阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十五五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十五五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中不還納息第四之二

如契經說。佛告苾芻。有七善士趣。能進斷餘結得般涅槃。問云何建立七善士趣。為以界沙門果故。為以地處所故。為以根煩惱故而建立耶。設爾何過。若以界沙門果故而建立者應但說一。謂行色界不還。若以地處所故而建立者但應說四或說十六。若以根煩惱故而建立者應說有九。以彼各有九品故。答皆不以此三緣建立。但以生不生品上行故建立七種。若由此故立初生品。則由此故立初不生品。若由此故立第二生品。則由此故立第二不生品。若由此故立第三生品。則由此故立第三不生品。復以上行義勝立上流為一。由此建立七善士趣。謂生者或有勤修道有速進道。或有勤修道無速進道。或無勤修道無速進道。初為第一次為第二後為第三。如生有三不生亦爾。復以上行義勝立上流為一。由此建立七善士趣。復次生者有上根有中根有軟根如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。煩惱差別與此相違說亦爾。復次生者有上品道有中品道有下品道如次為三。如生有三不生亦爾餘如前說。復次生者有上品業有中品業有下品業如次為三。此依無漏業說。若依有漏業說則後為第一次為第二初為第三如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者有精進增上亦得勝慧。有精進增上不得勝慧。有得勝慧非精進增上如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者有常加行亦頓加行。有常加行不頓加行。有頓加行不常加行。如次為三。如生有三不生亦爾餘如前說。有說。生者有於生死見上品過患。有於生死見中品過患。有於生死見下品過患。如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。於涅槃作功德勝解差別說亦爾。有說。生者或有上品奢摩他毘鉢舍那。或有中品或有下品如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。餘善根差別說亦如是。有說。世尊顯示從七分位七種性七門七階七迹七路。而越非想非非想處難斷難壞修所斷結。得阿羅漢果故說如是七善士趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。佛告苾芻。有七善士趣。能進斷餘結得般涅槃。問云何建立七善士趣。為以界沙門果故。為以地處所故。為以根煩惱故而建立耶。設爾何過。若以界沙門果故而建立者應但說一。謂行色界不還。若以地處所故而建立者但應說四或說十六。若以根煩惱故而建立者應說有九。以彼各有九品故。答皆不以此三緣建立。但以生不生品上行故建立七種。若由此故立初生品。則由此故立初不生品。若由此故立第二生品。則由此故立第二不生品。若由此故立第三生品。則由此故立第三不生品。復以上行義勝立上流為一。由此建立七善士趣。謂生者或有勤修道有速進道。或有勤修道無速進道。或無勤修道無速進道。初為第一次為第二後為第三。如生有三不生亦爾。復以上行義勝立上流為一。由此建立七善士趣。復次生者有上根有中根有軟根如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。煩惱差別與此相違說亦爾。復次生者有上品道有中品道有下品道如次為三。如生有三不生亦爾餘如前說。復次生者有上品業有中品業有下品業如次為三。此依無漏業說。若依有漏業說則後為第一次為第二初為第三如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者有精進增上亦得勝慧。有精進增上不得勝慧。有得勝慧非精進增上如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者有常加行亦頓加行。有常加行不頓加行。有頓加行不常加行。如次為三。如生有三不生亦爾餘如前說。有說。生者有於生死見上品過患。有於生死見中品過患。有於生死見下品過患。如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。於涅槃作功德勝解差別說亦爾。有說。生者或有上品奢摩他毘鉢舍那。或有中品或有下品如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。餘善根差別說亦如是。有說。世尊顯示從七分位七種性七門七階七迹七路。而越非想非非想處難斷難壞修所斷結。得阿羅漢果故說如是七善士趣。

問如生不生各有三種上流亦爾。謂全超半超一切處歿。何故但說一耶。答生不生各是一有相續。於中分位差別難知欲令知故各說三種上流。三種生數自辯差別易知。是故但隨上行義勝合說一種。復次生與不生一期時促差別義少分齊易知。是故分三上流時。長差別多種分齊難辯故合立一。復次生不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯故作如是說。復次生與不生善士趣相現前易了。以彼速趣般涅槃故各分為三。其上流者善士趣相微隱難知。以彼尚經多生死故但合說一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如生不生各有三種上流亦爾。謂全超半超一切處歿。何故但說一耶。答生不生各是一有相續。於中分位差別難知欲令知故各說三種上流。三種生數自辯差別易知。是故但隨上行義勝合說一種。復次生與不生一期時促差別義少分齊易知。是故分三上流時。長差別多種分齊難辯故合立一。復次生不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯故作如是說。復次生與不生善士趣相現前易了。以彼速趣般涅槃故各分為三。其上流者善士趣相微隱難知。以彼尚經多生死故但合說一。

問何故經中不生三種以三喻顯。於生三種則不爾耶。答如以三喻顯不生三。當知亦已顯生三種是故前說。若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說。復次以不生者趣生處時如涉路者。於中有去未遠便般涅槃。有去少遠而般涅槃。有去已遠垂至生處而般涅槃。是故世尊以三喻顯生中三種皆至生處。更無所趣遠近差別故無別喻。復次不生三種微細不現難覺難了故以喻顯。生中三種麁現易知不以喻顯。復次不生三種界攝非趣。生攝非趣相不圓滿故以喻顯。生三不爾故無喻顯。復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗。如分別論師等。佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別。於生有等無此誹謗故於生三不復說喻。復次中般涅槃於生般等有三事勝。一受苦少。二速滅煩惱火。三疾捨蘊擔故。以三喻顯之。生等不爾故無喻顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故經中不生三種以三喻顯。於生三種則不爾耶。答如以三喻顯不生三。當知亦已顯生三種是故前說。若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說。復次以不生者趣生處時如涉路者。於中有去未遠便般涅槃。有去少遠而般涅槃。有去已遠垂至生處而般涅槃。是故世尊以三喻顯生中三種皆至生處。更無所趣遠近差別故無別喻。復次不生三種微細不現難覺難了故以喻顯。生中三種麁現易知不以喻顯。復次不生三種界攝非趣。生攝非趣相不圓滿故以喻顯。生三不爾故無喻顯。復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗。如分別論師等。佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別。於生有等無此誹謗故於生三不復說喻。復次中般涅槃於生般等有三事勝。一受苦少。二速滅煩惱火。三疾捨蘊擔故。以三喻顯之。生等不爾故無喻顯。

問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶。答起自地聖道。謂若住初靜慮地中有般涅槃者。彼起初靜慮地聖道。乃至若住第四靜慮地中有般涅槃者。彼起第四靜慮地聖道。問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶。答有說。亦有起者。謂若先依彼得不還果者今亦能起。如是說者。應說不起。所以者何。由法爾故。復次以時促故彼得果已疾般涅槃何容更起餘地無漏。復次中有唯於根本地聖道隨順非近分地。以近分地聖道苦道所攝難現前故。復次若地有定亦有生者住中有中起彼聖道。未至定有定無生。靜慮中間雖亦有生而是異生所生非聖者。四根本靜慮有定有生故住中有起彼聖道。問彼何故不起無色聖道答初時未得故。後時無用故。復次彼他地攝難現前故。復次彼苦道攝不欲起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶。答起自地聖道。謂若住初靜慮地中有般涅槃者。彼起初靜慮地聖道。乃至若住第四靜慮地中有般涅槃者。彼起第四靜慮地聖道。問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶。答有說。亦有起者。謂若先依彼得不還果者今亦能起。如是說者。應說不起。所以者何。由法爾故。復次以時促故彼得果已疾般涅槃何容更起餘地無漏。復次中有唯於根本地聖道隨順非近分地。以近分地聖道苦道所攝難現前故。復次若地有定亦有生者住中有中起彼聖道。未至定有定無生。靜慮中間雖亦有生而是異生所生非聖者。四根本靜慮有定有生故住中有起彼聖道。問彼何故不起無色聖道答初時未得故。後時無用故。復次彼他地攝難現前故。復次彼苦道攝不欲起故。

問何故不說預流一來為善士趣耶。答應說而不說者當知此義有餘。有說。世尊此中以七善士趣讚美中子。或時有處讚美長子。如伽他言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故不說預流一來為善士趣耶。答應說而不說者當知此義有餘。有說。世尊此中以七善士趣讚美中子。或時有處讚美長子。如伽他言。

阿羅漢極樂 以無貪愛心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢極樂 以無貪愛心

及我慢已斷 永絕癡網故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及我慢已斷 永絕癡網故

或時有處讚美幼子如池喻經廣說。今此亦以讚美中子。是故不說預流一來。有說。本為差別預流一來。世尊說此七善士趣。謂彼雖得名為善士如契經言云何善士。謂若成就有學正見。乃至正定。云何勝善士。謂若成就無學正見乃至正定。然其不得名善士趣。以彼尚遠非能近趣勝善士故。唯不還者名為善士亦名善士趣彼是善士。又能隣趣勝善士故。由此義故預流一來非善士趣。有說。有學位中若已越界已得果者立善士趣。預流一來雖已得果而未越界。有說。有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善士趣。預流一來二俱不爾。有說。有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣。預流一來不能如是故不立善士趣。如不善煩惱業。如是有異熟無慚無愧相應二果煩惱業亦爾。有說。有學位中若已越界。及永斷五順下分結者立善士趣。預流一來不爾。有說。有學位中若已得果。及永斷五順下分結者立善士趣。預流一來不爾。有說。有學位中若已永斷非善士共有法者立善士趣。何等名為非善士共有法。謂樂在家愛戀妻子。貪著臥具衣服飲食。好著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其身。貯畜一切不淨財物。所謂金銀珍寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等。及以染心摩觸骨瑣眾惡所集不淨之身而生淨想染習欲事。或時發怒起加拳等苦楚有情諸損惱業預流一來猶有此事故不說在善士趣中。有說。於有學位若更不入黑闇牢獄母胎藏中稟諸不淨。而為身分生熟二藏中間住者立善士趣。預流一來尚有斯事是故不立七善士趣。尊者妙音作如是說。若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫迮苦者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學不為違順境界嬈觸心者立善士趣。預流一來不爾。有說。若趣上生不退還者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一來不爾。有說。若學唯行善士法不行不善士法者立善士趣。預流一來亦行不善士法。由如此義預流一來不立善士趣。問行無色不還於行色界不還有五事勝。謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊勝三摩鉢底勝。何故不立為善士趣答應說而不說者當知此義有餘。有說。若麁現易了立善士趣。彼不顯了是故不說。有說。佛為勸誘未離欲界多過患處染聖者令速離故。說行色界不還為善士趣。不為勸誘未離色界少過患處染聖者令速離故。不說行無色不還為善士趣。有說。若有色身依有色處有來去等寂靜威儀可令他知是善士者立善士趣。行無色者無如是事故不立善士趣。有說。若處有五不還可施設七善趣者立善士趣。行無色不還不具五種不可施設七善士趣是故不說。有說。若彼界有唯聖者生處立善士趣。無色界不爾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時有處讚美幼子如池喻經廣說。今此亦以讚美中子。是故不說預流一來。有說。本為差別預流一來。世尊說此七善士趣。謂彼雖得名為善士如契經言云何善士。謂若成就有學正見。乃至正定。云何勝善士。謂若成就無學正見乃至正定。然其不得名善士趣。以彼尚遠非能近趣勝善士故。唯不還者名為善士亦名善士趣彼是善士。又能隣趣勝善士故。由此義故預流一來非善士趣。有說。有學位中若已越界已得果者立善士趣。預流一來雖已得果而未越界。有說。有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善士趣。預流一來二俱不爾。有說。有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣。預流一來不能如是故不立善士趣。如不善煩惱業。如是有異熟無慚無愧相應二果煩惱業亦爾。有說。有學位中若已越界。及永斷五順下分結者立善士趣。預流一來不爾。有說。有學位中若已得果。及永斷五順下分結者立善士趣。預流一來不爾。有說。有學位中若已永斷非善士共有法者立善士趣。何等名為非善士共有法。謂樂在家愛戀妻子。貪著臥具衣服飲食。好著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其身。貯畜一切不淨財物。所謂金銀珍寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等。及以染心摩觸骨瑣眾惡所集不淨之身而生淨想染習欲事。或時發怒起加拳等苦楚有情諸損惱業預流一來猶有此事故不說在善士趣中。有說。於有學位若更不入黑闇牢獄母胎藏中稟諸不淨。而為身分生熟二藏中間住者立善士趣。預流一來尚有斯事是故不立七善士趣。尊者妙音作如是說。若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫迮苦者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學不為違順境界嬈觸心者立善士趣。預流一來不爾。有說。若趣上生不退還者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一來不爾。有說。若學唯行善士法不行不善士法者立善士趣。預流一來亦行不善士法。由如此義預流一來不立善士趣。問行無色不還於行色界不還有五事勝。謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊勝三摩鉢底勝。何故不立為善士趣答應說而不說者當知此義有餘。有說。若麁現易了立善士趣。彼不顯了是故不說。有說。佛為勸誘未離欲界多過患處染聖者令速離故。說行色界不還為善士趣。不為勸誘未離色界少過患處染聖者令速離故。不說行無色不還為善士趣。有說。若有色身依有色處有來去等寂靜威儀可令他知是善士者立善士趣。行無色者無如是事故不立善士趣。有說。若處有五不還可施設七善趣者立善士趣。行無色不還不具五種不可施設七善士趣是故不說。有說。若彼界有唯聖者生處立善士趣。無色界不爾

。有說。若已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣。行無色者不爾。有說。若界已離不善士法有諸善士往還談論於是界中立善士趣。無色界不爾故不立善士趣。問何故阿羅漢非善士趣。答亦應說阿羅漢為善士趣。而不說者當知此義有餘。復次趣上生者立善士趣。阿羅漢無生是故不立。復次趣上果者立善士趣。阿羅漢則是上果更無上果可趣是故不立。問時解脫阿羅漢亦趣上果。謂求不動何故非善士趣。答彼趣上種性非趣上果。復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣。阿羅漢不成就煩惱是故不說。復次有學位中有成就非善士法者。對彼施設七善士趣。無學位不爾是故不說。復次不還是善士趣。阿羅漢是勝善士趣。若當說為善士趣者便是損減非謂如實是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。有說。若已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣。行無色者不爾。有說。若界已離不善士法有諸善士往還談論於是界中立善士趣。無色界不爾故不立善士趣。問何故阿羅漢非善士趣。答亦應說阿羅漢為善士趣。而不說者當知此義有餘。復次趣上生者立善士趣。阿羅漢無生是故不立。復次趣上果者立善士趣。阿羅漢則是上果更無上果可趣是故不立。問時解脫阿羅漢亦趣上果。謂求不動何故非善士趣。答彼趣上種性非趣上果。復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣。阿羅漢不成就煩惱是故不說。復次有學位中有成就非善士法者。對彼施設七善士趣。無學位不爾是故不說。復次不還是善士趣。阿羅漢是勝善士趣。若當說為善士趣者便是損減非謂如實是故不說。

問如所說雜修靜慮以何為自性。答以五蘊為自性。問何故名為雜修靜慮彼雜修言欲何所顯。答遍熏故名雜修。合熏故名雜修。令嚴好故名雜修。令明淨故名雜修。譬喻者說緣彼故名雜修。遍熏故名雜修者如衣置於一篋以香遍熏。諸瑜伽師亦復如是。以前後二剎那無漏遍熏中間。一剎那有漏合熏故名雜修者。如花與苣蕂合熏令發香。彼瑜伽師亦復如是。以二剎那無漏隣雜熏發。一剎那有漏令嚴好故名雜修者。如以眾花散制多上令其嚴好。如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上。令其妙好令明淨故名雜修者。如以金等置於爐中調鍊銷鎔令轉明淨。如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中。數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者。彼說以二剎那無漏緣一剎那有漏故名雜修。界者。所雜修墮色界。能雜修不墮界。地者。能所雜修皆在根本四靜慮地。問有雜修無色不。答有說無。以難見故微細故。有說。佛於無色有雜修。非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者。有說。能雜修所雜修皆作十六聖行相。所以者何。以聖行相無間能起聖道。聖道無間復起聖行相故。如是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝處等所緣者。有說。能雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定。如是說者。能雜修緣四聖諦。所雜修緣一切法念住者。有說。若能雜修若所雜修皆作法念住。有說。所雜修四念住。能雜修唯法念住。如是說者。能雜修所雜修皆容作四念住智者。有說。能雜修是苦集類智。所雜修是世俗智。如是說者。能雜修是四法四類智。所雜修是世俗智。若總說者有學七智。無學九智除他心智。三摩地俱者。有說。能雜修空無願三摩地俱。所雜修非三摩地俱。如是說者。能雜修三三摩地俱所雜修非三摩地俱。根相應者總而言之。能所雜修皆與樂喜捨三根相應。過去未來現在者能所雜修俱三世。緣三世者。有說。能雜修緣過未。所雜修緣三世及離世。如是說者。俱緣三世及離世。前已說能雜修緣四諦故不應異說。善不善無記者。能所雜修俱是善緣。善等者俱緣三種三界繫不繫者所雜修色界繫。能雜修是不繫。緣界繫不繫者。俱緣三界繫及不繫。學無學非學非無學者。能雜修或學或無學。所雜修非學非無學。緣學等者俱緣三種見所斷修所斷不斷者。所雜修是修所斷。能雜修是不斷緣見所斷等者俱緣三種。緣名緣義者俱緣名義。緣自相續他相續非相續者俱緣三種。何處起者欲色界起。然初起在欲界人趣三洲。於此起已或退不退。後生色界復起現前。加行得離染得生得者。佛離染得餘加行得。云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏。從 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如所說雜修靜慮以何為自性。答以五蘊為自性。問何故名為雜修靜慮彼雜修言欲何所顯。答遍熏故名雜修。合熏故名雜修。令嚴好故名雜修。令明淨故名雜修。譬喻者說緣彼故名雜修。遍熏故名雜修者如衣置於一篋以香遍熏。諸瑜伽師亦復如是。以前後二剎那無漏遍熏中間。一剎那有漏合熏故名雜修者。如花與苣蕂合熏令發香。彼瑜伽師亦復如是。以二剎那無漏隣雜熏發。一剎那有漏令嚴好故名雜修者。如以眾花散制多上令其嚴好。如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上。令其妙好令明淨故名雜修者。如以金等置於爐中調鍊銷鎔令轉明淨。如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中。數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者。彼說以二剎那無漏緣一剎那有漏故名雜修。界者。所雜修墮色界。能雜修不墮界。地者。能所雜修皆在根本四靜慮地。問有雜修無色不。答有說無。以難見故微細故。有說。佛於無色有雜修。非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者。有說。能雜修所雜修皆作十六聖行相。所以者何。以聖行相無間能起聖道。聖道無間復起聖行相故。如是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝處等所緣者。有說。能雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定。如是說者。能雜修緣四聖諦。所雜修緣一切法念住者。有說。若能雜修若所雜修皆作法念住。有說。所雜修四念住。能雜修唯法念住。如是說者。能雜修所雜修皆容作四念住智者。有說。能雜修是苦集類智。所雜修是世俗智。如是說者。能雜修是四法四類智。所雜修是世俗智。若總說者有學七智。無學九智除他心智。三摩地俱者。有說。能雜修空無願三摩地俱。所雜修非三摩地俱。如是說者。能雜修三三摩地俱所雜修非三摩地俱。根相應者總而言之。能所雜修皆與樂喜捨三根相應。過去未來現在者能所雜修俱三世。緣三世者。有說。能雜修緣過未。所雜修緣三世及離世。如是說者。俱緣三世及離世。前已說能雜修緣四諦故不應異說。善不善無記者。能所雜修俱是善緣。善等者俱緣三種三界繫不繫者所雜修色界繫。能雜修是不繫。緣界繫不繫者。俱緣三界繫及不繫。學無學非學非無學者。能雜修或學或無學。所雜修非學非無學。緣學等者俱緣三種見所斷修所斷不斷者。所雜修是修所斷。能雜修是不斷緣見所斷等者俱緣三種。緣名緣義者俱緣名義。緣自相續他相續非相續者俱緣三種。何處起者欲色界起。然初起在欲界人趣三洲。於此起已或退不退。後生色界復起現前。加行得離染得生得者。佛離染得餘加行得。云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏。從

此則起多剎那有漏。此後復起多剎那無漏。如是旋還後後漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏現前。二剎那有漏無間復二剎那無漏現前。齊此名為雜修靜慮加行圓滿。從此已後不由功用能從一剎那無漏無間起一剎那有漏。則此無間復起一剎那無漏。如是中間剎那有漏前後剎那無漏雜故名雜修靜慮。爾時名為雜修靜慮根本成就。如是雜修第四靜慮已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先依欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後生色界。由串習力復能如前隨其所應雜修靜慮。問何等補特伽羅雜修靜慮。答是聖者非異生亦學亦無學謂信勝解見至時解脫不時解脫皆能雜修。問彼何故雜修靜慮。答三因緣故雜修靜慮。一樂等至故。二怖煩惱故。三樂受生故。樂等至者謂為現法樂住故。或為受用聖法財故。或為遊戲功德故。或為觀本所作故。或為引勝功德故。怖煩惱者謂懼退起煩惱現前失勝德故。或畏退起煩惱現前燒身心故。樂受生者謂樂生彼不共異生五淨居故。信勝解具由三因緣雜修靜慮。見至由二因緣雜修靜慮。除怖煩惱不退法故。時解脫由二因緣雜修靜慮除樂受生背一切生故。不時解脫由一因緣雜修靜慮除怖煩惱及樂受生。不退法故背一切生故。問雜修靜慮有幾品耶。答有五。一下品二中品三上品四上勝圓滿品五上極圓滿品。此一一品於成滿位皆有三心。一心有漏二心無漏。如是總說有十五心五心有漏十心無漏。問此十五心為不起定。為起定耶。答有說。不起定。譬如見道相續現前。有說。起定譬如修道數起數入。如是說者。此則不定或有不起定能十五心相續而轉。或復起定於中或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。是故於彼五品中間或起不起雜修成滿。問此十五心幾是曾得。幾是未曾得。答有說。五是未曾得。十是曾得。謂前五現在前時餘十未來修故。有說。十是未曾得五是曾得。謂前十現在前時後五未來修故。如是說者。此則不定或有十五皆未曾得。或有十五皆是曾得。或有少分曾得少分未曾得。問此十五心幾是轉。幾是隨轉。答有說。前五是轉後十是隨轉。有說。前十是轉後五是隨轉。如是說者。此則不定。或一切皆是轉或一切皆是隨轉。或少分是轉少分是隨轉。問若此品類轉則此品類隨轉亦餘品類耶。答有說。若此品類轉則此品類隨轉。謂智所緣行相念住前後相順方成雜修。是故若此轉必此隨轉不爾便於雜修為障。有說。若此品類轉餘品類隨轉。謂智所緣行相念住異類相間方成雜修。是故若此轉必餘隨轉不爾便應乖雜修義。如是說者。此則不定。謂若法智為轉。或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則起多剎那有漏。此後復起多剎那無漏。如是旋還後後漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏現前。二剎那有漏無間復二剎那無漏現前。齊此名為雜修靜慮加行圓滿。從此已後不由功用能從一剎那無漏無間起一剎那有漏。則此無間復起一剎那無漏。如是中間剎那有漏前後剎那無漏雜故名雜修靜慮。爾時名為雜修靜慮根本成就。如是雜修第四靜慮已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先依欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後生色界。由串習力復能如前隨其所應雜修靜慮。問何等補特伽羅雜修靜慮。答是聖者非異生亦學亦無學謂信勝解見至時解脫不時解脫皆能雜修。問彼何故雜修靜慮。答三因緣故雜修靜慮。一樂等至故。二怖煩惱故。三樂受生故。樂等至者謂為現法樂住故。或為受用聖法財故。或為遊戲功德故。或為觀本所作故。或為引勝功德故。怖煩惱者謂懼退起煩惱現前失勝德故。或畏退起煩惱現前燒身心故。樂受生者謂樂生彼不共異生五淨居故。信勝解具由三因緣雜修靜慮。見至由二因緣雜修靜慮。除怖煩惱不退法故。時解脫由二因緣雜修靜慮除樂受生背一切生故。不時解脫由一因緣雜修靜慮除怖煩惱及樂受生。不退法故背一切生故。問雜修靜慮有幾品耶。答有五。一下品二中品三上品四上勝圓滿品五上極圓滿品。此一一品於成滿位皆有三心。一心有漏二心無漏。如是總說有十五心五心有漏十心無漏。問此十五心為不起定。為起定耶。答有說。不起定。譬如見道相續現前。有說。起定譬如修道數起數入。如是說者。此則不定或有不起定能十五心相續而轉。或復起定於中或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。是故於彼五品中間或起不起雜修成滿。問此十五心幾是曾得。幾是未曾得。答有說。五是未曾得。十是曾得。謂前五現在前時餘十未來修故。有說。十是未曾得五是曾得。謂前十現在前時後五未來修故。如是說者。此則不定或有十五皆未曾得。或有十五皆是曾得。或有少分曾得少分未曾得。問此十五心幾是轉。幾是隨轉。答有說。前五是轉後十是隨轉。有說。前十是轉後五是隨轉。如是說者。此則不定。或一切皆是轉或一切皆是隨轉。或少分是轉少分是隨轉。問若此品類轉則此品類隨轉亦餘品類耶。答有說。若此品類轉則此品類隨轉。謂智所緣行相念住前後相順方成雜修。是故若此轉必此隨轉不爾便於雜修為障。有說。若此品類轉餘品類隨轉。謂智所緣行相念住異類相間方成雜修。是故若此轉必餘隨轉不爾便應乖雜修義。如是說者。此則不定。謂若法智為轉。或

法智或類智為隨轉。若類智為轉。或類智或法智為隨轉。餘智亦爾。若緣有為為轉。或緣有為或緣無為為隨轉。緣餘法亦爾。若無常行相為轉。或無常或苦等行相為隨轉。餘行相亦爾。若身念住為轉。或身念住或受念住等為隨轉。餘念住亦爾。問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故。云何不於雜修靜慮而作留難。答先加行位已熟修故。逕路已成雖復雜亂而於雜修不作留難。如見道中及世俗道雜染。雖行相所緣上下雜亂。而無留難此亦如是。問若轉隨轉或亦同者云何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故。答有漏無漏相間相雜說名雜修。非謂智等前後異故說名為雜。問何故修雜修靜慮要有漏無漏相雜起耶。答欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故。復次欲以無漏置於前後。熏中間有漏令轉勝妙生淨居故。復次無始時來淨靜慮為味相應靜慮之所陵雜。今欲令與無漏靜慮更相入出。令味相應不復相雜展轉遠故。復次行者久入靜慮時極受長養遍身充密。欲令身中暫時開暢故與無漏相雜而起。諸欲雜修四靜慮者。要先雜修第四靜慮彼成滿已。次復雜修第三靜慮。次復雜修第二靜慮。後雜修初靜慮。若不先雜修第四靜慮。彼終不能雜修下地。問因論生論何故必先雜修第四。然後能修下三地耶。答第四靜慮諸靜慮中最圓滿故。是起功德最勝依故。能引最勝輕安樂故。令所依身遍充密故。是多功德所依止故。是不動定故。樂行中最勝故。最有堪能故。復次第四靜慮於無漏定最居中故。於上於下各三地故。復次第四靜慮過殑伽沙數如來應正等覺。並皆依之得阿耨多羅三藐三菩提故。復次第四靜慮具五種因五種果故。五種因者謂五品雜修五種果者謂五淨居天。問雜修下三靜慮有幾品耶。答有說。但有三品謂下中上。下地無有五淨居故。如是說者。亦有五品。問彼無五果何故有五品因。答雖無五果而其彼定法有五品。復次下地雖無五淨居果而有五品根故。問因論生論下三靜慮既有五品雜修。何緣無有五淨居果答非其田非其器。乃至廣說。復次聖者厭患異生共生處故求生淨居。若下地有淨居者便於異生共生處所不能厭離。於上處所未離染故。復次聖者欲超異生受生處所故生淨居。若下地有淨居者便為不能超過異生受生處所。於上猶有異生處故。復次聖者厭災患處故求生淨居。下三地中皆有災患故無淨居。復次淨居勝業所感壽量長遠。若下地有者三災起時彼定壽者為命終不。若命終者彼壽量定不應中夭。若不命終應與災起而作留難。如說若處有一有情下至蟻卵災終不壞。欲令無如是過故下地無淨居。尊者世友說曰。何故下地無淨居者。以雜修靜慮乃生淨居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智或類智為隨轉。若類智為轉。或類智或法智為隨轉。餘智亦爾。若緣有為為轉。或緣有為或緣無為為隨轉。緣餘法亦爾。若無常行相為轉。或無常或苦等行相為隨轉。餘行相亦爾。若身念住為轉。或身念住或受念住等為隨轉。餘念住亦爾。問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故。云何不於雜修靜慮而作留難。答先加行位已熟修故。逕路已成雖復雜亂而於雜修不作留難。如見道中及世俗道雜染。雖行相所緣上下雜亂。而無留難此亦如是。問若轉隨轉或亦同者云何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故。答有漏無漏相間相雜說名雜修。非謂智等前後異故說名為雜。問何故修雜修靜慮要有漏無漏相雜起耶。答欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故。復次欲以無漏置於前後。熏中間有漏令轉勝妙生淨居故。復次無始時來淨靜慮為味相應靜慮之所陵雜。今欲令與無漏靜慮更相入出。令味相應不復相雜展轉遠故。復次行者久入靜慮時極受長養遍身充密。欲令身中暫時開暢故與無漏相雜而起。諸欲雜修四靜慮者。要先雜修第四靜慮彼成滿已。次復雜修第三靜慮。次復雜修第二靜慮。後雜修初靜慮。若不先雜修第四靜慮。彼終不能雜修下地。問因論生論何故必先雜修第四。然後能修下三地耶。答第四靜慮諸靜慮中最圓滿故。是起功德最勝依故。能引最勝輕安樂故。令所依身遍充密故。是多功德所依止故。是不動定故。樂行中最勝故。最有堪能故。復次第四靜慮於無漏定最居中故。於上於下各三地故。復次第四靜慮過殑伽沙數如來應正等覺。並皆依之得阿耨多羅三藐三菩提故。復次第四靜慮具五種因五種果故。五種因者謂五品雜修五種果者謂五淨居天。問雜修下三靜慮有幾品耶。答有說。但有三品謂下中上。下地無有五淨居故。如是說者。亦有五品。問彼無五果何故有五品因。答雖無五果而其彼定法有五品。復次下地雖無五淨居果而有五品根故。問因論生論下三靜慮既有五品雜修。何緣無有五淨居果答非其田非其器。乃至廣說。復次聖者厭患異生共生處故求生淨居。若下地有淨居者便於異生共生處所不能厭離。於上處所未離染故。復次聖者欲超異生受生處所故生淨居。若下地有淨居者便為不能超過異生受生處所。於上猶有異生處故。復次聖者厭災患處故求生淨居。下三地中皆有災患故無淨居。復次淨居勝業所感壽量長遠。若下地有者三災起時彼定壽者為命終不。若命終者彼壽量定不應中夭。若不命終應與災起而作留難。如說若處有一有情下至蟻卵災終不壞。欲令無如是過故下地無淨居。尊者世友說曰。何故下地無淨居者。以雜修靜慮乃生淨居。

雜修靜慮時必已離下三地染。非於已離染地而得受生。是故淨居非下地所有。又利根者乃能雜修。能雜修者必能速超下不淨地至純淨處故下地無淨居。又彼要得邊際定所依地乃能雜修。能雜修者乃生彼處故於下地無有淨居。大德說曰。下地有情多於世界壞時生上成時生下。生淨居者無如是事是故下地無淨居天。問何故淨居唯五不增不減。脇尊者言。此不應問。所以者何。若多若少俱亦生疑不以疑故便為乖理。然於法相如實義中唯應有五不增不減。有說。為對異生不共生處唯有五。故聖者生處亦唯有五。異生不共生處五者謂三惡趣北洲無想天。有說。雜修靜慮有五品故所感淨居亦唯有五。問則雜修靜慮何故唯五不增減耶。答雜修勢力唯爾所故。如見道十五心勢唯爾所不增不減。如是雜修靜慮勢力亦十五心而無增減。復次雜修靜慮是勝功德非下中品所攝。唯有上下上中上上上勝上極故唯有五。有餘師說。雜修靜慮則是調練信等五根。如其次第隨一增上而成五品故唯有五。是故由雜修有五品故淨居亦唯有五。有說。第四靜慮有九品善根次第生於九處。謂下下善根生無雲天。下中善根生福生天。乃至上上善根生色究竟。於此諸處不可增減。是故淨居唯應有五。有說。第四靜慮有九品煩惱。若於九品全未伏者生無雲天。伏上上品者生福生天。乃至伏下中品者生色究竟。無有伏下下品而受生者是故淨居唯有五種。問頗有雜修靜慮而不生淨居耶。答有。謂雜修靜慮已或成現法般涅槃或退生下地。或進生無色界。此謂不樂淨居而雜修靜慮者。問頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶。答有。謂有先生無雲。次生福生。次生廣果。後乃次第生五淨居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜修靜慮時必已離下三地染。非於已離染地而得受生。是故淨居非下地所有。又利根者乃能雜修。能雜修者必能速超下不淨地至純淨處故下地無淨居。又彼要得邊際定所依地乃能雜修。能雜修者乃生彼處故於下地無有淨居。大德說曰。下地有情多於世界壞時生上成時生下。生淨居者無如是事是故下地無淨居天。問何故淨居唯五不增不減。脇尊者言。此不應問。所以者何。若多若少俱亦生疑不以疑故便為乖理。然於法相如實義中唯應有五不增不減。有說。為對異生不共生處唯有五。故聖者生處亦唯有五。異生不共生處五者謂三惡趣北洲無想天。有說。雜修靜慮有五品故所感淨居亦唯有五。問則雜修靜慮何故唯五不增減耶。答雜修勢力唯爾所故。如見道十五心勢唯爾所不增不減。如是雜修靜慮勢力亦十五心而無增減。復次雜修靜慮是勝功德非下中品所攝。唯有上下上中上上上勝上極故唯有五。有餘師說。雜修靜慮則是調練信等五根。如其次第隨一增上而成五品故唯有五。是故由雜修有五品故淨居亦唯有五。有說。第四靜慮有九品善根次第生於九處。謂下下善根生無雲天。下中善根生福生天。乃至上上善根生色究竟。於此諸處不可增減。是故淨居唯應有五。有說。第四靜慮有九品煩惱。若於九品全未伏者生無雲天。伏上上品者生福生天。乃至伏下中品者生色究竟。無有伏下下品而受生者是故淨居唯有五種。問頗有雜修靜慮而不生淨居耶。答有。謂雜修靜慮已或成現法般涅槃或退生下地。或進生無色界。此謂不樂淨居而雜修靜慮者。問頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶。答有。謂有先生無雲。次生福生。次生廣果。後乃次第生五淨居。