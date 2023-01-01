阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十七五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十七五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中智納息第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見蘊第八中智納息第四之二

若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶。答無時非所緣。問何故作此論。答欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性。顯所緣緣是實有法故作斯論。此中無時非所緣者以心心所法於所緣定故。問云何心心所法於所緣定。為於處定。為於青等定。為於剎那定耶。此中有說。心心所法但於處定非於青等及剎那定。所以者何。若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中。欲令無如是過故唯於處定。問若唯於處定者彼色處中有青黃等多種色性。若於此不定者彼了青覺則了。黃等餘亦如是。不可一覺有多了性無二決定故。有說。心心所法於處定。亦於青等定非於剎那定。所以者何。若於剎那定者則無量心心所法住不生法中。勿有斯過是故不說於剎那定。問若爾者如青色中有多種青。謂青根青莖青枝青葉青花青果。若當於此不說定者彼了根覺則了。莖等餘亦如是。不可一覺有多了性無二決定故。如是說者。心心所法於三事定。問若爾者則應無量心心所法住不生法中。答即無量心心所法住不生法中復有何過。未來世寬無容處耶。然彼本來已有住處。問心心所法如於所緣定亦於所依定耶。答於所依亦定。謂眼等五識及相應法。在未來世與所依遠。現在則俱過去復遠。有說。未來與所依遠。現在過去與所依俱。餘義廣說如雜蘊智納息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶。答無時非所緣。問何故作此論。答欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性。顯所緣緣是實有法故作斯論。此中無時非所緣者以心心所法於所緣定故。問云何心心所法於所緣定。為於處定。為於青等定。為於剎那定耶。此中有說。心心所法但於處定非於青等及剎那定。所以者何。若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中。欲令無如是過故唯於處定。問若唯於處定者彼色處中有青黃等多種色性。若於此不定者彼了青覺則了。黃等餘亦如是。不可一覺有多了性無二決定故。有說。心心所法於處定。亦於青等定非於剎那定。所以者何。若於剎那定者則無量心心所法住不生法中。勿有斯過是故不說於剎那定。問若爾者如青色中有多種青。謂青根青莖青枝青葉青花青果。若當於此不說定者彼了根覺則了。莖等餘亦如是。不可一覺有多了性無二決定故。如是說者。心心所法於三事定。問若爾者則應無量心心所法住不生法中。答即無量心心所法住不生法中復有何過。未來世寬無容處耶。然彼本來已有住處。問心心所法如於所緣定亦於所依定耶。答於所依亦定。謂眼等五識及相應法。在未來世與所依遠。現在則俱過去復遠。有說。未來與所依遠。現在過去與所依俱。餘義廣說如雜蘊智納息。

若法與彼法作增上。或時此法與彼法非增上耶。答無時非增上。問何故作此論。答為止愚於增上緣性執增上緣非實有者意。顯增上緣體性實有故作斯論。問緣和合故諸法生滅。此緣無有不和合時。諸法云何不恒生滅。尊者世友作如是言。諸法生滅和合各異。謂餘緣和合故諸法生。餘緣和合故諸法滅。是故不恒生滅。復次此法生已餘法隨生有多剎那次第隣逼。是故無有重生功能如人墮涯隤壤所壓欲起復壓。彼人爾時尚不能動何況得起。諸法亦然。是故無有恒生滅過。餘義廣說如雜蘊智納息。諸意觸彼一切三和合觸耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有執。心所則心。或有說。觸則根境識。為止彼意顯心所非心別有觸體與心相應。又為止他疑故。謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義可爾。彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可爾。所以者何。意根過去意識現在法或三世或離世故。今欲決定顯意觸亦名三和合。觸以互不相違共生一果名為和合非唯俱起名和合故。由此因緣故作斯論。諸意觸彼一切三和合觸耶。答諸意觸彼一切三和合觸。無觸不因三和合故。有三和合觸非意觸。謂五識身相應觸。故世尊說苾芻當知。有意界有法界有無明界。無明觸所生受。受所觸故無聞愚夫便執有執無。或執有無。此中有意界者謂過去意界。有法界者謂三世法界。有無明界者謂現在無明界。無明觸等者謂於無我事愚。便執有者。謂起常見。便執無者謂起斷見。或執有無者謂起斷常見。脇尊者言。此中意說。於自體愚名無明界。彼無間滅六識身名意界。爾時心心所法所於轉者名法界。無明觸等如前說。問五識相應觸由現在根境識。有名三和合觸是義可爾。意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸。答和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辦一事名為和合。五識相應觸由二和合故名和合。意識相應觸由辦一事和合故名和合。所以者何。如五識根境現在所有作用如是。意識根境異世作用亦爾。是故尊者妙音作如是說。以根境識同辦一事故名和合。非以俱起不相離故名為和合。如此三法隨在何時皆能展轉辦一事故盡名和合。有餘於此作增益文。諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶。答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸。有三和合觸非眼觸乃至身觸。謂意識身相應觸然今不作如是說者有何意耶。欲顯此中但成立不極成義。眼觸乃至身觸名三和合觸義自成立故不說之。意觸名三和合觸義非極成是以故。說由此如前所誦者好。諸慢彼一切自執耶。乃至廣說。問此見蘊中但應分別見何故分別慢耶。答彼作論者意欲爾故乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法與彼法作增上。或時此法與彼法非增上耶。答無時非增上。問何故作此論。答為止愚於增上緣性執增上緣非實有者意。顯增上緣體性實有故作斯論。問緣和合故諸法生滅。此緣無有不和合時。諸法云何不恒生滅。尊者世友作如是言。諸法生滅和合各異。謂餘緣和合故諸法生。餘緣和合故諸法滅。是故不恒生滅。復次此法生已餘法隨生有多剎那次第隣逼。是故無有重生功能如人墮涯隤壤所壓欲起復壓。彼人爾時尚不能動何況得起。諸法亦然。是故無有恒生滅過。餘義廣說如雜蘊智納息。諸意觸彼一切三和合觸耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有執。心所則心。或有說。觸則根境識。為止彼意顯心所非心別有觸體與心相應。又為止他疑故。謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義可爾。彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可爾。所以者何。意根過去意識現在法或三世或離世故。今欲決定顯意觸亦名三和合。觸以互不相違共生一果名為和合非唯俱起名和合故。由此因緣故作斯論。諸意觸彼一切三和合觸耶。答諸意觸彼一切三和合觸。無觸不因三和合故。有三和合觸非意觸。謂五識身相應觸。故世尊說苾芻當知。有意界有法界有無明界。無明觸所生受。受所觸故無聞愚夫便執有執無。或執有無。此中有意界者謂過去意界。有法界者謂三世法界。有無明界者謂現在無明界。無明觸等者謂於無我事愚。便執有者。謂起常見。便執無者謂起斷見。或執有無者謂起斷常見。脇尊者言。此中意說。於自體愚名無明界。彼無間滅六識身名意界。爾時心心所法所於轉者名法界。無明觸等如前說。問五識相應觸由現在根境識。有名三和合觸是義可爾。意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸。答和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辦一事名為和合。五識相應觸由二和合故名和合。意識相應觸由辦一事和合故名和合。所以者何。如五識根境現在所有作用如是。意識根境異世作用亦爾。是故尊者妙音作如是說。以根境識同辦一事故名和合。非以俱起不相離故名為和合。如此三法隨在何時皆能展轉辦一事故盡名和合。有餘於此作增益文。諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶。答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸。有三和合觸非眼觸乃至身觸。謂意識身相應觸然今不作如是說者有何意耶。欲顯此中但成立不極成義。眼觸乃至身觸名三和合觸義自成立故不說之。意觸名三和合觸義非極成是以故。說由此如前所誦者好。諸慢彼一切自執耶。乃至廣說。問此見蘊中但應分別見何故分別慢耶。答彼作論者意欲爾故乃至廣說。

有說。以相似故謂一切煩惱中無有煩惱非見自性。而似見轉猶如慢者。有說。先已說一一蘊中分別一切法。若此蘊中不分別慢者。云何名一一蘊分別一切法耶。是故此中亦分別慢諸慢彼一切自執耶。答諸慢彼一切自執。以慢是自舉自恃執競法故。有自執非慢。謂諸見趣。故世尊說苾芻當知。自執有我自執有我所。此中自執有我者顯示我見。自執有我所者顯示我所見。復次自執有我者顯示五我見。自執有我所者顯示十五我所見。復次自執有我者顯示我執行相。自執有我所者顯示我所執行相。有作是說。自執有我者顯示我愛。自執有我所者顯示我所愛。有餘師說。自執有我者顯示我愚。自執有我所者顯示我所愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說。以相似故謂一切煩惱中無有煩惱非見自性。而似見轉猶如慢者。有說。先已說一一蘊中分別一切法。若此蘊中不分別慢者。云何名一一蘊分別一切法耶。是故此中亦分別慢諸慢彼一切自執耶。答諸慢彼一切自執。以慢是自舉自恃執競法故。有自執非慢。謂諸見趣。故世尊說苾芻當知。自執有我自執有我所。此中自執有我者顯示我見。自執有我所者顯示我所見。復次自執有我者顯示五我見。自執有我所者顯示十五我所見。復次自執有我者顯示我執行相。自執有我所者顯示我所執行相。有作是說。自執有我者顯示我愛。自執有我所者顯示我所愛。有餘師說。自執有我者顯示我愚。自執有我所者顯示我所愚。

復有說者。自執有我者顯示無別異事薩迦耶見。自執有我所者顯示有別異事薩迦耶見。一切煩惱中無有煩惱非慢自性而似慢轉。猶如見者故說見趣自執非慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者。自執有我者顯示無別異事薩迦耶見。自執有我所者顯示有別異事薩迦耶見。一切煩惱中無有煩惱非慢自性而似慢轉。猶如見者故說見趣自執非慢。

諸慢彼一切不寂靜耶。問何故復作此論。答前唯分別慢與見相似行相。未分別與一切煩惱相似行相。今欲分別故作斯論。諸慢彼一切不寂靜耶。答諸慢彼一切不寂靜。以慢是自舉自恃執競法故。有不寂靜非慢。謂餘煩惱現在前。故世尊說苾芻當知。動為魔所縛不動脫惡者。此中餘煩惱者。謂見疑無明貪瞋纏垢。現在前者顯不寂靜相。問何故現在煩惱有不寂靜相非過去未來耶。答現在煩惱於自身中障礙聖道及聖道加行。過去未來煩惱不爾。復次現在煩惱於自身中能取果與果。過去未來煩惱不爾。復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果。過未煩惱不爾。復次現在煩惱能令自身成可訶責可厭賤可遠離。過未煩惱不爾。復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身。過未煩惱不爾。復次現在煩惱自害害他。或復俱害。過未煩惱不爾。復次現在煩惱是不寂靜性。有不寂靜用是故說之。過去未來煩惱是不寂靜性。無不寂靜用是以不說。動為魔所縛等者。此中初句顯不寂靜者為煩惱魔所縛。後句顯寂靜者解脫天魔。性弊惡者唯天魔故。有餘師說。此中二句皆顯示煩惱魔性。以諸煩惱害善法故說名為魔。起惡業故復名惡者。若諸有情不寂靜時為煩惱所縛。若能寂靜修習對治則於煩惱便得解脫。諸業彼不律儀耶。答應作四句。有業非不律儀。謂身語律儀。有不律儀非業謂根不律儀。有業亦不律儀謂身語不律儀。有非業亦非不律儀謂根律儀。諸業彼律儀耶。答應作四句。有業非律儀謂身語不律儀。有律儀非業謂根律儀。有業亦律儀謂身語律儀。有非業亦非律儀謂根不律儀。問此中根律儀根不律儀以何為自性。有作是說。根律儀以念正知為自性。根不律儀以忘念不正知為自性。云何知然。經為量故。如契經說。時有天神告苾芻曰。苾芻苾芻莫生瘡疣。苾芻答曰我當覆之。天復問言瘡疣既大以何能覆。苾芻答言我當以念正知覆之。天則讚言善哉善哉。能如是覆是為善覆。由此故知根律儀以念正知為自性。根不律儀以忘念不正知為自性。問若然者經云何通。如契經說念及正知滿足故能滿足根律儀。豈以自性滿足自性耶。答念及正知有因性有果性。因性者以念正知名說。果性者以律儀名說。以因滿故令果圓滿是故無過。有說。根律儀以不放逸為自性。根不律儀以放逸為自性。有說。根律儀以六恒住法為自性。根不律儀以依六根生諸煩惱為自性。有說。根律儀以根永斷遍知諸妙行善根為自性。根不律儀以根不永斷不遍知諸煩惱惡行不善根為自性。如是則以妙行惡行為根律儀根不律儀體。有說。根律儀以不成就根不永斷不遍知。及成就彼對治道為自性。根不律儀以成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸慢彼一切不寂靜耶。問何故復作此論。答前唯分別慢與見相似行相。未分別與一切煩惱相似行相。今欲分別故作斯論。諸慢彼一切不寂靜耶。答諸慢彼一切不寂靜。以慢是自舉自恃執競法故。有不寂靜非慢。謂餘煩惱現在前。故世尊說苾芻當知。動為魔所縛不動脫惡者。此中餘煩惱者。謂見疑無明貪瞋纏垢。現在前者顯不寂靜相。問何故現在煩惱有不寂靜相非過去未來耶。答現在煩惱於自身中障礙聖道及聖道加行。過去未來煩惱不爾。復次現在煩惱於自身中能取果與果。過去未來煩惱不爾。復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果。過未煩惱不爾。復次現在煩惱能令自身成可訶責可厭賤可遠離。過未煩惱不爾。復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身。過未煩惱不爾。復次現在煩惱自害害他。或復俱害。過未煩惱不爾。復次現在煩惱是不寂靜性。有不寂靜用是故說之。過去未來煩惱是不寂靜性。無不寂靜用是以不說。動為魔所縛等者。此中初句顯不寂靜者為煩惱魔所縛。後句顯寂靜者解脫天魔。性弊惡者唯天魔故。有餘師說。此中二句皆顯示煩惱魔性。以諸煩惱害善法故說名為魔。起惡業故復名惡者。若諸有情不寂靜時為煩惱所縛。若能寂靜修習對治則於煩惱便得解脫。諸業彼不律儀耶。答應作四句。有業非不律儀。謂身語律儀。有不律儀非業謂根不律儀。有業亦不律儀謂身語不律儀。有非業亦非不律儀謂根律儀。諸業彼律儀耶。答應作四句。有業非律儀謂身語不律儀。有律儀非業謂根律儀。有業亦律儀謂身語律儀。有非業亦非律儀謂根不律儀。問此中根律儀根不律儀以何為自性。有作是說。根律儀以念正知為自性。根不律儀以忘念不正知為自性。云何知然。經為量故。如契經說。時有天神告苾芻曰。苾芻苾芻莫生瘡疣。苾芻答曰我當覆之。天復問言瘡疣既大以何能覆。苾芻答言我當以念正知覆之。天則讚言善哉善哉。能如是覆是為善覆。由此故知根律儀以念正知為自性。根不律儀以忘念不正知為自性。問若然者經云何通。如契經說念及正知滿足故能滿足根律儀。豈以自性滿足自性耶。答念及正知有因性有果性。因性者以念正知名說。果性者以律儀名說。以因滿故令果圓滿是故無過。有說。根律儀以不放逸為自性。根不律儀以放逸為自性。有說。根律儀以六恒住法為自性。根不律儀以依六根生諸煩惱為自性。有說。根律儀以根永斷遍知諸妙行善根為自性。根不律儀以根不永斷不遍知諸煩惱惡行不善根為自性。如是則以妙行惡行為根律儀根不律儀體。有說。根律儀以不成就根不永斷不遍知。及成就彼對治道為自性。根不律儀以成

就根不永斷不遍知。及不成就彼對治道為自性。如是根律儀根不律儀俱以成就不成就為體。有說。根律儀以不染污法為自性。根不律儀以染污法為自性。如是根律儀根不律儀俱以五蘊為其體性。昔迦濕彌羅國招吉祥僧伽藍中有兄弟二阿羅漢。俱是法師世稱為難地迦子。彼說根律儀根不律儀。俱以無覆無記不相應行蘊中根律儀。根不律儀為自性。此自性成立謂體是實有。此則攝在復有所餘心不相應行中。問若根律儀根不律儀。俱以無覆無記行蘊為自性者。此有何差別。答此無覆無記行蘊有隨順善品者。有隨順煩惱品者。順善品者名根律儀。順煩惱品者名根不律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就根不永斷不遍知。及不成就彼對治道為自性。如是根律儀根不律儀俱以成就不成就為體。有說。根律儀以不染污法為自性。根不律儀以染污法為自性。如是根律儀根不律儀俱以五蘊為其體性。昔迦濕彌羅國招吉祥僧伽藍中有兄弟二阿羅漢。俱是法師世稱為難地迦子。彼說根律儀根不律儀。俱以無覆無記不相應行蘊中根律儀。根不律儀為自性。此自性成立謂體是實有。此則攝在復有所餘心不相應行中。問若根律儀根不律儀。俱以無覆無記行蘊為自性者。此有何差別。答此無覆無記行蘊有隨順善品者。有隨順煩惱品者。順善品者名根律儀。順煩惱品者名根不律儀。

若事未得彼不成就耶乃至廣說。於前所說五種十種事中。此中依自性事而作論。欲止說無成就不成就性者意。顯成就不成就性是實有故。若事未得彼不成就耶。答若事未得彼不成就。謂不淨觀持息念念住三義觀七處善。煗頂忍世第一法。見道修道無學道。如是等事若未得彼不成就。有事不成就非未得。謂得已失此謂則前不淨觀等。非未得而不成就。若事已得彼成就耶。答若事成就彼已得。謂則前不淨觀等得已不失。有事已得而不成就。謂得已失此謂則前不淨觀等已得而失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若事未得彼不成就耶乃至廣說。於前所說五種十種事中。此中依自性事而作論。欲止說無成就不成就性者意。顯成就不成就性是實有故。若事未得彼不成就耶。答若事未得彼不成就。謂不淨觀持息念念住三義觀七處善。煗頂忍世第一法。見道修道無學道。如是等事若未得彼不成就。有事不成就非未得。謂得已失此謂則前不淨觀等。非未得而不成就。若事已得彼成就耶。答若事成就彼已得。謂則前不淨觀等得已不失。有事已得而不成就。謂得已失此謂則前不淨觀等已得而失。

除苦聖諦及法處乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂或有說。諸法攝他性不攝自性。集諦唯愛。道諦唯是八支聖道。或說法處攝一切法。或說法處唯是非色。或復說無去來二世。或說五識唯無記性。為遮此等種種僻執。及顯法相相應義故而作斯論。除言有二意趣。一欲安立。二欲遮遣。此中除言為欲遮遣除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝。此中苦聖諦謂一切有漏法則十五界。三界少分。十處二處少分。五蘊少分。法處謂七種法則想受行蘊無表色三無為。餘法謂無漏心。是故此法二界謂意界意識界。一處謂意處。一蘊謂識蘊攝。除集聖諦及法處說亦爾。苦集義異體不異故。除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝。此中滅聖諦謂擇滅無為。則法界法處少分。法處謂七種法如前說。餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝。除道聖諦及法處說亦爾。此中以所攝量同故言亦爾。然道聖諦謂無漏有為法。則三界意界意識界法界。二處則意處法處。五蘊少分法處如前說。餘法謂有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除苦聖諦及法處乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂或有說。諸法攝他性不攝自性。集諦唯愛。道諦唯是八支聖道。或說法處攝一切法。或說法處唯是非色。或復說無去來二世。或說五識唯無記性。為遮此等種種僻執。及顯法相相應義故而作斯論。除言有二意趣。一欲安立。二欲遮遣。此中除言為欲遮遣除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝。此中苦聖諦謂一切有漏法則十五界。三界少分。十處二處少分。五蘊少分。法處謂七種法則想受行蘊無表色三無為。餘法謂無漏心。是故此法二界謂意界意識界。一處謂意處。一蘊謂識蘊攝。除集聖諦及法處說亦爾。苦集義異體不異故。除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝。此中滅聖諦謂擇滅無為。則法界法處少分。法處謂七種法如前說。餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝。除道聖諦及法處說亦爾。此中以所攝量同故言亦爾。然道聖諦謂無漏有為法。則三界意界意識界法界。二處則意處法處。五蘊少分法處如前說。餘法謂有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。

除有色法及法處。餘法七界一處一蘊攝。此中有色法謂四大種及所造則十界。一界少分十處一處少分一蘊法處如前說。餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝。除無色法及法處。餘法十界十處一蘊攝。此中無色法。謂心心所法不相應行無為則七心界。一界少分一處一處少分。四蘊除色蘊法處如前說。餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝。除有見法及法處。餘法十六界十處二蘊攝。此中有見法謂眼所行則一界一處及一蘊少分。法處如前說。餘法謂無見有對色及一切心。是故此法十六界除色界法界。十處除色處法處。二蘊所攝色識。除無見法及法處。餘法一界一處一蘊攝。此中無見法謂除眼所行。餘一切法則十七界。十一處四蘊一蘊少分。法處如前說。餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝。除有對法及法處。餘法七界一處一蘊攝。此中有對法謂除無表。餘一切色則十界十處及一蘊少分。法處如前說。餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝。除無對法及法處。餘法十界十處一蘊攝。此中無對法謂除有對色。餘一切法則八界二處四蘊一蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝。除有漏法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中有漏法謂苦集諦。則十五界。三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂無漏心。是故此法二界一處一蘊攝。除無漏法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中無漏法謂滅道諦及二無為。則三界二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除有為法及法處。此除一切法而問餘法是無事空論。此中有為法謂苦集道諦則十七界。一界少分十一處一處少分五蘊。法處如前說。除此更無餘法可攝。是故此名無事空論。除無為法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中無為法謂虛空擇滅非擇滅則一界一處少分。法處如前說。餘法謂有對色及一切心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除過去法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中過去法謂已生已滅諸法則十八界十二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂未來現在有對色及心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除未來法現在法及法處說亦爾。時別類不別故除善法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中善法謂能得愛果自性安隱法。則十界四處五蘊少分。法處如前說。餘法謂不善無記有對色及心。是故此法。十七界十一處二蘊攝。除不善法及法處說亦爾。類別攝不別故。除無記法及法處。餘法九界三處二蘊攝。此中無記。法謂不得愛不愛果。及非自性安隱法。即八界十界少分八處四處少分五。蘊少分。法處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除有色法及法處。餘法七界一處一蘊攝。此中有色法謂四大種及所造則十界。一界少分十處一處少分一蘊法處如前說。餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝。除無色法及法處。餘法十界十處一蘊攝。此中無色法。謂心心所法不相應行無為則七心界。一界少分一處一處少分。四蘊除色蘊法處如前說。餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝。除有見法及法處。餘法十六界十處二蘊攝。此中有見法謂眼所行則一界一處及一蘊少分。法處如前說。餘法謂無見有對色及一切心。是故此法十六界除色界法界。十處除色處法處。二蘊所攝色識。除無見法及法處。餘法一界一處一蘊攝。此中無見法謂除眼所行。餘一切法則十七界。十一處四蘊一蘊少分。法處如前說。餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝。除有對法及法處。餘法七界一處一蘊攝。此中有對法謂除無表。餘一切色則十界十處及一蘊少分。法處如前說。餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝。除無對法及法處。餘法十界十處一蘊攝。此中無對法謂除有對色。餘一切法則八界二處四蘊一蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝。除有漏法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中有漏法謂苦集諦。則十五界。三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂無漏心。是故此法二界一處一蘊攝。除無漏法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中無漏法謂滅道諦及二無為。則三界二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除有為法及法處。此除一切法而問餘法是無事空論。此中有為法謂苦集道諦則十七界。一界少分十一處一處少分五蘊。法處如前說。除此更無餘法可攝。是故此名無事空論。除無為法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中無為法謂虛空擇滅非擇滅則一界一處少分。法處如前說。餘法謂有對色及一切心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除過去法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中過去法謂已生已滅諸法則十八界十二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂未來現在有對色及心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除未來法現在法及法處說亦爾。時別類不別故除善法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中善法謂能得愛果自性安隱法。則十界四處五蘊少分。法處如前說。餘法謂不善無記有對色及心。是故此法。十七界十一處二蘊攝。除不善法及法處說亦爾。類別攝不別故。除無記法及法處。餘法九界三處二蘊攝。此中無記。法謂不得愛不愛果。及非自性安隱法。即八界十界少分八處四處少分五。蘊少分。法處

如前說。餘法謂善不善有對色及心。是故此法九界三處二蘊攝。除欲界繫法及法處。餘法十三界九處二蘊攝。此中欲界繫法。謂欲愛所隨增即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂色界繫有對色及色無色界繫不繫心。是故此法十三界九處二蘊攝。除色界繫法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中色界繫法謂色愛所隨增。則十四界十處五蘊少分。法處如前說。餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心。是故此法十七界十一處二蘊攝。無色界繫法學法無學法及法處說亦爾。此以所攝數量同故。除非學非無學法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中非學非無學法謂一切有漏及無為法。則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂無漏心。是故此法二界一處一蘊攝。除見所斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中見所斷法謂忍所對治。即三界二處四蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色。及修所斷不斷心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除修所斷法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中修所斷法謂智所對治。則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂見所斷不斷心。是故此法二界一處一蘊攝。除不斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中不斷法謂一切無漏法。即三界二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前說。餘法謂善不善有對色及心。是故此法九界三處二蘊攝。除欲界繫法及法處。餘法十三界九處二蘊攝。此中欲界繫法。謂欲愛所隨增即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂色界繫有對色及色無色界繫不繫心。是故此法十三界九處二蘊攝。除色界繫法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中色界繫法謂色愛所隨增。則十四界十處五蘊少分。法處如前說。餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心。是故此法十七界十一處二蘊攝。無色界繫法學法無學法及法處說亦爾。此以所攝數量同故。除非學非無學法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中非學非無學法謂一切有漏及無為法。則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂無漏心。是故此法二界一處一蘊攝。除見所斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中見所斷法謂忍所對治。即三界二處四蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色。及修所斷不斷心。是故此法十七界十一處二蘊攝。除修所斷法及法處。餘法二界一處一蘊攝。此中修所斷法謂智所對治。則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分。法處如前說。餘法謂見所斷不斷心。是故此法二界一處一蘊攝。除不斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。此中不斷法謂一切無漏法。即三界二處五蘊少分。法處如前說。餘法謂一切有對色及有漏心。是故此法十七界十一處二蘊攝。

除已生法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分。定不生法謂過去現在法。及未來必不生法。并無為已生故得不生故無生故。決定不生此亦十八界十二處五蘊少分。餘法謂正生及可生法。是故此法亦十八界十二處五蘊攝。除非已生法及定不生法。此除一切法。問餘法是無事空論。此中非已生法謂未來法及無為。即十八界十二處五蘊少分。定不生法如前說。除此更無餘法可攝。是故說為無事空論。除有色法及定不生法。餘法八界二處四蘊攝。此中有色法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸心心所心不相應行。是故此法八界二處四蘊攝。除無色法及定不生法。餘法十一界十一處一蘊攝。此中無色法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有色法。是故此法十一界十一處一蘊攝。除有見法及定不生法。餘法十七界十一處五蘊攝。此中有見法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無見法。是故此法十七界十一處五蘊攝。除無見法及定不生法。餘法一界一處一蘊攝。此中無見法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有見色。是故此法一界一處一蘊攝。除有對法及定不生法。餘法八界二處五蘊攝。此中有對法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無對法。是故此法八界二處五蘊攝。除無對法及定不生法。餘法十界十處一蘊攝。此中無對法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有對色。是故此法十界十處一蘊攝。除有漏法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中有漏法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無漏法。是故此法三界二處五蘊攝。除無漏法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中無漏法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有漏法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除有為法及定不生法此除一切法。問餘法是無事空論。此中有為法及定不生法如前說。除此更無餘法可攝。是故說為無事空論。除無為法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中無為法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有為法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除過去法現在法及定不生法說亦爾。此中餘法俱謂正生可生諸有為法。是故此法。皆十八界十二處五蘊攝。除未來法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論。此中未來法及定不生法具攝一切有為無為法。除此更無餘法可攝是故說為無事空論。除善法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中善法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸不善無記法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除不善法及定不生法說亦爾。以於餘法所攝同故。除無記法及定不生法。餘法十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除已生法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分。定不生法謂過去現在法。及未來必不生法。并無為已生故得不生故無生故。決定不生此亦十八界十二處五蘊少分。餘法謂正生及可生法。是故此法亦十八界十二處五蘊攝。除非已生法及定不生法。此除一切法。問餘法是無事空論。此中非已生法謂未來法及無為。即十八界十二處五蘊少分。定不生法如前說。除此更無餘法可攝。是故說為無事空論。除有色法及定不生法。餘法八界二處四蘊攝。此中有色法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸心心所心不相應行。是故此法八界二處四蘊攝。除無色法及定不生法。餘法十一界十一處一蘊攝。此中無色法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有色法。是故此法十一界十一處一蘊攝。除有見法及定不生法。餘法十七界十一處五蘊攝。此中有見法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無見法。是故此法十七界十一處五蘊攝。除無見法及定不生法。餘法一界一處一蘊攝。此中無見法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有見色。是故此法一界一處一蘊攝。除有對法及定不生法。餘法八界二處五蘊攝。此中有對法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無對法。是故此法八界二處五蘊攝。除無對法及定不生法。餘法十界十處一蘊攝。此中無對法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有對色。是故此法十界十處一蘊攝。除有漏法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中有漏法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸無漏法。是故此法三界二處五蘊攝。除無漏法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中無漏法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有漏法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除有為法及定不生法此除一切法。問餘法是無事空論。此中有為法及定不生法如前說。除此更無餘法可攝。是故說為無事空論。除無為法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中無為法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸有為法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除過去法現在法及定不生法說亦爾。此中餘法俱謂正生可生諸有為法。是故此法。皆十八界十二處五蘊攝。除未來法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論。此中未來法及定不生法具攝一切有為無為法。除此更無餘法可攝是故說為無事空論。除善法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中善法及定不生法如前說。餘法謂正生可生諸不善無記法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除不善法及定不生法說亦爾。以於餘法所攝同故。除無記法及定不生法。餘法十

界四處五蘊攝。此中無記法及定不生法如前說。餘法謂正生可生善不善法。是故此法十界四處五蘊攝。除欲界繫法及定不生法。餘法十四界十處五蘊攝。此中欲界繫法及定不生法如前說。餘法謂正生可生色無色界繫及不繫法。是故此法十四界十處五蘊攝。除色界繫法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中色界繫法及定不生法如前說。餘法謂正生可生欲無色界繫不繫法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除無色界繫法學法無學法。及定不生法說亦爾。以於餘法攝數同故。除非學非無學法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中非學非無學法。及定不生法如前說。餘法謂正生可生學無學法。是故此法三界二處五蘊攝。除見所斷法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中見所斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生修所斷不斷法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除修所斷法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中修所斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生見所斷不斷法。是故此法三界二處五蘊攝。除不斷法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中不斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生見修所斷法。是故此法十八界十二處五蘊攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界四處五蘊攝。此中無記法及定不生法如前說。餘法謂正生可生善不善法。是故此法十界四處五蘊攝。除欲界繫法及定不生法。餘法十四界十處五蘊攝。此中欲界繫法及定不生法如前說。餘法謂正生可生色無色界繫及不繫法。是故此法十四界十處五蘊攝。除色界繫法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中色界繫法及定不生法如前說。餘法謂正生可生欲無色界繫不繫法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除無色界繫法學法無學法。及定不生法說亦爾。以於餘法攝數同故。除非學非無學法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中非學非無學法。及定不生法如前說。餘法謂正生可生學無學法。是故此法三界二處五蘊攝。除見所斷法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中見所斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生修所斷不斷法。是故此法十八界十二處五蘊攝。除修所斷法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。此中修所斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生見所斷不斷法。是故此法三界二處五蘊攝。除不斷法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。此中不斷法及定不生法如前說。餘法謂正生可生見修所斷法。是故此法十八界十二處五蘊攝。

頗有一界一處一蘊攝一切法耶。答有。一界謂法界。一處謂意處。一蘊謂色蘊。如是則攝一切法盡。所以者何。一切法不出五事。謂色心心所法不相應行無為色蘊攝色。意處攝心。法處攝餘。是故攝一切法。復次一切法不出十八界。於中色蘊攝十色界。意處攝七心界。法界攝法界故攝一切法。復次一切法皆入蘊界處中。此三展轉相攝。謂色蘊攝十色界十色處法界法處少分。意處攝七心界。識蘊法界攝法處受想行蘊色蘊少分。是故此三攝一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有一界一處一蘊攝一切法耶。答有。一界謂法界。一處謂意處。一蘊謂色蘊。如是則攝一切法盡。所以者何。一切法不出五事。謂色心心所法不相應行無為色蘊攝色。意處攝心。法處攝餘。是故攝一切法。復次一切法不出十八界。於中色蘊攝十色界。意處攝七心界。法界攝法界故攝一切法。復次一切法皆入蘊界處中。此三展轉相攝。謂色蘊攝十色界十色處法界法處少分。意處攝七心界。識蘊法界攝法處受想行蘊色蘊少分。是故此三攝一切法。