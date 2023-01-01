阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十七

五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中念住納息第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見蘊第八中念住納息第一之一

有四念住。謂身受心法念住。如是等章。及解章義既領會已。應廣分別。問何故作此論。答為欲解釋契經義故。如契經說。有四念住。謂身念住。乃至法念住。雖作是說而不分別。若修身念住彼受耶。乃至廣說。彼經是此論所依根本。彼所不分別者。今盡應說故作斯論。然佛說有三種念住。一自性念住。二相雜念住。三所緣念住。於何處說自性念住耶。答如契經說。有一趣道能令有情清淨超滅憂苦。謂四念住。何等為四。謂於身循身觀念住。乃至於法循法觀念住。復何處說相雜念住耶。答如契經說。若有說。善法聚者即四念住。是為正說。所以者何。淳具圓滿善法聚者唯四念住。何等為四。謂於身循身觀。乃至廣說。復何處說所緣念住耶。答如契經說。若有說。一切法即四念住。是為正說。所以者何。具足攝受一切法者唯四念住。何等為四。謂於身循身觀念住。乃至廣說。此中三經標句如其次第。別說自性相雜所緣念住。釋句皆說自性念住。以循觀言俱目慧故。問何故世尊於標句中。或說自性念住。或說相雜念住。或說所緣念住。於釋句中唯說自性念住耶。答欲令勝義念住無失壞故。念住有二種。一勝義。二世俗。自性念住是勝義。餘是世俗。勝義念住於一切時不可失壞。故佛於釋句中皆說自性。有說。由自性念住力故相雜所緣說名念住。有說。欲顯三種念住俱以慧為自性故。謂一慧性由俱有法相雜助伴。能有所作即名相雜念住。由所緣力能遍隨觀即名所緣念住。由佛於契經中說此三種念住故。阿毘達磨者亦於處處依三種念住而作論。云何知然。如說。云何身念住。謂緣身慧。乃至云何法念住。謂緣法慧。是謂說自性念住處。此即契經所說。有一趣道乃至廣說。如說。云何身念住。謂身增上道所生有漏無漏善。乃至云何法念住。謂法增上道所生有漏無漏善是。謂說相雜念住處。此即契經所說。善法聚者。即四念住。乃至廣說。如說。云何身念住。謂十色處及法處所攝色。云何受念住。謂六受身。云何心念住。謂六識身。云何法念住。謂受蘊所不攝非色法處是。謂說所緣念住處。此即契經所說。一切法者。即四念住。如是阿毘達磨所說與契經相應。是故此中亦依三種念住而作論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四念住。謂身受心法念住。如是等章。及解章義既領會已。應廣分別。問何故作此論。答為欲解釋契經義故。如契經說。有四念住。謂身念住。乃至法念住。雖作是說而不分別。若修身念住彼受耶。乃至廣說。彼經是此論所依根本。彼所不分別者。今盡應說故作斯論。然佛說有三種念住。一自性念住。二相雜念住。三所緣念住。於何處說自性念住耶。答如契經說。有一趣道能令有情清淨超滅憂苦。謂四念住。何等為四。謂於身循身觀念住。乃至於法循法觀念住。復何處說相雜念住耶。答如契經說。若有說。善法聚者即四念住。是為正說。所以者何。淳具圓滿善法聚者唯四念住。何等為四。謂於身循身觀。乃至廣說。復何處說所緣念住耶。答如契經說。若有說。一切法即四念住。是為正說。所以者何。具足攝受一切法者唯四念住。何等為四。謂於身循身觀念住。乃至廣說。此中三經標句如其次第。別說自性相雜所緣念住。釋句皆說自性念住。以循觀言俱目慧故。問何故世尊於標句中。或說自性念住。或說相雜念住。或說所緣念住。於釋句中唯說自性念住耶。答欲令勝義念住無失壞故。念住有二種。一勝義。二世俗。自性念住是勝義。餘是世俗。勝義念住於一切時不可失壞。故佛於釋句中皆說自性。有說。由自性念住力故相雜所緣說名念住。有說。欲顯三種念住俱以慧為自性故。謂一慧性由俱有法相雜助伴。能有所作即名相雜念住。由所緣力能遍隨觀即名所緣念住。由佛於契經中說此三種念住故。阿毘達磨者亦於處處依三種念住而作論。云何知然。如說。云何身念住。謂緣身慧。乃至云何法念住。謂緣法慧。是謂說自性念住處。此即契經所說。有一趣道乃至廣說。如說。云何身念住。謂身增上道所生有漏無漏善。乃至云何法念住。謂法增上道所生有漏無漏善是。謂說相雜念住處。此即契經所說。善法聚者。即四念住。乃至廣說。如說。云何身念住。謂十色處及法處所攝色。云何受念住。謂六受身。云何心念住。謂六識身。云何法念住。謂受蘊所不攝非色法處是。謂說所緣念住處。此即契經所說。一切法者。即四念住。如是阿毘達磨所說與契經相應。是故此中亦依三種念住而作論。

問世尊為何等有情說自性念住。乃至為何等有情說所緣念住耶。答為即愚彼三種有情說三念住。謂愚自性念住者為說自性念住。乃至愚所緣念住者為說所緣念住。復次有情行有差別。謂初業等。為初業者說所緣念住。為已習行說相雜念住。為已超作意說自性念住。復次有情樂欲有差別。謂廣略中樂略者為說自性念住。樂中者為說相雜念住。樂廣者為說所緣念住。復次有情根有差別。謂利中鈍為利根說自性念住。為中根說相雜念住。為鈍根說所緣念住。復次有情智有差別。謂開發生智分別生智引導生智。開發生智為說自性念住。分別生智為說相雜念住。引導生智。為說所緣念住。為如是等所化有情故。佛說此三種念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問世尊為何等有情說自性念住。乃至為何等有情說所緣念住耶。答為即愚彼三種有情說三念住。謂愚自性念住者為說自性念住。乃至愚所緣念住者為說所緣念住。復次有情行有差別。謂初業等。為初業者說所緣念住。為已習行說相雜念住。為已超作意說自性念住。復次有情樂欲有差別。謂廣略中樂略者為說自性念住。樂中者為說相雜念住。樂廣者為說所緣念住。復次有情根有差別。謂利中鈍為利根說自性念住。為中根說相雜念住。為鈍根說所緣念住。復次有情智有差別。謂開發生智分別生智引導生智。開發生智為說自性念住。分別生智為說相雜念住。引導生智。為說所緣念住。為如是等所化有情故。佛說此三種念住。

問此三念住誰斷煩惱。答唯相雜念住能斷煩惱非餘。問何故自性念住不能斷煩惱耶。答若離助伴唯慧不能斷煩惱故。問何故所緣念住不能斷煩惱耶。答彼作意普散故。唯總略所緣作意能斷煩惱。問何故相雜念住能斷煩惱耶。答具二緣故。謂攝受助伴故。及總略所緣作意故。問若爾。修餘念住應成無用。答彼能引發相雜念住非為無用。有說。斷有二種。一暫時斷。二究竟斷。修餘念住能暫時斷故非無用。相雜念住復有三種。謂聞思修所成差別。問此三何者能斷煩惱。答修所成能斷煩惱非餘。問何故聞所成不能斷煩惱耶。答此必依名乃於義轉。唯不待名於義轉道能斷煩惱。問何故思所成不能斷煩惱耶。答由此作意是不定地所攝故。唯定地所攝道能斷煩惱。問何故修所成能斷煩惱耶。答具二緣故。謂不待名於義轉故。及定地所攝故。問若爾。修餘二種應成無用。答彼能引發修所成故。謂聞所成能引發思所成。思所成能引發修所成。修所成能斷煩惱。故非無用。有說。斷有二種。如前廣說。修所成念住復有四種。謂身受心法。問此四何者能斷煩惱。答法念住能斷煩惱非餘。問何故前三念住不能斷煩惱耶。答彼是自相作意所攝故。唯共相作意所攝道能斷煩惱。有說。彼一一蘊各別緣故。要總緣四蘊五蘊或離蘊道能斷煩惱。問若爾。修前三種應成無用。答能引發法念住故。謂身念住能引受念住。受念住能引心念住。心念住能引法念住。法念住能斷煩惱。故非無用。有說。要先分別諸蘊。後方能總緣而斷煩惱。故非無用。有說。斷有二種。如前廣說。法念住復有二種。一雜緣。二不雜緣。若緣想行蘊及無為名不雜緣。若於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五總緣及無為名為雜緣。問此中何等法念住。能斷煩惱。答二俱能斷。謂若緣苦集道諦斷煩惱道。是雜緣法念住。若緣滅諦斷煩惱道。是不雜緣法念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此三念住誰斷煩惱。答唯相雜念住能斷煩惱非餘。問何故自性念住不能斷煩惱耶。答若離助伴唯慧不能斷煩惱故。問何故所緣念住不能斷煩惱耶。答彼作意普散故。唯總略所緣作意能斷煩惱。問何故相雜念住能斷煩惱耶。答具二緣故。謂攝受助伴故。及總略所緣作意故。問若爾。修餘念住應成無用。答彼能引發相雜念住非為無用。有說。斷有二種。一暫時斷。二究竟斷。修餘念住能暫時斷故非無用。相雜念住復有三種。謂聞思修所成差別。問此三何者能斷煩惱。答修所成能斷煩惱非餘。問何故聞所成不能斷煩惱耶。答此必依名乃於義轉。唯不待名於義轉道能斷煩惱。問何故思所成不能斷煩惱耶。答由此作意是不定地所攝故。唯定地所攝道能斷煩惱。問何故修所成能斷煩惱耶。答具二緣故。謂不待名於義轉故。及定地所攝故。問若爾。修餘二種應成無用。答彼能引發修所成故。謂聞所成能引發思所成。思所成能引發修所成。修所成能斷煩惱。故非無用。有說。斷有二種。如前廣說。修所成念住復有四種。謂身受心法。問此四何者能斷煩惱。答法念住能斷煩惱非餘。問何故前三念住不能斷煩惱耶。答彼是自相作意所攝故。唯共相作意所攝道能斷煩惱。有說。彼一一蘊各別緣故。要總緣四蘊五蘊或離蘊道能斷煩惱。問若爾。修前三種應成無用。答能引發法念住故。謂身念住能引受念住。受念住能引心念住。心念住能引法念住。法念住能斷煩惱。故非無用。有說。要先分別諸蘊。後方能總緣而斷煩惱。故非無用。有說。斷有二種。如前廣說。法念住復有二種。一雜緣。二不雜緣。若緣想行蘊及無為名不雜緣。若於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五總緣及無為名為雜緣。問此中何等法念住。能斷煩惱。答二俱能斷。謂若緣苦集道諦斷煩惱道。是雜緣法念住。若緣滅諦斷煩惱道。是不雜緣法念住。

此中或總說一念住。謂大地法慧根慧力正見擇法覺支。或說二。謂有漏無漏縛解繫不繫。或說三。謂軟中上品。或聞思修所成。或說四。謂身受心法。或說五。謂三界繫學無學。或說六。謂有漏無漏各有軟中上品。或說八。謂身受心法各有有漏無漏。或說九。謂軟軟乃至上上。或說十二。謂身受心法各有軟中上品。復有別說十二。如契經說。於內身住循身觀。於外身住循身觀。於內外身住循身觀。如身三種。乃至法亦爾。或說十八。謂有漏無漏各有軟軟乃至上上品。或說二十四。謂身受心法軟中上品各有有漏無漏。或說三十六。謂身受心法各有軟軟乃至上上品。復有別說三十六。如契經說。於內身住厭逆想。於內身住不厭逆想。於內身住俱離捨正念正知。如於內身。於外身內外身亦爾。如於身有九。乃至於法亦爾。或說七十二。謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上上品。如身念住有十八。乃至法念住亦爾。若約相續剎那分別則有無量念住。問若爾者。世尊何故於一等廣說四念住。於無量略說四念住耶。答為對治四顛倒故。謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住。對治於苦樂想顛倒故說受念住。對治於無常常想顛倒故說心念住。對治於無我我想顛倒故說法念住。有說。為對治四食故。謂對治段食故說身念住。對治觸食故說受念住。對治識食故說心念住。對治意思食故說法念住。有說。為對治四識住故。謂對治色近行識住故說身念住。對治受近行識住故說受念住。對治住彼識故說心念住。對治想近行行近行識住故說法念住。有說。為對治五蘊故。謂對治色蘊故說身念住。對治受蘊故說受念住。對治識蘊故說心念住。對治想蘊行蘊故說法念住。有說。為對治四種不修故。謂對治不修身故說身念住。對治不修戒故說受念住。對治不修心故說心念住。對治不修慧故說法念住。有說。與四修同法故。說四念住。謂與修身同法故說身念住。與修戒同法故說受念住。與修心同法故說心念住。與修慧同法故說法念住。問念住以何為自性。為以念為以慧耶。若以念者。此說云何通。如說於身循身觀。乃至廣說。若以慧者。何故名念住。又契經說當云何通。如說於何處應觀念根。謂於四念住。答應說慧為自性。問若爾。何故名念住耶。答念於此住等住。各住故名念住。如象馬等所住處名象馬等住。此亦如是。有說。此由念力能於所緣起差別廣博作用。而不失壞故名念住。有說。由念力故此瑜伽師審記所緣。於所緣境忘已還憶。故名念住。有說。此修行者於所緣中先以念安住然後觀察。復於所緣先通達已後以念安住為守護故。如守門者故名念住。有說。此修行者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中或總說一念住。謂大地法慧根慧力正見擇法覺支。或說二。謂有漏無漏縛解繫不繫。或說三。謂軟中上品。或聞思修所成。或說四。謂身受心法。或說五。謂三界繫學無學。或說六。謂有漏無漏各有軟中上品。或說八。謂身受心法各有有漏無漏。或說九。謂軟軟乃至上上。或說十二。謂身受心法各有軟中上品。復有別說十二。如契經說。於內身住循身觀。於外身住循身觀。於內外身住循身觀。如身三種。乃至法亦爾。或說十八。謂有漏無漏各有軟軟乃至上上品。或說二十四。謂身受心法軟中上品各有有漏無漏。或說三十六。謂身受心法各有軟軟乃至上上品。復有別說三十六。如契經說。於內身住厭逆想。於內身住不厭逆想。於內身住俱離捨正念正知。如於內身。於外身內外身亦爾。如於身有九。乃至於法亦爾。或說七十二。謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上上品。如身念住有十八。乃至法念住亦爾。若約相續剎那分別則有無量念住。問若爾者。世尊何故於一等廣說四念住。於無量略說四念住耶。答為對治四顛倒故。謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住。對治於苦樂想顛倒故說受念住。對治於無常常想顛倒故說心念住。對治於無我我想顛倒故說法念住。有說。為對治四食故。謂對治段食故說身念住。對治觸食故說受念住。對治識食故說心念住。對治意思食故說法念住。有說。為對治四識住故。謂對治色近行識住故說身念住。對治受近行識住故說受念住。對治住彼識故說心念住。對治想近行行近行識住故說法念住。有說。為對治五蘊故。謂對治色蘊故說身念住。對治受蘊故說受念住。對治識蘊故說心念住。對治想蘊行蘊故說法念住。有說。為對治四種不修故。謂對治不修身故說身念住。對治不修戒故說受念住。對治不修心故說心念住。對治不修慧故說法念住。有說。與四修同法故。說四念住。謂與修身同法故說身念住。與修戒同法故說受念住。與修心同法故說心念住。與修慧同法故說法念住。問念住以何為自性。為以念為以慧耶。若以念者。此說云何通。如說於身循身觀。乃至廣說。若以慧者。何故名念住。又契經說當云何通。如說於何處應觀念根。謂於四念住。答應說慧為自性。問若爾。何故名念住耶。答念於此住等住。各住故名念住。如象馬等所住處名象馬等住。此亦如是。有說。此由念力能於所緣起差別廣博作用。而不失壞故名念住。有說。由念力故此瑜伽師審記所緣。於所緣境忘已還憶。故名念住。有說。此修行者於所緣中先以念安住然後觀察。復於所緣先通達已後以念安住為守護故。如守門者故名念住。有說。此修行者

於所緣境。先以念攝持。後以慧觀察。而斷煩惱。譬如田夫先以左手攬取草等。後以右手執鎌刈之。此亦如是。故名念住。有說。此瑜伽師被念鎧甲。於心相續上。執慧刀杖在生死陣中。不為煩惱怨所降伏。而能降伏於彼故名念住。有說。為遮取自性過故說名念住。若名慧住者便有取自性過失。有說。為顯非唯自性能有所作故名念住。由是等緣。但名念住不名慧住。問契經所說復云何通。如說於何處應觀念根謂於四念住。答以念根於念住位作用增上故作是說。如信根於四證淨位作用增上故。佛復說。於何處應觀信根謂於四證淨。如是精進根於四正斷。定根於四靜慮。慧根於四聖諦亦爾。故世尊乃至復說。於何處應觀慧根於四聖諦。此亦如是。是謂念住自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所緣境。先以念攝持。後以慧觀察。而斷煩惱。譬如田夫先以左手攬取草等。後以右手執鎌刈之。此亦如是。故名念住。有說。此瑜伽師被念鎧甲。於心相續上。執慧刀杖在生死陣中。不為煩惱怨所降伏。而能降伏於彼故名念住。有說。為遮取自性過故說名念住。若名慧住者便有取自性過失。有說。為顯非唯自性能有所作故名念住。由是等緣。但名念住不名慧住。問契經所說復云何通。如說於何處應觀念根謂於四念住。答以念根於念住位作用增上故作是說。如信根於四證淨位作用增上故。佛復說。於何處應觀信根謂於四證淨。如是精進根於四正斷。定根於四靜慮。慧根於四聖諦亦爾。故世尊乃至復說。於何處應觀慧根於四聖諦。此亦如是。是謂念住自性。

已說自性。所以今當說。何故名念住。念住是何義。答念於此住等住各住。廣說如前。已總說念住所以。一一所以今當說。問何故名身念住。答此念住緣身故名身念住。問餘念住亦緣身。謂受念住緣六受身。心念住緣六識身。法念住緣六想身六思身等。何故不皆名身念住耶。答此中所說緣身者。謂緣色身。餘念住緣非色身故不名身念住。有說。若緣麁顯易見。現見身者名身念住。餘念住緣微隱難見難覺。不現見身故不名身念住。有說。若所緣身是極微聚所成者彼名身念住。餘所緣身非極微聚所成故。彼不名身念住。有說。若緣於身而能知所知俱時生者名身念住。餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念住。雖法念住中有俱生者以少故不說。如緣身故名身念住。如是緣受故名受念住。緣心故名心念住。緣法故名法念住。問一切皆是法一切皆唯有法故。何故唯一名法念住非餘耶。答雖一切皆是法。而但立一為法念住。如十八界皆是法。而但立一為法界。十二處皆是法。而但立一為法處如法界法處如是法智擇法覺支。法隨念法證淨法無礙解法寶法歸亦爾。有說。法念住有一名。餘念住有二名。有說。法念住有共名。餘念住有共不共名。有說。一切有為法由生所起。生是彼所緣故名法念住。有說。一切法由名所顯。名是彼所緣故名法念住。有說。諸有為相是一切有為法之幖幟。印此諸相墮在彼所緣中故名法念住。有說。空解脫門覺諸法法性。此空攝在彼所緣中。故名法念住。問若爾者。薩迦耶見亦覺諸法補特伽羅性。何故不依彼立名耶。答彼非真實覺。此是真實覺。故無有過。有說。慧能分別諸法自相共相。安立諸法自相共相。損害事愚及所緣愚。於諸法中不增減轉。此慧墮在彼所緣中。故名法念住。有說。滅諦涅槃是勝義法常住不變。此法攝在彼所緣中。故名法念住。有說。此念住能緣多法。謂色非色相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有所緣無所緣。有警覺無警覺。是故名法念住。有說。身念住緣身不緣緣身慧。受念住緣受不緣緣受慧。心念住緣心不緣緣心慧。法念住緣身亦緣緣身慧。緣受心法亦緣緣受心法慧。是故唯此名法念住。有說。身念住緣身不緣身生老無常。受念住緣受不緣受生老無常。心念住緣心不緣心生老無常。法念住緣身亦緣身生老無常。緣受心法亦緣受心法生老無常。是故唯此名法念住。有說。齊此諸瑜伽師我想一合想皆得止息。法想差別想修習圓滿。故名法念住。謂瑜伽師分析身已便計受為我分析受已。便計心為我分析心已。便計法為我分析法已。便知一切非我有情唯空行聚。是故齊此法想圓滿名法念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說自性。所以今當說。何故名念住。念住是何義。答念於此住等住各住。廣說如前。已總說念住所以。一一所以今當說。問何故名身念住。答此念住緣身故名身念住。問餘念住亦緣身。謂受念住緣六受身。心念住緣六識身。法念住緣六想身六思身等。何故不皆名身念住耶。答此中所說緣身者。謂緣色身。餘念住緣非色身故不名身念住。有說。若緣麁顯易見。現見身者名身念住。餘念住緣微隱難見難覺。不現見身故不名身念住。有說。若所緣身是極微聚所成者彼名身念住。餘所緣身非極微聚所成故。彼不名身念住。有說。若緣於身而能知所知俱時生者名身念住。餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念住。雖法念住中有俱生者以少故不說。如緣身故名身念住。如是緣受故名受念住。緣心故名心念住。緣法故名法念住。問一切皆是法一切皆唯有法故。何故唯一名法念住非餘耶。答雖一切皆是法。而但立一為法念住。如十八界皆是法。而但立一為法界。十二處皆是法。而但立一為法處如法界法處如是法智擇法覺支。法隨念法證淨法無礙解法寶法歸亦爾。有說。法念住有一名。餘念住有二名。有說。法念住有共名。餘念住有共不共名。有說。一切有為法由生所起。生是彼所緣故名法念住。有說。一切法由名所顯。名是彼所緣故名法念住。有說。諸有為相是一切有為法之幖幟。印此諸相墮在彼所緣中故名法念住。有說。空解脫門覺諸法法性。此空攝在彼所緣中。故名法念住。問若爾者。薩迦耶見亦覺諸法補特伽羅性。何故不依彼立名耶。答彼非真實覺。此是真實覺。故無有過。有說。慧能分別諸法自相共相。安立諸法自相共相。損害事愚及所緣愚。於諸法中不增減轉。此慧墮在彼所緣中。故名法念住。有說。滅諦涅槃是勝義法常住不變。此法攝在彼所緣中。故名法念住。有說。此念住能緣多法。謂色非色相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有所緣無所緣。有警覺無警覺。是故名法念住。有說。身念住緣身不緣緣身慧。受念住緣受不緣緣受慧。心念住緣心不緣緣心慧。法念住緣身亦緣緣身慧。緣受心法亦緣緣受心法慧。是故唯此名法念住。有說。身念住緣身不緣身生老無常。受念住緣受不緣受生老無常。心念住緣心不緣心生老無常。法念住緣身亦緣身生老無常。緣受心法亦緣受心法生老無常。是故唯此名法念住。有說。齊此諸瑜伽師我想一合想皆得止息。法想差別想修習圓滿。故名法念住。謂瑜伽師分析身已便計受為我分析受已。便計心為我分析心已。便計法為我分析法已。便知一切非我有情唯空行聚。是故齊此法想圓滿名法念住。

已說念住一一所以。彼次第今當說。何故世尊先說身念住。乃至後說法念住耶。答顯示隨順故。謂若如是次第顯示則於文字言說隨順。有說。說受隨順故。謂若作如是次第。則於師說及弟子受皆得隨順。有說。此依生起次第故。次第有三種。一生起次第。二顯示次第。三現觀次第。生起次第者。如此念住。及靜慮無量無色解脫勝處遍處等。顯示次第者。謂正斷神足根力覺支道支等。現觀次第者。謂四聖諦。以瑜伽師先起身念住故佛前說。乃至後起法念住故佛後說。問因論生論。何故諸瑜伽師先起身念住。乃至後起法念住耶。答依麁細次第故。謂五蘊中色蘊最麁。故先觀察起身念住。四無色蘊中受蘊最麁。故次觀察起受念住。問受等無方所。如何可施設麁細耶。答雖無方所麁細而有行相麁細。亦可施設。此中受行相麁如說我手足等痛。又說我受如是如是苦故。受等蘊雖非色而如色施設麁細。四無色蘊中識蘊最細。而先想行蘊觀察起心念住者。以想行蘊與涅槃最微細法合施設故。彼最後觀察起法念住。有說。從不可知本際以來男為女色女為男色。是生染處。故先觀色起身念住。染著此色由貪樂受。故次觀受。起受念住。貪樂由於心不調伏。故次觀心起心念住。心不調伏由煩惱未斷。故最後觀法起法念住。有說以色可施設有增減。有取捨相似相續故。先觀色起身念住。於觀色時起身輕安及心輕安。由此為先引起樂受。故次觀受起受念住。於觀受時。引起勝義境界了別。故次觀識起心念住。彼作是念。若處起心亦起心所。故最後觀法起法念住。有說。身愚能持受愚乃至心愚能持法愚。非身愚不轉能轉受愚。乃至非心愚不轉能轉法愚故。四念住如是次第起。有說。身不愚能引受不愚。乃至心不愚能引法不愚。非身不愚不起能起受不愚。乃至非心不愚不起能起法不愚。故四念住如是次第起。有說。身觀能引受觀。乃至心觀能引法觀。非身觀不起能起受觀。廣說如上。有說。身觀與受觀為因為根為眼為道為漸為能作為緣生為起集為等起。受觀與心觀。心觀與法觀亦爾。餘如前說。有說。身觀與受觀。為加行為門為依。乃至心觀與法觀亦爾。餘如前說。有說。身觀與受觀。為依止為迹處。乃至心觀與法觀亦爾。餘如前說。問若爾。身觀復以誰為依止迹處耶。答以先所得奢摩他相。為依止為迹處。如說。彼先得不動奢摩他故。身輕輭相從足至頂周遍積聚。由此能起身念住乃至法念住。有說。彼於相續中分別諸處起四念住。謂瑜伽師先欲知諸色處故。先分別十色處及法處所攝色。是故先起身念住。次即於法處分別諸受故。次起受念住。次即於法處。分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說念住一一所以。彼次第今當說。何故世尊先說身念住。乃至後說法念住耶。答顯示隨順故。謂若如是次第顯示則於文字言說隨順。有說。說受隨順故。謂若作如是次第。則於師說及弟子受皆得隨順。有說。此依生起次第故。次第有三種。一生起次第。二顯示次第。三現觀次第。生起次第者。如此念住。及靜慮無量無色解脫勝處遍處等。顯示次第者。謂正斷神足根力覺支道支等。現觀次第者。謂四聖諦。以瑜伽師先起身念住故佛前說。乃至後起法念住故佛後說。問因論生論。何故諸瑜伽師先起身念住。乃至後起法念住耶。答依麁細次第故。謂五蘊中色蘊最麁。故先觀察起身念住。四無色蘊中受蘊最麁。故次觀察起受念住。問受等無方所。如何可施設麁細耶。答雖無方所麁細而有行相麁細。亦可施設。此中受行相麁如說我手足等痛。又說我受如是如是苦故。受等蘊雖非色而如色施設麁細。四無色蘊中識蘊最細。而先想行蘊觀察起心念住者。以想行蘊與涅槃最微細法合施設故。彼最後觀察起法念住。有說。從不可知本際以來男為女色女為男色。是生染處。故先觀色起身念住。染著此色由貪樂受。故次觀受。起受念住。貪樂由於心不調伏。故次觀心起心念住。心不調伏由煩惱未斷。故最後觀法起法念住。有說以色可施設有增減。有取捨相似相續故。先觀色起身念住。於觀色時起身輕安及心輕安。由此為先引起樂受。故次觀受起受念住。於觀受時。引起勝義境界了別。故次觀識起心念住。彼作是念。若處起心亦起心所。故最後觀法起法念住。有說。身愚能持受愚乃至心愚能持法愚。非身愚不轉能轉受愚。乃至非心愚不轉能轉法愚故。四念住如是次第起。有說。身不愚能引受不愚。乃至心不愚能引法不愚。非身不愚不起能起受不愚。乃至非心不愚不起能起法不愚。故四念住如是次第起。有說。身觀能引受觀。乃至心觀能引法觀。非身觀不起能起受觀。廣說如上。有說。身觀與受觀為因為根為眼為道為漸為能作為緣生為起集為等起。受觀與心觀。心觀與法觀亦爾。餘如前說。有說。身觀與受觀。為加行為門為依。乃至心觀與法觀亦爾。餘如前說。有說。身觀與受觀。為依止為迹處。乃至心觀與法觀亦爾。餘如前說。問若爾。身觀復以誰為依止迹處耶。答以先所得奢摩他相。為依止為迹處。如說。彼先得不動奢摩他故。身輕輭相從足至頂周遍積聚。由此能起身念住乃至法念住。有說。彼於相續中分別諸處起四念住。謂瑜伽師先欲知諸色處故。先分別十色處及法處所攝色。是故先起身念住。次即於法處分別諸受故。次起受念住。次即於法處。分

別想行蘊及三無為故。次起法念住。彼復作是念。除此有何。即如實知餘有意處。由此即分別意處。故最後起心念住。諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住。後起心念住。若依共相觀則先起心念住。後起法念住。故四念住如是次第起。問為先起緣內念住。為先起緣外念住耶。若爾有何過。若先起緣內念住者。經說云何通。如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿。欲疾除斷欲貪瞋者。應往澹泊路詣死屍所善取其相。或青淤或膿爛。乃至廣說。若先起緣外念住者。餘經說復云何通。如說先於內身住循身觀。次於外身。乃至廣說。答應作是說。先起緣內念住。所以者何。以有我故有我所。有我執故有我所執。有我見故有我所見。有五我見故有十五我所見。有我愚故有我所愚。有我愛故有眾具愛。為長養內我求外資具故。問若爾。前所引經云何通。答彼是念住加行非根本念住。云何知然。即彼經說善取相已速還本處。憶念先所取相。若能者善。若不能者復往屍所。更善取相馳還本處。洗足入房敷座而坐。以勝解作意令所取相明了現前。是名念住加行。若時以外所取相置於內身。而觀察者乃名入根本念住。有說。彼契經說。果勝作意非念住位。云何知然。即彼經說。彼新學苾芻得學意已。若欲往澹泊路者隨欲而往。此中新學苾芻即預流者。及一來者。故知彼契經說果勝作意非念住位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別想行蘊及三無為故。次起法念住。彼復作是念。除此有何。即如實知餘有意處。由此即分別意處。故最後起心念住。諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住。後起心念住。若依共相觀則先起心念住。後起法念住。故四念住如是次第起。問為先起緣內念住。為先起緣外念住耶。若爾有何過。若先起緣內念住者。經說云何通。如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿。欲疾除斷欲貪瞋者。應往澹泊路詣死屍所善取其相。或青淤或膿爛。乃至廣說。若先起緣外念住者。餘經說復云何通。如說先於內身住循身觀。次於外身。乃至廣說。答應作是說。先起緣內念住。所以者何。以有我故有我所。有我執故有我所執。有我見故有我所見。有五我見故有十五我所見。有我愚故有我所愚。有我愛故有眾具愛。為長養內我求外資具故。問若爾。前所引經云何通。答彼是念住加行非根本念住。云何知然。即彼經說善取相已速還本處。憶念先所取相。若能者善。若不能者復往屍所。更善取相馳還本處。洗足入房敷座而坐。以勝解作意令所取相明了現前。是名念住加行。若時以外所取相置於內身。而觀察者乃名入根本念住。有說。彼契經說。果勝作意非念住位。云何知然。即彼經說。彼新學苾芻得學意已。若欲往澹泊路者隨欲而往。此中新學苾芻即預流者。及一來者。故知彼契經說果勝作意非念住位。

如契經說。於內身住循身觀。於外身住循身觀。於內外身住循身觀。乃至廣說。問此中何者名內身等。何者名外身等答自相續所攝色名內身。他相續所攝色。及非有情數色名外身。內法外法說亦爾。自相續所攝受名內受。他相續所攝受名外受。內心外心說亦爾。有餘師說。有情數色名內身。非有情數色名外身。內法外法說亦爾。受心如前說。脅尊者言。現在名內。過去未來及無為名外。問何故現在名內。過去未來及無為名外耶。答以現在法多令有情攝受貪著。非過去未來及無為故。此中於內身住循身觀者。住內身自相觀。於外身住循身觀者。住外身自相觀。於內外身住循身觀者。住內外身共相觀。乃至法亦爾。有說。於內身住循身觀者。住內身廣觀。於外身住循身觀者。住外身廣觀。於內外身住循身觀者。住內外身略觀。乃至法亦爾。有說。於內身住循身觀者。對治我執。於外身住循身觀者。對治我所執。於內外身住循身觀者。對治我我所執。乃至法亦爾。如我執我所執。我見我所見說亦如是。有說。於內身住循身觀者。對治五我見。於外身住循身觀者。對治十五我所見。於內外身住循身觀者。對治二十種薩迦耶見。乃至法亦爾。如我見我所見。如是我愚我所愚說亦爾。有說。於內身住循身觀者。對治我愛。於外身住循身觀者。對治眾具愛。於內外身住循身觀者。對治俱愛。乃至法亦爾。問齊何當言身念住。乃至法念住圓滿耶。答由二緣故當知圓滿。一分別所緣。二善根增。分別所緣者。謂若時能以剎那極微分析所緣。或唯以剎那分析所緣。善根增者。謂依下生中依中生上。齊此應知念住圓滿。有說。由轉加行應知圓滿。謂瑜伽師先分別身。分別身已轉身覺慧次分別受。分別受已轉受覺慧次分別心。分別心已轉心覺慧分別於法。譬如農夫引水溉田。初畦滿已引溉第二。第二滿已引溉第三。第三滿已引溉第四。此亦如是。有說。齊怨害相成應知圓滿。怨害相有二種。一令不憙樂。二令生瞋恚。此中但說令不憙樂名怨害相。謂瑜伽師分別身已便於身不生憙樂。而憙樂受等。分別受已復於受不生憙樂。而憙樂心等。分別心已復於心不生憙樂。而憙樂於法。分別法已。便於一切境界不生憙樂應知。爾時念住圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。於內身住循身觀。於外身住循身觀。於內外身住循身觀。乃至廣說。問此中何者名內身等。何者名外身等答自相續所攝色名內身。他相續所攝色。及非有情數色名外身。內法外法說亦爾。自相續所攝受名內受。他相續所攝受名外受。內心外心說亦爾。有餘師說。有情數色名內身。非有情數色名外身。內法外法說亦爾。受心如前說。脅尊者言。現在名內。過去未來及無為名外。問何故現在名內。過去未來及無為名外耶。答以現在法多令有情攝受貪著。非過去未來及無為故。此中於內身住循身觀者。住內身自相觀。於外身住循身觀者。住外身自相觀。於內外身住循身觀者。住內外身共相觀。乃至法亦爾。有說。於內身住循身觀者。住內身廣觀。於外身住循身觀者。住外身廣觀。於內外身住循身觀者。住內外身略觀。乃至法亦爾。有說。於內身住循身觀者。對治我執。於外身住循身觀者。對治我所執。於內外身住循身觀者。對治我我所執。乃至法亦爾。如我執我所執。我見我所見說亦如是。有說。於內身住循身觀者。對治五我見。於外身住循身觀者。對治十五我所見。於內外身住循身觀者。對治二十種薩迦耶見。乃至法亦爾。如我見我所見。如是我愚我所愚說亦爾。有說。於內身住循身觀者。對治我愛。於外身住循身觀者。對治眾具愛。於內外身住循身觀者。對治俱愛。乃至法亦爾。問齊何當言身念住。乃至法念住圓滿耶。答由二緣故當知圓滿。一分別所緣。二善根增。分別所緣者。謂若時能以剎那極微分析所緣。或唯以剎那分析所緣。善根增者。謂依下生中依中生上。齊此應知念住圓滿。有說。由轉加行應知圓滿。謂瑜伽師先分別身。分別身已轉身覺慧次分別受。分別受已轉受覺慧次分別心。分別心已轉心覺慧分別於法。譬如農夫引水溉田。初畦滿已引溉第二。第二滿已引溉第三。第三滿已引溉第四。此亦如是。有說。齊怨害相成應知圓滿。怨害相有二種。一令不憙樂。二令生瞋恚。此中但說令不憙樂名怨害相。謂瑜伽師分別身已便於身不生憙樂。而憙樂受等。分別受已復於受不生憙樂。而憙樂心等。分別心已復於心不生憙樂。而憙樂於法。分別法已。便於一切境界不生憙樂應知。爾時念住圓滿。