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为什么佛教有许多不同的传承？ 佛教有许多不同的传承，主要是因为佛陀为了教化不同的众生，所以设立了各种不同的教化方便。另外，佛教的教典在结集过程中，由于各部派的理解和诠释不同，导致了教典内容的差异。同时，佛教在历史发展过程中，受到各种因素影响，如地理、文化、政治等，也产生了不同的教派和流派。例如，南传佛教和北传佛教就有很大的差异，他们的教典、实践方式、理论观点等都有所不同。因此，佛教有许多不同的传承。

佛和菩萨有什么区别？ 佛和菩萨的主要区别在于，佛是一切智，菩萨未是一切智。佛已得果，斷一切法中疑，無所不了，故名為佛。而菩萨则是行者，从初发心乃至金刚三昧。虽然如法身菩薩，則与佛无异，但在世间假名言说中，仍有差别。此外，菩萨能以阿僧祇世界入一世界，知无数众生种种差别，见无数菩萨各各发趣，观无数诸佛处处出兴，其諸如來所演說法，其諸菩薩悉能領受，亦见自身於中修行。