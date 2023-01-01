阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大種蘊第五中緣納息第二之三

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣。答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。俱生互相望為俱有因。前生與後生為同類因。增上者。謂不礙生。及唯無障。欲界繫大種與欲界繫所造色。為幾緣。答因。增上。因者五因。謂生因。依因。立因。持因。養因。增上者如前說。欲界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣。答因。增上。因者二因。謂同類。異熟。增上者如前說。欲界繫所造色與欲界繫大種為幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟。增上者如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣。答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。俱生互相望為俱有因。前生與後生為同類因。增上者。謂不礙生。及唯無障。欲界繫大種與欲界繫所造色。為幾緣。答因。增上。因者五因。謂生因。依因。立因。持因。養因。增上者如前說。欲界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣。答因。增上。因者二因。謂同類。異熟。增上者如前說。欲界繫所造色與欲界繫大種為幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟。增上者如前說。

欲界繫大種與色界繫大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與色界繫大種為幾緣答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說。色界繫大種與欲界繫大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫大種與色界繫大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與色界繫大種為幾緣答因。增上。因者二因。謂俱有。同類。增上者如前說。色界繫大種與欲界繫大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。

欲界繫大種與色界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與色界繫所造色為幾緣。答因。增上。因者三因。謂俱有。同類。異熟。增上者如前說。色界繫所造色與欲界繫大種。為幾緣。答一增上。增上義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫大種與色界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與色界繫所造色為幾緣。答因。增上。因者三因。謂俱有。同類。異熟。增上者如前說。色界繫所造色與欲界繫大種。為幾緣。答一增上。增上義如前說。

欲界繫所造色與色界繫大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與欲界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與色界繫所造色為幾緣。答因。增上。因者五因。謂生等五。增上者如前說。色界繫所造色與色界繫大種為幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟因。增上者如前說。諸色欲界繫。彼色一切欲界繫大種所造耶。答應作四句。有色欲界繫。非欲界繫大種所造。謂欲界繫大種。以諸大種非所造故。有色欲界繫大種所造。非欲界繫。謂色不繫欲界繫大種所造。此復云何。謂一切法智品隨轉色。及依欲界身現前類智品隨轉色有色欲界繫。欲界繫大種所造。謂色欲界繫。欲界繫大種所造。此復云何。謂欲界繫有對所造色。及表所起無表。有色非欲界繫。非欲界繫大種所造。謂色界繫大種。若色色界繫。色界繫大種所造。若色不繫。色界繫大種所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫所造色與色界繫大種為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與欲界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。欲界繫所造色與色界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣。答一增上。增上義如前說。色界繫大種與色界繫所造色為幾緣。答因。增上。因者五因。謂生等五。增上者如前說。色界繫所造色與色界繫大種為幾緣。答因。增上。因者一因。謂異熟因。增上者如前說。諸色欲界繫。彼色一切欲界繫大種所造耶。答應作四句。有色欲界繫。非欲界繫大種所造。謂欲界繫大種。以諸大種非所造故。有色欲界繫大種所造。非欲界繫。謂色不繫欲界繫大種所造。此復云何。謂一切法智品隨轉色。及依欲界身現前類智品隨轉色有色欲界繫。欲界繫大種所造。謂色欲界繫。欲界繫大種所造。此復云何。謂欲界繫有對所造色。及表所起無表。有色非欲界繫。非欲界繫大種所造。謂色界繫大種。若色色界繫。色界繫大種所造。若色不繫。色界繫大種所造。

諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶。答應作四句。有色色界繫。非色界繫大種所造。謂色界繫大種。所以如前有色色界繫大種所造。非色界繫。謂色不繫。色界繫大種所造。此復云何。謂依色界身現前類智品隨轉色。有色色界繫。色界繫大種所造。謂色色界繫。色界繫大種所造。此復云何。謂色界繫有對所造色。及有漏隨心轉無表。有色非色界繫。非色界繫大種所造。謂欲界繫大種。若色欲界繫。欲界繫大種所造。若色不繫。欲界繫大種所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶。答應作四句。有色色界繫。非色界繫大種所造。謂色界繫大種。所以如前有色色界繫大種所造。非色界繫。謂色不繫。色界繫大種所造。此復云何。謂依色界身現前類智品隨轉色。有色色界繫。色界繫大種所造。謂色色界繫。色界繫大種所造。此復云何。謂色界繫有對所造色。及有漏隨心轉無表。有色非色界繫。非色界繫大種所造。謂欲界繫大種。若色欲界繫。欲界繫大種所造。若色不繫。欲界繫大種所造。

諸色過去。彼色一切過去大種所造耶。答應作四句。有色過去非過去大種所造。謂過去大種。所以如前。有色過去大種所造。非過去。謂色未來現在過去大種所造。此復云何。謂未來現在表所起無表。過去大種所造。以依過去表故。有色過去過去大種所造。謂色過去。過去大種所造。此復云何。謂過去一切有對所造色。隨心轉無表。表所起無表。有色非過去非過去大種所造。謂未來現在大種。若色未來現在。現在大種所造。若色未來。未來大種所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色過去。彼色一切過去大種所造耶。答應作四句。有色過去非過去大種所造。謂過去大種。所以如前。有色過去大種所造。非過去。謂色未來現在過去大種所造。此復云何。謂未來現在表所起無表。過去大種所造。以依過去表故。有色過去過去大種所造。謂色過去。過去大種所造。此復云何。謂過去一切有對所造色。隨心轉無表。表所起無表。有色非過去非過去大種所造。謂未來現在大種。若色未來現在。現在大種所造。若色未來。未來大種所造。

諸色未來。彼色一切未來大種所造耶。答諸色未來大種所造。彼色一切未來。此復云何。謂未來一切有對所造色。隨心轉無表。若表所起無表。未來大種所造。以依未來表故。有色未來非未來大種所造。謂未來大種。若色未來。過去現在大種所造。此復云何。謂未來表所起無表。過去現在大種所造。以依過去現在表故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色未來。彼色一切未來大種所造耶。答諸色未來大種所造。彼色一切未來。此復云何。謂未來一切有對所造色。隨心轉無表。若表所起無表。未來大種所造。以依未來表故。有色未來非未來大種所造。謂未來大種。若色未來。過去現在大種所造。此復云何。謂未來表所起無表。過去現在大種所造。以依過去現在表故。

諸色現在。彼色一切現在大種所造耶。答應作四句。有色現在非現在大種所造。謂現在大種若色現在。過去大種所造。此復云何。謂現在表所起無表。過去大種所造。所以如前。問此無表色。亦有現在所依大種。何故不說耶。答彼是轉依。非造依故。此無表色有二種依。一是轉依。謂現在大種。由彼力轉故。二是造依。謂過去大種。由彼力造故。此中但說造依。不說轉依。是故不說。能造五因皆過去故。有色現在。大種所造非現在。謂色未來。現在大種所造。此復云何。謂未來表所起無表。現在大種所造。所以如前。有色現在。現在大種所造。謂色現在。現在大種所造。此復云何。謂現在一切有對所造色。隨心轉無表。若現在表所起無表。現在大種所造。以依現在表故。有色非現在。非現在大種所造。謂過去未來大種。若色過去。未來過去大種所造。若色未來。未來大種所造地云何。乃至廣說問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂此論中多說勝義。或有生疑。彼作論者唯善勝義。不善世俗。為令彼疑得決定故。顯地界等與地等別。故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色現在。彼色一切現在大種所造耶。答應作四句。有色現在非現在大種所造。謂現在大種若色現在。過去大種所造。此復云何。謂現在表所起無表。過去大種所造。所以如前。問此無表色。亦有現在所依大種。何故不說耶。答彼是轉依。非造依故。此無表色有二種依。一是轉依。謂現在大種。由彼力轉故。二是造依。謂過去大種。由彼力造故。此中但說造依。不說轉依。是故不說。能造五因皆過去故。有色現在。大種所造非現在。謂色未來。現在大種所造。此復云何。謂未來表所起無表。現在大種所造。所以如前。有色現在。現在大種所造。謂色現在。現在大種所造。此復云何。謂現在一切有對所造色。隨心轉無表。若現在表所起無表。現在大種所造。以依現在表故。有色非現在。非現在大種所造。謂過去未來大種。若色過去。未來過去大種所造。若色未來。未來大種所造地云何。乃至廣說問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂此論中多說勝義。或有生疑。彼作論者唯善勝義。不善世俗。為令彼疑得決定故。顯地界等與地等別。故作斯論。

地云何。答顯形色此是世俗想施設地謂諸世間於顯形色。依共假想施設地名。如世間說青黃地等。長短地等。地界云何。答堅性觸。此是勝義能造地體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地云何。答顯形色此是世俗想施設地謂諸世間於顯形色。依共假想施設地名。如世間說青黃地等。長短地等。地界云何。答堅性觸。此是勝義能造地體。

水云何。答顯形色此是世俗想施設水。謂諸世間於顯形色。依共假想施設水名。如世間說青黃等水。長短等水。云何水界。答濕性觸。此是勝義能造水體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水云何。答顯形色此是世俗想施設水。謂諸世間於顯形色。依共假想施設水名。如世間說青黃等水。長短等水。云何水界。答濕性觸。此是勝義能造水體。

火云何。答顯形色此是世俗想施設火。謂諸世間於顯形色。依共假想施設火名。如世間說青黃等火。長短等火。又如梵志觀火。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火云何。答顯形色此是世俗想施設火。謂諸世間於顯形色。依共假想施設火名。如世間說青黃等火。長短等火。又如梵志觀火。頌云。

赤焰多疾疫 黃兵緣飢饉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤焰多疾疫 黃兵緣飢饉

綵豐青退減 白黑主興滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綵豐青退減 白黑主興滅

火界云何。答煖性觸。此是勝義能造火體。風云何。答即風界。風界云何。答動性觸。問何故不說世俗風耶。答世間於風無假想故。有餘師說。世間於風亦起假想少故不說。如世間說此有塵風。此無塵風。毘濕縛風。吠嵐婆風。小風大風。塵輪風等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火界云何。答煖性觸。此是勝義能造火體。風云何。答即風界。風界云何。答動性觸。問何故不說世俗風耶。答世間於風無假想故。有餘師說。世間於風亦起假想少故不說。如世間說此有塵風。此無塵風。毘濕縛風。吠嵐婆風。小風大風。塵輪風等。

地水火風幾處所攝。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂聞所說世俗地等。便謂無體。非處所攝。非識所識。或謂假實同一處攝。同一識識。為除彼疑顯假地等亦實有體但假立名。於五處中隨一處攝。於五識中隨一識識。又顯假實不同處攝。不同識識。由此等緣故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風幾處所攝。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂聞所說世俗地等。便謂無體。非處所攝。非識所識。或謂假實同一處攝。同一識識。為除彼疑顯假地等亦實有體但假立名。於五處中隨一處攝。於五識中隨一識識。又顯假實不同處攝。不同識識。由此等緣故作斯論。

地水火風幾處所攝。幾識所識。答地水火一處所攝。謂色處眼所見故。二識所識。謂眼識意識。眼識取自相。意識取自相共相。風一處所攝。謂觸處身所得故。二識所識謂身識意識。取自共相如前應知。有說。此亦通色處攝。及眼識識少故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風幾處所攝。幾識所識。答地水火一處所攝。謂色處眼所見故。二識所識。謂眼識意識。眼識取自相。意識取自相共相。風一處所攝。謂觸處身所得故。二識所識謂身識意識。取自共相如前應知。有說。此亦通色處攝。及眼識識少故不說。

地水火風界幾處所攝幾識所識。答一處所攝謂觸處身所得故。二識所識。謂身識意識。取自共相如前應知。問幾處和合說為能牽。幾處和合說為所牽。答若有情數於有情數。則九處能牽。九處所牽。若有情數於非有情數則九處能牽。四處所牽。若非有情數於非有情數。則四處能牽。四處所牽。若非有情數於有情數。則四處能牽。九處所牽。如說牽持運等亦爾。問幾處和合說為能量。幾處和合說為所量。答四處能量。四處所量。五根微妙非量法故。問幾處和合說為能稱。幾處和合說為所稱。有作是說。四處能稱四處所稱。有餘師說。四處能稱重是所稱。問幾處和合說為能燒。幾處和合說為所燒。有作是說。四處能燒。四處所燒。有餘師說。煖是能燒。四是所燒。問幾處和合說為能斷。幾處和合說為所斷。有作是說。四處能斷。四處所斷。有餘師說。堅性是能斷。四處是所斷。問幾處和合說為能洗。幾處和合說為所洗。有作是說。四處能洗。四處所洗。有餘師說。四處能洗。色處所洗。如說洗已鮮白。或如金色。復有說者。四處能洗。觸是所洗。如說杯盛澡屑往某池邊。揩洗其身令去塵垢。或有說者。四處是能洗。十二處是所洗。由洗浴故。內十二處皆悉明淨離諸垢濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風界幾處所攝幾識所識。答一處所攝謂觸處身所得故。二識所識。謂身識意識。取自共相如前應知。問幾處和合說為能牽。幾處和合說為所牽。答若有情數於有情數。則九處能牽。九處所牽。若有情數於非有情數則九處能牽。四處所牽。若非有情數於非有情數。則四處能牽。四處所牽。若非有情數於有情數。則四處能牽。九處所牽。如說牽持運等亦爾。問幾處和合說為能量。幾處和合說為所量。答四處能量。四處所量。五根微妙非量法故。問幾處和合說為能稱。幾處和合說為所稱。有作是說。四處能稱四處所稱。有餘師說。四處能稱重是所稱。問幾處和合說為能燒。幾處和合說為所燒。有作是說。四處能燒。四處所燒。有餘師說。煖是能燒。四是所燒。問幾處和合說為能斷。幾處和合說為所斷。有作是說。四處能斷。四處所斷。有餘師說。堅性是能斷。四處是所斷。問幾處和合說為能洗。幾處和合說為所洗。有作是說。四處能洗。四處所洗。有餘師說。四處能洗。色處所洗。如說洗已鮮白。或如金色。復有說者。四處能洗。觸是所洗。如說杯盛澡屑往某池邊。揩洗其身令去塵垢。或有說者。四處是能洗。十二處是所洗。由洗浴故。內十二處皆悉明淨離諸垢濁。

問此四大種幾能為災。答三。除地問何故地不能為災。答非其田。非其器。乃至廣說。有說。猛利方能為災。地性遲鈍不能為災。有說。若能損壞內事。彼於外事亦能為災。謂斷末摩名壞內事。此唯三大。故地非災。有說。為壞地故立災。三大於地能燒浸擊故說為災。地則不爾。有說。若地亦為災者。應從風輪。乃至第四靜慮皆令堅固。合為一摶此乃成劫非謂能壞。有說。若地能為災者。便應壞及第四靜慮。然無諸災壞及彼者。此中因論生論。何故彼地災不及之。有說。即由地非災故。有說。彼地若為災及是則應無最上災頂。謂上三靜慮如次能為三災之頂。若第四靜慮災所壞者。便更無處為上災頂。以諸無色無方處故。有說欲避淨居諸天。由彼更無上生義故。若彼處所災所及者。則淨居天無有盡壽而涅槃者。若爾云何知彼壽量。若言亦有盡壽涅槃。是則彼地災無由起。如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便不壞。有說若處有內災者便有外災。第四靜慮無內災故外災不及。謂初靜慮內有如火尋伺故。外有火災。第二靜慮內有如水喜悅故外有水災。第三靜慮內有入出息風故外有風災。第四靜慮更無內災。是故外災皆不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此四大種幾能為災。答三。除地問何故地不能為災。答非其田。非其器。乃至廣說。有說。猛利方能為災。地性遲鈍不能為災。有說。若能損壞內事。彼於外事亦能為災。謂斷末摩名壞內事。此唯三大。故地非災。有說。為壞地故立災。三大於地能燒浸擊故說為災。地則不爾。有說。若地亦為災者。應從風輪。乃至第四靜慮皆令堅固。合為一摶此乃成劫非謂能壞。有說。若地能為災者。便應壞及第四靜慮。然無諸災壞及彼者。此中因論生論。何故彼地災不及之。有說。即由地非災故。有說。彼地若為災及是則應無最上災頂。謂上三靜慮如次能為三災之頂。若第四靜慮災所壞者。便更無處為上災頂。以諸無色無方處故。有說欲避淨居諸天。由彼更無上生義故。若彼處所災所及者。則淨居天無有盡壽而涅槃者。若爾云何知彼壽量。若言亦有盡壽涅槃。是則彼地災無由起。如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便不壞。有說若處有內災者便有外災。第四靜慮無內災故外災不及。謂初靜慮內有如火尋伺故。外有火災。第二靜慮內有如水喜悅故外有水災。第三靜慮內有入出息風故外有風災。第四靜慮更無內災。是故外災皆不能及。

問火災起時火從何出。有作是說。世界成時有七日輪俱時而起。持雙山後隱伏而住。然後彼處一日輪昇。遶蘇迷盧而為照耀。至劫將末火災起時。餘六日輪漸次而出。由彼勢力世界便壞。有說。世界將欲壞時。即一日輪分為七日。由彼勢力世界便壞。有說即一日輪至劫將末。成七倍熱焚燒世界。有說。七日先藏地下。後漸出現作用如前。如是說者。諸有情類業增上力。令世界成。至劫末時。業力盡故。隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問火災起時火從何出。有作是說。世界成時有七日輪俱時而起。持雙山後隱伏而住。然後彼處一日輪昇。遶蘇迷盧而為照耀。至劫將末火災起時。餘六日輪漸次而出。由彼勢力世界便壞。有說。世界將欲壞時。即一日輪分為七日。由彼勢力世界便壞。有說即一日輪至劫將末。成七倍熱焚燒世界。有說。七日先藏地下。後漸出現作用如前。如是說者。諸有情類業增上力。令世界成。至劫末時。業力盡故。隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燎。

問水災起時水從何出。有作是說。第三靜慮邊雨熱灰水。由此乃至極光淨天皆被浸蕩。有說。從下水輪涌出。由彼勢力世界便壞。如是說者。諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問水災起時水從何出。有作是說。第三靜慮邊雨熱灰水。由此乃至極光淨天皆被浸蕩。有說。從下水輪涌出。由彼勢力世界便壞。如是說者。諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞。

問風災起時風從何出。有作是說。第四靜慮邊有畔喋婆大風。卒起百俱胝界。妙高山王金輪圍等皆被傾拔。令互相擊上下翻騰。如麨麵摶空中散滅。有餘師說。從下風輪有猛風起。吹散世界。如是說者諸有情類業增上力。令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問風災起時風從何出。有作是說。第四靜慮邊有畔喋婆大風。卒起百俱胝界。妙高山王金輪圍等皆被傾拔。令互相擊上下翻騰。如麨麵摶空中散滅。有餘師說。從下風輪有猛風起。吹散世界。如是說者諸有情類業增上力。令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。

問三災起時一切外物。為皆轉變順彼災耶。有作是言。物皆變順。謂此世界火災起時。一切外物皆悉輕燥。猶如乾草疊絮樺皮。火纔觸時即燒即盡。若水災起一切外物。皆將融液如沙糖等。水纔觸時隨即消壞。若風災起一切外物。皆將離散如沙麨摶。風纔觸時即便散壞。若爾諸法應捨自相。如是說者。三災起時堅濕等物亦無轉變。但由有情業增上力。令三災起能壞難壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問三災起時一切外物。為皆轉變順彼災耶。有作是言。物皆變順。謂此世界火災起時。一切外物皆悉輕燥。猶如乾草疊絮樺皮。火纔觸時即燒即盡。若水災起一切外物。皆將融液如沙糖等。水纔觸時隨即消壞。若風災起一切外物。皆將離散如沙麨摶。風纔觸時即便散壞。若爾諸法應捨自相。如是說者。三災起時堅濕等物亦無轉變。但由有情業增上力。令三災起能壞難壞。

如是三災與所壞事。必是同分界地所攝。謂欲界災能壞欲界。初靜慮災壞初靜慮。乃至第三靜慮亦爾。問若爾。經說當云何通。如說大地妙高山等皆悉洞然。風吹絕焰展轉乃至上燒梵宮。極光淨天有生未久。於劫成壞不善了知。見已驚恐便作是念。勿彼火焰燒盡梵宮當復燒此。答當知彼經依相續說。謂色界火續欲界生。彼燒梵宮。非欲界火水風相續准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三災與所壞事。必是同分界地所攝。謂欲界災能壞欲界。初靜慮災壞初靜慮。乃至第三靜慮亦爾。問若爾。經說當云何通。如說大地妙高山等皆悉洞然。風吹絕焰展轉乃至上燒梵宮。極光淨天有生未久。於劫成壞不善了知。見已驚恐便作是念。勿彼火焰燒盡梵宮當復燒此。答當知彼經依相續說。謂色界火續欲界生。彼燒梵宮。非欲界火水風相續准此應知。

問此三災起先後云何。答火水風三如次先後。然非三種隣次而生。謂七火災先次第起。然後方有一水災生。如是經於七七火劫。及七水劫。復七火災。從彼無間一風災起。故風水劫皆次火生。火劫從三以數起故。由此善釋遍淨天壽六十四劫。如是所說是大劫量。一一各有八十中劫。成住壞空各二十故。且初火劫將燒壞時。贍部洲人壽八萬歲。安隱豐樂人眾甚多。國邑村城雞飛相及。人多修習十善業道。從此以後捺落迦中有情命終不復生彼。爾時已度二十住劫。二十壞劫此為最初。地獄有情從此漸減乃至最後無一為餘。名為地獄有情界壞。次壞傍生。次壞餓鬼。一一壞相如地獄說。次贍部洲諸有情壞。問傍生鬼趣先人壞者。人中所須乳酪等味。耕馭等事如何得有。有說。由人業增上力。有非情物似傍生現。出乳等味作諸事業。問人身今有八萬戶虫。作任持緣令身相續。彼時既闕身云何存。答爾時人身法爾得住。如諸菩薩轉輪王身。雖無諸虫而法爾住。如是說者。諸大海中是諸傍生本所住處。若彼無有一傍生時。即名傍生有情界壞。若傍生類人等雜居。人等壞時彼方隨壞。鬼有情壞類此應知。然贍部洲人趣將壞。爾時法爾有一有情。無師自思入初靜慮。從彼定起唱如是言。此初靜慮甚樂甚靜。展轉宣告遍贍部洲。聞者攝心皆入初定。從此捨壽上生梵天。贍部洲中有情漸減。乃至無一有情為餘。名贍部洲。有情界壞。次壞毘提訶洲。次壞。瞿陀尼洲。一一壞相如贍部說。北拘盧洲如三惡趣。無得靜慮生梵世者。然彼壽盡必生欲天。乃至彼處有情界盡。名北拘盧有情界壞。人趣壞已四大王眾天。法爾有一得初靜慮。從彼定起宣告如前。乃至彼處有情界盡。名彼天中有情界壞。次壞三十三天。次壞夜摩天。次壞覩史多天。次壞樂變化天。次壞他化自在天。一一壞相如初天說。欲界有情次第壞已。時初靜慮有一有情。法爾能入第二靜慮。從彼定起唱如是言。第二靜慮甚樂甚靜。如是展轉聲遍梵宮。聞者攝心入第二定。命終皆往生彼天中。初靜慮天有情漸減。乃至無一有情為餘。名為梵天有情界壞。如是欲界及諸梵宮。久遠空虛無有情類。贍部洲等大地諸山。經歷多時天不降雨。一切草木皆悉乾燋。更不復生乃至都盡。久時復有第二日輪出現世間。炎赫倍熱由此枯涸坑㵎泉池。乃至令其都無津潤。久時復有第三日輪出現世間。炎赫倍熱。由此枯竭一切江河。乃至令其都無津潤。久時復有第四日輪出現世間。炎赫倍熱。由此枯涸無熱惱池。即四大河所從出者。謂殑伽信度縛芻私多。乃至令其都無津潤。久時復有第五日輪出現世間。炎赫倍熱。由此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此三災起先後云何。答火水風三如次先後。然非三種隣次而生。謂七火災先次第起。然後方有一水災生。如是經於七七火劫。及七水劫。復七火災。從彼無間一風災起。故風水劫皆次火生。火劫從三以數起故。由此善釋遍淨天壽六十四劫。如是所說是大劫量。一一各有八十中劫。成住壞空各二十故。且初火劫將燒壞時。贍部洲人壽八萬歲。安隱豐樂人眾甚多。國邑村城雞飛相及。人多修習十善業道。從此以後捺落迦中有情命終不復生彼。爾時已度二十住劫。二十壞劫此為最初。地獄有情從此漸減乃至最後無一為餘。名為地獄有情界壞。次壞傍生。次壞餓鬼。一一壞相如地獄說。次贍部洲諸有情壞。問傍生鬼趣先人壞者。人中所須乳酪等味。耕馭等事如何得有。有說。由人業增上力。有非情物似傍生現。出乳等味作諸事業。問人身今有八萬戶虫。作任持緣令身相續。彼時既闕身云何存。答爾時人身法爾得住。如諸菩薩轉輪王身。雖無諸虫而法爾住。如是說者。諸大海中是諸傍生本所住處。若彼無有一傍生時。即名傍生有情界壞。若傍生類人等雜居。人等壞時彼方隨壞。鬼有情壞類此應知。然贍部洲人趣將壞。爾時法爾有一有情。無師自思入初靜慮。從彼定起唱如是言。此初靜慮甚樂甚靜。展轉宣告遍贍部洲。聞者攝心皆入初定。從此捨壽上生梵天。贍部洲中有情漸減。乃至無一有情為餘。名贍部洲。有情界壞。次壞毘提訶洲。次壞。瞿陀尼洲。一一壞相如贍部說。北拘盧洲如三惡趣。無得靜慮生梵世者。然彼壽盡必生欲天。乃至彼處有情界盡。名北拘盧有情界壞。人趣壞已四大王眾天。法爾有一得初靜慮。從彼定起宣告如前。乃至彼處有情界盡。名彼天中有情界壞。次壞三十三天。次壞夜摩天。次壞覩史多天。次壞樂變化天。次壞他化自在天。一一壞相如初天說。欲界有情次第壞已。時初靜慮有一有情。法爾能入第二靜慮。從彼定起唱如是言。第二靜慮甚樂甚靜。如是展轉聲遍梵宮。聞者攝心入第二定。命終皆往生彼天中。初靜慮天有情漸減。乃至無一有情為餘。名為梵天有情界壞。如是欲界及諸梵宮。久遠空虛無有情類。贍部洲等大地諸山。經歷多時天不降雨。一切草木皆悉乾燋。更不復生乃至都盡。久時復有第二日輪出現世間。炎赫倍熱由此枯涸坑㵎泉池。乃至令其都無津潤。久時復有第三日輪出現世間。炎赫倍熱。由此枯竭一切江河。乃至令其都無津潤。久時復有第四日輪出現世間。炎赫倍熱。由此枯涸無熱惱池。即四大河所從出者。謂殑伽信度縛芻私多。乃至令其都無津潤。久時復有第五日輪出現世間。炎赫倍熱。由此

漸次枯涸大海。乃至令其都無津潤。久時復有第六日輪出現世間。炎赫倍熱。由此大地妙高山等。皆悉焦熬發煙熢㶿。久時復有第七日輪出現世間。炎赫極熱。由此大地妙高山王等。一時焰發中表烔燃。乃至梵宮悉皆焚蕩。上從梵世下至風輪。周遍燒燃無餘灰燼。如酥油等燒燃盡時。無有遺餘。此亦如是。爾時欲界初靜慮中。皆悉空虛。都無所有。二十壞劫此時已度。二十空劫從此為初。問幾劫壞有情。幾劫壞器。有說。十劫壞有情。十劫壞器。有說。十五劫壞有情。五劫壞器。如是說者。十九劫壞有情。一劫壞器。別業難轉。非共業故如是世界壞經久時。於下空中有微風起。二十空劫此時已度。二十成劫從此為初。所起微風漸廣漸厚。時經久遠盤結成輪。厚十六億踰繕那量。廣則無數。其體堅密。假設有一大諾健那。以金剛輪奮威懸擊。金剛有碎風輪無損。次有雲起雨風輪上。滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位。深十一億二萬踰繕那。有說。廣量與風輪等有言。狹小分百俱胝。百俱胝輪。其量皆等。謂徑十二億三千四百半圍量三倍。謂三十六億一萬三百五十踰繕那。此不傍流。由有情業力。有餘師說。由風力所摶。次於水輪。有別風起。摶擊此水上結成金。此即金輪厚三億二萬。水輪遂減唯深八洛叉。有說。金輪廣如水量。有師復說。少廣水輪。次有雲起雨金輪上。滴如車軸經於久時。積水浩然深過八萬。猛風攢擊寶等變生。復有異風析令區別謂分寶土成諸山洲。分水甘醎為內外海。初四妙寶成蘇迷盧。挺出海中處金輪上。謂四面如次北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶。隨寶威德色現於空。故贍部洲空似吠琉璃色。此山出水八萬踰繕那。水中亦然。端嚴可愛。次以金寶成七金山。遶蘇迷盧住金輪上。在水中量同蘇迷盧。出水相望各半半減。次以土等成四大洲。下據金輪遶金山外。最後以鐵成輪圍山。在四洲外如牆圍遶。出水半減第七金山。在水量同蘇迷盧等。諸山廣量皆與出水量同。七金山間有七內海。八功德水盈滿其中。七金山外有醎外海。此八大海各深八萬。前七廣量如所遶山。第八有說。廣三億二萬二千踰繕那。有說。更增千二百八十七踰繕那半。蘇迷盧山有四層級。初層傍出一萬六千。次上三層各半半減。四層相去量各十千。有說。初層下齊水量。次二去下量各十千。其第四層去下二萬。四層四面如妙高山。四寶所成莊嚴殊妙。四層如次。堅手持鬘。恒憍。四王天眾居止持雙山等七金山上。亦有四王所部村邑。七山四級日月等天。皆是四大王眾天攝故。欲天中此天最廣。從第四層級復有四萬踰繕那。至蘇迷盧頂。是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次枯涸大海。乃至令其都無津潤。久時復有第六日輪出現世間。炎赫倍熱。由此大地妙高山等。皆悉焦熬發煙熢㶿。久時復有第七日輪出現世間。炎赫極熱。由此大地妙高山王等。一時焰發中表烔燃。乃至梵宮悉皆焚蕩。上從梵世下至風輪。周遍燒燃無餘灰燼。如酥油等燒燃盡時。無有遺餘。此亦如是。爾時欲界初靜慮中。皆悉空虛。都無所有。二十壞劫此時已度。二十空劫從此為初。問幾劫壞有情。幾劫壞器。有說。十劫壞有情。十劫壞器。有說。十五劫壞有情。五劫壞器。如是說者。十九劫壞有情。一劫壞器。別業難轉。非共業故如是世界壞經久時。於下空中有微風起。二十空劫此時已度。二十成劫從此為初。所起微風漸廣漸厚。時經久遠盤結成輪。厚十六億踰繕那量。廣則無數。其體堅密。假設有一大諾健那。以金剛輪奮威懸擊。金剛有碎風輪無損。次有雲起雨風輪上。滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位。深十一億二萬踰繕那。有說。廣量與風輪等有言。狹小分百俱胝。百俱胝輪。其量皆等。謂徑十二億三千四百半圍量三倍。謂三十六億一萬三百五十踰繕那。此不傍流。由有情業力。有餘師說。由風力所摶。次於水輪。有別風起。摶擊此水上結成金。此即金輪厚三億二萬。水輪遂減唯深八洛叉。有說。金輪廣如水量。有師復說。少廣水輪。次有雲起雨金輪上。滴如車軸經於久時。積水浩然深過八萬。猛風攢擊寶等變生。復有異風析令區別謂分寶土成諸山洲。分水甘醎為內外海。初四妙寶成蘇迷盧。挺出海中處金輪上。謂四面如次北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶。隨寶威德色現於空。故贍部洲空似吠琉璃色。此山出水八萬踰繕那。水中亦然。端嚴可愛。次以金寶成七金山。遶蘇迷盧住金輪上。在水中量同蘇迷盧。出水相望各半半減。次以土等成四大洲。下據金輪遶金山外。最後以鐵成輪圍山。在四洲外如牆圍遶。出水半減第七金山。在水量同蘇迷盧等。諸山廣量皆與出水量同。七金山間有七內海。八功德水盈滿其中。七金山外有醎外海。此八大海各深八萬。前七廣量如所遶山。第八有說。廣三億二萬二千踰繕那。有說。更增千二百八十七踰繕那半。蘇迷盧山有四層級。初層傍出一萬六千。次上三層各半半減。四層相去量各十千。有說。初層下齊水量。次二去下量各十千。其第四層去下二萬。四層四面如妙高山。四寶所成莊嚴殊妙。四層如次。堅手持鬘。恒憍。四王天眾居止持雙山等七金山上。亦有四王所部村邑。七山四級日月等天。皆是四大王眾天攝故。欲天中此天最廣。從第四層級復有四萬踰繕那。至蘇迷盧頂。是

三十三天住處。山頂四面各二十千。若據周圍數成八萬。有餘師說。面各八十千。與下際四邊其量正等。山頂四角各有一峯。其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手。於中止住守護諸天。於山頂中有城名善見。面二千半周萬踰繕那。金城量高踰繕那半。其地平坦真金所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟如妬羅綿。躡時齊膝隨足高下。有微風起吹去萎華。引新妙華彌散其地。是天帝釋所都大城。城有千門嚴飾壯麗。門有五百青衣藥叉。勇健端嚴踰繕那量。各嚴鎧仗防守城門。於其城中有殊勝殿。種種妙寶具足莊嚴。蔽餘天宮故號殊勝。面二百五十。周千踰繕那。其城四隅有四臺觀。以金銀等四寶所成。種種莊嚴甚可愛樂。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一眾車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二麁惡苑。天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜林苑。諸天入中所玩皆同俱生勝喜。四喜林苑。極妙欲塵殊類皆集歷觀無厭。如是四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。隨欲妙花寶舟好鳥。一一奇麗種種莊嚴。四苑四邊有四妙地。中間去苑各二十踰繕那。地一一邊量皆二百。是諸天眾勝遊戲所。諸天於彼捔勝歡娛。城外東北有圓生樹。是三十三天受欲樂處。盤根深廣五踰繕那。聳幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕那。舒葉開花妙香芬馥。順風熏滿百踰繕那。若逆風時猶遍五十。城外西南角有大善法堂。三十三天常於半月八日十四日十五日。集此堂中詳辨人天。及制伏阿素洛等。如法不如法事如是等類餘處廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天住處。山頂四面各二十千。若據周圍數成八萬。有餘師說。面各八十千。與下際四邊其量正等。山頂四角各有一峯。其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手。於中止住守護諸天。於山頂中有城名善見。面二千半周萬踰繕那。金城量高踰繕那半。其地平坦真金所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟如妬羅綿。躡時齊膝隨足高下。有微風起吹去萎華。引新妙華彌散其地。是天帝釋所都大城。城有千門嚴飾壯麗。門有五百青衣藥叉。勇健端嚴踰繕那量。各嚴鎧仗防守城門。於其城中有殊勝殿。種種妙寶具足莊嚴。蔽餘天宮故號殊勝。面二百五十。周千踰繕那。其城四隅有四臺觀。以金銀等四寶所成。種種莊嚴甚可愛樂。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一眾車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二麁惡苑。天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜林苑。諸天入中所玩皆同俱生勝喜。四喜林苑。極妙欲塵殊類皆集歷觀無厭。如是四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。隨欲妙花寶舟好鳥。一一奇麗種種莊嚴。四苑四邊有四妙地。中間去苑各二十踰繕那。地一一邊量皆二百。是諸天眾勝遊戲所。諸天於彼捔勝歡娛。城外東北有圓生樹。是三十三天受欲樂處。盤根深廣五踰繕那。聳幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕那。舒葉開花妙香芬馥。順風熏滿百踰繕那。若逆風時猶遍五十。城外西南角有大善法堂。三十三天常於半月八日十四日十五日。集此堂中詳辨人天。及制伏阿素洛等。如法不如法事如是等類餘處廣說。