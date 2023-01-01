阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十八五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十八五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫。此根法智相應耶。設根無漏法智相應。此根緣欲界繫耶。答應作四句。有根無漏緣欲界繫。此根非法智相應。謂苦法智忍。及相應根。苦法智集法智忍。及相應根。集法智此中苦法智忍是無漏慧根。此根緣欲界繫。非法智相應。以忍與智不相應故。及相應根者。謂苦法智忍相應八無漏根。此根亦緣欲界繫。非法智相應。忍相應故。苦法智亦是無漏慧根。此根亦緣欲界繫。非法智相應。自體與自體不相應故。謂三緣故自體不與自體相應。一無二自性俱生故。二前後剎那不並故。三一切法不觀自性與他為緣故。集法智忍。及相應根。集法智亦如是。有根無漏法智相應。此根不緣欲界繫。謂滅道法智相應根。此是滅道法智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根無漏緣欲界繫。此根法智相應耶。設根無漏法智相應。此根緣欲界繫耶。答應作四句。有根無漏緣欲界繫。此根非法智相應。謂苦法智忍。及相應根。苦法智集法智忍。及相應根。集法智此中苦法智忍是無漏慧根。此根緣欲界繫。非法智相應。以忍與智不相應故。及相應根者。謂苦法智忍相應八無漏根。此根亦緣欲界繫。非法智相應。忍相應故。苦法智亦是無漏慧根。此根亦緣欲界繫。非法智相應。自體與自體不相應故。謂三緣故自體不與自體相應。一無二自性俱生故。二前後剎那不並故。三一切法不觀自性與他為緣故。集法智忍。及相應根。集法智亦如是。有根無漏法智相應。此根不緣欲界繫。謂滅道法智相應根。此是滅道法智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。

有根無漏緣欲界繫。此根亦法智相應。謂苦集法智相應根。此是苦集法智相應八無漏根。此根緣欲界繫。緣欲界苦集故。有根無漏不緣欲界繫。此根亦非法智相應。謂苦類智忍苦類智。及二相應根。集類智忍集類智。及二相應根。滅法智忍及相應根。滅法智滅類智忍滅類智。及二相應根。道法智忍。及相應根。道法智道類智忍道類智。及二相應根。此中苦類智忍苦類智俱是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣色無色界繫故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂苦類智忍苦類智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣色無色界繫故。亦非法智相應。與苦類智忍苦類智相應故。集類智忍集類智。及二相應根。亦如是。滅法智忍是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。忍與智不相應故。及相應根者。謂滅法智忍相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。忍相應故。滅法智亦是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。自體與自體不相應故。道法智忍及相應根。道法智亦如是。滅類智忍滅類智俱是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅類智忍滅類智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。與滅類智忍滅類智相應故。道類智忍道類智。及二相應根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有根無漏緣欲界繫。此根亦法智相應。謂苦集法智相應根。此是苦集法智相應八無漏根。此根緣欲界繫。緣欲界苦集故。有根無漏不緣欲界繫。此根亦非法智相應。謂苦類智忍苦類智。及二相應根。集類智忍集類智。及二相應根。滅法智忍及相應根。滅法智滅類智忍滅類智。及二相應根。道法智忍。及相應根。道法智道類智忍道類智。及二相應根。此中苦類智忍苦類智俱是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣色無色界繫故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂苦類智忍苦類智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣色無色界繫故。亦非法智相應。與苦類智忍苦類智相應故。集類智忍集類智。及二相應根。亦如是。滅法智忍是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。忍與智不相應故。及相應根者。謂滅法智忍相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。忍相應故。滅法智亦是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。自體與自體不相應故。道法智忍及相應根。道法智亦如是。滅類智忍滅類智俱是無漏慧根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅類智忍滅類智相應八無漏根。此根不緣欲界繫。緣不繫法故。亦非法智相應。與滅類智忍滅類智相應故。道類智忍道類智。及二相應根亦如是。

諸根無漏緣色無色界繫。此根類智相應耶。設根無漏類智相應。此根緣色無色界繫耶。答應作四句。有根無漏緣色無色界繫。此根非類智相應。謂苦類智忍。及相應根。苦類智集類智忍。及相應根。集類智此中苦類智忍是無漏慧根。此根緣色無色界繫。非類智相應。忍與智不相應故。及相應根者。謂苦類智忍相應八無漏根。此根亦緣色無色界繫。非類智相應。忍相應故。苦類智亦是無漏慧根。此根亦緣色無色界繫非類智相應。自體與自體不相應故。集類智忍及相應根。集類智亦如是。有根無漏類智相應。此根不緣色無色界繫。謂滅道類智相應根。此是滅道類智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根無漏緣色無色界繫。此根類智相應耶。設根無漏類智相應。此根緣色無色界繫耶。答應作四句。有根無漏緣色無色界繫。此根非類智相應。謂苦類智忍。及相應根。苦類智集類智忍。及相應根。集類智此中苦類智忍是無漏慧根。此根緣色無色界繫。非類智相應。忍與智不相應故。及相應根者。謂苦類智忍相應八無漏根。此根亦緣色無色界繫。非類智相應。忍相應故。苦類智亦是無漏慧根。此根亦緣色無色界繫非類智相應。自體與自體不相應故。集類智忍及相應根。集類智亦如是。有根無漏類智相應。此根不緣色無色界繫。謂滅道類智相應根。此是滅道類智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。

有根無漏緣色無色界繫。此根亦類智相應。謂苦集類智相應根。此是苦集類智相應八無漏根。此根緣色無色界繫。緣色無色界苦集故。有根無漏不緣色無色界繫。此根亦非類智相應。謂苦法智忍苦法智。及二相應根。集法智忍集法智。及二相應根。滅法智忍滅法智。及二相應根。滅類智忍及相應根。滅類智道法智忍道法智。及二相應根道類智忍及相應根。道類智此中苦法智忍苦法智。俱是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣欲界繫故。亦非類智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂苦法智忍苦法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣欲界繫故。亦非類智相應。與忍法智相應故。集法智忍集法智。及二相應根亦如是。滅法智忍滅法智俱是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅法智忍滅法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。與忍法智相應故。道法智忍道法智。及二相應根亦如是。滅類智忍是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。忍與智不相應故。及相應根者。謂滅類智忍相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應忍相應故。滅類智亦是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。自體與自體不相應故。道類智忍及相應根。道類智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有根無漏緣色無色界繫。此根亦類智相應。謂苦集類智相應根。此是苦集類智相應八無漏根。此根緣色無色界繫。緣色無色界苦集故。有根無漏不緣色無色界繫。此根亦非類智相應。謂苦法智忍苦法智。及二相應根。集法智忍集法智。及二相應根。滅法智忍滅法智。及二相應根。滅類智忍及相應根。滅類智道法智忍道法智。及二相應根道類智忍及相應根。道類智此中苦法智忍苦法智。俱是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣欲界繫故。亦非類智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂苦法智忍苦法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣欲界繫故。亦非類智相應。與忍法智相應故。集法智忍集法智。及二相應根亦如是。滅法智忍滅法智俱是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。忍智與智不相應故。及二相應根者。謂滅法智忍滅法智相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。與忍法智相應故。道法智忍道法智。及二相應根亦如是。滅類智忍是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。忍與智不相應故。及相應根者。謂滅類智忍相應八無漏根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應忍相應故。滅類智亦是無漏慧根。此根不緣色無色界繫。緣不繫法故。亦非類智相應。自體與自體不相應故。道類智忍及相應根。道類智亦如是。

法智當言法智耶。乃至廣說。問何故此中但依法類二智作論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而造論。但不違法性便不應責。彼意欲依二智作論即便作之。謂法智類智如前智蘊。隨論者意依二智作論。謂他心智宿住隨念智如後定蘊。隨論者意亦依二智作論。謂盡智無生智。如此蘊前隨論者意依四智作論。謂苦智集智滅智道智。如前結蘊隨論者意依八智作論。謂法智類智他心智世俗智苦集滅道智。如所知納息。隨論者意依十智作論。謂前八智。及盡無生智。譬如善巧陶師以濕埿團置於輪上。隨意埏埴成種種器。於工巧法而不相違。如是善作論者以聞思慧。行所知境照了除癡。然後隨欲造種種論。於諸法性亦不相違。有說。唯法類智互不相攝。亦俱遍緣不相攝境。謂有漏無漏有為無為四聖諦法。有說。以法類智攝一切無漏智盡是彼根本。有說。法類二智作分齊緣。謂法智緣下類智緣上。由此等緣故但依此二智作論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智當言法智耶。乃至廣說。問何故此中但依法類二智作論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而造論。但不違法性便不應責。彼意欲依二智作論即便作之。謂法智類智如前智蘊。隨論者意依二智作論。謂他心智宿住隨念智如後定蘊。隨論者意亦依二智作論。謂盡智無生智。如此蘊前隨論者意依四智作論。謂苦智集智滅智道智。如前結蘊隨論者意依八智作論。謂法智類智他心智世俗智苦集滅道智。如所知納息。隨論者意依十智作論。謂前八智。及盡無生智。譬如善巧陶師以濕埿團置於輪上。隨意埏埴成種種器。於工巧法而不相違。如是善作論者以聞思慧。行所知境照了除癡。然後隨欲造種種論。於諸法性亦不相違。有說。唯法類智互不相攝。亦俱遍緣不相攝境。謂有漏無漏有為無為四聖諦法。有說。以法類智攝一切無漏智盡是彼根本。有說。法類二智作分齊緣。謂法智緣下類智緣上。由此等緣故但依此二智作論。

法智當言法智耶。當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶。答當言法智或他心智苦智集智滅智道智。當言。法智者。謂知欲界諸行。諸行因。諸行滅。諸行對治道或他心智者。謂知欲界諸行對治道他心心所法。或苦智者。謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相。或集智者。謂知欲界諸行因因相集相生相緣相。或滅智者。謂知欲界諸行滅滅相靜相妙相離相。或道智者。謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相。顯自性已當顯地。法智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。答當言三種。謂在未至初靜慮名有尋有伺。在靜慮中間名無尋唯伺。在上三靜慮名無尋無伺。顯地已當顯相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智當言法智耶。當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶。答當言法智或他心智苦智集智滅智道智。當言。法智者。謂知欲界諸行。諸行因。諸行滅。諸行對治道或他心智者。謂知欲界諸行對治道他心心所法。或苦智者。謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相。或集智者。謂知欲界諸行因因相集相生相緣相。或滅智者。謂知欲界諸行滅滅相靜相妙相離相。或道智者。謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相。顯自性已當顯地。法智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。答當言三種。謂在未至初靜慮名有尋有伺。在靜慮中間名無尋唯伺。在上三靜慮名無尋無伺。顯地已當顯相應。

法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶。答當言三種謂在第三靜慮樂根相應。在初二靜慮喜根相應。在未至靜慮中間第四靜慮。捨根相應。顯相應已當顯行相法智。當言空無願無相相應耶。答當言三種。謂二行相空相應。十行相無願相應。四行相無相相應。顯行相已當顯所緣。法智當言緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣不繫耶。答當言。緣欲界繫或不繫。緣欲界繫者。謂苦集法智。緣不繫者。謂滅道法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶。答當言三種謂在第三靜慮樂根相應。在初二靜慮喜根相應。在未至靜慮中間第四靜慮。捨根相應。顯相應已當顯行相法智。當言空無願無相相應耶。答當言三種。謂二行相空相應。十行相無願相應。四行相無相相應。顯行相已當顯所緣。法智當言緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣不繫耶。答當言。緣欲界繫或不繫。緣欲界繫者。謂苦集法智。緣不繫者。謂滅道法智。

類智當言類智耶。當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶。答當言類智或他心智苦智集智滅智道智。當言類智者。謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道。或他心智者。謂知色無色界諸行無漏對治道他心心所法。或苦智者。謂知色無色界諸行非常等四種相。或集智者。謂知色無色界諸行因因等四種相。或滅智者。謂知色無色界諸行滅滅等四種相。或道智者。謂知色無色界諸行對治道道等四種相。顯自性已當顯地。類智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。答當言三種。謂在未至初靜慮名有尋有伺。在靜慮中間名無尋唯伺。在上三靜慮下三無色名無尋無伺。顯地已當顯相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類智當言類智耶。當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶。答當言類智或他心智苦智集智滅智道智。當言類智者。謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道。或他心智者。謂知色無色界諸行無漏對治道他心心所法。或苦智者。謂知色無色界諸行非常等四種相。或集智者。謂知色無色界諸行因因等四種相。或滅智者。謂知色無色界諸行滅滅等四種相。或道智者。謂知色無色界諸行對治道道等四種相。顯自性已當顯地。類智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。答當言三種。謂在未至初靜慮名有尋有伺。在靜慮中間名無尋唯伺。在上三靜慮下三無色名無尋無伺。顯地已當顯相應。

類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶。答當言三種謂在第三靜慮樂根相應。在初二靜慮喜根相應。在未至靜慮中間第四靜慮下三無色捨根相應。顯相應已當顯行相。類智當言空無願無相相應耶。答當言三種。謂二行相空相應。十行相無願相應。四行相無相相應。已顯行相當顯所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶。答當言三種謂在第三靜慮樂根相應。在初二靜慮喜根相應。在未至靜慮中間第四靜慮下三無色捨根相應。顯相應已當顯行相。類智當言空無願無相相應耶。答當言三種。謂二行相空相應。十行相無願相應。四行相無相相應。已顯行相當顯所緣。

類智當言緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣不繫耶。答當言緣色無色界繫或不繫。緣色無色界繫者。謂苦集類智緣不繫者。謂滅道類智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類智當言緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣不繫耶。答當言緣色無色界繫或不繫。緣色無色界繫者。謂苦集類智緣不繫者。謂滅道類智。

時心解脫。當言學根得無學根得。乃至廣說。問何故作此論。答欲解釋契經義故。如佛告阿難陀言。苾芻不應樂處憒鬧。若樂是者於時愛心解脫。或於不時不動心解脫身作證。能具足住無有是處。若有苾芻不樂憒鬧而樂寂靜。於時愛心解脫。或不時不動心解脫身作證。能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫。而不分別此二自性。亦未曾顯由何根得。前智蘊中雖已顯示解脫自性。而未顯得。今欲顯得故作斯論。有說。欲止他所說故。謂或有執。時心解脫有學有所作所作未辦故。不動心解脫無學無所作所作已辦故。為遮彼執。顯二解脫俱是無學所作已辦。或復有執。時心解脫是有漏。不動心解脫是無漏。欲止彼意顯二解脫俱是無漏。或復有執。時心解脫是有為。不動心解脫是無為。為止彼執顯二解脫俱是有為。由此等緣故作斯論。諸法中唯二法是解脫自性。謂有為法中唯有勝解。無為法中唯有擇滅彼勝解者。是心所大地法恒與心相應。彼擇滅者。是離繫是勝義善常住涅槃。勝解有二。謂染不染。染謂邪勝解。即貪等煩惱隨煩惱相應。不染謂正勝解。即信等諸善法相應。此正勝解復有二種。謂有漏無漏。有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應。無漏復二。謂學無學。學者謂七聖身中無漏勝解。無學者。謂阿羅漢身中無漏勝解。無學勝解復有二種。謂時心解脫。不時心解脫。時心解脫者。謂五種阿羅漢身中無漏勝解。不時心解脫者謂不動法阿羅漢身中無漏勝解。此二亦名心解脫慧解脫。離貪故名心解脫。離無明故名慧解脫。問若此勝解離貪故名心解脫。離無明故名慧解脫者。集異門等所說當云何通。如說云何離貪故心得解脫。答無貪善根對治貪故。云何離無明故慧得解脫。答無癡善根對治癡故。由此說故二解脫體。即是善根非是勝解。答彼文應作是說。云何離貪故心得解脫。答無貪善根相應心勝解印可。即此名為時心解脫。云何離無明故慧得解脫。答無癡善根相應心勝解印可。即此名為不動心解脫。而不作是說者有何意耶。答此就依處以顯勝解。謂依無貪故心解脫貪。依無癡故心解脫癡。然心解脫體是勝解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時心解脫。當言學根得無學根得。乃至廣說。問何故作此論。答欲解釋契經義故。如佛告阿難陀言。苾芻不應樂處憒鬧。若樂是者於時愛心解脫。或於不時不動心解脫身作證。能具足住無有是處。若有苾芻不樂憒鬧而樂寂靜。於時愛心解脫。或不時不動心解脫身作證。能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫。而不分別此二自性。亦未曾顯由何根得。前智蘊中雖已顯示解脫自性。而未顯得。今欲顯得故作斯論。有說。欲止他所說故。謂或有執。時心解脫有學有所作所作未辦故。不動心解脫無學無所作所作已辦故。為遮彼執。顯二解脫俱是無學所作已辦。或復有執。時心解脫是有漏。不動心解脫是無漏。欲止彼意顯二解脫俱是無漏。或復有執。時心解脫是有為。不動心解脫是無為。為止彼執顯二解脫俱是有為。由此等緣故作斯論。諸法中唯二法是解脫自性。謂有為法中唯有勝解。無為法中唯有擇滅彼勝解者。是心所大地法恒與心相應。彼擇滅者。是離繫是勝義善常住涅槃。勝解有二。謂染不染。染謂邪勝解。即貪等煩惱隨煩惱相應。不染謂正勝解。即信等諸善法相應。此正勝解復有二種。謂有漏無漏。有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應。無漏復二。謂學無學。學者謂七聖身中無漏勝解。無學者。謂阿羅漢身中無漏勝解。無學勝解復有二種。謂時心解脫。不時心解脫。時心解脫者。謂五種阿羅漢身中無漏勝解。不時心解脫者謂不動法阿羅漢身中無漏勝解。此二亦名心解脫慧解脫。離貪故名心解脫。離無明故名慧解脫。問若此勝解離貪故名心解脫。離無明故名慧解脫者。集異門等所說當云何通。如說云何離貪故心得解脫。答無貪善根對治貪故。云何離無明故慧得解脫。答無癡善根對治癡故。由此說故二解脫體。即是善根非是勝解。答彼文應作是說。云何離貪故心得解脫。答無貪善根相應心勝解印可。即此名為時心解脫。云何離無明故慧得解脫。答無癡善根相應心勝解印可。即此名為不動心解脫。而不作是說者有何意耶。答此就依處以顯勝解。謂依無貪故心解脫貪。依無癡故心解脫癡。然心解脫體是勝解。

時心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得。學根得者謂無間道俱生根。無學根得者。謂解脫道俱生根。又學根得者。謂向道俱生根。無學根得者。謂果道俱生根。又學根得者。謂金剛喻定俱生品根。無學根得者。謂盡智俱生品根。又學根得者。謂已知根。無學根得者。謂具知根。又學根得者。謂修道俱生根。無學根得者謂無學道俱生根。修地無學地亦爾。不動心解脫。當言學根得無學根得。學無學根得耶。答若本得不動當言學無學根得。若時解脫阿羅漢得不動。當言無學根得。學無學根得者。廣說如前。無學根得者。彼無間解脫道俱無學攝故。一切結盡當言學根得。無學根得。學無學根得耶。答當言學無學根得。廣說如前。問此文何故不如不動心解脫說。答此文亦應作如是說。若初證一切結盡。當言學無學根得。若時解脫阿羅漢得不動證一切結盡。當言無學根得。而不作是說者有何意耶。答解脫有二。謂有為無為。二種心解脫是有為。一切結盡是無為。有為解脫有下中上。初所得異後所得異故差別說。無為解脫無下中上。後得同初故無別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得。學根得者謂無間道俱生根。無學根得者。謂解脫道俱生根。又學根得者。謂向道俱生根。無學根得者。謂果道俱生根。又學根得者。謂金剛喻定俱生品根。無學根得者。謂盡智俱生品根。又學根得者。謂已知根。無學根得者。謂具知根。又學根得者。謂修道俱生根。無學根得者謂無學道俱生根。修地無學地亦爾。不動心解脫。當言學根得無學根得。學無學根得耶。答若本得不動當言學無學根得。若時解脫阿羅漢得不動。當言無學根得。學無學根得者。廣說如前。無學根得者。彼無間解脫道俱無學攝故。一切結盡當言學根得。無學根得。學無學根得耶。答當言學無學根得。廣說如前。問此文何故不如不動心解脫說。答此文亦應作如是說。若初證一切結盡。當言學無學根得。若時解脫阿羅漢得不動證一切結盡。當言無學根得。而不作是說者有何意耶。答解脫有二。謂有為無為。二種心解脫是有為。一切結盡是無為。有為解脫有下中上。初所得異後所得異故差別說。無為解脫無下中上。後得同初故無別說。

以無間道證預流果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答以無間道證預流果。此道當言忍相應有尋有伺捨根相應。無願相應。緣不繫忍相應者。道類智忍俱故。有尋有伺者。唯依未至地故。捨根相應者。未至地唯有捨受故。無願相應者。道無願俱故。緣不繫者類智品為所緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無間道證預流果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答以無間道證預流果。此道當言忍相應有尋有伺捨根相應。無願相應。緣不繫忍相應者。道類智忍俱故。有尋有伺者。唯依未至地故。捨根相應者。未至地唯有捨受故。無願相應者。道無願俱故。緣不繫者類智品為所緣故。

以無間道證一來果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果以世俗道證一來果。此道當言世俗智相應。有尋有伺捨根相應。緣欲界繫。世俗智相應者。謂麁等三行相隨一轉故。不與空等相應者。彼唯無漏故。緣欲界繫者。欲界五蘊為所緣故。餘如前說若從預流果以無漏道證一來果。此道當言法智相應。或苦智。或集智。或滅智。或道智相應。有尋有伺捨根相應。或空或無願或無相相應。或緣欲界繫。或緣不繫。法智相應者。謂四法智隨一相應。或苦智相應者。即苦法智相應。乃至或道智相應者。即道法智相應。或空相應者。謂二行相相應。或無願相應者。謂十行相相應。或無相相應者。謂四行相相應。或緣欲界繫者謂苦集法智。或緣不繫者。謂滅道法智。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無間道證一來果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果以世俗道證一來果。此道當言世俗智相應。有尋有伺捨根相應。緣欲界繫。世俗智相應者。謂麁等三行相隨一轉故。不與空等相應者。彼唯無漏故。緣欲界繫者。欲界五蘊為所緣故。餘如前說若從預流果以無漏道證一來果。此道當言法智相應。或苦智。或集智。或滅智。或道智相應。有尋有伺捨根相應。或空或無願或無相相應。或緣欲界繫。或緣不繫。法智相應者。謂四法智隨一相應。或苦智相應者。即苦法智相應。乃至或道智相應者。即道法智相應。或空相應者。謂二行相相應。或無願相應者。謂十行相相應。或無相相應者。謂四行相相應。或緣欲界繫者謂苦集法智。或緣不繫者。謂滅道法智。餘如前說。

以無間道證不還果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答若已離欲染入正性離生。此道當言忍相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。無願相應。緣不繫。或有尋有伺者。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺者。謂依靜慮中間。或無尋無伺者。謂依上三靜慮或樂根相應者。謂依第三靜慮。或喜根相應者。謂依初二靜慮。或捨根相應者。謂依未至靜慮中間第四靜慮。餘如前說。若從一來果以世俗道證不還果者。如以世俗道證一來果說。若從一來果以無漏道證不還果者。如以無漏道證一來果說。以無間道證阿羅漢果。此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根。或喜根或捨根相應。或空或無願或無相相應。或緣無色界繫。或緣不繫。或法智相應者。謂滅道法智隨一相應。或類智相應者。謂四類智隨一相應。或苦智集智相應者。即苦集類智相應。或滅智道智相應者。即滅道法類智相應。或有尋有伺者。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺者。謂依靜慮中間。或無尋無伺者。謂依上三靜慮下三無色。或樂根相應者。謂依第三靜慮。或喜根相應者。謂依初二靜慮。或捨根相應者。謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色。或空相應者。謂二行相相應。或無願相應者。謂十行相相應。或無相相應者。謂四行相相應。或緣無色界繫者。謂苦集類智緣有頂苦集故。或緣不繫者。謂滅道法類智緣三界滅。及能對治道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無間道證不還果。此道當言法智相應。類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答若已離欲染入正性離生。此道當言忍相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。無願相應。緣不繫。或有尋有伺者。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺者。謂依靜慮中間。或無尋無伺者。謂依上三靜慮或樂根相應者。謂依第三靜慮。或喜根相應者。謂依初二靜慮。或捨根相應者。謂依未至靜慮中間第四靜慮。餘如前說。若從一來果以世俗道證不還果者。如以世俗道證一來果說。若從一來果以無漏道證不還果者。如以無漏道證一來果說。以無間道證阿羅漢果。此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根。或喜根或捨根相應。或空或無願或無相相應。或緣無色界繫。或緣不繫。或法智相應者。謂滅道法智隨一相應。或類智相應者。謂四類智隨一相應。或苦智集智相應者。即苦集類智相應。或滅智道智相應者。即滅道法類智相應。或有尋有伺者。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺者。謂依靜慮中間。或無尋無伺者。謂依上三靜慮下三無色。或樂根相應者。謂依第三靜慮。或喜根相應者。謂依初二靜慮。或捨根相應者。謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色。或空相應者。謂二行相相應。或無願相應者。謂十行相相應。或無相相應者。謂四行相相應。或緣無色界繫者。謂苦集類智緣有頂苦集故。或緣不繫者。謂滅道法類智緣三界滅。及能對治道故。

幾根永斷滅起得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起一起不滅得預流果。七根滅起者。七謂意捨信等五根。滅謂此七無間道攝。起謂此七解脫道攝。又滅謂向道攝。起謂果道攝。又滅謂道類智忍品攝。起謂道類智品攝。又滅謂未知當知根俱生。起謂已知根俱生。又滅謂見道攝。起謂修道攝。見地修地亦爾。一滅不起者。謂未知當知根。一起不滅者。謂已知根。幾根永斷滅起得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果以世俗道證一來果。無根永斷七根滅起得一來果。七根滅起者七如前說。滅謂此七無間道攝。起謂此七解脫道攝。又滅謂向道攝。起謂果道攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾根永斷滅起得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起一起不滅得預流果。七根滅起者。七謂意捨信等五根。滅謂此七無間道攝。起謂此七解脫道攝。又滅謂向道攝。起謂果道攝。又滅謂道類智忍品攝。起謂道類智品攝。又滅謂未知當知根俱生。起謂已知根俱生。又滅謂見道攝。起謂修道攝。見地修地亦爾。一滅不起者。謂未知當知根。一起不滅者。謂已知根。幾根永斷滅起得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果以世俗道證一來果。無根永斷七根滅起得一來果。七根滅起者七如前說。滅謂此七無間道攝。起謂此七解脫道攝。又滅謂向道攝。起謂果道攝。

若從預流果以無漏道證一來果。無根永斷八根滅起得一來果。八根滅起者。八謂前七加已知根。滅起義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若從預流果以無漏道證一來果。無根永斷八根滅起得一來果。八根滅起者。八謂前七加已知根。滅起義如前說。

幾根永斷滅起得不還果。答若已離欲染入正性離生無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。七根滅起者。七謂意根樂喜捨根隨一。信等五根。餘如得預流果中說。若從一來果以世俗道證不還果。不入靜慮。四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者。謂女男苦憂根。七根滅起者。七謂意捨信等五根。滅起義如從預流得一來說。若入靜慮。四根永斷。六根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾根永斷滅起得不還果。答若已離欲染入正性離生無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。七根滅起者。七謂意根樂喜捨根隨一。信等五根。餘如得預流果中說。若從一來果以世俗道證不還果。不入靜慮。四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者。謂女男苦憂根。七根滅起者。七謂意捨信等五根。滅起義如從預流得一來說。若入靜慮。四根永斷。六根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。

四根永斷者如前說。六根滅起者。六謂意根信等五根。滅起義如前說。一滅不起者。謂捨根。一起不滅者。謂喜根。若從一來果以無漏道證不還果。不入靜慮四根永斷八根滅起。得不還果。八根者。謂意捨信等五已知根。餘如前說。若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起。一起不滅。得不還果。七根者。即前謂意信等五。及已知根。餘如以世俗道證不還果中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四根永斷者如前說。六根滅起者。六謂意根信等五根。滅起義如前說。一滅不起者。謂捨根。一起不滅者。謂喜根。若從一來果以無漏道證不還果。不入靜慮四根永斷八根滅起。得不還果。八根者。謂意捨信等五已知根。餘如前說。若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起。一起不滅。得不還果。七根者。即前謂意信等五。及已知根。餘如以世俗道證不還果中說。

問離欲界染第九解脫道。誰即入靜慮。誰不入耶。答所依力強者入。所依力劣者不入。有說。所依力劣者入。為長養所依故。所依力強者不入。不為長養所依故。有說。欣多者入。厭多者不入。有說。喜樂多者入。憂苦多者不入。有說。以滅道智離欲染者入。以苦集智離欲染者不入。有說。以無相道無願離欲染者入。以空苦集無願離欲染者不入。有說。厭欲界法離欲染者入。厭三界法離欲染者不入。有說。為求靜慮而離染者入為求解脫而離染者不入。有說。利根者入。鈍根者不入。如利根鈍根。因力緣力。內分力外分力。內正思惟力外聞正法力。應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問離欲界染第九解脫道。誰即入靜慮。誰不入耶。答所依力強者入。所依力劣者不入。有說。所依力劣者入。為長養所依故。所依力強者不入。不為長養所依故。有說。欣多者入。厭多者不入。有說。喜樂多者入。憂苦多者不入。有說。以滅道智離欲染者入。以苦集智離欲染者不入。有說。以無相道無願離欲染者入。以空苦集無願離欲染者不入。有說。厭欲界法離欲染者入。厭三界法離欲染者不入。有說。為求靜慮而離染者入為求解脫而離染者不入。有說。利根者入。鈍根者不入。如利根鈍根。因力緣力。內分力外分力。內正思惟力外聞正法力。應知亦爾。

幾根永斷滅起得阿羅漢果。答若依未至證阿羅漢果。一根永斷七根永斷滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果。一根永斷者謂命根。七根永斷滅起者。七謂意捨信等五根。永斷謂有漏攝。滅謂無間道攝起謂解脫道攝。又永斷謂世俗攝。滅謂向道攝。起謂果道攝。又永斷謂非學非無學攝。滅謂學攝。起謂無學攝。又永斷謂有頂攝。滅謂金剛喻定俱生品攝。起謂盡智俱生品攝。又永斷謂修所斷攝。滅謂已知根攝起謂具知根攝。又永斷謂無色界繫攝。滅謂修道地攝。起謂無學道地攝。一滅不起者。謂已知根一起不滅者。謂具知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾根永斷滅起得阿羅漢果。答若依未至證阿羅漢果。一根永斷七根永斷滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果。一根永斷者謂命根。七根永斷滅起者。七謂意捨信等五根。永斷謂有漏攝。滅謂無間道攝起謂解脫道攝。又永斷謂世俗攝。滅謂向道攝。起謂果道攝。又永斷謂非學非無學攝。滅謂學攝。起謂無學攝。又永斷謂有頂攝。滅謂金剛喻定俱生品攝。起謂盡智俱生品攝。又永斷謂修所斷攝。滅謂已知根攝起謂具知根攝。又永斷謂無色界繫攝。滅謂修道地攝。起謂無學道地攝。一滅不起者。謂已知根一起不滅者。謂具知根。

如依未至。依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾。若依初靜慮證阿羅漢果。二根永斷。六根永斷滅起。一根滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果二根永斷者謂命捨根。六根永斷滅起者。六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者。一謂喜根。滅起義如前說一滅不起者。謂已知根。一起不滅者。謂具知根。如依初靜慮。依第二第三靜慮亦爾。然差別者。依第三靜慮。應說樂根起滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如依未至。依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾。若依初靜慮證阿羅漢果。二根永斷。六根永斷滅起。一根滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果二根永斷者謂命捨根。六根永斷滅起者。六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者。一謂喜根。滅起義如前說一滅不起者。謂已知根。一起不滅者。謂具知根。如依初靜慮。依第二第三靜慮亦爾。然差別者。依第三靜慮。應說樂根起滅。