阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十六五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十六五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中根納息第一之五

此二十二根。幾因相應。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說因緣法非實有者意。顯因緣法決定實有。亦為遮止愚於相應執相應法非實者意。令知相應是實有故。而作斯論。於此義中。有說。依一因作論。謂相應因。由此中說相應言故。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。謂意五受信等五三無漏根。此是相應因自體。根與相應因自體法相應故。名因相應。幾因不相應。答八。謂七色命根。問此八既非相應因體。如何乃說因不相應。答此八雖非相應因體。而與相應因體不相應故。說為因不相應。斯有何失。幾因相應因不相應。答即前十四少分因相應。少分因不相應。少分因相應者。謂自性於他性少分因不相應者。謂自性於自性。幾非因相應。非因不相應。答即前十四少分。非因相應。少分非因不相應少分非因相應者。謂自性於自性。少分非因不相應者。謂自性於他性。有說。此中依二因作論。謂相應因俱有因。由此二因恒與彼法不相離故。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。此是二因自體。根與二因自體法相應故。名因相應。後三問答如前應知。有說此中依三因作論。謂相應因。俱有因。同類因。由此三因通三性故。有說。此中依四因作論。謂除同類遍行二因。由此四因通三世故。有說。此中依五因作論。謂除能作因。以通無為非親勝故。有說。此中依六因作論。由此所說因言總故。然相應法或作六因自體。或作五因自體。或作四因自體。如大種蘊廣說。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。謂六因自體。根與六因自體法相應。五因自體。根與五因自體法相應。四因自體。根與四因自體法相應故名因相應。後三問答如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾因相應。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說因緣法非實有者意。顯因緣法決定實有。亦為遮止愚於相應執相應法非實者意。令知相應是實有故。而作斯論。於此義中。有說。依一因作論。謂相應因。由此中說相應言故。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。謂意五受信等五三無漏根。此是相應因自體。根與相應因自體法相應故。名因相應。幾因不相應。答八。謂七色命根。問此八既非相應因體。如何乃說因不相應。答此八雖非相應因體。而與相應因體不相應故。說為因不相應。斯有何失。幾因相應因不相應。答即前十四少分因相應。少分因不相應。少分因相應者。謂自性於他性少分因不相應者。謂自性於自性。幾非因相應。非因不相應。答即前十四少分。非因相應。少分非因不相應少分非因相應者。謂自性於自性。少分非因不相應者。謂自性於他性。有說。此中依二因作論。謂相應因俱有因。由此二因恒與彼法不相離故。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。此是二因自體。根與二因自體法相應故。名因相應。後三問答如前應知。有說此中依三因作論。謂相應因。俱有因。同類因。由此三因通三性故。有說。此中依四因作論。謂除同類遍行二因。由此四因通三世故。有說。此中依五因作論。謂除能作因。以通無為非親勝故。有說。此中依六因作論。由此所說因言總故。然相應法或作六因自體。或作五因自體。或作四因自體。如大種蘊廣說。依彼意趣釋此文者。此二十二根。幾因相應。答十四。謂六因自體。根與六因自體法相應。五因自體。根與五因自體法相應。四因自體。根與四因自體法相應故名因相應。後三問答如前應知。

此二十二根。幾緣有緣。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說所緣緣非實者意。顯所緣緣是實有故。而作斯論。此二十二根。幾緣有緣。答十三少分。謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分。有所緣法為此所緣。故說此為緣有緣句。如明眼者見明眼人。彼明眼人復有所見。緣有緣句應知亦爾。幾緣無緣。答一十三少分。一者謂苦根。十三少分者。如前說。無所緣法為此所緣。故說此為緣無緣句。如明眼者見生盲人。彼生盲人更無所見。緣無緣句當知亦爾。幾緣有緣緣無緣。答即前十三少分。有所緣無所緣法。為此所緣。故說此為緣有緣緣無緣句。如明眼者見明眼人及生盲人。彼明眼人復有所見。彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣句。應知亦爾。有餘謂。此第三句義。即合初二更無異體。此說不然。與本論相違故。如十門說。緣有緣法是有為緣隨眠隨增。緣無緣法是一切隨眠隨增。緣有緣緣無緣法。是有為緣隨眠隨增。非緣有緣非緣無緣法。是有漏緣隨眠隨增。然有意識并相應法。一剎那頃總緣有緣及無緣法。是故如前所說為善。幾非緣有緣非緣無緣。答八。謂七色命根。由此不緣有所緣無所緣法。故說此為非緣有緣非緣無緣句。如生盲人。都無所見。此句亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾緣有緣。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說所緣緣非實者意。顯所緣緣是實有故。而作斯論。此二十二根。幾緣有緣。答十三少分。謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分。有所緣法為此所緣。故說此為緣有緣句。如明眼者見明眼人。彼明眼人復有所見。緣有緣句應知亦爾。幾緣無緣。答一十三少分。一者謂苦根。十三少分者。如前說。無所緣法為此所緣。故說此為緣無緣句。如明眼者見生盲人。彼生盲人更無所見。緣無緣句當知亦爾。幾緣有緣緣無緣。答即前十三少分。有所緣無所緣法。為此所緣。故說此為緣有緣緣無緣句。如明眼者見明眼人及生盲人。彼明眼人復有所見。彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣句。應知亦爾。有餘謂。此第三句義。即合初二更無異體。此說不然。與本論相違故。如十門說。緣有緣法是有為緣隨眠隨增。緣無緣法是一切隨眠隨增。緣有緣緣無緣法。是有為緣隨眠隨增。非緣有緣非緣無緣法。是有漏緣隨眠隨增。然有意識并相應法。一剎那頃總緣有緣及無緣法。是故如前所說為善。幾非緣有緣非緣無緣。答八。謂七色命根。由此不緣有所緣無所緣法。故說此為非緣有緣非緣無緣句。如生盲人。都無所見。此句亦爾。

此中略示二十二根。緣有緣等四句差別十門所說。十八界等亦應以此四句分別。謂十八界中十色界為第四句。五識界為第二句。意界意識界為前三句。法界具為四句。十二處中十色處為第四句。意處為前三句。法處具為四句。五蘊中色蘊為第四句。受想識蘊為前三句。行蘊具為四句。如蘊取蘊亦爾。六界中五色界為第四句。識界為前三句。有色法。可見法。有對法。無為法。滅諦。為第四句。無色法。無見法。無對法。有漏法。無漏法。有為法。過去未來現在法。善不善無記法。欲色無色界繫法。學無學非學非無學法。見修所斷不斷法。苦集道諦。靜慮無色。皆具為四句。四無量中。若取自性。緣住同分心有情。則為第三句。若緣不住同分心有情。則為第二句。若并取相應隨轉。緣住同分心有情。則為第三第四句。若緣不住同分心有情。則為第二第四句。初三解脫八勝處前八遍處。若取自性為第二句。若并取相應隨轉。則為第二第四句。滅受想解脫為第四句。餘四解脫具為四句。後二遍處為第三第四句。滅智無相等持為第二句。他心智為初句。餘六智二等持為前三句。諸門煩惱中。五識相應者為第二句。意識相應者為前三句。是中差別應思。廣說諸根此法彼根異生耶。設根異生彼根此法耶。答諸根此法彼根非異生。諸根異生彼根非此法。問何謂此法。何謂異生。答此法謂聖者。異生即異生。諸根此法彼根非異生者。謂諸無漏根唯聖者成就。非諸異生。諸根異生彼根非此法者。謂見所斷根。唯異生成就非諸聖者。有說。此法者。謂住苦法智忍。異生者。謂住世第一法。諸根此法彼根非異生者。謂苦法智忍俱生諸根。唯住苦法智忍者現起。非住世第一法者。諸根異生彼根非此法者。謂世第一法俱生諸根。唯住世第一法者現起。非住苦法智忍者。有說。此法者。謂住律儀。異生者。謂住不律儀。諸根住律儀者所起。彼根非住不律儀者所起。諸根住不律儀者所起。彼根非住律儀者所起。有說。此法者。謂不缺根。異生者。謂缺根。如扇𢮎半擇迦無形二形等。諸根不缺根者所起。彼根非缺根者所起。諸根缺根者所起。彼根非不缺根者所起。有說此法者。謂不斷善根。異生者。謂斷善根。諸信等根不斷善者所起。彼根非斷善者所起。諸邪見俱生根。斷善者所起。非不斷善者所起。有說。此法者。謂住正定聚。異生者。謂住邪定聚。諸住正定聚者所起根。彼根非住邪定聚所起。諸住邪定聚者所起根。彼根非住正定聚者所起。有說。此法者。謂住五淨居。異生者。謂住五異生處。諸住五淨居者所起根。彼根非住五異生處者所起。諸住五異生處者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中略示二十二根。緣有緣等四句差別十門所說。十八界等亦應以此四句分別。謂十八界中十色界為第四句。五識界為第二句。意界意識界為前三句。法界具為四句。十二處中十色處為第四句。意處為前三句。法處具為四句。五蘊中色蘊為第四句。受想識蘊為前三句。行蘊具為四句。如蘊取蘊亦爾。六界中五色界為第四句。識界為前三句。有色法。可見法。有對法。無為法。滅諦。為第四句。無色法。無見法。無對法。有漏法。無漏法。有為法。過去未來現在法。善不善無記法。欲色無色界繫法。學無學非學非無學法。見修所斷不斷法。苦集道諦。靜慮無色。皆具為四句。四無量中。若取自性。緣住同分心有情。則為第三句。若緣不住同分心有情。則為第二句。若并取相應隨轉。緣住同分心有情。則為第三第四句。若緣不住同分心有情。則為第二第四句。初三解脫八勝處前八遍處。若取自性為第二句。若并取相應隨轉。則為第二第四句。滅受想解脫為第四句。餘四解脫具為四句。後二遍處為第三第四句。滅智無相等持為第二句。他心智為初句。餘六智二等持為前三句。諸門煩惱中。五識相應者為第二句。意識相應者為前三句。是中差別應思。廣說諸根此法彼根異生耶。設根異生彼根此法耶。答諸根此法彼根非異生。諸根異生彼根非此法。問何謂此法。何謂異生。答此法謂聖者。異生即異生。諸根此法彼根非異生者。謂諸無漏根唯聖者成就。非諸異生。諸根異生彼根非此法者。謂見所斷根。唯異生成就非諸聖者。有說。此法者。謂住苦法智忍。異生者。謂住世第一法。諸根此法彼根非異生者。謂苦法智忍俱生諸根。唯住苦法智忍者現起。非住世第一法者。諸根異生彼根非此法者。謂世第一法俱生諸根。唯住世第一法者現起。非住苦法智忍者。有說。此法者。謂住律儀。異生者。謂住不律儀。諸根住律儀者所起。彼根非住不律儀者所起。諸根住不律儀者所起。彼根非住律儀者所起。有說。此法者。謂不缺根。異生者。謂缺根。如扇𢮎半擇迦無形二形等。諸根不缺根者所起。彼根非缺根者所起。諸根缺根者所起。彼根非不缺根者所起。有說此法者。謂不斷善根。異生者。謂斷善根。諸信等根不斷善者所起。彼根非斷善者所起。諸邪見俱生根。斷善者所起。非不斷善者所起。有說。此法者。謂住正定聚。異生者。謂住邪定聚。諸住正定聚者所起根。彼根非住邪定聚所起。諸住邪定聚者所起根。彼根非住正定聚者所起。有說。此法者。謂住五淨居。異生者。謂住五異生處。諸住五淨居者所起根。彼根非住五異生處者所起。諸住五異生處者

所起根。彼根非住五淨居者所起。色蘊攝幾根。答七。謂眼等七色根。受蘊攝幾根。答五三少分。五者。謂五受根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法為體。此唯攝三。故言少分。想蘊攝幾根。答無想非根故。行蘊攝幾根。答六三少分。六者。謂命信等五根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法為體。此唯攝五故言少分。識蘊攝幾根。答一三少分。一者。謂意根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法為體。此唯攝一故言少分。善根幾界幾處幾蘊攝。答八界二處三蘊。八界者。謂七心界法界。二處者。謂意處法處。三蘊者。謂受蘊行蘊識蘊。唯攝善根有幾界幾處幾蘊。答無。不善根幾界幾處幾蘊攝。答八界二處二蘊。八界者。謂七心界法界。二處者。謂意處法處。二蘊者。謂受蘊識蘊。唯攝不善根有幾界幾處幾蘊。答無。有覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答六界二處二蘊。六界者。謂眼識界耳識界身識界意界意識界法界。二處者。謂意處法處。二蘊者。謂受蘊識蘊。唯攝有覆無記根。有幾界幾處幾蘊。答無。無覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。十三界者。謂內十二界。及法界。七處者。謂內六處。及法處。四蘊者。謂除想蘊。唯攝無覆無記根。有幾界幾處幾蘊。答五界五處。非蘊。五界者。謂眼等五色根界。五處者。謂眼等五色根處。非蘊者。謂無蘊。唯無覆無記故根法幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。十三界者。謂內十二界。及法界。七處者。謂內六處。及法處。四蘊者。謂除想蘊。唯攝根法。有幾界幾處幾蘊。答十二界六處二蘊。十二界者。謂內十二界。六處者。謂內六處。二蘊者。謂受蘊識蘊。非根法幾界幾處幾蘊攝。答六界六處三蘊。六界者。謂外六界。六處者。謂外六處。三蘊者。謂色蘊想蘊行蘊。唯攝非根法。有幾界幾處幾蘊。答五界五處一蘊。五界者。謂外五色界。五處者。謂外五色處。一蘊者。謂想蘊。根非根法。幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。唯攝根非根法。有幾界幾處幾蘊。答一界一處二蘊。一界者。謂法界。一處者。謂法處。二蘊者。謂色蘊行蘊。頗根為緣生根耶。乃至廣說。有說。此中有一標一釋一廣釋。如說。頗根為緣生根耶等。是標。頗眼根為緣生眼根耶等。是釋。眼根與眼根為幾緣等。是廣釋。有說。此中有三標三釋三廣釋。如說。頗根為緣生根耶是標。答生。是釋。生非根耶等。是廣釋。頗眼根為緣生眼根耶。是標。答生。是釋。生耳根乃至生具知根耶等。是廣釋。眼根與眼根為幾緣。是標。答因增上。是釋。乃至與具知根為所緣增上等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所起根。彼根非住五淨居者所起。色蘊攝幾根。答七。謂眼等七色根。受蘊攝幾根。答五三少分。五者。謂五受根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法為體。此唯攝三。故言少分。想蘊攝幾根。答無想非根故。行蘊攝幾根。答六三少分。六者。謂命信等五根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法為體。此唯攝五故言少分。識蘊攝幾根。答一三少分。一者。謂意根。三少分者。謂三無漏根少分。以三無漏根九法為體。此唯攝一故言少分。善根幾界幾處幾蘊攝。答八界二處三蘊。八界者。謂七心界法界。二處者。謂意處法處。三蘊者。謂受蘊行蘊識蘊。唯攝善根有幾界幾處幾蘊。答無。不善根幾界幾處幾蘊攝。答八界二處二蘊。八界者。謂七心界法界。二處者。謂意處法處。二蘊者。謂受蘊識蘊。唯攝不善根有幾界幾處幾蘊。答無。有覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答六界二處二蘊。六界者。謂眼識界耳識界身識界意界意識界法界。二處者。謂意處法處。二蘊者。謂受蘊識蘊。唯攝有覆無記根。有幾界幾處幾蘊。答無。無覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。十三界者。謂內十二界。及法界。七處者。謂內六處。及法處。四蘊者。謂除想蘊。唯攝無覆無記根。有幾界幾處幾蘊。答五界五處。非蘊。五界者。謂眼等五色根界。五處者。謂眼等五色根處。非蘊者。謂無蘊。唯無覆無記故根法幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。十三界者。謂內十二界。及法界。七處者。謂內六處。及法處。四蘊者。謂除想蘊。唯攝根法。有幾界幾處幾蘊。答十二界六處二蘊。十二界者。謂內十二界。六處者。謂內六處。二蘊者。謂受蘊識蘊。非根法幾界幾處幾蘊攝。答六界六處三蘊。六界者。謂外六界。六處者。謂外六處。三蘊者。謂色蘊想蘊行蘊。唯攝非根法。有幾界幾處幾蘊。答五界五處一蘊。五界者。謂外五色界。五處者。謂外五色處。一蘊者。謂想蘊。根非根法。幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。唯攝根非根法。有幾界幾處幾蘊。答一界一處二蘊。一界者。謂法界。一處者。謂法處。二蘊者。謂色蘊行蘊。頗根為緣生根耶。乃至廣說。有說。此中有一標一釋一廣釋。如說。頗根為緣生根耶等。是標。頗眼根為緣生眼根耶等。是釋。眼根與眼根為幾緣等。是廣釋。有說。此中有三標三釋三廣釋。如說。頗根為緣生根耶是標。答生。是釋。生非根耶等。是廣釋。頗眼根為緣生眼根耶。是標。答生。是釋。生耳根乃至生具知根耶等。是廣釋。眼根與眼根為幾緣。是標。答因增上。是釋。乃至與具知根為所緣增上等。

是廣釋。有說。此中有三標三釋。如說。頗根為緣生根耶等。是標。答生等。是釋頗眼根為緣生眼根耶等。是標。答生等。是釋。眼根與眼根為幾緣等。是標。答因增上等。是釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是廣釋。有說。此中有三標三釋。如說。頗根為緣生根耶等。是標。答生等。是釋頗眼根為緣生眼根耶等。是標。答生等。是釋。眼根與眼根為幾緣等。是標。答因增上等。是釋。

頗根為緣生根耶。答生云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根。或眼為所緣。生意四受信等五三無漏根。頗根為緣生非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生想思觸作意等。或眼為所緣。生想思觸作意。及惡作睡眠等。頗根為緣生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根想思觸作意等。或眼為所緣。生意四受信等五三無漏根想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗非根為緣生非根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗非根為緣生根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生意五受信等五三無漏根。頗非根為緣。生根非根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生意五受信等五三無漏根想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗根非根為緣。生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生意三受信等五根想思觸作意等。頗根非根為緣生根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生意三受信等五根。頗根非根為緣。生非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生想思觸作意等有餘於此作第二文。頗根為緣唯生根耶。答不生。由此根亦生非根故。頗根為緣唯生非根耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗根為緣生根耶。答生云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根。或眼為所緣。生意四受信等五三無漏根。頗根為緣生非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生想思觸作意等。或眼為所緣。生想思觸作意。及惡作睡眠等。頗根為緣生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根想思觸作意等。或眼為所緣。生意四受信等五三無漏根想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗非根為緣生非根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗非根為緣生根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生意五受信等五三無漏根。頗非根為緣。生根非根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生意五受信等五三無漏根想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗根非根為緣。生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生意三受信等五根想思觸作意等。頗根非根為緣生根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生意三受信等五根。頗根非根為緣。生非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生想思觸作意等有餘於此作第二文。頗根為緣唯生根耶。答不生。由此根亦生非根故。頗根為緣唯生非根耶。

答不生。由此根亦生根故。頗根為緣唯生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根想思觸作意等。頗非根為緣。唯生非根耶。答不生。由此非根亦生根故。頗非根為緣。唯生根耶。答不生。由此非根亦生非根故。頗非根為緣。唯生根非根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生意五受信等五三無漏根想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗根非根為緣。唯生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生意三受信等五根想思觸作意等。頗根非根為緣。唯生根耶。答不生。由此根非根亦生非根故。頗根非根為緣。唯生非根耶。答不生。由此根非根亦生根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答不生。由此根亦生根故。頗根為緣唯生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根想思觸作意等。頗非根為緣。唯生非根耶。答不生。由此非根亦生根故。頗非根為緣。唯生根耶。答不生。由此非根亦生非根故。頗非根為緣。唯生根非根耶。答生。云何生。答如色為所緣。生意五受信等五三無漏根想思觸作意等。及惡作睡眠等。頗根非根為緣。唯生根非根耶。答生。云何生。答如眼為所依。色為所緣。生意三受信等五根想思觸作意等。頗根非根為緣。唯生根耶。答不生。由此根非根亦生非根故。頗根非根為緣。唯生非根耶。答不生。由此根非根亦生根故。

有餘於此作第三文。頗唯根為緣生根耶。答不生。由此根亦緣非根生故。頗唯根為緣生非根耶。答不生。由此非根亦緣非根生故。頗唯根為緣生根非根耶。答不生。由此根非根亦緣非根生故。頗唯非根為緣生非根耶。答不生。由此非根亦緣根生故。頗唯非根為緣生根耶。答不生。由此根亦緣根生故。頗唯非根為緣生根非根耶。答不生。由此根非根亦緣根生故。頗唯根非根為緣。生根非根耶。答生。廣說如上。頗唯根非根為緣生根耶。答生。廣說如上。頗唯根非根為緣生非根耶。答生。廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘於此作第三文。頗唯根為緣生根耶。答不生。由此根亦緣非根生故。頗唯根為緣生非根耶。答不生。由此非根亦緣非根生故。頗唯根為緣生根非根耶。答不生。由此根非根亦緣非根生故。頗唯非根為緣生非根耶。答不生。由此非根亦緣根生故。頗唯非根為緣生根耶。答不生。由此根亦緣根生故。頗唯非根為緣生根非根耶。答不生。由此根非根亦緣根生故。頗唯根非根為緣。生根非根耶。答生。廣說如上。頗唯根非根為緣生根耶。答生。廣說如上。頗唯根非根為緣生非根耶。答生。廣說如上。

頗眼根為緣生眼根耶。答生。云何生。答謂不礙生。及唯無障。頗眼根為緣生耳根乃至具知根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根。或眼為所緣。生意四受信等五三無漏根。或謗眼根墮諸惡趣。受諸色根命根意根苦根異熟。或信眼根生諸善趣。受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。是名眼根為緣生耳根乃至具知根。如眼根。耳鼻舌身女男命根亦爾。然有差別。謂女男根。非苦根信等五根所依。命根非一切根所依。頗意根為緣生意根耶。生眼根。乃至具知根耶。答生。云何生。答如意根為所依。生意五受信等五三無漏根。或意根為所緣。生意四受信等五三無漏根。或謗意根墮諸惡趣。受諸色根命根意根苦根異熟。或信意根。生諸善趣。受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。又意根有善不善。善者於善趣受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。不善者。於惡趣受諸色根命根意根苦根異熟。如意根。五受根信等五根亦爾。然有差別。謂一切非所依。苦根於自非所緣。信等五根非不善。頗未知當知根為緣。生未知當知根耶。生眼根乃至具知根耶。答生。云何生。答如未知當知根為所依。生未知當知已知意三受信等五根。或未知當知根為所緣。生意四受信等五三無漏根。或謗未知當知根。墮諸惡趣。受諸色根命根意根苦根異熟。或信未知當知根。生諸善趣。受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。如未知當知根。已知根具知根亦爾。然有差別。謂已知根為所依。生已知根具知根意根三受信等五根。具知根為所依。生具知根意根三受信等五根。問眼根與眼根為幾緣。與耳根乃至具知根為幾緣。乃至具知根與具知根為幾緣。與眼根乃至已知根為幾緣。答眼根與眼根。為因增上。因者一因。謂同類因。增上者。謂不礙生及唯無障。後增上義皆同此說。與餘色根命根苦根為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。謂意四受信等五三無漏根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。身根與身根女根男根。為因增上。因者一因。謂同類因。與餘色根命根苦根。為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。如前說。女根與女根身根。為因增上。因者一因。謂同類因。與餘色根命根苦根。為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。如前說。如女根。男根亦爾。命根與命根為因增上。因者一因。謂同類因。與七色根苦根。為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。如前說。意根與意根。為因等無間所緣增上。因者三因。謂同類遍行異熟因。等無間者。謂意根等無間。意根現在前。所緣者。謂意根與意根為所緣。諸等無間。及所緣義。皆准此說。與七色根命根。為因增上。因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗眼根為緣生眼根耶。答生。云何生。答謂不礙生。及唯無障。頗眼根為緣生耳根乃至具知根耶。答生。云何生。答如眼為所依。生意三受信等五根。或眼為所緣。生意四受信等五三無漏根。或謗眼根墮諸惡趣。受諸色根命根意根苦根異熟。或信眼根生諸善趣。受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。是名眼根為緣生耳根乃至具知根。如眼根。耳鼻舌身女男命根亦爾。然有差別。謂女男根。非苦根信等五根所依。命根非一切根所依。頗意根為緣生意根耶。生眼根。乃至具知根耶。答生。云何生。答如意根為所依。生意五受信等五三無漏根。或意根為所緣。生意四受信等五三無漏根。或謗意根墮諸惡趣。受諸色根命根意根苦根異熟。或信意根。生諸善趣。受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。又意根有善不善。善者於善趣受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。不善者。於惡趣受諸色根命根意根苦根異熟。如意根。五受根信等五根亦爾。然有差別。謂一切非所依。苦根於自非所緣。信等五根非不善。頗未知當知根為緣。生未知當知根耶。生眼根乃至具知根耶。答生。云何生。答如未知當知根為所依。生未知當知已知意三受信等五根。或未知當知根為所緣。生意四受信等五三無漏根。或謗未知當知根。墮諸惡趣。受諸色根命根意根苦根異熟。或信未知當知根。生諸善趣。受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟。如未知當知根。已知根具知根亦爾。然有差別。謂已知根為所依。生已知根具知根意根三受信等五根。具知根為所依。生具知根意根三受信等五根。問眼根與眼根為幾緣。與耳根乃至具知根為幾緣。乃至具知根與具知根為幾緣。與眼根乃至已知根為幾緣。答眼根與眼根。為因增上。因者一因。謂同類因。增上者。謂不礙生及唯無障。後增上義皆同此說。與餘色根命根苦根為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。謂意四受信等五三無漏根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。身根與身根女根男根。為因增上。因者一因。謂同類因。與餘色根命根苦根。為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。如前說。女根與女根身根。為因增上。因者一因。謂同類因。與餘色根命根苦根。為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。如前說。如女根。男根亦爾。命根與命根為因增上。因者一因。謂同類因。與七色根苦根。為一增上。與餘根為所緣增上。餘根者。如前說。意根與意根。為因等無間所緣增上。因者三因。謂同類遍行異熟因。等無間者。謂意根等無間。意根現在前。所緣者。謂意根與意根為所緣。諸等無間。及所緣義。皆准此說。與七色根命根。為因增上。因

者一因。謂異熟因。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者五因。謂相應俱有同類遍行異熟因。等無間者。謂意根等無間苦根現在前。非所緣者。苦根緣色。意根非色故。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂樂喜捨憂信等五三無漏根。此依具緣等故總說。然因有異。謂與樂喜捨根為五因。即相應等五。與憂根為四因。除異熟因。與信等五根三無漏根為三因。即相應俱有同類因。如意根。樂根喜根捨根信等五根亦爾。當知此依緣數等故總相而說。然以因緣有差別故。恐文隔遠。今具分別。謂樂根與樂根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與七色命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根為因等無間所緣增上。因者五因。即相應等五。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者二因。即同類異熟因。非所緣者。苦根緣色。樂根非色故。與喜根為因等無間所緣增上。因者二因。即同類異熟因。與憂根為因等無間所緣增上因者一因。即同類因。與捨根為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與信等五根三無漏根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。喜根與喜根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根。為因等無間所緣增上。因者五因。即相應等五。與樂根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與苦根。為因等無間增上。非所緣。因者三因。即同類遍行異熟因。與憂根。為因等無間所緣增上。因者二因。即同類遍行因。與捨根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與信等五根三無漏根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。捨根與捨根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根。為因等無間所緣增上。因者五因。即相應等五。與樂根喜根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與苦根。為因等無間增上。非所緣。因者三因。即同類遍行異熟因。與憂根。為因等無間所緣增上。因者二因。即同類遍行因。與信等五根三無漏根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因信根與信根。為因等無間所緣增上。因者一因。即同類因。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根樂根喜根捨根。為因等無間所緣增上。因者四因。除遍行因。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者三因。即相應俱有同類因。與憂根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。與 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者一因。謂異熟因。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者五因。謂相應俱有同類遍行異熟因。等無間者。謂意根等無間苦根現在前。非所緣者。苦根緣色。意根非色故。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂樂喜捨憂信等五三無漏根。此依具緣等故總說。然因有異。謂與樂喜捨根為五因。即相應等五。與憂根為四因。除異熟因。與信等五根三無漏根為三因。即相應俱有同類因。如意根。樂根喜根捨根信等五根亦爾。當知此依緣數等故總相而說。然以因緣有差別故。恐文隔遠。今具分別。謂樂根與樂根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與七色命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根為因等無間所緣增上。因者五因。即相應等五。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者二因。即同類異熟因。非所緣者。苦根緣色。樂根非色故。與喜根為因等無間所緣增上。因者二因。即同類異熟因。與憂根為因等無間所緣增上因者一因。即同類因。與捨根為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與信等五根三無漏根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。喜根與喜根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根。為因等無間所緣增上。因者五因。即相應等五。與樂根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與苦根。為因等無間增上。非所緣。因者三因。即同類遍行異熟因。與憂根。為因等無間所緣增上。因者二因。即同類遍行因。與捨根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與信等五根三無漏根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。捨根與捨根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根。為因等無間所緣增上。因者五因。即相應等五。與樂根喜根。為因等無間所緣增上。因者三因。即同類遍行異熟因。與苦根。為因等無間增上。非所緣。因者三因。即同類遍行異熟因。與憂根。為因等無間所緣增上。因者二因。即同類遍行因。與信等五根三無漏根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因信根與信根。為因等無間所緣增上。因者一因。即同類因。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與意根樂根喜根捨根。為因等無間所緣增上。因者四因。除遍行因。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者三因。即相應俱有同類因。與憂根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。與

精進等四根三無漏根為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。如信根。精進等四根亦爾。苦根與苦根。為因等無間增上。非所緣。因者二因。即同類異熟因。非所緣者。苦根緣色苦根非色故。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與三無漏根。為所緣增上。所緣者。謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨憂信等五根。此亦具緣等故總說。然因有異。謂與意根為四因。除遍行因。與樂根喜根捨根為二因。即同類異熟因。與憂根為一因。即同類因。與信等五根為三因。即相應俱有同類因。憂根與憂根。為因等無間所緣增上。因者二因。即同類遍行因。與七色根命根為因增上。因者一因。即異熟因。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者三因。即同類遍行異熟因。與三無漏根。為所緣增上。所緣者。謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五根。此亦具緣等故總說。然因有異。謂與意根為五因。即相應等五。與樂喜捨根為三因。即同類遍行異熟因。與信等五根為三因。即相應俱有同類因。未知當知根與未知當知根為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。所緣者。謂與道忍道智品為所緣。與具知根為因所緣增上。非等無間。因者一因。即同類因。所緣者。謂與道忍道智品為所緣。非等無間者。未知當知根等無間。具知根不現前故。與七色根命根苦根。為一增上。與憂根為所緣增上。與餘根。為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五已知根。此亦具緣等故總說。然因有異。謂與意等九根為三因。即相應俱有同類因。與已知根為一因。即同類因。已知根與已知根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。與七色根命根苦根。為一增上。與憂根未知當知根為所緣增上。與餘根。為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五具知根。此亦具緣等故總說。然因有異謂與意等九根。為三因。即相應俱有同類因。與具知根為一因。即同類因。具知根與具知根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類。與七色根命根苦根。為一增上。與憂根未知當知根已知根。為所緣增上。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五根。因者三因。即相應俱有同類因。等無間者。謂具知根等無間。意等九根現在前。所緣者。謂具知根與意等九根為所緣。增上者。謂不礙生及唯無障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進等四根三無漏根為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。如信根。精進等四根亦爾。苦根與苦根。為因等無間增上。非所緣。因者二因。即同類異熟因。非所緣者。苦根緣色苦根非色故。與七色根命根。為因增上。因者一因。即異熟因。與三無漏根。為所緣增上。所緣者。謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨憂信等五根。此亦具緣等故總說。然因有異。謂與意根為四因。除遍行因。與樂根喜根捨根為二因。即同類異熟因。與憂根為一因。即同類因。與信等五根為三因。即相應俱有同類因。憂根與憂根。為因等無間所緣增上。因者二因。即同類遍行因。與七色根命根為因增上。因者一因。即異熟因。與苦根為因等無間增上。非所緣。因者三因。即同類遍行異熟因。與三無漏根。為所緣增上。所緣者。謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五根。此亦具緣等故總說。然因有異。謂與意根為五因。即相應等五。與樂喜捨根為三因。即同類遍行異熟因。與信等五根為三因。即相應俱有同類因。未知當知根與未知當知根為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。所緣者。謂與道忍道智品為所緣。與具知根為因所緣增上。非等無間。因者一因。即同類因。所緣者。謂與道忍道智品為所緣。非等無間者。未知當知根等無間。具知根不現前故。與七色根命根苦根。為一增上。與憂根為所緣增上。與餘根。為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五已知根。此亦具緣等故總說。然因有異。謂與意等九根為三因。即相應俱有同類因。與已知根為一因。即同類因。已知根與已知根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類因。與七色根命根苦根。為一增上。與憂根未知當知根為所緣增上。與餘根。為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五具知根。此亦具緣等故總說。然因有異謂與意等九根。為三因。即相應俱有同類因。與具知根為一因。即同類因。具知根與具知根。為因等無間所緣增上。因者三因。即相應俱有同類。與七色根命根苦根。為一增上。與憂根未知當知根已知根。為所緣增上。與餘根為因等無間所緣增上。餘根者。謂意樂喜捨信等五根。因者三因。即相應俱有同類因。等無間者。謂具知根等無間。意等九根現在前。所緣者。謂具知根與意等九根為所緣。增上者。謂不礙生及唯無障。