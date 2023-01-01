阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十九五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十九五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中得納息第一之三

諸法善無色起。彼法善心俱耶。乃至廣說問何故作此論。答欲止說無相應法無生老住滅無退者意。及欲顯說自宗正理相應法故而作斯論。問何故此中唯問無色起不問色耶。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而作此論。但不違法相便不應責。有說。若法一切界。一切地。一切部。一切心中可得者。此中問之。色法非一切界。乃至非一切心中可得故。此不問。有說。若法多分是心俱有。由心力生隨心而轉。此中則問。色法多分非心俱有。非心力生。非隨心轉。如苦法智忍時有九十八隨眠得起。然彼諸得非忍俱有。非忍力生。非隨忍轉。雖與忍俱同無色法尚不說。彼與忍心俱。況諸色法是故不問。此中所說無色法起善等心俱者。要是彼心勢力所引。諸無色法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法善無色起。彼法善心俱耶。乃至廣說問何故作此論。答欲止說無相應法無生老住滅無退者意。及欲顯說自宗正理相應法故而作斯論。問何故此中唯問無色起不問色耶。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而作此論。但不違法相便不應責。有說。若法一切界。一切地。一切部。一切心中可得者。此中問之。色法非一切界。乃至非一切心中可得故。此不問。有說。若法多分是心俱有。由心力生隨心而轉。此中則問。色法多分非心俱有。非心力生。非隨心轉。如苦法智忍時有九十八隨眠得起。然彼諸得非忍俱有。非忍力生。非隨忍轉。雖與忍俱同無色法尚不說。彼與忍心俱。況諸色法是故不問。此中所說無色法起善等心俱者。要是彼心勢力所引。諸無色法。

諸法善無色起。彼法善心俱耶。答諸法善無色起。彼法或善心俱。或不善心俱。或無記心俱。云何善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。善無色彼心相應。善無色者。謂善心所法。彼心俱有。善無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起略故不說彼應准知。云何不善心俱。答如不善心。若退若生。善法得起不善心退善得起者。謂諸聖者已離欲染。若起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道。并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除一來勝果道。彼心與餘如前善得俱起。問此中云何名護加行不護加行耶。答令於修斷彼加行有能護煩惱勢力現在前時。有不能護故。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果。及勝果道。并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除預流勝果道。彼心與餘如前善得俱起。若一來者前六品纏隨起何退。除善惡作憂根俱生品得。彼心隨其所應與餘如前善得俱起。若諸異生已離欲染。隨起何品不善纏退時。彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。不善心生善得起者。謂從色無色界歿生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起。云何無記心俱。答如無記心若退若生。善法得起。無記心退善得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼無記心與劣根品善得俱起。學退勝種性。住劣種性亦爾若阿羅漢起非想非非想處纏退時。彼心與不還果及勝果道。并非想非非想處順退分諸得俱起。如是乃至起初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果。及勝果道。并初靜慮順退分諸得俱起。若起初靜慮上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除不還勝果道。彼心與餘如前善得俱起。若不還者及諸異生。已離無所有處染。起無所有處纏退時。彼心與無所有處順退分諸得俱起。如是乃至起初靜慮纏退時。彼心與初靜慮順退分諸得俱起。如已離無所有處染。若已離識處染。乃至已離初靜慮染應知亦爾。若諸異生已離欲染。起欲界有身見邊執見纏退時。彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。無記心生善得起者。謂無色界上地歿生下地時。彼心與彼地善四蘊諸得俱起。若從無色界。及上靜慮地歿。生下諸靜慮地時。彼心與彼地善五蘊諸得俱起。若從色無色界歿生欲界。以有身見邊執見結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成諸得俱起。若從欲界歿生上二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法善無色起。彼法善心俱耶。答諸法善無色起。彼法或善心俱。或不善心俱。或無記心俱。云何善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。善無色彼心相應。善無色者。謂善心所法。彼心俱有。善無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起略故不說彼應准知。云何不善心俱。答如不善心。若退若生。善法得起不善心退善得起者。謂諸聖者已離欲染。若起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道。并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除一來勝果道。彼心與餘如前善得俱起。問此中云何名護加行不護加行耶。答令於修斷彼加行有能護煩惱勢力現在前時。有不能護故。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果。及勝果道。并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除預流勝果道。彼心與餘如前善得俱起。若一來者前六品纏隨起何退。除善惡作憂根俱生品得。彼心隨其所應與餘如前善得俱起。若諸異生已離欲染。隨起何品不善纏退時。彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。不善心生善得起者。謂從色無色界歿生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起。云何無記心俱。答如無記心若退若生。善法得起。無記心退善得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼無記心與劣根品善得俱起。學退勝種性。住劣種性亦爾若阿羅漢起非想非非想處纏退時。彼心與不還果及勝果道。并非想非非想處順退分諸得俱起。如是乃至起初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果。及勝果道。并初靜慮順退分諸得俱起。若起初靜慮上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除不還勝果道。彼心與餘如前善得俱起。若不還者及諸異生。已離無所有處染。起無所有處纏退時。彼心與無所有處順退分諸得俱起。如是乃至起初靜慮纏退時。彼心與初靜慮順退分諸得俱起。如已離無所有處染。若已離識處染。乃至已離初靜慮染應知亦爾。若諸異生已離欲染。起欲界有身見邊執見纏退時。彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。無記心生善得起者。謂無色界上地歿生下地時。彼心與彼地善四蘊諸得俱起。若從無色界。及上靜慮地歿。生下諸靜慮地時。彼心與彼地善五蘊諸得俱起。若從色無色界歿生欲界。以有身見邊執見結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成諸得俱起。若從欲界歿生上二

界。及上二界下地歿生上地時。彼心與彼地生得善四蘊諸得。俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界。及上二界下地歿生上地時。彼心與彼地生得善四蘊諸得。俱起。

設法善心俱起。彼法善無色耶。答諸法善心俱起。彼法或善無。色或無記無色。云何善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有善無色。義如前釋。云何無記無色。答如善心勝進。無記法得起。及住善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。善心勝進無記得起者。謂離欲染第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。無記通果心品諸得俱起。乃至離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。無記通果心品諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。已離欲染。信勝解練根作見至加行道時。有說。及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮。加行道時彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起及依一切地第九解脫道時。彼心與四靜慮果。無記通果心品諸得俱起。引發五通諸加行道五無間道。三解脫道時。雜修靜慮初後無間解脫道時。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處時。起無礙解。及依未至定。乃至第四靜慮增長時起無諍願智邊際定。及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願無願無相無相等諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。及住善心乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界善心流注久相續起時。諸根大種長養增益彼心。與彼得四相俱起。諸根長養大種增益。問答解釋如大種蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設法善心俱起。彼法善無色耶。答諸法善心俱起。彼法或善無。色或無記無色。云何善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有善無色。義如前釋。云何無記無色。答如善心勝進。無記法得起。及住善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。善心勝進無記得起者。謂離欲染第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。無記通果心品諸得俱起。乃至離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。無記通果心品諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。已離欲染。信勝解練根作見至加行道時。有說。及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮。加行道時彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起及依一切地第九解脫道時。彼心與四靜慮果。無記通果心品諸得俱起。引發五通諸加行道五無間道。三解脫道時。雜修靜慮初後無間解脫道時。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處時。起無礙解。及依未至定。乃至第四靜慮增長時起無諍願智邊際定。及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願無願無相無相等諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果。無記通果心品諸得俱起。及住善心乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界善心流注久相續起時。諸根大種長養增益彼心。與彼得四相俱起。諸根長養大種增益。問答解釋如大種蘊。

諸法不善無色起彼法不善心俱耶。答諸法不善無色起。彼法或不善心俱。或無記心俱。云何不善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無。色義如前釋。云何無記心俱。答如無記心若退若生不善法得起無記心退不善得起者。謂諸異生已離欲染。起欲界有身見邊執見纏退時。彼心與見修所斷。不善四蘊諸得俱起。無記心生不善得起者。謂從色無色界歿生欲界。以有身見邊執見結生時。彼心與見修所斷不善四蘊諸得俱起。設法不善心俱起。彼法不善無色耶。答諸法不善心俱起。彼法或不善無色。或善無色。或無記無色。云何不善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。義如前釋。云何善無色。答如不善心若退若生善法得起。此如前善無色起不善心俱釋。云何無記無色。答如不善心若退若生。無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不善心退無記得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起。諸不還者。若已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與七地修所斷無記四蘊諸得俱起。乃至若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起。諸異生類若已離無所有處染。起不善纏退時。彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷。無記四蘊諸得俱起。乃至若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起不善纏退時。彼心與一地見修所斷。及欲界見所斷。無記四蘊諸得俱起。若已離欲界染。未離初靜慮染。起不善纏退時。彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起。不善心生無記得起者。謂非想非非想處歿生欲界。以不善心結生時彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二蘊諸得俱起。有說。亦與欲界修所斷。無記心心所諸得俱起。謂善串習威儀路工巧處四蘊。乃至初靜慮歿生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二蘊諸得俱起。有說。亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起。如前說。及住不善心。乃至彼法得生老住無常者。謂諸異生三十四隨眠。聖者四隨眠隨一流注久相續起時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不善無色起彼法不善心俱耶。答諸法不善無色起。彼法或不善心俱。或無記心俱。云何不善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無。色義如前釋。云何無記心俱。答如無記心若退若生不善法得起無記心退不善得起者。謂諸異生已離欲染。起欲界有身見邊執見纏退時。彼心與見修所斷。不善四蘊諸得俱起。無記心生不善得起者。謂從色無色界歿生欲界。以有身見邊執見結生時。彼心與見修所斷不善四蘊諸得俱起。設法不善心俱起。彼法不善無色耶。答諸法不善心俱起。彼法或不善無色。或善無色。或無記無色。云何不善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。義如前釋。云何善無色。答如不善心若退若生善法得起。此如前善無色起不善心俱釋。云何無記無色。答如不善心若退若生。無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不善心退無記得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起。諸不還者。若已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與七地修所斷無記四蘊諸得俱起。乃至若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起。諸異生類若已離無所有處染。起不善纏退時。彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷。無記四蘊諸得俱起。乃至若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起不善纏退時。彼心與一地見修所斷。及欲界見所斷。無記四蘊諸得俱起。若已離欲界染。未離初靜慮染。起不善纏退時。彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起。不善心生無記得起者。謂非想非非想處歿生欲界。以不善心結生時彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二蘊諸得俱起。有說。亦與欲界修所斷。無記心心所諸得俱起。謂善串習威儀路工巧處四蘊。乃至初靜慮歿生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二蘊諸得俱起。有說。亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起。如前說。及住不善心。乃至彼法得生老住無常者。謂諸異生三十四隨眠。聖者四隨眠隨一流注久相續起時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。餘如前說。

諸法無記無色起。彼法無記心俱耶。答諸法無記無色起。彼法或無記心俱。或善心俱。或不善心俱。云何無記心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。義如前釋。云何善心俱。答如善心勝進無記法得起。及住善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前善心俱起無記無色釋。云何不善心俱。答如不善心若退若生無記法得起。及住不善心。無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前不善心俱起無記無色釋。設法無記心俱起。彼法無記無色耶。答諸法無記心俱起。彼法或無記無色或善無色。或不善無。色云何無記無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。義如前釋。云何善無色。答如無記心若退若生善法得起。此如前善無色起無記心俱釋。云何不善無色。答如無記心若退若生不善法得起。此如前不善無色起無記心俱釋。諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶。答諸法欲界無色起。彼法或欲界心俱。或色界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何欲界心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。欲界無色彼心相應。欲界無色者。謂欲界心所法彼心俱有。欲界無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何色界心俱。答如色界心若生若勝進欲界法得起。及住色界心欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。色界心生欲界得起者。謂無色界歿。若生第四靜慮時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至若生初靜慮時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。如無色界歿生色界。上地歿生下地亦爾。色界心勝進欲界得起者。謂以世俗道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以世俗道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。已離欲染信勝解練根作見至。世俗加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。依未至定。乃至第四靜慮。時解脫阿羅漢練根作不動世俗加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。引發五通諸加行道五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時起四無量。初三解脫。八勝處前八遍處時起無礙解及依未至定乃至第四靜慮。世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定。及增長時依未至定乃至第四靜慮。起空空無願無願無相無相等世俗諸功德。及增長時彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。及住色界心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲界入色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何無色界心俱。答如住無色界心。欲界諸根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無記無色起。彼法無記心俱耶。答諸法無記無色起。彼法或無記心俱。或善心俱。或不善心俱。云何無記心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。義如前釋。云何善心俱。答如善心勝進無記法得起。及住善心無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前善心俱起無記無色釋。云何不善心俱。答如不善心若退若生無記法得起。及住不善心。無記諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前不善心俱起無記無色釋。設法無記心俱起。彼法無記無色耶。答諸法無記心俱起。彼法或無記無色或善無色。或不善無。色云何無記無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。義如前釋。云何善無色。答如無記心若退若生善法得起。此如前善無色起無記心俱釋。云何不善無色。答如無記心若退若生不善法得起。此如前不善無色起無記心俱釋。諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶。答諸法欲界無色起。彼法或欲界心俱。或色界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何欲界心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。欲界無色彼心相應。欲界無色者。謂欲界心所法彼心俱有。欲界無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何色界心俱。答如色界心若生若勝進欲界法得起。及住色界心欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。色界心生欲界得起者。謂無色界歿。若生第四靜慮時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至若生初靜慮時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。如無色界歿生色界。上地歿生下地亦爾。色界心勝進欲界得起者。謂以世俗道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以世俗道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。已離欲染信勝解練根作見至。世俗加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。依未至定。乃至第四靜慮。時解脫阿羅漢練根作不動世俗加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。引發五通諸加行道五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時起四無量。初三解脫。八勝處前八遍處時起無礙解及依未至定乃至第四靜慮。世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定。及增長時依未至定乃至第四靜慮。起空空無願無願無相無相等世俗諸功德。及增長時彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。及住色界心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲界入色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何無色界心俱。答如住無色界心。欲界諸根

長養大種增益。彼法得生老住無常。謂生欲界入無色界定時。諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進欲界法得起。及住不繫心欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不繫心勝進欲界法得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅二現觀邊。所修欲界世俗智品諸得俱起。以無漏道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以無漏道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得。及爾時所得欲界善法諸得俱起。已離欲染。信勝解練根作見至。無漏加行道時。有說。及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。依一切地第九解脫道時。彼心與四靜慮果。欲界通果心品諸得。及爾時所得欲界善法諸得俱起起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依未至定乃至第四靜慮無漏無礙解等增長時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲界入無漏未至乃至無所有處定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法欲界心俱起。彼法欲界無色耶。答諸法欲界心俱起。彼法或欲界無色。或色界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何欲界無色。答諸法彼心相應彼心俱有。欲界無色義如前釋。云何色界無色。答如欲界心。若退若生色界法得起。欲界心退色界得起者。謂諸聖者已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時彼心與色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起。欲界心生色界得起者。謂從無色界歿生欲界時。彼心與色界四地。見修所斷法諸得俱起。乃至從第二靜慮歿生欲界時。彼心與色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何無色界無色。答如欲界心若退若生無色界法得起。欲界心退無色界得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起。若不還者已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏退時。彼心與無色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養大種增益。彼法得生老住無常。謂生欲界入無色界定時。諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進欲界法得起。及住不繫心欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不繫心勝進欲界法得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅二現觀邊。所修欲界世俗智品諸得俱起。以無漏道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以無漏道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得。及爾時所得欲界善法諸得俱起。已離欲染。信勝解練根作見至。無漏加行道時。有說。及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。依一切地第九解脫道時。彼心與四靜慮果。欲界通果心品諸得。及爾時所得欲界善法諸得俱起起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依未至定乃至第四靜慮無漏無礙解等增長時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲界入無漏未至乃至無所有處定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法欲界心俱起。彼法欲界無色耶。答諸法欲界心俱起。彼法或欲界無色。或色界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何欲界無色。答諸法彼心相應彼心俱有。欲界無色義如前釋。云何色界無色。答如欲界心。若退若生色界法得起。欲界心退色界得起者。謂諸聖者已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時彼心與色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起。欲界心生色界得起者。謂從無色界歿生欲界時。彼心與色界四地。見修所斷法諸得俱起。乃至從第二靜慮歿生欲界時。彼心與色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何無色界無色。答如欲界心若退若生無色界法得起。欲界心退無色界得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起。若不還者已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏退時。彼心與無色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無

所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。欲界心生無色界得起者。謂從非想非非想處歿生欲界時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至從識無邊處歿生欲界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫無色。答如欲界心退不繫法得起。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼欲界心與劣根品不繫得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。若諸聖者已離欲染。起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前諸不繫得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前諸不繫得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。若一來者前六品纏隨起何退。彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起。問欲界心勝進不繫法得亦起。如或由施。或由戒。或由聞。或由思故。令於惡趣等得非擇滅。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。如是說者。非擇滅雖不繫。而彼得非不繫。此中說不繫得起是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。欲界心生無色界得起者。謂從非想非非想處歿生欲界時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至從識無邊處歿生欲界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫無色。答如欲界心退不繫法得起。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼欲界心與劣根品不繫得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。若諸聖者已離欲染。起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前諸不繫得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前諸不繫得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。若一來者前六品纏隨起何退。彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起。問欲界心勝進不繫法得亦起。如或由施。或由戒。或由聞。或由思故。令於惡趣等得非擇滅。此中何故不說。有說。應說而不說者。當知此義有餘。如是說者。非擇滅雖不繫。而彼得非不繫。此中說不繫得起是故不說。

諸法色界無色起。彼法色界心俱耶。答諸法色界無色起。彼法或色界心俱。或欲界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何色界心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。色界無色義如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。色界法得起。此如前欲界心俱起色界無色說。云何無色界心俱。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。謂生色界入無色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進色界法得起。及住不繫心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不繫心勝進色界得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修色界世俗智品諸得俱起。以無漏道離欲界染。若無漏為加行。諸加行道九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。第九解脫道時。亦與初靜慮果。色界通果心品諸得俱起。以無漏道離初靜慮。乃至第三靜慮染時。若無漏為加行。諸加行道九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。最後解脫道時。亦與第二靜慮乃至第四靜慮果。色界通果心品諸得俱起。以無漏道離第四靜慮染。及依未至定。乃至第四靜慮。離空無邊處乃至非想非非想處染。若無漏為加行諸加行道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與爾時所得色界善諸得俱起。亦與隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。未離欲染信勝解練根作見至。若無漏為加行彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。已離欲染信勝解練根作見至。若無漏為加行彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。依一切地第九解脫道時。彼心與爾時所得色界善諸得。及四靜慮果。色界通果心品諸得俱起。起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依未至定。乃至第四靜慮無漏。無礙解增長時。即依彼諸地起無漏念住時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生色界入無漏未至。乃至無所有處定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法色界心俱起。彼法色界無色耶。答諸法色界心俱起。彼法或色界無色。或欲界無色。或無色界無。色或不繫無色。云何色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有色界無色義如前釋。云何欲界無色。答如色界心若生若勝進。欲界法得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法色界無色起。彼法色界心俱耶。答諸法色界無色起。彼法或色界心俱。或欲界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何色界心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。色界無色義如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。色界法得起。此如前欲界心俱起色界無色說。云何無色界心俱。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。謂生色界入無色界定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進色界法得起。及住不繫心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不繫心勝進色界得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修色界世俗智品諸得俱起。以無漏道離欲界染。若無漏為加行。諸加行道九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。第九解脫道時。亦與初靜慮果。色界通果心品諸得俱起。以無漏道離初靜慮。乃至第三靜慮染時。若無漏為加行。諸加行道九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。最後解脫道時。亦與第二靜慮乃至第四靜慮果。色界通果心品諸得俱起。以無漏道離第四靜慮染。及依未至定。乃至第四靜慮。離空無邊處乃至非想非非想處染。若無漏為加行諸加行道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。金剛喻定滅。盡智起時。彼心與爾時所得色界善諸得俱起。亦與隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。未離欲染信勝解練根作見至。若無漏為加行彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起。已離欲染信勝解練根作見至。若無漏為加行彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。依一切地第九解脫道時。彼心與爾時所得色界善諸得。及四靜慮果。色界通果心品諸得俱起。起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依未至定。乃至第四靜慮無漏。無礙解增長時。即依彼諸地起無漏念住時。彼心與未來所修色界道諸得。及隨所應靜慮果。色界通果心品諸得俱起。及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生色界入無漏未至。乃至無所有處定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法色界心俱起。彼法色界無色耶。答諸法色界心俱起。彼法或色界無色。或欲界無色。或無色界無。色或不繫無色。云何色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有色界無色義如前釋。云何欲界無色。答如色界心若生若勝進。欲界法得

起。及住色界心欲界。諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前欲界無色起色界心俱釋。云何無色界無色。答如色界心若退若生。無色界法得起。色界心退無色界得起者。謂阿羅漢起色界纏退時。彼心與無色界四地。修所斷法諸得俱起。諸不還者已離無所有處染。起色界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起色界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無所有處染。起色界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起色界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。色界心生無色界得起者。謂從非想非非想處歿生色界時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至識無邊處歿生色界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫無色。答如色界心若退若勝進。不繫法得起。色界心退不繫得起者。謂阿羅漢起色界纏退時。彼心與不還果。及勝果道諸得俱起。色界心勝進不繫得起者。謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。依未至定乃至第四靜慮。離第四靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。諸加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。信勝解練根作見至。及依未至定乃至第四靜慮。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。諸加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。若諸聖者引發諸通諸加行道。五無間道二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時。若諸聖者起四無量。初三解脫。八勝處前八遍處時。起無礙解及依未至定乃至第四靜慮。世俗無礙解增長時起無諍願智。邊際定及增長時。依未至定乃至第四靜慮。起空空無願無願無相無相時。及聖者即依彼地。起不淨觀。持息念。世俗念住等諸功德。及增長時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問色界心生時不繫法得亦起。如無色界歿生第四靜慮時。彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起。乃至上地歿生初靜慮時。彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起。此中何故不說。答有說。應說而不說者當知此義有餘。如是說者。爾時所得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫。非不繫是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起。及住色界心欲界。諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前欲界無色起色界心俱釋。云何無色界無色。答如色界心若退若生。無色界法得起。色界心退無色界得起者。謂阿羅漢起色界纏退時。彼心與無色界四地。修所斷法諸得俱起。諸不還者已離無所有處染。起色界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起色界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無所有處染。起色界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起色界纏退時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。色界心生無色界得起者。謂從非想非非想處歿生色界時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至識無邊處歿生色界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫無色。答如色界心若退若勝進。不繫法得起。色界心退不繫得起者。謂阿羅漢起色界纏退時。彼心與不還果。及勝果道諸得俱起。色界心勝進不繫得起者。謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。依未至定乃至第四靜慮。離第四靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。諸加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。信勝解練根作見至。及依未至定乃至第四靜慮。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。諸加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。若諸聖者引發諸通諸加行道。五無間道二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時。若諸聖者起四無量。初三解脫。八勝處前八遍處時。起無礙解及依未至定乃至第四靜慮。世俗無礙解增長時起無諍願智。邊際定及增長時。依未至定乃至第四靜慮。起空空無願無願無相無相時。及聖者即依彼地。起不淨觀。持息念。世俗念住等諸功德。及增長時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問色界心生時不繫法得亦起。如無色界歿生第四靜慮時。彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起。乃至上地歿生初靜慮時。彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起。此中何故不說。答有說。應說而不說者當知此義有餘。如是說者。爾時所得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫。非不繫是故不說。