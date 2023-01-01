阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十二五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十二五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說世尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者。契經雖作是說而不分別。云何法輪齊何當言轉法輪。契經是此論所依根本。彼所不說者今應說之故作斯論。云何法輪。答八支聖道。若兼相應隨轉則五蘊性。此是法輪自性。是我是物是相是性是本性。已說自性所以今當說。問何故名法輪。答此輪是法所成法為自性故名法輪。如世間輪金等所成金等為性名金等輪。此亦如是。有說。此輪於諸法性能簡擇極簡擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪。有說。此輪能淨聖慧法眼故名法輪。有說。此輪能治非法輪故名法輪。非法輪者謂布刺拏等六師所轉八邪支輪。問何故名輪輪是何義。答動轉不住義是輪義。捨此趣彼義是輪義。能伏怨敵義是輪義。由斯等義故名為輪。如大四十法門經說。有二十善品二十不善品此名梵輪。乃至廣說。問二十善品可爾。二十不善品云何名梵輪耶。答佛意不說彼為梵輪。但說於善不善品法有忍智轉名為梵輪。問此何故名梵。答極寂靜故離災橫故無罪累故不惱害故說名為梵。問何故名梵輪。答以梵世在初可得及具聖道故名梵輪。第二第三靜慮非初可得亦不具聖道。第四靜慮雖是佛身初得而不具聖道故不名輪。唯有梵世是初可得及亦具足故名梵輪。有說。修梵行者相續中可得故名梵輪。有說。對治非梵行故名為梵輪。有說。對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪。有說。此因梵王勸請而轉故名梵輪。有說。佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪。有說。梵音演說故名梵輪。有說。唯梵世聖道能對治眾多非梵法故名為梵輪。眾多非梵法者謂三界見修所斷煩惱。或不善無記煩惱。或有異熟無異熟煩惱。或生二果生一果煩惱。或無慚無愧相應。無慚無愧不相應煩惱。或有事無事煩惱。或忍所治智所治煩惱。如是等名眾多非梵法。有說。唯梵世有多梵行果故名梵輪。多梵行果者謂四沙門果。上三靜慮唯有二沙門果。無色唯有一沙門果。唯梵世中具有四果。或九遍知果。上三靜慮唯有五遍知果。無色唯有二遍知果。唯梵世具有九遍知果。或八十九沙門果唯梵世具有非於上地。是故聖道說名梵輪。問何故唯說見道名法輪非餘耶。答前說動轉不住義是輪義。見道是速疾道不起期心道於動轉不住。最為隨順故獨名法輪。有說。前說捨此趣彼義是輪義。見道中捨苦現觀趣集現觀。乃至捨滅現觀趣道現觀。是故見道獨名法輪。有說。以四事故名輪。一捨此。二趣彼。三未降伏者降伏。四已降伏者守護。見道中亦爾。捨此者捨苦現觀。趣彼者趣集現觀。未降伏者降伏即集現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法輪乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說世尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者。契經雖作是說而不分別。云何法輪齊何當言轉法輪。契經是此論所依根本。彼所不說者今應說之故作斯論。云何法輪。答八支聖道。若兼相應隨轉則五蘊性。此是法輪自性。是我是物是相是性是本性。已說自性所以今當說。問何故名法輪。答此輪是法所成法為自性故名法輪。如世間輪金等所成金等為性名金等輪。此亦如是。有說。此輪於諸法性能簡擇極簡擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪。有說。此輪能淨聖慧法眼故名法輪。有說。此輪能治非法輪故名法輪。非法輪者謂布刺拏等六師所轉八邪支輪。問何故名輪輪是何義。答動轉不住義是輪義。捨此趣彼義是輪義。能伏怨敵義是輪義。由斯等義故名為輪。如大四十法門經說。有二十善品二十不善品此名梵輪。乃至廣說。問二十善品可爾。二十不善品云何名梵輪耶。答佛意不說彼為梵輪。但說於善不善品法有忍智轉名為梵輪。問此何故名梵。答極寂靜故離災橫故無罪累故不惱害故說名為梵。問何故名梵輪。答以梵世在初可得及具聖道故名梵輪。第二第三靜慮非初可得亦不具聖道。第四靜慮雖是佛身初得而不具聖道故不名輪。唯有梵世是初可得及亦具足故名梵輪。有說。修梵行者相續中可得故名梵輪。有說。對治非梵行故名為梵輪。有說。對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪。有說。此因梵王勸請而轉故名梵輪。有說。佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪。有說。梵音演說故名梵輪。有說。唯梵世聖道能對治眾多非梵法故名為梵輪。眾多非梵法者謂三界見修所斷煩惱。或不善無記煩惱。或有異熟無異熟煩惱。或生二果生一果煩惱。或無慚無愧相應。無慚無愧不相應煩惱。或有事無事煩惱。或忍所治智所治煩惱。如是等名眾多非梵法。有說。唯梵世有多梵行果故名梵輪。多梵行果者謂四沙門果。上三靜慮唯有二沙門果。無色唯有一沙門果。唯梵世中具有四果。或九遍知果。上三靜慮唯有五遍知果。無色唯有二遍知果。唯梵世具有九遍知果。或八十九沙門果唯梵世具有非於上地。是故聖道說名梵輪。問何故唯說見道名法輪非餘耶。答前說動轉不住義是輪義。見道是速疾道不起期心道於動轉不住。最為隨順故獨名法輪。有說。前說捨此趣彼義是輪義。見道中捨苦現觀趣集現觀。乃至捨滅現觀趣道現觀。是故見道獨名法輪。有說。以四事故名輪。一捨此。二趣彼。三未降伏者降伏。四已降伏者守護。見道中亦爾。捨此者捨苦現觀。趣彼者趣集現觀。未降伏者降伏即集現

觀。已降伏者守護即苦現觀。乃至滅道說亦如是故名法輪。有說。迴轉義是輪義。猶如車輪周旋迴轉。如是見道忍智循環。謂忍後智現前智後忍復現前。法品類品循環亦爾故名法輪。有說。上下義是輪義。猶如車輪或上或下如是見道緣境上下。謂緣欲界已即緣有頂。緣有頂已復緣欲界。對治上下說亦如是故名法輪。有說。見道猶如輻轂輞法故說為輪。猶如車輪轂最居中輻依轂住輞攝於輻。如是見道苦集忍智如輻。滅忍滅智如轂。道忍道智如輞。遍緣道故。或有說者。苦集滅忍智如輻三諦如轂道諦如輞。或有說者。三諦忍智如輻道忍道智如輞四諦如轂。或有說者。正見正思惟正勤如輻正語業命如轂正念正定如輞。或有說者。正思惟正勤正念正定如輻正語業命如轂正見如輞。或有說者。唯正定如輞餘如前說。有說。降伏四方義是輪義。如轉輪王所有輪寶。降伏四洲所有怨敵。如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪。有說。見所斷煩惱名非法輪。能起八邪支故。見道是彼近對治故說名法輪。尊者妙音說曰。學八支道展轉和合一時至他相續中轉故名法輪。此八支道見道位勝是故見道獨名法輪。齊何當言轉法輪。答若時具壽阿若多憍陳那見法。問何故復作此論。答前雖顯法輪自性而未顯作用。今欲顯之故作斯論。有說。為止摩訶僧祇部說法輪語為自性。彼作是說一切佛語皆是法輪。若謂聖道是法輪者則菩提樹下已轉法輪。何故至婆羅痆斯方名轉法輪耶。為止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性。若是佛語者則應菩提樹邊為商人說法已名轉法輪。何故後至婆羅痆斯國乃言轉法輪耶。故知爾時令他身中有聖道起方名轉法輪。法輪聖道為體故。說齊阿若多憍陳那見法名佛轉法輪。問若爾佛於菩提樹下已名轉法輪。何故於婆羅痆斯國乃言初轉法輪耶。答轉法輪有二種。一自相續中轉。二令他相續中轉。菩提樹下是自轉法輪。婆羅痆斯是令他轉法輪。佛以饒益他為正事故。依令他轉說初轉法輪。有說。轉法輪有二種。一共二不共。菩提樹下所轉法輪與二乘共自利法故。婆羅痆斯國所轉法輪不與二乘共利他法故。依不共說故言彼處初轉法輪。有說。與此相違名共不共依共說轉。如共不共曾未曾亦爾。有說。若於轉時勝獨覺者乃言初轉。謂諸獨覺亦能自轉。但不令他。唯佛亦能令他轉故。有說。若於轉時有人為證乃說初轉。謂五苾芻證無我理方能為佛作證轉法輪人。有說。婆羅痆斯所轉法輪是佛昔日三無數劫所修苦行功勞之果故說初轉。所以者何。佛若欲於過去佛所般涅槃者即得隨意。所以經於三無數劫精勤修習百千苦行。於蘊處界求善巧者皆為饒益所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀。已降伏者守護即苦現觀。乃至滅道說亦如是故名法輪。有說。迴轉義是輪義。猶如車輪周旋迴轉。如是見道忍智循環。謂忍後智現前智後忍復現前。法品類品循環亦爾故名法輪。有說。上下義是輪義。猶如車輪或上或下如是見道緣境上下。謂緣欲界已即緣有頂。緣有頂已復緣欲界。對治上下說亦如是故名法輪。有說。見道猶如輻轂輞法故說為輪。猶如車輪轂最居中輻依轂住輞攝於輻。如是見道苦集忍智如輻。滅忍滅智如轂。道忍道智如輞。遍緣道故。或有說者。苦集滅忍智如輻三諦如轂道諦如輞。或有說者。三諦忍智如輻道忍道智如輞四諦如轂。或有說者。正見正思惟正勤如輻正語業命如轂正念正定如輞。或有說者。正思惟正勤正念正定如輻正語業命如轂正見如輞。或有說者。唯正定如輞餘如前說。有說。降伏四方義是輪義。如轉輪王所有輪寶。降伏四洲所有怨敵。如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪。有說。見所斷煩惱名非法輪。能起八邪支故。見道是彼近對治故說名法輪。尊者妙音說曰。學八支道展轉和合一時至他相續中轉故名法輪。此八支道見道位勝是故見道獨名法輪。齊何當言轉法輪。答若時具壽阿若多憍陳那見法。問何故復作此論。答前雖顯法輪自性而未顯作用。今欲顯之故作斯論。有說。為止摩訶僧祇部說法輪語為自性。彼作是說一切佛語皆是法輪。若謂聖道是法輪者則菩提樹下已轉法輪。何故至婆羅痆斯方名轉法輪耶。為止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性。若是佛語者則應菩提樹邊為商人說法已名轉法輪。何故後至婆羅痆斯國乃言轉法輪耶。故知爾時令他身中有聖道起方名轉法輪。法輪聖道為體故。說齊阿若多憍陳那見法名佛轉法輪。問若爾佛於菩提樹下已名轉法輪。何故於婆羅痆斯國乃言初轉法輪耶。答轉法輪有二種。一自相續中轉。二令他相續中轉。菩提樹下是自轉法輪。婆羅痆斯是令他轉法輪。佛以饒益他為正事故。依令他轉說初轉法輪。有說。轉法輪有二種。一共二不共。菩提樹下所轉法輪與二乘共自利法故。婆羅痆斯國所轉法輪不與二乘共利他法故。依不共說故言彼處初轉法輪。有說。與此相違名共不共依共說轉。如共不共曾未曾亦爾。有說。若於轉時勝獨覺者乃言初轉。謂諸獨覺亦能自轉。但不令他。唯佛亦能令他轉故。有說。若於轉時有人為證乃說初轉。謂五苾芻證無我理方能為佛作證轉法輪人。有說。婆羅痆斯所轉法輪是佛昔日三無數劫所修苦行功勞之果故說初轉。所以者何。佛若欲於過去佛所般涅槃者即得隨意。所以經於三無數劫精勤修習百千苦行。於蘊處界求善巧者皆為饒益所

化有情恒作是願。若我證得無上菩提當為有情開甘露門。令皆解脫生死牢獄。故今所轉正是昔日苦行之果。有說。若能降伏他身煩惱方名法輪正所作用。如王輪寶降伏他土非但降伏自所住宮。如來法輪亦復如是。依此說佛初轉法輪。問若彼身中聖道生時即彼名為轉法輪者。何故說佛轉法輪耶。答依能轉因故作是說。謂彼身中所有聖道世尊若不以言說手為其轉者。則彼聖道無因得生。彼聖道生皆由佛力。是故說佛初轉法輪。如轉輪王未以輪寶置於左手右手轉之。則諸天神亦不能轉。要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非彼此亦如是。有說。依開覺緣故作是說。謂彼身中雖有聖道乃至若未以佛語光而照觸者無由得生。彼聖道生皆是佛力是故說佛初轉法輪。譬如池中嗢鉢羅等種種蓮花。乃至若未以日光而照觸者則不開不敷不香。日光照時則開敷香此亦如是。有說。依除障緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者。則彼聖道無由得生。彼聖道生由佛除障。是故說佛初轉法輪。有說。依資助緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若佛不以法水灌之則聖道芽無由得生。彼得生者由佛資助。是故說佛初轉法輪。如倉中種子闕眾緣故芽則不生。當知芽生由資助力。此亦如是。有說。依示導緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若無如來言說示導彼者則彼身中聖道不轉。佛開示故彼聖道轉。是故說佛初轉法輪。如闇室中以燈炤了便見種種可取之物。此亦如是。有說。二因二緣生於正見。一聞他法音。二如理作意。由聞他法音故說佛初轉。由如理作意故說彼自轉。有說。若人具足四法名多有所作。謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行。由親近善士聽聞正法故說佛轉法輪。由如理作意法隨法行故說彼自轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化有情恒作是願。若我證得無上菩提當為有情開甘露門。令皆解脫生死牢獄。故今所轉正是昔日苦行之果。有說。若能降伏他身煩惱方名法輪正所作用。如王輪寶降伏他土非但降伏自所住宮。如來法輪亦復如是。依此說佛初轉法輪。問若彼身中聖道生時即彼名為轉法輪者。何故說佛轉法輪耶。答依能轉因故作是說。謂彼身中所有聖道世尊若不以言說手為其轉者。則彼聖道無因得生。彼聖道生皆由佛力。是故說佛初轉法輪。如轉輪王未以輪寶置於左手右手轉之。則諸天神亦不能轉。要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非彼此亦如是。有說。依開覺緣故作是說。謂彼身中雖有聖道乃至若未以佛語光而照觸者無由得生。彼聖道生皆是佛力是故說佛初轉法輪。譬如池中嗢鉢羅等種種蓮花。乃至若未以日光而照觸者則不開不敷不香。日光照時則開敷香此亦如是。有說。依除障緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者。則彼聖道無由得生。彼聖道生由佛除障。是故說佛初轉法輪。有說。依資助緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若佛不以法水灌之則聖道芽無由得生。彼得生者由佛資助。是故說佛初轉法輪。如倉中種子闕眾緣故芽則不生。當知芽生由資助力。此亦如是。有說。依示導緣故作是說。謂彼身中雖有聖道。若無如來言說示導彼者則彼身中聖道不轉。佛開示故彼聖道轉。是故說佛初轉法輪。如闇室中以燈炤了便見種種可取之物。此亦如是。有說。二因二緣生於正見。一聞他法音。二如理作意。由聞他法音故說佛初轉。由如理作意故說彼自轉。有說。若人具足四法名多有所作。謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行。由親近善士聽聞正法故說佛轉法輪。由如理作意法隨法行故說彼自轉法輪。

問憍陳那住苦法智忍即應說佛初轉法輪。何故乃至道類智時方名為轉。答苦法智忍時雖得名轉。而未究竟道類智時於轉究竟。有說。道類智時三因緣具故說名轉。一捨曾道二得未曾道三結斷一味證。有說。道類智時五因緣具故名為轉。一捨曾道二得未曾道三結斷一味證四頓得八智五一時修十六行相。捨曾道者謂捨見道。得未曾道者謂得修道。結斷一味證者謂集證三界見所斷斷。頓得八智者謂頓得四法智四類智。一時修十六行相者。謂一時修苦四行相乃至道四行相。有說。道類智時已斷一切見所斷煩惱。無事煩惱忍所治煩惱永害見邪性故。於爾時方說為轉。有說。此所言轉依至果位可稱可數。有相可說可得施設法補特伽羅而說非於先時不名為轉。有說。此所言轉約可命終受生處說。非於先時不名為轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問憍陳那住苦法智忍即應說佛初轉法輪。何故乃至道類智時方名為轉。答苦法智忍時雖得名轉。而未究竟道類智時於轉究竟。有說。道類智時三因緣具故說名轉。一捨曾道二得未曾道三結斷一味證。有說。道類智時五因緣具故名為轉。一捨曾道二得未曾道三結斷一味證四頓得八智五一時修十六行相。捨曾道者謂捨見道。得未曾道者謂得修道。結斷一味證者謂集證三界見所斷斷。頓得八智者謂頓得四法智四類智。一時修十六行相者。謂一時修苦四行相乃至道四行相。有說。道類智時已斷一切見所斷煩惱。無事煩惱忍所治煩惱永害見邪性故。於爾時方說為轉。有說。此所言轉依至果位可稱可數。有相可說可得施設法補特伽羅而說非於先時不名為轉。有說。此所言轉約可命終受生處說。非於先時不名為轉。

如契經說佛說此法門時。具壽憍陳那及八萬諸天。遠塵離垢於諸法中生淨法眼。此中遠塵者謂遠隨眠。離垢者謂離纏垢。於諸法中者謂於四聖諦中。生淨法眼者謂見四聖諦淨法眼生。問佛說此法門時五苾芻皆見法。何故但說憍陳那耶。答以憍陳那先見法故。謂憍陳那已入見道。餘四猶在順決擇分善根位中。有說。世尊於彼有宿願故以彼為首而轉法輪是故偏說。由此佛告憍陳那言汝已解耶。彼言已解。第二第三亦復如是。因斯號彼為阿若多。問世尊何故三問彼耶。答彼憍陳那見聖諦已。世尊便起前後際智作是觀察。為憍陳那所應受惡趣相續蘊界處多。為我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多耶。觀已即見憍陳那所應受無間地獄相續蘊界處多。非我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多。見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行。今得無上正等菩提。但令憍陳那爾所無間地獄相續蘊界處住不生法中。設我即般涅槃於我劬勞已為果滿況作餘事以慶慰故三反問之。復次佛見從不可知本際以來。憍陳那起煩惱縛一切有情。一切有情亦起煩惱縛憍陳那。又見憍陳那於一切有情相續中受胎。一切有情於憍陳那相續中受胎。更相損害更相食噉說亦如是。如見前際見後際亦爾。佛見此已便作是念。我但令憍陳那一人於一切有情離如是事。於我三無數劫所修苦行便為果滿。況更饒益無量有情欣慰情深是以三問。有說。為止誹謗是以三問。謂佛為菩薩時厭老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時。淨飯王遣釋種五人隨逐給侍。二是母親三是父親。母親二人執受欲得淨。父親三人執苦行得淨。當於菩薩修苦行時。母親二人心不忍可即便捨去。菩薩知後苦行非道捨而受食羹飯酥乳。以油塗身習處中行。父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去。於是二女所謂難陀難陀跋羅俱來給侍。爾時菩薩便作是念。若彼五人不捨我者豈令女人來相親近。菩薩受食十六轉乳糜已身力轉增。從吉祥人邊受取草已詣菩提樹自敷草座結跏趺坐。立如是誓我今要當不起此座。降魔軍眾永斷諸漏證取無上正等菩提。立此誓已尋時摧破三十六俱胝惡魔軍眾。以三十四心得阿耨多羅三藐三菩提。佛眼遍觀一切世界誰應最初聞我正法我當為說。觀已便知嗢達洛迦曷邏摩子應先聞我法。是時有天即白佛言。嗢達洛迦曷邏摩子昨日命過。有說七日。爾時世尊亦起智見知彼命過便傷歎言。彼失大利。若彼聞我所說法者當得正解。世尊復觀除彼誰應初聞我法我當為說。觀已便知頞邏茶迦邏摩應先聞我法。天復白言頞邏荼迦邏摩命過來已經七日。有說昨日。爾時世尊亦起智見知彼命過而傷歎言。彼失大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說佛說此法門時。具壽憍陳那及八萬諸天。遠塵離垢於諸法中生淨法眼。此中遠塵者謂遠隨眠。離垢者謂離纏垢。於諸法中者謂於四聖諦中。生淨法眼者謂見四聖諦淨法眼生。問佛說此法門時五苾芻皆見法。何故但說憍陳那耶。答以憍陳那先見法故。謂憍陳那已入見道。餘四猶在順決擇分善根位中。有說。世尊於彼有宿願故以彼為首而轉法輪是故偏說。由此佛告憍陳那言汝已解耶。彼言已解。第二第三亦復如是。因斯號彼為阿若多。問世尊何故三問彼耶。答彼憍陳那見聖諦已。世尊便起前後際智作是觀察。為憍陳那所應受惡趣相續蘊界處多。為我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多耶。觀已即見憍陳那所應受無間地獄相續蘊界處多。非我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多。見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行。今得無上正等菩提。但令憍陳那爾所無間地獄相續蘊界處住不生法中。設我即般涅槃於我劬勞已為果滿況作餘事以慶慰故三反問之。復次佛見從不可知本際以來。憍陳那起煩惱縛一切有情。一切有情亦起煩惱縛憍陳那。又見憍陳那於一切有情相續中受胎。一切有情於憍陳那相續中受胎。更相損害更相食噉說亦如是。如見前際見後際亦爾。佛見此已便作是念。我但令憍陳那一人於一切有情離如是事。於我三無數劫所修苦行便為果滿。況更饒益無量有情欣慰情深是以三問。有說。為止誹謗是以三問。謂佛為菩薩時厭老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時。淨飯王遣釋種五人隨逐給侍。二是母親三是父親。母親二人執受欲得淨。父親三人執苦行得淨。當於菩薩修苦行時。母親二人心不忍可即便捨去。菩薩知後苦行非道捨而受食羹飯酥乳。以油塗身習處中行。父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去。於是二女所謂難陀難陀跋羅俱來給侍。爾時菩薩便作是念。若彼五人不捨我者豈令女人來相親近。菩薩受食十六轉乳糜已身力轉增。從吉祥人邊受取草已詣菩提樹自敷草座結跏趺坐。立如是誓我今要當不起此座。降魔軍眾永斷諸漏證取無上正等菩提。立此誓已尋時摧破三十六俱胝惡魔軍眾。以三十四心得阿耨多羅三藐三菩提。佛眼遍觀一切世界誰應最初聞我正法我當為說。觀已便知嗢達洛迦曷邏摩子應先聞我法。是時有天即白佛言。嗢達洛迦曷邏摩子昨日命過。有說七日。爾時世尊亦起智見知彼命過便傷歎言。彼失大利。若彼聞我所說法者當得正解。世尊復觀除彼誰應初聞我法我當為說。觀已便知頞邏茶迦邏摩應先聞我法。天復白言頞邏荼迦邏摩命過來已經七日。有說昨日。爾時世尊亦起智見知彼命過而傷歎言。彼失大

利若彼聞我所說法者當得正解。問佛初得阿耨多羅三藐三菩提時。何故不為二人說法。而令命過不得聞法將非教化失時耶。有說。世尊初成佛時未起為他說法心。又未以大悲緣有情界故。無化導失時之咎。尊者妙音說曰。佛初得無上菩提時愛重法故多日思念。尚不及起飲食之心。況能起心為他說法。復有說者。初成佛時未建立有情三聚差別。未知所應化導及非所應故無有失。有說彼時二人善根未熟未堪聞法。所以者何。佛成道已彼初一人若更經五十七日有餘命者應堪聞法。有說。五十六日。有說四十九日。彼第二人若更經五十一日有餘命者應堪聞法。有說。五十日有說。四十三日。由此非佛教化失時。世尊或時留自壽行待所化者如待蘇跋達羅等。若能留他壽行無有是處。問佛何故傷歎耶。答佛先以彼二人為師習世俗定不得真法。今佛自證無上真法欲令彼知。又欲以己所證饒益於彼而彼命終是以傷歎。問前說彼若聞我法者當得正解依何位說得正解耶。有說。此說入正性離生位。有說。住順決擇分善根位。有說。起順解脫分善根位。如是說者。乃至令彼除一切智增上慢。知唯佛世尊具一切智。爾時名得正解。世尊復觀除彼二人誰復最初應聞我法我當為說。觀已即知憍陳那等五人應先聞法。即作是念。彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我。今欲酬報為何所在。天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑。爾時世尊亦起智見知在彼處。便捨菩提樹步涉而往婆羅痆斯。問佛具最勝神足何以步涉往耶。答敬重法故不以神足。然於行時足常去地如四指量。一一足迹皆有喜旋吉祥可愛。千輻輪相分明如畫。身影所觸乃至七日能令有情至其處者諸根安悅。漸次行到婆羅痆斯。爾時五人忽遙見佛遂共立制。彼憍答摩懈慢多求狂亂失志空無所獲。而今復來欲相呼誘。我等宜各勿與言談恭敬問訊。但敷一常座任其坐不。爾時世尊漸行近彼威德所逼。令捨本期不覺一時從座而起趍走迎逆合掌歸命。於中或有改敷淨座。或取佛衣或取佛鉢。或有供水。或有洗足。俱白佛言唯願就座。佛便作念如是癡人自立制約須臾還破。時佛就座安詳而坐。威光奇特如妙高山。是時五人雖復恭敬而猶呼佛為具壽。或復稱佛為喬答摩。佛即告言汝等勿呼如來為具壽亦勿稱觸姓名。若故爾者當於長夜獲無義利受諸劇苦。所以者何。如來已證無上菩提安隱涅槃。度生老病死覺一切法性。救護一切為三界尊。成就無邊功德法故。時五人言。具壽猶是昔喬答摩。身形所作不異往日。懈慢多求狂亂失志。捨於苦行受好飲食以油塗身皮膚充悅。雖知具壽自稱證得無上菩提安隱涅槃誰當相信。而不許我稱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利若彼聞我所說法者當得正解。問佛初得阿耨多羅三藐三菩提時。何故不為二人說法。而令命過不得聞法將非教化失時耶。有說。世尊初成佛時未起為他說法心。又未以大悲緣有情界故。無化導失時之咎。尊者妙音說曰。佛初得無上菩提時愛重法故多日思念。尚不及起飲食之心。況能起心為他說法。復有說者。初成佛時未建立有情三聚差別。未知所應化導及非所應故無有失。有說彼時二人善根未熟未堪聞法。所以者何。佛成道已彼初一人若更經五十七日有餘命者應堪聞法。有說。五十六日。有說四十九日。彼第二人若更經五十一日有餘命者應堪聞法。有說。五十日有說。四十三日。由此非佛教化失時。世尊或時留自壽行待所化者如待蘇跋達羅等。若能留他壽行無有是處。問佛何故傷歎耶。答佛先以彼二人為師習世俗定不得真法。今佛自證無上真法欲令彼知。又欲以己所證饒益於彼而彼命終是以傷歎。問前說彼若聞我法者當得正解依何位說得正解耶。有說。此說入正性離生位。有說。住順決擇分善根位。有說。起順解脫分善根位。如是說者。乃至令彼除一切智增上慢。知唯佛世尊具一切智。爾時名得正解。世尊復觀除彼二人誰復最初應聞我法我當為說。觀已即知憍陳那等五人應先聞法。即作是念。彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我。今欲酬報為何所在。天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑。爾時世尊亦起智見知在彼處。便捨菩提樹步涉而往婆羅痆斯。問佛具最勝神足何以步涉往耶。答敬重法故不以神足。然於行時足常去地如四指量。一一足迹皆有喜旋吉祥可愛。千輻輪相分明如畫。身影所觸乃至七日能令有情至其處者諸根安悅。漸次行到婆羅痆斯。爾時五人忽遙見佛遂共立制。彼憍答摩懈慢多求狂亂失志空無所獲。而今復來欲相呼誘。我等宜各勿與言談恭敬問訊。但敷一常座任其坐不。爾時世尊漸行近彼威德所逼。令捨本期不覺一時從座而起趍走迎逆合掌歸命。於中或有改敷淨座。或取佛衣或取佛鉢。或有供水。或有洗足。俱白佛言唯願就座。佛便作念如是癡人自立制約須臾還破。時佛就座安詳而坐。威光奇特如妙高山。是時五人雖復恭敬而猶呼佛為具壽。或復稱佛為喬答摩。佛即告言汝等勿呼如來為具壽亦勿稱觸姓名。若故爾者當於長夜獲無義利受諸劇苦。所以者何。如來已證無上菩提安隱涅槃。度生老病死覺一切法性。救護一切為三界尊。成就無邊功德法故。時五人言。具壽猶是昔喬答摩。身形所作不異往日。懈慢多求狂亂失志。捨於苦行受好飲食以油塗身皮膚充悅。雖知具壽自稱證得無上菩提安隱涅槃誰當相信。而不許我稱

觸名姓。世尊告曰。汝今觀我面貌威光諸根容止豈與昔日同耶。五人答言。我觀具壽實異於昔。佛言。我若不證法者豈得如是。汝應以此證知我得無上菩提。何故猶於如來而生不信。世尊於是漸漸化誘令其調伏。於日初分為二人說法教誡教授。令餘三人入村乞食彼所乞食充足六人。於日後分為三人說法教誡教授。令餘二人入村乞食。所乞飲食充足五人。世尊性離非時食故。如是教化經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月白半八日如來為彼轉正法輪。時憍陳那最初見法。佛便三問汝已解耶。此意問言汝今觀我是懈慢多求狂亂失志不證無上菩提涅槃而誑汝耶。故三問解不。彼還三反答言已解此意。答言我今觀佛實非懈慢多求。亦非狂亂失志。又實證得菩提涅槃而非誑我。我今為佛證人故三答已解。是故為止誹謗佛三問之。有說。為顯本願滿足是以三問。其事云何。曾聞過去此賢劫中有王名羯利。時有仙人號為忍辱。住一林中勤修苦行。時羯利王除去男子。與內宮眷屬作諸伎樂遊戲林間縱意娛樂經久疲厭而便睡眠。內宮諸女為花果故遊諸林間。遙見仙人於自所止端身靜思便馳趣之。皆集其所到已頂禮圍繞而坐。仙人即為說欲之過。所謂諸欲皆是不淨臭穢之法。是可訶責是可厭患。誰有智者當習近之。諸姊皆應生厭捨離。王從睡覺不見諸女便作是念。將無有人誘奪去耶。即拔利劍處處求覓。乃見諸女在仙人邊圍繞而坐。生大瞋恚是何大鬼誘我諸女。即前問之汝是誰耶。答言我是仙人。復問在此作何事耶。答言修忍辱道。王作是念。此人見我瞋故便言我修忍辱。我今試之即復問言。汝得非想非非想處定耶。答言不得。次第責問乃至汝得初靜慮耶。答言不得。王倍瞋忿語言。汝是未離欲人云何恣情觀我諸女。復言我是修忍辱人。可伸一臂試能忍不。爾時仙人便伸一臂。王以利劍斬之。如斷藕根墮於地上。王復責問汝是何人。答言我是修忍辱人。時王復令伸餘一臂即復斬之如前責問。仙人亦如前答我是修忍辱人。如是次斬兩足復截兩耳。又割其鼻一一責問答皆如前。令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止。仙人告言。王今何故自生疲厭。假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵。我亦不生一念瞋忿。所言忍辱終無有二。復發是願。如汝今日我實無辜。而斷我身令成七分作七瘡孔。我未來世。得阿耨多羅三藐三菩提時。以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨眠。當知爾時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是。羯利王者即今具壽憍陳那是。故憍陳那見聖諦已佛以神力除彼闇障。令其憶念過去世事。彼便自見為羯利王佛為仙人。自以利劍斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸名姓。世尊告曰。汝今觀我面貌威光諸根容止豈與昔日同耶。五人答言。我觀具壽實異於昔。佛言。我若不證法者豈得如是。汝應以此證知我得無上菩提。何故猶於如來而生不信。世尊於是漸漸化誘令其調伏。於日初分為二人說法教誡教授。令餘三人入村乞食彼所乞食充足六人。於日後分為三人說法教誡教授。令餘二人入村乞食。所乞飲食充足五人。世尊性離非時食故。如是教化經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月白半八日如來為彼轉正法輪。時憍陳那最初見法。佛便三問汝已解耶。此意問言汝今觀我是懈慢多求狂亂失志不證無上菩提涅槃而誑汝耶。故三問解不。彼還三反答言已解此意。答言我今觀佛實非懈慢多求。亦非狂亂失志。又實證得菩提涅槃而非誑我。我今為佛證人故三答已解。是故為止誹謗佛三問之。有說。為顯本願滿足是以三問。其事云何。曾聞過去此賢劫中有王名羯利。時有仙人號為忍辱。住一林中勤修苦行。時羯利王除去男子。與內宮眷屬作諸伎樂遊戲林間縱意娛樂經久疲厭而便睡眠。內宮諸女為花果故遊諸林間。遙見仙人於自所止端身靜思便馳趣之。皆集其所到已頂禮圍繞而坐。仙人即為說欲之過。所謂諸欲皆是不淨臭穢之法。是可訶責是可厭患。誰有智者當習近之。諸姊皆應生厭捨離。王從睡覺不見諸女便作是念。將無有人誘奪去耶。即拔利劍處處求覓。乃見諸女在仙人邊圍繞而坐。生大瞋恚是何大鬼誘我諸女。即前問之汝是誰耶。答言我是仙人。復問在此作何事耶。答言修忍辱道。王作是念。此人見我瞋故便言我修忍辱。我今試之即復問言。汝得非想非非想處定耶。答言不得。次第責問乃至汝得初靜慮耶。答言不得。王倍瞋忿語言。汝是未離欲人云何恣情觀我諸女。復言我是修忍辱人。可伸一臂試能忍不。爾時仙人便伸一臂。王以利劍斬之。如斷藕根墮於地上。王復責問汝是何人。答言我是修忍辱人。時王復令伸餘一臂即復斬之如前責問。仙人亦如前答我是修忍辱人。如是次斬兩足復截兩耳。又割其鼻一一責問答皆如前。令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止。仙人告言。王今何故自生疲厭。假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵。我亦不生一念瞋忿。所言忍辱終無有二。復發是願。如汝今日我實無辜。而斷我身令成七分作七瘡孔。我未來世。得阿耨多羅三藐三菩提時。以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨眠。當知爾時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是。羯利王者即今具壽憍陳那是。故憍陳那見聖諦已佛以神力除彼闇障。令其憶念過去世事。彼便自見為羯利王佛為仙人。自以利劍斷

佛七支作七瘡孔。佛不瞋恨反以誓願欲饒益之。故佛世尊三問解不。此意問言我豈違背昔願。豈不如本誓願已酬滿耶。時憍陳那極懷恥愧合掌恭敬亦三答已解。此意答言實知世尊不違昔願如本誓願皆已酬滿。我本愚癡作斯極惡。唯願哀愍赦我重罪。是故為滿本願佛三問之。有說。世尊顯己說法有善巧力故三問之。謂此意言我於三無數劫。修無量百千難行苦行。所證得法由巧說故令彼須臾即得悟解是故三問。有說。世尊令餘四人聞生勇勵速入見道故三問之。有說。世尊欲顯善說法中師及弟子。於所證法審諦真實離增上慢。不同外道於未得法。起增上慢謂為已得。是以三問。問佛初轉法輪時有八萬諸天亦同見法。何故但說為憍陳那等五人轉法輪耶。答此中但說正所為者。諸天因五人故得聞非正所為是以不說。有說。人先見法故偏說之。有說。人是現見天非現見。有說。佛與人趣身相威儀所作悉同天則不爾。有說。若於是處名為法滅即於是處名轉法輪。謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅。是故但說為人轉法輪。有說。人中佛弟子有四眾差別天中不爾。有說。佛轉法輪以人為證不以天證。有說。人中有能轉者及所為者是以說之。天中唯有所為無能轉者是故不說。有說。人中能得種種殊勝功德。天中不爾。是故但說為人轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛七支作七瘡孔。佛不瞋恨反以誓願欲饒益之。故佛世尊三問解不。此意問言我豈違背昔願。豈不如本誓願已酬滿耶。時憍陳那極懷恥愧合掌恭敬亦三答已解。此意答言實知世尊不違昔願如本誓願皆已酬滿。我本愚癡作斯極惡。唯願哀愍赦我重罪。是故為滿本願佛三問之。有說。世尊顯己說法有善巧力故三問之。謂此意言我於三無數劫。修無量百千難行苦行。所證得法由巧說故令彼須臾即得悟解是故三問。有說。世尊令餘四人聞生勇勵速入見道故三問之。有說。世尊欲顯善說法中師及弟子。於所證法審諦真實離增上慢。不同外道於未得法。起增上慢謂為已得。是以三問。問佛初轉法輪時有八萬諸天亦同見法。何故但說為憍陳那等五人轉法輪耶。答此中但說正所為者。諸天因五人故得聞非正所為是以不說。有說。人先見法故偏說之。有說。人是現見天非現見。有說。佛與人趣身相威儀所作悉同天則不爾。有說。若於是處名為法滅即於是處名轉法輪。謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅。是故但說為人轉法輪。有說。人中佛弟子有四眾差別天中不爾。有說。佛轉法輪以人為證不以天證。有說。人中有能轉者及所為者是以說之。天中唯有所為無能轉者是故不說。有說。人中能得種種殊勝功德。天中不爾。是故但說為人轉法輪。