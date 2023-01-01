佛教已经发展了 2000 多年，它的初衷是摒弃迷信，是为了反对迷信而提倡理智修行的一个宗教。鬼使神差的是，经历了 2000 多年的发展和演变，我们终于成功地把佛教变成了一种「迷信」。

拜佛的人很多，放生的人很多，吃素的人很多，建佛塔，建佛像，做念珠生意的人很多……然而，真正从事修行的人，就算有，很多也都是流于表面。很少有人真正地去探讨佛教的本质是什么。

不过，佛教最牛的一点，是它留下了浩如烟海的经卷。

大家可以想象一下，基督教的经典只有一本（当然也是合集），还有很多宗教的经典浓缩起来也只有一本，而佛经，即使用现代字体缩印，从地板到天花板，依然可以占满整整一面墙大小的书架。我们有这么多佛经，却没有人去看，很多人还停留在盲修瞎练的阶段，真的非常可惜！

我想告诉大家，古往今来的佛教大师，绝大部分都是饱读经书的，甚至包括净土宗的大师。

有些大师读完了整部汉文大藏经，有些大师甚至读了整部汉文大藏经三遍！

当然，我们今天不会苛求你，一定要读完整部汉文大藏经三遍，可是我们现在面对的问题是：有太多的人，他们不了解佛经。

当他们谈及佛经的时候，他们只是诵读；当他们谈到佛经的时候，他们想象的是电影《倩女幽魂》的结尾，《金刚经》像导弹一样飞出去炸死了鬼王。