阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者。於四顛倒幾已斷。幾未斷耶。答一切已斷。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或說有十二顛倒。八唯見所斷。四通修所斷。如分別論者。問彼依何量作如是說。答依契經故。謂契經說。於無常起常想顛倒心顛倒見顛倒。於苦起樂。於無我起我。於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒。由此故知一切顛倒有十二種。於中八種唯見所斷。謂常我中各取三種樂。淨中各唯取見顛倒。四種通修所斷。謂樂淨中各取想心二顛倒。此中見所斷者。苦類智忍現在前時方畢竟斷。修所斷者。金剛喻定現在前時方畢竟斷。為止彼意顯諸顛倒唯有四種唯見所斷故作斯論。謂此問言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷。即止顛倒有十二種。此復答言一切已斷即止顛倒通修所斷無修所斷法預流已斷故。又若顛倒有十二種通修所斷便違契經。如契經說。佛告苾芻。若四顛倒所顛倒者。當知彼是愚夫異生。此經既說有四顛倒。應知顛倒非十二種。既說顛倒所顛倒者。當知彼是愚夫異生。應知顛倒非修所斷。問若諸顛倒唯有四種。分別論者所引契經當云何通。答想心二種實非顛倒。親近顛倒故。顛倒相應故。亦名顛倒。問若爾受等諸心所法亦應名顛倒。彼與心想義相似故。答世間但於心想二種說顛倒名。非受思等是故但說心想顛倒。佛隨世俗而說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸預流者。於四顛倒幾已斷。幾未斷耶。答一切已斷。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或說有十二顛倒。八唯見所斷。四通修所斷。如分別論者。問彼依何量作如是說。答依契經故。謂契經說。於無常起常想顛倒心顛倒見顛倒。於苦起樂。於無我起我。於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒。由此故知一切顛倒有十二種。於中八種唯見所斷。謂常我中各取三種樂。淨中各唯取見顛倒。四種通修所斷。謂樂淨中各取想心二顛倒。此中見所斷者。苦類智忍現在前時方畢竟斷。修所斷者。金剛喻定現在前時方畢竟斷。為止彼意顯諸顛倒唯有四種唯見所斷故作斯論。謂此問言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷。即止顛倒有十二種。此復答言一切已斷即止顛倒通修所斷無修所斷法預流已斷故。又若顛倒有十二種通修所斷便違契經。如契經說。佛告苾芻。若四顛倒所顛倒者。當知彼是愚夫異生。此經既說有四顛倒。應知顛倒非十二種。既說顛倒所顛倒者。當知彼是愚夫異生。應知顛倒非修所斷。問若諸顛倒唯有四種。分別論者所引契經當云何通。答想心二種實非顛倒。親近顛倒故。顛倒相應故。亦名顛倒。問若爾受等諸心所法亦應名顛倒。彼與心想義相似故。答世間但於心想二種說顛倒名。非受思等是故但說心想顛倒。佛隨世俗而說法故。

問此四顛倒自性是何。答見為自性。問若爾五見中幾見為自性。答此以見苦所斷二見半為自性。謂有身見見取全。及邊執見中常見。二見半非顛倒自性。謂邪見戒禁取全。及邊執見中斷見。有作是說。此四顛倒於五見中三見各一分以為自性。謂有身見中我見是我顛倒自性非我所見。邊執見中常見是常顛倒自性非斷見。見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性非餘見取。問何故唯此是顛倒耶。答以三事故建立顛倒一推度性故。二妄增益故。三一向倒故。邪見斷見雖是推度性及一向倒。而非妄增益壞事轉故。戒禁取雖是推度性及妄增益。而非一向倒。亦於少分實處轉故。謂有色界道能淨欲界有。無色界道能淨色界有。上地道能淨下地。與無漏道斷染證滅義相似故。如是名為顛倒自性我物自體相分本性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此四顛倒自性是何。答見為自性。問若爾五見中幾見為自性。答此以見苦所斷二見半為自性。謂有身見見取全。及邊執見中常見。二見半非顛倒自性。謂邪見戒禁取全。及邊執見中斷見。有作是說。此四顛倒於五見中三見各一分以為自性。謂有身見中我見是我顛倒自性非我所見。邊執見中常見是常顛倒自性非斷見。見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性非餘見取。問何故唯此是顛倒耶。答以三事故建立顛倒一推度性故。二妄增益故。三一向倒故。邪見斷見雖是推度性及一向倒。而非妄增益壞事轉故。戒禁取雖是推度性及妄增益。而非一向倒。亦於少分實處轉故。謂有色界道能淨欲界有。無色界道能淨色界有。上地道能淨下地。與無漏道斷染證滅義相似故。如是名為顛倒自性我物自體相分本性。

已說自性所以今當說。問何故名顛倒。顛倒是何義。答於麁諦理顛倒而轉故名顛倒。由此四顛倒唯見苦所斷。問何故四顛倒唯見苦所斷。答由此唯於苦處轉故。見苦諦時此便永斷。復次由此唯於果處轉故。若見果時此便永斷。復次此四顛倒有是有身見。有依有身見有身見斷時。餘亦隨斷對治同故。由此四顛倒唯見苦所斷。復次苦諦麁顯於中迷謬過失極重。賢聖所訶故立顛倒。三諦微隱於中迷謬過非極重。不甚被訶不立顛倒。如人晝日平地顛蹶。世共訶笑非夜嶮處。復次諸瑜伽師現觀苦已心無顛倒。故見苦時顛倒皆斷。設見苦已未見餘三。便出觀者若有問言。此五取蘊為常無常。彼便定答皆是無常。一剎那後必不住故。復若問言此五取蘊為樂為苦。彼便定答一切是苦如熱鐵丸。復若問言此五取蘊為淨不淨。彼便定答皆是不淨如糞穢聚。復若問言此五取蘊有我無我。彼便定答皆無有我。定無作者。無遣作者。亦無受者。無遣受者。唯空行聚。故四顛倒唯見苦所斷。苦類智時一切已斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說自性所以今當說。問何故名顛倒。顛倒是何義。答於麁諦理顛倒而轉故名顛倒。由此四顛倒唯見苦所斷。問何故四顛倒唯見苦所斷。答由此唯於苦處轉故。見苦諦時此便永斷。復次由此唯於果處轉故。若見果時此便永斷。復次此四顛倒有是有身見。有依有身見有身見斷時。餘亦隨斷對治同故。由此四顛倒唯見苦所斷。復次苦諦麁顯於中迷謬過失極重。賢聖所訶故立顛倒。三諦微隱於中迷謬過非極重。不甚被訶不立顛倒。如人晝日平地顛蹶。世共訶笑非夜嶮處。復次諸瑜伽師現觀苦已心無顛倒。故見苦時顛倒皆斷。設見苦已未見餘三。便出觀者若有問言。此五取蘊為常無常。彼便定答皆是無常。一剎那後必不住故。復若問言此五取蘊為樂為苦。彼便定答一切是苦如熱鐵丸。復若問言此五取蘊為淨不淨。彼便定答皆是不淨如糞穢聚。復若問言此五取蘊有我無我。彼便定答皆無有我。定無作者。無遣作者。亦無受者。無遣受者。唯空行聚。故四顛倒唯見苦所斷。苦類智時一切已斷故。

問若爾亦有隨信隨法行者。已斷此四顛倒。此中何故不說。而但說言諸預流者一切已斷耶。答應說而不說者當知此義有餘。復次隨信隨法行者有差別相有已斷盡。謂苦類智已生。有未斷盡。謂苦類智未生。是故不說。諸預流者無差別相。皆已斷故此中說之。復次欲令疑者得決定故偏說預流。謂預流者。猶畜妻子處妙臥具。摩執女人著妙衣服。塗飾香花驅役僮僕。捶打縛錄諸有情類。同諸異生有見生疑未斷顛倒。是故說彼已斷顛倒。一來准此故不別說。諸隨信行隨法行者。有漏善心尚不現起。況起染污無覆無記。於彼無疑是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若爾亦有隨信隨法行者。已斷此四顛倒。此中何故不說。而但說言諸預流者一切已斷耶。答應說而不說者當知此義有餘。復次隨信隨法行者有差別相有已斷盡。謂苦類智已生。有未斷盡。謂苦類智未生。是故不說。諸預流者無差別相。皆已斷故此中說之。復次欲令疑者得決定故偏說預流。謂預流者。猶畜妻子處妙臥具。摩執女人著妙衣服。塗飾香花驅役僮僕。捶打縛錄諸有情類。同諸異生有見生疑未斷顛倒。是故說彼已斷顛倒。一來准此故不別說。諸隨信行隨法行者。有漏善心尚不現起。況起染污無覆無記。於彼無疑是故不說。

問預流一來。於五欲境起染愛時。為起樂淨想。為起苦不淨想耶。設爾何失。若起樂淨想者如何非顛倒。若起苦不淨想者。如何於境起染愛耶答應作是說。起樂淨想。問若爾何故非顛倒耶。答先作是說。由三事故建立顛倒。預流一來於境所起樂及淨想。雖是妄增益。而非推度性。非見性故。亦非一向顛倒。有少實事故。復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡。於境事所起樂淨想者非顛倒攝。預流一來猶未斷盡容有現前。有作是說。預流一來於五欲境起染愛時。於彼唯起苦不淨想。問若爾何故起染愛耶。答彼雖於境知苦不淨。而無始來串習煩惱。燒然身心熱痛所逼。不覺於境而起染愛。如有樂淨婆羅門子。其指有時遇觸不淨。詣鍛師所求火淨之。鍛師語言。幸有灰等洗以清水足可使淨。何能忍苦求火鍛之。婆羅門言。灰水等洗不能令淨。要當為我以火淨之。於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指。時婆羅門熱苦所逼。不覺振手內指口中。彼雖審知指為不淨。苦逼不覺內置口中。預流一來染愛亦爾。復次彼雖於境知苦不淨。而無始來串習煩惱。燒然身心熱痛所逼。為止息故於境染愛。如軟弱者身患癰瘡苦痛難忍。醫語之言。汝可當以濕狗糞塗苦痛可息。其人聞已速取塗之。彼雖審知狗糞不淨。為止苦故而取塗之。預流一來染愛亦爾。故彼雖起苦不淨想。而於五欲起染愛事。諸預流者。於空無願無相三三摩地。成就過去幾未來幾現在幾。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說。過去未來無實自性。或復有說。無實成就不成就性為遮彼意欲顯實有過去未來成就性等故作斯論。答未來一切。過去若已滅不失。現在若現在前。此中未來一切者具成就三。過去若已滅不失者。隨一二三已滅非練根故。失則成就過去爾所。現在若現在前者。若隨一現在前則成就現在一。且道類智初剎那時不成就過去。無一剎那已生滅故。已生滅者得果捨故。成就未來三具得修故。成就現在一。謂道無願此滅已不失。若空現在前彼成就過去一。謂無願。未來三現在一。謂空此滅已不失。若無相現在前彼成就過去二。謂空無願未來三現在一。謂無相。此滅已不失。若三三摩地隨一現在前。彼成就過去未來三現在一。謂現在前者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問預流一來。於五欲境起染愛時。為起樂淨想。為起苦不淨想耶。設爾何失。若起樂淨想者如何非顛倒。若起苦不淨想者。如何於境起染愛耶答應作是說。起樂淨想。問若爾何故非顛倒耶。答先作是說。由三事故建立顛倒。預流一來於境所起樂及淨想。雖是妄增益。而非推度性。非見性故。亦非一向顛倒。有少實事故。復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡。於境事所起樂淨想者非顛倒攝。預流一來猶未斷盡容有現前。有作是說。預流一來於五欲境起染愛時。於彼唯起苦不淨想。問若爾何故起染愛耶。答彼雖於境知苦不淨。而無始來串習煩惱。燒然身心熱痛所逼。不覺於境而起染愛。如有樂淨婆羅門子。其指有時遇觸不淨。詣鍛師所求火淨之。鍛師語言。幸有灰等洗以清水足可使淨。何能忍苦求火鍛之。婆羅門言。灰水等洗不能令淨。要當為我以火淨之。於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指。時婆羅門熱苦所逼。不覺振手內指口中。彼雖審知指為不淨。苦逼不覺內置口中。預流一來染愛亦爾。復次彼雖於境知苦不淨。而無始來串習煩惱。燒然身心熱痛所逼。為止息故於境染愛。如軟弱者身患癰瘡苦痛難忍。醫語之言。汝可當以濕狗糞塗苦痛可息。其人聞已速取塗之。彼雖審知狗糞不淨。為止苦故而取塗之。預流一來染愛亦爾。故彼雖起苦不淨想。而於五欲起染愛事。諸預流者。於空無願無相三三摩地。成就過去幾未來幾現在幾。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說。過去未來無實自性。或復有說。無實成就不成就性為遮彼意欲顯實有過去未來成就性等故作斯論。答未來一切。過去若已滅不失。現在若現在前。此中未來一切者具成就三。過去若已滅不失者。隨一二三已滅非練根故。失則成就過去爾所。現在若現在前者。若隨一現在前則成就現在一。且道類智初剎那時不成就過去。無一剎那已生滅故。已生滅者得果捨故。成就未來三具得修故。成就現在一。謂道無願此滅已不失。若空現在前彼成就過去一。謂無願。未來三現在一。謂空此滅已不失。若無相現在前彼成就過去二。謂空無願未來三現在一。謂無相。此滅已不失。若三三摩地隨一現在前。彼成就過去未來三現在一。謂現在前者。

有三三摩地。謂空無願無相。然三摩地。或應說一。謂心所中大地法內名三摩地。又五根中名定根。五力中名定力。七覺支中名定覺支。八道支中名正定。或應說二。謂有漏無漏三摩地。或繫縛解脫。或繫不繫三摩地。或應說三謂此所說。或應說四謂三界繫及不繫。或應說五謂三界繫及學無學。廣說乃至。若以相續剎那分別。則有無量三摩地。問若爾世尊何故增一減無量等。建立三種三摩地耶。答由三緣故唯建立三。一對治故。二期心故。三所緣故。對治故者。謂空三摩地是有身見近對治故。問空三摩地有空非我二行相。有身見有我我所二行相。此中以何等行相。對治何等行相耶。答以非我行相對治我行相。以空行相對治我所行相。復次以非我行相對治五我見行相。以空行相對治十五我所見行相。如對治我見我所見行相。如是對治己見己所見行相。是我屬我行相。是己屬己行相。應知亦爾。復次以非我行相對治我愛。以空行相對治我所愛。如對治我愛我所愛。如是對治己愛己所愛。我癡我所癡己癡己所癡等應知亦爾。復次以非我行相對治執蘊是我行相。以空行相對治執蘊中有我行相。如對治執蘊是我執蘊中有我行相。如是對治執處是我。執處中有我執界。是我執界中有我。若總若別行相應知亦爾。期心故者。謂無願三摩地諸修行者期心。不願三有法故。問彼於聖道亦不願耶。答雖於聖道非全不願。而彼期心不願三有聖道。依有故亦不願。又彼期心不願五蘊聖道。是蘊故亦不願。又彼期心不願三世聖道。墮世故亦不願。又彼期心不願眾苦聖道。與苦展轉相續故亦不願。問若爾何故修聖道耶。答為趣涅槃故修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃由何趣證。思已定知必由聖道。故雖不願而要修之。如越瀑流要憑船筏。所緣故者。謂無相三摩地此定所緣離十相故。謂離色聲香味觸及女男三有為相。復次蘊名為相。此定所緣離諸蘊相故名無相。復次世名為相。前後名相上中下等名相。此定所緣離世等相故名無相。有作是說。三三摩地皆由對治差別建立。謂空三摩地。近對治有身見。無願三摩地。近對治戒禁取。無相三摩地。近對治疑。由此為先對治一切。復有說者。三三摩地皆依行相差別建立。謂空三摩地。有空非我二行相。無願三摩地。有苦非常。及集道各四行相。無相三摩地。有滅四行相。故三摩地唯建立三。施設論中初作是說。空三摩地是空。非無願無相。無願三摩地是無願非空無相。無相三摩地是無相非空無願。所以者何。由此三種行相別故。即彼論中次作是說。空三摩地是空亦無願非無相。無願三摩地是無願亦空非無相。無相三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三三摩地。謂空無願無相。然三摩地。或應說一。謂心所中大地法內名三摩地。又五根中名定根。五力中名定力。七覺支中名定覺支。八道支中名正定。或應說二。謂有漏無漏三摩地。或繫縛解脫。或繫不繫三摩地。或應說三謂此所說。或應說四謂三界繫及不繫。或應說五謂三界繫及學無學。廣說乃至。若以相續剎那分別。則有無量三摩地。問若爾世尊何故增一減無量等。建立三種三摩地耶。答由三緣故唯建立三。一對治故。二期心故。三所緣故。對治故者。謂空三摩地是有身見近對治故。問空三摩地有空非我二行相。有身見有我我所二行相。此中以何等行相。對治何等行相耶。答以非我行相對治我行相。以空行相對治我所行相。復次以非我行相對治五我見行相。以空行相對治十五我所見行相。如對治我見我所見行相。如是對治己見己所見行相。是我屬我行相。是己屬己行相。應知亦爾。復次以非我行相對治我愛。以空行相對治我所愛。如對治我愛我所愛。如是對治己愛己所愛。我癡我所癡己癡己所癡等應知亦爾。復次以非我行相對治執蘊是我行相。以空行相對治執蘊中有我行相。如對治執蘊是我執蘊中有我行相。如是對治執處是我。執處中有我執界。是我執界中有我。若總若別行相應知亦爾。期心故者。謂無願三摩地諸修行者期心。不願三有法故。問彼於聖道亦不願耶。答雖於聖道非全不願。而彼期心不願三有聖道。依有故亦不願。又彼期心不願五蘊聖道。是蘊故亦不願。又彼期心不願三世聖道。墮世故亦不願。又彼期心不願眾苦聖道。與苦展轉相續故亦不願。問若爾何故修聖道耶。答為趣涅槃故修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃由何趣證。思已定知必由聖道。故雖不願而要修之。如越瀑流要憑船筏。所緣故者。謂無相三摩地此定所緣離十相故。謂離色聲香味觸及女男三有為相。復次蘊名為相。此定所緣離諸蘊相故名無相。復次世名為相。前後名相上中下等名相。此定所緣離世等相故名無相。有作是說。三三摩地皆由對治差別建立。謂空三摩地。近對治有身見。無願三摩地。近對治戒禁取。無相三摩地。近對治疑。由此為先對治一切。復有說者。三三摩地皆依行相差別建立。謂空三摩地。有空非我二行相。無願三摩地。有苦非常。及集道各四行相。無相三摩地。有滅四行相。故三摩地唯建立三。施設論中初作是說。空三摩地是空。非無願無相。無願三摩地是無願非空無相。無相三摩地是無相非空無願。所以者何。由此三種行相別故。即彼論中次作是說。空三摩地是空亦無願非無相。無願三摩地是無願亦空非無相。無相三

摩地唯是無相非空無願。問何故空無願展轉相。亦而無相獨立耶。答依初得時有同異故。謂若依空三摩地入正性離生。苦現觀四心頃亦修無願。若依無願三摩地入正性離生。苦現觀四心頃亦修空故。空無願展轉相亦初得無相修自非餘。復次依初對治有同異故。謂空無願初對治時。俱能對治見苦所斷煩惱等故。無相初對治時。獨能對治見滅所斷煩惱等故。即彼論中復作是說。空三摩地是空亦無願無相。無願三摩地是無願亦空無相。無相三摩地是無相亦空無願。問此三何故一一具三。答一一自體有三義故。謂此一一非常非恒非不變易。非我我所故皆名空。不願生長貪瞋癡等及後有故皆名無願。離色聲香味觸女男七種相。故皆名無相。是名三三摩地自性我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名三摩地。三摩地是何義耶。答由三緣故名三摩地。一平等故。二攝持故。三相似相續故。平等故者。謂無始來煩惱惡行邪見顛倒。令心心所偏曲而轉。由此定力令心心所於境正直平等而轉。故名三摩地。攝持故者。謂無始來心心所法於境馳散。由此定力方便攝持令住一境。故名三摩地。相似相續故者。謂無始來心心所法善染無記異類相續。由此定力前後一類唯善相續。故名三摩地。復次由三緣故名三摩地。謂住一境故。相續住故。正審慮故。復次由三緣故名三摩地。謂能持身令平等故。攝諸善法。令不散故。能令善心平等轉故。復次由三緣。故名三摩地。謂於所緣恒不捨故。任持種種勝善法故。令奢摩他毘鉢舍那住一所緣平等轉故。尊者世友作如是說。何故名三摩地。攝持多種善心心所。令於一境平等相續故名等持。復作是說。能持平等故名等持。如能持嬰兒故名持。嬰兒者能持水故名持水者。能持枰故名持枰者。此亦如是。能持種種勝平等法故名等持。大德說曰。即此等持亦名等至。此復多種。謂善法等至。不善法等至。無記法等至。九次第等至。兩兩交會亦名等至。於此義中。唯說能持善心心所。令其相續平等而轉故名等持。不善無記等非此所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩地唯是無相非空無願。問何故空無願展轉相。亦而無相獨立耶。答依初得時有同異故。謂若依空三摩地入正性離生。苦現觀四心頃亦修無願。若依無願三摩地入正性離生。苦現觀四心頃亦修空故。空無願展轉相亦初得無相修自非餘。復次依初對治有同異故。謂空無願初對治時。俱能對治見苦所斷煩惱等故。無相初對治時。獨能對治見滅所斷煩惱等故。即彼論中復作是說。空三摩地是空亦無願無相。無願三摩地是無願亦空無相。無相三摩地是無相亦空無願。問此三何故一一具三。答一一自體有三義故。謂此一一非常非恒非不變易。非我我所故皆名空。不願生長貪瞋癡等及後有故皆名無願。離色聲香味觸女男七種相。故皆名無相。是名三三摩地自性我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名三摩地。三摩地是何義耶。答由三緣故名三摩地。一平等故。二攝持故。三相似相續故。平等故者。謂無始來煩惱惡行邪見顛倒。令心心所偏曲而轉。由此定力令心心所於境正直平等而轉。故名三摩地。攝持故者。謂無始來心心所法於境馳散。由此定力方便攝持令住一境。故名三摩地。相似相續故者。謂無始來心心所法善染無記異類相續。由此定力前後一類唯善相續。故名三摩地。復次由三緣故名三摩地。謂住一境故。相續住故。正審慮故。復次由三緣故名三摩地。謂能持身令平等故。攝諸善法。令不散故。能令善心平等轉故。復次由三緣。故名三摩地。謂於所緣恒不捨故。任持種種勝善法故。令奢摩他毘鉢舍那住一所緣平等轉故。尊者世友作如是說。何故名三摩地。攝持多種善心心所。令於一境平等相續故名等持。復作是說。能持平等故名等持。如能持嬰兒故名持。嬰兒者能持水故名持水者。能持枰故名持枰者。此亦如是。能持種種勝平等法故名等持。大德說曰。即此等持亦名等至。此復多種。謂善法等至。不善法等至。無記法等至。九次第等至。兩兩交會亦名等至。於此義中。唯說能持善心心所。令其相續平等而轉故名等持。不善無記等非此所說。

三三摩地界者。若有漏是三界。若無漏是不繫地者。若有漏在十一地。若無漏在九地。所依者依三界相續。行相者空三摩地有二行相。無願三摩地有十行相。無相三摩地有四行相。問諸空三摩地皆作空行相轉耶。答應作四句。有空三摩地非作空行相轉。謂空三摩地作非我行相轉。有作空行相轉非空三摩地。謂空行相轉空三摩地相應諸法。有空三摩地亦作空行相轉。謂空行相轉空三摩地。有非空三摩地亦非作空行相轉。謂若唯說此種類者。即非我行相轉空三摩地相應諸法。若不唯說此種類者即除前相。如轉作四句。已轉當轉應知亦爾。如空行相作三四句。非我行相應知亦爾。如是空三摩地有六四句。無願三摩地有三十四句。無相三摩地有十二四句。如是三三摩地合有四十八四句。所緣者。空三摩地若有漏緣一切法。若無漏唯緣苦諦。無願三摩地緣三諦除滅諦。無相三摩地唯緣滅諦。念住者。空無願三摩地各四念住俱。無相三摩地唯法念住俱。智者空三摩地四智俱。謂法類苦世俗智。無願三摩地七智俱。除滅智。無相三摩地四智俱。謂法類滅世俗智。三摩地者即三摩地。根相應者。三根相應。謂樂喜捨。三世者。是三世。緣三世者。空三摩地若有漏緣三世及離世。若無漏及無願三摩地緣三世。無相三摩地緣離世。善不善無記者。皆是善。緣善不善無記者。空無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣善。三界繫不繫者。若有漏是三界繫。若無漏是不繫。緣三界繫不繫者。空三摩地若有漏緣三界繫及不繫。若無漏唯緣三界繫。無願三摩地緣三界繫及不繫。無相三摩地唯緣不繫。學無學非學非無學者。皆通三種。緣學無學非學非無學者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣非學非無學。無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣非學非無學。見修所斷不斷者。若有漏皆修所斷。若無漏皆不斷。緣見修所斷不斷者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣見修所斷。無願三摩地緣三種無相三摩地唯緣不斷。緣名緣義者。空無願三摩地通緣名義。無相三摩地唯緣義。緣自相續他相續非相續者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏及無願三摩地唯緣自他相續。無相三摩地唯緣非相續。加行得離染得者。皆通二種。曾得未曾得者。皆通二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三摩地界者。若有漏是三界。若無漏是不繫地者。若有漏在十一地。若無漏在九地。所依者依三界相續。行相者空三摩地有二行相。無願三摩地有十行相。無相三摩地有四行相。問諸空三摩地皆作空行相轉耶。答應作四句。有空三摩地非作空行相轉。謂空三摩地作非我行相轉。有作空行相轉非空三摩地。謂空行相轉空三摩地相應諸法。有空三摩地亦作空行相轉。謂空行相轉空三摩地。有非空三摩地亦非作空行相轉。謂若唯說此種類者。即非我行相轉空三摩地相應諸法。若不唯說此種類者即除前相。如轉作四句。已轉當轉應知亦爾。如空行相作三四句。非我行相應知亦爾。如是空三摩地有六四句。無願三摩地有三十四句。無相三摩地有十二四句。如是三三摩地合有四十八四句。所緣者。空三摩地若有漏緣一切法。若無漏唯緣苦諦。無願三摩地緣三諦除滅諦。無相三摩地唯緣滅諦。念住者。空無願三摩地各四念住俱。無相三摩地唯法念住俱。智者空三摩地四智俱。謂法類苦世俗智。無願三摩地七智俱。除滅智。無相三摩地四智俱。謂法類滅世俗智。三摩地者即三摩地。根相應者。三根相應。謂樂喜捨。三世者。是三世。緣三世者。空三摩地若有漏緣三世及離世。若無漏及無願三摩地緣三世。無相三摩地緣離世。善不善無記者。皆是善。緣善不善無記者。空無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣善。三界繫不繫者。若有漏是三界繫。若無漏是不繫。緣三界繫不繫者。空三摩地若有漏緣三界繫及不繫。若無漏唯緣三界繫。無願三摩地緣三界繫及不繫。無相三摩地唯緣不繫。學無學非學非無學者。皆通三種。緣學無學非學非無學者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣非學非無學。無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣非學非無學。見修所斷不斷者。若有漏皆修所斷。若無漏皆不斷。緣見修所斷不斷者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣見修所斷。無願三摩地緣三種無相三摩地唯緣不斷。緣名緣義者。空無願三摩地通緣名義。無相三摩地唯緣義。緣自相續他相續非相續者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏及無願三摩地唯緣自他相續。無相三摩地唯緣非相續。加行得離染得者。皆通二種。曾得未曾得者。皆通二種。

此三三摩地亦名三解脫門。問三摩地與解脫門有何差別。答三摩地通有漏無漏。解脫門唯無漏。問何故解脫門唯無漏耶。答有漏有縛為解脫門不應理故。問依何義立解脫門耶。為依入正性離生。為依盡漏。設爾何失。若依入正性離生立解脫門者。則應唯苦法智忍相應定名解脫門。若依盡漏立解脫門者。則應唯金剛喻定名解脫門。答應作是說。俱依二義立解脫門。然解脫門總攝一切無漏定。謂一切聖道皆名正性離生。得一切聖道時皆名為入。斷諸漏時皆名盡漏。四道俱定皆有盡義。如世第一法無間。苦法智忍現在前時。得空三摩地名入正性離生。苦現觀無間。集現觀現在前時。得無願三摩地。亦名入正性離生。集現觀無間。滅現觀現在前時。得無相三摩地。亦名入正性離生。餘位無間起無漏定時應知亦爾。見道位中別起無漏三三摩地別盡諸漏。修道位中總起無漏三三摩地總盡諸漏。無學位中總起無漏三三摩地。總遮諸漏。亦名盡漏。是故三解脫門總攝諸無漏定。問何故名解脫門。答涅槃名解脫。依此三三摩地。能趣證解脫故名解脫門。復次如排楯故名解脫門。如鬪戰時先以排楯防捍怨敵。後以利劍斷怨家頭。令墮戰場隨意所趣。如是行者。與煩惱怨敵。共鬪戰時。先以三解脫門排楯。防捍煩惱怨敵。後以無漏慧劍斷煩惱成就性頭。令墮不成就性地。如本所願趣向涅槃。如契經說。定是正道。不定是邪道。定心得解脫非不定心。是故無漏三三摩地是解脫門非有漏定。施設論說空有多種。謂內空。外空。內外空。有為空。無為空。無邊際空。本性空。無所行空。勝義空。空空。如是十種空如餘處分別。問何緣諸處多分別空。答以空行相。是二十種薩迦耶見近對治故。彼二十種薩迦耶見能為一切煩惱根本。流注生死不趣涅槃過患增上故。多說彼近對治法。如契經說。若聖弟子。三等持鬘具足成就。能斷一切惡不善法。修習善法速得圓滿。問何故等持說名為鬘。答性端嚴故。可愛樂故。如少壯者首冠花鬘形貌端嚴眾所愛樂。如是聖者冠等持鬘。功德端嚴天人敬愛。又如人首若冠花鬘。不為猛風飄亂其髮。如是聖者冠等持鬘。諸勝功德掉不能亂。又如人首冠以花鬘。隨所經行多獲勝利。如是聖者冠等持鬘。於諸位中多獲功德。諸位謂入正性離生。得果離染永盡諸漏。又如以縷結花作鬘。能令眾花久不散壞。如是勝定持諸功德。雖經久時而不失壞。是故說此名等持鬘。又如以縷貫結眾花。世間於中共生鬘想。如是聖者以三等持攝諸功德。諸天人眾於此共生等持鬘想。又如以縷貫結眾花繫在一處。世間於中起繫鬘想。如是以定攝諸善心繫在一境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三三摩地亦名三解脫門。問三摩地與解脫門有何差別。答三摩地通有漏無漏。解脫門唯無漏。問何故解脫門唯無漏耶。答有漏有縛為解脫門不應理故。問依何義立解脫門耶。為依入正性離生。為依盡漏。設爾何失。若依入正性離生立解脫門者。則應唯苦法智忍相應定名解脫門。若依盡漏立解脫門者。則應唯金剛喻定名解脫門。答應作是說。俱依二義立解脫門。然解脫門總攝一切無漏定。謂一切聖道皆名正性離生。得一切聖道時皆名為入。斷諸漏時皆名盡漏。四道俱定皆有盡義。如世第一法無間。苦法智忍現在前時。得空三摩地名入正性離生。苦現觀無間。集現觀現在前時。得無願三摩地。亦名入正性離生。集現觀無間。滅現觀現在前時。得無相三摩地。亦名入正性離生。餘位無間起無漏定時應知亦爾。見道位中別起無漏三三摩地別盡諸漏。修道位中總起無漏三三摩地總盡諸漏。無學位中總起無漏三三摩地。總遮諸漏。亦名盡漏。是故三解脫門總攝諸無漏定。問何故名解脫門。答涅槃名解脫。依此三三摩地。能趣證解脫故名解脫門。復次如排楯故名解脫門。如鬪戰時先以排楯防捍怨敵。後以利劍斷怨家頭。令墮戰場隨意所趣。如是行者。與煩惱怨敵。共鬪戰時。先以三解脫門排楯。防捍煩惱怨敵。後以無漏慧劍斷煩惱成就性頭。令墮不成就性地。如本所願趣向涅槃。如契經說。定是正道。不定是邪道。定心得解脫非不定心。是故無漏三三摩地是解脫門非有漏定。施設論說空有多種。謂內空。外空。內外空。有為空。無為空。無邊際空。本性空。無所行空。勝義空。空空。如是十種空如餘處分別。問何緣諸處多分別空。答以空行相。是二十種薩迦耶見近對治故。彼二十種薩迦耶見能為一切煩惱根本。流注生死不趣涅槃過患增上故。多說彼近對治法。如契經說。若聖弟子。三等持鬘具足成就。能斷一切惡不善法。修習善法速得圓滿。問何故等持說名為鬘。答性端嚴故。可愛樂故。如少壯者首冠花鬘形貌端嚴眾所愛樂。如是聖者冠等持鬘。功德端嚴天人敬愛。又如人首若冠花鬘。不為猛風飄亂其髮。如是聖者冠等持鬘。諸勝功德掉不能亂。又如人首冠以花鬘。隨所經行多獲勝利。如是聖者冠等持鬘。於諸位中多獲功德。諸位謂入正性離生。得果離染永盡諸漏。又如以縷結花作鬘。能令眾花久不散壞。如是勝定持諸功德。雖經久時而不失壞。是故說此名等持鬘。又如以縷貫結眾花。世間於中共生鬘想。如是聖者以三等持攝諸功德。諸天人眾於此共生等持鬘想。又如以縷貫結眾花繫在一處。世間於中起繫鬘想。如是以定攝諸善心繫在一境。

諸天人眾咸謂聖者繫等持鬘。是故等持以鬘為喻。如契經說。空三摩地是上座住處。問何故佛說空三摩地是上座住處耶。答上座多住此空定故。謂三界中佛是第一功德上座多住空定。獨覺是第二功德上座亦多住空定。尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定。目乾連等諸大聲聞亦名上座。彼亦多住空三摩地故。說此空定是上座住處。復次空三摩地是諸內道不共住處。一切內道皆是上座。一切外道皆是嬰兒。謂內道法中年八歲者亦名上座。成就功德上座法故。外道法中年八十者亦名嬰兒。成就過失嬰兒法故。問外道豈有無願無相。而但說空是不共法。答外道法中雖無真實無願無相。而有相似。謂麁行相等相似無願。靜行相等相似無相。九十六種外道法中。尚無相似空定況有真實。故唯說空定是內道不共法。復次空三摩地能引上座功德法故名上座住處。上座功德法者。謂道及道果。空三摩地能引彼力殊勝非餘。是有身見近對治故。復次空三摩地能令身心安住不動。故名上座住處。謂諸有情乃至未得空三摩地。身心輕躁猶如風塵。若得此定身心不動安靜如山。是故尊者妙音說曰。若知諸法是空非我身。及覺慧皆不動搖。身心安靜故名上座。故說空是上座住處。復次諸瑜伽師。若住空定其心安住。不為世間適意不適意。可愛非可愛。饒益非饒益。樂具苦具之所傾動。是故說為上座住處。夫上座者心安住故。云何知然。如契經說。尊者舍利子。生母命終同住弟子還俗。有苞齒苾芻。常於尊者心有怨恨。聞此事已。速告尊者舍利子言。汝母命過弟子還俗汝意云何。舍利子言。我母命過生死法爾。弟子還俗凡愚何怪。苞齒苾芻竊作是念言。雖自慰心必燋惶時。舍利子多住空故。雖聞是事而心不動。於日初分著衣持鉢。入室羅筏城次第乞食。飯食既訖還誓多林收衣鉢洗足已。以尼師檀置左肩上。出所住處往詣闇林。坐一樹下入於天住作是思惟。世間頗有可愛妙色變壞之時。令我憂悲生苦惱不。自審觀察都無是事。於日後分還誓多林。爾時阿難見舍利子便問尊者從何所來。舍利子言從闇林來。阿難復問尊者住彼入何等定。答言我入有尋伺定。復問住彼何所尋思。時舍利子具以上答。阿難遂問舍利子言。尊者常說若佛世尊不出世者。我等便為無目而死。佛是世間可愛妙色若當變壞。尊者豈能不生憂悲苦惱事不。舍利子言若有是事亦何憂惱。但作是念。世尊滅度一何疾哉。世間眼滅誰能將導。阿難歎曰。善哉善哉。尊者。善修空三摩地。我我所執及我慢等已斷遍知。如斷草根多羅樹頂。令彼於後永不復生。世尊妙色雖當變壞有為法然何所憂惱。由此故知住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人眾咸謂聖者繫等持鬘。是故等持以鬘為喻。如契經說。空三摩地是上座住處。問何故佛說空三摩地是上座住處耶。答上座多住此空定故。謂三界中佛是第一功德上座多住空定。獨覺是第二功德上座亦多住空定。尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定。目乾連等諸大聲聞亦名上座。彼亦多住空三摩地故。說此空定是上座住處。復次空三摩地是諸內道不共住處。一切內道皆是上座。一切外道皆是嬰兒。謂內道法中年八歲者亦名上座。成就功德上座法故。外道法中年八十者亦名嬰兒。成就過失嬰兒法故。問外道豈有無願無相。而但說空是不共法。答外道法中雖無真實無願無相。而有相似。謂麁行相等相似無願。靜行相等相似無相。九十六種外道法中。尚無相似空定況有真實。故唯說空定是內道不共法。復次空三摩地能引上座功德法故名上座住處。上座功德法者。謂道及道果。空三摩地能引彼力殊勝非餘。是有身見近對治故。復次空三摩地能令身心安住不動。故名上座住處。謂諸有情乃至未得空三摩地。身心輕躁猶如風塵。若得此定身心不動安靜如山。是故尊者妙音說曰。若知諸法是空非我身。及覺慧皆不動搖。身心安靜故名上座。故說空是上座住處。復次諸瑜伽師。若住空定其心安住。不為世間適意不適意。可愛非可愛。饒益非饒益。樂具苦具之所傾動。是故說為上座住處。夫上座者心安住故。云何知然。如契經說。尊者舍利子。生母命終同住弟子還俗。有苞齒苾芻。常於尊者心有怨恨。聞此事已。速告尊者舍利子言。汝母命過弟子還俗汝意云何。舍利子言。我母命過生死法爾。弟子還俗凡愚何怪。苞齒苾芻竊作是念言。雖自慰心必燋惶時。舍利子多住空故。雖聞是事而心不動。於日初分著衣持鉢。入室羅筏城次第乞食。飯食既訖還誓多林收衣鉢洗足已。以尼師檀置左肩上。出所住處往詣闇林。坐一樹下入於天住作是思惟。世間頗有可愛妙色變壞之時。令我憂悲生苦惱不。自審觀察都無是事。於日後分還誓多林。爾時阿難見舍利子便問尊者從何所來。舍利子言從闇林來。阿難復問尊者住彼入何等定。答言我入有尋伺定。復問住彼何所尋思。時舍利子具以上答。阿難遂問舍利子言。尊者常說若佛世尊不出世者。我等便為無目而死。佛是世間可愛妙色若當變壞。尊者豈能不生憂悲苦惱事不。舍利子言若有是事亦何憂惱。但作是念。世尊滅度一何疾哉。世間眼滅誰能將導。阿難歎曰。善哉善哉。尊者。善修空三摩地。我我所執及我慢等已斷遍知。如斷草根多羅樹頂。令彼於後永不復生。世尊妙色雖當變壞有為法然何所憂惱。由此故知住

空定者其心安住。不為世間違順傾動。是故說為上座住處。無願無相勢力不然。故不說為上座住處如契經說尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道。亦住彼林隣近尊者去林不遠。諸村邑中有時廣設四月節會。時彼外道巡諸村邑。飽食猪肉恣情飲酒。竊持殘者還至林中。見舍利子坐一樹下。酒所昏故起輕蔑心。我今與彼雖俱出家。我獨富樂而彼貧苦。尋趣尊者作是頌言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空定者其心安住。不為世間違順傾動。是故說為上座住處。無願無相勢力不然。故不說為上座住處如契經說尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道。亦住彼林隣近尊者去林不遠。諸村邑中有時廣設四月節會。時彼外道巡諸村邑。飽食猪肉恣情飲酒。竊持殘者還至林中。見舍利子坐一樹下。酒所昏故起輕蔑心。我今與彼雖俱出家。我獨富樂而彼貧苦。尋趣尊者作是頌言。

我已飽酒肉 復竊持餘來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已飽酒肉 復竊持餘來

地上草木山 皆視如金聚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上草木山 皆視如金聚

時舍利子聞已念言。此死外道都無慚愧。乃能無賴說此伽他。我今亦應對彼說頌。作是念已即說頌言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子聞已念言。此死外道都無慚愧。乃能無賴說此伽他。我今亦應對彼說頌。作是念已即說頌言。

我常飽無相 恒住空定門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常飽無相 恒住空定門

地上草木山 皆視如唾聚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上草木山 皆視如唾聚

今此頌中尊者舍利子作師子吼。說三解脫門。謂於初句說無相解脫門。於第二句說空解脫門。於後二句說無願解脫門。問時彼外道身命尚存。何緣輕言此死外道。答應知死言目鄙惡事。復次彼無慧命故說為死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此頌中尊者舍利子作師子吼。說三解脫門。謂於初句說無相解脫門。於第二句說空解脫門。於後二句說無願解脫門。問時彼外道身命尚存。何緣輕言此死外道。答應知死言目鄙惡事。復次彼無慧命故說為死。

此中無相三摩地者。謂無相聲說多種義。或於空三摩地說無相聲。如是或於見道。或於不動心解脫。或於非想非非想處。或即於無相三摩地說無相聲。於空三摩地說無相聲者。如契經說。有一苾芻得無相心定。然根鈍故不知此定有何果報有何勝利。彼作是念。尊者阿難佛及弟子。常所稱歎我應往問。復作是念。尊者阿難善知聲相。若得我問必還問我。汝已得此所問定耶。若答言得。便為自顯所得勝法違少欲行。若言不得。是虛誑語。若作餘言。便是惱亂上座苾芻違越軌範。復作是念。我應隨逐尊者阿難。若為他說此定事者我亦得聞。遂逐六年竟不聞說。彼懷疑久俛仰問言。若有獲得無相心定不沈不舉。攝持諸行如水堤塘。解脫故住住故解脫。佛說此定有何果報。有何勝利。阿難聞已便反問言。汝得此定耶。彼作是念。我昔所慮今果得之。便默然而住。阿難告言。佛說此定得解果報得解勝利。解謂智生修道盡漏。汝亦不久當得此事。此中不沈者已斷我見故。不舉者已斷我所見故。又不沈者已斷五我見故。不舉者已斷十五我所見故。如我我所見己己所見我我所愛己己所。愛我我所癡己己所癡應知亦爾。又不沈者。得涅槃故。不舉者。捨生死故。攝持諸行者。多起加行多用功力。極善作意得此定故。如水堤塘者。如水從泉出流漫池中。堤塘堰之不令流散。如是此定隨一境轉。遍滿此境便住不散。解脫故住者。是自性解脫住故。解脫者。是相續解脫此定觀無我我所相故名無相而實是空。以彼苾芻專修此定。能初證入正性離生。於最後時盡諸漏故。法印經說若觀色聲香味觸相。而捨諸相名無相定。彼觀境界相而捨有情相。謂以空定觀色等法。捨有情想。於中都無女男等故。由此尊者妙音說曰。諸有情想依境界相故。觀境相捨有情想女男相無名無相定。而實是空三摩地攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無相三摩地者。謂無相聲說多種義。或於空三摩地說無相聲。如是或於見道。或於不動心解脫。或於非想非非想處。或即於無相三摩地說無相聲。於空三摩地說無相聲者。如契經說。有一苾芻得無相心定。然根鈍故不知此定有何果報有何勝利。彼作是念。尊者阿難佛及弟子。常所稱歎我應往問。復作是念。尊者阿難善知聲相。若得我問必還問我。汝已得此所問定耶。若答言得。便為自顯所得勝法違少欲行。若言不得。是虛誑語。若作餘言。便是惱亂上座苾芻違越軌範。復作是念。我應隨逐尊者阿難。若為他說此定事者我亦得聞。遂逐六年竟不聞說。彼懷疑久俛仰問言。若有獲得無相心定不沈不舉。攝持諸行如水堤塘。解脫故住住故解脫。佛說此定有何果報。有何勝利。阿難聞已便反問言。汝得此定耶。彼作是念。我昔所慮今果得之。便默然而住。阿難告言。佛說此定得解果報得解勝利。解謂智生修道盡漏。汝亦不久當得此事。此中不沈者已斷我見故。不舉者已斷我所見故。又不沈者已斷五我見故。不舉者已斷十五我所見故。如我我所見己己所見我我所愛己己所。愛我我所癡己己所癡應知亦爾。又不沈者。得涅槃故。不舉者。捨生死故。攝持諸行者。多起加行多用功力。極善作意得此定故。如水堤塘者。如水從泉出流漫池中。堤塘堰之不令流散。如是此定隨一境轉。遍滿此境便住不散。解脫故住者。是自性解脫住故。解脫者。是相續解脫此定觀無我我所相故名無相而實是空。以彼苾芻專修此定。能初證入正性離生。於最後時盡諸漏故。法印經說若觀色聲香味觸相。而捨諸相名無相定。彼觀境界相而捨有情相。謂以空定觀色等法。捨有情想。於中都無女男等故。由此尊者妙音說曰。諸有情想依境界相故。觀境相捨有情想女男相無名無相定。而實是空三摩地攝。