阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十四五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十四五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說住滅定者。不為火所燒。水所漂。毒所中。刃所害。他所殺。問何故住滅定者有如是勝利。尊者世友作如是說。由此滅定是不害法故。住此者非害所害。有說。此定有大威德。為諸威德天神護之故不可害。有說。得靜慮者靜慮境界。具神通者神通境界。俱不思議故不可害。有說。此定無心非無心者有生有死故不可害等活契經是此論緣起者。有佛名羯洛俱村馱。有第一雙弟子。一名極遠。二名等活。尊者等活曾於一城中作多教化眾所知識。後於城邊多人行處。入滅盡定。時有放牧採樵行人見已咸言。今此尊者端坐滅度誠為異哉。我等宜應焚燒供養。便取種種牛糞乾薪。埋積其身焚之捨去。尊者明旦從定而起。振迅衣服。於日初分。持鉢入城徐行乞食。時焚燒者見已驚言。我等昨燒其屍。而今復來乞食。城中人眾等皆唱言。今此沙門死而還活。由斯故名等活尊者。應知身不燒者由滅定力故。衣不燒者由神通力故。有說。身及衣俱不燒者。皆由滅定力故。是故彼經是此論緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經中說住滅定者。不為火所燒。水所漂。毒所中。刃所害。他所殺。問何故住滅定者有如是勝利。尊者世友作如是說。由此滅定是不害法故。住此者非害所害。有說。此定有大威德。為諸威德天神護之故不可害。有說。得靜慮者靜慮境界。具神通者神通境界。俱不思議故不可害。有說。此定無心非無心者有生有死故不可害等活契經是此論緣起者。有佛名羯洛俱村馱。有第一雙弟子。一名極遠。二名等活。尊者等活曾於一城中作多教化眾所知識。後於城邊多人行處。入滅盡定。時有放牧採樵行人見已咸言。今此尊者端坐滅度誠為異哉。我等宜應焚燒供養。便取種種牛糞乾薪。埋積其身焚之捨去。尊者明旦從定而起。振迅衣服。於日初分。持鉢入城徐行乞食。時焚燒者見已驚言。我等昨燒其屍。而今復來乞食。城中人眾等皆唱言。今此沙門死而還活。由斯故名等活尊者。應知身不燒者由滅定力故。衣不燒者由神通力故。有說。身及衣俱不燒者。皆由滅定力故。是故彼經是此論緣起。

傳喻中說。若有施從滅定起者。彼必成順現法受業。問何故施從滅定起者。必成順現法受業耶。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毘奈耶。阿毘達磨教但是傳喻所說。諸傳喻說或然不然若必欲通者。應知此施或得現果。或得大果。彼順世間意所樂故。但說現果。問何故施從滅定起者。或得現果或得大果。答若有施從此定起者。則為施從一切靜慮解脫等持等至起者。所以者何。諸欲入出滅盡等至。必先起欲界善心。次入初靜慮。如是乃至入非想非非想處。從此無間入滅盡定。從此定出或起非想非非想處。或起無所有處。如是乃至還起初靜慮。復入欲界善心。彼由如是功德熏相續故。能令施者或得現果或得大果。有說。從滅定起者。威儀寂靜來往語言。衣著飲食皆悉詳審。諸清信長者婆羅門等。見已咸生希有之想。以慇淨心施諸資具故。得現果或得大果。有說。得此定者名稱普聞過於餘定。諸清信長者婆羅門等。聞已皆生奇特之想。以慇淨心施諸資具故。得現果或得大果。有說。住滅定者諸食皆斷。若施從此起者。則為施無食者。食謂住有漏有心定者。雖斷段食而食有漏觸思識食。住無漏定者雖斷真實四食。而有相似觸思識食。住滅定者一切皆無。是故施從此起者。則為施於無食者食。由此因緣。或得現果。或得大果。有說。若有施從此定起者。則為施到涅槃還來者食。以此定似涅槃故。謂如入無餘依涅槃界者。滅一切有所緣法心心所法。不起不滅。住滅定者。亦滅一切有所緣法。心心所法不起不滅故似涅槃。是故施從此定起者。則為施到涅槃還來者食。由此因緣或得現果。或得大果。復次非但施從滅定起者。能得現果。若施五種補特伽羅。皆得現果。一從滅定起。二從慈定起。三從無諍定起。四從見道起。五從初得盡智起復次若施五種補特伽羅。能得大果。一父。二母。三病者。四說法師。五近佛地菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳喻中說。若有施從滅定起者。彼必成順現法受業。問何故施從滅定起者。必成順現法受業耶。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毘奈耶。阿毘達磨教但是傳喻所說。諸傳喻說或然不然若必欲通者。應知此施或得現果。或得大果。彼順世間意所樂故。但說現果。問何故施從滅定起者。或得現果或得大果。答若有施從此定起者。則為施從一切靜慮解脫等持等至起者。所以者何。諸欲入出滅盡等至。必先起欲界善心。次入初靜慮。如是乃至入非想非非想處。從此無間入滅盡定。從此定出或起非想非非想處。或起無所有處。如是乃至還起初靜慮。復入欲界善心。彼由如是功德熏相續故。能令施者或得現果或得大果。有說。從滅定起者。威儀寂靜來往語言。衣著飲食皆悉詳審。諸清信長者婆羅門等。見已咸生希有之想。以慇淨心施諸資具故。得現果或得大果。有說。得此定者名稱普聞過於餘定。諸清信長者婆羅門等。聞已皆生奇特之想。以慇淨心施諸資具故。得現果或得大果。有說。住滅定者諸食皆斷。若施從此起者。則為施無食者。食謂住有漏有心定者。雖斷段食而食有漏觸思識食。住無漏定者雖斷真實四食。而有相似觸思識食。住滅定者一切皆無。是故施從此起者。則為施於無食者食。由此因緣。或得現果。或得大果。有說。若有施從此定起者。則為施到涅槃還來者食。以此定似涅槃故。謂如入無餘依涅槃界者。滅一切有所緣法心心所法。不起不滅。住滅定者。亦滅一切有所緣法。心心所法不起不滅故似涅槃。是故施從此定起者。則為施到涅槃還來者食。由此因緣或得現果。或得大果。復次非但施從滅定起者。能得現果。若施五種補特伽羅。皆得現果。一從滅定起。二從慈定起。三從無諍定起。四從見道起。五從初得盡智起復次若施五種補特伽羅。能得大果。一父。二母。三病者。四說法師。五近佛地菩薩。

問滅盡定於眾同分為亦能引。為但滿耶。答此但能滿而不能引所以者何。唯業能引眾同分。此非業故。問此定為順現法受。為順次生受。為順後次受。為順不定受耶。答此定或順次生受。或順後次受。或順不定受。非順現法受。已生有頂不起此定故。問此於何處受何異熟。答此於非想非非想處受四蘊異熟。問諸成就滅定。亦成就彼異熟耶。答應作四句。有成就滅定非彼異熟。謂生欲色界已得滅定。及得已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟不現在前。有成就彼異熟。非滅定。謂得滅定已而退。命終生非想非非想處。滅定異熟現在前。有成就滅定。亦彼異熟。謂得滅定已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟現在前。有非成就滅定。亦非彼異熟。謂生欲色界不得滅定。設得已退。若生空處識處無所有處。若不得滅定。生非想非非想處。及得已而退。命終生非想非非想處。滅定異熟不現在前。問諸退滅定。亦退阿羅漢果耶。答應作四句。有退滅定。非阿羅漢果。謂學者退滅定。及無學者退滅定。而不起結。有退阿羅漢果。非滅定。謂慧解脫阿羅漢退。及先學位起滅定已。得阿羅漢果。起上位結退。有退滅定亦阿羅漢果。謂先學位起滅定已。得阿羅漢果。起下位結退。及無學位起滅定已。起三界結隨一而退。有非退滅定。亦非阿羅漢果。謂除前相。阿羅漢有六種。謂退法。思法。護法。安住法。堪達法。不動法。問諸退法彼一切俱解脫耶。答應作四句。有退法非俱解脫。謂退法不得滅定。有俱解脫非退法謂思法乃至不動法。已得滅定。有退法亦俱解脫。謂退法已得滅定。有非退法非俱解脫。謂思法乃至不動法不得滅定。如退法阿羅漢對俱解脫作四句。餘五阿羅漢對俱解脫亦爾。如是成六四句。如無學道有六種阿羅漢。學道亦有六種種性。謂退法種性。乃至不動法種性。問諸退法學彼一切身證耶。答應作四句有退法學非身證。謂退法學不得滅定。有身證非退法學。謂思法學。乃至不動法學。已得滅定有退法學亦身證。謂退法學已得滅定。有非退法學亦非身證。謂思法學乃至不動法學不得滅定。如退法學對身證作四句。餘五種性對身證亦爾。如是亦成六四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問滅盡定於眾同分為亦能引。為但滿耶。答此但能滿而不能引所以者何。唯業能引眾同分。此非業故。問此定為順現法受。為順次生受。為順後次受。為順不定受耶。答此定或順次生受。或順後次受。或順不定受。非順現法受。已生有頂不起此定故。問此於何處受何異熟。答此於非想非非想處受四蘊異熟。問諸成就滅定。亦成就彼異熟耶。答應作四句。有成就滅定非彼異熟。謂生欲色界已得滅定。及得已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟不現在前。有成就彼異熟。非滅定。謂得滅定已而退。命終生非想非非想處。滅定異熟現在前。有成就滅定。亦彼異熟。謂得滅定已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟現在前。有非成就滅定。亦非彼異熟。謂生欲色界不得滅定。設得已退。若生空處識處無所有處。若不得滅定。生非想非非想處。及得已而退。命終生非想非非想處。滅定異熟不現在前。問諸退滅定。亦退阿羅漢果耶。答應作四句。有退滅定。非阿羅漢果。謂學者退滅定。及無學者退滅定。而不起結。有退阿羅漢果。非滅定。謂慧解脫阿羅漢退。及先學位起滅定已。得阿羅漢果。起上位結退。有退滅定亦阿羅漢果。謂先學位起滅定已。得阿羅漢果。起下位結退。及無學位起滅定已。起三界結隨一而退。有非退滅定。亦非阿羅漢果。謂除前相。阿羅漢有六種。謂退法。思法。護法。安住法。堪達法。不動法。問諸退法彼一切俱解脫耶。答應作四句。有退法非俱解脫。謂退法不得滅定。有俱解脫非退法謂思法乃至不動法。已得滅定。有退法亦俱解脫。謂退法已得滅定。有非退法非俱解脫。謂思法乃至不動法不得滅定。如退法阿羅漢對俱解脫作四句。餘五阿羅漢對俱解脫亦爾。如是成六四句。如無學道有六種阿羅漢。學道亦有六種種性。謂退法種性。乃至不動法種性。問諸退法學彼一切身證耶。答應作四句有退法學非身證。謂退法學不得滅定。有身證非退法學。謂思法學。乃至不動法學。已得滅定有退法學亦身證。謂退法學已得滅定。有非退法學亦非身證。謂思法學乃至不動法學不得滅定。如退法學對身證作四句。餘五種性對身證亦爾。如是亦成六四句。

問若法是心等無間。彼法是心無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非心無間謂除滅定初剎那。及餘有心位諸餘滅定剎那。及出滅定心心所法。有法是心無間。非心等無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。有法是心等無間。亦心無間。謂滅定初剎那。及餘有心位心心所法。有法非心等無間。亦非心無間。謂除滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。諸餘滅定剎那。及出滅定心位。彼生老住無常。問若法是心等無間。彼法是滅定無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非滅定無間。謂滅定初剎那。及餘有心位心心所法。有法是滅定無間。非心等無間。謂除滅定初剎那及餘有心位。彼生老住無常。諸餘滅定剎那。及出滅定心位。彼生老住無常。有法是心等無間。亦滅定無間。謂除滅定初剎那及餘有心位。諸餘滅定剎那。及出滅定心心所法。有法非心等無間。亦非滅定無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。生無想天幾根滅。答八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。問此說從何處生無想天耶。答此說從無想中有生無想生有問爾時亦有信等五根現在前滅。何故不說。答此文應作是說。或八或十三。中有最後心無記者八。善者十三。而不作是說者。應知此義有餘。有作是說。此中但依滅位。生位皆有者說信等五根。唯滅位有。非生位有。是故不說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答八如前說。何繫心心所現前。答色界繫。死生必起自地心故。無想天歿幾根滅。答八如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答或八或九或十。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九加男女根隨一。二形十加男女根。何繫心心所現前。答欲界繫。由此證知從無想天歿定生欲界。問定生何處。有說。生地獄。有說。生惡趣。如是說者定生欲界處所不定。或生惡趣。或天或人。問何故從無想天歿定生欲界。答由異熟因勢力爾故。隨異熟因所有勢力。唯令如是異熟起故。有餘師說。無想壽盡餘處壽業不增長故。謂先增長無想壽業今已受盡。餘處壽業先不增長故。從彼歿定生欲界。問彼亦曾起下三靜慮。何故不引彼地壽果。答彼雖曾起下三靜慮。非堅執故不引彼壽。唯堅執著第四靜慮故引彼壽。有說。彼雖曾起下三靜慮。而非所求。彼唯求於第四靜慮。有說。彼雖曾起下三靜慮。但如所涉路而非所趣。第四靜慮是正所趣。非如所涉路故引彼壽。有說。若造無想天順次生受業者。法爾亦造欲界順後次受業。如造北俱盧洲順次生業者。法爾亦造欲界天順後次受業。有說。欲界是一切有情退所歸處。謂諸有情由業力修力。往色無色界。彼業若盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若法是心等無間。彼法是心無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非心無間謂除滅定初剎那。及餘有心位諸餘滅定剎那。及出滅定心心所法。有法是心無間。非心等無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。有法是心等無間。亦心無間。謂滅定初剎那。及餘有心位心心所法。有法非心等無間。亦非心無間。謂除滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。諸餘滅定剎那。及出滅定心位。彼生老住無常。問若法是心等無間。彼法是滅定無間耶。答應作四句。有法是心等無間。非滅定無間。謂滅定初剎那。及餘有心位心心所法。有法是滅定無間。非心等無間。謂除滅定初剎那及餘有心位。彼生老住無常。諸餘滅定剎那。及出滅定心位。彼生老住無常。有法是心等無間。亦滅定無間。謂除滅定初剎那及餘有心位。諸餘滅定剎那。及出滅定心心所法。有法非心等無間。亦非滅定無間。謂滅定初剎那。及餘有心位。彼生老住無常。生無想天幾根滅。答八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。問此說從何處生無想天耶。答此說從無想中有生無想生有問爾時亦有信等五根現在前滅。何故不說。答此文應作是說。或八或十三。中有最後心無記者八。善者十三。而不作是說者。應知此義有餘。有作是說。此中但依滅位。生位皆有者說信等五根。唯滅位有。非生位有。是故不說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答八如前說。何繫心心所現前。答色界繫。死生必起自地心故。無想天歿幾根滅。答八如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答或八或九或十。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九加男女根隨一。二形十加男女根。何繫心心所現前。答欲界繫。由此證知從無想天歿定生欲界。問定生何處。有說。生地獄。有說。生惡趣。如是說者定生欲界處所不定。或生惡趣。或天或人。問何故從無想天歿定生欲界。答由異熟因勢力爾故。隨異熟因所有勢力。唯令如是異熟起故。有餘師說。無想壽盡餘處壽業不增長故。謂先增長無想壽業今已受盡。餘處壽業先不增長故。從彼歿定生欲界。問彼亦曾起下三靜慮。何故不引彼地壽果。答彼雖曾起下三靜慮。非堅執故不引彼壽。唯堅執著第四靜慮故引彼壽。有說。彼雖曾起下三靜慮。而非所求。彼唯求於第四靜慮。有說。彼雖曾起下三靜慮。但如所涉路而非所趣。第四靜慮是正所趣。非如所涉路故引彼壽。有說。若造無想天順次生受業者。法爾亦造欲界順後次受業。如造北俱盧洲順次生業者。法爾亦造欲界天順後次受業。有說。欲界是一切有情退所歸處。謂諸有情由業力修力。往色無色界。彼業若盡

還墮欲界。譬如大地是諸飛鳥退所歸處。謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空。翮力盡時還墮於地。有說。無想有情經五百劫住於無想。如熟睡眠。覺已不能取餘異熟。便墮欲界。如人在樹端倚枝而眠。多時欻覺手忘攀攬即便墮地。彼亦如是。有說。求無想者執無想定為真道。彼異熟為涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐彼後從無想出將命終時。見當生相便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故生相現前。由謗涅槃及聖道故。從彼處歿生惡趣中。尊者妙音亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終定生惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還墮欲界。譬如大地是諸飛鳥退所歸處。謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空。翮力盡時還墮於地。有說。無想有情經五百劫住於無想。如熟睡眠。覺已不能取餘異熟。便墮欲界。如人在樹端倚枝而眠。多時欻覺手忘攀攬即便墮地。彼亦如是。有說。求無想者執無想定為真道。彼異熟為涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐彼後從無想出將命終時。見當生相便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故生相現前。由謗涅槃及聖道故。從彼處歿生惡趣中。尊者妙音亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終定生惡趣。

問無想定無想事何差別。答名則差別。此名無想定。此名無想事。復次因是無想定。果是無想事。復次異熟法是無想定。異熟是無想事。復次無想定是善。無想事是無記。復次無想定是定。無想事是生。復次無想定加行功用作意所起。無想事非加行功用作意所起。復次無想定通在此彼。得此彼現在前。無想事唯在彼得彼現在前。復次無想定是加行得。無想事是生得。是謂無想定無想事差別。問無想天在何處攝。外國師說。第四靜慮處別有九此是一處。迦濕彌羅國諸論師言。即廣果天攝。然以高勝寂靜故別立名。猶如村邊阿練若處。問彼天身量云何。答五百踰繕那。問彼壽量云何。答五百劫。問作何等威儀住。有說。結加趺坐如沙門釋子。有說。却踞而坐如婆羅門。如是說者。如先入此定所住威儀。則以此威儀於彼五百劫住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無想定無想事何差別。答名則差別。此名無想定。此名無想事。復次因是無想定。果是無想事。復次異熟法是無想定。異熟是無想事。復次無想定是善。無想事是無記。復次無想定是定。無想事是生。復次無想定加行功用作意所起。無想事非加行功用作意所起。復次無想定通在此彼。得此彼現在前。無想事唯在彼得彼現在前。復次無想定是加行得。無想事是生得。是謂無想定無想事差別。問無想天在何處攝。外國師說。第四靜慮處別有九此是一處。迦濕彌羅國諸論師言。即廣果天攝。然以高勝寂靜故別立名。猶如村邊阿練若處。問彼天身量云何。答五百踰繕那。問彼壽量云何。答五百劫。問作何等威儀住。有說。結加趺坐如沙門釋子。有說。却踞而坐如婆羅門。如是說者。如先入此定所住威儀。則以此威儀於彼五百劫住。

無想有情生時。當言有想耶。無想耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。無想有情生時死時俱無心想。為遮彼意顯彼有情生時死時俱有心想非無心想有死生故。或復有說。無想有情生時有心死時無心。為遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故。或復有說。無想有情生時死時雖俱有心。然唯一念非久相續為遮彼意顯彼生時生已經久心猶相續後方無想從無想出有心多時後方捨命。是故如是說。頗有處唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。頗有處結生心為等無間緣命終心起耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。頗有處結生心為四緣。命終心起耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。為遮此等故作斯論。無想有情生時當言有想耶。無想耶。答當言有想。此則遮止執無想天生時無心者意。如世尊說。彼諸有情由想起故從彼處歿。從彼歿時彼想當言滅耶。不滅耶。答當言滅。此則遮止執無想天死時無心者意。當言住何處彼想滅耶。答當言則住彼處。此則遮止執無想有情唯死時生時一念有心者意。問無想有情前心多耶。後心多耶。有說。前心多非後心。以彼未入無想位時。異熟相續勢力猛盛故。多時有心方入無想。出無想已異熟相續勢力衰微。故少時有心則便捨命。有說。後心多非前心。以彼未入無想位時。欣求無想其心猛利。故少時有心則入無想。出無想已無所欣求故多時有心然後捨命。如是說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨彼意樂有差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想有情生時。當言有想耶。無想耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。無想有情生時死時俱無心想。為遮彼意顯彼有情生時死時俱有心想非無心想有死生故。或復有說。無想有情生時有心死時無心。為遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故。或復有說。無想有情生時死時雖俱有心。然唯一念非久相續為遮彼意顯彼生時生已經久心猶相續後方無想從無想出有心多時後方捨命。是故如是說。頗有處唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。頗有處結生心為等無間緣命終心起耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。頗有處結生心為四緣。命終心起耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。為遮此等故作斯論。無想有情生時當言有想耶。無想耶。答當言有想。此則遮止執無想天生時無心者意。如世尊說。彼諸有情由想起故從彼處歿。從彼歿時彼想當言滅耶。不滅耶。答當言滅。此則遮止執無想天死時無心者意。當言住何處彼想滅耶。答當言則住彼處。此則遮止執無想有情唯死時生時一念有心者意。問無想有情前心多耶。後心多耶。有說。前心多非後心。以彼未入無想位時。異熟相續勢力猛盛故。多時有心方入無想。出無想已異熟相續勢力衰微。故少時有心則便捨命。有說。後心多非前心。以彼未入無想位時。欣求無想其心猛利。故少時有心則入無想。出無想已無所欣求故多時有心然後捨命。如是說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨彼意樂有差別故。

彼想當言善。為無記耶。答或善。或無記。彼想幾隨眠隨增。答色界有漏緣。幾結繫耶。答六。彼想者。謂出無想想。或善或無記者。善謂生得善。無記謂有覆無記。或無覆無記。色界有漏緣者。謂第四靜慮有漏緣隨眠。問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶。答彼計無想為涅槃。無想定為真道。乃至生彼。及從彼歿。唯如是執還復隨轉。於真滅道不謗為無故。無漏緣爾時不起。六結繫者。除恚嫉慳有餘結繫。問出無想想為五部所斷為但修所斷耶。若爾何失。若五斷者。十門所說當云何通。如說。過去法為等無間生二心。若修斷者。此文復云何通。如說。彼想色界有漏緣隨眠隨增。有作是說。此通五斷。問十門所說當云何通。答彼文應言過去法為等無間生六心。謂色界五。無色界一。而不作是說者有何意耶。當知彼文但依二無心定出心而說。不說無想。所以者何。一無心定加行功用作意。而起。無想不爾。有餘師言。唯修所斷。問此文所說當云何通。答此文應言彼想色界遍行。及修所斷隨眠隨增。而不作是說者有何意耶。當知此中兼說和合。彼有命終時心通於五部。非但說出無想心。以命終心是前眷屬故此兼說。評曰。應知前說者好。無別道理遮餘心故。如世尊說。一切有情皆由食住。無想有情由何食住。答觸意思識。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂無想天必無段食觸意思識亦滅無餘。勿有疑彼無食而住。則不可通世尊所說一切有情皆由食住。為除彼疑顯無想處雖無段食而有餘三。與經相應故作斯論。問彼無想位三食亦滅。云何說有。答食有二種。一先時能引。二現在任持。彼位雖無現任持食。而有先時能引之食故名有食。有說彼中有三種食。一業食。二生食。三等無間緣食。業食者。謂先所造彼地業能引彼生故。生食者。謂結生心及俱有法。引彼一期令相續故。等無間緣食者。謂入無想觸意思識為等無間緣。能引無想出心心所。令必當起不永斷故。由此故說一切有情皆由食住。問眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根。答眼根攝眼根。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說諸法唯攝他性者意。顯一切法有攝自性故作此論。眼根攝眼根者。此依種類總相而說。若別說者眼有二種。謂左與右。左攝左右攝右。左復有二。謂所長養及異熟生。所長養攝所長養。異熟生攝異熟生。異熟生復有二種。謂善業異熟。不善業異熟。善業異熟攝善業異熟。不善業異熟攝不善業異熟。善業異熟復有二種。謂人與天。人攝人。天攝天。天復有二。謂欲界色界。欲界攝欲界。色界攝色界。色界復四。謂四靜慮。初靜慮攝初靜慮。乃至第四靜慮攝第四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼想當言善。為無記耶。答或善。或無記。彼想幾隨眠隨增。答色界有漏緣。幾結繫耶。答六。彼想者。謂出無想想。或善或無記者。善謂生得善。無記謂有覆無記。或無覆無記。色界有漏緣者。謂第四靜慮有漏緣隨眠。問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶。答彼計無想為涅槃。無想定為真道。乃至生彼。及從彼歿。唯如是執還復隨轉。於真滅道不謗為無故。無漏緣爾時不起。六結繫者。除恚嫉慳有餘結繫。問出無想想為五部所斷為但修所斷耶。若爾何失。若五斷者。十門所說當云何通。如說。過去法為等無間生二心。若修斷者。此文復云何通。如說。彼想色界有漏緣隨眠隨增。有作是說。此通五斷。問十門所說當云何通。答彼文應言過去法為等無間生六心。謂色界五。無色界一。而不作是說者有何意耶。當知彼文但依二無心定出心而說。不說無想。所以者何。一無心定加行功用作意。而起。無想不爾。有餘師言。唯修所斷。問此文所說當云何通。答此文應言彼想色界遍行。及修所斷隨眠隨增。而不作是說者有何意耶。當知此中兼說和合。彼有命終時心通於五部。非但說出無想心。以命終心是前眷屬故此兼說。評曰。應知前說者好。無別道理遮餘心故。如世尊說。一切有情皆由食住。無想有情由何食住。答觸意思識。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂無想天必無段食觸意思識亦滅無餘。勿有疑彼無食而住。則不可通世尊所說一切有情皆由食住。為除彼疑顯無想處雖無段食而有餘三。與經相應故作斯論。問彼無想位三食亦滅。云何說有。答食有二種。一先時能引。二現在任持。彼位雖無現任持食。而有先時能引之食故名有食。有說彼中有三種食。一業食。二生食。三等無間緣食。業食者。謂先所造彼地業能引彼生故。生食者。謂結生心及俱有法。引彼一期令相續故。等無間緣食者。謂入無想觸意思識為等無間緣。能引無想出心心所。令必當起不永斷故。由此故說一切有情皆由食住。問眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根。答眼根攝眼根。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說諸法唯攝他性者意。顯一切法有攝自性故作此論。眼根攝眼根者。此依種類總相而說。若別說者眼有二種。謂左與右。左攝左右攝右。左復有二。謂所長養及異熟生。所長養攝所長養。異熟生攝異熟生。異熟生復有二種。謂善業異熟。不善業異熟。善業異熟攝善業異熟。不善業異熟攝不善業異熟。善業異熟復有二種。謂人與天。人攝人。天攝天。天復有二。謂欲界色界。欲界攝欲界。色界攝色界。色界復四。謂四靜慮。初靜慮攝初靜慮。乃至第四靜慮攝第四靜慮。

不善業異熟復有三種。所謂地獄傍生鬼界。地獄攝地獄。乃至鬼界攝鬼界。如是左眼并諸差別各有三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去復有無量剎那。一一剎那各各自攝。如過去未來亦然。如左右亦爾。此中但依種類總說。如眼根。耳鼻舌命苦憂根亦爾。此皆各攝自一根故。身根攝三根。謂身女男根。女根攝女根身根少分。如女根男根亦爾。意根攝意根三根少分。謂三無漏根。由彼三根九法為體攝意非餘故言少分。如意根。樂喜捨根信等五根亦爾。未知當知根攝未知當知根。九根少分。謂意。三受。信等五根。此九皆通有漏無漏。今唯攝無漏。於無漏中復有三道。今唯攝見道故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支。乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相攝幾根。答信力攝一根三根少分。謂三無漏根。此三各以九法為性。攝信非餘故言少分。如信力餘四力亦爾念等覺支攝四根少分。謂念根三無漏根。念根通有漏無漏。今唯攝無漏三根九法為性。今唯攝念故言少分。如念等覺支。擇法精進喜定等覺支亦爾。餘不攝根。謂安捨等覺支不攝根無根相故。正見攝四根少分。謂慧根三無漏根。如正見。正勤念定亦爾。餘不攝根。謂正思惟正語業命不攝根無根相故。法智攝四根少分。謂慧根三無漏根。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智攝三根少分。謂慧根。已知。具知根。云何攝慧根少分。謂慧根通緣一法多法。自相共相。現在三世。他身自身。相應不相應境。此唯攝緣一法。自相。現在。他身相應境慧。故言少分。二無漏根九法為性。此唯攝慧。慧中差別如前。此唯攝緣一法慧等故言少分。世俗智攝一根少分。謂慧根。以慧根通有漏無漏。今唯攝有漏故言少分。空攝四根少分。謂定根三無漏根如空。無願無相亦爾。意根幾根相應。乃至具知根幾根相應。答意根十根三根少分相應。乃至廣說。問何故作此論。答有迷相應執相應法非實有性。為止彼意顯相應法體是實有故作斯論。意根十根相應者。謂五受信等五根。三根少分相應者。謂三無漏根。以彼三根九法為性。除意自體與餘相應故言少分。樂喜捨根九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根皆與五受根俱生。今樂喜捨各唯與自根俱生者相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性三受俱生。今樂喜捨唯與自根俱生者相應故言少分。苦根憂根六根少分相應。謂意根信等五根。云何與彼少分相應。謂彼六根五受俱生。今苦憂根唯與自根俱生者相應故言少分。信根四根九根少分相應。四根者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善業異熟復有三種。所謂地獄傍生鬼界。地獄攝地獄。乃至鬼界攝鬼界。如是左眼并諸差別各有三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去復有無量剎那。一一剎那各各自攝。如過去未來亦然。如左右亦爾。此中但依種類總說。如眼根。耳鼻舌命苦憂根亦爾。此皆各攝自一根故。身根攝三根。謂身女男根。女根攝女根身根少分。如女根男根亦爾。意根攝意根三根少分。謂三無漏根。由彼三根九法為體攝意非餘故言少分。如意根。樂喜捨根信等五根亦爾。未知當知根攝未知當知根。九根少分。謂意。三受。信等五根。此九皆通有漏無漏。今唯攝無漏。於無漏中復有三道。今唯攝見道故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支。乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相攝幾根。答信力攝一根三根少分。謂三無漏根。此三各以九法為性。攝信非餘故言少分。如信力餘四力亦爾念等覺支攝四根少分。謂念根三無漏根。念根通有漏無漏。今唯攝無漏三根九法為性。今唯攝念故言少分。如念等覺支。擇法精進喜定等覺支亦爾。餘不攝根。謂安捨等覺支不攝根無根相故。正見攝四根少分。謂慧根三無漏根。如正見。正勤念定亦爾。餘不攝根。謂正思惟正語業命不攝根無根相故。法智攝四根少分。謂慧根三無漏根。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智攝三根少分。謂慧根。已知。具知根。云何攝慧根少分。謂慧根通緣一法多法。自相共相。現在三世。他身自身。相應不相應境。此唯攝緣一法。自相。現在。他身相應境慧。故言少分。二無漏根九法為性。此唯攝慧。慧中差別如前。此唯攝緣一法慧等故言少分。世俗智攝一根少分。謂慧根。以慧根通有漏無漏。今唯攝有漏故言少分。空攝四根少分。謂定根三無漏根如空。無願無相亦爾。意根幾根相應。乃至具知根幾根相應。答意根十根三根少分相應。乃至廣說。問何故作此論。答有迷相應執相應法非實有性。為止彼意顯相應法體是實有故作斯論。意根十根相應者。謂五受信等五根。三根少分相應者。謂三無漏根。以彼三根九法為性。除意自體與餘相應故言少分。樂喜捨根九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根皆與五受根俱生。今樂喜捨各唯與自根俱生者相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性三受俱生。今樂喜捨唯與自根俱生者相應故言少分。苦根憂根六根少分相應。謂意根信等五根。云何與彼少分相應。謂彼六根五受俱生。今苦憂根唯與自根俱生者相應故言少分。信根四根九根少分相應。四根者

。謂精進念定慧。九根少分相應者。謂意五受三無漏根。與意五受少分相應者。彼六根通染不染。今信根唯與不染善者相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。今除信自體與餘相應故言少分。如信根精進念定慧根亦爾。未知當知根與未知當知根九根少分相應。與未知當知根相應者。此根九法為性。一一除自與餘相應皆名此根。此根相應九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根。云何與彼少分相應。謂彼九根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中通見道修道無學道。今唯與彼見道相應故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。唯位有別餘皆同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。謂精進念定慧。九根少分相應者。謂意五受三無漏根。與意五受少分相應者。彼六根通染不染。今信根唯與不染善者相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。今除信自體與餘相應故言少分。如信根精進念定慧根亦爾。未知當知根與未知當知根九根少分相應。與未知當知根相應者。此根九法為性。一一除自與餘相應皆名此根。此根相應九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根。云何與彼少分相應。謂彼九根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中通見道修道無學道。今唯與彼見道相應故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。唯位有別餘皆同故。

信力乃至慧力念等覺支。乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相。幾根相應。答信力四根九根少分相應。四根者。謂精進念定慧九根少分相應者。謂意五受三無漏根義如前說。如信力。餘四力亦爾。謂精進念定慧念等覺支十一根少分相應。謂意樂喜捨信等。四三無漏根與意三受信等四少分相應者。彼八根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。今除念自性與餘相應故言少分。如念等覺支。擇法精進定等覺支亦爾。喜等覺支九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中通依九地。謂未至。靜慮中間四靜慮。下三無色。今唯與彼依初二靜慮者相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根通樂喜捨。及彼俱生。今唯與喜根俱生者相應故言少分。安捨等覺支三根九根少分相應。三根者。謂三無漏根。九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根。云何與彼少分相應。謂彼九根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應故言少分。正見十一根少分相應。謂意樂喜捨信等四三無漏根。義如念等覺支說。如正見。正思惟正勤正定亦爾。然正思惟少有差別。謂意喜捨信等五三無漏根。是謂十一。此十一根通依諸地。今唯與依未至初靜慮者相應故言少分。餘非根相應。謂正語業命非根相應。非相應法故。法智十一根少分相應。如正見說。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智十根少分相應。謂意樂喜捨信等四已知具知根。義如攝中說。世俗智二根八根少分相應。二根者。謂苦憂根。八根少分相應者。謂意樂喜捨信等四根。云何與彼少分相應。謂彼八根通有漏無漏。今唯與彼有漏相應故言少分。空無願無相十一根少分相應。如念等覺支說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力乃至慧力念等覺支。乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相。幾根相應。答信力四根九根少分相應。四根者。謂精進念定慧九根少分相應者。謂意五受三無漏根義如前說。如信力。餘四力亦爾。謂精進念定慧念等覺支十一根少分相應。謂意樂喜捨信等。四三無漏根與意三受信等四少分相應者。彼八根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根九法為性。今除念自性與餘相應故言少分。如念等覺支。擇法精進定等覺支亦爾。喜等覺支九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中通依九地。謂未至。靜慮中間四靜慮。下三無色。今唯與彼依初二靜慮者相應故言少分。與三無漏根少分相應者。彼三根通樂喜捨。及彼俱生。今唯與喜根俱生者相應故言少分。安捨等覺支三根九根少分相應。三根者。謂三無漏根。九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根。云何與彼少分相應。謂彼九根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應故言少分。正見十一根少分相應。謂意樂喜捨信等四三無漏根。義如念等覺支說。如正見。正思惟正勤正定亦爾。然正思惟少有差別。謂意喜捨信等五三無漏根。是謂十一。此十一根通依諸地。今唯與依未至初靜慮者相應故言少分。餘非根相應。謂正語業命非根相應。非相應法故。法智十一根少分相應。如正見說。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智十根少分相應。謂意樂喜捨信等四已知具知根。義如攝中說。世俗智二根八根少分相應。二根者。謂苦憂根。八根少分相應者。謂意樂喜捨信等四根。云何與彼少分相應。謂彼八根通有漏無漏。今唯與彼有漏相應故言少分。空無願無相十一根少分相應。如念等覺支說。