AI 大藏经

GPT-4 辅助阅读 14,000 卷佛典

依托 AI 强大算力生成现代文，对照阅读文言文佛经，并配有佛经机器人实时答疑解惑

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一个学习过 14000 卷佛经全集的聊天机器人，与你实时对话解惑，辅助解读佛经思想

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为什么要读佛经?

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佛经不是免费的吗？

AI 大藏经文言文部分全部免费开放，

您需要付费的是白话文对照阅读部分。

为了方便现代读者理解佛经，

开发团队需利用AI技术生成白话文，

仅 API 调用成本为 $330/1M字符/次

同时不断地对生成的文字进行质量优化，
也会产生一定的算力成本。

我们的部分收入
会用来支持
其他
佛经高科技项目

CBETA84000圓滿法藏·佛典漢譯如是古籍

功德墙

聚沙成塔，众志成城，感谢合力助我们深入经藏，传承智慧。

过去几代人也完成不了的事情,
现在 AI 做到了！

What's next?

在古代，日本和韩国的佛经都是由中国传去的文言文书写的。
如今大多数的日韩年轻人已经不再学习和使用汉字，
这有可能导致佛经在这些地区失传；现在有了 AI 技术的变革，或许在不远的将来，我们可以借助技术的力量将佛经翻译成现代日语、韩语等，将佛陀智慧在世界各地传承下去。

南无 AI 大藏经

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