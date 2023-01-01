不要说翻译这些佛经所花的几百年时间，不要说玄奘等大师穿越沙漠和雪山，不要说房山石经从隋代刻到明代，就单单说为了保存和流通所做的抄写，想想就不可思议。

这种想法是绝对错误的。为了让你能读到这些佛经，一代又一代的人投入了生命去做这件事。

也许是因为互联网的方便，也许是因为《漢文大藏經》网站和 app 都是免费的，也许是因为今天在 taobao 上请纸制的佛经也都非常便宜，还有一些人在线下随意赠送和推销，大家会觉得佛经来得很容易，甚至是廉价，很 low。

虽然印刷术发明已久，可一部大藏经要几百万块木板，需要一整个政府部门来维护和保存，印刷一次要几年时间且耗资巨大，这种财力只有帝王才有。

因此，直至清朝末年，普陀山连一部大藏经都没有，为了请经，普陀山方丈上书皇帝，皇帝拨专款用于印刷，再找人来清点。当时还年轻的印光大师，就是负责清点和护送大藏经回山的。南怀瑾大师年轻的时候，也是为了阅藏，上峨眉当了几年的出家人。

日本和南北韩，在古代也是从中国进口佛法和佛经，因此他们的大藏经也是中文的。日本在 1922-1934 年左右整理和校勘的《大正藏》，是距离我们最近的版本了，比《乾隆大藏经》晚两百年。

过去几十年中，国内外同仁们共同努力，在「中华电子佛典协会 CBETA 」的框架下电子化佛经。他们以《大正藏》和《续藏经》为主，选录和补录的部分也有《嘉兴藏》《高丽藏》《乾隆藏》《赵城金藏》《永乐北藏》等等，还包括一部分近现代值得入藏的文献。

千万不要以为他们的工作是 OCR，更不可能是由什么人工智能机器人来完成。佛经是由发心师兄们一个字一个字录入的，再由人一遍又一遍地校对。

你用指尖轻轻滑过的每一行，都是前人心血的结晶。至于国内外流通的纸质佛经，很多也是用的 CBETA 版本再重新排版印刷的。

我说了这么多，只是为了提醒你佛经是珍贵的。能读到佛经是极复杂的因缘和极大的福报。也许有一天，其中的某一个因缘突然失效，我们阅读佛经也就不可能了。也许这个因缘仅仅是你不再有兴趣了。

仁波切说过，佛法的真实受用，只能通过虔敬心来获得。所以，即便你是在用 iPhone/iPad 读经，也可以先洗手。这样看起来很愚蠢，因为电子数据是不会被手弄脏的。但是，因为我们都是有情众生，所以我们就需要这种仪式感。