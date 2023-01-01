阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十九

五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中觸納息第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中觸納息第三之一

有十六觸謂有對觸。增語觸。明觸。無明觸。非明非無明觸。愛觸。恚觸。順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸。云何有對觸。乃至云何意觸。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂譬喻者說。觸非實有。所以者何。契經說故。如契經說。眼及色為緣生眼識。三和合觸等。離眼色眼識外實觸體不可得。為遮彼意顯觸體是實有。若觸體非實有者。便違經說。如契經說。觸為緣受。若無觸者但應說六處緣受。或說無緣不應言觸緣受。又若觸體非實有者。應說緣起唯十一支。契經不應說有十二。又若觸體非實有者。但應說有九大地法。然說有十故觸實有。問若觸實有云何會釋彼所引經。答彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有生義。此若不生云何緣受。譬如月月愛珠。及器和合為緣生水。非無水生得有水用。又如日日愛珠。粖薪和合為緣生火。非無火生得有火用。如是根境及識和合為緣生觸非無觸生得有觸用。觸用謂能為緣生受。是故欲止他說顯觸實有而作斯論。問何緣根蘊分別觸耶。答彼作論者意欲爾故乃至廣說。復次此不應問。所以者何。前已說一一蘊中具一切義故。復次一切法觸所集起。根由觸生故分別觸。復次心心所以觸為命。觸所引觸所轉觸力故現在前此中有根故分別觸。復次先安立諸觸後辯根相應。根以觸為章故應先分別觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十六觸謂有對觸。增語觸。明觸。無明觸。非明非無明觸。愛觸。恚觸。順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸。云何有對觸。乃至云何意觸。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂譬喻者說。觸非實有。所以者何。契經說故。如契經說。眼及色為緣生眼識。三和合觸等。離眼色眼識外實觸體不可得。為遮彼意顯觸體是實有。若觸體非實有者。便違經說。如契經說。觸為緣受。若無觸者但應說六處緣受。或說無緣不應言觸緣受。又若觸體非實有者。應說緣起唯十一支。契經不應說有十二。又若觸體非實有者。但應說有九大地法。然說有十故觸實有。問若觸實有云何會釋彼所引經。答彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有生義。此若不生云何緣受。譬如月月愛珠。及器和合為緣生水。非無水生得有水用。又如日日愛珠。粖薪和合為緣生火。非無火生得有火用。如是根境及識和合為緣生觸非無觸生得有觸用。觸用謂能為緣生受。是故欲止他說顯觸實有而作斯論。問何緣根蘊分別觸耶。答彼作論者意欲爾故乃至廣說。復次此不應問。所以者何。前已說一一蘊中具一切義故。復次一切法觸所集起。根由觸生故分別觸。復次心心所以觸為命。觸所引觸所轉觸力故現在前此中有根故分別觸。復次先安立諸觸後辯根相應。根以觸為章故應先分別觸。

問諸聖教中。或說一觸如心所中立觸心所。十大地法中立觸大地法。或說二觸謂有漏無漏縛解繫不繫。或說三觸。謂下中上善不善無記。或說四觸。謂三界繫及不繫。或說五觸。謂三界繫及學無學。或說六觸。謂眼觸乃至意觸。或說七觸。謂見苦所斷。乃至修所斷。并學無學或說八觸。謂見苦所斷乃至修所斷。及見道修道無學道。或說九觸謂下下乃至上上。或說十觸。謂欲界繫。乃至非想非非想處繫及不繫。若約相續剎那分別則有無量。何故此中於一等廣說十六。於無量略說十六耶。答由六因緣不略不廣說十六觸。謂所緣故。障治故自性故。違順故相應故所依故。由所緣故立有對觸增語觸。由障治故立明觸無明觸。由自性故立非明非無明觸。由違順故立愛觸恚觸。由相應故立順樂受觸。順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問諸聖教中。或說一觸如心所中立觸心所。十大地法中立觸大地法。或說二觸謂有漏無漏縛解繫不繫。或說三觸。謂下中上善不善無記。或說四觸。謂三界繫及不繫。或說五觸。謂三界繫及學無學。或說六觸。謂眼觸乃至意觸。或說七觸。謂見苦所斷。乃至修所斷。并學無學或說八觸。謂見苦所斷乃至修所斷。及見道修道無學道。或說九觸謂下下乃至上上。或說十觸。謂欲界繫。乃至非想非非想處繫及不繫。若約相續剎那分別則有無量。何故此中於一等廣說十六。於無量略說十六耶。答由六因緣不略不廣說十六觸。謂所緣故。障治故自性故。違順故相應故所依故。由所緣故立有對觸增語觸。由障治故立明觸無明觸。由自性故立非明非無明觸。由違順故立愛觸恚觸。由相應故立順樂受觸。順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸。

云何有對觸。答五識身相應觸。問何故此觸名有對答以有對法為所緣故。問增語觸亦以有對法為所緣。何故此觸獨名有對。答此觸以初故得名增語觸。更以餘緣建立。有說。此觸但以有對法為所緣。增語觸亦緣餘法。有說。此觸所依所緣皆是有對。增語觸所緣雖或有對所依不爾故別立名。云何增語觸。答意識身相應觸問何故此觸名增語。答由此觸自性語增故名增語。問云何此觸自性語增。答有對觸唯欲色界繫。此觸通三界繫及不繫。又有對觸唯欲界。初靜慮地可得。此觸一切地可得。又有對觸唯有漏。此觸通有漏無漏。由此等故自性語增。有說。此觸所緣語增故名增語。問云何此觸所緣語增。答有對觸唯以有色法為所緣。此觸通緣有色無色。又有對觸但以有對法為所緣。此觸通緣有對無對。又有對觸但以有漏法為所緣。此觸通緣有漏無漏。又有對觸但以有為法為所緣此觸通緣有為無為。由此等故所緣語增。有說。增語者。謂名此觸緣名故名增語。雖亦緣義而非不共故。隨不共立名依別立通名。如苦集智等。云何明觸。答無漏觸即三無漏根相應觸。云何無明觸。答染污觸即一切煩惱隨煩惱相應觸。云何非明非無明觸。答不染有漏觸。此中問答各有二遮。謂非明者遮明觸。非無明者遮無明觸。不染者遮染污觸。有漏者遮無漏觸。由此遮故此體唯攝一切有漏善無覆無記觸。云何愛觸。答貪相應觸。即三界五部所斷六識身俱貪相應觸。云何恚觸。答瞋相應觸。即五所斷六識身俱瞋相應觸。云何順樂受觸。答樂受相應觸。即樂喜根相應觸。云何順苦受觸。答苦受相應觸。即苦憂根相應觸。云何順不苦不樂受觸。答不苦不樂受相應觸。即捨根相應觸。云何眼觸。答眼識身相應觸。乃至云何意觸。答意識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸。顯自性已當辯相攝。然有一觸攝諸觸盡。謂心所中一觸自性。此中二觸攝諸觸盡。謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡。謂明無明。非明非無明觸。及順樂順苦順不苦不樂受觸。復有六觸攝諸觸盡。謂眼觸乃至意觸。問有對觸攝幾觸。乃至意觸攝幾觸耶。答有對觸攝六觸全七觸少分。六全者。謂有對觸眼耳鼻舌身觸。七少分者。謂無明非明非無明觸。愛恚觸。順樂順苦。順不苦不樂受觸。問云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝五識相應故言少分。增語觸攝三觸全。七觸少分。三全者。謂增語觸明觸意觸。七少分者如前說。問云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝意識相應故言少分。明觸攝明觸全。四觸少分。謂增語觸。順樂順不苦不樂受觸意觸。問云何此攝彼四少分。答彼四通有漏無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有對觸。答五識身相應觸。問何故此觸名有對答以有對法為所緣故。問增語觸亦以有對法為所緣。何故此觸獨名有對。答此觸以初故得名增語觸。更以餘緣建立。有說。此觸但以有對法為所緣。增語觸亦緣餘法。有說。此觸所依所緣皆是有對。增語觸所緣雖或有對所依不爾故別立名。云何增語觸。答意識身相應觸問何故此觸名增語。答由此觸自性語增故名增語。問云何此觸自性語增。答有對觸唯欲色界繫。此觸通三界繫及不繫。又有對觸唯欲界。初靜慮地可得。此觸一切地可得。又有對觸唯有漏。此觸通有漏無漏。由此等故自性語增。有說。此觸所緣語增故名增語。問云何此觸所緣語增。答有對觸唯以有色法為所緣。此觸通緣有色無色。又有對觸但以有對法為所緣。此觸通緣有對無對。又有對觸但以有漏法為所緣。此觸通緣有漏無漏。又有對觸但以有為法為所緣此觸通緣有為無為。由此等故所緣語增。有說。增語者。謂名此觸緣名故名增語。雖亦緣義而非不共故。隨不共立名依別立通名。如苦集智等。云何明觸。答無漏觸即三無漏根相應觸。云何無明觸。答染污觸即一切煩惱隨煩惱相應觸。云何非明非無明觸。答不染有漏觸。此中問答各有二遮。謂非明者遮明觸。非無明者遮無明觸。不染者遮染污觸。有漏者遮無漏觸。由此遮故此體唯攝一切有漏善無覆無記觸。云何愛觸。答貪相應觸。即三界五部所斷六識身俱貪相應觸。云何恚觸。答瞋相應觸。即五所斷六識身俱瞋相應觸。云何順樂受觸。答樂受相應觸。即樂喜根相應觸。云何順苦受觸。答苦受相應觸。即苦憂根相應觸。云何順不苦不樂受觸。答不苦不樂受相應觸。即捨根相應觸。云何眼觸。答眼識身相應觸。乃至云何意觸。答意識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸。顯自性已當辯相攝。然有一觸攝諸觸盡。謂心所中一觸自性。此中二觸攝諸觸盡。謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡。謂明無明。非明非無明觸。及順樂順苦順不苦不樂受觸。復有六觸攝諸觸盡。謂眼觸乃至意觸。問有對觸攝幾觸。乃至意觸攝幾觸耶。答有對觸攝六觸全七觸少分。六全者。謂有對觸眼耳鼻舌身觸。七少分者。謂無明非明非無明觸。愛恚觸。順樂順苦。順不苦不樂受觸。問云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝五識相應故言少分。增語觸攝三觸全。七觸少分。三全者。謂增語觸明觸意觸。七少分者如前說。問云何此攝彼七少分。答彼七通與六識相應。此唯攝意識相應故言少分。明觸攝明觸全。四觸少分。謂增語觸。順樂順不苦不樂受觸意觸。問云何此攝彼四少分。答彼四通有漏無漏。

此唯攝無漏故言少分。無明觸攝三觸全。十一觸少分。三全者。謂無明觸愛恚觸。十一少分者。謂有對增語觸。順樂順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通染不染。此唯攝染故言少分。非明非無明觸。攝非明非無明觸全。十一觸少分。謂如前說。問云何此攝彼十一少分。答即前十一通染不染。不染有通有漏無漏。此唯攝不染有漏故言少分。愛觸攝愛觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順樂順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與貪俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。恚觸攝恚觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與瞋俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。順樂受觸攝順樂受觸全。十二觸少分。謂有對增語觸。明無明。非明非無明觸愛觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十二少分。答彼十二通與樂受俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。順苦受觸攝順苦受觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明。非明非無明觸。恚觸眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與苦受俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。順不苦不樂受觸。攝順不苦不樂受觸全。十三觸少分。謂有對增語觸明無明。非明非無明觸。愛恚觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十三少分。答彼十三通與捨受俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。眼觸攝眼觸全。八觸少分。謂有對觸。無明。非明非無明觸。愛恚觸。順樂順苦。順不苦不樂受觸。問云何此攝彼八少分。答彼八通與眼識相應不相應。此唯攝相應故言少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。是中差別者。各攝自觸全。自識相應八少分。意觸攝三觸全。七觸少分。如增語觸說。問何故名攝。攝是何義。答自體於自體。已有當有現有可得故名為攝。有說。自體於自體不異不外不差別不相離。是有不空故名為攝。有說。自體於自體。非不曾有。非不今有。非不當有。故名為攝。諸法不捨自性義是攝義。非如以指捻衣。以手取食。彼可捨故。有說。拘礙義是攝義。諸法拘礙無如自體於自體者。有對觸幾根相應。乃至意觸幾根相應耶。答有對觸一根全。八根少分相應。一全者。謂苦根。八少分者。謂意樂捨信等五根。問云何此與彼八少分相應。答彼八根通六識俱生品。此唯與五識俱生品相應故言少分。增語觸五根全。八根少分相應。五全者。謂喜憂三無漏根。八少分者如前說。問云何此與彼八少分相應。答彼八根通六識俱生品。此唯與意識俱生品相應故言少分。明觸。三根全。九根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此唯攝無漏故言少分。無明觸攝三觸全。十一觸少分。三全者。謂無明觸愛恚觸。十一少分者。謂有對增語觸。順樂順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通染不染。此唯攝染故言少分。非明非無明觸。攝非明非無明觸全。十一觸少分。謂如前說。問云何此攝彼十一少分。答即前十一通染不染。不染有通有漏無漏。此唯攝不染有漏故言少分。愛觸攝愛觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順樂順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與貪俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。恚觸攝恚觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明觸。順苦順不苦不樂受觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與瞋俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。順樂受觸攝順樂受觸全。十二觸少分。謂有對增語觸。明無明。非明非無明觸愛觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十二少分。答彼十二通與樂受俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。順苦受觸攝順苦受觸全。十一觸少分。謂有對增語觸。無明。非明非無明觸。恚觸眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十一少分。答彼十一通與苦受俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。順不苦不樂受觸。攝順不苦不樂受觸全。十三觸少分。謂有對增語觸明無明。非明非無明觸。愛恚觸。眼觸乃至意觸。問云何此攝彼十三少分。答彼十三通與捨受俱生不俱生。此唯攝俱生故言少分。眼觸攝眼觸全。八觸少分。謂有對觸。無明。非明非無明觸。愛恚觸。順樂順苦。順不苦不樂受觸。問云何此攝彼八少分。答彼八通與眼識相應不相應。此唯攝相應故言少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。是中差別者。各攝自觸全。自識相應八少分。意觸攝三觸全。七觸少分。如增語觸說。問何故名攝。攝是何義。答自體於自體。已有當有現有可得故名為攝。有說。自體於自體不異不外不差別不相離。是有不空故名為攝。有說。自體於自體。非不曾有。非不今有。非不當有。故名為攝。諸法不捨自性義是攝義。非如以指捻衣。以手取食。彼可捨故。有說。拘礙義是攝義。諸法拘礙無如自體於自體者。有對觸幾根相應。乃至意觸幾根相應耶。答有對觸一根全。八根少分相應。一全者。謂苦根。八少分者。謂意樂捨信等五根。問云何此與彼八少分相應。答彼八根通六識俱生品。此唯與五識俱生品相應故言少分。增語觸五根全。八根少分相應。五全者。謂喜憂三無漏根。八少分者如前說。問云何此與彼八少分相應。答彼八根通六識俱生品。此唯與意識俱生品相應故言少分。明觸。三根全。九根

少分相應。三全者。謂三無漏根。九少分者。謂意樂喜捨信等五根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根通有漏無漏。此唯與無漏相應故言少分無明觸。六根少分相應。謂意五受根。問云何此與彼六少分相應。答彼六根通染不染。此唯與染相應故言少分。非明非無明觸。十一根少分相應。謂意五受信等五根。問云何此與彼十一少分相應。答彼十一根中前六通染不染。後五通有漏無漏。此唯與不染有漏相應故言少分。愛觸。四根少分相應。謂意樂喜捨根。問云何此與彼四少分相應。答彼四根通貪俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言少分恚觸。四根少分相應。謂意苦憂捨根。問云何此與彼四少分相應。答彼四根通瞋俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言少分。順樂受觸。二根全。九根少分相應。二全者。謂樂喜根。九少分者。謂意信等五三無漏根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根中前六通樂受俱生不俱生。此唯與俱生者相應。後三通以九根為性。此唯與六根相應故言少分。順苦受觸。二根全六根少分相應。二全者。謂苦憂根。六少分者。謂意信等五根。問云何。此與彼六少分相應。答彼六根通苦受俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言少分。順不苦不樂受觸。一根全。九根少分相應。一全者。謂捨根。九少分者。謂意信等五三無漏根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根中前六。通不苦不樂受俱生不俱生。此唯與俱生者相應。後三通以九根為性。此唯與六根相應故言少分。眼觸九根少分相應。謂意樂苦捨信等五根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根通眼識俱生品不俱生品。此唯與俱生品相應故言少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。是中差別者。各與自識俱生品根相應。意觸。五根全八根少分相應。如增語觸說。相應義廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少分相應。三全者。謂三無漏根。九少分者。謂意樂喜捨信等五根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根通有漏無漏。此唯與無漏相應故言少分無明觸。六根少分相應。謂意五受根。問云何此與彼六少分相應。答彼六根通染不染。此唯與染相應故言少分。非明非無明觸。十一根少分相應。謂意五受信等五根。問云何此與彼十一少分相應。答彼十一根中前六通染不染。後五通有漏無漏。此唯與不染有漏相應故言少分。愛觸。四根少分相應。謂意樂喜捨根。問云何此與彼四少分相應。答彼四根通貪俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言少分恚觸。四根少分相應。謂意苦憂捨根。問云何此與彼四少分相應。答彼四根通瞋俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言少分。順樂受觸。二根全。九根少分相應。二全者。謂樂喜根。九少分者。謂意信等五三無漏根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根中前六通樂受俱生不俱生。此唯與俱生者相應。後三通以九根為性。此唯與六根相應故言少分。順苦受觸。二根全六根少分相應。二全者。謂苦憂根。六少分者。謂意信等五根。問云何。此與彼六少分相應。答彼六根通苦受俱生不俱生。此唯與俱生者相應故言少分。順不苦不樂受觸。一根全。九根少分相應。一全者。謂捨根。九少分者。謂意信等五三無漏根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根中前六。通不苦不樂受俱生不俱生。此唯與俱生者相應。後三通以九根為性。此唯與六根相應故言少分。眼觸九根少分相應。謂意樂苦捨信等五根。問云何此與彼九少分相應。答彼九根通眼識俱生品不俱生品。此唯與俱生品相應故言少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。是中差別者。各與自識俱生品根相應。意觸。五根全八根少分相應。如增語觸說。相應義廣說如上。

諸根因有對觸。此根有對觸相應耶。設根有對觸相應。此根因有對觸耶。答諸根有對觸相應。此根因有對觸。謂此根以有對觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因有對觸。此根非有對觸相應。謂根因有對觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂增語觸相應。此根。以有對觸為二因。即同類異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以有對觸為一因。即異熟因。諸根因增語觸。此根增語觸相應耶。設根增語觸相應。此根因增語觸耶。答諸根增語觸相應此根因增語。觸謂此根以增語觸為五因。即相應俱有同類遍行異熟因。有根因增語觸。此根非增語觸相應。謂根因增語觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂有對觸相應。此根以增語觸為三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以增語觸為一因。即異熟因。諸根因明觸此根明觸相應耶。答如是。設根明觸相應此根因明觸耶。答如是。此中因者。謂三因即相應俱有同類因。諸根因無明觸。此根無明觸相應耶。設根無明觸相應。此根因無明觸耶。答諸根無明觸相應。此根因無明觸。謂此根以無明觸為四因。即相應俱有同類遍行因。有根因無明觸此根非無明觸相應。謂根因無明觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂非明非無明觸相應。此根以無明觸為一因即異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以無明觸為一因即異熟因。諸根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應耶。設根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸耶。答諸根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸。謂此根以非明非無明觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應。謂根因非明非無明觸。異熟生無所緣。謂命等八根。以非明非無明觸為一因。即異熟因。諸根因愛觸此根愛觸相應耶。設根愛觸相應。此根因愛觸耶。答諸根愛觸相應此根因愛觸。謂此根以愛觸為三因。即相應俱有同類因。有根因愛觸。此根非愛觸相應。謂根因愛觸。餘觸相應及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂餘無明觸。非明非無明觸相應。此根以愛觸為二因。即同類異熟因。謂餘無明觸相應。根以愛觸為同類因。非明非無明觸相應。根以愛觸為異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根以愛觸為一因即異熟因。如說愛觸恚觸亦爾。差別者。說自名諸根因順樂受觸。此根順樂受觸相應耶。設根順樂受觸相應。此根因順樂受觸耶。答諸根順樂受觸相應。此根因順樂受觸。謂此根以順樂受觸為五因。即相應等五。有根因順樂受觸。此根非順樂受觸相應。謂根因順樂受觸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因有對觸。此根有對觸相應耶。設根有對觸相應。此根因有對觸耶。答諸根有對觸相應。此根因有對觸。謂此根以有對觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因有對觸。此根非有對觸相應。謂根因有對觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂增語觸相應。此根。以有對觸為二因。即同類異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以有對觸為一因。即異熟因。諸根因增語觸。此根增語觸相應耶。設根增語觸相應。此根因增語觸耶。答諸根增語觸相應此根因增語。觸謂此根以增語觸為五因。即相應俱有同類遍行異熟因。有根因增語觸。此根非增語觸相應。謂根因增語觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂有對觸相應。此根以增語觸為三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以增語觸為一因。即異熟因。諸根因明觸此根明觸相應耶。答如是。設根明觸相應此根因明觸耶。答如是。此中因者。謂三因即相應俱有同類因。諸根因無明觸。此根無明觸相應耶。設根無明觸相應。此根因無明觸耶。答諸根無明觸相應。此根因無明觸。謂此根以無明觸為四因。即相應俱有同類遍行因。有根因無明觸此根非無明觸相應。謂根因無明觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂非明非無明觸相應。此根以無明觸為一因即異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以無明觸為一因即異熟因。諸根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應耶。設根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸耶。答諸根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸。謂此根以非明非無明觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應。謂根因非明非無明觸。異熟生無所緣。謂命等八根。以非明非無明觸為一因。即異熟因。諸根因愛觸此根愛觸相應耶。設根愛觸相應。此根因愛觸耶。答諸根愛觸相應此根因愛觸。謂此根以愛觸為三因。即相應俱有同類因。有根因愛觸。此根非愛觸相應。謂根因愛觸。餘觸相應及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂餘無明觸。非明非無明觸相應。此根以愛觸為二因。即同類異熟因。謂餘無明觸相應。根以愛觸為同類因。非明非無明觸相應。根以愛觸為異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根以愛觸為一因即異熟因。如說愛觸恚觸亦爾。差別者。說自名諸根因順樂受觸。此根順樂受觸相應耶。設根順樂受觸相應。此根因順樂受觸耶。答諸根順樂受觸相應。此根因順樂受觸。謂此根以順樂受觸為五因。即相應等五。有根因順樂受觸。此根非順樂受觸相應。謂根因順樂受觸

。餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂順苦受觸。順不苦不樂受觸相應。此根以順樂受觸為三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。以順樂受觸為一因即異熟因。如說順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸亦爾。差別者。說自名諸根。因眼觸此根眼觸相應耶。設根眼觸相應。此根因眼觸耶。答諸根眼觸相應。此根因眼觸。謂此根以眼觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因眼觸。此根非眼觸相應。謂根因眼觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂耳鼻舌身意觸相應。此根以眼觸為二因。即同類異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以眼觸為一因即異熟因。如說眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。差別者。說自名諸根。因意觸此根意觸相應耶。設根意觸相應。此根因意觸耶。答諸根意觸相應。此根因意觸。謂此根以意觸為五因。即相應等五。有根因意觸。此根非意觸相應。謂根因意觸。餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂眼耳鼻舌身觸相應。此根以意觸為三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以意觸為一因即異熟因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂順苦受觸。順不苦不樂受觸相應。此根以順樂受觸為三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。以順樂受觸為一因即異熟因。如說順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸亦爾。差別者。說自名諸根。因眼觸此根眼觸相應耶。設根眼觸相應。此根因眼觸耶。答諸根眼觸相應。此根因眼觸。謂此根以眼觸為四因。即相應俱有同類異熟因。有根因眼觸。此根非眼觸相應。謂根因眼觸餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂耳鼻舌身意觸相應。此根以眼觸為二因。即同類異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以眼觸為一因即異熟因。如說眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。差別者。說自名諸根。因意觸此根意觸相應耶。設根意觸相應。此根因意觸耶。答諸根意觸相應。此根因意觸。謂此根以意觸為五因。即相應等五。有根因意觸。此根非意觸相應。謂根因意觸。餘觸相應。及異熟生無所緣。餘觸相應者。謂眼耳鼻舌身觸相應。此根以意觸為三因。即同類遍行異熟因。及異熟生無所緣者。謂命等八根。此根以意觸為一因即異熟因。

諸成就此類眼根。彼成就此類身根耶。乃至廣說。類有四種。一修類。二律儀類。三界類。四相似類。此四廣說如前業蘊。此中依界類而作論。諸成就此類眼根。彼成就此類身根耶。設成就此類身根。彼成就此類眼根耶。答應作四句。有成就此類眼根非此類身根。謂生欲界不得眼根。設得已失。得色界眼不得眼根者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得已失者。謂已得眼根。或自然壞。或遇緣壞故失。得色界眼者。謂由善習靜慮力故。色界眼根依欲界身得。而不得彼界身根。無成就他界身故。有成就此類身根。非此類眼根。謂生欲界不得眼根。設得已失。不得色界眼彼但成就欲界身根。二界眼根並不成就。有成就此類眼根亦此類身根。謂生欲界眼根已得不失。若生色界已得者。謂已至鉢羅奢佉位等。不失者。謂所得眼根非自然壞。及遇緣壞故不失。生色界者色界無有根不具故。有非成就此類眼根。亦非此類身根。謂生無色界。彼地定無諸色根故。如眼根。耳根亦爾。此二俱有異界現前故。諸成就此類鼻根。彼成就此類身根耶。設成就此類身根。彼成就此類鼻根耶。答若成就此類鼻根。彼成就此類身根。有成就此類身根。彼不成就此類鼻根。謂生欲界不得鼻根。設得已失。不得鼻根者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得已失者。謂已得鼻根。或自然壞。或遇緣壞故。失如鼻根。舌根亦爾。此二俱無異界現前故。問何故生欲界得起色界眼耳根現在前。非鼻舌身根耶。答由眼耳二根。有加行得。離染得。修所成。通所依性四支五支靜慮果故。得異界起現在前。鼻舌身根無如是事。故唯自界起現在前。有餘師言。生欲界者求起上界天眼耳根。不求餘三故不得起。謂觀行者作是希求。云何令我見色界色。聞色界聲。由此便修根本靜慮起天眼耳。彼無香味可欲嗅甞故。不求起色界鼻舌。無生異地覺異地觸。設於彼求無理可起。唯取至境故。問天眼以何為自性。答非諸筋骨血肉所成。色界大種所造淨色。能無礙視體不可見。眼界眼處眼根所攝是謂天眼。顯自性已當釋其名。問此何因緣說為天眼。答此眼殊勝故名為天。世於勝法有天言故。如說天衣天莊嚴具天飲食等。此中皆以殊勝名天。彼亦如是。界者色界繫。地者在四靜慮地。非近分無色。所以者何。若地有通所依勝定。此地有天眼。非近分無色有通所依勝定。故彼地無天眼。問何故近分無色無通所依勝定耶。答奢摩他毘鉢舍那不平等故。非五支四支所成故。非樂道所攝故。問若生欲界修得天眼。現在前時於何處起。答即於生得眼根處起。問若生得眼壞彼何處起。答即於曾有眼根處起。問若彼處所合為一段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸成就此類眼根。彼成就此類身根耶。乃至廣說。類有四種。一修類。二律儀類。三界類。四相似類。此四廣說如前業蘊。此中依界類而作論。諸成就此類眼根。彼成就此類身根耶。設成就此類身根。彼成就此類眼根耶。答應作四句。有成就此類眼根非此類身根。謂生欲界不得眼根。設得已失。得色界眼不得眼根者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得已失者。謂已得眼根。或自然壞。或遇緣壞故失。得色界眼者。謂由善習靜慮力故。色界眼根依欲界身得。而不得彼界身根。無成就他界身故。有成就此類身根。非此類眼根。謂生欲界不得眼根。設得已失。不得色界眼彼但成就欲界身根。二界眼根並不成就。有成就此類眼根亦此類身根。謂生欲界眼根已得不失。若生色界已得者。謂已至鉢羅奢佉位等。不失者。謂所得眼根非自然壞。及遇緣壞故不失。生色界者色界無有根不具故。有非成就此類眼根。亦非此類身根。謂生無色界。彼地定無諸色根故。如眼根。耳根亦爾。此二俱有異界現前故。諸成就此類鼻根。彼成就此類身根耶。設成就此類身根。彼成就此類鼻根耶。答若成就此類鼻根。彼成就此類身根。有成就此類身根。彼不成就此類鼻根。謂生欲界不得鼻根。設得已失。不得鼻根者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得已失者。謂已得鼻根。或自然壞。或遇緣壞故。失如鼻根。舌根亦爾。此二俱無異界現前故。問何故生欲界得起色界眼耳根現在前。非鼻舌身根耶。答由眼耳二根。有加行得。離染得。修所成。通所依性四支五支靜慮果故。得異界起現在前。鼻舌身根無如是事。故唯自界起現在前。有餘師言。生欲界者求起上界天眼耳根。不求餘三故不得起。謂觀行者作是希求。云何令我見色界色。聞色界聲。由此便修根本靜慮起天眼耳。彼無香味可欲嗅甞故。不求起色界鼻舌。無生異地覺異地觸。設於彼求無理可起。唯取至境故。問天眼以何為自性。答非諸筋骨血肉所成。色界大種所造淨色。能無礙視體不可見。眼界眼處眼根所攝是謂天眼。顯自性已當釋其名。問此何因緣說為天眼。答此眼殊勝故名為天。世於勝法有天言故。如說天衣天莊嚴具天飲食等。此中皆以殊勝名天。彼亦如是。界者色界繫。地者在四靜慮地。非近分無色。所以者何。若地有通所依勝定。此地有天眼。非近分無色有通所依勝定。故彼地無天眼。問何故近分無色無通所依勝定耶。答奢摩他毘鉢舍那不平等故。非五支四支所成故。非樂道所攝故。問若生欲界修得天眼。現在前時於何處起。答即於生得眼根處起。問若生得眼壞彼何處起。答即於曾有眼根處起。問若彼處所合為一段。

不可知者復何處起。答即於應有眼根處起。問諸起天眼現在前者。為有左起右不起耶。右起左不起耶。左劣右中耶。左中右上耶。右劣左中耶。右中左上耶。答不如是起謂起天眼者必二處眼俱起。等劣等中等上。一切天眼無瞎無闕。亦無眩亂及彼同分。問若生欲界化作色究竟萬六千踰繕那身。天眼現前觀彼色時。人身長三肘半。或四肘尚不遍彼足指。為住何處觀彼色耶。為上為下。有說。以神境通住上而見。如營舍人處上觀下。如是居上觀下眾色。有說。住下而見如行像者處下觀上。如是居下觀上眾色。有說。彼時以神境智證通。延廣此身令遍所化萬六千踰繕那身量而觀眾色。有說。欲界亦有萬六千踰繕那身。應與所化色究竟身俱生。若時化作色究竟身。爾時欲界三肘半或四肘身便滅。彼萬六千踰繕那身續起。即依常眼處所而觀眾色。如是說者。如彼生處異熟身量化身亦爾。如從色界來欲界時。化作化身還如欲界異熟身量。此作彼身當知亦爾。隨彼所住觀見眾色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可知者復何處起。答即於應有眼根處起。問諸起天眼現在前者。為有左起右不起耶。右起左不起耶。左劣右中耶。左中右上耶。右劣左中耶。右中左上耶。答不如是起謂起天眼者必二處眼俱起。等劣等中等上。一切天眼無瞎無闕。亦無眩亂及彼同分。問若生欲界化作色究竟萬六千踰繕那身。天眼現前觀彼色時。人身長三肘半。或四肘尚不遍彼足指。為住何處觀彼色耶。為上為下。有說。以神境通住上而見。如營舍人處上觀下。如是居上觀下眾色。有說。住下而見如行像者處下觀上。如是居下觀上眾色。有說。彼時以神境智證通。延廣此身令遍所化萬六千踰繕那身量而觀眾色。有說。欲界亦有萬六千踰繕那身。應與所化色究竟身俱生。若時化作色究竟身。爾時欲界三肘半或四肘身便滅。彼萬六千踰繕那身續起。即依常眼處所而觀眾色。如是說者。如彼生處異熟身量化身亦爾。如從色界來欲界時。化作化身還如欲界異熟身量。此作彼身當知亦爾。隨彼所住觀見眾色。