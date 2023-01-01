让我们一起读经吧
一、先谈谈佛陀的教法
佛陀的教法是伟大的，真实的，却又活泼的。佛陀的教法是完美的，圆满的，却又切实可行的。当我们在以这样的语言称赞佛陀时，你可曾感受到这其中的一丝丝矛盾？
如果一个人的教育方法是可操作的，那么它就极有可能是世俗的，有条件的，有依赖性的，或者专业一点，就说是「缘起的」。又怎么可能是完美的呢？
而如果一个人的教育方法是圆满的，究竟的，乃至「空性的」，那么它一定是不可思议的，不可言传的，又去哪里找那些修行方法呢？然而佛陀的教法却不是这样。世尊要告诉我们的是，这种内生的矛盾性，恰恰是因为我们自己的二元对立。而佛陀的教法，则是非二元。
宗萨钦哲仁波切说，佛陀能在一个上午的时间把空性讲清楚，并且能让在场的每一个不同状态的众生都能听明白，包括那些看不见的众生，这也许是佛陀最大的神通。
这就给我们带来了一个最重要的启发：佛经是完整而不可分割的！
否则他怎么可能兼缘起与空性为一体，融智慧和方便于一炉？同是胜义的和世俗的，完具究竟的和相对的。
如果有人只看到了空性的一面，而没有看到 84000 法门，或者有人只看到了某些具体的修法，而忽视了这背后所引领的智慧，那么，他或她所学的将不再是佛法，而是某种极端的见地。
由此而引发了我们读经的兴趣，我们想一窥完整的佛陀教法，而不是某一宗某一教的入门手册。
二、佛经的分类
佛经，之所以被称为「三藏」，是因为有三种不同的文体（抱歉此处没有其它更合适的词了）。
一是纪录其言传身教的，纵深其三乘的教法，横贯其伟大的一生，我们称之为经。
二是系统论述某个问题的，可长可短，可用辩论，可用偈颂，但是力求还原世尊深意的，我们称之为论。
三是出家在家如何持戒，并僧团管理制度的，我们称之为律。这对中文区读者是不陌生的，在佛教传入之前的几百年中，华夏文明的其它文献也采用了这种明确的划分。
另一种分类方法就有点复杂了。我们要首先知道佛教里有大乘和小乘。无论是否采用这两个名词，没有人能够否认大乘和小乘的争论，已经超过了几千年，直至今天仍在继续。
在印度历史上，不，是人类历史上时间最久人数最多的大学：那烂陀大学，主持这样的辩论可能也有八百年之久。
因此在佛经中，我们不难发现不同的见地，或对相同见地的完全不同的表述方法，也许我们可以称为语体（再次原谅我乱用词）。以此而分，可将佛经分入四个不同的篮子里：
一是，完全只谈小乘的，不涉及任何大乘的，我们称为《阿含》。
二是，完全只谈大乘的，文字不含蓄，直接表述实相的，某些小乘的行者完全无法接受的，我们称为《般若》，一般这类经的经题上都会标「般若波罗蜜多」字样。
三是，沟通大小乘的，文字含蓄的，雅俗共赏的，在某些具体的修行方法中植入般若智慧的，我们称为《方等》，有点类似「从入门到精通」。一般这类经的经题中有「方等」或「方广」，如《宝积》，《华严》，以及热门的《阿弥陀经》，《无量寿经》，《药师经》等等。
小根之人读了也觉得不错，大根之人读了感觉跟般若经没差别，但语体上对空性可能不做展开，只是歌颂其功德。
四是，一乘法，在此类经中看不到第二三类佛经中对小乘的贬低，反而是说三乘全是戏论，自成一组，包括《法华》，《涅槃》等。
有人认为只有《般若》是了义的，也有人认为《法华》也是了义的，这个不重要。但是另一件事情很重要，此处我不得不插一句，小乘和大乘经典很明显不是出自同一批人之手（将来有空再谈佛经的形成过程），我们今天怎么才能知道这其中有无后人杜撰的成分呢？
三、分清佛经的表象和背后的智慧
如果单单只是从学术上和考古学上讨论这个问题，那就算再争论个 2500 年，也还是不会有结果的。我们还是要回到本文最初的那个问题。
佛陀的教法既包含了浓浓的智慧的味道，也包含了各类我们所需要的营养，切实可行的蛋白质和维生素。
妈妈的味道是不变的，而菜的配料确实经常在变动，我们有时称后者为文化配件。佛法的伟大就在于两者的合一。
在大航海时代之前，佛法已经跨越了二十多个世纪，涉及数百个国家，有些国家只是昙花一现，即便在中国也涉及了从汉至清这么多个朝代。南至印度尼西亚，北至蒙古和俄罗斯境内，西至重要佛教国家阿富汗（想想巴米扬大佛），东至禅宗鼎盛的日本岛，占地表陆地面积的三分之一。
难以想象佛法如何在不通过武力征服的前提下，自发地被不同时代，不同肤色，不同文化背景的人们所接受。
我们就说在中国历史上，你还能不能找到另一种外来的非暴力的文明，被汉人心甘情愿的接受，并且是在汉唐这种中国是唯一超级大国的时代？
扯了这么多，就是为了说明在佛法传播的过程中，我们完全可以放弃任何形式上的东西，可以做彻头彻尾的改变，只要它还是那股智慧的味道。佛经亦是如此！
我现在就可以给你指出佛经中大量后人汇集的痕迹，或者说是慢慢沉淀的，而非一次成型的。这一点，中国的古书，如《黄帝内经》，亦是如此。死扣文字而忘记了文字背后所表达的意义，犹如盯着手指而不看月亮的愚人。
历史上所有伟大的教育家都是因材施教的。即使在小乘的经典中，我们也经常看到佛陀对某人单独说法，然后他单独修行。这样的文字不可能以举手表决的形式被集结，因此只能私自集结。
但在这背后，我是说如果你真正了解了什么是般若波罗蜜多，你再读《阿含》，你一定会明白这些完全矛盾的文字，背后出自同一个人的智慧。妈妈的味道，永远是妈妈的味道，即使她做的是西餐。
四、要读佛经
为了还原这个圆满而活泼的教法，我们首先要敬仰这位 2500 年前出生在北印度的王子。他有着迷人的眼睛，和雅利安人的颧骨。他的心中早已有智慧，才能在那些外道的门下「知非即舍」（意思是，他学会了别人所教授的东西，但他知道那不是道，因而舍弃）。
他宴坐七日而证得缘起性空，烦恼对他来说犹如花瓣一样毫无伤害。最重要的是，他选择了当一个教育家，言传身教了将近半个世纪。
身为佛教徒的我们，难道不想知道他教导了什么吗？一个浪漫的王子，他教导了什么？一个证悟者，并且是历史上唯一记载的佛，他教导了什么？一个智慧和慈悲的化身，他教导了什么？什么东西值得花 45 年来教导？什么东西是 45 年才讲得清楚的？口口声声想要解脱的我们，难道连一点好奇心都没有？
我很怕现在有一些人提倡的，只读某一部经，或者只是用诵读的方法。这有点像你问一个人如何学好英语，他可能会说「把牛津辞典背下来，你一定能学好英语」。
这句话没有错，作为一个过来人，他是在鼓励你学习的精神，学习没有快捷方式可走。
但若是有人逐字理解，这句话又错了，背下字典也不能说好英语。它同时是对的和错的。最可怕的是，如果不能正确理解这句话，一代人神秘地把这本字典传给下一代人，不出一百年，就会形成一个只能拜字典，抄字典，和背字典，而不能真正学英语的邪教组织。
基督教最黑暗的时代，也是没有人读圣经，而只是派人不断地抄写圣经，直到有一个有文化又虔诚的神职人员，他决定把圣经认真地读一遍，结果他发现圣经里没有任何教会存在的理由，他的名字叫马丁路德，西方的宗教改革由此开始。这是今天的佛教徒需要知道的。
因为有太多人把佛经当成是镇宅之宝，当成是放射宇宙射线的能量体，抄写佛经当成练字，诵读佛经当成一种静心的方法。电影里把《金刚经》当导弹发射出去，可以打死妖魔鬼怪。新生婴儿半夜哭泣，需要家人念诵《地藏经》才能睡着。
这些说法和背诵字典学英语是一样的，它们既对又不对。我们需要知道的是，这些方法并不能真正地学佛，如果你不去看书，智慧不能传递给你。仁波切形容这些方法，是歌唱老师从喉间抓出一首歌，塞进学生的嘴里。
五、怎么读佛经
请不要误解我的意思，我并没有说每一个人都要读每一部佛经。这里有 4700 多部，共计 20000 卷佛经，两亿多个汉字。
如果要在五十年内看完，那么平均每天要读超过一卷，可以说 99.99% 的人都做不到，更何况无常之迅速，三十多岁的人也不敢说还能再活这么久。那么我们要怎么做呢？我列举了以下几点我的看法：
1）要平等地对待每一部经。这里没有高低上下，没有「权威」因为全是「权威」，没有「精华」因为全是「精华」，没有「殊胜」因为全是「殊胜」，没有「最高境界」因为「高」代表二元对立，「境界」代表在有形有象上做文章，这些概念通通扔掉。也不要看谁最「流行」，只要对你有启发，那些所谓「冷门」的经典，一点也不比流行的差。（流行只不过是共业而已）
我最怕听到别人说，某某经是大藏经的精华，读这一本就够了。这是典型的现代快餐式文化。而且很容易导致人们执着于文字，不去了解背后的意义。
大藏经的文字相，是内生矛盾的，仁波切称为 designed to cancel each other。只有合才圆满。单看某部经，有时候会助长你的某个毛病，而这个毛病刚好是在另一部经中指出的。
也许我应该谈谈「了义」和「不了义」了。说实话，这些只是学术名词。仅在解释有些文字「不是字面意思」有些「就是字面意思」的时候，我们才使用这两个术语。我们绝对不会说，了义的文字比不了义的文字更重要更高尚更殊胜，这都是世尊一人的教育法而已。
有点类似哲学老师，在讨论哲学和讨论生活的时候，语言风格是不同的。至于某部经是否是了义的，也常常存在争议，这对个人的修行没有太多意义。
2）不要担心文言文。中国人的 DNA 就是可以读懂文言文的，只是你很久没读，不太熟悉，多花点时间就能恢复。（BTW，佛经其实是用唐和唐以前的白话文写的。）
3）也不要担心此处有深意。越是这样想越糟糕。应该放轻松，你会渐渐地自然地加深理解，有时会深到自己都惊讶的地步。（BTW，深和浅也只是两个标签。）
4）带着一颗谦卑的心，不要总是说「我认为这个地方是这个意思」。人们有一种习惯性的焦虑，总是会把刚刚接触到的东西，生硬地和自己已经熟悉的东西建立连结，以缓和这种焦虑。其实没有必要。放松，放谦卑，承认「我暂时不懂，但我想要理解」，这就是最好的修行。
5）不计时间，不计进度，不计收获。总的来说就是不要焦虑。如果你计划今天读两小时，可是你只开始了 15 分钟就被世俗的事情打断了，也许是工作找来了，也许是孩子，也许是身体不舒服，也许就是心情不好，读不进去。没关系，休息一下，反正读经是一辈子的事，也不在乎眼前这一城一地的得失。只要有强大的心愿，你就会有收获。
反而是，如果你觉得自己今天很了不起，「居然读了两小时的佛经，收获颇多，不像那些俗人，整天只知道红尘里打滚」。这种心态非常危险，一定要小心。（最好找个地方忏悔）
6）兴趣是最好的导师。对某部经有兴趣，就立即找来翻翻（欢迎来 deerpark.app 随便翻翻），一定要趁有兴趣的时候学，哪怕只是好奇，也极有可能有巨大启发，因为佛经的智慧具有「超越性」。举例来说，有人在怀孕期间想读《入胎经》，这就是兴趣的引导，应该珍惜这种兴趣，因为兴趣也是无常的。
7）经常切换不同类型的经典，避免疲劳。《四十二章经》是现存经典中最早翻译为汉语的，言简意赅，非常适合入门读者。《般若》类看起来很哲学，现代人叫烧脑，尤其需要细心，慢慢品味。《本生》类全是故事，扣人心弦，老少咸宜。但也有差别，如《法句譬喻经》全是短故事，《贤愚经》全是长故事，一个故事一部电影那么长。
不要苛求自己把一部经读完再读下一部。也许这是古人读书的智慧，但今人没有这样的心态了，也许你会因此而永远错过什么。
8）三殊胜。来吧，表现得像个专业人士！在读经之前，重新调整你的发心，不是为了增长见闻，而是为了自己和一切众生的解脱。
在读经过程中，视一切顺缘逆缘为虚幻，不执着文字相，不执着言说相。在结束的时候，勇敢地把你的功德「赠送」给一切众生，你的功德不会因此而减少。这三点都非常重要，它们是最强大的 mind training。
佛经上说，读诵和探讨大乘的法意，一字一句，其功德胜过供养无数的佛菩萨阿罗汉，饮食衣服医药，和豪华别墅，并且还供养无数劫（劫：一个巨大的时间单位，可以比喻成冰川期）。因此，也请你发出喜悦的心，好好奖励一下自己！
六、懂得感恩和珍惜
也许是因为互联网的方便，也许是因为《漢文大藏經》网站和 app 都是免费的，也许是因为今天在 taobao 上请纸制的佛经也都非常便宜，还有一些人在线下随意赠送和推销，大家会觉得佛经来得很容易，甚至是廉价，很 low。
这种想法是绝对错误的。为了让你能读到这些佛经，一代又一代的人投入了生命去做这件事。
不要说翻译这些佛经所花的几百年时间，不要说玄奘等大师穿越沙漠和雪山，不要说房山石经从隋代刻到明代，就单单说为了保存和流通所做的抄写，想想就不可思议。
虽然印刷术发明已久，可一部大藏经要几百万块木板，需要一整个政府部门来维护和保存，印刷一次要几年时间且耗资巨大，这种财力只有帝王才有。
因此，直至清朝末年，普陀山连一部大藏经都没有，为了请经，普陀山方丈上书皇帝，皇帝拨专款用于印刷，再找人来清点。当时还年轻的印光大师，就是负责清点和护送大藏经回山的。南怀瑾大师年轻的时候，也是为了阅藏，上峨眉当了几年的出家人。
日本和南北韩，在古代也是从中国进口佛法和佛经，因此他们的大藏经也是中文的。日本在 1922-1934 年左右整理和校勘的《大正藏》，是距离我们最近的版本了，比《乾隆大藏经》晚两百年。
过去几十年中，国内外同仁们共同努力，在「中华电子佛典协会 CBETA 」的框架下电子化佛经。他们以《大正藏》和《续藏经》为主，选录和补录的部分也有《嘉兴藏》《高丽藏》《乾隆藏》《赵城金藏》《永乐北藏》等等，还包括一部分近现代值得入藏的文献。
千万不要以为他们的工作是 OCR，更不可能是由什么人工智能机器人来完成。佛经是由发心师兄们一个字一个字录入的，再由人一遍又一遍地校对。
你用指尖轻轻滑过的每一行，都是前人心血的结晶。至于国内外流通的纸质佛经，很多也是用的 CBETA 版本再重新排版印刷的。
我说了这么多，只是为了提醒你佛经是珍贵的。能读到佛经是极复杂的因缘和极大的福报。也许有一天，其中的某一个因缘突然失效，我们阅读佛经也就不可能了。也许这个因缘仅仅是你不再有兴趣了。
仁波切说过，佛法的真实受用，只能通过虔敬心来获得。所以，即便你是在用 iPhone/iPad 读经，也可以先洗手。这样看起来很愚蠢，因为电子数据是不会被手弄脏的。但是，因为我们都是有情众生，所以我们就需要这种仪式感。