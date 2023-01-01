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为什么要读佛经?
佛经不是免费的吗？
AI 大藏经文言文部分全部免费开放，
您需要付费的是白话文对照阅读部分。
为了方便现代读者理解佛经，
开发团队需利用AI技术生成白话文，
仅 API 调用成本为 $330/1M字符/次，
同时不断地对生成的文字进行质量优化，
也会产生一定的算力成本。
我们的部分收入
会用来支持
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佛经高科技项目
功德墙
聚沙成塔，众志成城，感谢合力助我们深入经藏，传承智慧。
过去几代人也完成不了的事情,
现在 AI 做到了！
What's next?
在古代，日本和韩国的佛经都是由中国传去的文言文书写的。
如今大多数的日韩年轻人已经不再学习和使用汉字，
这有可能导致佛经在这些地区失传；现在有了 AI 技术的变革，或许在不远的将来，我们可以借助技术的力量将佛经翻译成现代日语、韩语等，将佛陀智慧在世界各地传承下去。