自动续费发生扣款失败怎么办？

当订阅扣款失败时，我们将立即发送一封邮件，提供有关支付到期更新的提醒邮件。这封邮件将允许您确认或更新您的支付方式，并提供了一个为期7天的缓冲期，以确保您有足够的时间来完成支付信息的确认。在这7天的缓冲期内，您的订阅会员功能将会暂时停用，但不用担心，一旦您成功完成支付信息的确认，订阅将会立即恢复正常。此过程不会对您的会员订阅时间造成任何影响。

请注意，如果您超出了订阅有效期的7天，我们将重新计算您的订阅有效性。这意味着您的订阅将会从新的确认支付日期开始重新计算。