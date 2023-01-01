What's next?

在古代，日本和韩国的佛经都是由中国传去的文言文书写的。

如今大多数的日韩年轻人已经不再学习和使用汉字，

这有可能导致佛经在这些地区失传；现在有了 AI 技术的变革，或许在不远的将来，我们可以借助技术的力量将佛经翻译成现代日语、韩语等，将佛陀智慧在世界各地传承下去。