阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十二

五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中根納息第一之一

二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根。此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。如是等章。及解章義。既領會已應廣分別。問何故尊者以二十二根而作論。答是彼尊者所樂欲故。隨彼所欲不違法相而作斯論。不應責其所以。有說。不應問。彼尊者以契經說二十二根。彼根契經是此論根本。依彼經造論不可責其因緣。以彼尊者於佛所說二十二根不能少減說二十一。不能少增說二十三。以佛所說無增減故不可增減。如不可增減。不可多少。不可損益。無量無邊應知亦爾。以佛所說無量無邊。不可於中作量邊故。無量者義難測故。無邊者文難知故。譬如大海無量無邊。無量者深。無邊者廣。世尊所說應知亦然。雖百千俱胝那庾多數。如舍利子等諸大論師。於佛所說二句文義。造百千論分別解釋。盡其覺性不得邊際。是故不應責彼尊者。問置彼尊者。世尊何故說此契經。答觀所化者應聞此法得饒益故。復次此經有別緣起。謂有梵志名曰生聞。來詣佛所歡喜。問訊。在一面坐而白佛言。施設幾根攝諸根盡。佛言。我說二十二根攝諸根盡。若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義。若還問彼反生愚惑。所以者何。非其境故由梵志問。說此契經。是故不應徵佛說意。問置佛說意。梵志何故但問諸根。不問蘊界處等。答隨彼所疑而問。不應為責。或彼梵志性善尋思。隨有所聞憙便歷問。為知根義周遍遊歷九十六道問諸根量。如離繫者施設一根所謂命根遍內外物。故彼立制不飲冷水。不斷生草以有命故。問諸外道於外物中。執有何根名有根法。答有於外物執有意根。有於外物執有命根。有於外物執有二根。由意根故名有根法。由命根故名有命法。有於外物執有二根。謂業與意隨應當說。又如外道波羅設利。作如是說。眼不見色。耳不聞聲。名聖修根。問何故彼名波羅設利。答是所立名不應問立名所以。名隨假立不必皆有實義故。有說。此是彼姓。謂婆羅門有姓憍蹉。有姓筏蹉。有姓扇祑略。有姓憍陳那。有姓婆羅墮闍。有姓波羅設利。有說。此是雜種。謂從剎帝利婆羅門生。名波羅設利。如從驢馬所生名騾。如是說者。此是彼姓。彼有弟子名嗢怛羅。曾於一時來詣佛所。歡喜問訊在一面坐。佛時告曰。汝師波羅設利。為汝等說修根法耶。嗢怛羅言。我師曾說。佛問云何。彼云。我師作如是說。眼不見色。耳不聞聲。名聖修根無所取故。佛即難曰。若爾盲者應名聖修根不見色故。時阿難陀佛邊侍立。為佛搖扇。尋亦難言。聾者亦應名聖修根不聞聲故。問設有外道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根。此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。如是等章。及解章義。既領會已應廣分別。問何故尊者以二十二根而作論。答是彼尊者所樂欲故。隨彼所欲不違法相而作斯論。不應責其所以。有說。不應問。彼尊者以契經說二十二根。彼根契經是此論根本。依彼經造論不可責其因緣。以彼尊者於佛所說二十二根不能少減說二十一。不能少增說二十三。以佛所說無增減故不可增減。如不可增減。不可多少。不可損益。無量無邊應知亦爾。以佛所說無量無邊。不可於中作量邊故。無量者義難測故。無邊者文難知故。譬如大海無量無邊。無量者深。無邊者廣。世尊所說應知亦然。雖百千俱胝那庾多數。如舍利子等諸大論師。於佛所說二句文義。造百千論分別解釋。盡其覺性不得邊際。是故不應責彼尊者。問置彼尊者。世尊何故說此契經。答觀所化者應聞此法得饒益故。復次此經有別緣起。謂有梵志名曰生聞。來詣佛所歡喜。問訊。在一面坐而白佛言。施設幾根攝諸根盡。佛言。我說二十二根攝諸根盡。若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義。若還問彼反生愚惑。所以者何。非其境故由梵志問。說此契經。是故不應徵佛說意。問置佛說意。梵志何故但問諸根。不問蘊界處等。答隨彼所疑而問。不應為責。或彼梵志性善尋思。隨有所聞憙便歷問。為知根義周遍遊歷九十六道問諸根量。如離繫者施設一根所謂命根遍內外物。故彼立制不飲冷水。不斷生草以有命故。問諸外道於外物中。執有何根名有根法。答有於外物執有意根。有於外物執有命根。有於外物執有二根。由意根故名有根法。由命根故名有命法。有於外物執有二根。謂業與意隨應當說。又如外道波羅設利。作如是說。眼不見色。耳不聞聲。名聖修根。問何故彼名波羅設利。答是所立名不應問立名所以。名隨假立不必皆有實義故。有說。此是彼姓。謂婆羅門有姓憍蹉。有姓筏蹉。有姓扇祑略。有姓憍陳那。有姓婆羅墮闍。有姓波羅設利。有說。此是雜種。謂從剎帝利婆羅門生。名波羅設利。如從驢馬所生名騾。如是說者。此是彼姓。彼有弟子名嗢怛羅。曾於一時來詣佛所。歡喜問訊在一面坐。佛時告曰。汝師波羅設利。為汝等說修根法耶。嗢怛羅言。我師曾說。佛問云何。彼云。我師作如是說。眼不見色。耳不聞聲。名聖修根無所取故。佛即難曰。若爾盲者應名聖修根不見色故。時阿難陀佛邊侍立。為佛搖扇。尋亦難言。聾者亦應名聖修根不聞聲故。問設有外道

。百千俱胝那庾多數。智慧辯才如舍利子。佛皆能伏。何故世尊作初難已。尊者慶喜作第二難。世尊何故而不遮止。答佛觀慶喜咽喉有相。知欲設難故便自止。以佛昔在三無數劫。精懃修習菩薩行時。尚不斷他所有才辯。乃至弟子亦不遮遏。況今成佛斷他辯才。又佛了知若自所說。若慶喜說平等無異。無有增減故不遮止。又顯師與弟子俱能摧伏他故。若師弟子俱能伏者。乃名善伏故不遮制。又欲令彼無餘言故。謂若世尊作第一難。慶喜不作第二難者。則彼外道還自眾中。以餘慢心作如是言。雖為彼師所伏而非弟子。彼雖能伏我等而非我師。若佛世尊作第一難。慶喜復作第二難者。則彼永捨憍慢之心。弟子尚能摧伏我等何況彼師。設我師來亦不能對何況我等。又欲滿彼梵志意故彼作是念。喬答摩尊諸力士中。為無有上能伏能破一切論者而無屈撓。諸論師中最為尊勝。往昔所有諸大論師。尚無能對何況我等。若彼弟子與我談論。我當酬對豈不宜哉。佛一切時滿所化意。如其所念而汲引之。故不遮止慶喜所難。復次佛以慶喜為證義人。故彼外道眾信重慶喜。以彼尊者形貌端嚴。善知因陀羅聲明論故。佛意令彼問所信人。自驗師宗應正理不。慶喜時說故佛不止。復次欲顯世尊無勝己慮故。謂諸外道慮弟子中有勝己故。遮其言辯佛無是事。設有弟子百千俱胝那庾多數。辯才智慧如舍利子。亦無問難與佛等者況能勝佛。復次欲顯己斷法慳垢故。謂諸外道不許弟子與他論難。勿彼由斯多獲名譽恭敬利養。佛則不爾。假使世間。一切皆得無邊名利。佛無一毫終無嫉妬。是故不止慶喜所說。復次欲顯弟子亦勝他故。謂諸外道恐己門徒與他論難墮負受辱。世尊弟子無不勝他。若論難時益更光揚如來正法故不遮制。復次為欲顯示善說法中文義滿足無異見故。謂諸外道惡說法中。文義乖違師徒見異。隨有所立所說所解。師與弟子各各相違。佛正法中無此過失。隨有所立所說所解。弟子與師皆同一味。由此等緣對彼外道。佛與慶喜各設一難。問外道若許盲聾之人。是聖修根云何成難。答是為大難亦是總說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人。亦得名為聖修根者。汝等何故棄捨居家。晝夜精勤修諸梵行。但應毀壞眼耳二根。自可名為聖修根者。故前所說是為大難。亦是總訶一切外道。又勝論者說有五根。鼻舌眼身耳根為五。又數論者說十一根。謂五覺根五業根意根。五覺根者。所謂眼耳鼻舌身根。五業根者。謂語手足大小便根。意者意根為第十一。或復有說。百二十根。謂眼耳鼻各二為六。舌身意命及五受根。信等五根總為二十。六趣各二十為百二十。彼說阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。百千俱胝那庾多數。智慧辯才如舍利子。佛皆能伏。何故世尊作初難已。尊者慶喜作第二難。世尊何故而不遮止。答佛觀慶喜咽喉有相。知欲設難故便自止。以佛昔在三無數劫。精懃修習菩薩行時。尚不斷他所有才辯。乃至弟子亦不遮遏。況今成佛斷他辯才。又佛了知若自所說。若慶喜說平等無異。無有增減故不遮止。又顯師與弟子俱能摧伏他故。若師弟子俱能伏者。乃名善伏故不遮制。又欲令彼無餘言故。謂若世尊作第一難。慶喜不作第二難者。則彼外道還自眾中。以餘慢心作如是言。雖為彼師所伏而非弟子。彼雖能伏我等而非我師。若佛世尊作第一難。慶喜復作第二難者。則彼永捨憍慢之心。弟子尚能摧伏我等何況彼師。設我師來亦不能對何況我等。又欲滿彼梵志意故彼作是念。喬答摩尊諸力士中。為無有上能伏能破一切論者而無屈撓。諸論師中最為尊勝。往昔所有諸大論師。尚無能對何況我等。若彼弟子與我談論。我當酬對豈不宜哉。佛一切時滿所化意。如其所念而汲引之。故不遮止慶喜所難。復次佛以慶喜為證義人。故彼外道眾信重慶喜。以彼尊者形貌端嚴。善知因陀羅聲明論故。佛意令彼問所信人。自驗師宗應正理不。慶喜時說故佛不止。復次欲顯世尊無勝己慮故。謂諸外道慮弟子中有勝己故。遮其言辯佛無是事。設有弟子百千俱胝那庾多數。辯才智慧如舍利子。亦無問難與佛等者況能勝佛。復次欲顯己斷法慳垢故。謂諸外道不許弟子與他論難。勿彼由斯多獲名譽恭敬利養。佛則不爾。假使世間。一切皆得無邊名利。佛無一毫終無嫉妬。是故不止慶喜所說。復次欲顯弟子亦勝他故。謂諸外道恐己門徒與他論難墮負受辱。世尊弟子無不勝他。若論難時益更光揚如來正法故不遮制。復次為欲顯示善說法中文義滿足無異見故。謂諸外道惡說法中。文義乖違師徒見異。隨有所立所說所解。師與弟子各各相違。佛正法中無此過失。隨有所立所說所解。弟子與師皆同一味。由此等緣對彼外道。佛與慶喜各設一難。問外道若許盲聾之人。是聖修根云何成難。答是為大難亦是總說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人。亦得名為聖修根者。汝等何故棄捨居家。晝夜精勤修諸梵行。但應毀壞眼耳二根。自可名為聖修根者。故前所說是為大難。亦是總訶一切外道。又勝論者說有五根。鼻舌眼身耳根為五。又數論者說十一根。謂五覺根五業根意根。五覺根者。所謂眼耳鼻舌身根。五業根者。謂語手足大小便根。意者意根為第十一。或復有說。百二十根。謂眼耳鼻各二為六。舌身意命及五受根。信等五根總為二十。六趣各二十為百二十。彼說阿

素洛為第六趣。有說。根是主義。彼外道說有百二十主。如天主龍主阿素洛主及人主等。要受如是百二十處。勝妙之身方得解脫。生聞梵志聞如是等。說根不同轉生疑惑。不知何者是其實說。聞釋氏宮生一大子。具三十二大丈夫相八十隨好。身真金色圓光一尋。見者歡喜覩無厭足。捨輪王位踰城出家。精勤修習難行苦行。證得無上正等菩提。一切知者一切見者。斷一切疑網施一切決定。能盡一切問難源底。聞已即時來詣佛所。在一面坐而白佛言。說根者多沙門說幾根攝諸根盡。問何故梵志不以所聞說根差別。請問於佛而直作此問耶。答彼有惡慧恐佛於他所說根中。擇善而說故作總問。佛依彼問答言。我說二十二根攝諸根盡。若有遮此更說餘根。廣說乃至。非其境故。問世尊何故復作是語。若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義。若還問彼反生迷惑。所以者何。非其境故。答欲令彼知先所聞一根。乃至百二十根皆非實故義言。我是一切知者一切見者。尚不能於二十二根中。減一根說二十一。增一根說二十三。況諸外道僻見無知於諸根中有能增減。說一乃至百二十耶。由此因緣彼來詣佛。但問根義非蘊界等問此二十二根名有二十二。實體有幾。答對法者言。名二十二。實體十七。於中男女三無漏根無別體故。問何故男女根無別體耶。答此二即是身根攝故。如說女根云何。謂身根少分。男根云何。謂身根少分。問何故三無漏根亦無別體。答此三即是九根攝故。九謂意根。樂喜捨根。信等五根。此九根有位名未知當知根。有位名已知根。有位名具知根。即見道位。修道位。無學道位。如次應知。又在隨信隨法行相續中。名未知當知根。在信解見至身證相續中。名已知根。在慧解脫俱解脫相續中。名具知根。九根聚集隨位說三故無別體。由此故說二十二根名二十二實體十七。尊者法救作如是說。名二十二。實體十四。謂即前五及命捨定無別實體故。問何故彼說命根無實體。答命根是不相應行蘊所攝。彼說不相應行蘊無實體故。問何故復說捨根無別體。答彼說離苦樂受無別不苦不樂受。所以者何。諸所有受。或樂或苦若非苦樂。云何名受。問若爾經說三受當云何通。答彼作是說。樂受苦受有上。有下有利有鈍。有躁有靜。諸上利躁者名樂受苦受。諸下鈍靜者名不苦不樂受。此體不定如疑而轉。問何故彼說定根亦無別體。答彼說離心無定體故。如說定云何。謂心一境性。由此諸根名二十二。實體十四。尊者覺天作如是說。名二十二。實體唯一。所謂意根。彼作是說。諸有為法有二自性。一大種。二心。離大種無所造色。離心無心所。諸色皆是大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 素洛為第六趣。有說。根是主義。彼外道說有百二十主。如天主龍主阿素洛主及人主等。要受如是百二十處。勝妙之身方得解脫。生聞梵志聞如是等。說根不同轉生疑惑。不知何者是其實說。聞釋氏宮生一大子。具三十二大丈夫相八十隨好。身真金色圓光一尋。見者歡喜覩無厭足。捨輪王位踰城出家。精勤修習難行苦行。證得無上正等菩提。一切知者一切見者。斷一切疑網施一切決定。能盡一切問難源底。聞已即時來詣佛所。在一面坐而白佛言。說根者多沙門說幾根攝諸根盡。問何故梵志不以所聞說根差別。請問於佛而直作此問耶。答彼有惡慧恐佛於他所說根中。擇善而說故作總問。佛依彼問答言。我說二十二根攝諸根盡。若有遮此更說餘根。廣說乃至。非其境故。問世尊何故復作是語。若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義。若還問彼反生迷惑。所以者何。非其境故。答欲令彼知先所聞一根。乃至百二十根皆非實故義言。我是一切知者一切見者。尚不能於二十二根中。減一根說二十一。增一根說二十三。況諸外道僻見無知於諸根中有能增減。說一乃至百二十耶。由此因緣彼來詣佛。但問根義非蘊界等問此二十二根名有二十二。實體有幾。答對法者言。名二十二。實體十七。於中男女三無漏根無別體故。問何故男女根無別體耶。答此二即是身根攝故。如說女根云何。謂身根少分。男根云何。謂身根少分。問何故三無漏根亦無別體。答此三即是九根攝故。九謂意根。樂喜捨根。信等五根。此九根有位名未知當知根。有位名已知根。有位名具知根。即見道位。修道位。無學道位。如次應知。又在隨信隨法行相續中。名未知當知根。在信解見至身證相續中。名已知根。在慧解脫俱解脫相續中。名具知根。九根聚集隨位說三故無別體。由此故說二十二根名二十二實體十七。尊者法救作如是說。名二十二。實體十四。謂即前五及命捨定無別實體故。問何故彼說命根無實體。答命根是不相應行蘊所攝。彼說不相應行蘊無實體故。問何故復說捨根無別體。答彼說離苦樂受無別不苦不樂受。所以者何。諸所有受。或樂或苦若非苦樂。云何名受。問若爾經說三受當云何通。答彼作是說。樂受苦受有上。有下有利有鈍。有躁有靜。諸上利躁者名樂受苦受。諸下鈍靜者名不苦不樂受。此體不定如疑而轉。問何故彼說定根亦無別體。答彼說離心無定體故。如說定云何。謂心一境性。由此諸根名二十二。實體十四。尊者覺天作如是說。名二十二。實體唯一。所謂意根。彼作是說。諸有為法有二自性。一大種。二心。離大種無所造色。離心無心所。諸色皆是大

種差別。無色皆是心之差別。由此義故實根唯一。如實義者。應如初說名二十二。實體十七如名體。如是。名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名別性體別性。名分別體分別。名覺悟體覺悟。應知亦爾。是名諸根自性。我物性相自體已說自性當說所以。問何故名根。根是何義。答增上義是根義。明義是根義。現義是根義。憙觀義是根義。端嚴義是根義。最義是根義。勝義是根義。主義是根義。問若增上義是根義者。諸有為法展轉增上。諸無為法於有為增上。則一切法皆應立根。何故世尊立二十二。脇尊者言。佛於諸法了達究竟。善知諸法體相勢用餘不能知。若法有根相者立根。無者不立不應責問。有說。增上緣有下有上有劣有勝。上勝立根。下劣不立。有說。雖一切法皆有增上緣義。而非皆有增上明現。乃至主義。如二十二根者。如一切有情雖皆互有增上緣義。而有勝者。如鬼界中琰摩王勝。傍生趣中師子王勝。村中主勝。國中王勝。四大洲中轉輪王勝。於欲界中自在天勝。千世界中梵王為勝。於三界中佛為最勝。佛於一切有情類中。獨稱法王無倫匹故。如是諸法雖皆是增上緣。而非一切皆有增上。乃至主義。如二十二根者。故佛唯說此二十二根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種差別。無色皆是心之差別。由此義故實根唯一。如實義者。應如初說名二十二。實體十七如名體。如是。名施設體施設。名異相體異相。名異性體異性。名別性體別性。名分別體分別。名覺悟體覺悟。應知亦爾。是名諸根自性。我物性相自體已說自性當說所以。問何故名根。根是何義。答增上義是根義。明義是根義。現義是根義。憙觀義是根義。端嚴義是根義。最義是根義。勝義是根義。主義是根義。問若增上義是根義者。諸有為法展轉增上。諸無為法於有為增上。則一切法皆應立根。何故世尊立二十二。脇尊者言。佛於諸法了達究竟。善知諸法體相勢用餘不能知。若法有根相者立根。無者不立不應責問。有說。增上緣有下有上有劣有勝。上勝立根。下劣不立。有說。雖一切法皆有增上緣義。而非皆有增上明現。乃至主義。如二十二根者。如一切有情雖皆互有增上緣義。而有勝者。如鬼界中琰摩王勝。傍生趣中師子王勝。村中主勝。國中王勝。四大洲中轉輪王勝。於欲界中自在天勝。千世界中梵王為勝。於三界中佛為最勝。佛於一切有情類中。獨稱法王無倫匹故。如是諸法雖皆是增上緣。而非一切皆有增上。乃至主義。如二十二根者。故佛唯說此二十二根。

問若增上義是根義者。誰於何增上。答眼根於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三為識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。眼根若缺人不喜觀。故於嚴身此為增上。導養自身者。由眼根故見好惡色。捨危就安令身久住。為識等依者。眼識及相應法依此而生。作不共事者。唯眼根見色非餘根。耳根於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三為識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。耳根若缺人不憙觀。故於嚴身此為增上。導養自身者。由耳根故聞好惡聲。捨危就安令身久住。為識等依者。耳識及相應法依此而生。作不共事者。唯耳根聞聲非餘根。有餘師說。眼根導養生身為勝。耳根導養法身為勝。如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若增上義是根義者。誰於何增上。答眼根於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三為識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。眼根若缺人不喜觀。故於嚴身此為增上。導養自身者。由眼根故見好惡色。捨危就安令身久住。為識等依者。眼識及相應法依此而生。作不共事者。唯眼根見色非餘根。耳根於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三為識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。耳根若缺人不憙觀。故於嚴身此為增上。導養自身者。由耳根故聞好惡聲。捨危就安令身久住。為識等依者。耳識及相應法依此而生。作不共事者。唯耳根聞聲非餘根。有餘師說。眼根導養生身為勝。耳根導養法身為勝。如說。

譬如明眼人 能避現嶮難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明眼人 能避現嶮難

世有聰明者 能離當苦惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有聰明者 能離當苦惡

多聞能知法 多聞能離罪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能知法 多聞能離罪

多聞捨無義 多聞得涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞捨無義 多聞得涅槃

復有說者。眼根耳根俱能導養生身法身。導養生身如前說。導養法身者。由眼根故親近善士。由耳根故聽聞正法。由此能引如理作意。法隨法行乃至展轉證得涅槃。是故經說。梵壽梵志勿壞二根。謂眼與耳。問何故於諸根聚中。但說勿壞二根耶。答由眼耳根佛出世時。為路為門趣入佛法。又由眼耳遇佛便能比知是佛。如說苾芻。汝若不能知佛心者應二處求。一所聞。二所見。由此偏說勿壞二根。鼻舌身根皆於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三為識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。三根隨缺人不憙觀。導養自身者。由此三根受用段食令身久住。以段食是香味觸故。為識等依者。鼻識及相應法依鼻根生。舌識及相應法依舌根生。身識及相應法依身根生。作不共事者。唯鼻能嗅。唯舌能嘗。唯身覺觸。各非餘根。意根於二處增上。一能續後有。二自在隨轉。能續後有者。如說識若不託母胎名色得成羯邏藍不。不也世尊。自在隨轉者。如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者。眼根耳根俱能導養生身法身。導養生身如前說。導養法身者。由眼根故親近善士。由耳根故聽聞正法。由此能引如理作意。法隨法行乃至展轉證得涅槃。是故經說。梵壽梵志勿壞二根。謂眼與耳。問何故於諸根聚中。但說勿壞二根耶。答由眼耳根佛出世時。為路為門趣入佛法。又由眼耳遇佛便能比知是佛。如說苾芻。汝若不能知佛心者應二處求。一所聞。二所見。由此偏說勿壞二根。鼻舌身根皆於四處增上。一莊嚴自身。二導養自身。三為識等依。四作不共事。莊嚴自身者。雖有妙身支分具足。三根隨缺人不憙觀。導養自身者。由此三根受用段食令身久住。以段食是香味觸故。為識等依者。鼻識及相應法依鼻根生。舌識及相應法依舌根生。身識及相應法依身根生。作不共事者。唯鼻能嗅。唯舌能嘗。唯身覺觸。各非餘根。意根於二處增上。一能續後有。二自在隨轉。能續後有者。如說識若不託母胎名色得成羯邏藍不。不也世尊。自在隨轉者。如說。

世間心所引 亦為心所勞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間心所引 亦為心所勞

心若於彼生 皆自在隨轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心若於彼生 皆自在隨轉

有說。意根於染淨品增上。如說心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。男女二根於二處增上。一有情異。二分別異。有情異者。由此二根令諸有情男女類別分別異者。由此二根形相言音乳房等別。謂劫初時無女男差別。後於是處少造色生。便有男女體類狀貌。顯形言音衣著飲食受用差別。有說。此二於染淨品增上。於染勝者。非於婬欲此無疑故。但由此二若壞若闕。於不律儀。五無間業。不能受作。亦復不能斷諸善根。於淨勝者。此男女根若壞若闕。便不能起一切律儀。亦復不能離三界染。不能種植三乘種子。命根於二處增上。一令說有根。二令根不斷。命根若在可說有根。及令諸根相續住故。有說。命根於四處勝。一續眾同分。二持眾同分。三護養眾同分。四令眾同分不斷。五受根於雜染品增上。以諸有情由受勢力。四方追求遊於鐵鎖。鉤索嶮路登山越谷。匍匐偃倒。或入大海遇諸畏難。謂波浪洄澓室獸摩羅。黑風旋風伏山灘磧墮惡龍宮。邏剎娑洲金毘羅難盜賊難等。如是種種皆因諸受。問無漏受云何於雜染品增上耶。答初起加行及趣入時。亦於雜染品增上。謂觀行者求彼受時。亦須追求衣食等物。由此勢力亦生染故。有說。受於染淨俱勝。樂受。於染勝者。如說於樂受貪隨增。於淨勝者。如說樂故心定。苦受。於染勝者。如說於苦受瞋隨增。於淨勝者。如說苦為信依。不苦不樂受。於染勝者。如說於不苦不樂受無明隨增。於淨勝者。如說六出離依捨。信等五根。於清淨品增上。如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說。意根於染淨品增上。如說心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。男女二根於二處增上。一有情異。二分別異。有情異者。由此二根令諸有情男女類別分別異者。由此二根形相言音乳房等別。謂劫初時無女男差別。後於是處少造色生。便有男女體類狀貌。顯形言音衣著飲食受用差別。有說。此二於染淨品增上。於染勝者。非於婬欲此無疑故。但由此二若壞若闕。於不律儀。五無間業。不能受作。亦復不能斷諸善根。於淨勝者。此男女根若壞若闕。便不能起一切律儀。亦復不能離三界染。不能種植三乘種子。命根於二處增上。一令說有根。二令根不斷。命根若在可說有根。及令諸根相續住故。有說。命根於四處勝。一續眾同分。二持眾同分。三護養眾同分。四令眾同分不斷。五受根於雜染品增上。以諸有情由受勢力。四方追求遊於鐵鎖。鉤索嶮路登山越谷。匍匐偃倒。或入大海遇諸畏難。謂波浪洄澓室獸摩羅。黑風旋風伏山灘磧墮惡龍宮。邏剎娑洲金毘羅難盜賊難等。如是種種皆因諸受。問無漏受云何於雜染品增上耶。答初起加行及趣入時。亦於雜染品增上。謂觀行者求彼受時。亦須追求衣食等物。由此勢力亦生染故。有說。受於染淨俱勝。樂受。於染勝者。如說於樂受貪隨增。於淨勝者。如說樂故心定。苦受。於染勝者。如說於苦受瞋隨增。於淨勝者。如說苦為信依。不苦不樂受。於染勝者。如說於不苦不樂受無明隨增。於淨勝者。如說六出離依捨。信等五根。於清淨品增上。如說。

信生能歸趣 越放逸流海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信生能歸趣 越放逸流海

精進能除苦 慧能得清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進能除苦 慧能得清淨

又說我聖弟子具信。伊師迦能捨不善修習善法。又佛告慶喜。精進能得菩提。又說我聖弟子具精進力。捨不善法修習善法。又說念能遍行防護一切。我聖弟子具念防護。捨不善法修習善法。又說定是正道不定是邪道。定心得解脫非不定心。定心能知諸蘊生滅。又說。我聖弟子具三定鬘。能離不善修於善法。又說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說我聖弟子具信。伊師迦能捨不善修習善法。又佛告慶喜。精進能得菩提。又說我聖弟子具精進力。捨不善法修習善法。又說念能遍行防護一切。我聖弟子具念防護。捨不善法修習善法。又說定是正道不定是邪道。定心得解脫非不定心。定心能知諸蘊生滅。又說。我聖弟子具三定鬘。能離不善修於善法。又說。

慧為世間上 能順趣決擇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧為世間上 能順趣決擇

能正知諸法 能盡老死苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能正知諸法 能盡老死苦

又說。一切法中慧為最上。又說。姊妹。我聖弟子能以慧刀。斷諸結縛隨眠纏垢。又說。我聖弟子具慧垣牆。能障惡法增長善法。未知當知根。於未見諦而見諦增上。已知根。於已見諦除煩惱過增上。具知根。於已除煩惱過。得現法樂住增上。由此各各於彼彼處有增上義。故說為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說。一切法中慧為最上。又說。姊妹。我聖弟子能以慧刀。斷諸結縛隨眠纏垢。又說。我聖弟子具慧垣牆。能障惡法增長善法。未知當知根。於未見諦而見諦增上。已知根。於已見諦除煩惱過增上。具知根。於已除煩惱過。得現法樂住增上。由此各各於彼彼處有增上義。故說為根。

尊者寠沙筏摩作如是說。唯意一種是勝義根。是內是遍有所緣故。是內者。內處攝故。是遍者。從無間獄至有頂故。有所緣者。緣一切法故。餘眼等根不具斯義。是故不立為勝義根。謂眼等五雖內處攝。而非是遍非有所緣。命根雖遍而非內處。亦非有緣。苦樂憂喜。雖有所緣非遍非內。捨信等五雖遍有緣而非內處。三無漏根如九根說。問若唯意是勝義根者。餘二十一何故名根。答彼與意根作所依。作依。作雜染。作清淨。作清淨位。故亦名根。誰作所依。謂眼等五根。誰作依。謂命根。誰作雜染。謂五受根。誰作清淨。謂信等五根。誰作清淨位謂三無漏。根。即見位修位無學位。問何故男女復得名根。答生有情故。生欲樂故。制煩惱故。為染依故。生有情者。謂生胎生卵生有情。生欲樂者。謂於是處初生欲樂後乃遍身。如依眉間初生聖樂後乃遍身。此亦如是制煩惱者。謂此志性能於暫時伏諸煩惱。為染依者。謂染污識及相應法此為所依。餘處身根發三種識。此唯發染污識非餘。發此識時唯作習近意故必與貪俱。尊者僧伽筏蘇作如是說。唯命等六是勝義根。所謂眼耳鼻舌身命有情本故。問若命等六是勝義根者。餘十六種何故名根。答與命等六。作種子。作雜染。作清淨。作清淨位。故亦名根。誰作種子。謂意根。誰作雜染。謂五受根。誰作清淨。謂信等五根。誰作清淨位。謂三無漏根即見位修位無學位。問何故男女亦得名根。答欲界有情欲為種子。欲為苗稼。此依何有。謂男女根。是故此二亦得名根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者寠沙筏摩作如是說。唯意一種是勝義根。是內是遍有所緣故。是內者。內處攝故。是遍者。從無間獄至有頂故。有所緣者。緣一切法故。餘眼等根不具斯義。是故不立為勝義根。謂眼等五雖內處攝。而非是遍非有所緣。命根雖遍而非內處。亦非有緣。苦樂憂喜。雖有所緣非遍非內。捨信等五雖遍有緣而非內處。三無漏根如九根說。問若唯意是勝義根者。餘二十一何故名根。答彼與意根作所依。作依。作雜染。作清淨。作清淨位。故亦名根。誰作所依。謂眼等五根。誰作依。謂命根。誰作雜染。謂五受根。誰作清淨。謂信等五根。誰作清淨位謂三無漏。根。即見位修位無學位。問何故男女復得名根。答生有情故。生欲樂故。制煩惱故。為染依故。生有情者。謂生胎生卵生有情。生欲樂者。謂於是處初生欲樂後乃遍身。如依眉間初生聖樂後乃遍身。此亦如是制煩惱者。謂此志性能於暫時伏諸煩惱。為染依者。謂染污識及相應法此為所依。餘處身根發三種識。此唯發染污識非餘。發此識時唯作習近意故必與貪俱。尊者僧伽筏蘇作如是說。唯命等六是勝義根。所謂眼耳鼻舌身命有情本故。問若命等六是勝義根者。餘十六種何故名根。答與命等六。作種子。作雜染。作清淨。作清淨位。故亦名根。誰作種子。謂意根。誰作雜染。謂五受根。誰作清淨。謂信等五根。誰作清淨位。謂三無漏根即見位修位無學位。問何故男女亦得名根。答欲界有情欲為種子。欲為苗稼。此依何有。謂男女根。是故此二亦得名根。

尊者妙音作如是說。命等八種是勝義根。謂眼耳鼻舌身男女命有情本故。問若命等八是勝義根者。餘十四種何故名根。答與命等八作種子。作雜染。作清淨。作清淨位。故亦名根。廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者妙音作如是說。命等八種是勝義根。謂眼耳鼻舌身男女命有情本故。問若命等八是勝義根者。餘十四種何故名根。答與命等八作種子。作雜染。作清淨。作清淨位。故亦名根。廣如前說。

問身根極微遍身等有。何故此獨名女男根。復說為顯。尊者世友作如是說。此處能顯是男女故。名男女根復說為顯。問有二形者亦能顯耶。答此不能顯不決定故。由此故說非女非男。有說。此處生流轉者還滅者故。外道六師補刺拏等名流轉者。聲聞獨覺。及與如來名還滅者。尊者說曰。此處能生諸仙牟尼。諸聰慧者。善調伏者。易共住者。故名男女根。亦說名顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問身根極微遍身等有。何故此獨名女男根。復說為顯。尊者世友作如是說。此處能顯是男女故。名男女根復說為顯。問有二形者亦能顯耶。答此不能顯不決定故。由此故說非女非男。有說。此處生流轉者還滅者故。外道六師補刺拏等名流轉者。聲聞獨覺。及與如來名還滅者。尊者說曰。此處能生諸仙牟尼。諸聰慧者。善調伏者。易共住者。故名男女根。亦說名顯。

已說諸根總相所以。今當顯示一一別相。問眼根云何。答若已見色。今見色。當見色。及此所餘是名眼根。已見色者說過去眼。今見色者說現在眼。當見色者說未來眼。此說同分。及此所餘者說彼同分。眼如界中廣說。乃至意根說亦如是。問女根云何。答身根少分。男根云何。答身根少分。命根云何。答三界壽。樂根云何。答依順樂觸所生身心樂。平等受受所攝。是謂樂根。苦根云何。答依順苦觸所生身苦。不平等受受所攝是謂苦根。喜根云何。答依順樂觸所生心悅。平等受受所攝。是謂喜根。憂根云何。答依順苦觸所生心慼。不平等受受所攝。是謂憂根。捨根云何。答依順不苦不樂觸所生身心捨。非平等非不平等受受所攝。是謂捨根。信根云何。答於出離遠離所生善法。諸信順印可忍受欲樂心清淨性。是謂信根。精進念定慧根如文廣說。問未知當知根云何。答未見諦者。未現觀者。諸學慧慧根。及所有根。隨信隨法行。於四聖諦未現觀能現觀。是謂未知當知根。此中於四聖諦未已見故。名未見諦者。未已現觀故名未現觀者。諸學慧慧根者。此說慧根及所有根。隨信行隨法行於四聖諦未現觀能現觀者。說餘八根。總此九根名未知當知根。問此九根中何故慧根再說。別說餘根但作一總說耶。答慧名義勝故。謂根聚中慧為最勝。如國中王勝。村中主勝。餘根不爾。有說。慧為導首故。如說。苾芻。諸善法生。明為導首。明為前因。由此引生所有慚愧。有說。慧具三現觀故。謂慧具三現觀。一見現觀。二緣現觀。三事現觀。慧相應法有二現觀。謂除見非慧性故。慧具有法有一現觀。謂事非餘。非慧性故。無所緣故。有說。慧見煩惱令不久住。如穴居眾生。人若見時便還入穴。有說。慧照相續則煩惱不侵。如室有燈賊不能盜。有說。慧能照一切法。外日月等唯照一界一處一蘊一世少分。慧能普照十八界。十二處。五蘊。三世。及無為法。有說。無慧者縛。有慧者解。有說。慧入佛法甚歡娛故。謂佛法中以解為勝。是故諸有慧者見妙法寶。於中歡娛如明眼人入於寶渚。若無智慧雖入佛法無所見故常懷憂慼。如生盲人至採寶所更增愁毒。有說。慧根如將。如導。如目。如首。是覺覺支。是道道支。有說。慧能導引餘菩提分令不異趣。如明眼者導眾盲人令行正路。此亦如是。有說。慧斷纏縛猶如利刀。如說。姊妹。我聖弟子。能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢。有說。慧如臺殿。如尊者阿埿律陀言。我依戒住戒。得昇無上智慧臺殿。有說。慧能安立諸法自相共相。能分別諸法自相共相。破自體愚及所緣愚。於諸法中不增減轉。有說。慧是諸佛所愛敬故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸根總相所以。今當顯示一一別相。問眼根云何。答若已見色。今見色。當見色。及此所餘是名眼根。已見色者說過去眼。今見色者說現在眼。當見色者說未來眼。此說同分。及此所餘者說彼同分。眼如界中廣說。乃至意根說亦如是。問女根云何。答身根少分。男根云何。答身根少分。命根云何。答三界壽。樂根云何。答依順樂觸所生身心樂。平等受受所攝。是謂樂根。苦根云何。答依順苦觸所生身苦。不平等受受所攝是謂苦根。喜根云何。答依順樂觸所生心悅。平等受受所攝。是謂喜根。憂根云何。答依順苦觸所生心慼。不平等受受所攝。是謂憂根。捨根云何。答依順不苦不樂觸所生身心捨。非平等非不平等受受所攝。是謂捨根。信根云何。答於出離遠離所生善法。諸信順印可忍受欲樂心清淨性。是謂信根。精進念定慧根如文廣說。問未知當知根云何。答未見諦者。未現觀者。諸學慧慧根。及所有根。隨信隨法行。於四聖諦未現觀能現觀。是謂未知當知根。此中於四聖諦未已見故。名未見諦者。未已現觀故名未現觀者。諸學慧慧根者。此說慧根及所有根。隨信行隨法行於四聖諦未現觀能現觀者。說餘八根。總此九根名未知當知根。問此九根中何故慧根再說。別說餘根但作一總說耶。答慧名義勝故。謂根聚中慧為最勝。如國中王勝。村中主勝。餘根不爾。有說。慧為導首故。如說。苾芻。諸善法生。明為導首。明為前因。由此引生所有慚愧。有說。慧具三現觀故。謂慧具三現觀。一見現觀。二緣現觀。三事現觀。慧相應法有二現觀。謂除見非慧性故。慧具有法有一現觀。謂事非餘。非慧性故。無所緣故。有說。慧見煩惱令不久住。如穴居眾生。人若見時便還入穴。有說。慧照相續則煩惱不侵。如室有燈賊不能盜。有說。慧能照一切法。外日月等唯照一界一處一蘊一世少分。慧能普照十八界。十二處。五蘊。三世。及無為法。有說。無慧者縛。有慧者解。有說。慧入佛法甚歡娛故。謂佛法中以解為勝。是故諸有慧者見妙法寶。於中歡娛如明眼人入於寶渚。若無智慧雖入佛法無所見故常懷憂慼。如生盲人至採寶所更增愁毒。有說。慧根如將。如導。如目。如首。是覺覺支。是道道支。有說。慧能導引餘菩提分令不異趣。如明眼者導眾盲人令行正路。此亦如是。有說。慧斷纏縛猶如利刀。如說。姊妹。我聖弟子。能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢。有說。慧如臺殿。如尊者阿埿律陀言。我依戒住戒。得昇無上智慧臺殿。有說。慧能安立諸法自相共相。能分別諸法自相共相。破自體愚及所緣愚。於諸法中不增減轉。有說。慧是諸佛所愛敬故

。佛不愛敬有情色力族姓財富自在。但愛敬慧以慧能證諸功德故。有說。慧能顯佛無與等故。謂諸色力族姓財富榮貴自在。不能顯佛是最尊勝。唯慧能顯。以一切智唯佛有故。餘根不爾。以如是等無量因緣。慧根餘根作差別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。佛不愛敬有情色力族姓財富自在。但愛敬慧以慧能證諸功德故。有說。慧能顯佛無與等故。謂諸色力族姓財富榮貴自在。不能顯佛是最尊勝。唯慧能顯。以一切智唯佛有故。餘根不爾。以如是等無量因緣。慧根餘根作差別說。