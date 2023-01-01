阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十四五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十四五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見蘊第八中三有納息第二之三

諸有欲令此中通依得修習修作論者。彼說若修無常想者。謂無常想若現前若不現前。而修彼思惟無常想者。謂以無常想為所緣即是無常想。修時緣無常想義。若修無常想彼思惟無常想耶。答應作四句。有修無常想不思惟無常想。謂緣餘法修無常想。如緣色受行識蘊。除無常想餘想蘊。修無常想緣無為修無常想。問此說在何位。答此說在增長煗頂位。起身受心念住。及緣餘法法念住。若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住。若以滅智離欲界乃至無所有處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染說亦爾。唯除第九解脫道時。若以緣滅諦法念住。信勝解練根作見至。若以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。無學練根說亦爾。唯除第九解脫道。若以身受心念住。及緣餘法法念住雜修靜慮時。若引發神境天眼天耳通時。若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時。若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無礙解時。起無諍空空無願無願無相無相時。有說。除起無願無願時。起身受心念住及緣餘法法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時起身受心念住。及緣餘法法念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時。於如是時修無常想不思惟無常想。有思惟無常想不修無常想。謂緣無常想修餘想。餘想者。謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想。此中善想者。謂加行善及生得善想加行善想。謂聞思修所成。聞思所成如前說。修所成者。謂緣無常想起非無常行相。修所成想而不修無常想。問此說在何位。答在初煗位緣集道諦時。若已入正性離生集現觀四心頃。道現觀三心頃。若異生離欲界乃至無所有處染。若以緣無常想法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即異生引發緣無常想法念住。他心智宿住隨念智通時。即異生起四無量及緣無常想法念住時。即異生起緣無常想法念住無色解脫。及起空識無邊處遍處時。是名善想染及無記想。如前說。是名思惟無常想不修無常想。有修無常想亦思惟無常想。謂緣無常想修無常想。如無常想相續現在前時。緣自相續過未及他相續三世無常想。問此說在何位。答此說在初煗位。起緣苦諦法念住增長煗頂起緣無常想法念住初頂忍。及增長忍。起緣三諦法念住。若起世第一法。若已入正性離生苦現觀四心頃。及道類智時。若以緣無常想法念住。離欲界乃至非想非非想處染。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以緣無常想法念住。信勝解練根作見至 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有欲令此中通依得修習修作論者。彼說若修無常想者。謂無常想若現前若不現前。而修彼思惟無常想者。謂以無常想為所緣即是無常想。修時緣無常想義。若修無常想彼思惟無常想耶。答應作四句。有修無常想不思惟無常想。謂緣餘法修無常想。如緣色受行識蘊。除無常想餘想蘊。修無常想緣無為修無常想。問此說在何位。答此說在增長煗頂位。起身受心念住。及緣餘法法念住。若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住。若以滅智離欲界乃至無所有處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染說亦爾。唯除第九解脫道時。若以緣滅諦法念住。信勝解練根作見至。若以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。無學練根說亦爾。唯除第九解脫道。若以身受心念住。及緣餘法法念住雜修靜慮時。若引發神境天眼天耳通時。若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時。若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無礙解時。起無諍空空無願無願無相無相時。有說。除起無願無願時。起身受心念住及緣餘法法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時起身受心念住。及緣餘法法念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時。於如是時修無常想不思惟無常想。有思惟無常想不修無常想。謂緣無常想修餘想。餘想者。謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想。此中善想者。謂加行善及生得善想加行善想。謂聞思修所成。聞思所成如前說。修所成者。謂緣無常想起非無常行相。修所成想而不修無常想。問此說在何位。答在初煗位緣集道諦時。若已入正性離生集現觀四心頃。道現觀三心頃。若異生離欲界乃至無所有處染。若以緣無常想法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即異生引發緣無常想法念住。他心智宿住隨念智通時。即異生起四無量及緣無常想法念住時。即異生起緣無常想法念住無色解脫。及起空識無邊處遍處時。是名善想染及無記想。如前說。是名思惟無常想不修無常想。有修無常想亦思惟無常想。謂緣無常想修無常想。如無常想相續現在前時。緣自相續過未及他相續三世無常想。問此說在何位。答此說在初煗位。起緣苦諦法念住增長煗頂起緣無常想法念住初頂忍。及增長忍。起緣三諦法念住。若起世第一法。若已入正性離生苦現觀四心頃。及道類智時。若以緣無常想法念住。離欲界乃至非想非非想處染。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以緣無常想法念住。信勝解練根作見至

。時解脫練根作不動。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以緣無常想法念住雜修靜慮時。若起緣無常想他心智宿住隨念智通時。起四無量時。諸有欲令一切法是勝義者。起緣無常想義無礙解及辯無礙解。願智邊際定無色解脫。入滅盡定想微細心時。起空識無邊處遍處時。有說。及起無願無願時。於如是時修無常想亦思惟無常想。有不修無常想亦不思惟無常想。謂除前相。問此說在何位。答此說在初煗位。起緣滅諦法念住時。若已入正性離生滅現觀四心頃。及餘一切不緣無常想。亦不修無常想位。如其所應盡當知。外國師誦亦如前應知。如無常想無常苦想苦無我想亦爾。差別者。說自名及第三句中除有說無願無願不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想。隨應當知者。謂不淨想等亦應作四句。而有差別。謂若修不淨想彼思惟不淨想耶。答應作四句。有修不淨想彼不思惟不淨想。謂緣餘法修不淨想。問此說在何位。答此說若以滅道智離欲界。乃至第三靜慮染。若以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行道最後解脫道時。有說。一切解脫道時。若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染。若以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行道時。若生欲色界得阿羅漢果最後解脫道時若以滅道智。信勝解練根作見至。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道時解脫道不定如前說。時解脫練根作不動。若依有色定。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道及最後解脫道時。若以身受心念住。及緣餘法法念住雜修靜慮時。若引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道。及緣餘法他心智通解脫道時。若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無礙解時。若依有色定起身受心念住。及緣餘法法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依有色定起身受心念住。及緣餘法法念住義無礙解時。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時。若依有色定起辯無礙解。及起身受心念住。及緣餘法法念住願智邊際定時。若起無諍時。若依有色定起空空無願無願無相無相時。於如是時修不淨想不思惟不淨想。有思惟不淨想不修不淨想。謂緣不淨想修餘想。餘想者。謂無常想無常苦想苦無我想。及餘善染無記想。此中善想者。謂加行善及生得善想加行善想。謂聞思修所成。聞所成者。謂緣不淨想起聞所成想。思所成者。謂緣不淨想起思所成想。修所成者。謂緣不淨想起修所成想。而不修不淨想。問此說在何位。答此說在初煗頂忍及增長忍位緣苦集諦。增長煗頂起緣不淨想法念住。若起世第一法。若已入正性離生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。時解脫練根作不動。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以緣無常想法念住雜修靜慮時。若起緣無常想他心智宿住隨念智通時。起四無量時。諸有欲令一切法是勝義者。起緣無常想義無礙解及辯無礙解。願智邊際定無色解脫。入滅盡定想微細心時。起空識無邊處遍處時。有說。及起無願無願時。於如是時修無常想亦思惟無常想。有不修無常想亦不思惟無常想。謂除前相。問此說在何位。答此說在初煗位。起緣滅諦法念住時。若已入正性離生滅現觀四心頃。及餘一切不緣無常想。亦不修無常想位。如其所應盡當知。外國師誦亦如前應知。如無常想無常苦想苦無我想亦爾。差別者。說自名及第三句中除有說無願無願不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想。隨應當知者。謂不淨想等亦應作四句。而有差別。謂若修不淨想彼思惟不淨想耶。答應作四句。有修不淨想彼不思惟不淨想。謂緣餘法修不淨想。問此說在何位。答此說若以滅道智離欲界。乃至第三靜慮染。若以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行道最後解脫道時。有說。一切解脫道時。若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染。若以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行道時。若生欲色界得阿羅漢果最後解脫道時若以滅道智。信勝解練根作見至。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道時解脫道不定如前說。時解脫練根作不動。若依有色定。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道及最後解脫道時。若以身受心念住。及緣餘法法念住雜修靜慮時。若引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道。及緣餘法他心智通解脫道時。若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無礙解時。若依有色定起身受心念住。及緣餘法法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依有色定起身受心念住。及緣餘法法念住義無礙解時。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時。若依有色定起辯無礙解。及起身受心念住。及緣餘法法念住願智邊際定時。若起無諍時。若依有色定起空空無願無願無相無相時。於如是時修不淨想不思惟不淨想。有思惟不淨想不修不淨想。謂緣不淨想修餘想。餘想者。謂無常想無常苦想苦無我想。及餘善染無記想。此中善想者。謂加行善及生得善想加行善想。謂聞思修所成。聞所成者。謂緣不淨想起聞所成想。思所成者。謂緣不淨想起思所成想。修所成者。謂緣不淨想起修所成想。而不修不淨想。問此說在何位。答此說在初煗頂忍及增長忍位緣苦集諦。增長煗頂起緣不淨想法念住。若起世第一法。若已入正性離生

苦集現觀各四心頃。若以世俗道或苦集智。離欲界乃至第三靜慮染。一切九無間道八解脫道時。有說。唯無間道時。若以世俗道離第四靜慮染。以空無邊處近分緣不淨想。法念住為加行。彼一切加行無間道時。若以苦集智離第四靜慮染九無間道九解脫道時。若以苦集智。信勝解練根作見至。彼無間道時解脫道不定如前說。若依空無邊處近分。起緣不淨想法念住時。是名善想。染及無記想如前說。差別者緣不淨想。於如是時思惟不淨想不修不淨想。有修不淨想亦思惟不淨想。謂緣不淨想修不淨想。問此說在何位。答此說若以世俗道或苦集智。離欲界乃至第三靜慮染。以緣不淨想法念住為加行。彼一切加行道最後解脫道時。有說。及一切解脫道時。若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染。若即依此以緣不淨想法念住為加行。彼一切加行道時。若以緣苦集諦法念住。信勝解練根作見至。以緣不淨想法念住為加行。彼加行道時解脫道不定如前說。若依有色定。時解脫練根作不動。以緣不淨想法念住為加行。彼加行道時若以緣不淨想法念住雜修靜慮時。若起緣不淨想他心智通時。若起宿住隨念智通時。若起四無量時。若依有色定起緣不淨想法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依有色定起緣不淨想義無礙解時。若起緣不淨想願智邊際定時。於如是時修不淨想亦思惟不淨想。有不修不淨想亦不思惟不淨想。謂除前相。問此說在何位。答此說初煗頂忍及增長忍起緣滅道諦法念住。若增長煗頂起身受心念住。及緣餘法法念住。若已入正性離生滅道現觀各四心頃。若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染。彼一切九無間道八解脫道時。有說。唯無間道時。若以滅道智離第四靜慮染九無間道九解脫道時。若以世俗道離第四靜慮染。即依空無邊處近分。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道九解脫道時。若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處染。一切無間解脫道時。唯除離非想非非想處染最後解脫道。若依無色定離空無邊處染。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依無色定離上三無色染。彼一切加行無間解脫道時。唯除生欲色界離非想非非想染最後解脫道。若以緣滅道諦法念住。信勝解練根作見至。無間道時解脫道不定如前說。時解脫練根作不動。若依無色以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除最後解脫道。若起無色解脫後二遍處時。若依無色起身受心念住。及緣餘法法念住時。若依無色起義無礙解辯無礙解空空無願無願。無相無相。及起入滅盡定想微細心時。善位如是。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集現觀各四心頃。若以世俗道或苦集智。離欲界乃至第三靜慮染。一切九無間道八解脫道時。有說。唯無間道時。若以世俗道離第四靜慮染。以空無邊處近分緣不淨想。法念住為加行。彼一切加行無間道時。若以苦集智離第四靜慮染九無間道九解脫道時。若以苦集智。信勝解練根作見至。彼無間道時解脫道不定如前說。若依空無邊處近分。起緣不淨想法念住時。是名善想。染及無記想如前說。差別者緣不淨想。於如是時思惟不淨想不修不淨想。有修不淨想亦思惟不淨想。謂緣不淨想修不淨想。問此說在何位。答此說若以世俗道或苦集智。離欲界乃至第三靜慮染。以緣不淨想法念住為加行。彼一切加行道最後解脫道時。有說。及一切解脫道時。若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染。若即依此以緣不淨想法念住為加行。彼一切加行道時。若以緣苦集諦法念住。信勝解練根作見至。以緣不淨想法念住為加行。彼加行道時解脫道不定如前說。若依有色定。時解脫練根作不動。以緣不淨想法念住為加行。彼加行道時若以緣不淨想法念住雜修靜慮時。若起緣不淨想他心智通時。若起宿住隨念智通時。若起四無量時。若依有色定起緣不淨想法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依有色定起緣不淨想義無礙解時。若起緣不淨想願智邊際定時。於如是時修不淨想亦思惟不淨想。有不修不淨想亦不思惟不淨想。謂除前相。問此說在何位。答此說初煗頂忍及增長忍起緣滅道諦法念住。若增長煗頂起身受心念住。及緣餘法法念住。若已入正性離生滅道現觀各四心頃。若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染。彼一切九無間道八解脫道時。有說。唯無間道時。若以滅道智離第四靜慮染九無間道九解脫道時。若以世俗道離第四靜慮染。即依空無邊處近分。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道九解脫道時。若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處染。一切無間解脫道時。唯除離非想非非想處染最後解脫道。若依無色定離空無邊處染。以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依無色定離上三無色染。彼一切加行無間解脫道時。唯除生欲色界離非想非非想染最後解脫道。若以緣滅道諦法念住。信勝解練根作見至。無間道時解脫道不定如前說。時解脫練根作不動。若依無色以身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除最後解脫道。若起無色解脫後二遍處時。若依無色起身受心念住。及緣餘法法念住時。若依無色起義無礙解辯無礙解空空無願無願。無相無相。及起入滅盡定想微細心時。善位如是。若

染污及無記位不緣不淨想。并一切無心位。於如是時不修不淨想亦不思惟不淨想。如不淨想厭食想乃至滅想亦爾。皆作四句。於中差別如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污及無記位不緣不淨想。并一切無心位。於如是時不修不淨想亦不思惟不淨想。如不淨想厭食想乃至滅想亦爾。皆作四句。於中差別如理應思。

若起欲尋彼思惟欲尋耶。答應作四句。有起欲尋不思惟欲尋。謂緣餘法起欲尋。如緣色受想識蘊。除欲尋餘行蘊起欲尋是名起欲尋不思惟欲尋。緣餘法故。有思惟欲尋不起欲尋。謂緣欲尋起餘尋。此有三種。謂善染無記。善者。謂加行善及生得善。加行善中通聞思修所成。聞所成者。謂緣欲尋起聞所成。思所成者。謂緣欲尋起思所成。修所成者。謂緣欲尋起修所成。問此說在何位。答此說初煗頂忍。及增長忍起緣欲界法念住。若增長煗頂起緣欲尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生苦現觀二心頃。謂苦法智忍苦法智集現觀二心頃。謂集法智忍集法智。若以苦集智離欲界染。以緣欲尋法念住為加行。彼加行道九無間道九解脫道時。若以世俗智離欲界染。以緣欲尋法念住為加行。彼加行道九無間道時。若依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染。以緣欲尋法念住為加行。彼一切加行道時。乃至若依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染。以緣欲尋法念住為加行。彼一切加行道時。若以苦集法智信勝解練根作見至。以緣欲尋法念住為加行。彼加行無間解脫道時。若時解脫練根作不動。若以緣欲尋法念住為加行。彼加行道時。若以緣欲尋法念住雜修靜慮時。起緣欲尋他心智通時。起緣欲界宿住隨念智通時。起四無量時。起緣欲尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。起緣欲尋法念住義無礙解時。若起緣欲尋法念住無諍願智邊際定時。是名善。染污者。謂緣欲尋起薩迦耶見執我我所。廣說如前。無記者謂緣欲尋起非如理非不如理作意。於如是時思惟欲尋不起欲尋。有起欲尋亦思惟欲尋。謂緣欲尋起欲尋。如欲尋長時相續現在前時。緣自相續過未及他相續三世欲尋。有不起欲尋亦不思惟欲尋。謂除前相外方師誦。謂緣餘法起餘尋。此中如緣色受想識蘊。除欲尋餘行蘊起餘尋。緣無為起諸尋。及餘一切不起欲尋不思惟欲尋位。如欲尋恚尋害尋亦爾。差別者說自名。若起出離尋。彼思惟出離尋耶。答應作四句有起出離尋不思惟出離尋。謂緣餘法起出離尋。如緣色受想識蘊。除出離尋。餘行蘊起出離尋緣無為起出離尋。問此說在何位。答此說依未至初靜慮初煗頂忍及增長忍。起緣滅諦法念住。若增長煗頂起身受心念住及緣餘法法念住。若已入正性離生滅現觀四心頃。若依未至定以滅智離欲界及初靜慮染。及依初靜慮以滅智離初靜慮染。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼地以滅智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起欲尋彼思惟欲尋耶。答應作四句。有起欲尋不思惟欲尋。謂緣餘法起欲尋。如緣色受想識蘊。除欲尋餘行蘊起欲尋是名起欲尋不思惟欲尋。緣餘法故。有思惟欲尋不起欲尋。謂緣欲尋起餘尋。此有三種。謂善染無記。善者。謂加行善及生得善。加行善中通聞思修所成。聞所成者。謂緣欲尋起聞所成。思所成者。謂緣欲尋起思所成。修所成者。謂緣欲尋起修所成。問此說在何位。答此說初煗頂忍。及增長忍起緣欲界法念住。若增長煗頂起緣欲尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生苦現觀二心頃。謂苦法智忍苦法智集現觀二心頃。謂集法智忍集法智。若以苦集智離欲界染。以緣欲尋法念住為加行。彼加行道九無間道九解脫道時。若以世俗智離欲界染。以緣欲尋法念住為加行。彼加行道九無間道時。若依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染。以緣欲尋法念住為加行。彼一切加行道時。乃至若依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染。以緣欲尋法念住為加行。彼一切加行道時。若以苦集法智信勝解練根作見至。以緣欲尋法念住為加行。彼加行無間解脫道時。若時解脫練根作不動。若以緣欲尋法念住為加行。彼加行道時。若以緣欲尋法念住雜修靜慮時。起緣欲尋他心智通時。起緣欲界宿住隨念智通時。起四無量時。起緣欲尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。起緣欲尋法念住義無礙解時。若起緣欲尋法念住無諍願智邊際定時。是名善。染污者。謂緣欲尋起薩迦耶見執我我所。廣說如前。無記者謂緣欲尋起非如理非不如理作意。於如是時思惟欲尋不起欲尋。有起欲尋亦思惟欲尋。謂緣欲尋起欲尋。如欲尋長時相續現在前時。緣自相續過未及他相續三世欲尋。有不起欲尋亦不思惟欲尋。謂除前相外方師誦。謂緣餘法起餘尋。此中如緣色受想識蘊。除欲尋餘行蘊起餘尋。緣無為起諸尋。及餘一切不起欲尋不思惟欲尋位。如欲尋恚尋害尋亦爾。差別者說自名。若起出離尋。彼思惟出離尋耶。答應作四句有起出離尋不思惟出離尋。謂緣餘法起出離尋。如緣色受想識蘊。除出離尋。餘行蘊起出離尋緣無為起出離尋。問此說在何位。答此說依未至初靜慮初煗頂忍及增長忍。起緣滅諦法念住。若增長煗頂起身受心念住及緣餘法法念住。若已入正性離生滅現觀四心頃。若依未至定以滅智離欲界及初靜慮染。及依初靜慮以滅智離初靜慮染。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼地以滅智

信勝解練根作見至。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以身受心念住及緣餘法法念住雜修初靜慮時。若依初靜慮引發神境天眼天耳他心智通。四無間道一解脫道。及緣餘法他心智通解脫道時。若依未至起持息念時。若依未至初靜慮。起初二解脫前四勝處不淨觀身受心念住。及緣餘法法念住。諸有欲令一切法是勝義者。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時。即依彼二地起法無礙解詞無礙解。若身受心念住及緣餘法法念住辯無礙解時。即依彼二地起空空無願無願無相無相時。有說。但起無相無相時。於如是時起出離尋不思惟出離尋緣餘法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信勝解練根作見至。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動。若以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若以身受心念住及緣餘法法念住雜修初靜慮時。若依初靜慮引發神境天眼天耳他心智通。四無間道一解脫道。及緣餘法他心智通解脫道時。若依未至起持息念時。若依未至初靜慮。起初二解脫前四勝處不淨觀身受心念住。及緣餘法法念住。諸有欲令一切法是勝義者。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。起義無礙解時。即依彼二地起法無礙解詞無礙解。若身受心念住及緣餘法法念住辯無礙解時。即依彼二地起空空無願無願無相無相時。有說。但起無相無相時。於如是時起出離尋不思惟出離尋緣餘法故。

有思惟出離尋不起出離尋。謂緣出離尋起餘尋。此有三種。謂善染無記。善者除思所成。餘如前說。於修所成中此說在何位。答此說依靜慮中間。及上三靜慮初煗頂忍。及增長忍位。起緣三諦法念住。若增長煗頂位起緣出離尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生。苦集道現觀各四心頃。若依靜慮中間。以苦集道智離初靜慮染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。若依第二靜慮近分離初靜慮染。若即依此以緣出離尋法念住為加行。彼一切加行無間道時。若依第二靜慮以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。如依第二靜慮。依第三第四靜慮亦爾。若依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。如依空無邊處。依識無邊處無所有處亦爾。若依非想非非想處為離彼染。以緣出離尋法念住為加行。彼加行道時。若依靜慮中間乃至第四靜慮。以苦集道智信勝解練根作見至。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼加行無間解脫道時。即依彼諸地以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若依無色定以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若以緣出離尋苦集道智。世俗法念住雜修上三靜慮時。若依上三靜慮。引發緣出離尋他心智通宿住隨念智通時。若依靜慮中間乃至第四靜慮起無量時。若起緣出離尋無色解脫時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起緣出離尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依靜慮中間乃至第四靜慮。起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時。依無色定起緣出離尋道智世俗法念住義無礙解時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起緣出離尋辯無礙解時。若起緣出離尋願智邊際定。及入滅盡定想微細心時。是名善。染污者。謂緣出離尋起薩迦耶見執我我所。廣說如前。無記者。謂緣出離尋起非如理非不如理作意。於如是時思惟出離尋不起出離尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有思惟出離尋不起出離尋。謂緣出離尋起餘尋。此有三種。謂善染無記。善者除思所成。餘如前說。於修所成中此說在何位。答此說依靜慮中間。及上三靜慮初煗頂忍。及增長忍位。起緣三諦法念住。若增長煗頂位起緣出離尋法念住。若起世第一法。若已入正性離生。苦集道現觀各四心頃。若依靜慮中間。以苦集道智離初靜慮染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。若依第二靜慮近分離初靜慮染。若即依此以緣出離尋法念住為加行。彼一切加行無間道時。若依第二靜慮以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。如依第二靜慮。依第三第四靜慮亦爾。若依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。如依空無邊處。依識無邊處無所有處亦爾。若依非想非非想處為離彼染。以緣出離尋法念住為加行。彼加行道時。若依靜慮中間乃至第四靜慮。以苦集道智信勝解練根作見至。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼加行無間解脫道時。即依彼諸地以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若依無色定以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若以緣出離尋苦集道智。世俗法念住雜修上三靜慮時。若依上三靜慮。引發緣出離尋他心智通宿住隨念智通時。若依靜慮中間乃至第四靜慮起無量時。若起緣出離尋無色解脫時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起緣出離尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依靜慮中間乃至第四靜慮。起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時。依無色定起緣出離尋道智世俗法念住義無礙解時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起緣出離尋辯無礙解時。若起緣出離尋願智邊際定。及入滅盡定想微細心時。是名善。染污者。謂緣出離尋起薩迦耶見執我我所。廣說如前。無記者。謂緣出離尋起非如理非不如理作意。於如是時思惟出離尋不起出離尋。

有起出離尋亦思惟出離尋。謂緣出離尋起出離尋。如出離尋長時相續現在前時。緣自相續過去未來及他相續三世出離尋。問此說在何位。答此說依未至初靜慮初煗頂忍及增長忍位。起緣三諦法念住。若增長煗頂位起緣出離尋法念住。若起世第一法若已入正性離生苦集道現觀各四心頃。若以世俗道苦集道智離欲界染。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依未至初靜慮。以苦集道智離初靜慮染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。即依彼二地以苦集道智信勝解練根作見至。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若以緣出離尋苦集道智世俗法念住雜修初靜慮時。若依初靜慮引發緣出離尋他心智宿住隨念智通時。若依未至初靜慮起無量時。及緣出離尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依未至初靜慮。起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時。即依彼二地起緣出離尋辯無礙解時。有說。即依彼二地起空空無願無願時。如是等時起出離尋亦思惟出離尋。有不起出離尋亦不思惟出離尋。謂除前相。問此說在何位。答此說依靜慮中間乃至第四靜慮。初煗頂忍及增長忍位。起緣滅諦法念住。若增長煗頂位起身受心念住及緣餘法法念住。若已入正性離生滅現觀四心頃。若依靜慮中間。以滅智離初靜慮染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依靜慮中間。以苦集滅智。離第二靜慮乃至非想非非想處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依第二靜慮近分離初靜慮染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行道解脫道時。若依第二靜慮。以苦集滅智。離第二靜慮乃至非想非非想處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依第二靜慮乃至依無所有處亦爾。若依第三靜慮近分離第二靜慮染。若即依此以身受心念住及餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依第三靜慮近分。依第四靜慮近分亦爾。若依空無邊處近分離第四靜慮染。諸說無色近分有別緣者。彼說若即依此以身受心念住及緣餘法法念住為加行。諸說無色近分無別緣者。彼說若即依此以緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依空無邊處近 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有起出離尋亦思惟出離尋。謂緣出離尋起出離尋。如出離尋長時相續現在前時。緣自相續過去未來及他相續三世出離尋。問此說在何位。答此說依未至初靜慮初煗頂忍及增長忍位。起緣三諦法念住。若增長煗頂位起緣出離尋法念住。若起世第一法若已入正性離生苦集道現觀各四心頃。若以世俗道苦集道智離欲界染。若即以此為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依未至初靜慮。以苦集道智離初靜慮染。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。唯除離有頂染最後解脫道。即依彼二地以苦集道智信勝解練根作見至。若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依彼二地以道智時解脫練根作不動。若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行。彼加行道九無間道八解脫道時。若以緣出離尋苦集道智世俗法念住雜修初靜慮時。若依初靜慮引發緣出離尋他心智宿住隨念智通時。若依未至初靜慮起無量時。及緣出離尋法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依未至初靜慮。起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時。即依彼二地起緣出離尋辯無礙解時。有說。即依彼二地起空空無願無願時。如是等時起出離尋亦思惟出離尋。有不起出離尋亦不思惟出離尋。謂除前相。問此說在何位。答此說依靜慮中間乃至第四靜慮。初煗頂忍及增長忍位。起緣滅諦法念住。若增長煗頂位起身受心念住及緣餘法法念住。若已入正性離生滅現觀四心頃。若依靜慮中間。以滅智離初靜慮染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。即依靜慮中間。以苦集滅智。離第二靜慮乃至非想非非想處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依第二靜慮近分離初靜慮染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行道解脫道時。若依第二靜慮。以苦集滅智。離第二靜慮乃至非想非非想處染。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依第二靜慮乃至依無所有處亦爾。若依第三靜慮近分離第二靜慮染。若即依此以身受心念住及餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依第三靜慮近分。依第四靜慮近分亦爾。若依空無邊處近分離第四靜慮染。諸說無色近分有別緣者。彼說若即依此以身受心念住及緣餘法法念住為加行。諸說無色近分無別緣者。彼說若即依此以緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。如依空無邊處近

分。乃至依非想非非想處近分亦爾。若依非想非非想處為離彼染起身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道時。若依靜慮中間乃至第四靜慮。以滅智信勝解練根作見至。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。若依靜慮中間乃至無所有處。以苦集滅智。時解脫練根作不動。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依非想非非想處。時解脫為練根作不動故。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行道時。若以身受心念住及緣餘法法念住雜修上三靜慮時。若依上三靜慮引發神境天眼天耳。及緣餘法他心智宿住隨念智通時。若依靜慮中間第二靜慮。起初二解脫前四勝處時。若起第三第八解脫後四勝處十遍處時。若起身受心念住。及緣餘法法念住四無色解脫時。若依靜慮中間乃至第四靜慮起不淨觀。及依靜慮中間第二第三靜慮近分起持息念時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起身受心念住及緣餘法法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依靜慮中間乃至非想非非想處。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。即依彼諸地起義無礙解時。即依彼諸地起身受心念住。及緣餘法法念住辯無礙解時。依靜慮中間乃至第四靜慮起法無礙解時。有說。及依靜慮中間起詞無礙解時。若起身受心念住。及緣餘法法念住願智邊際定。及入滅盡定想微細心時。若起無諍時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起空空無願無願無相無相時。如是等時不起出離尋。亦不思惟出離尋。如出離尋。無恚尋無害尋亦爾。三惡尋三善尋廣說如雜蘊思納息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分。乃至依非想非非想處近分亦爾。若依非想非非想處為離彼染起身受心念住。及緣餘法法念住為加行。彼加行道時。若依靜慮中間乃至第四靜慮。以滅智信勝解練根作見至。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行無間解脫道時。若依靜慮中間乃至無所有處。以苦集滅智。時解脫練根作不動。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行無間解脫道時。若依非想非非想處。時解脫為練根作不動故。以身受心念住及緣餘法法念住為加行。彼加行道時。若以身受心念住及緣餘法法念住雜修上三靜慮時。若依上三靜慮引發神境天眼天耳。及緣餘法他心智宿住隨念智通時。若依靜慮中間第二靜慮。起初二解脫前四勝處時。若起第三第八解脫後四勝處十遍處時。若起身受心念住。及緣餘法法念住四無色解脫時。若依靜慮中間乃至第四靜慮起不淨觀。及依靜慮中間第二第三靜慮近分起持息念時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起身受心念住及緣餘法法念住時。諸有欲令一切法是勝義者。依靜慮中間乃至非想非非想處。起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解。及有欲令唯涅槃是勝義者。即依彼諸地起義無礙解時。即依彼諸地起身受心念住。及緣餘法法念住辯無礙解時。依靜慮中間乃至第四靜慮起法無礙解時。有說。及依靜慮中間起詞無礙解時。若起身受心念住。及緣餘法法念住願智邊際定。及入滅盡定想微細心時。若起無諍時。若依靜慮中間乃至非想非非想處。起空空無願無願無相無相時。如是等時不起出離尋。亦不思惟出離尋。如出離尋。無恚尋無害尋亦爾。三惡尋三善尋廣說如雜蘊思納息。