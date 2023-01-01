阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十八五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十八五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶。修四波羅蜜多而得圓滿。謂施波羅蜜多。戒波羅蜜多。精進波羅蜜多。般若波羅蜜多。當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿。答有說。若菩薩行布施時。不為慳悋之所屈伏。當言施波羅蜜多圓滿。持淨戒時不為惡戒之所陵雜。當言戒波羅蜜多圓滿。起精進時不為懈怠之所退敗。當言精進波羅蜜多圓滿。修般若時不為惡慧之所嬈濁。當言般若波羅蜜多圓滿。有說。若時菩薩但以悲心能施一切一切種物。乃至身命頭目髓腦都無少許戀著之心。齊此名為施波羅蜜多圓滿。若時菩薩橫被有情斬截手足。割劓耳鼻。或斫身分。乃至無完如芥子許。爾時無有一念瞋心。況欲加報。齊此名為戒波羅蜜多圓滿。若時菩薩心勇猛故。經七晝夜一足而立不瞚而視。以一伽他讚歎於佛。而無一念懈倦之心。齊此名為精進波羅蜜多圓滿。若時菩薩名瞿頻陀精求菩提。聰慧第一論難無敵。世共稱仰。齊此名為般若波羅蜜多圓滿。或說。乃至坐金剛座入金剛喻定。將證無上正等菩提。齊此方名般若波羅蜜多圓滿。如是說者。此等所說皆依一時。一行增上說為圓滿。如實義者。得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿。外國師說。有六波羅蜜多。謂於前四加忍靜慮。迦濕彌羅國諸論師言。後二波羅蜜多即前四所攝。謂忍攝在戒中。靜慮攝在般若。戒慧滿時即名彼滿故。復有別說。六波羅蜜多。謂於前四加聞及忍。若時菩薩能遍受持如來所說十二分教。齊此聞波羅蜜多名為圓滿。若時菩薩自稱忍辱被羯利王割截支體。曾無一念忿恨之心。反以慈言誓饒益彼。齊此忍波羅蜜多名為圓滿。此二亦在前四中攝。忍如前說聞攝在慧。雖諸功德皆可名為波羅蜜多。而依顯了增上義說。故唯有四。問修此四波羅蜜多時。於一一劫阿僧企耶逢事幾佛。答初劫阿僧企耶逢事七萬五千佛。最初名釋迦牟尼最後名寶髻。第二劫阿僧企耶逢事七萬六千佛。最初即寶髻最後名然燈。第三劫阿僧企耶逢事七萬七千佛。最初即然燈最後名勝觀。於修相異熟業九十一劫中逢事六佛。最初即勝觀最後名迦葉波。當知此依釋迦菩薩說。若餘菩薩不定。如是釋迦菩薩於迦葉波佛時。四波羅蜜多先隨分滿。相異熟業今善圓滿。從此贍部洲歿生覩史多天。受天趣最後異熟。問何故菩薩唯於覩史多天受天趣最後異熟。不於餘天耶。脅尊者言。此不應問。若上若下俱亦生疑。然生彼天不違法相。有說。覩史多天是千世界天趣之中猶如齊法。是故菩薩唯生彼天。有說。下天放逸上天根鈍。唯覩史多天離二過失。菩薩怖畏放逸厭患鈍根。故唯生彼。有說。下天煩惱利上天煩惱數。覩史多天離此二種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如說菩薩經三劫阿僧企耶。修四波羅蜜多而得圓滿。謂施波羅蜜多。戒波羅蜜多。精進波羅蜜多。般若波羅蜜多。當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿。答有說。若菩薩行布施時。不為慳悋之所屈伏。當言施波羅蜜多圓滿。持淨戒時不為惡戒之所陵雜。當言戒波羅蜜多圓滿。起精進時不為懈怠之所退敗。當言精進波羅蜜多圓滿。修般若時不為惡慧之所嬈濁。當言般若波羅蜜多圓滿。有說。若時菩薩但以悲心能施一切一切種物。乃至身命頭目髓腦都無少許戀著之心。齊此名為施波羅蜜多圓滿。若時菩薩橫被有情斬截手足。割劓耳鼻。或斫身分。乃至無完如芥子許。爾時無有一念瞋心。況欲加報。齊此名為戒波羅蜜多圓滿。若時菩薩心勇猛故。經七晝夜一足而立不瞚而視。以一伽他讚歎於佛。而無一念懈倦之心。齊此名為精進波羅蜜多圓滿。若時菩薩名瞿頻陀精求菩提。聰慧第一論難無敵。世共稱仰。齊此名為般若波羅蜜多圓滿。或說。乃至坐金剛座入金剛喻定。將證無上正等菩提。齊此方名般若波羅蜜多圓滿。如是說者。此等所說皆依一時。一行增上說為圓滿。如實義者。得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿。外國師說。有六波羅蜜多。謂於前四加忍靜慮。迦濕彌羅國諸論師言。後二波羅蜜多即前四所攝。謂忍攝在戒中。靜慮攝在般若。戒慧滿時即名彼滿故。復有別說。六波羅蜜多。謂於前四加聞及忍。若時菩薩能遍受持如來所說十二分教。齊此聞波羅蜜多名為圓滿。若時菩薩自稱忍辱被羯利王割截支體。曾無一念忿恨之心。反以慈言誓饒益彼。齊此忍波羅蜜多名為圓滿。此二亦在前四中攝。忍如前說聞攝在慧。雖諸功德皆可名為波羅蜜多。而依顯了增上義說。故唯有四。問修此四波羅蜜多時。於一一劫阿僧企耶逢事幾佛。答初劫阿僧企耶逢事七萬五千佛。最初名釋迦牟尼最後名寶髻。第二劫阿僧企耶逢事七萬六千佛。最初即寶髻最後名然燈。第三劫阿僧企耶逢事七萬七千佛。最初即然燈最後名勝觀。於修相異熟業九十一劫中逢事六佛。最初即勝觀最後名迦葉波。當知此依釋迦菩薩說。若餘菩薩不定。如是釋迦菩薩於迦葉波佛時。四波羅蜜多先隨分滿。相異熟業今善圓滿。從此贍部洲歿生覩史多天。受天趣最後異熟。問何故菩薩唯於覩史多天受天趣最後異熟。不於餘天耶。脅尊者言。此不應問。若上若下俱亦生疑。然生彼天不違法相。有說。覩史多天是千世界天趣之中猶如齊法。是故菩薩唯生彼天。有說。下天放逸上天根鈍。唯覩史多天離二過失。菩薩怖畏放逸厭患鈍根。故唯生彼。有說。下天煩惱利上天煩惱數。覩史多天離此二種

。菩薩厭此二類煩惱。故生彼天。有說。菩薩唯造作增長彼天處業。故唯生彼。有說。唯覩史多天壽量與菩薩成佛及贍部洲人見佛業熟時分相稱。謂人間經五十七俱胝六十千歲。能化所化善根應熟。彼即是覩史多天壽量。是故菩薩唯生彼天。若生上天壽量未盡善根已熟。若生下天壽量已盡善根未熟。故不生彼。有說。為化覩史多天無量樂法菩薩眾故。謂彼天中有九廊院。廊各十二踰繕那量。樂法菩薩常滿其中。補處菩薩晝夜六時恒為說法。上下天處無如是事。有說。菩薩恒時樂處中行。故於最後生處中覩史多天。從彼歿已生中印度劫比羅筏窣覩城。於夜中分踰城出家。依處中行成等正覺。為諸有情說處中法。於夜中分入般涅槃。由此唯生覩史多天。非餘天處。問何緣菩薩於最後有唯從天歿不從人來。答有說。於諸趣中天趣勝故。有說。從天上來人所重故。有說。從天來時有神變事。從人趣來無如是事。有說。人中無有如是壽量如覩史多與善根熟時相稱可故。有說。覩史多天樂法菩薩業增上力。令此菩薩必生彼天為說法故。有說。菩薩彼有生天業定應受故。有說。若菩薩頻生人中而成佛者。則生厭賤不受化故。問何不即於覩史多天成正等覺。而必來人間耶。答隨諸佛法故。謂過殑伽沙數諸佛世尊。皆於人中而取正覺故。復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故。復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故。復次諸天耽著妙欲。於入正性離生得果離染等事非增上故。復次人趣根性猛利多分能受如來正法。天趣不爾。復次最後有菩薩必受胎生。天趣唯化生故。復次有二事處佛出世間。一有厭心。二有猛利智。當知此二唯人趣有。復次人天並是法器。為欲俱攝故來人間。若在天上則人無由往。又不可令天上成佛。來人間化人當疑佛。是幻所作不受法故。是以菩薩人間成佛。然菩薩住覩史多宮。彼壽量盡將下生時。先觀四事。一觀時分。二觀處所。三觀種姓。四觀依器。觀時分者。觀諸世間於何時中佛應出世。即知從人壽八萬歲。乃至百歲時佛應出世。今正是時。觀處所者。謂觀世間於何方處佛應出世。即知於贍部洲中印度佛應出世。非邊地達絮蔑戾車中。觀種姓者。謂觀世間何種姓中佛應出世。即知或剎帝利或婆羅門種姓中佛應出世。隨彼時強勝者即生其中。觀依器者。謂觀世間何等女人。父母種姓並皆清淨。胎藏寬博無諸過失。能持菩薩那羅延力所合成身經十月日。即知贍部洲中有是女人名字某甲堪為依器。菩薩如是觀四事已。即告行道天子言。汝可巡告覩史多天眾。却後七日。補處菩薩當從此歿生贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。菩薩厭此二類煩惱。故生彼天。有說。菩薩唯造作增長彼天處業。故唯生彼。有說。唯覩史多天壽量與菩薩成佛及贍部洲人見佛業熟時分相稱。謂人間經五十七俱胝六十千歲。能化所化善根應熟。彼即是覩史多天壽量。是故菩薩唯生彼天。若生上天壽量未盡善根已熟。若生下天壽量已盡善根未熟。故不生彼。有說。為化覩史多天無量樂法菩薩眾故。謂彼天中有九廊院。廊各十二踰繕那量。樂法菩薩常滿其中。補處菩薩晝夜六時恒為說法。上下天處無如是事。有說。菩薩恒時樂處中行。故於最後生處中覩史多天。從彼歿已生中印度劫比羅筏窣覩城。於夜中分踰城出家。依處中行成等正覺。為諸有情說處中法。於夜中分入般涅槃。由此唯生覩史多天。非餘天處。問何緣菩薩於最後有唯從天歿不從人來。答有說。於諸趣中天趣勝故。有說。從天上來人所重故。有說。從天來時有神變事。從人趣來無如是事。有說。人中無有如是壽量如覩史多與善根熟時相稱可故。有說。覩史多天樂法菩薩業增上力。令此菩薩必生彼天為說法故。有說。菩薩彼有生天業定應受故。有說。若菩薩頻生人中而成佛者。則生厭賤不受化故。問何不即於覩史多天成正等覺。而必來人間耶。答隨諸佛法故。謂過殑伽沙數諸佛世尊。皆於人中而取正覺故。復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故。復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故。復次諸天耽著妙欲。於入正性離生得果離染等事非增上故。復次人趣根性猛利多分能受如來正法。天趣不爾。復次最後有菩薩必受胎生。天趣唯化生故。復次有二事處佛出世間。一有厭心。二有猛利智。當知此二唯人趣有。復次人天並是法器。為欲俱攝故來人間。若在天上則人無由往。又不可令天上成佛。來人間化人當疑佛。是幻所作不受法故。是以菩薩人間成佛。然菩薩住覩史多宮。彼壽量盡將下生時。先觀四事。一觀時分。二觀處所。三觀種姓。四觀依器。觀時分者。觀諸世間於何時中佛應出世。即知從人壽八萬歲。乃至百歲時佛應出世。今正是時。觀處所者。謂觀世間於何方處佛應出世。即知於贍部洲中印度佛應出世。非邊地達絮蔑戾車中。觀種姓者。謂觀世間何種姓中佛應出世。即知或剎帝利或婆羅門種姓中佛應出世。隨彼時強勝者即生其中。觀依器者。謂觀世間何等女人。父母種姓並皆清淨。胎藏寬博無諸過失。能持菩薩那羅延力所合成身經十月日。即知贍部洲中有是女人名字某甲堪為依器。菩薩如是觀四事已。即告行道天子言。汝可巡告覩史多天眾。却後七日。補處菩薩當從此歿生贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城。

廣作佛事。諸欲隨者當發往願。行道天子歡喜敬諾。乘己所有迅疾神通。遍告覩史多天眾言。天仙當知。却後七日補處菩薩當下贍部洲。生中印度劫比羅筏窣覩城。廣作佛事。仁等天眾欲隨從者當發往願。爾時便有五百天子。尋聲即發隨下生願。至第七日。菩薩便與五百天子。一時從覩史多天沒。於贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城俱時而生。皆為釋種助宣佛事。當知此說釋迦菩薩。若餘菩薩隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣作佛事。諸欲隨者當發往願。行道天子歡喜敬諾。乘己所有迅疾神通。遍告覩史多天眾言。天仙當知。却後七日補處菩薩當下贍部洲。生中印度劫比羅筏窣覩城。廣作佛事。仁等天眾欲隨從者當發往願。爾時便有五百天子。尋聲即發隨下生願。至第七日。菩薩便與五百天子。一時從覩史多天沒。於贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城俱時而生。皆為釋種助宣佛事。當知此說釋迦菩薩。若餘菩薩隨其所應。

如說慈氏。汝於來世當得作佛。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經故。如世尊說。於未來世人壽八萬歲時。此贍部洲其地寬廣。人民熾盛安隱豐樂。村邑城郭鷄鳴相接。女人年五百歲爾乃行嫁。彼時諸人身雖勝妙然有三患。一者大小便利。二者寒熱飢渴。三者貪婬老病。有轉輪王名曰餉佉。威伏四方如法化世。成就七寶。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶。千子具足。勇健端政能摧怨敵。極大海際地平如掌。無有丘坑砂礫毒刺。人皆和睦慈心相向。兵戈不用以正自守。王有寶臺。高千尋量廣十六分。種種莊嚴持施福田興大福業。其後不久剃除鬚髮。以信出家勤修梵行。於現法中成阿羅漢。即能自知。我生已盡梵行已立所作已辦不受後有。得般涅槃。時佛說是語已。眾中阿氏多苾芻。即從座起恭敬合掌而白佛言。世尊。願我於未來世當得作彼餉佉輪王。威伏四方如法化世。廣說乃至得般涅槃。爾時世尊呵叱彼曰。癡人云何不欲一死而求再死願於來世作餉佉輪王。乃至廣說。然阿氏多如汝所願。汝於來世定得作彼餉佉輪王。降伏四方如法化世。廣說乃至得般涅槃。復告大眾。未來人壽八萬歲時有佛出世。名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。如我今者十號具足。彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人眾中。自稱我是。如來應正等覺。乃至佛薄伽梵。具足證得自在通慧。亦自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得大涅槃。復為有情宣說正法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。為諸人天正開梵行令廣修學。無量百千徒眾圍遶。無量慈種弟子侍衛。作大饒益。如我今者亦於此世間天魔大梵。廣說乃至。無量釋種弟子侍衛作大饒益。時佛說是語已。眾中慈氏菩薩即從座起。恭敬合掌而白佛言。世尊。願我於未來世當得作彼慈氏如來應正等覺。廣說乃至。如今世尊亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益。爾時世尊聞彼語已起前際智。審觀慈氏三無數劫修四波羅蜜多得圓滿不。即如實知皆已圓滿。復審觀彼百大劫中修相異熟業得圓滿不。即如實知除金色相業餘皆圓滿。由此佛告大生主喬答彌言。汝今可以此金色衣布施眾僧。若供養僧當知亦名供養於我佛時預知眾僧得此金色衣已。有是因緣應慈氏得慈氏得已必當施我。乃至廣說。由此因緣金色業滿。此中或說。佛欲令彼金色業滿。告阿難陀言。汝可為我覓新金色衣。吾欲持與慈氏。時阿難陀如教即得。尋時跪進。世尊得已命慈氏言。汝可取此新金色衣。慈氏承命然不敢取。佛言。但取。任汝奉施佛上首僧。所以者何。汝於未 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說慈氏。汝於來世當得作佛。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經故。如世尊說。於未來世人壽八萬歲時。此贍部洲其地寬廣。人民熾盛安隱豐樂。村邑城郭鷄鳴相接。女人年五百歲爾乃行嫁。彼時諸人身雖勝妙然有三患。一者大小便利。二者寒熱飢渴。三者貪婬老病。有轉輪王名曰餉佉。威伏四方如法化世。成就七寶。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶。千子具足。勇健端政能摧怨敵。極大海際地平如掌。無有丘坑砂礫毒刺。人皆和睦慈心相向。兵戈不用以正自守。王有寶臺。高千尋量廣十六分。種種莊嚴持施福田興大福業。其後不久剃除鬚髮。以信出家勤修梵行。於現法中成阿羅漢。即能自知。我生已盡梵行已立所作已辦不受後有。得般涅槃。時佛說是語已。眾中阿氏多苾芻。即從座起恭敬合掌而白佛言。世尊。願我於未來世當得作彼餉佉輪王。威伏四方如法化世。廣說乃至得般涅槃。爾時世尊呵叱彼曰。癡人云何不欲一死而求再死願於來世作餉佉輪王。乃至廣說。然阿氏多如汝所願。汝於來世定得作彼餉佉輪王。降伏四方如法化世。廣說乃至得般涅槃。復告大眾。未來人壽八萬歲時有佛出世。名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。如我今者十號具足。彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人眾中。自稱我是。如來應正等覺。乃至佛薄伽梵。具足證得自在通慧。亦自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得大涅槃。復為有情宣說正法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。為諸人天正開梵行令廣修學。無量百千徒眾圍遶。無量慈種弟子侍衛。作大饒益。如我今者亦於此世間天魔大梵。廣說乃至。無量釋種弟子侍衛作大饒益。時佛說是語已。眾中慈氏菩薩即從座起。恭敬合掌而白佛言。世尊。願我於未來世當得作彼慈氏如來應正等覺。廣說乃至。如今世尊亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益。爾時世尊聞彼語已起前際智。審觀慈氏三無數劫修四波羅蜜多得圓滿不。即如實知皆已圓滿。復審觀彼百大劫中修相異熟業得圓滿不。即如實知除金色相業餘皆圓滿。由此佛告大生主喬答彌言。汝今可以此金色衣布施眾僧。若供養僧當知亦名供養於我佛時預知眾僧得此金色衣已。有是因緣應慈氏得慈氏得已必當施我。乃至廣說。由此因緣金色業滿。此中或說。佛欲令彼金色業滿。告阿難陀言。汝可為我覓新金色衣。吾欲持與慈氏。時阿難陀如教即得。尋時跪進。世尊得已命慈氏言。汝可取此新金色衣。慈氏承命然不敢取。佛言。但取。任汝奉施佛上首僧。所以者何。汝於未

來當由此福饒益世間故。慈氏敬諾取已奉施佛上首僧。由此因緣。金色業滿。有說。慈氏金色相業亦先圓滿。然佛令彼施金色衣者。欲顯功德雖滿而無厭足勸引他故。世尊起前際智觀慈氏前際已。復起後際智審觀未來人壽八萬歲時。慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身不。即知彼有。復審觀察彼於爾時為有堪能得菩提不。即知彼能。世尊觀彼前後際已。即讚慈氏菩薩言。善哉善哉。汝能發此廣大思願為欲饒益無量有情。誠為快善。復告慈氏。如汝所願。汝於來世人壽八萬歲時。當得作佛名曰慈氏如來應正等覺。廣說乃至。無量慈種弟子侍衛作大饒益。如我今者亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益。問阿氏多及慈氏俱求未來八萬歲時身。何故世尊訶阿氏多而讚慈氏。答阿氏多苾芻於有起意樂起勝解起欣慕起希望起尋求故佛訶之。慈氏菩薩不於有起意樂。乃至尋求。然於利樂諸有情事起意樂。乃至尋求故佛讚之。復次阿氏多求世間輪王位故佛訶之。慈氏求出世法輪王位故佛讚之。如是求流轉王位。求還滅王位說亦爾。復次阿氏多求自利樂故佛訶之。慈氏求利樂他故佛讚之。如是求自饒益求饒益他說亦爾。契經雖作是說。慈氏汝於來世人壽八萬歲時當得作佛。名慈氏如來應正等覺。乃至廣說。而不分別此何智於何轉。契經是此論所依根本。彼所不分別者今應分別。故作斯論。問如說慈氏汝於來世當得作佛。名慈氏如來應正等覺。此何智。答因智道智。此即如來觀察慈氏前後際智。問此於何轉。答有於相異熟業轉。由此名因智。有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道智。此即如來觀察慈氏前際相異熟業圓滿不。圓滿智於因轉故說名因智。及是觀察慈氏後際。無漏根力覺支道支得無上正等菩提。智於道轉故說名道智。然此二智俱是世俗智攝。以非十六行相智故。或有身中雖有三十二相而無聖法。謂異生轉輪王。或有身中雖有聖法而無三十二相。謂非輪王聲聞等。或有身中有三十二相亦有聖法而非佛。謂餉佉王等得聖道已。或有身中無三十二相亦無聖法。謂餘異生。一切佛身必有無上三十二相及無上聖法。謂正等菩提。問何故此中唯說於相異熟業轉名因智。不說於四波羅蜜多轉名因智耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次相異熟業近。四波羅蜜多遠此中說近不說遠。復次相異熟業修時顯了人天共知。四波羅蜜多不爾。此中隨顯而說。復次修相異熟業時。菩提決定趣亦決定。修四波羅蜜多時。雖菩提決定。而趣未決定。是故不說。復次此中說知身近因菩提近因。相異熟業是身近因。無漏根力等是菩提近因。四波羅蜜多及不淨觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來當由此福饒益世間故。慈氏敬諾取已奉施佛上首僧。由此因緣。金色業滿。有說。慈氏金色相業亦先圓滿。然佛令彼施金色衣者。欲顯功德雖滿而無厭足勸引他故。世尊起前際智觀慈氏前際已。復起後際智審觀未來人壽八萬歲時。慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身不。即知彼有。復審觀察彼於爾時為有堪能得菩提不。即知彼能。世尊觀彼前後際已。即讚慈氏菩薩言。善哉善哉。汝能發此廣大思願為欲饒益無量有情。誠為快善。復告慈氏。如汝所願。汝於來世人壽八萬歲時。當得作佛名曰慈氏如來應正等覺。廣說乃至。無量慈種弟子侍衛作大饒益。如我今者亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益。問阿氏多及慈氏俱求未來八萬歲時身。何故世尊訶阿氏多而讚慈氏。答阿氏多苾芻於有起意樂起勝解起欣慕起希望起尋求故佛訶之。慈氏菩薩不於有起意樂。乃至尋求。然於利樂諸有情事起意樂。乃至尋求故佛讚之。復次阿氏多求世間輪王位故佛訶之。慈氏求出世法輪王位故佛讚之。如是求流轉王位。求還滅王位說亦爾。復次阿氏多求自利樂故佛訶之。慈氏求利樂他故佛讚之。如是求自饒益求饒益他說亦爾。契經雖作是說。慈氏汝於來世人壽八萬歲時當得作佛。名慈氏如來應正等覺。乃至廣說。而不分別此何智於何轉。契經是此論所依根本。彼所不分別者今應分別。故作斯論。問如說慈氏汝於來世當得作佛。名慈氏如來應正等覺。此何智。答因智道智。此即如來觀察慈氏前後際智。問此於何轉。答有於相異熟業轉。由此名因智。有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道智。此即如來觀察慈氏前際相異熟業圓滿不。圓滿智於因轉故說名因智。及是觀察慈氏後際。無漏根力覺支道支得無上正等菩提。智於道轉故說名道智。然此二智俱是世俗智攝。以非十六行相智故。或有身中雖有三十二相而無聖法。謂異生轉輪王。或有身中雖有聖法而無三十二相。謂非輪王聲聞等。或有身中有三十二相亦有聖法而非佛。謂餉佉王等得聖道已。或有身中無三十二相亦無聖法。謂餘異生。一切佛身必有無上三十二相及無上聖法。謂正等菩提。問何故此中唯說於相異熟業轉名因智。不說於四波羅蜜多轉名因智耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次相異熟業近。四波羅蜜多遠此中說近不說遠。復次相異熟業修時顯了人天共知。四波羅蜜多不爾。此中隨顯而說。復次修相異熟業時。菩提決定趣亦決定。修四波羅蜜多時。雖菩提決定。而趣未決定。是故不說。復次此中說知身近因菩提近因。相異熟業是身近因。無漏根力等是菩提近因。四波羅蜜多及不淨觀

等非二近因。是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等非二近因。是故不說。

如說。此苾芻即於現法當辨聖旨。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如自恣經說。此苾芻即於現法當辨聖旨能自了知。我生已盡梵行已立所作已辦。不受後有得般涅槃。彼經雖作是說。而不分別此何智於何轉。彼經是此論所依根本。彼所不說者今應說之。故作斯論。問如說此苾芻即於現法當辨聖旨此何智。答道智。問此於何轉。答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智。此即如來觀諸苾芻無漏根力覺支道支得諸漏永盡智於道轉故說名道智。此亦是世俗智攝。以非無漏十六行相智故。問此中何故不說因智。答有說。此中應作是說。此何智。答因智道智。此於何轉。答有於順解脫分善根等轉由此名因智。有於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智。而不作是說者。當知此義有餘。有說。無上菩提加行廣大三無數劫百劫乃成彼因可重。是故說觀彼智。聲聞菩提加行狹小。謂極速者三生便得。第一生下種。第二生成熟。第三生解脫。因非可重故不說觀彼智。有說。菩薩相異熟業所依種性等決定故說知彼智。聲聞順解脫分善根所依種性等不決定故不說知彼智。有說。佛有二事勝。一所依身。二所得菩提。故觀彼所因具說知二種因智。聲聞但有所得菩提勝。非所依身故但說知菩提因智。有說。知順解脫分善根等智前亦不說。故於此中不應為問。願智云何。乃至廣說。問何故作此論。答前雖說願智作用。而未說彼自性。今欲說之故作斯論。問願智云何。答如阿羅漢成就神通得心自在。隨欲知義發正願已。便入邊際第四靜慮。從定起已如願皆知。隨欲知義者。問何故阿羅漢欲知義耶。答三因緣故。一為饒益弟子故。二為住持佛法故。三為知世間安不安故。饒益弟子者。謂阿羅漢於諸弟子修觀行時。法應觀彼入聖久近。我壽盡來某甲能入正性離生不。設不能入者我命終後。有餘能教令得入不。如此皆以願智故知。是等名為饒益弟子。住持佛法者。謂阿羅漢或有經營窣堵波毘訶羅僧伽藍等佛法僧事時。法應觀察久近成辦。盡我壽來為能辦不。設不辦者我命終後。為有餘人能續辦不。或有國王大臣長者及商主等欲於佛法作衰損事。有阿羅漢念欲化之。即便觀察彼可化不。設可化者為久近耶。我壽盡來化事果不。設不果者我命終後有能續不。此等皆以願智故知。諸如是事名住持佛法。知世間安不安者。謂阿羅漢或時觀察所在國土及時分中。當有豐儉怖畏安隱疾疫等事。欲令自他知趣捨故起願智知。如昔於此迦濕彌羅國有王名鑠迦。為縛喝國王入境侵奪。時王鑠迦即率兵士欲與交戰。彼王本性慈仁恒懼惡業。竊作是念。不知我今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說。此苾芻即於現法當辨聖旨。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如自恣經說。此苾芻即於現法當辨聖旨能自了知。我生已盡梵行已立所作已辦。不受後有得般涅槃。彼經雖作是說。而不分別此何智於何轉。彼經是此論所依根本。彼所不說者今應說之。故作斯論。問如說此苾芻即於現法當辨聖旨此何智。答道智。問此於何轉。答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智。此即如來觀諸苾芻無漏根力覺支道支得諸漏永盡智於道轉故說名道智。此亦是世俗智攝。以非無漏十六行相智故。問此中何故不說因智。答有說。此中應作是說。此何智。答因智道智。此於何轉。答有於順解脫分善根等轉由此名因智。有於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智。而不作是說者。當知此義有餘。有說。無上菩提加行廣大三無數劫百劫乃成彼因可重。是故說觀彼智。聲聞菩提加行狹小。謂極速者三生便得。第一生下種。第二生成熟。第三生解脫。因非可重故不說觀彼智。有說。菩薩相異熟業所依種性等決定故說知彼智。聲聞順解脫分善根所依種性等不決定故不說知彼智。有說。佛有二事勝。一所依身。二所得菩提。故觀彼所因具說知二種因智。聲聞但有所得菩提勝。非所依身故但說知菩提因智。有說。知順解脫分善根等智前亦不說。故於此中不應為問。願智云何。乃至廣說。問何故作此論。答前雖說願智作用。而未說彼自性。今欲說之故作斯論。問願智云何。答如阿羅漢成就神通得心自在。隨欲知義發正願已。便入邊際第四靜慮。從定起已如願皆知。隨欲知義者。問何故阿羅漢欲知義耶。答三因緣故。一為饒益弟子故。二為住持佛法故。三為知世間安不安故。饒益弟子者。謂阿羅漢於諸弟子修觀行時。法應觀彼入聖久近。我壽盡來某甲能入正性離生不。設不能入者我命終後。有餘能教令得入不。如此皆以願智故知。是等名為饒益弟子。住持佛法者。謂阿羅漢或有經營窣堵波毘訶羅僧伽藍等佛法僧事時。法應觀察久近成辦。盡我壽來為能辦不。設不辦者我命終後。為有餘人能續辦不。或有國王大臣長者及商主等欲於佛法作衰損事。有阿羅漢念欲化之。即便觀察彼可化不。設可化者為久近耶。我壽盡來化事果不。設不果者我命終後有能續不。此等皆以願智故知。諸如是事名住持佛法。知世間安不安者。謂阿羅漢或時觀察所在國土及時分中。當有豐儉怖畏安隱疾疫等事。欲令自他知趣捨故起願智知。如昔於此迦濕彌羅國有王名鑠迦。為縛喝國王入境侵奪。時王鑠迦即率兵士欲與交戰。彼王本性慈仁恒懼惡業。竊作是念。不知我今

戰必得勝存王位不。脫當不遂徒殺人民。更招殃罪死墮地獄。曾聞某甲僧伽藍中。有阿羅漢得妙願智。我當往問。念已即往。歸誠禮敬請決所疑。彼阿羅漢便答王曰。我雖曾得此智然資緣闕故。身力羸劣久不現前。時王即以種種飲食上妙資具而供給之。尊者未幾能起願智即為觀察。便見彼縛喝王必當奪得鑠迦王位作大饒益。見已即報鑠迦王言。王當失國願自思勉。鑠迦敬諾。即率左右及將眷屬。捨國而去往投他土。由此因緣諸阿羅漢欲知彼義。入邊際第四靜慮者。問何故名邊際第四靜慮耶。答此於第四靜慮。為表為極為稠林。故名邊際第四靜慮。即是最勝品第四靜慮義。猶如樹端樹中最勝名樹邊際。有說。此是表智極智稠林智等諸功德法所依處。故名邊際第四靜慮。謂無量等種種功德熏相續已。方起此定故。依此定所起功德。於諸功德為表為極為稠林。猶如醍醐牛味中勝。有說。此應名後際第四靜慮。際有三。一前際二中際三後際。此三即過去現在未來。如其次第。此中前際二智所知。謂宿住隨念智。及願智。中際亦二智所知。謂他心智及願智。後際唯願智所知。以未來境中唯有此智。是故此智名後際智。能起此定名為後際第四靜慮。有說。此應名未至際第四靜慮。際有三種。一未至際二至際三至已際。此三即未來現在過去。如其次第。如知現在名至際智。知過去名至已際智。如是此智多分知未來故名未至際智。能起此定名未至際第四靜慮。有說。此但應名邊際第四靜慮。所以者何。邊者名現在蘊界處。際者名過去未來。如於現在蘊界處有現見智轉。如是於過去未來亦有現見智轉。故此智名邊際智。能起此定名為邊際第四靜慮。從定起已如願皆知者。問為在定知為起定知。若爾何失。若在定知。何故此中說從定起已如願皆知。若起定知。何故須入邊際第四靜慮耶。答即在定能知。問何故此中說從定起已如願皆知。答此於說時名知由說顯知故。復次爾時令他知故說名為知。有說。起定能知。問何故復入第四靜慮。答邊際第四靜慮是知方便。要入彼定此智生故。如是說者。初說為善以在定能知起定說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戰必得勝存王位不。脫當不遂徒殺人民。更招殃罪死墮地獄。曾聞某甲僧伽藍中。有阿羅漢得妙願智。我當往問。念已即往。歸誠禮敬請決所疑。彼阿羅漢便答王曰。我雖曾得此智然資緣闕故。身力羸劣久不現前。時王即以種種飲食上妙資具而供給之。尊者未幾能起願智即為觀察。便見彼縛喝王必當奪得鑠迦王位作大饒益。見已即報鑠迦王言。王當失國願自思勉。鑠迦敬諾。即率左右及將眷屬。捨國而去往投他土。由此因緣諸阿羅漢欲知彼義。入邊際第四靜慮者。問何故名邊際第四靜慮耶。答此於第四靜慮。為表為極為稠林。故名邊際第四靜慮。即是最勝品第四靜慮義。猶如樹端樹中最勝名樹邊際。有說。此是表智極智稠林智等諸功德法所依處。故名邊際第四靜慮。謂無量等種種功德熏相續已。方起此定故。依此定所起功德。於諸功德為表為極為稠林。猶如醍醐牛味中勝。有說。此應名後際第四靜慮。際有三。一前際二中際三後際。此三即過去現在未來。如其次第。此中前際二智所知。謂宿住隨念智。及願智。中際亦二智所知。謂他心智及願智。後際唯願智所知。以未來境中唯有此智。是故此智名後際智。能起此定名為後際第四靜慮。有說。此應名未至際第四靜慮。際有三種。一未至際二至際三至已際。此三即未來現在過去。如其次第。如知現在名至際智。知過去名至已際智。如是此智多分知未來故名未至際智。能起此定名未至際第四靜慮。有說。此但應名邊際第四靜慮。所以者何。邊者名現在蘊界處。際者名過去未來。如於現在蘊界處有現見智轉。如是於過去未來亦有現見智轉。故此智名邊際智。能起此定名為邊際第四靜慮。從定起已如願皆知者。問為在定知為起定知。若爾何失。若在定知。何故此中說從定起已如願皆知。若起定知。何故須入邊際第四靜慮耶。答即在定能知。問何故此中說從定起已如願皆知。答此於說時名知由說顯知故。復次爾時令他知故說名為知。有說。起定能知。問何故復入第四靜慮。答邊際第四靜慮是知方便。要入彼定此智生故。如是說者。初說為善以在定能知起定說故。

問願智自性是何。答自性是慧。如自性如是我物性相本性亦爾。已說自性。所以今當說。問何故名願智。答如願能知故名願智。問為如自願能知。為如他願能知耶。答如自願亦知。如他願亦知。隨所有願皆能知故。復次知所有願故名願智。願有二種。謂菩提願及有願。菩提願者如慈氏等願。有願者如阿氏多等願。知此等願故名願智。復次智隨願起故名願智。謂此智殊勝。要由先願作意加行所引發故。如來雖無作意加行。而亦必有心願為先。有說。此應名期智以所知境微細甚深。必起要期方能知故。有說。此應名妙智以諸智中此最勝故。如世間說妙飲食妙衣服等。彼於勝說妙聲。此亦如是。然此願智。界者色界。地者在第四靜慮地。所依者依欲界身。行相者作十六行相。或餘行相所緣者緣一切法。念住者通四念住。智者舊阿毘達磨者說唯一世俗智。有餘師說。八智性除盡無生。所以者何。彼非見性願智是見性故。如是說者。唯一世俗智。三摩地俱者不與三摩地俱。唯有漏故。根相應者捨根相應。世者墮三世。緣三世及離世。善不善無記者是善緣三種。三界繫不繫者唯色界繫。緣三界繫及不繫。學無學非學非無學者是非學非無學。緣三種。見所斷修所斷不斷者是修所斷。緣三種。緣名緣義者通緣名義。緣自相續他相續非相續者通緣三種。何處起者。欲界起非色無色界。欲界中唯人趣非餘。人趣中唯三洲非北洲。三洲中男女身俱能起。尊者瞿沙筏摩作如是說。唯贍部洲能起非餘洲。唯男子能起非女人。所以者何。願智殊勝。要依增上猛利之身。餘二洲及女身皆羸劣故。如是說者初說為善。三洲男女身皆增上猛利。以皆能得心自在及定自在故。若不爾者。經不應說大生主為上首五百苾芻尼。於一日中俱捨壽行而般涅槃。彼若不得邊際第四靜慮則不能捨於壽行。既於此得何獨不能發起願智。問何等補特伽羅能起此智。答聖者非異生。聖中無學。非有學。無學中唯不時解脫。非時解脫。所以者何。若於定得自在及相續。不為煩惱所持者能起願智。諸異生及信勝解二事俱無。見至雖於定得自在。而相續為煩惱所持。時解脫雖相續不為煩惱所持。而於定不得自在。是故皆不能發起。願智唯有不時解脫於定得自在。及相續不為煩惱所持故。能起願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問願智自性是何。答自性是慧。如自性如是我物性相本性亦爾。已說自性。所以今當說。問何故名願智。答如願能知故名願智。問為如自願能知。為如他願能知耶。答如自願亦知。如他願亦知。隨所有願皆能知故。復次知所有願故名願智。願有二種。謂菩提願及有願。菩提願者如慈氏等願。有願者如阿氏多等願。知此等願故名願智。復次智隨願起故名願智。謂此智殊勝。要由先願作意加行所引發故。如來雖無作意加行。而亦必有心願為先。有說。此應名期智以所知境微細甚深。必起要期方能知故。有說。此應名妙智以諸智中此最勝故。如世間說妙飲食妙衣服等。彼於勝說妙聲。此亦如是。然此願智。界者色界。地者在第四靜慮地。所依者依欲界身。行相者作十六行相。或餘行相所緣者緣一切法。念住者通四念住。智者舊阿毘達磨者說唯一世俗智。有餘師說。八智性除盡無生。所以者何。彼非見性願智是見性故。如是說者。唯一世俗智。三摩地俱者不與三摩地俱。唯有漏故。根相應者捨根相應。世者墮三世。緣三世及離世。善不善無記者是善緣三種。三界繫不繫者唯色界繫。緣三界繫及不繫。學無學非學非無學者是非學非無學。緣三種。見所斷修所斷不斷者是修所斷。緣三種。緣名緣義者通緣名義。緣自相續他相續非相續者通緣三種。何處起者。欲界起非色無色界。欲界中唯人趣非餘。人趣中唯三洲非北洲。三洲中男女身俱能起。尊者瞿沙筏摩作如是說。唯贍部洲能起非餘洲。唯男子能起非女人。所以者何。願智殊勝。要依增上猛利之身。餘二洲及女身皆羸劣故。如是說者初說為善。三洲男女身皆增上猛利。以皆能得心自在及定自在故。若不爾者。經不應說大生主為上首五百苾芻尼。於一日中俱捨壽行而般涅槃。彼若不得邊際第四靜慮則不能捨於壽行。既於此得何獨不能發起願智。問何等補特伽羅能起此智。答聖者非異生。聖中無學。非有學。無學中唯不時解脫。非時解脫。所以者何。若於定得自在及相續。不為煩惱所持者能起願智。諸異生及信勝解二事俱無。見至雖於定得自在。而相續為煩惱所持。時解脫雖相續不為煩惱所持。而於定不得自在。是故皆不能發起。願智唯有不時解脫於定得自在。及相續不為煩惱所持故。能起願智。