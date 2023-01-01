常见问题
Deerpark AI 可以免费试用么？
Deerpark AI 网站中，「AI 大藏经」文言文阅读是全部免费开放的，其中提供 30 卷的佛经文言文对照白话文免费阅读。您可以在「AI 大藏经」页面进入选择阅读。「佛经 GPT」所有为未订阅付费用户每日提供1个免费提问数量，所产生的费用由本网站承担。
会员方案支付订阅失败怎么办？
请发送邮件至 lulu@deerpark.ai，或者添加官方客服微信：deerpark168，我们很高兴能帮助你完成在 Deerpark AI 网站的订单。
自动续费发生扣款失败怎么办？
当订阅扣款失败时，我们将立即发送一封邮件，提供有关支付到期更新的提醒邮件。这封邮件将允许您确认或更新您的支付方式，并提供了一个为期7天的缓冲期，以确保您有足够的时间来完成支付信息的确认。在这7天的缓冲期内，您的订阅会员功能将会暂时停用，但不用担心，一旦您成功完成支付信息的确认，订阅将会立即恢复正常。此过程不会对您的会员订阅时间造成任何影响。
请注意，如果您超出了订阅有效期的7天，我们将重新计算您的订阅有效性。这意味着您的订阅将会从新的确认支付日期开始重新计算。
订阅账户的权益？
所有付费会员在订阅有效期间可以使用「AI 大藏经」生成的现代文阅读 14000 卷佛典，「佛经 GPT」实时提问解惑。
- 月订阅用户：¥240/月 佛经 GPT 实时对话解惑、佛典无限畅览、续费满 10 年自动转终身会员、自动订阅
- 年订阅用户：¥2,000/年 佛经 GPT 实时对话解惑、佛典无限畅览、续费满 10 年自动转终身会员、自动订阅、家庭成员共用账户
- 终身会员：¥14,000 佛经 GPT 实时对话解惑、14,000 卷终身无限畅览，相当于 1 元/卷、Deerpark AI 终身会员电子和实体证书、功德墙留名、家庭成员共用账户
- 机构用户：为满足共修团体、寺庙等机构使用，提供优质服务和最优惠价格， 可以联系我们进行方案定制
*以上价格单位为人民币
如何取消订阅？
您可以在账户设置中找到取消订阅的选项。请注意，当您取消自动续订，您仍然可以继续使用产品和服务，直到当前订阅到期为止。
到期后，将不再向您收取任何费用，但您将无法再使用订阅内的功能和额外的服务。如果您需要帮助或有任何疑问，请随时联系我们的客户支持团队。
如何申请退款？
Deerpark AI 的订阅服务不支持退款。我们建议您在订阅之前充分试用产品和服务，以确保能满足您的需求。订阅后，您可以随时取消您的月度或者年度订阅的自动续费。取消将在当前计费周期结束后生效，并且取消后不会再产生额外的费用。请注意，月度和年度会员需要连续续费满 10 年转为终身会员，取消订阅后，连续订阅的时长将会重新进行累计。
如何修改订阅计划，比如由月度订阅转年度订阅，或者订阅会员专终身会员
网站暂不支持订阅计划修改，您可以联系我们，发送邮件至 lulu@deerpark.ai，以说明您的订阅需求。
Deerpark AI 支持哪些语言？
目前，Deerpark AI 的页面语言支持简中。但您可以在「佛经 GPT」输入任何语言的文本，答案会根据输入的语种进行输出。
如何与 Deerpark AI 合作进行推广？
感谢您的支持！请发送邮件至 lulu@deerpark.ai，以了解合作推广的详细信息。