感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0001 位尊貴終身會員 孙方 回向一切有情证悟解脱

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0002 位尊貴終身會員 June Lin 若有见闻者，悉发菩提心， 尽此一报身，同生极乐国。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0004 位尊貴終身會員 關瓊 願以此功德，普及於一切。我等與眾生，皆共成佛道。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0005 位尊貴終身會員 王琢玉 诵经功德殊胜行 无边胜福皆回向

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0006 位尊貴終身會員 彭文清 彭文清阖家、一切有情

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0007 位尊貴終身會員 余暉 愿以此善令众生， 圆满福慧二资粮， 功德智慧所由生， 愿得胜妙之二身。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0008 位尊貴終身會員 苗華謙 願以此功德，以無所得方便，與一切有情共同迴向一切智智. 無生義若存，法眼恆不滅. anutpāde prasādhyante mama netrī na naśyati

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0009 位尊貴終身會員 徐志勤 佛学活用，佛光普照！

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0010 位尊貴終身會員 余 丽琼 愿正法永续，有情皆得安乐

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0011 位尊貴終身會員 石朵朵 愿以此功德，普及于一切。 我等与众生，皆共成佛道。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0012 位尊貴終身會員 Liu 愿世间和出世间一切善法圆满。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0013 位尊貴終身會員 李彩红 回向李彩红阖家、齐东平，愿世界和平，众生安乐

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0014 位尊貴終身會員 Xu 世界和平，人民安乐。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0015 位尊貴終身會員 Hung Yin Ni 願以此功德，莊嚴佛凈土， 上報四重恩，下濟三途苦， 若有見聞者，悉發菩提心， 盡此一報身，同生極樂國。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0016 位尊貴終身會員 杨晓芸（拉姆措） 杨锦才、池玉婵、王国飞阖家、有情

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0017 位尊貴終身會員 汪海 愿所有感受到苦难的生命，获得解脱的智慧，内心之喜悦如法水长流，法喜充满。—-汪海阖家

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0018 位尊貴終身會員 李宗泽 愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0019 位尊貴終身會員 蔡恬岚 回向蔡恬岚阖家，愿一切有情众生皆具乐及乐因，愿一切有情众生皆离苦及苦因。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0020 位尊貴終身會員 Mandy 愿众生都能获得智慧和启迪。

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0021 位尊貴終身會員 red.pen9466 red.pen9466

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0022 位尊貴終身會員 施振洲 回向一切有情证悟解脱

感恩 Deerpark AI 大藏經第 #0023 位尊貴終身會員 金峥（Sophia Jin) 金峥全家，天下一切有情