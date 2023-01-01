阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十三五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十三五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想。何者是微細。何者是微微。有說。空無邊處識無邊處是想。無所有處是微細。非想非非想處是微微。有說。空無邊處識無邊處無所有處是想。非想非非想處是微細。若心心所法為等無間緣。入滅盡定是微微。有說。非想非非想處亦是想。亦是微細。亦是微微。所以者何。非想非非想處。有上中下。上者是想。中者是微細。下者是微微。問若俱一地有何差別。有說名則差別。謂此名為想。此名微細。此名微微。有說。品亦差別。謂上者名想。中者是微細。下者是微微。有說。想微細現在前時能修未來聖道。微微現在前時不修。有說。想微細現在前時四念住隨一現在修。未來四。微微現在前時。法念住現在修。未來三。除身念住。有說。想微細有曾得。有未曾得。微微唯未曾得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此中何者是想。何者是微細。何者是微微。有說。空無邊處識無邊處是想。無所有處是微細。非想非非想處是微微。有說。空無邊處識無邊處無所有處是想。非想非非想處是微細。若心心所法為等無間緣。入滅盡定是微微。有說。非想非非想處亦是想。亦是微細。亦是微微。所以者何。非想非非想處。有上中下。上者是想。中者是微細。下者是微微。問若俱一地有何差別。有說名則差別。謂此名為想。此名微細。此名微微。有說。品亦差別。謂上者名想。中者是微細。下者是微微。有說。想微細現在前時能修未來聖道。微微現在前時不修。有說。想微細現在前時四念住隨一現在修。未來四。微微現在前時。法念住現在修。未來三。除身念住。有說。想微細有曾得。有未曾得。微微唯未曾得。

問此中因論生論何故入滅定心。通曾得未曾得。出滅定心唯曾得耶。答入定心多加行用功力。極作意起故。通曾得未曾得。出定心與上相違故唯曾得。有說。入定心能策勵增益發起於定故。通曾得未曾得。出定心與此相違故唯曾得。有說。入定心唯有漏故。通曾得未曾得。出定心通有漏無漏故唯曾得。問此中因論生論何故入定心唯有漏。出定心通有漏無漏。答入定心隨順心斷故唯有漏。由此心不堅不強。無勢力久住。不令餘心無間而起。如朽敗種故於心斷極為隨順。出定心與此相違。故通有漏無漏。有說。入定心以定為寂靜非無漏道。以有為寂靜故唯有漏。有說。以此定是次第定。從非想非非想地心無間而起。聖道極至無所有處故。入定心唯是有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此中因論生論何故入滅定心。通曾得未曾得。出滅定心唯曾得耶。答入定心多加行用功力。極作意起故。通曾得未曾得。出定心與上相違故唯曾得。有說。入定心能策勵增益發起於定故。通曾得未曾得。出定心與此相違故唯曾得。有說。入定心唯有漏故。通曾得未曾得。出定心通有漏無漏故唯曾得。問此中因論生論何故入定心唯有漏。出定心通有漏無漏。答入定心隨順心斷故唯有漏。由此心不堅不強。無勢力久住。不令餘心無間而起。如朽敗種故於心斷極為隨順。出定心與此相違。故通有漏無漏。有說。入定心以定為寂靜非無漏道。以有為寂靜故唯有漏。有說。以此定是次第定。從非想非非想地心無間而起。聖道極至無所有處故。入定心唯是有漏。

問入滅定心為何所緣。出滅定心為何所緣。答入定心緣定。出心亦爾。問若入定心緣定。出心亦爾者云何不入時則出。出時則入耶。答入定時期心欲入。出定時期心欲出。由期心故無有錯亂。又入定心緣未來定。出定心緣過去定。由所緣故亦無錯亂。問若入定心緣未來定者。為緣幾許未來定耶。有說。但緣初剎那定。有說。通緣應相續起者。評曰應說此入定心。緣未來定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以未來定有多剎那未有先後。雜亂住故。問若出定心緣過去定。為緣幾許過去定耶。答有說。但緣最後剎那定。有說。通緣曾相續起者評曰。應說此出定心緣過去定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以過去定有多剎那相雜住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問入滅定心為何所緣。出滅定心為何所緣。答入定心緣定。出心亦爾。問若入定心緣定。出心亦爾者云何不入時則出。出時則入耶。答入定時期心欲入。出定時期心欲出。由期心故無有錯亂。又入定心緣未來定。出定心緣過去定。由所緣故亦無錯亂。問若入定心緣未來定者。為緣幾許未來定耶。有說。但緣初剎那定。有說。通緣應相續起者。評曰應說此入定心。緣未來定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以未來定有多剎那未有先後。雜亂住故。問若出定心緣過去定。為緣幾許過去定耶。答有說。但緣最後剎那定。有說。通緣曾相續起者評曰。應說此出定心緣過去定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以過去定有多剎那相雜住故。

問入滅盡定時。滅何等心心所法。為過去為未來。為現在。若過去者過去已滅。復何所滅。若未來者未來未至。云何可滅。若現在者現在不住。復云何滅。設非定力亦自滅故。答應作是說。滅於未來。問未來未至云何可滅。答住現在世。遮於未來心心所法。令不相續故說為滅。如斷城路閉門。竪幢不令人入出。說名除寇。此亦如是。有說。通滅未來現在。問現必不住。復云何滅。設非定力亦自滅故。答先現在世心心所法。令有緣法續起而滅。今現在世心心所法。不令有緣法續起而滅。此由誰力。所謂定滅。問出滅定時。何等心心所法現在前耶。有作是說。先所遮止住未來世心心所法。今現在前。有餘師說。餘未來世心心所法今現在前。先所遮止住不生法不可復起。評曰。應說起未來世心心所法。而不可說起何等。不起何等。以未來世有多剎那。未有先後雜亂住故。問滅盡定有得過去修未來耶。有說。此定無得過去及修未來。如天眼耳。若作是說。無得過去修未來者。彼說定初剎那唯成就現在定。餘剎那成就過去現在。出此定已唯成就過去。有說。此定有得過去及修未來。如他心智宿住智等。若作是說。有得過去未來修者。彼說定初剎那成就未來現在定。餘剎那成就三世。出此定已成就過去未來。如是說者。應如初說。若謂此定有得過去修未來者。退此定已後還起時。應說還得先所得者。而實此定退復起時。名得未曾得定。如不犯重而還家者。後更出家名得未曾得戒。彼亦如是。問此滅定何處起。答在欲色界非無色界。若初起唯欲界。若此起已於此定退命終生色界中。由串習力復能現起。餘者不能。云何知然。如契經說。尊者舍利子告苾芻眾言。若苾芻戒定慧具足者。能數數入出滅受想定。彼於現法及將死時。若不能辨如來聖旨。命終超段食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅想受定。斯有是處應如實知。時具壽鄔陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子言。彼苾芻生意成身天。能數入出滅想受定無有是處第二第三亦如是說。問何故具壽鄔陀夷再三違逆尊者舍利子。答彼之所疑非無處所。彼作是念。得此定者必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼具壽云何不了。答舍利子說生色界者。鄔陀夷說生無色界者。舍利子說退者。鄔陀夷說不退者。由此不了故三違之。問尊者何故不開悟彼。而致重違逆耶。答尊者念言。誰能開悟如是愚執自是者耶。有說。尊者念欲開悟。由再三違逆故彼意便止。如箭喻經說。有眾多增上慢苾芻。於佛前各自讚美。我生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問入滅盡定時。滅何等心心所法。為過去為未來。為現在。若過去者過去已滅。復何所滅。若未來者未來未至。云何可滅。若現在者現在不住。復云何滅。設非定力亦自滅故。答應作是說。滅於未來。問未來未至云何可滅。答住現在世。遮於未來心心所法。令不相續故說為滅。如斷城路閉門。竪幢不令人入出。說名除寇。此亦如是。有說。通滅未來現在。問現必不住。復云何滅。設非定力亦自滅故。答先現在世心心所法。令有緣法續起而滅。今現在世心心所法。不令有緣法續起而滅。此由誰力。所謂定滅。問出滅定時。何等心心所法現在前耶。有作是說。先所遮止住未來世心心所法。今現在前。有餘師說。餘未來世心心所法今現在前。先所遮止住不生法不可復起。評曰。應說起未來世心心所法。而不可說起何等。不起何等。以未來世有多剎那。未有先後雜亂住故。問滅盡定有得過去修未來耶。有說。此定無得過去及修未來。如天眼耳。若作是說。無得過去修未來者。彼說定初剎那唯成就現在定。餘剎那成就過去現在。出此定已唯成就過去。有說。此定有得過去及修未來。如他心智宿住智等。若作是說。有得過去未來修者。彼說定初剎那成就未來現在定。餘剎那成就三世。出此定已成就過去未來。如是說者。應如初說。若謂此定有得過去修未來者。退此定已後還起時。應說還得先所得者。而實此定退復起時。名得未曾得定。如不犯重而還家者。後更出家名得未曾得戒。彼亦如是。問此滅定何處起。答在欲色界非無色界。若初起唯欲界。若此起已於此定退命終生色界中。由串習力復能現起。餘者不能。云何知然。如契經說。尊者舍利子告苾芻眾言。若苾芻戒定慧具足者。能數數入出滅受想定。彼於現法及將死時。若不能辨如來聖旨。命終超段食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅想受定。斯有是處應如實知。時具壽鄔陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子言。彼苾芻生意成身天。能數入出滅想受定無有是處第二第三亦如是說。問何故具壽鄔陀夷再三違逆尊者舍利子。答彼之所疑非無處所。彼作是念。得此定者必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼具壽云何不了。答舍利子說生色界者。鄔陀夷說生無色界者。舍利子說退者。鄔陀夷說不退者。由此不了故三違之。問尊者何故不開悟彼。而致重違逆耶。答尊者念言。誰能開悟如是愚執自是者耶。有說。尊者念欲開悟。由再三違逆故彼意便止。如箭喻經說。有眾多增上慢苾芻。於佛前各自讚美。我生

已盡。乃至廣說。佛時欲為說斷慢法。由諸苾芻自讚不止故彼心便息。世尊具足普緣大悲。尚於慢人說法心息。何況尊者舍利子耶。有說。尊者作如是念。此所論事必聞於佛。佛當以此呵鄔陀夷及阿難陀。當使此誡經歷千載。令無智者不敢違於智人所說。尊者復念。如是苾芻於大眾中再三違我竟。無同梵行者隨喜我之所說。今應詣佛決判此事。念已則時往至佛所。頂禮雙足退坐一面。告苾芻眾若苾芻戒定慧具。乃至廣說。時鄔陀夷亦在彼會。復作如上違逆之言。尊者爾時作如是念。彼故於大師所違反我說。又無同梵行苾芻稱讚於我。我於今者唯應默然。時舍利子便默然住。爾時佛告鄔陀夷曰。汝以何等為意成身天。豈不欲說非想非非想處耶。彼答如是。世尊告曰。汝是愚人盲無慧眼。云何與上座苾芻論甚深阿毘達磨。佛於爾時現前呵責鄔陀夷已。復責具壽阿難陀言。汝見愚人觸惱上座。何緣捨置曾不呵止。世尊爾時呵責是已。便入靜室宴寂而住。問鄔陀夷有過故。世尊呵之。彼阿難陀何過被責。答鄔陀夷是阿難陀共住弟子。故佛責以不善教誨。復次鄔陀夷是阿難陀攝徒眾者。故佛訶其不如法告示。復次尊者阿難陀是佛攝徒眾者。故佛責曰。汝何不知如法說者。非法說者。復次諸對法者所說甚深。非多人所知。唯除佛及舍利子。阿難亦以多聞力知故。佛責曰。汝知此義何不稱讚上座所說以攝受法朋耶。由此等緣故佛呵責。以是義故知滅盡定欲界初起。退生色界復能現前。餘不能起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡。乃至廣說。佛時欲為說斷慢法。由諸苾芻自讚不止故彼心便息。世尊具足普緣大悲。尚於慢人說法心息。何況尊者舍利子耶。有說。尊者作如是念。此所論事必聞於佛。佛當以此呵鄔陀夷及阿難陀。當使此誡經歷千載。令無智者不敢違於智人所說。尊者復念。如是苾芻於大眾中再三違我竟。無同梵行者隨喜我之所說。今應詣佛決判此事。念已則時往至佛所。頂禮雙足退坐一面。告苾芻眾若苾芻戒定慧具。乃至廣說。時鄔陀夷亦在彼會。復作如上違逆之言。尊者爾時作如是念。彼故於大師所違反我說。又無同梵行苾芻稱讚於我。我於今者唯應默然。時舍利子便默然住。爾時佛告鄔陀夷曰。汝以何等為意成身天。豈不欲說非想非非想處耶。彼答如是。世尊告曰。汝是愚人盲無慧眼。云何與上座苾芻論甚深阿毘達磨。佛於爾時現前呵責鄔陀夷已。復責具壽阿難陀言。汝見愚人觸惱上座。何緣捨置曾不呵止。世尊爾時呵責是已。便入靜室宴寂而住。問鄔陀夷有過故。世尊呵之。彼阿難陀何過被責。答鄔陀夷是阿難陀共住弟子。故佛責以不善教誨。復次鄔陀夷是阿難陀攝徒眾者。故佛訶其不如法告示。復次尊者阿難陀是佛攝徒眾者。故佛責曰。汝何不知如法說者。非法說者。復次諸對法者所說甚深。非多人所知。唯除佛及舍利子。阿難亦以多聞力知故。佛責曰。汝知此義何不稱讚上座所說以攝受法朋耶。由此等緣故佛呵責。以是義故知滅盡定欲界初起。退生色界復能現前。餘不能起。

問何故生色界中。能初起靜慮無色而非滅定耶。答靜慮由三緣故初起。一由因力。二由業力。三由法爾力。由因力者。謂於餘生曾近起滅此靜慮故。由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果故。由法爾力者。謂世界壞時下地有情必生上故。無色由二緣故初起。一由因力。二由業力。由因力者。謂餘生中曾近起滅此無色故。由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果故。不由法爾力。第四靜慮以上無世界壞故。滅盡定由一緣故初起。謂由說力唯欲界中有佛說故。能起現前不由因力。以餘生中未曾起滅此滅定故。不由業力以此定非業性故。不由法爾力。以無色中無世界壞故。問何故生欲色界能起滅定。非無色界耶。答命根依二法轉。一色。二心。此定無心斷心起故。生欲色界起此定時。心雖斷而命根依色轉。生無色界色雖斷而命根依心轉。若生彼起此定者色心俱無。命根無依故應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起。問退此定已命終生下三無色不。有說。不生。所以者何。退此定已容生二處。一能起此定處。二受此定異熟處。色界雖非受此定異熟處。而是能起此定處。非想非非想處雖非能起此定處。而是受此定異熟處下三無色二事俱無故。退此定無容生彼。有說。亦生。然生彼者不名身證及俱解脫。若作是說則為善通毘木差羅所說。如說。身證於淨四無色定。或成就一。或成就四。云何一。謂生非想非非想處。云何四。謂生欲色界。如身證俱解脫亦爾。下三無色。必不成就滅盡定故不得二名。評曰。應知此中初說為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故生色界中。能初起靜慮無色而非滅定耶。答靜慮由三緣故初起。一由因力。二由業力。三由法爾力。由因力者。謂於餘生曾近起滅此靜慮故。由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果故。由法爾力者。謂世界壞時下地有情必生上故。無色由二緣故初起。一由因力。二由業力。由因力者。謂餘生中曾近起滅此無色故。由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果故。不由法爾力。第四靜慮以上無世界壞故。滅盡定由一緣故初起。謂由說力唯欲界中有佛說故。能起現前不由因力。以餘生中未曾起滅此滅定故。不由業力以此定非業性故。不由法爾力。以無色中無世界壞故。問何故生欲色界能起滅定。非無色界耶。答命根依二法轉。一色。二心。此定無心斷心起故。生欲色界起此定時。心雖斷而命根依色轉。生無色界色雖斷而命根依心轉。若生彼起此定者色心俱無。命根無依故應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起。問退此定已命終生下三無色不。有說。不生。所以者何。退此定已容生二處。一能起此定處。二受此定異熟處。色界雖非受此定異熟處。而是能起此定處。非想非非想處雖非能起此定處。而是受此定異熟處下三無色二事俱無故。退此定無容生彼。有說。亦生。然生彼者不名身證及俱解脫。若作是說則為善通毘木差羅所說。如說。身證於淨四無色定。或成就一。或成就四。云何一。謂生非想非非想處。云何四。謂生欲色界。如身證俱解脫亦爾。下三無色。必不成就滅盡定故不得二名。評曰。應知此中初說為善。

問住滅盡定得經幾時。答欲界有情諸根大種由段食住。若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞。故住此定但應少時。極久不得過七晝夜。段食盡故。云何知然。曾聞於一僧伽藍中。有一苾芻得滅盡定。食時將至。著衣持鉢詣食堂中。是日打揵穉少晚。彼苾芻以精勤故。便作是念。我何為空過。此時不修於善遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至打揵穉當出時。彼僧伽藍有難事起。諸苾芻等散往他處。經於三月難事方解。苾芻還集僧伽藍中。纔打揵穉。彼苾芻從定而出則便命終。復有一苾芻得滅盡定。而常乞食。於日初分著衣持鉢方欲詣村。遇天大雨恐壞衣色少時停住。則作是念。我何為空過。此時不修於善遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至雨止當出。有說。爾時雨經半月。有說。一月其雨方止。彼從定出則便命終。由此故知生於欲界。若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞。故住此定但應少時極久不得過七晝夜。色界有情諸根大種不由段食之所任持故。住此定或經半劫。或經一劫或復過此。問若有苾芻不立誓願入滅盡定。云何當出。答法爾應出。如有心定。又彼苾芻或欲飲食。或欲便利。以彼在定雖不為損出則致患故。由此因必應出定。問異生能入滅盡定不。尊者世友說。不能入。契經說。為聖者定故。若異生能入者亦應名異生定有說。異生必欣上地離下地染。如尺蠖虫。非想非非想處無上地可欣故。諸異生不能離彼染。若不離彼見所斷染。必無有能入滅盡定。故諸異生不能入此定。有說。異生如如入定則如是如是身心安息。由安息故加行慢緩。是以不能入滅盡定。大德說曰。異生不能入滅盡定。以諸異生如如入定則如是如是我見堅牢。怖邊際滅起深坑想。是故不能入滅盡定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問住滅盡定得經幾時。答欲界有情諸根大種由段食住。若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞。故住此定但應少時。極久不得過七晝夜。段食盡故。云何知然。曾聞於一僧伽藍中。有一苾芻得滅盡定。食時將至。著衣持鉢詣食堂中。是日打揵穉少晚。彼苾芻以精勤故。便作是念。我何為空過。此時不修於善遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至打揵穉當出時。彼僧伽藍有難事起。諸苾芻等散往他處。經於三月難事方解。苾芻還集僧伽藍中。纔打揵穉。彼苾芻從定而出則便命終。復有一苾芻得滅盡定。而常乞食。於日初分著衣持鉢方欲詣村。遇天大雨恐壞衣色少時停住。則作是念。我何為空過。此時不修於善遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至雨止當出。有說。爾時雨經半月。有說。一月其雨方止。彼從定出則便命終。由此故知生於欲界。若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞。故住此定但應少時極久不得過七晝夜。色界有情諸根大種不由段食之所任持故。住此定或經半劫。或經一劫或復過此。問若有苾芻不立誓願入滅盡定。云何當出。答法爾應出。如有心定。又彼苾芻或欲飲食。或欲便利。以彼在定雖不為損出則致患故。由此因必應出定。問異生能入滅盡定不。尊者世友說。不能入。契經說。為聖者定故。若異生能入者亦應名異生定有說。異生必欣上地離下地染。如尺蠖虫。非想非非想處無上地可欣故。諸異生不能離彼染。若不離彼見所斷染。必無有能入滅盡定。故諸異生不能入此定。有說。異生如如入定則如是如是身心安息。由安息故加行慢緩。是以不能入滅盡定。大德說曰。異生不能入滅盡定。以諸異生如如入定則如是如是我見堅牢。怖邊際滅起深坑想。是故不能入滅盡定。

問菩薩為入滅盡定不。尊者世友說不能入。契經說。為聖者定故。若菩薩能入者亦應名異生定。有說。菩薩必欣上地離下地染。如尺蠖虫。廣說如前。有說。菩薩能入此定。以諸菩薩求一切智。於一切處皆悉尋求。若當不能入此定者何名尋求一切處耶。大德說曰。菩薩不能入滅盡定以諸菩薩雖伏我見不怖邊際滅。不起深坑想。而欲廣修般羅若故。於滅盡定心不樂入。勿令般若有斷有礙故。雖有能而不現入。此說菩薩未入聖位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問菩薩為入滅盡定不。尊者世友說不能入。契經說。為聖者定故。若菩薩能入者亦應名異生定。有說。菩薩必欣上地離下地染。如尺蠖虫。廣說如前。有說。菩薩能入此定。以諸菩薩求一切智。於一切處皆悉尋求。若當不能入此定者何名尋求一切處耶。大德說曰。菩薩不能入滅盡定以諸菩薩雖伏我見不怖邊際滅。不起深坑想。而欲廣修般羅若故。於滅盡定心不樂入。勿令般若有斷有礙故。雖有能而不現入。此說菩薩未入聖位。

問已知菩薩前眾同分中未曾起滅定。後眾同分中為先起滅定。後證無上正等菩提為先證無上正等菩提。後起滅定。若先起滅定者。云何名為不起意樂。云何非起不同分心。云何名三十四心剎那得一切智。若先證無上正等菩提者。云何菩薩名滿學者。云何得盡智時名善辦所作。云何盡智起已名俱解脫。答外國諸師作如是說一切菩薩先起滅盡定。後證無上正等菩提。問云何名為不起意樂。答彼說一切菩薩先離無所有處染。起如是決定意樂。我當不起于座依第四靜慮入正性離生。得不還果起滅盡定。證於無上正等菩提。如所思惟後皆證得。由此故說不起意樂。問云何非起不同分心。答彼說誰言菩薩不起不同分心。然菩薩有不同分心。設有此言亦不違理。不違所立本意樂故。問云何說三十四心剎那得一切智。答彼說此依無漏心說。不論入出滅盡定心。迦濕彌羅國毘婆沙師說。一切菩薩先證無上正等菩提後起滅盡定。問云何菩薩名滿學者。答此依根滿果滿而說。不說定滿。斯有何過。問云何得盡智時名善辦所作。答解脫障。有說。以下無智為體。有說。於定不自在為體。有說。諸定不得為體。若說以下無智為體者。世尊得盡智時已斷一切無智。已生彼對治智由此故名解脫障斷。若說於定不自在為體者。彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至。若入若出皆得自在。由此故名解脫障斷。若說諸定不得為體者。彼說世尊得盡智時。已得一切靜慮解脫等持等至。由此故名解脫障斷。是故得說善辦所作。問云何盡智起已名俱解脫。答已得彼定入出心故名俱解脫非得定體則由此理名離染得。後時不由加行起故。是以菩薩三十四心剎那證得無上正等菩提。云何名為三十四心剎那。謂菩薩先離無所有處染。後依第四靜慮。入正性離生。於見道中有十五心剎那。道類智時為第十六則此名斷有頂加行。離非想非非想處染。復有九無間道九解脫道。是名三十四心剎那。菩薩依此證無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問已知菩薩前眾同分中未曾起滅定。後眾同分中為先起滅定。後證無上正等菩提為先證無上正等菩提。後起滅定。若先起滅定者。云何名為不起意樂。云何非起不同分心。云何名三十四心剎那得一切智。若先證無上正等菩提者。云何菩薩名滿學者。云何得盡智時名善辦所作。云何盡智起已名俱解脫。答外國諸師作如是說一切菩薩先起滅盡定。後證無上正等菩提。問云何名為不起意樂。答彼說一切菩薩先離無所有處染。起如是決定意樂。我當不起于座依第四靜慮入正性離生。得不還果起滅盡定。證於無上正等菩提。如所思惟後皆證得。由此故說不起意樂。問云何非起不同分心。答彼說誰言菩薩不起不同分心。然菩薩有不同分心。設有此言亦不違理。不違所立本意樂故。問云何說三十四心剎那得一切智。答彼說此依無漏心說。不論入出滅盡定心。迦濕彌羅國毘婆沙師說。一切菩薩先證無上正等菩提後起滅盡定。問云何菩薩名滿學者。答此依根滿果滿而說。不說定滿。斯有何過。問云何得盡智時名善辦所作。答解脫障。有說。以下無智為體。有說。於定不自在為體。有說。諸定不得為體。若說以下無智為體者。世尊得盡智時已斷一切無智。已生彼對治智由此故名解脫障斷。若說於定不自在為體者。彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至。若入若出皆得自在。由此故名解脫障斷。若說諸定不得為體者。彼說世尊得盡智時。已得一切靜慮解脫等持等至。由此故名解脫障斷。是故得說善辦所作。問云何盡智起已名俱解脫。答已得彼定入出心故名俱解脫非得定體則由此理名離染得。後時不由加行起故。是以菩薩三十四心剎那證得無上正等菩提。云何名為三十四心剎那。謂菩薩先離無所有處染。後依第四靜慮。入正性離生。於見道中有十五心剎那。道類智時為第十六則此名斷有頂加行。離非想非非想處染。復有九無間道九解脫道。是名三十四心剎那。菩薩依此證無上覺。

如契經說。毘舍佉鄔波索迦。詣達磨陣那苾芻尼所。問言。聖者諸苾芻等。念何當言入滅盡定。苾芻尼告毘舍佉言。諸苾芻等入滅定時。終不念言我今入滅定或復當入。然由先時調練心故。心轉微細隨順趣入。問將欲入滅定時。先敷繩床次洗足已結跏趺坐端身繫念。後便入定。於此中間豈不作念我今入滅定或復當入。答遠加行中雖有此念。而從欲界善心無間入初靜慮。乃至漸次入滅盡定。於此隣近加行位中。必不念言我今入滅定或復當入復問。聖者諸苾芻等。念何當言出滅盡定。苾芻尼告毘舍佉言。諸苾芻等出滅定時。終不念言我今出滅定或復當出。然彼身命六處為緣。及本要期出滅盡定。或由飢渴便利所惱。在定雖不為損出則作患故。彼法爾出於滅定。又問。聖者諸苾芻等入滅定時。先滅何法。身行耶。語行耶。意行耶。苾芻尼言。諸苾芻等入滅定時。先滅語行。次身行。後意行。問入滅定時滅意行可爾。身語行云何。謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅。從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅。如何方說入滅定時滅身語行。答入滅定時有遠有近。遠滅身語行。近滅意行。又從入初靜慮。乃至入非想非非想處。皆名入滅定時。為入滅定起。此諸地現在前故。是故無過。復問聖者諸苾芻等出滅定時。先起何法。身行耶。語行耶。意行耶。苾芻尼言。諸苾芻等出滅定時。先起意行。次身行。後語行。問出滅定時起意行可爾。身語行云何。謂從第四靜慮入第三靜慮時身行方起。從第二靜慮入初靜慮時語行方起。如何可說出滅定時起身語行。答出滅定時有近有遠。近起意行。遠起身語行。又從滅定起。乃至入初靜慮。皆名出滅定時。復問。聖者諸苾芻等出滅定時。其心何所隨順。何所轉近。何所垂入。苾芻尼言。諸苾芻等出滅定時。其心隨順離。轉近離。垂入離。問此中說何法名離。有說。滅定名離。若作是說滅定名離者。彼說若世俗心出則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故及所緣故。若無漏心出。苦集智相應者。則一緣故其心隨順離。轉近離。垂入離。謂所緣故。非意樂故。若滅道智相應者。則其心非意樂故。非所緣故。隨順離。轉近離。垂入離。有說。涅槃名離。若作是說涅槃名離者。彼說若世俗心出則其心非意樂故。非所緣故。隨順離。轉近離。垂入離。若無漏心出苦集。道智相應者則一緣故其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故。非所緣故。若滅智相應者則二緣故。其心隨順離。轉近離垂入離。謂意樂故。及所緣故。有說。滅定涅槃名離。若作是說滅定涅槃名離者。彼說若世俗心出及無漏心出。苦集滅智相應者。總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。毘舍佉鄔波索迦。詣達磨陣那苾芻尼所。問言。聖者諸苾芻等。念何當言入滅盡定。苾芻尼告毘舍佉言。諸苾芻等入滅定時。終不念言我今入滅定或復當入。然由先時調練心故。心轉微細隨順趣入。問將欲入滅定時。先敷繩床次洗足已結跏趺坐端身繫念。後便入定。於此中間豈不作念我今入滅定或復當入。答遠加行中雖有此念。而從欲界善心無間入初靜慮。乃至漸次入滅盡定。於此隣近加行位中。必不念言我今入滅定或復當入復問。聖者諸苾芻等。念何當言出滅盡定。苾芻尼告毘舍佉言。諸苾芻等出滅定時。終不念言我今出滅定或復當出。然彼身命六處為緣。及本要期出滅盡定。或由飢渴便利所惱。在定雖不為損出則作患故。彼法爾出於滅定。又問。聖者諸苾芻等入滅定時。先滅何法。身行耶。語行耶。意行耶。苾芻尼言。諸苾芻等入滅定時。先滅語行。次身行。後意行。問入滅定時滅意行可爾。身語行云何。謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅。從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅。如何方說入滅定時滅身語行。答入滅定時有遠有近。遠滅身語行。近滅意行。又從入初靜慮。乃至入非想非非想處。皆名入滅定時。為入滅定起。此諸地現在前故。是故無過。復問聖者諸苾芻等出滅定時。先起何法。身行耶。語行耶。意行耶。苾芻尼言。諸苾芻等出滅定時。先起意行。次身行。後語行。問出滅定時起意行可爾。身語行云何。謂從第四靜慮入第三靜慮時身行方起。從第二靜慮入初靜慮時語行方起。如何可說出滅定時起身語行。答出滅定時有近有遠。近起意行。遠起身語行。又從滅定起。乃至入初靜慮。皆名出滅定時。復問。聖者諸苾芻等出滅定時。其心何所隨順。何所轉近。何所垂入。苾芻尼言。諸苾芻等出滅定時。其心隨順離。轉近離。垂入離。問此中說何法名離。有說。滅定名離。若作是說滅定名離者。彼說若世俗心出則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故及所緣故。若無漏心出。苦集智相應者。則一緣故其心隨順離。轉近離。垂入離。謂所緣故。非意樂故。若滅道智相應者。則其心非意樂故。非所緣故。隨順離。轉近離。垂入離。有說。涅槃名離。若作是說涅槃名離者。彼說若世俗心出則其心非意樂故。非所緣故。隨順離。轉近離。垂入離。若無漏心出苦集。道智相應者則一緣故其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故。非所緣故。若滅智相應者則二緣故。其心隨順離。轉近離垂入離。謂意樂故。及所緣故。有說。滅定涅槃名離。若作是說滅定涅槃名離者。彼說若世俗心出及無漏心出。苦集滅智相應者。總

而言之則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故及所緣故。若道智相應者則一緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故非所緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而言之則二緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故及所緣故。若道智相應者則一緣故。其心隨順離。轉近離。垂入離。謂意樂故非所緣故。

又問。聖者諸苾芻等出滅定時。為觸幾觸。苾芻尼告毘舍佉言。觸三種觸。一不動觸。二無所有觸。三無相觸。問如是三觸有何差別。尊者世友作如是說。空無邊處識無邊處。是不動觸。無所有處。是無所有觸。非想非非想處。是無相觸。有說。空是不動觸。無願是無所有觸。無相是無相觸。有說。無漏無所有處。緣涅槃者具名三觸。謂無漏故名不動觸。無所有處攝故名無所有觸。緣涅槃故名無相觸。大德說曰。諸苾芻等出滅定時。若起非想非非想處心不起餘。不同分心當言觸無相觸。若起無所有處不同分心。當言觸無所有觸。若起識無邊處不同分心。當言觸不動觸。由此理趣餘五有想定應知亦爾。謂空無邊處及四靜慮。由此次第入滅定不。則由此出由此次第出滅定不。則由此入。如由此次第而睡不。則由此覺。由此次第而覺不。則由此睡彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。聖者諸苾芻等出滅定時。為觸幾觸。苾芻尼告毘舍佉言。觸三種觸。一不動觸。二無所有觸。三無相觸。問如是三觸有何差別。尊者世友作如是說。空無邊處識無邊處。是不動觸。無所有處。是無所有觸。非想非非想處。是無相觸。有說。空是不動觸。無願是無所有觸。無相是無相觸。有說。無漏無所有處。緣涅槃者具名三觸。謂無漏故名不動觸。無所有處攝故名無所有觸。緣涅槃故名無相觸。大德說曰。諸苾芻等出滅定時。若起非想非非想處心不起餘。不同分心當言觸無相觸。若起無所有處不同分心。當言觸無所有觸。若起識無邊處不同分心。當言觸不動觸。由此理趣餘五有想定應知亦爾。謂空無邊處及四靜慮。由此次第入滅定不。則由此出由此次第出滅定不。則由此入。如由此次第而睡不。則由此覺。由此次第而覺不。則由此睡彼亦如是。

如說。由得依住此滅定故不受當來生老死苦。不起彼集。問滅定不能斷諸煩惱。云何得有如是說耶。答應觀此中所說意趣。謂諸有學出滅定已作是思惟。此滅定中心心所法。暫滅暫息須臾不行。尚有如是寂靜微妙。何況涅槃。有為諸行永滅永息究竟不行。由此為先斷餘煩惱。滅相續蘊入無餘依涅槃界。若諸無學出滅定已作是思惟。廣說乃至由此為先滅相續蘊入無餘依涅槃界依此密意故作是說。非謂滅定能斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說。由得依住此滅定故不受當來生老死苦。不起彼集。問滅定不能斷諸煩惱。云何得有如是說耶。答應觀此中所說意趣。謂諸有學出滅定已作是思惟。此滅定中心心所法。暫滅暫息須臾不行。尚有如是寂靜微妙。何況涅槃。有為諸行永滅永息究竟不行。由此為先斷餘煩惱。滅相續蘊入無餘依涅槃界。若諸無學出滅定已作是思惟。廣說乃至由此為先滅相續蘊入無餘依涅槃界依此密意故作是說。非謂滅定能斷煩惱。

施設論說。有作願入滅定。不作願出。有作願出滅定。不作願入。有作願入滅定亦作願出。有不作願入滅定不作願出。此中作願入滅定不作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。不作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願出滅定。不作願入者。謂如有一不作願言。我當入滅定。而作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願入滅定。亦作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。亦作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。不作願入滅定。不作願出者。謂如有一不作願言。我當入滅定。亦不作願我當出滅定。四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。問作願入出及唯作願入者是事可爾。以入定者必當出故。不作願入出。及唯作願出者。云何可爾。非不欲入而入定故。答此中一切皆欲入定。皆欲出定。然依入出定心有自在不自在故作是說。謂有於入定心得自在非出定心。彼作願出定不作願入。有於出定心得自在非入定心。彼作願入定不作願出。有於入出定心俱得自在。彼不作願入定亦不作願出。有於入出定心俱不自在。彼作願入定亦作願出。問四有想定何者是耶。答四無色定。問何故出滅定時但說起四無色定。答以四無色定於出滅定時。可作逆次出逆超出故。謂若以非想非非想處心出滅定者。彼若則起無所有處心是逆次出。若則起識無邊處心是逆超出。若以無所有處心出滅定者彼若則起識無邊處心是逆次出。若則起空無邊處心是逆超出。是故但說四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論說。有作願入滅定。不作願出。有作願出滅定。不作願入。有作願入滅定亦作願出。有不作願入滅定不作願出。此中作願入滅定不作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。不作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願出滅定。不作願入者。謂如有一不作願言。我當入滅定。而作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願入滅定。亦作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。亦作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。不作願入滅定。不作願出者。謂如有一不作願言。我當入滅定。亦不作願我當出滅定。四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。問作願入出及唯作願入者是事可爾。以入定者必當出故。不作願入出。及唯作願出者。云何可爾。非不欲入而入定故。答此中一切皆欲入定。皆欲出定。然依入出定心有自在不自在故作是說。謂有於入定心得自在非出定心。彼作願出定不作願入。有於出定心得自在非入定心。彼作願入定不作願出。有於入出定心俱得自在。彼不作願入定亦不作願出。有於入出定心俱不自在。彼作願入定亦作願出。問四有想定何者是耶。答四無色定。問何故出滅定時但說起四無色定。答以四無色定於出滅定時。可作逆次出逆超出故。謂若以非想非非想處心出滅定者。彼若則起無所有處心是逆次出。若則起識無邊處心是逆超出。若以無所有處心出滅定者彼若則起識無邊處心是逆次出。若則起空無邊處心是逆超出。是故但說四無色定。