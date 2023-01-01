阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十七五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十七五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何為自性。為身業。為語業。為意業耶。答三業為自性然意業增上。有說。唯意業為自性。非身語業。所以者何。此業猛利。身語業鈍故。問相異熟業為在意地。為五識身耶。答在意地。非五識身。所以者何。此業有分別。要觀察已行。五識無分別。隨境界力起故。問相異熟業。為加行得為離染得。為生得耶。答唯加行得。非離染得非生得。所以者何。此業必在三無數劫修諸波羅蜜多。圓滿身中加行功用作意後而得故。有說。此業加行得亦生得。但非離染得。問相異熟業為聞所成思所成修所成耶。答唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故非聞所成。欲界繫故非修所成。有說。此業通聞思所成。但非修所成。問相異熟業何處起耶。答在欲界。非餘界。在人趣非餘趣在贍部洲非餘洲。依何身起者。依男身起非女身等。於何時起者。佛出世時非無佛世。緣何境起者現前緣佛起勝思願。不緣餘境。問三十二大丈夫相。為一思所引。為多思耶。若爾何失。若一思所引者。云何少業能引多果。施設論說復云何通。如說。如是類業能感足下平滿善住相。乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相。若多思所引者。云何一眾同分不分分別引耶。答有說。一思所引。問云何少業能感多果。答先以一思牽引。後以多思圓滿。是故無過。譬如畫師先以一色作摸後填眾彩。問施設論說復云何通。答彼論說圓滿業不說牽引業。故無過。然三十二大丈夫相是眾同分圓滿業果。非眾同分牽引業果。有說。多思所引。問云何一眾同分不分分別引耶。答爾時菩薩能一注心於一所依所緣行相有多思轉。於中有思能感足下平滿善住相。乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相。如是說者。三十二思引三十二大丈夫相。一一復以多業圓滿。問菩薩所起三十二思。於諸相中先引何相。答有說。先引足下平滿善住相。後引餘相。先安其足後及餘故。有說。先引目紺青相。先以慈眼觀世間故。如是說者。此則不定。隨此相緣合則引此相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問相異熟業以何為自性。為身業。為語業。為意業耶。答三業為自性然意業增上。有說。唯意業為自性。非身語業。所以者何。此業猛利。身語業鈍故。問相異熟業為在意地。為五識身耶。答在意地。非五識身。所以者何。此業有分別。要觀察已行。五識無分別。隨境界力起故。問相異熟業。為加行得為離染得。為生得耶。答唯加行得。非離染得非生得。所以者何。此業必在三無數劫修諸波羅蜜多。圓滿身中加行功用作意後而得故。有說。此業加行得亦生得。但非離染得。問相異熟業為聞所成思所成修所成耶。答唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故非聞所成。欲界繫故非修所成。有說。此業通聞思所成。但非修所成。問相異熟業何處起耶。答在欲界。非餘界。在人趣非餘趣在贍部洲非餘洲。依何身起者。依男身起非女身等。於何時起者。佛出世時非無佛世。緣何境起者現前緣佛起勝思願。不緣餘境。問三十二大丈夫相。為一思所引。為多思耶。若爾何失。若一思所引者。云何少業能引多果。施設論說復云何通。如說。如是類業能感足下平滿善住相。乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相。若多思所引者。云何一眾同分不分分別引耶。答有說。一思所引。問云何少業能感多果。答先以一思牽引。後以多思圓滿。是故無過。譬如畫師先以一色作摸後填眾彩。問施設論說復云何通。答彼論說圓滿業不說牽引業。故無過。然三十二大丈夫相是眾同分圓滿業果。非眾同分牽引業果。有說。多思所引。問云何一眾同分不分分別引耶。答爾時菩薩能一注心於一所依所緣行相有多思轉。於中有思能感足下平滿善住相。乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相。如是說者。三十二思引三十二大丈夫相。一一復以多業圓滿。問菩薩所起三十二思。於諸相中先引何相。答有說。先引足下平滿善住相。後引餘相。先安其足後及餘故。有說。先引目紺青相。先以慈眼觀世間故。如是說者。此則不定。隨此相緣合則引此相。

三十二大丈夫相者。一足善住相。謂佛足下平滿不凹不凸。於踐躡時等按觸地。是故唯佛跡相分明。惡心欲去終不能滅。諸在家者若有此相。必為人王賓伏率土。諸出家者若有此相。必為法王化導一切。二者千輻輪相。謂佛於雙足下有文。如輪千輻具足轂輞圓滿分明巧妙。妙業天子雖極作意不能擬之而別化作。所以者何。妙業天子所化作事是無覆無記智所引。此相是純淨業所引故。復次彼天所作是生得智所引。此相是增上加行智所引故。復次彼天所作是一生所習智所引。此相是無量生所習智所引故。三者指纖長相。謂佛其指纖長𦟛而漸銳。節不麁現。並時無隙。安布得中光澤圓滿。四者足跟圓長相。謂佛足跟圓長端嚴廣直。五者手足細軟相。謂佛手足細軟如妬羅綿。六者手足網縵相。謂佛手足指間皆有網縵。猶如鵝王指。若合時網即不現而無皺緩。開時便現而無攣急。七者足趺端厚相。謂佛足趺圓厚向指𦟛寫兩邊端直。與跟相稱。躡時不廣。足下如紅蓮華色。網內邊如綵樹文爪甲如赤銅葉色。網外邊作真金色。細毛紺潤如吠琉璃故。佛雙足猶如寶履眾寶莊嚴光明微妙。八者翳泥耶𨄔相。謂佛𨄔脛圓直。漸下𦟛細。如翳泥耶鹿王𨄔。九者勢峯藏密相。謂佛勢峯藏密猶如馬王。若爾云何所化得見。有說。世尊愍所化故方便示之。有說。世尊化作象馬陰藏殊妙告所化言。如彼我亦爾。十者身分圓滿相。謂佛身分圓滿如諾瞿陀樹。如從臍至頂。如是從臍至足上下相稱。十一者身毛上靡相。十二者孔生一毛相。十三者身毛右旋相。謂佛身諸毛孔各生一毛。如吠琉璃其色紺潤宛轉右旋毛端上靡。所以一一毛孔唯一毛者。以菩薩時不亂說法故。十四者身真金色相。謂佛身真金色。映奪世間一切金光令不復現。如今時人所用鐵等。於今時所用金邊威光不現。今時所用金至佛在世時所用金邊威光不現。佛在世時所用金若至大海轉輪王路金砂贍部捺陀金邊威光不現。此金砂金若至七金山金邊威光不現。七金山金至妙高山王金邊威光不現。妙高山王金至三十三天莊嚴具金邊威光不現。如是展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他化自在天莊嚴具金邊威光不現。此他化自在天莊嚴具金若至佛身金邊威光不現。是故佛身金色最勝。映奪一切世間金色。十五者常光一尋相。謂佛身分周匝常有光明。面各一尋晝夜恒照。十六者皮膚細滑相。謂佛皮膚細滑塵水不住。如吠琉璃及蓮華葉。設佛以足蹈於塵山。吠嵐婆風於中擊坌。欲令佛身及佛足下一塵染著無有是處。十七者七處充滿相。謂佛七處充滿。於餘身分此為少增。兩手兩足兩肩及項是為七處。十八者身廣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二大丈夫相者。一足善住相。謂佛足下平滿不凹不凸。於踐躡時等按觸地。是故唯佛跡相分明。惡心欲去終不能滅。諸在家者若有此相。必為人王賓伏率土。諸出家者若有此相。必為法王化導一切。二者千輻輪相。謂佛於雙足下有文。如輪千輻具足轂輞圓滿分明巧妙。妙業天子雖極作意不能擬之而別化作。所以者何。妙業天子所化作事是無覆無記智所引。此相是純淨業所引故。復次彼天所作是生得智所引。此相是增上加行智所引故。復次彼天所作是一生所習智所引。此相是無量生所習智所引故。三者指纖長相。謂佛其指纖長𦟛而漸銳。節不麁現。並時無隙。安布得中光澤圓滿。四者足跟圓長相。謂佛足跟圓長端嚴廣直。五者手足細軟相。謂佛手足細軟如妬羅綿。六者手足網縵相。謂佛手足指間皆有網縵。猶如鵝王指。若合時網即不現而無皺緩。開時便現而無攣急。七者足趺端厚相。謂佛足趺圓厚向指𦟛寫兩邊端直。與跟相稱。躡時不廣。足下如紅蓮華色。網內邊如綵樹文爪甲如赤銅葉色。網外邊作真金色。細毛紺潤如吠琉璃故。佛雙足猶如寶履眾寶莊嚴光明微妙。八者翳泥耶𨄔相。謂佛𨄔脛圓直。漸下𦟛細。如翳泥耶鹿王𨄔。九者勢峯藏密相。謂佛勢峯藏密猶如馬王。若爾云何所化得見。有說。世尊愍所化故方便示之。有說。世尊化作象馬陰藏殊妙告所化言。如彼我亦爾。十者身分圓滿相。謂佛身分圓滿如諾瞿陀樹。如從臍至頂。如是從臍至足上下相稱。十一者身毛上靡相。十二者孔生一毛相。十三者身毛右旋相。謂佛身諸毛孔各生一毛。如吠琉璃其色紺潤宛轉右旋毛端上靡。所以一一毛孔唯一毛者。以菩薩時不亂說法故。十四者身真金色相。謂佛身真金色。映奪世間一切金光令不復現。如今時人所用鐵等。於今時所用金邊威光不現。今時所用金至佛在世時所用金邊威光不現。佛在世時所用金若至大海轉輪王路金砂贍部捺陀金邊威光不現。此金砂金若至七金山金邊威光不現。七金山金至妙高山王金邊威光不現。妙高山王金至三十三天莊嚴具金邊威光不現。如是展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他化自在天莊嚴具金邊威光不現。此他化自在天莊嚴具金若至佛身金邊威光不現。是故佛身金色最勝。映奪一切世間金色。十五者常光一尋相。謂佛身分周匝常有光明。面各一尋晝夜恒照。十六者皮膚細滑相。謂佛皮膚細滑塵水不住。如吠琉璃及蓮華葉。設佛以足蹈於塵山。吠嵐婆風於中擊坌。欲令佛身及佛足下一塵染著無有是處。十七者七處充滿相。謂佛七處充滿。於餘身分此為少增。兩手兩足兩肩及項是為七處。十八者身廣

洪直相。謂佛身廣洪直不偃不僂。亦不傍敧端雅充實。十九者師子上身相。謂佛胸臆分齊方廣威肅。如師子王上半身分。二十者肩髆圓滿相。謂佛肩髆圓滿。非諸捔力姝壯力士之所能及。二十一者立手摩膝相。謂佛平立舒手摩自膝輪。二十二者師子頷輪相。謂佛頷輪廣好如師子王。二十三者具四十齒相。二十四者齒齊平密相。二十五者牙齒鮮白有光明相。謂佛具四十齒皆悉齊平。中無間隙如毛髮許。其色鮮白光明晈映如雪山王。問餘人但有三十二齒。而說彼身中有一百三骨。佛具四十齒。何故亦言身中有一百三骨。而不增耶。答餘人頭骨九分合成。世尊頭骨但有一段。是以俱有一百三骨。二十六者得最上味相。謂佛舌根淨故。令所飲食變成上味。有說。佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子。若諸苦酢等物至舌根時。此種雜變皆成上味。有說。如來舌根有如是勢力。若諸飲食來至舌根。於中悅意美妙性者便生舌識。麁鄙性者不生舌識。有說。佛咽喉中有二乳泉。若飲食時其乳流出。雜諸飲食皆成上味。然於此中舌根淨故令味殊勝。此理應然。二十七者廣長舌相。謂佛舌相薄軟。廣長出時覆面至耳髮際。若還入口而於口中無所妨礙。二十八者目紺青相。謂佛眼目脩廣。其色紺淨如蘇闍多青蓮花葉。二十九者牛王睫相。謂佛眼睫安布善好猶如牛王。三十者烏瑟膩沙相。謂佛頂髻骨肉合成。量如覆拳青圓殊妙。三十一者眉間白毫相。謂佛眉間白毫長半尋量。右旋宛轉光明清徹。三十二者得梵音聲相。謂佛於喉藏中有妙大種。能發悅意和雅梵音。如羯羅頻迦鳥。及發深遠雷震之聲。如帝釋鼓。如是音聲具八功德。一者深遠。二者和雅。三者分明。四者悅耳。五者入心。六者發喜。七者易了。八者無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪直相。謂佛身廣洪直不偃不僂。亦不傍敧端雅充實。十九者師子上身相。謂佛胸臆分齊方廣威肅。如師子王上半身分。二十者肩髆圓滿相。謂佛肩髆圓滿。非諸捔力姝壯力士之所能及。二十一者立手摩膝相。謂佛平立舒手摩自膝輪。二十二者師子頷輪相。謂佛頷輪廣好如師子王。二十三者具四十齒相。二十四者齒齊平密相。二十五者牙齒鮮白有光明相。謂佛具四十齒皆悉齊平。中無間隙如毛髮許。其色鮮白光明晈映如雪山王。問餘人但有三十二齒。而說彼身中有一百三骨。佛具四十齒。何故亦言身中有一百三骨。而不增耶。答餘人頭骨九分合成。世尊頭骨但有一段。是以俱有一百三骨。二十六者得最上味相。謂佛舌根淨故。令所飲食變成上味。有說。佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子。若諸苦酢等物至舌根時。此種雜變皆成上味。有說。如來舌根有如是勢力。若諸飲食來至舌根。於中悅意美妙性者便生舌識。麁鄙性者不生舌識。有說。佛咽喉中有二乳泉。若飲食時其乳流出。雜諸飲食皆成上味。然於此中舌根淨故令味殊勝。此理應然。二十七者廣長舌相。謂佛舌相薄軟。廣長出時覆面至耳髮際。若還入口而於口中無所妨礙。二十八者目紺青相。謂佛眼目脩廣。其色紺淨如蘇闍多青蓮花葉。二十九者牛王睫相。謂佛眼睫安布善好猶如牛王。三十者烏瑟膩沙相。謂佛頂髻骨肉合成。量如覆拳青圓殊妙。三十一者眉間白毫相。謂佛眉間白毫長半尋量。右旋宛轉光明清徹。三十二者得梵音聲相。謂佛於喉藏中有妙大種。能發悅意和雅梵音。如羯羅頻迦鳥。及發深遠雷震之聲。如帝釋鼓。如是音聲具八功德。一者深遠。二者和雅。三者分明。四者悅耳。五者入心。六者發喜。七者易了。八者無厭。

問相是何義。答幖幟義是相義。殊勝義是相義。祥瑞義是相義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問相是何義。答幖幟義是相義。殊勝義是相義。祥瑞義是相義。

問何故大丈夫相唯三十二不增不減耶。脅尊者說曰。若增若減俱亦生疑。唯三十二亦不違法相。有說。三十二者世間共許是吉祥數。故不增減。有說。若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比。若當減者便為𨵗少。若更增者則亦雜亂。皆非殊妙故唯爾所。如佛說法不可增減。佛相亦爾。無減可增無增可減故。問八十隨好為在何處。答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好。問相與隨好不相障奪耶。答不爾。相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹。佛身如是相好莊嚴。又如金山眾寶雜飾。如是佛身威光奇特。以如來身極鑒淨故。諸祥瑞物皆現其中。如至那鏡極磨瑩已。隨物遠近影像皆現。佛身亦爾。是故一切諸魔外道懷惡心者。至佛處時無不瞻仰。覩之無厭右繞而去。問菩薩於身為有愛慢而莊嚴耶。答不爾。問云何。答菩薩為欲降伏世間恃色憍慢不受化者令受化故。以諸相好而莊嚴身。復次為顯佛所有法皆殊勝故。謂色力族姓眷屬名譽財富自在。智見功德皆悉殊勝。若不爾者。則所說法無人信受。是故菩薩莊嚴其身。復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故。所以者何。殊勝功德決定依止殊勝之身。彼未來阿耨多羅三藐三菩提義。語菩薩言。汝欲令我在身中者。先令汝身清淨殊勝。以諸相好而莊嚴之。若不爾者。我亦不能於汝身生。譬如有人欲娉王女迎至室宅。彼密遣使而語之言。汝欲令我至舍宅者。先應灑掃除去鄙穢。懸繒幡蓋燒香散花種種莊嚴。吾乃可往。若不爾者。我亦不能至汝舍宅。是故菩薩莊嚴其身。問菩薩造作增長相異熟業已中間。或作轉輪王時。為即所修相異熟業。感彼相果。為餘業耶。答有說。即以所修相異熟業。以此業功能廣大。假設至今恒作輪王。而彼業勢亦不盡故。如是說者。彼以餘業。所以者何。菩薩修相異熟業皆為於最後身受殊勝果未便受用。然由彼業為增上造餘善業感輪王相果。譬如大富長者多諸珍寶。其中大價寶珠未便出用。餘輕價者隨時貿易。彼亦如是。問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別。答菩薩所得有四事勝。一熾盛。二分明。三圓滿。四得處。復次有五事勝。一得處。二極端嚴。三文象深。四隨順勝智。五隨順離染。問菩薩造作增長相異熟業已。未至最後身來。於諸有情有異相可識知不。答有。謂生貴族形貌端嚴具丈夫身諸根圓滿。得宿命念深信因果。憙樂多聞尊重正法。智見猛利有勝辯才。志性調柔言音和雅。所作決定終無退屈。見他受苦情不堪忍。要當拔濟。所修無不迴向菩提。樂與有情作饒益事。而不求報。此等名為彼菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故大丈夫相唯三十二不增不減耶。脅尊者說曰。若增若減俱亦生疑。唯三十二亦不違法相。有說。三十二者世間共許是吉祥數。故不增減。有說。若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比。若當減者便為𨵗少。若更增者則亦雜亂。皆非殊妙故唯爾所。如佛說法不可增減。佛相亦爾。無減可增無增可減故。問八十隨好為在何處。答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好。問相與隨好不相障奪耶。答不爾。相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹。佛身如是相好莊嚴。又如金山眾寶雜飾。如是佛身威光奇特。以如來身極鑒淨故。諸祥瑞物皆現其中。如至那鏡極磨瑩已。隨物遠近影像皆現。佛身亦爾。是故一切諸魔外道懷惡心者。至佛處時無不瞻仰。覩之無厭右繞而去。問菩薩於身為有愛慢而莊嚴耶。答不爾。問云何。答菩薩為欲降伏世間恃色憍慢不受化者令受化故。以諸相好而莊嚴身。復次為顯佛所有法皆殊勝故。謂色力族姓眷屬名譽財富自在。智見功德皆悉殊勝。若不爾者。則所說法無人信受。是故菩薩莊嚴其身。復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故。所以者何。殊勝功德決定依止殊勝之身。彼未來阿耨多羅三藐三菩提義。語菩薩言。汝欲令我在身中者。先令汝身清淨殊勝。以諸相好而莊嚴之。若不爾者。我亦不能於汝身生。譬如有人欲娉王女迎至室宅。彼密遣使而語之言。汝欲令我至舍宅者。先應灑掃除去鄙穢。懸繒幡蓋燒香散花種種莊嚴。吾乃可往。若不爾者。我亦不能至汝舍宅。是故菩薩莊嚴其身。問菩薩造作增長相異熟業已中間。或作轉輪王時。為即所修相異熟業。感彼相果。為餘業耶。答有說。即以所修相異熟業。以此業功能廣大。假設至今恒作輪王。而彼業勢亦不盡故。如是說者。彼以餘業。所以者何。菩薩修相異熟業皆為於最後身受殊勝果未便受用。然由彼業為增上造餘善業感輪王相果。譬如大富長者多諸珍寶。其中大價寶珠未便出用。餘輕價者隨時貿易。彼亦如是。問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別。答菩薩所得有四事勝。一熾盛。二分明。三圓滿。四得處。復次有五事勝。一得處。二極端嚴。三文象深。四隨順勝智。五隨順離染。問菩薩造作增長相異熟業已。未至最後身來。於諸有情有異相可識知不。答有。謂生貴族形貌端嚴具丈夫身諸根圓滿。得宿命念深信因果。憙樂多聞尊重正法。智見猛利有勝辯才。志性調柔言音和雅。所作決定終無退屈。見他受苦情不堪忍。要當拔濟。所修無不迴向菩提。樂與有情作饒益事。而不求報。此等名為彼菩薩相。

問如契經說佛一一相百福莊嚴。何謂百福。答此中百思名為百福。何謂百思。謂如菩薩造作增長足善住相業時。先起五十思。修治身器令淨調柔。次起一思正牽引彼。後復起五十思令其圓滿。譬如農夫先治畦壟次下種子後以糞水而覆溉之。彼亦如是。如足善住相業有如是百思莊嚴。乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是。由此故說。佛一一相百福莊嚴。問何者是五十思耶。答依十業道各有五思。謂依離殺業道有五思。一離殺思。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向菩提故。乃至正見亦爾。是名五十思。有說。依十業道各起下中上上勝上極。五品善思如雜修靜慮。有說。依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念攝受。有說。緣佛一相起五十剎那。未曾習思相續而轉。問如是百福一一量云何。答有說。若業能感轉輪王位。於四大洲自在而轉。是一福量。有說。若業能感天帝釋位。於二天眾自在而轉。是一福量。有說。若業能感他化自在天王位。於一切欲界天眾自在而轉。是一福量。有說。若業能感大梵天王位。於初靜慮及欲界天眾自在而轉。是一福量。有說。娑訶世界主大梵天王。勸請如來轉法輪福。是一福量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如契經說佛一一相百福莊嚴。何謂百福。答此中百思名為百福。何謂百思。謂如菩薩造作增長足善住相業時。先起五十思。修治身器令淨調柔。次起一思正牽引彼。後復起五十思令其圓滿。譬如農夫先治畦壟次下種子後以糞水而覆溉之。彼亦如是。如足善住相業有如是百思莊嚴。乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是。由此故說。佛一一相百福莊嚴。問何者是五十思耶。答依十業道各有五思。謂依離殺業道有五思。一離殺思。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向菩提故。乃至正見亦爾。是名五十思。有說。依十業道各起下中上上勝上極。五品善思如雜修靜慮。有說。依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念攝受。有說。緣佛一相起五十剎那。未曾習思相續而轉。問如是百福一一量云何。答有說。若業能感轉輪王位。於四大洲自在而轉。是一福量。有說。若業能感天帝釋位。於二天眾自在而轉。是一福量。有說。若業能感他化自在天王位。於一切欲界天眾自在而轉。是一福量。有說。若業能感大梵天王位。於初靜慮及欲界天眾自在而轉。是一福量。有說。娑訶世界主大梵天王。勸請如來轉法輪福。是一福量。

問彼請佛時是欲界繫無覆無記心。云何名福。答有說。彼住梵世。欲來請時先起如是善心。我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪。爾時即名得彼梵福。此不應理。所以者何。非未作時已成就故。如是說者。彼請佛已還至梵宮。後世尊轉法輪時地神先唱。如是展轉聲徹梵宮。梵王聞已歡喜自慶。發淳淨心而生隨喜。爾時乃名成就此福。有說。世界成時一切有情業增上力。能感三千大千世界。是一福量。有說。除近佛地菩薩餘一切有情。所有能感富樂果業。是一福量。有說。此中一一福量應以喻顯。假使一切有情皆悉生盲。有一有情以大方便令俱得眼。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死。有一有情令皆除毒心得醒悟。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命。有一有情俱令解脫一時得命。彼有情福是一福量。復次假使一切有情壞戒壞見。有一有情能令俱時戒見具足。彼有情福是一福量。評曰。如是所說皆是淳淨意樂。方便讚美菩薩福量。然皆未得其實。如實義者。菩薩所起一一福量無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已。所引思願極廣大故。唯佛能知。非餘所測。如是所說廣大。量福。具足滿百莊嚴一相。展轉乃至三十二相皆具百福。佛以如是三十二百福莊嚴相。及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問彼請佛時是欲界繫無覆無記心。云何名福。答有說。彼住梵世。欲來請時先起如是善心。我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪。爾時即名得彼梵福。此不應理。所以者何。非未作時已成就故。如是說者。彼請佛已還至梵宮。後世尊轉法輪時地神先唱。如是展轉聲徹梵宮。梵王聞已歡喜自慶。發淳淨心而生隨喜。爾時乃名成就此福。有說。世界成時一切有情業增上力。能感三千大千世界。是一福量。有說。除近佛地菩薩餘一切有情。所有能感富樂果業。是一福量。有說。此中一一福量應以喻顯。假使一切有情皆悉生盲。有一有情以大方便令俱得眼。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死。有一有情令皆除毒心得醒悟。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命。有一有情俱令解脫一時得命。彼有情福是一福量。復次假使一切有情壞戒壞見。有一有情能令俱時戒見具足。彼有情福是一福量。評曰。如是所說皆是淳淨意樂。方便讚美菩薩福量。然皆未得其實。如實義者。菩薩所起一一福量無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已。所引思願極廣大故。唯佛能知。非餘所測。如是所說廣大。量福。具足滿百莊嚴一相。展轉乃至三十二相皆具百福。佛以如是三十二百福莊嚴相。及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝。

問此相異熟業經於幾時修習圓滿。答多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩極精進故超九大劫。但經九十一劫修習圓滿。便得無上正等菩提。其事云何。如契經說。過去有佛號曰底砂。或曰補砂。彼佛有二菩薩弟子勤修梵行。一名釋迦牟尼。二名梅怛儷藥。爾時彼佛觀二弟子誰先根熟。即如實知慈氏先熟。能寂後熟。復觀二士所化有情誰根先熟。又如實知釋迦所化應先根熟。知已即念。我今云何令彼機感相會遇耶。然令一人速熟則易。非令多人。作是念已。便告釋迦。吾欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師檀。隨路先往既至山上。入吠琉璃龕敷尼師檀。結跏趺坐入火界定。經七晝夜受妙喜樂。威光熾然。釋迦須臾亦往山上處處尋佛。如犢求母。展轉遇至彼龕室前。欻然見佛威儀端肅光明照曜。專誠懇發喜歎不堪。於行無間忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨。經七晝夜。以一伽他讚彼佛曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此相異熟業經於幾時修習圓滿。答多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩極精進故超九大劫。但經九十一劫修習圓滿。便得無上正等菩提。其事云何。如契經說。過去有佛號曰底砂。或曰補砂。彼佛有二菩薩弟子勤修梵行。一名釋迦牟尼。二名梅怛儷藥。爾時彼佛觀二弟子誰先根熟。即如實知慈氏先熟。能寂後熟。復觀二士所化有情誰根先熟。又如實知釋迦所化應先根熟。知已即念。我今云何令彼機感相會遇耶。然令一人速熟則易。非令多人。作是念已。便告釋迦。吾欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師檀。隨路先往既至山上。入吠琉璃龕敷尼師檀。結跏趺坐入火界定。經七晝夜受妙喜樂。威光熾然。釋迦須臾亦往山上處處尋佛。如犢求母。展轉遇至彼龕室前。欻然見佛威儀端肅光明照曜。專誠懇發喜歎不堪。於行無間忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨。經七晝夜。以一伽他讚彼佛曰。

天地此界多聞室 逝宮天處十方無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地此界多聞室 逝宮天處十方無

丈夫牛王大沙門 尋地山林遍無等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈夫牛王大沙門 尋地山林遍無等

如是讚已便超九劫。於慈氏前得無上覺。問近佛地菩薩必於名句文身。得未曾得巧妙自在。應以別頌異門讚佛。何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶。答菩薩爾時思願勝故不重文頌。若改文頌則思願不淳。復次菩薩爾時怖畏散亂。如頌差別心亦異故。云何而得一心流注。復次菩薩顯己心無厭倦能於一頌新新發起勝思願故。問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟。釋迦菩薩則與此相違耶。答慈氏菩薩多自饒益少饒益他。釋迦菩薩多饒益他少自饒益。是故皆與所化不並。問如契經說。菩薩經三劫阿僧企耶。修行四波羅蜜多方得圓滿。此是何等劫耶。答有說是中劫。有說。是成劫。有說。是壞劫。如是說者此是大劫。積此大劫至一阿僧企耶。如是至三阿僧企耶修習圓滿。問此劫阿僧企耶量云何可知。答有說。以大劫為一。積此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名那庾多。百千那庾多名頻婆。百千頻婆名建他。此後非算數智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。有說。以大劫為一。積此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名俱胝俱胝。百千俱胝俱胝名阿哳哳俱胝。百千阿哳哳俱胝名阿吒吒俱胝。百千阿吒吒俱胝名阿庾多。百千阿庾多名阿庾多分。百千阿庾多分名那庾多。百千那庾多名那庾多分。百千那庾多分名俱物陀。百千俱物陀名俱物陀分。百千俱物陀分名鉢特摩。百千鉢特摩名鉢特摩分。百千鉢特摩分名迦末羅。百千迦末羅名迦末羅分。百千迦末羅分名捺稚那。百千捺稚那名捺稚那分。百千捺稚那分名覩胝。百千覩胝名覩胝分。百千覩胝分名阿波波。百千阿波波名阿波波分。百千阿波波分名吒吒。百千吒吒名吒吒分。百千吒吒分名鄔伽。百千鄔伽名鄔伽分。百千鄔伽分名跋羅。百千跋羅名跋羅分。百千跋羅分名婆揭羅。從此以後非算數智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。有說。非算數智所不及故名阿僧企耶。然有契經說六十數。於中有一數名阿僧企耶積大劫數至此數時名一劫阿僧企耶。如彼經言。有一無餘數始為一。十一為十。十十為百。十百為千。十千為鉢羅薜陀。十鉢羅薜陀為洛叉。十洛叉為頞底洛叉。十頞底洛叉為俱胝。十俱胝為末陀。十末陀為阿庾多。十阿庾多為大阿庾多。十大阿庾多為那庾多。十那庾多為大那庾多。十大那庾多為鉢羅那庾多。十鉢羅那庾多為大鉢羅那庾多。十大鉢羅那庾多為矜羯羅。十矜羯羅為大矜羯羅。十大矜羯羅為頻跋羅。十頻跋羅為大頻跋羅。十大頻跋羅為阿芻婆。十阿芻婆為大阿芻婆。十大阿芻婆為毘婆訶。十毘婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是讚已便超九劫。於慈氏前得無上覺。問近佛地菩薩必於名句文身。得未曾得巧妙自在。應以別頌異門讚佛。何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶。答菩薩爾時思願勝故不重文頌。若改文頌則思願不淳。復次菩薩爾時怖畏散亂。如頌差別心亦異故。云何而得一心流注。復次菩薩顯己心無厭倦能於一頌新新發起勝思願故。問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟。釋迦菩薩則與此相違耶。答慈氏菩薩多自饒益少饒益他。釋迦菩薩多饒益他少自饒益。是故皆與所化不並。問如契經說。菩薩經三劫阿僧企耶。修行四波羅蜜多方得圓滿。此是何等劫耶。答有說是中劫。有說。是成劫。有說。是壞劫。如是說者此是大劫。積此大劫至一阿僧企耶。如是至三阿僧企耶修習圓滿。問此劫阿僧企耶量云何可知。答有說。以大劫為一。積此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名那庾多。百千那庾多名頻婆。百千頻婆名建他。此後非算數智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。有說。以大劫為一。積此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名俱胝俱胝。百千俱胝俱胝名阿哳哳俱胝。百千阿哳哳俱胝名阿吒吒俱胝。百千阿吒吒俱胝名阿庾多。百千阿庾多名阿庾多分。百千阿庾多分名那庾多。百千那庾多名那庾多分。百千那庾多分名俱物陀。百千俱物陀名俱物陀分。百千俱物陀分名鉢特摩。百千鉢特摩名鉢特摩分。百千鉢特摩分名迦末羅。百千迦末羅名迦末羅分。百千迦末羅分名捺稚那。百千捺稚那名捺稚那分。百千捺稚那分名覩胝。百千覩胝名覩胝分。百千覩胝分名阿波波。百千阿波波名阿波波分。百千阿波波分名吒吒。百千吒吒名吒吒分。百千吒吒分名鄔伽。百千鄔伽名鄔伽分。百千鄔伽分名跋羅。百千跋羅名跋羅分。百千跋羅分名婆揭羅。從此以後非算數智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。有說。非算數智所不及故名阿僧企耶。然有契經說六十數。於中有一數名阿僧企耶積大劫數至此數時名一劫阿僧企耶。如彼經言。有一無餘數始為一。十一為十。十十為百。十百為千。十千為鉢羅薜陀。十鉢羅薜陀為洛叉。十洛叉為頞底洛叉。十頞底洛叉為俱胝。十俱胝為末陀。十末陀為阿庾多。十阿庾多為大阿庾多。十大阿庾多為那庾多。十那庾多為大那庾多。十大那庾多為鉢羅那庾多。十鉢羅那庾多為大鉢羅那庾多。十大鉢羅那庾多為矜羯羅。十矜羯羅為大矜羯羅。十大矜羯羅為頻跋羅。十頻跋羅為大頻跋羅。十大頻跋羅為阿芻婆。十阿芻婆為大阿芻婆。十大阿芻婆為毘婆訶。十毘婆訶

為大毘婆訶。十大毘婆訶為嗢蹭伽。十嗢蹭伽為大嗢蹭伽。十大嗢蹭伽為婆喝那。十婆喝那為大婆喝那。十大婆喝那為地致婆。十地致婆為大地致婆。十大地致婆為醯都。十醯都為大醯都。十大醯都為羯臘婆。十羯臘婆為大羯臘婆。十大羯臘婆為印達羅。十印達羅為大印達羅。十大印達羅為三磨鉢耽。十三磨鉢耽為大三磨鉢耽。十大三磨鉢耽為揭底。十揭底為大揭底。十大揭底為拈筏羅闍。十拈筏羅闍為大拈筏羅闍。十大拈筏羅闍為姥達羅。十姥達羅為大姥達羅。十大姥達羅為跋藍。十跋藍為大跋藍。十大跋藍為珊若。十珊若為大珊若。十大珊若為毘步多。十毘步多為大毘步多。十大毘步多為跋邏攙。十跋邏攙為大跋邏攙。十大跋邏攙為阿僧企耶。此後更有八數及前為六十數積一大劫。至此第五十二阿僧企耶數。時名一劫阿僧企耶。第二第三劫阿僧企耶亦復如是。有說。尊者舍利子依第四靜慮起宿住隨念智通。緣過去世齊所及劫為一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。彼不應作是說。以劫阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故。此中或說三劫阿僧企耶量。皆是舍利子宿住智境故。不應言齊彼智所及劫為一劫阿僧企耶量有說。依一施行分別三劫阿僧企耶量。謂若時菩薩雖行惠施。而未能捨一切物施一切田。齊此名為初劫阿僧企耶。若時菩薩能行惠施。亦能捨一切物而未能施一切田。或能施一切田而未能捨一切物。齊此名為第二劫阿僧企耶。若時菩薩能行惠施。亦能捨一切物及能施一切田。齊此名為第三劫阿僧企耶。有說。依所逢事佛分別三劫阿僧企耶量。謂過去久遠人壽百歲時。有佛名釋迦牟尼。出現於世。生剎帝利釋迦種中。母名摩訶摩耶。父名淨飯。子名羅怙羅。城名劫比羅筏窣覩多諸釋種。侍者弟子名阿難陀。第一雙弟子名舍利子大目揵連。爾時世間五濁增盛。為生老死之所逼迫。愚癡盲瞑無將導者。彼佛世尊以悲願力於中出現。精進增上化導有情未曾暫息。由如此故為風所薄。肩背有疾。時有陶師名曰廣熾。佛知時至即告侍者阿難陀言。吾今身疾不安。汝可往廣熾陶師家求胡麻油及煖水。為吾塗洗。侍者敬諾往陶師家。住廣熾前愛語問訊已。方便讚佛種種功德勝戒定慧。三十二相八十隨好圓光赫奕。智見無礙辯才無滯。復告廣熾。如是世尊若不出家。當為輪王王四洲界。我及汝等一切世間皆為僕使。然今棄捨如是王位出家苦行。得阿耨多羅三藐三菩提。具一切智見。斷一切疑網。施一切決定。能盡一切問論源底。視諸有情猶如一子。今者在此不遠而住。然為拔濟汝等苦故恒涉道路。為風所薄肩背勞積。須油煖水故相造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大毘婆訶。十大毘婆訶為嗢蹭伽。十嗢蹭伽為大嗢蹭伽。十大嗢蹭伽為婆喝那。十婆喝那為大婆喝那。十大婆喝那為地致婆。十地致婆為大地致婆。十大地致婆為醯都。十醯都為大醯都。十大醯都為羯臘婆。十羯臘婆為大羯臘婆。十大羯臘婆為印達羅。十印達羅為大印達羅。十大印達羅為三磨鉢耽。十三磨鉢耽為大三磨鉢耽。十大三磨鉢耽為揭底。十揭底為大揭底。十大揭底為拈筏羅闍。十拈筏羅闍為大拈筏羅闍。十大拈筏羅闍為姥達羅。十姥達羅為大姥達羅。十大姥達羅為跋藍。十跋藍為大跋藍。十大跋藍為珊若。十珊若為大珊若。十大珊若為毘步多。十毘步多為大毘步多。十大毘步多為跋邏攙。十跋邏攙為大跋邏攙。十大跋邏攙為阿僧企耶。此後更有八數及前為六十數積一大劫。至此第五十二阿僧企耶數。時名一劫阿僧企耶。第二第三劫阿僧企耶亦復如是。有說。尊者舍利子依第四靜慮起宿住隨念智通。緣過去世齊所及劫為一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦爾。彼不應作是說。以劫阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故。此中或說三劫阿僧企耶量。皆是舍利子宿住智境故。不應言齊彼智所及劫為一劫阿僧企耶量有說。依一施行分別三劫阿僧企耶量。謂若時菩薩雖行惠施。而未能捨一切物施一切田。齊此名為初劫阿僧企耶。若時菩薩能行惠施。亦能捨一切物而未能施一切田。或能施一切田而未能捨一切物。齊此名為第二劫阿僧企耶。若時菩薩能行惠施。亦能捨一切物及能施一切田。齊此名為第三劫阿僧企耶。有說。依所逢事佛分別三劫阿僧企耶量。謂過去久遠人壽百歲時。有佛名釋迦牟尼。出現於世。生剎帝利釋迦種中。母名摩訶摩耶。父名淨飯。子名羅怙羅。城名劫比羅筏窣覩多諸釋種。侍者弟子名阿難陀。第一雙弟子名舍利子大目揵連。爾時世間五濁增盛。為生老死之所逼迫。愚癡盲瞑無將導者。彼佛世尊以悲願力於中出現。精進增上化導有情未曾暫息。由如此故為風所薄。肩背有疾。時有陶師名曰廣熾。佛知時至即告侍者阿難陀言。吾今身疾不安。汝可往廣熾陶師家求胡麻油及煖水。為吾塗洗。侍者敬諾往陶師家。住廣熾前愛語問訊已。方便讚佛種種功德勝戒定慧。三十二相八十隨好圓光赫奕。智見無礙辯才無滯。復告廣熾。如是世尊若不出家。當為輪王王四洲界。我及汝等一切世間皆為僕使。然今棄捨如是王位出家苦行。得阿耨多羅三藐三菩提。具一切智見。斷一切疑網。施一切決定。能盡一切問論源底。視諸有情猶如一子。今者在此不遠而住。然為拔濟汝等苦故恒涉道路。為風所薄肩背勞積。須油煖水故相造

詣。頗能施耶。爾時廣熾聞已踊躍歎未曾有。如何人間有是功德。即報尊者。仁今且還。我當如命自往佛所。其去未久。廣熾即辦生胡麻油及煖香水持往佛所。佛遙見之。為令彼人種善根故脫去餘衣。唯留襯身踞机而待。廣熾到已發淳淨心。以所持油恭敬善巧。塗佛肩背種種摩搦。復以煖水香湯灌洗。佛時風疾釋然除愈。以慈軟音慰喻廣熾。彼聞歡喜即發願言。願我未來當得作佛。名號眷屬時處弟子。如今世尊等無有異。當知彼陶師者即釋迦菩薩。由本願故今名號等如昔不異。然從彼佛發是願後。乃至逢事寶髻如來。是名初劫阿僧企耶滿。從此以後乃至逢事然燈如來。是名第二劫阿僧企耶滿。復從此後乃至逢事勝觀如來。是名第三劫阿僧企耶滿。此後復經九十一劫修妙相業。至逢事迦葉波佛時方得圓滿。有說。有三種阿僧企耶。一劫阿僧企耶。二生阿僧企耶。三妙行阿僧企耶。劫阿僧企耶者。謂以大劫為一積至洛叉俱胝。展轉乃至過婆揭羅數。生阿僧企耶者。謂一一劫經無數生。妙行阿僧企耶者。謂一一劫修無數妙行。由此三種阿僧企耶證無上覺。此不應理。如實義者。此中但說經三劫阿僧企耶。修行圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣。頗能施耶。爾時廣熾聞已踊躍歎未曾有。如何人間有是功德。即報尊者。仁今且還。我當如命自往佛所。其去未久。廣熾即辦生胡麻油及煖香水持往佛所。佛遙見之。為令彼人種善根故脫去餘衣。唯留襯身踞机而待。廣熾到已發淳淨心。以所持油恭敬善巧。塗佛肩背種種摩搦。復以煖水香湯灌洗。佛時風疾釋然除愈。以慈軟音慰喻廣熾。彼聞歡喜即發願言。願我未來當得作佛。名號眷屬時處弟子。如今世尊等無有異。當知彼陶師者即釋迦菩薩。由本願故今名號等如昔不異。然從彼佛發是願後。乃至逢事寶髻如來。是名初劫阿僧企耶滿。從此以後乃至逢事然燈如來。是名第二劫阿僧企耶滿。復從此後乃至逢事勝觀如來。是名第三劫阿僧企耶滿。此後復經九十一劫修妙相業。至逢事迦葉波佛時方得圓滿。有說。有三種阿僧企耶。一劫阿僧企耶。二生阿僧企耶。三妙行阿僧企耶。劫阿僧企耶者。謂以大劫為一積至洛叉俱胝。展轉乃至過婆揭羅數。生阿僧企耶者。謂一一劫經無數生。妙行阿僧企耶者。謂一一劫修無數妙行。由此三種阿僧企耶證無上覺。此不應理。如實義者。此中但說經三劫阿僧企耶。修行圓滿。