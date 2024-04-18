功德墙
聚沙成塔，众志成城，感谢合力助我们深入经藏，传承智慧。
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孙方
回向一切有情证悟解脱
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June Lin
若有见闻者，悉发菩提心， 尽此一报身，同生极乐国。
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關瓊
願以此功德，普及於一切。我等與眾生，皆共成佛道。
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王琢玉
诵经功德殊胜行 无边胜福皆回向
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彭文清
彭文清阖家、一切有情
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余暉
愿以此善令众生， 圆满福慧二资粮， 功德智慧所由生， 愿得胜妙之二身。
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苗華謙
願以此功德，以無所得方便，與一切有情共同迴向一切智智. 無生義若存，法眼恆不滅. anutpāde prasādhyante mama netrī na naśyati
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徐志勤
佛学活用，佛光普照！
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余 丽琼
愿正法永续，有情皆得安乐
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石朵朵
愿以此功德，普及于一切。 我等与众生，皆共成佛道。
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Liu
愿世间和出世间一切善法圆满。
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李彩红
回向李彩红阖家、齐东平，愿世界和平，众生安乐
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Xu
世界和平，人民安乐。
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Hung Yin Ni
願以此功德，莊嚴佛凈土， 上報四重恩，下濟三途苦， 若有見聞者，悉發菩提心， 盡此一報身，同生極樂國。
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杨晓芸（拉姆措）
杨锦才、池玉婵、王国飞阖家、有情
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汪海
愿所有感受到苦难的生命，获得解脱的智慧，内心之喜悦如法水长流，法喜充满。—-汪海阖家
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李宗泽
愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。
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蔡恬岚
回向蔡恬岚阖家，愿一切有情众生皆具乐及乐因，愿一切有情众生皆离苦及苦因。
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Mandy
愿众生都能获得智慧和启迪。
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red.pen9466
red.pen9466
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施振洲
回向一切有情证悟解脱
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金峥（Sophia Jin)
金峥全家，天下一切有情
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释迦佛子
有情众生