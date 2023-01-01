阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十三五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十三五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中緣納息第二之二

淨初靜慮有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。順退分者。謂若住此多分退失。順住分者。謂若住此多分不退失不勝進。順勝進分者。謂若住此多分勝進。順決擇分者。謂若住此多分能入正性離生。復次順退分者。與諸煩惱相𣣋相雜煩惱無間此現前此無間煩惱現前。順住分者。能觀下地為麁苦障而生厭背。能觀自地為靜妙離而樂安住。順勝進分者。能觀自地為麁苦障而生厭背。能觀上地為靜妙離而生欣樂。順決擇分者。即煗頂忍世第一法等。復次順退分者。隨順煩惱。順住分者。隨順自地。順勝進分者。隨順上地。順決擇分者。隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相而向聖道趣於解脫。如初靜慮乃至有頂隨應亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨初靜慮有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。順退分者。謂若住此多分退失。順住分者。謂若住此多分不退失不勝進。順勝進分者。謂若住此多分勝進。順決擇分者。謂若住此多分能入正性離生。復次順退分者。與諸煩惱相𣣋相雜煩惱無間此現前此無間煩惱現前。順住分者。能觀下地為麁苦障而生厭背。能觀自地為靜妙離而樂安住。順勝進分者。能觀自地為麁苦障而生厭背。能觀上地為靜妙離而生欣樂。順決擇分者。即煗頂忍世第一法等。復次順退分者。隨順煩惱。順住分者。隨順自地。順勝進分者。隨順上地。順決擇分者。隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相而向聖道趣於解脫。如初靜慮乃至有頂隨應亦爾。

頗有淨初靜慮。離染故得。離染故捨。退故得。退故捨。生故得生故捨耶。答有。謂順退分初靜慮離欲界染時得。離梵世染時捨。起梵世纏退時得。起欲界纏退時捨。從上地歿生梵世時得。從梵世歿生欲界時捨。乃至有頂隨應亦爾。問若欲界沒生第二靜慮。第二靜慮歿生初靜慮者。彼於初靜慮何法往歿時捨。還生時不得。何法還生時得。往沒時不捨。何法往沒時捨。還生時得。何法往沒時不捨。還生時不得耶。答彼於初靜慮順勝進分順決擇分往沒時捨。還生時不得。順退分及生得還生時得。往沒時不捨。順住分往沒時捨。還生時得。除前相所餘法。往沒時不捨。還生時不得。問若初靜慮沒生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮者。彼於初靜慮何法往沒時捨。還生時不得。何法還生時得。往沒時不捨。何法往沒時捨。還生時得。何法往沒時不捨。還生時不得耶。答彼於初靜慮。順勝進分。順決擇分。往沒時捨。還生時不得。順退分還生時得。往沒時不捨。順住分及生得往沒時捨。還生時得。除前相所餘法。往沒時不捨。還生時不得。如初靜慮於第二靜慮如是。乃至無所有處。於非想非非想處亦爾。如根本地。如是諸近分地亦應廣說。頗有起第二靜慮纏退。無漏初靜慮耶。答有。謂無學初靜慮。及上七地對治學初靜慮等。頗有起第二靜慮纏退。淨初靜慮耶。答有。謂阿羅漢所修淨初靜慮。及雜修淨初靜慮等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有淨初靜慮。離染故得。離染故捨。退故得。退故捨。生故得生故捨耶。答有。謂順退分初靜慮離欲界染時得。離梵世染時捨。起梵世纏退時得。起欲界纏退時捨。從上地歿生梵世時得。從梵世歿生欲界時捨。乃至有頂隨應亦爾。問若欲界沒生第二靜慮。第二靜慮歿生初靜慮者。彼於初靜慮何法往歿時捨。還生時不得。何法還生時得。往沒時不捨。何法往沒時捨。還生時得。何法往沒時不捨。還生時不得耶。答彼於初靜慮順勝進分順決擇分往沒時捨。還生時不得。順退分及生得還生時得。往沒時不捨。順住分往沒時捨。還生時得。除前相所餘法。往沒時不捨。還生時不得。問若初靜慮沒生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮者。彼於初靜慮何法往沒時捨。還生時不得。何法還生時得。往沒時不捨。何法往沒時捨。還生時得。何法往沒時不捨。還生時不得耶。答彼於初靜慮。順勝進分。順決擇分。往沒時捨。還生時不得。順退分還生時得。往沒時不捨。順住分及生得往沒時捨。還生時得。除前相所餘法。往沒時不捨。還生時不得。如初靜慮於第二靜慮如是。乃至無所有處。於非想非非想處亦爾。如根本地。如是諸近分地亦應廣說。頗有起第二靜慮纏退。無漏初靜慮耶。答有。謂無學初靜慮。及上七地對治學初靜慮等。頗有起第二靜慮纏退。淨初靜慮耶。答有。謂阿羅漢所修淨初靜慮。及雜修淨初靜慮等。

若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。此中前二修。謂有為善法。後二修。謂有漏法。外國師說。修有六種。謂前四。及防護修。分別修。防護修者。即是修根。如契經說。若於六根善調善覆善防善護。善修者能引後樂。分別修者即是修身。如契經說。於此身中有髮毛爪齒。乃至廣說。此後二修應知即是對治修除遣修攝。是故修唯有四。此中依二修作論。謂得修習修。如餘處說。若修法智彼亦修類智耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂得修習修。餘處復說。若道過去彼道一切已修已安耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂得修習修。如餘處說。若修身彼修戒耶。乃至廣說。彼依二修作論。謂對治修除遣修。餘處復說。若修眼根彼修耳根耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂對治修除遣修。如餘處說。若修空三摩地。彼亦修無願三摩地耶。乃至廣說。餘處復說。若修身念住。彼亦修受念住耶。乃至廣說。彼亦皆依二修作論。謂得修習修。如餘處說。若修無常想。彼思惟無常想耶。乃至廣說。有說。彼依得修作論。有說。彼依習修作論。有說。彼依二修作論。謂得修習修。如餘處說。云何應修法。謂善有為法。此法雖復具四修義。而彼但依二修作論。謂得修習修。由此義故應作四句。有法有前二修無後二修。謂有為無漏法。有法有後二修無前二修。謂染污無覆無記法。有法具有四修。謂善有漏法。有法俱無四修。謂無為法。問何故名修。答遍修故名修。數習故名修。熏故名修。學故名修。令光淨故名修。應知此中現在習修所顯。未來得修所顯。復次現在習故名修。未來得故名修。復次現在受用故名修。未來引發故名修。復次現在辦事故名修。未來與欲故名修。復次現在身中故名修。未來得自在故名修。復次現在現前故名修。未來成就故名修。問何故已得善法現在前時不修未來耶。答已衰歇故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已修故。已息故。勢用減故。復次已得法現前受用時。唯有漸盡更無餘勢。云何能修未來。如人受用先所積財。唯有漸減更無增益。復次作功用起者能修未來。非起曾得法。須作功用故不修未來。復次若已得法現在前。復能修未來者。則佛般涅槃時。現起一切靜慮解脫等持等至。爾時亦應更修未來。如此則盡智時。應不具得一切功德。云何得名所作究竟。勿有此過故已得法現在前時。不修未來諸餘功德。若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏初靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨初靜慮。非無漏。謂已得淨初靜慮現在前。若未得淨初靜慮現在前。而不修無漏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。此中前二修。謂有為善法。後二修。謂有漏法。外國師說。修有六種。謂前四。及防護修。分別修。防護修者。即是修根。如契經說。若於六根善調善覆善防善護。善修者能引後樂。分別修者即是修身。如契經說。於此身中有髮毛爪齒。乃至廣說。此後二修應知即是對治修除遣修攝。是故修唯有四。此中依二修作論。謂得修習修。如餘處說。若修法智彼亦修類智耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂得修習修。餘處復說。若道過去彼道一切已修已安耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂得修習修。如餘處說。若修身彼修戒耶。乃至廣說。彼依二修作論。謂對治修除遣修。餘處復說。若修眼根彼修耳根耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂對治修除遣修。如餘處說。若修空三摩地。彼亦修無願三摩地耶。乃至廣說。餘處復說。若修身念住。彼亦修受念住耶。乃至廣說。彼亦皆依二修作論。謂得修習修。如餘處說。若修無常想。彼思惟無常想耶。乃至廣說。有說。彼依得修作論。有說。彼依習修作論。有說。彼依二修作論。謂得修習修。如餘處說。云何應修法。謂善有為法。此法雖復具四修義。而彼但依二修作論。謂得修習修。由此義故應作四句。有法有前二修無後二修。謂有為無漏法。有法有後二修無前二修。謂染污無覆無記法。有法具有四修。謂善有漏法。有法俱無四修。謂無為法。問何故名修。答遍修故名修。數習故名修。熏故名修。學故名修。令光淨故名修。應知此中現在習修所顯。未來得修所顯。復次現在習故名修。未來得故名修。復次現在受用故名修。未來引發故名修。復次現在辦事故名修。未來與欲故名修。復次現在身中故名修。未來得自在故名修。復次現在現前故名修。未來成就故名修。問何故已得善法現在前時不修未來耶。答已衰歇故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已修故。已息故。勢用減故。復次已得法現前受用時。唯有漸盡更無餘勢。云何能修未來。如人受用先所積財。唯有漸減更無增益。復次作功用起者能修未來。非起曾得法。須作功用故不修未來。復次若已得法現在前。復能修未來者。則佛般涅槃時。現起一切靜慮解脫等持等至。爾時亦應更修未來。如此則盡智時。應不具得一切功德。云何得名所作究竟。勿有此過故已得法現在前時。不修未來諸餘功德。若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏初靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨初靜慮。非無漏。謂已得淨初靜慮現在前。若未得淨初靜慮現在前。而不修無漏

。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮非無漏。已得淨初靜慮現在前者。謂異生及聖者。或學或無學。或聲聞。或獨覺。或如來。或為現法樂住故。或為觀本所作故。或為遊戲功德故。或為受用聖財故。起曾得世俗初靜慮現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修淨初靜慮。若未得淨初靜慮現在前而不修無漏者。謂異生離欲界染。若最後解脫道。起根本初靜慮現在前時。即異生為離初靜慮染。依初靜慮為加行道時。即異生依初靜慮引發五通。諸加行道五無間道三解脫道時。即異生依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。念住。三義觀。煗頂忍世第一法。有說。亦起持息念時。如是等時。雖起未曾得淨初靜慮。而不修無漏。若未得非初靜慮。世俗智現在前而修淨初靜慮。非無漏者。此中餘地以智名說即未至定靜慮中間。謂異生離欲界染即依未至定。起第九解脫道時。即異生為離初靜慮染。依未至定起加行道時。即異生已離欲染。依未至定起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即異生為離初靜慮染。依靜慮中間起加行道時。即異生依靜慮中間起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。如是等時。起未曾得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮非無漏。有修無漏初靜慮非淨。謂已得無漏初靜慮現在前。若未得無漏初靜慮現在前。而不修淨。若未得非初靜慮世俗智。及未得非初靜慮無漏智。彼現在前而修無漏初靜慮非淨。已得無漏初靜慮現在前者。謂諸聖者或學。乃至或如來。或為現法樂住故。乃至或為受用聖財故。起曾得無漏初靜慮現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修無漏初靜慮。若未得無漏初靜慮現在前。而不修淨者。謂依初靜慮入正性離生。苦集滅現觀各三心頃。道現觀四心頃。聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染。九無間道。九解脫道時。及離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。信勝解依初靜慮練根作見至。無間道。解脫道時。有說。除解脫道時。以此時亦修世俗道故。如是說者。爾時唯修無漏道。以同見道得果故。時解脫阿羅漢。依初靜慮練根作不動。九無間道。八解脫道時。於如是時起未曾得無漏。初靜慮現在前而不修淨。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者。此中餘地以智名說即從第二靜慮近分。乃至非想非非想處。謂聖者以世俗道離初靜慮染。若即第二靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮非無漏。已得淨初靜慮現在前者。謂異生及聖者。或學或無學。或聲聞。或獨覺。或如來。或為現法樂住故。或為觀本所作故。或為遊戲功德故。或為受用聖財故。起曾得世俗初靜慮現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修淨初靜慮。若未得淨初靜慮現在前而不修無漏者。謂異生離欲界染。若最後解脫道。起根本初靜慮現在前時。即異生為離初靜慮染。依初靜慮為加行道時。即異生依初靜慮引發五通。諸加行道五無間道三解脫道時。即異生依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。念住。三義觀。煗頂忍世第一法。有說。亦起持息念時。如是等時。雖起未曾得淨初靜慮。而不修無漏。若未得非初靜慮。世俗智現在前而修淨初靜慮。非無漏者。此中餘地以智名說即未至定靜慮中間。謂異生離欲界染即依未至定。起第九解脫道時。即異生為離初靜慮染。依未至定起加行道時。即異生已離欲染。依未至定起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即異生為離初靜慮染。依靜慮中間起加行道時。即異生依靜慮中間起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。如是等時。起未曾得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮非無漏。有修無漏初靜慮非淨。謂已得無漏初靜慮現在前。若未得無漏初靜慮現在前。而不修淨。若未得非初靜慮世俗智。及未得非初靜慮無漏智。彼現在前而修無漏初靜慮非淨。已得無漏初靜慮現在前者。謂諸聖者或學。乃至或如來。或為現法樂住故。乃至或為受用聖財故。起曾得無漏初靜慮現在前時。彼勢分尚不及自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位即是習修故。得名修無漏初靜慮。若未得無漏初靜慮現在前。而不修淨者。謂依初靜慮入正性離生。苦集滅現觀各三心頃。道現觀四心頃。聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染。九無間道。九解脫道時。及離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。信勝解依初靜慮練根作見至。無間道。解脫道時。有說。除解脫道時。以此時亦修世俗道故。如是說者。爾時唯修無漏道。以同見道得果故。時解脫阿羅漢。依初靜慮練根作不動。九無間道。八解脫道時。於如是時起未曾得無漏。初靜慮現在前而不修淨。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者。此中餘地以智名說即從第二靜慮近分。乃至非想非非想處。謂聖者以世俗道離初靜慮染。若即第二靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第

二靜慮近分起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即聖者依第二靜慮。為離第二靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修第二靜慮中間心時。即聖者依第二靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第二靜慮。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀七處善。有說。亦起持息念時。依第二靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。依第二靜慮。起空空無願無願無相無相。及增長時。即聖者以世俗道離第二靜慮染。若即第三靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第三靜慮近分。起三無量。不淨觀。持息念。念住三義觀時。即聖者依第三靜慮。為離第三靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第三靜慮信勝解練根作見至。乃至起空空無願無願無相無相。及增長時。廣如第二靜慮說。差別者除解脫勝處喜無量。餘皆如前。即聖者以世俗道。離第三靜慮染。若即第四靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第四靜慮近分。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住三義觀時。即聖者依第四靜慮。為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第四靜慮信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修第四靜慮中間心時。即聖者依第四靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第四靜慮。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善時。依第四靜慮。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。及增長時。依第四靜慮。起空空無願無願無相無相。及增長時。即聖者以世俗道。離第四靜慮染。若即空無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道九解脫道時。即聖者依空無邊處。為離空無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者起空無邊處。世俗解脫遍處。世俗念住時。依空無邊處起二無礙解。及世俗無礙解增長時。依空無邊處。起空空無願無願無相無相及增長時。即聖者以世俗道。離空無邊處染。若即識無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依識無邊處。為離識無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。餘廣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二靜慮近分起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即聖者依第二靜慮。為離第二靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修第二靜慮中間心時。即聖者依第二靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第二靜慮。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀七處善。有說。亦起持息念時。依第二靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。依第二靜慮。起空空無願無願無相無相。及增長時。即聖者以世俗道離第二靜慮染。若即第三靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第三靜慮近分。起三無量。不淨觀。持息念。念住三義觀時。即聖者依第三靜慮。為離第三靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第三靜慮信勝解練根作見至。乃至起空空無願無願無相無相。及增長時。廣如第二靜慮說。差別者除解脫勝處喜無量。餘皆如前。即聖者以世俗道。離第三靜慮染。若即第四靜慮近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第四靜慮近分。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住三義觀時。即聖者依第四靜慮。為離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依第四靜慮信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修第四靜慮中間心時。即聖者依第四靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依第四靜慮。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善時。依第四靜慮。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。及增長時。依第四靜慮。起空空無願無願無相無相。及增長時。即聖者以世俗道。離第四靜慮染。若即空無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道九解脫道時。即聖者依空無邊處。為離空無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者起空無邊處。世俗解脫遍處。世俗念住時。依空無邊處起二無礙解。及世俗無礙解增長時。依空無邊處。起空空無願無願無相無相及增長時。即聖者以世俗道。離空無邊處染。若即識無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依識無邊處。為離識無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。餘廣

如空無邊處說。即聖者以世俗道。離識無邊處染。若即無所有處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依無所有處。為離無所有處。及非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。餘亦廣如空無邊處說。差別者除遍處。即聖者以世俗道。離無所有處染。若即非想非非想處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依非想非非想處。為離非想非非想處染。加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。以非想非非想處為加行。彼加行道時。即聖者起非想非非想解脫念住時。依非想非非想處。起二無礙解。空空。無願無願。無相無相。及增長時。起入滅定想微細心時。於如是時起未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮。非淨及未得非初靜慮無漏智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮乃至無所有處。謂已離欲染依未至定入正性離生。道類智時依未至定離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。已離欲染信勝解。依未至定練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢。依未至定練根作不動。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依靜慮中間。離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間信勝解練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依第二靜慮。離第二靜慮。乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏為加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。雜修第二靜慮初後心時。依第二靜慮起無漏他心智通。無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依第二靜慮。如是依第三靜慮。依第四靜慮。廣說亦爾。差別者即離彼上染。依空無邊處離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。起無漏空無邊處解脫無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依空無邊處。如是依識無邊處。依無所有處亦爾。差別者即離彼上染。於如是時起未曾得。非初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無邊處說。即聖者以世俗道。離識無邊處染。若即無所有處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依無所有處。為離無所有處。及非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。餘亦廣如空無邊處說。差別者除遍處。即聖者以世俗道。離無所有處染。若即非想非非想處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依非想非非想處。為離非想非非想處染。加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。以非想非非想處為加行。彼加行道時。即聖者起非想非非想解脫念住時。依非想非非想處。起二無礙解。空空。無願無願。無相無相。及增長時。起入滅定想微細心時。於如是時起未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮。非淨及未得非初靜慮無漏智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮乃至無所有處。謂已離欲染依未至定入正性離生。道類智時依未至定離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。已離欲染信勝解。依未至定練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢。依未至定練根作不動。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依靜慮中間。離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間信勝解練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依第二靜慮。離第二靜慮。乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏為加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。雜修第二靜慮初後心時。依第二靜慮起無漏他心智通。無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依第二靜慮。如是依第三靜慮。依第四靜慮。廣說亦爾。差別者即離彼上染。依空無邊處離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。起無漏空無邊處解脫無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依空無邊處。如是依識無邊處。依無所有處亦爾。差別者即離彼上染。於如是時起未曾得。非初

靜慮無漏智現在前。而修無漏初靜慮非淨。有修淨初靜慮亦無漏。謂未得淨初靜慮現在前。而修無漏若未得無漏初靜慮現在前。而修淨若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前。而修淨初靜慮及無漏。若未得淨初靜慮現在前而修無漏者。謂聖者以世俗道離欲界染。最後起根本地解脫道時。即聖者依初靜慮為離初靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時依初靜慮信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修初靜慮中間心時。即聖者依初靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。依初靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。依初靜慮起空空無願無願無相無相。及增長時。於如是時起未曾得。淨初靜慮現在前而修無漏。若未得無漏初靜慮現在前。而修淨者。謂依初靜慮入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。若以無漏道離欲界染。最後起根本地解脫道時。依初靜慮為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。依初靜慮得阿羅漢果。初盡智起時。依初靜慮信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道及最後解脫道時。雜修初靜慮初後心時。依初靜慮起無漏他心智通。無漏念住無漏無礙解增長時。於如是時起未曾得。無漏初靜慮現在前。而修淨。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮及無漏者。此中餘地以智名說。即未至定靜慮中間。謂聖者以世俗道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。已離欲染聖者。依未至定起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無願無相無相。及增長時。即聖者依靜慮中間。為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依靜慮中間。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無願無相無相。及增長時。於如是時起未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮及無漏。及未得非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮無漏智現在前。而修無漏初靜慮非淨。有修淨初靜慮亦無漏。謂未得淨初靜慮現在前。而修無漏若未得無漏初靜慮現在前。而修淨若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前。而修淨初靜慮及無漏。若未得淨初靜慮現在前而修無漏者。謂聖者以世俗道離欲界染。最後起根本地解脫道時。即聖者依初靜慮為離初靜慮乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時依初靜慮信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修初靜慮中間心時。即聖者依初靜慮。引發五通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。即聖者依初靜慮起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善。有說。亦起持息念時。依初靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。依初靜慮起空空無願無願無相無相。及增長時。於如是時起未曾得。淨初靜慮現在前而修無漏。若未得無漏初靜慮現在前。而修淨者。謂依初靜慮入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。若以無漏道離欲界染。最後起根本地解脫道時。依初靜慮為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。依初靜慮得阿羅漢果。初盡智起時。依初靜慮信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道及最後解脫道時。雜修初靜慮初後心時。依初靜慮起無漏他心智通。無漏念住無漏無礙解增長時。於如是時起未曾得。無漏初靜慮現在前。而修淨。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮及無漏者。此中餘地以智名說。即未至定靜慮中間。謂聖者以世俗道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。已離欲染聖者。依未至定起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無願無相無相。及增長時。即聖者依靜慮中間。為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依靜慮中間。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住。三義觀。七處善。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無願無相無相。及增長時。於如是時起未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮及無漏。及未得非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無

漏者。此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮。乃至無所有處。謂以無漏道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。依未至定得阿羅漢果。初盡智起時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。及最後解脫道時。已離欲染聖者。依未至定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依靜慮中間入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。依靜慮中間為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。依靜慮中間得阿羅漢果。初盡智起時。依靜慮中間信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。及最後解脫道時。依靜慮中間起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依第二靜慮入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。依第二靜慮。得阿羅漢果初盡智起時。依第二靜慮時解脫練根作不動。最後解脫道時。如說。依第二靜慮。依第三第四靜慮亦應如是說。依空無邊處得阿羅漢果。初盡智起時。依空無邊處時解脫練根作不動。最後解脫道時。如說。依空無邊處。依識無邊處。無所有處。亦應如是說。於如是時起未曾得。非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏者。此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮。乃至無所有處。謂以無漏道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。依未至定得阿羅漢果。初盡智起時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。及最後解脫道時。已離欲染聖者。依未至定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依靜慮中間入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。依靜慮中間為離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。依靜慮中間得阿羅漢果。初盡智起時。依靜慮中間信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏為加行。彼加行道。及最後解脫道時。依靜慮中間起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依第二靜慮入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。依第二靜慮。得阿羅漢果初盡智起時。依第二靜慮時解脫練根作不動。最後解脫道時。如說。依第二靜慮。依第三第四靜慮亦應如是說。依空無邊處得阿羅漢果。初盡智起時。依空無邊處時解脫練根作不動。最後解脫道時。如說。依空無邊處。依識無邊處。無所有處。亦應如是說。於如是時起未曾得。非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無漏。