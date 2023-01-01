阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中觸納息第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中觸納息第三之二

問若天眼現在前時。生得眼為斷不。若斷者云何不異熟生色斷已復續。以阿毘達磨者。不欲令異熟生色斷已續故。若不斷者天眼生得眼二俱見色。云何不錯亂耶。答應言不斷以異熟色斷已不續故。是故尊者妙音作如是問。天眼現在前時生得眼當言斷耶。不斷耶。答當言不斷。即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前。問若爾者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶。答天眼起時生得眼住彼同分故無有過。譬如餘識現在前時。雖不見色而眼不斷此亦如是。問何故不俱見耶。答以一身中無二識俱起。爾時識依天眼不依生得眼故。有說。有色非是生得眼境。為見彼故起天眼現前故。於爾時生得眼雖不斷而無用是故不俱見。有說。天眼起時生得眼斷。問若爾云何不異熟生色斷已可續耶。如是則違阿毘達磨者說。答斷有二種。一暫斷。二究竟斷。暫斷者可續非究竟斷。是故無過。有說。爾時生得眼滅天眼生。天眼滅生得眼生。彼身中眼根未甞空故不可謂斷。有說。彼時生得眼斷亦無有過。亦有異熟生色斷已續故。云何知然。如契經說。一切施王即時舉手自挑兩目施婆羅門。由勝思願令眼平復。又如經說。惡行爾時以朅地羅鉤挑善行眼。亦由菩薩勝思願故還得眼根。施設論說。地獄有山壓迮有情令身碎壞。於後未久諸根復生。諸地獄中此類非一。故知異熟生色斷已可續。如是說者。起天眼時生得眼不滅。異熟色斷亦無續義。問前所引事當云何通。答彼不相違有別義故。即如所說一切施王。爾時但由施心成滿。故作是說實未挑眼。其事云何。謂佛昔日為菩薩時。曾作國王名一切施。能滿一切來求者意。天上人中此名流布。時天帝釋知已念言。彼王如斯惠施無倦。為求無上正等菩提。為希世間名譽天位。若希天位或為我怨。當往驗之知其施意。便自化作婆羅門身。戴帽垂鬢金韜絡體。手策金杖來詣王前。呪願王言願常尊勝。王言梵志來何所求。答言我來正須王眼。王以四寶為眼施之彼不受言。我今須眼何用此為。王聞是已便舉兩手欲自挑目。帝釋知王施心決定便止王言。欲何所求能施難施。為求釋梵魔王位耶。為希世間名譽歸敬。王言此等皆非所求。唯有離於生老病死應正等覺是我所願。天帝聞已便復本形讚嘆王言。真是菩薩不久定得無上菩提。作是言已忽然不現。故彼爾時實未挑眼。又彼所引善惡行經。善行眼根有餘種子。由勝思願圓滿勝前。諸地獄中亦同此釋。若無餘種則不可生。故異熟色斷無續理。由此天眼現在前時生得眼不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若天眼現在前時。生得眼為斷不。若斷者云何不異熟生色斷已復續。以阿毘達磨者。不欲令異熟生色斷已續故。若不斷者天眼生得眼二俱見色。云何不錯亂耶。答應言不斷以異熟色斷已不續故。是故尊者妙音作如是問。天眼現在前時生得眼當言斷耶。不斷耶。答當言不斷。即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前。問若爾者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶。答天眼起時生得眼住彼同分故無有過。譬如餘識現在前時。雖不見色而眼不斷此亦如是。問何故不俱見耶。答以一身中無二識俱起。爾時識依天眼不依生得眼故。有說。有色非是生得眼境。為見彼故起天眼現前故。於爾時生得眼雖不斷而無用是故不俱見。有說。天眼起時生得眼斷。問若爾云何不異熟生色斷已可續耶。如是則違阿毘達磨者說。答斷有二種。一暫斷。二究竟斷。暫斷者可續非究竟斷。是故無過。有說。爾時生得眼滅天眼生。天眼滅生得眼生。彼身中眼根未甞空故不可謂斷。有說。彼時生得眼斷亦無有過。亦有異熟生色斷已續故。云何知然。如契經說。一切施王即時舉手自挑兩目施婆羅門。由勝思願令眼平復。又如經說。惡行爾時以朅地羅鉤挑善行眼。亦由菩薩勝思願故還得眼根。施設論說。地獄有山壓迮有情令身碎壞。於後未久諸根復生。諸地獄中此類非一。故知異熟生色斷已可續。如是說者。起天眼時生得眼不滅。異熟色斷亦無續義。問前所引事當云何通。答彼不相違有別義故。即如所說一切施王。爾時但由施心成滿。故作是說實未挑眼。其事云何。謂佛昔日為菩薩時。曾作國王名一切施。能滿一切來求者意。天上人中此名流布。時天帝釋知已念言。彼王如斯惠施無倦。為求無上正等菩提。為希世間名譽天位。若希天位或為我怨。當往驗之知其施意。便自化作婆羅門身。戴帽垂鬢金韜絡體。手策金杖來詣王前。呪願王言願常尊勝。王言梵志來何所求。答言我來正須王眼。王以四寶為眼施之彼不受言。我今須眼何用此為。王聞是已便舉兩手欲自挑目。帝釋知王施心決定便止王言。欲何所求能施難施。為求釋梵魔王位耶。為希世間名譽歸敬。王言此等皆非所求。唯有離於生老病死應正等覺是我所願。天帝聞已便復本形讚嘆王言。真是菩薩不久定得無上菩提。作是言已忽然不現。故彼爾時實未挑眼。又彼所引善惡行經。善行眼根有餘種子。由勝思願圓滿勝前。諸地獄中亦同此釋。若無餘種則不可生。故異熟色斷無續理。由此天眼現在前時生得眼不斷。

問如生欲界所起天眼。生色界亦起不。有說。不起。以色界中隨生得眼所見多少。修得眼亦爾無別作用是故不起。如是說者。亦起現前。問與生得眼同起復何用。答欲遊戲通慧故起現前。又中有身非生得眼境故。起天眼觀中有差別。問為生欲界所起天眼勝。為生色界所起勝耶。答欲界所起猛利故勝。謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利。非生色界所能現前。色界所起所依故勝。謂彼依身廣大勝妙。所起天眼多極微成。非欲界中此眼得起。故二界起各有勝劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如生欲界所起天眼。生色界亦起不。有說。不起。以色界中隨生得眼所見多少。修得眼亦爾無別作用是故不起。如是說者。亦起現前。問與生得眼同起復何用。答欲遊戲通慧故起現前。又中有身非生得眼境故。起天眼觀中有差別。問為生欲界所起天眼勝。為生色界所起勝耶。答欲界所起猛利故勝。謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利。非生色界所能現前。色界所起所依故勝。謂彼依身廣大勝妙。所起天眼多極微成。非欲界中此眼得起。故二界起各有勝劣。

問修得天眼與生得眼有何差別。答名即差別。謂名天眼名生得眼。有說。體亦有異。謂生得眼有同分彼同分。修得天眼唯是同分。又生得眼通所長養及異熟生。修得天眼唯所長養。有說。因亦有異。謂生得眼是業果。修得天眼是修果。問豈不生得眼亦是修果耶。答彼少分是修果。少分是生得智異熟果。天眼唯修果。有說。天眼由加行作意力方得現前。生得眼不爾。有說。果亦有異。謂生得眼與善染無記識為所依。修得天眼唯與無記識為所依。有說。境亦有異。謂生得眼不見中有。修得天眼能見中有。有說。用亦有異。謂修得天眼於生得眼。作用熾盛微妙殊勝。清淨明白捷利遠細故有差別問一念得起幾通果耶。答諸有欲令無留化事。天眼天耳無彼同分者。彼說一念唯起一通果。謂五通隨一。諸有欲令有留化事天眼天耳。無彼同分者。彼說一念得起二通果。謂神境通果及餘四隨一。諸有欲令有留化事。天眼天耳有彼同分。彼說一念得起四通果。謂神境通果天眼天耳及餘二隨一。謂他心通宿住。隨念通。境界各別不俱起故。如是說者。應知第二所說為善。以化事可留。天眼天耳必無彼同分。要於用時乃現前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問修得天眼與生得眼有何差別。答名即差別。謂名天眼名生得眼。有說。體亦有異。謂生得眼有同分彼同分。修得天眼唯是同分。又生得眼通所長養及異熟生。修得天眼唯所長養。有說。因亦有異。謂生得眼是業果。修得天眼是修果。問豈不生得眼亦是修果耶。答彼少分是修果。少分是生得智異熟果。天眼唯修果。有說。天眼由加行作意力方得現前。生得眼不爾。有說。果亦有異。謂生得眼與善染無記識為所依。修得天眼唯與無記識為所依。有說。境亦有異。謂生得眼不見中有。修得天眼能見中有。有說。用亦有異。謂修得天眼於生得眼。作用熾盛微妙殊勝。清淨明白捷利遠細故有差別問一念得起幾通果耶。答諸有欲令無留化事。天眼天耳無彼同分者。彼說一念唯起一通果。謂五通隨一。諸有欲令有留化事天眼天耳。無彼同分者。彼說一念得起二通果。謂神境通果及餘四隨一。諸有欲令有留化事。天眼天耳有彼同分。彼說一念得起四通果。謂神境通果天眼天耳及餘二隨一。謂他心通宿住。隨念通。境界各別不俱起故。如是說者。應知第二所說為善。以化事可留。天眼天耳必無彼同分。要於用時乃現前故。

問欲界所化色有四種。謂初靜慮果。乃至第四靜慮果。依初靜慮所得天眼。為能具見四種色耶。有說。具見皆是欲界色處攝故。有說。唯見初靜慮果非餘。以因勝故如因非境果亦應爾。依第二靜慮所得天眼。能見初二靜慮果色非餘。依第三靜慮所得天眼。能見前三靜慮果色非餘。依第四靜慮所得天眼。具能見四靜慮果色。如是說者。謂初說依初靜慮所得天眼。能見欲界初靜慮色。乃至依第四靜慮所得天眼。能見欲界四靜慮色。問依第四靜慮所得天眼。能見欲界四靜慮色者。為見欲界色眼即見餘地色為更起餘眼見餘地色耶。若見欲界色眼。即見餘地色者。如何一眼能見麁細二境。若更起餘眼見餘地色者。即第四靜慮天眼應有五類。各唯見一地色。即不應言此地天眼五地為境。有作是說。即見欲界色眼。能見餘地諸色。問如何一眼能見麁細二境。答此亦無過。如看大山即麁細色俱時能見。見麁色者如見千枝大樹。見細色者如見中間細草。如是第四靜慮一眼能見五地諸色何過。有餘師言。見欲界色眼異。乃至見第四靜慮色眼異。問若爾第四靜慮天眼應有五類。各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境。答一地天眼有五類別亦無有過。約地種類。總說一眼見五地境。非不於中所見各異。如定蘊說。依初靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至梵世繫。依第二靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至極光淨繫。依第三靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至遍淨繫。依第四靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至廣果繫。問傍極見幾何。有說。如見上。有說。傍見則寬。如是說者。彼文且說見上分齊不說傍境。然隨根勢力傍見不定。有遠有近如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問欲界所化色有四種。謂初靜慮果。乃至第四靜慮果。依初靜慮所得天眼。為能具見四種色耶。有說。具見皆是欲界色處攝故。有說。唯見初靜慮果非餘。以因勝故如因非境果亦應爾。依第二靜慮所得天眼。能見初二靜慮果色非餘。依第三靜慮所得天眼。能見前三靜慮果色非餘。依第四靜慮所得天眼。具能見四靜慮果色。如是說者。謂初說依初靜慮所得天眼。能見欲界初靜慮色。乃至依第四靜慮所得天眼。能見欲界四靜慮色。問依第四靜慮所得天眼。能見欲界四靜慮色者。為見欲界色眼即見餘地色為更起餘眼見餘地色耶。若見欲界色眼。即見餘地色者。如何一眼能見麁細二境。若更起餘眼見餘地色者。即第四靜慮天眼應有五類。各唯見一地色。即不應言此地天眼五地為境。有作是說。即見欲界色眼。能見餘地諸色。問如何一眼能見麁細二境。答此亦無過。如看大山即麁細色俱時能見。見麁色者如見千枝大樹。見細色者如見中間細草。如是第四靜慮一眼能見五地諸色何過。有餘師言。見欲界色眼異。乃至見第四靜慮色眼異。問若爾第四靜慮天眼應有五類。各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境。答一地天眼有五類別亦無有過。約地種類。總說一眼見五地境。非不於中所見各異。如定蘊說。依初靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至梵世繫。依第二靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至極光淨繫。依第三靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至遍淨繫。依第四靜慮所引天眼。極能見何繫色。答乃至廣果繫。問傍極見幾何。有說。如見上。有說。傍見則寬。如是說者。彼文且說見上分齊不說傍境。然隨根勢力傍見不定。有遠有近如餘處說。

施設論說。如四大王眾天以智以見領解於人。人於四大王眾天不能如是。除有修有神通或他威力。乃至他化自在天對人亦爾。謂四大王眾天等亦是人眼境。界同一繫故。然以極遠不能見之。若得神通自能往見。或他力引至彼能觀。問若彼天來此能見不。答見。若爾彼中何故不說。答境界少故不說。復次此即攝在他力引中故不別說。又彼論說。如梵眾天以智以見領解於人。人於梵眾天不能如是除有修有神通或他威力。乃至色究竟天對人亦爾。問彼論所說除有修言是事可爾。云何得說除有神通或他威力。所以者何。雖有神通或他力引得至彼天。若無天眼不能見故。若有天眼雖不至彼亦能見故。答彼但應說除有修言。而復有餘言者。有別意趣。謂依他方梵天等說。他方梵天等色亦是此方依初靜慮等所引天眼境界。然以極遠雖得彼眼不能見之。若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見。除有修言顯得天眼。說後二句顯至彼因。故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處。謂梵眾梵輔及大梵天。問如是三天互相見不。答彼互相見。問契經所說當云何通。如說梵王有得自體如童子像。非梵眾天眼之境界。答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見。第二靜慮有三天處。謂少光無量光極光淨。問如是三天互相見不。答彼互相見。第三靜慮有三天處。謂少淨無量淨遍淨。問如是三天互相見不。答彼互相見。第四靜慮有八天處。謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟。問如是八天互相見不。答彼互相見皆以同一繫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論說。如四大王眾天以智以見領解於人。人於四大王眾天不能如是。除有修有神通或他威力。乃至他化自在天對人亦爾。謂四大王眾天等亦是人眼境。界同一繫故。然以極遠不能見之。若得神通自能往見。或他力引至彼能觀。問若彼天來此能見不。答見。若爾彼中何故不說。答境界少故不說。復次此即攝在他力引中故不別說。又彼論說。如梵眾天以智以見領解於人。人於梵眾天不能如是除有修有神通或他威力。乃至色究竟天對人亦爾。問彼論所說除有修言是事可爾。云何得說除有神通或他威力。所以者何。雖有神通或他力引得至彼天。若無天眼不能見故。若有天眼雖不至彼亦能見故。答彼但應說除有修言。而復有餘言者。有別意趣。謂依他方梵天等說。他方梵天等色亦是此方依初靜慮等所引天眼境界。然以極遠雖得彼眼不能見之。若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見。除有修言顯得天眼。說後二句顯至彼因。故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處。謂梵眾梵輔及大梵天。問如是三天互相見不。答彼互相見。問契經所說當云何通。如說梵王有得自體如童子像。非梵眾天眼之境界。答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見。第二靜慮有三天處。謂少光無量光極光淨。問如是三天互相見不。答彼互相見。第三靜慮有三天處。謂少淨無量淨遍淨。問如是三天互相見不。答彼互相見。第四靜慮有八天處。謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟。問如是八天互相見不。答彼互相見皆以同一繫故。

法蘊論說。於眼周圍有時有分。色界大種所造天眼。清淨現前由此天眼能見前後左右下上諸色差別。見前後左右諸色者。非石壁等所障故。見下諸色者非地水等所障故。見上諸色者。非雲霧等所障故。問如是天眼能於一時頓見十方諸色境不。有說。能見以天眼根光明清徹自然遍照。如末尼寶遍發光明。有說。不能一時頓見。問法蘊所說當云何通。答彼說天眼諸方無障。非謂彼能一時頓見。謂人等眼但能覩見面所向色。欲見餘方要須迴轉俯仰方見。天眼不爾面向一方隨欲能見不須迴轉。故說能見上下諸方。非謂十方一時而見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法蘊論說。於眼周圍有時有分。色界大種所造天眼。清淨現前由此天眼能見前後左右下上諸色差別。見前後左右諸色者。非石壁等所障故。見下諸色者非地水等所障故。見上諸色者。非雲霧等所障故。問如是天眼能於一時頓見十方諸色境不。有說。能見以天眼根光明清徹自然遍照。如末尼寶遍發光明。有說。不能一時頓見。問法蘊所說當云何通。答彼說天眼諸方無障。非謂彼能一時頓見。謂人等眼但能覩見面所向色。欲見餘方要須迴轉俯仰方見。天眼不爾面向一方隨欲能見不須迴轉。故說能見上下諸方。非謂十方一時而見。

有作是說。意淨故見。問意淨是信即心所法與心相應此非見體。云何能見。答彼依意根無有擾濁密意而說。謂若意根不餘馳散離諸擾濁。能令眼根見色分明故作是說有作是說。勝解故見。問所說勝解是心所法與心相應。此非見體。云何能見。答依瑜伽師意樂安立故作是說。謂瑜伽師起此意樂。令我一念見十方色。然能見色非即勝解。又施設論作如是說。諸有現入青遍處定。從彼定起所見皆青。又由多時住青林中。後出餘處所見皆青。依此故言勝解故見。有作是說。即人眼根轉為天眼能無障見。此是數論外道所立。彼作是說。所起天眼即是人眼。數習轉變明淨勝前立以天稱。如中印度青林中行。或經旬乃至數習所變舉目皆青。修天眼時亦復如是。若爾盲者應不能修此天眼通。便與聖教及現見事皆悉相違。又法無常云何轉變。一切天眼皆名無對。石壁等物不能礙故。問一切天眼於所見色為有礙不。若有礙者何故說無對。若無礙者如何住彼色。答於所見色應說有礙。問若爾何故名無對耶。答對有二種。一境界有對。二障礙有對。若依境界有對。天眼名有對。於自境界不能越故。若依障礙有對。天眼名無對。石壁等障不能礙故。此約於境作用而說。若約自體亦是障礙有對所攝極微性故。又諸天眼於境界中。諸瑜伽師隨欲自在。於所欲見則有對礙。所不欲見則無對礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有作是說。意淨故見。問意淨是信即心所法與心相應此非見體。云何能見。答彼依意根無有擾濁密意而說。謂若意根不餘馳散離諸擾濁。能令眼根見色分明故作是說有作是說。勝解故見。問所說勝解是心所法與心相應。此非見體。云何能見。答依瑜伽師意樂安立故作是說。謂瑜伽師起此意樂。令我一念見十方色。然能見色非即勝解。又施設論作如是說。諸有現入青遍處定。從彼定起所見皆青。又由多時住青林中。後出餘處所見皆青。依此故言勝解故見。有作是說。即人眼根轉為天眼能無障見。此是數論外道所立。彼作是說。所起天眼即是人眼。數習轉變明淨勝前立以天稱。如中印度青林中行。或經旬乃至數習所變舉目皆青。修天眼時亦復如是。若爾盲者應不能修此天眼通。便與聖教及現見事皆悉相違。又法無常云何轉變。一切天眼皆名無對。石壁等物不能礙故。問一切天眼於所見色為有礙不。若有礙者何故說無對。若無礙者如何住彼色。答於所見色應說有礙。問若爾何故名無對耶。答對有二種。一境界有對。二障礙有對。若依境界有對。天眼名有對。於自境界不能越故。若依障礙有對。天眼名無對。石壁等障不能礙故。此約於境作用而說。若約自體亦是障礙有對所攝極微性故。又諸天眼於境界中。諸瑜伽師隨欲自在。於所欲見則有對礙。所不欲見則無對礙。

一切天眼光明增上光明所引。問天眼欲見闇中色時云何能見有作是說。此由神通引起光明能見彼色。此不應理不得神通。便應不能修起天眼。如是說者。初引通時若離光明不能見色。若通成滿設離光明亦能見色。問神通天眼俱有光明有何差別。答神通光明或自性有或變化有。天眼光明唯自性有。有作是說。天眼光明或自性有或變化有。神通光明唯變化有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天眼光明增上光明所引。問天眼欲見闇中色時云何能見有作是說。此由神通引起光明能見彼色。此不應理不得神通。便應不能修起天眼。如是說者。初引通時若離光明不能見色。若通成滿設離光明亦能見色。問神通天眼俱有光明有何差別。答神通光明或自性有或變化有。天眼光明唯自性有。有作是說。天眼光明或自性有或變化有。神通光明唯變化有。

諸素怛纜毘奈耶中。皆說菩薩成就異熟生天眼。晝夜能見面各踰繕那。問菩薩所成異熟生眼實非天眼。何故立此名。答菩薩眼根體用殊勝。如世勝事假立天名。問諸餘有情亦能遠見山日月等。菩薩但見面各踰繕那云何名勝。答如彼所見菩薩亦能面各踰繕那約無障說。謂無障處諸餘有情雖能遠見。若有障處自掌中物亦不能見菩薩不爾面各踰繕那障無障處悉能徹視。又餘有情雖能遠見唯麁非細。菩薩不爾。面各踰繕那乃至毛端亦能見故。又餘有情雖能遠見唯晝非夜。菩薩不爾面各踰繕那晝夜俱見。有說。於餘有情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故作是說。問菩薩成就如是淨眼應見女身不淨充滿。何緣故有染習事耶。脇尊者言。菩薩煩惱未斷未遍知。是故猶為無明所迷不應責問。如不應責無明者愚盲者墮坑。有說。菩薩染習彼時不觀不淨。觀不淨時不染習彼。有說。菩薩先世曾種勝受用業。於所受用不見不淨。所不受用便見不淨。如是說者。菩薩成就猛利智慧。善觀功德過失差別。諸女人身亦容具有功德過失。菩薩觀察彼功德時。勝於一切耽著欲者。若當觀察彼過失時。勝於一切不淨觀者。觀彼功德故有染習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸素怛纜毘奈耶中。皆說菩薩成就異熟生天眼。晝夜能見面各踰繕那。問菩薩所成異熟生眼實非天眼。何故立此名。答菩薩眼根體用殊勝。如世勝事假立天名。問諸餘有情亦能遠見山日月等。菩薩但見面各踰繕那云何名勝。答如彼所見菩薩亦能面各踰繕那約無障說。謂無障處諸餘有情雖能遠見。若有障處自掌中物亦不能見菩薩不爾面各踰繕那障無障處悉能徹視。又餘有情雖能遠見唯麁非細。菩薩不爾。面各踰繕那乃至毛端亦能見故。又餘有情雖能遠見唯晝非夜。菩薩不爾面各踰繕那晝夜俱見。有說。於餘有情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故作是說。問菩薩成就如是淨眼應見女身不淨充滿。何緣故有染習事耶。脇尊者言。菩薩煩惱未斷未遍知。是故猶為無明所迷不應責問。如不應責無明者愚盲者墮坑。有說。菩薩染習彼時不觀不淨。觀不淨時不染習彼。有說。菩薩先世曾種勝受用業。於所受用不見不淨。所不受用便見不淨。如是說者。菩薩成就猛利智慧。善觀功德過失差別。諸女人身亦容具有功德過失。菩薩觀察彼功德時。勝於一切耽著欲者。若當觀察彼過失時。勝於一切不淨觀者。觀彼功德故有染習。

問轉輪王眼齊何能見。答王四洲者面各能見四俱盧舍。乃至王一洲者面各能見一俱盧舍。問主藏臣眼齊何能見。答四洲王臣見三俱盧舍。乃至一洲王臣見半俱盧舍。如契經說。輪王有時欲試藏臣威力所及。乘船遊戲殑伽河中。勅藏臣言吾今須寶藏。臣敬諾請還辦之。王不悅曰正爾須辦。藏臣惶恐即以兩手㧌攪水中。應時捧出種種珍寶持以獻王。復白王言須者可取。其不須者還棄水中。問輪王眼根勝主藏者何不自取令臣取耶。答諸尊勝人法應如是。如餘尊者雖有自知飲食衣服資具所在。而不自取此亦如是。有餘師說。諸轉輪王餘生積集感侍臣業彼業今熟。諸有所須皆有侍臣令其供辦。若王自取業即唐捐。問因論生論。何等名為諸轉輪王感侍臣業。答父母師長如法教誨敬順無違是為此業。若先曾習如是業者。感多侍人所欲皆辦。問曾聞殑伽河水有處深一踰繕那。如何藏臣手及其底取諸珍寶。答以輪王業增上力故令寶上昇。有說。藥叉健達縛等持來授與。有說。恒有十千天神隨主藏臣。而為給使彼持授與。問藏臣何故啟白王言。餘所不須當還棄水。答顯王業果不思議故。諸有所須隨處可得。不同餘類恐身命緣。當有闕乏長時積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問轉輪王眼齊何能見。答王四洲者面各能見四俱盧舍。乃至王一洲者面各能見一俱盧舍。問主藏臣眼齊何能見。答四洲王臣見三俱盧舍。乃至一洲王臣見半俱盧舍。如契經說。輪王有時欲試藏臣威力所及。乘船遊戲殑伽河中。勅藏臣言吾今須寶藏。臣敬諾請還辦之。王不悅曰正爾須辦。藏臣惶恐即以兩手㧌攪水中。應時捧出種種珍寶持以獻王。復白王言須者可取。其不須者還棄水中。問輪王眼根勝主藏者何不自取令臣取耶。答諸尊勝人法應如是。如餘尊者雖有自知飲食衣服資具所在。而不自取此亦如是。有餘師說。諸轉輪王餘生積集感侍臣業彼業今熟。諸有所須皆有侍臣令其供辦。若王自取業即唐捐。問因論生論。何等名為諸轉輪王感侍臣業。答父母師長如法教誨敬順無違是為此業。若先曾習如是業者。感多侍人所欲皆辦。問曾聞殑伽河水有處深一踰繕那。如何藏臣手及其底取諸珍寶。答以輪王業增上力故令寶上昇。有說。藥叉健達縛等持來授與。有說。恒有十千天神隨主藏臣。而為給使彼持授與。問藏臣何故啟白王言。餘所不須當還棄水。答顯王業果不思議故。諸有所須隨處可得。不同餘類恐身命緣。當有闕乏長時積聚。

問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界色。答聲聞天眼不作加行見小千界。若作加行見中千界。獨覺天眼不作加行見中千界。若作加行見大千界。世尊天眼不作加行見大千界。若作加行能見無量無邊世界。如天眼通。天耳通等亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界色。答聲聞天眼不作加行見小千界。若作加行見中千界。獨覺天眼不作加行見中千界。若作加行見大千界。世尊天眼不作加行見大千界。若作加行能見無量無邊世界。如天眼通。天耳通等亦爾。

地獄成就幾根。乃至廣說。問何故此中但說成就極多少位非餘位耶。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。欲除文雜亂過。謂若具說一切位者。便於文雜亂難可受持故。依多少邊際而說。地獄成就幾根。傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根。答地獄極多十九極少八。十九者。謂除三無漏根。即是具七色根不斷善者。八者謂身命意及五受根。即失六色根已斷善者。傍生極多十九極少十三。十九者。謂除三無漏根。即具七色根者。十三者。謂身命意五受信。等五根。即漸命終先捨六色根者。如說傍生。鬼界亦爾。斷善根者極多十三極少八。十三者。謂除一形及信等五三無漏根。八者。謂身命意及五受根。即漸命終及在地獄已失六色根者。邪定聚極多十九極少八。十九者。如地獄極多說。八者如斷善極少說。除在地獄失六色根正定聚極多十九極少十一。十九者。謂除一形及二無漏根。即未離欲染不缺根聖者。十一者。謂命意三受信等五一無漏根。即生無色界聖者。不定聚極多十九極少八。十九者。如邪定極多說。八者如斷善極少說。及生無色界。異生成就命意捨信等五根。贍部洲極多十九極少八。十九者。謂二形者除三無漏根。及未離欲聖者除一形二無漏根。八者。謂身命意五受根。即斷善者漸命終位如贍部洲。毘提訶洲瞿陀尼洲亦爾。俱盧洲極多十八極少十三。十八者。謂除一形三無漏根。十三者。謂身命意五受信等五根。即漸命終位。彼洲無有扇𢮎半擇迦無形二形。斷善根邪定正定及離染者。四大王眾天極多十九極少十七。十九者。謂除一形二無漏根。即未離欲染聖者。十七者。謂除一形憂根三無漏根。即已離欲染異生。如四大王眾天。三十三天。乃至他化自在天亦爾。梵眾天極多十六極少十五。十六者。除二形二受二無漏根。即彼聖者。十五者。除二形二受三無漏根。即彼異生。如梵眾天。極光淨天亦爾。遍淨天極多十六極少十四。十六者如前說。十四者。除二形三受三無漏根。即彼異生。廣果天極多十六極少十三。十六者如前說。十三者。除二形四受三無漏根。即彼異生中有極多十九極少十三。十九者。謂二形者。除三無漏根。及未離欲染聖者。除一形二無漏根。十三者。謂斷善者。除一形信等五三無漏根。及廣果異生。除二形四受三無漏根。諸無色極多十一極少八。十一者。命意三受信等五一無漏根。即彼聖者。八者命意捨信等五根。即彼異生。隨信行極多十九極少十三十九者。除一形二無漏根。即未離欲染住見道者。十三者。身命意四受信等五一無漏根。即已離欲染漸命終位入見道者。問何故此位能入見道。答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄成就幾根。乃至廣說。問何故此中但說成就極多少位非餘位耶。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。欲除文雜亂過。謂若具說一切位者。便於文雜亂難可受持故。依多少邊際而說。地獄成就幾根。傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根。答地獄極多十九極少八。十九者。謂除三無漏根。即是具七色根不斷善者。八者謂身命意及五受根。即失六色根已斷善者。傍生極多十九極少十三。十九者。謂除三無漏根。即具七色根者。十三者。謂身命意五受信。等五根。即漸命終先捨六色根者。如說傍生。鬼界亦爾。斷善根者極多十三極少八。十三者。謂除一形及信等五三無漏根。八者。謂身命意及五受根。即漸命終及在地獄已失六色根者。邪定聚極多十九極少八。十九者。如地獄極多說。八者如斷善極少說。除在地獄失六色根正定聚極多十九極少十一。十九者。謂除一形及二無漏根。即未離欲染不缺根聖者。十一者。謂命意三受信等五一無漏根。即生無色界聖者。不定聚極多十九極少八。十九者。如邪定極多說。八者如斷善極少說。及生無色界。異生成就命意捨信等五根。贍部洲極多十九極少八。十九者。謂二形者除三無漏根。及未離欲聖者除一形二無漏根。八者。謂身命意五受根。即斷善者漸命終位如贍部洲。毘提訶洲瞿陀尼洲亦爾。俱盧洲極多十八極少十三。十八者。謂除一形三無漏根。十三者。謂身命意五受信等五根。即漸命終位。彼洲無有扇𢮎半擇迦無形二形。斷善根邪定正定及離染者。四大王眾天極多十九極少十七。十九者。謂除一形二無漏根。即未離欲染聖者。十七者。謂除一形憂根三無漏根。即已離欲染異生。如四大王眾天。三十三天。乃至他化自在天亦爾。梵眾天極多十六極少十五。十六者。除二形二受二無漏根。即彼聖者。十五者。除二形二受三無漏根。即彼異生。如梵眾天。極光淨天亦爾。遍淨天極多十六極少十四。十六者如前說。十四者。除二形三受三無漏根。即彼異生。廣果天極多十六極少十三。十六者如前說。十三者。除二形四受三無漏根。即彼異生中有極多十九極少十三。十九者。謂二形者。除三無漏根。及未離欲染聖者。除一形二無漏根。十三者。謂斷善者。除一形信等五三無漏根。及廣果異生。除二形四受三無漏根。諸無色極多十一極少八。十一者。命意三受信等五一無漏根。即彼聖者。八者命意捨信等五根。即彼異生。隨信行極多十九極少十三十九者。除一形二無漏根。即未離欲染住見道者。十三者。身命意四受信等五一無漏根。即已離欲染漸命終位入見道者。問何故此位能入見道。答

是愛行者。一期生中恒厭生死。臨命終時苦受所觸。厭心轉增能入見道。如隨信行隨法行亦爾。信勝解極多十九極少十一。十九者。除一形二無漏根。即未離欲染信勝解。十一者。命意三受信等五一無漏根。即無色界信勝解。如信勝解見至亦爾。身證極多十八極少十一。十八者。除一形憂根二無漏根。即欲界身證。十一者如信勝解極少說。如身證。慧解脫俱解脫亦爾。然身證成就已知根。二解脫成就具知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是愛行者。一期生中恒厭生死。臨命終時苦受所觸。厭心轉增能入見道。如隨信行隨法行亦爾。信勝解極多十九極少十一。十九者。除一形二無漏根。即未離欲染信勝解。十一者。命意三受信等五一無漏根。即無色界信勝解。如信勝解見至亦爾。身證極多十八極少十一。十八者。除一形憂根二無漏根。即欲界身證。十一者如信勝解極少說。如身證。慧解脫俱解脫亦爾。然身證成就已知根。二解脫成就具知根。

眼根乃至慧根。得遍知時幾根得遍知耶。答眼根得遍知時。至離色染五根得遍知。此中遍知是彼愛斷遍知果故。得遍知名五根者。眼耳鼻舌身離色染時彼永斷故。雖於此位斷十三根。唯此五根得究竟斷。如眼根。耳鼻舌身根亦爾。女根得遍知時。至離欲染四根得。遍知。謂男女憂苦。雖於此位斷十九根。唯此四根得究竟斷。如女根。男根苦根憂根亦爾。命根得遍知時。至離無色染八根得遍知。謂命意捨信等五根。如命根。意捨信等五根亦爾。樂根得遍知時。至離遍淨染即樂根得遍知。喜根得遍知時。至離極光淨染即喜根得遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至慧根。得遍知時幾根得遍知耶。答眼根得遍知時。至離色染五根得遍知。此中遍知是彼愛斷遍知果故。得遍知名五根者。眼耳鼻舌身離色染時彼永斷故。雖於此位斷十三根。唯此五根得究竟斷。如眼根。耳鼻舌身根亦爾。女根得遍知時。至離欲染四根得。遍知。謂男女憂苦。雖於此位斷十九根。唯此四根得究竟斷。如女根。男根苦根憂根亦爾。命根得遍知時。至離無色染八根得遍知。謂命意捨信等五根。如命根。意捨信等五根亦爾。樂根得遍知時。至離遍淨染即樂根得遍知。喜根得遍知時。至離極光淨染即喜根得遍知。

眼根乃至慧根滅作證時。幾根滅作證耶。答眼根滅作證時。至離色染五根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。五根者。眼耳鼻舌身。十九者。除三無漏根。如眼。耳鼻舌身根亦爾。女根滅作證時。至離欲染四根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。四者。男女憂苦。十九者。如前說。如女根。男苦憂根亦爾。命根滅作證時。至阿羅漢。十九根滅作證如前說。如命根。意捨信等五根亦爾。樂根滅作證時。至離遍淨染即樂根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。如前說。喜根滅作證時。至離極光淨染即喜根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。如前說。問此二門何差別。答諸有欲令無間道斷繫得。解脫道證離繫得者。彼說如無間道作用。遍知門亦爾。如解脫道作用。作證門亦爾。諸有欲令無間道斷繫得。亦證離繫得者。彼說如斷繫得。遍知門亦爾。如證離繫得。作證門亦爾。如斷繫得證離繫得除過失修功德。棄下劣證美妙。捨無義得有義。盡愛膏油受無熱樂。應知亦爾。有說。如斷未斷初門亦爾。如證未證後門亦爾。有說。如初作證初門亦爾。如重作證後門亦爾。有說。如斷時作證初門亦爾。如斷已作證後門亦爾。是謂遍知作證差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至慧根滅作證時。幾根滅作證耶。答眼根滅作證時。至離色染五根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。五根者。眼耳鼻舌身。十九者。除三無漏根。如眼。耳鼻舌身根亦爾。女根滅作證時。至離欲染四根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。四者。男女憂苦。十九者。如前說。如女根。男苦憂根亦爾。命根滅作證時。至阿羅漢。十九根滅作證如前說。如命根。意捨信等五根亦爾。樂根滅作證時。至離遍淨染即樂根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。如前說。喜根滅作證時。至離極光淨染即喜根滅作證。至阿羅漢十九根滅作證。如前說。問此二門何差別。答諸有欲令無間道斷繫得。解脫道證離繫得者。彼說如無間道作用。遍知門亦爾。如解脫道作用。作證門亦爾。諸有欲令無間道斷繫得。亦證離繫得者。彼說如斷繫得。遍知門亦爾。如證離繫得。作證門亦爾。如斷繫得證離繫得除過失修功德。棄下劣證美妙。捨無義得有義。盡愛膏油受無熱樂。應知亦爾。有說。如斷未斷初門亦爾。如證未證後門亦爾。有說。如初作證初門亦爾。如重作證後門亦爾。有說。如斷時作證初門亦爾。如斷已作證後門亦爾。是謂遍知作證差別。