阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十五五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十五五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說。問何故復作此論。答前門遮說頓斷者意。而猶未遮說頓現觀。又亦未顯漸次現觀。今欲遮顯故作斯論。有說。前門亦遮頓現觀亦顯漸現觀。但不明了。今欲令明了故作斯論。有說。所以作論者。欲分別五部煩惱五部對治。故造斯論。五部煩惱者謂見苦所斷。乃至修所斷。五部對治者。謂苦忍苦智。乃至道忍道智。此二十二根幾。見苦所斷。幾見集所斷。幾見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分別者。謂意四受信等五根。謂意根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二十八隨眠相應意根。云何見集所斷。謂意根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十九隨眠相應意根。云何見滅所斷。謂意根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠相應意根。云何見道所斷。謂意根隨信隨法行道。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根及不染污有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂樂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷九隨眠相應樂根。云何見集所斷。謂樂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷六隨眠相應樂根。云何見滅所斷。謂樂根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷六隨眠相應樂根。云何見道所斷。謂樂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷七隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染污有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪無明。色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏樂根。喜根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂喜根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷十七隨眠相應喜根。十七隨眠者。謂欲界除瞋疑。色界一切。云何見集所斷。謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十一隨眠相應喜根。云何見滅所斷。謂喜根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十一隨眠相應喜根。云何見道所斷。謂喜根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷十二隨眠相應喜根。云何修所斷。謂喜根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根幾見苦所斷乃至廣說。問何故復作此論。答前門遮說頓斷者意。而猶未遮說頓現觀。又亦未顯漸次現觀。今欲遮顯故作斯論。有說。前門亦遮頓現觀亦顯漸現觀。但不明了。今欲令明了故作斯論。有說。所以作論者。欲分別五部煩惱五部對治。故造斯論。五部煩惱者謂見苦所斷。乃至修所斷。五部對治者。謂苦忍苦智。乃至道忍道智。此二十二根幾。見苦所斷。幾見集所斷。幾見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分別者。謂意四受信等五根。謂意根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二十八隨眠相應意根。云何見集所斷。謂意根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十九隨眠相應意根。云何見滅所斷。謂意根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠相應意根。云何見道所斷。謂意根隨信隨法行道。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根及不染污有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂樂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷九隨眠相應樂根。云何見集所斷。謂樂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷六隨眠相應樂根。云何見滅所斷。謂樂根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷六隨眠相應樂根。云何見道所斷。謂樂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷七隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染污有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪無明。色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏樂根。喜根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂喜根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷十七隨眠相應喜根。十七隨眠者。謂欲界除瞋疑。色界一切。云何見集所斷。謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十一隨眠相應喜根。云何見滅所斷。謂喜根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十一隨眠相應喜根。云何見道所斷。謂喜根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷十二隨眠相應喜根。云何修所斷。謂喜根

學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染污有漏喜根。六隨眠者。謂欲界除瞋。色界一切。云何不斷。謂無漏喜根。憂根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。云何見苦所斷。謂憂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷四隨眠相應憂根。四隨眠者。謂欲界邪見瞋疑無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染污有漏喜根。六隨眠者。謂欲界除瞋。色界一切。云何不斷。謂無漏喜根。憂根或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。云何見苦所斷。謂憂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷四隨眠相應憂根。四隨眠者。謂欲界邪見瞋疑無明。

云何見集所斷。謂憂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷四隨眠相應憂根。云何見滅所斷。謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷四隨眠相應憂根。云何見道所斷。謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷四隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠相應憂根及不染污憂根。二隨眠者。謂欲界瞋無明。信等五根或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。謂無漏信等五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見集所斷。謂憂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷四隨眠相應憂根。云何見滅所斷。謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷四隨眠相應憂根。云何見道所斷。謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷四隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠相應憂根及不染污憂根。二隨眠者。謂欲界瞋無明。信等五根或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。謂無漏信等五根。

已分別諸根見苦所斷等。彼見苦所斷等義今當說。問云何名見苦所斷。乃至修所斷耶。答若法對治。決定對治。所緣決定。名見苦所斷。乃至見道所斷。若法對治不決定。對治所緣不決定。名修所斷。有說。若法處所決定對治。所緣決定。名見苦所斷乃至見道所斷。若法處所不決定對治。所緣不決定。名修所斷。有說。若法苦忍苦智為對治。名見苦所斷。乃至若法道忍道智為對治名見道所斷。若法諸智為對治。名修所斷。有說。若法苦忍所斷。名見苦所斷。乃至若法道忍所斷。名見道所斷。若法諸智所斷。名修所斷。有說。若法觀苦諦所斷。名見苦所斷。乃至若法觀道諦所斷。名見道所斷。若法或觀苦諦。或觀集滅道諦。或不觀諦所斷。名修所斷。有說。若法與見苦諦相違。名見苦所斷。乃至若法與見道諦相違。名見道所斷。若法與見四諦相違。名修所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根見苦所斷等。彼見苦所斷等義今當說。問云何名見苦所斷。乃至修所斷耶。答若法對治。決定對治。所緣決定。名見苦所斷。乃至見道所斷。若法對治不決定。對治所緣不決定。名修所斷。有說。若法處所決定對治。所緣決定。名見苦所斷乃至見道所斷。若法處所不決定對治。所緣不決定。名修所斷。有說。若法苦忍苦智為對治。名見苦所斷。乃至若法道忍道智為對治名見道所斷。若法諸智為對治。名修所斷。有說。若法苦忍所斷。名見苦所斷。乃至若法道忍所斷。名見道所斷。若法諸智所斷。名修所斷。有說。若法觀苦諦所斷。名見苦所斷。乃至若法觀道諦所斷。名見道所斷。若法或觀苦諦。或觀集滅道諦。或不觀諦所斷。名修所斷。有說。若法與見苦諦相違。名見苦所斷。乃至若法與見道諦相違。名見道所斷。若法與見四諦相違。名修所斷。

此二十二根。幾見。幾非見。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說一切法皆是見性者意。彼作是說。所作猛利說名為見。一切法無不皆於自事猛利故悉名見。為遮彼執。顯諸法中唯眼根及慧少分名見非餘。故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾見。幾非見。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說一切法皆是見性者意。彼作是說。所作猛利說名為見。一切法無不皆於自事猛利故悉名見。為遮彼執。顯諸法中唯眼根及慧少分名見非餘。故作斯論。

此二十二根。幾見。幾非見。答一見。十七非見。四應分別。一見者。謂眼根。十七非見者。謂六色命意五受信等四根。四應分別者。謂慧三無漏根。慧根或見。或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝意識相應慧根。云何非見。謂餘慧根即五識相應慧根。及盡智無生智所攝慧根。未知當知根。或見或非見。云何見。謂未知當知根所攝慧根。云何非見。謂未知當知根所攝餘根。即餘八根。如未知當知根。已知根亦爾。具知根或見或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根。云何非見。謂具知根所攝餘根。即餘八根。及盡智無生智所攝慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾見。幾非見。答一見。十七非見。四應分別。一見者。謂眼根。十七非見者。謂六色命意五受信等四根。四應分別者。謂慧三無漏根。慧根或見。或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝意識相應慧根。云何非見。謂餘慧根即五識相應慧根。及盡智無生智所攝慧根。未知當知根。或見或非見。云何見。謂未知當知根所攝慧根。云何非見。謂未知當知根所攝餘根。即餘八根。如未知當知根。已知根亦爾。具知根或見或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根。云何非見。謂具知根所攝餘根。即餘八根。及盡智無生智所攝慧根。

已分別諸根見等。彼見等義今當說。問何故名見見是何義。答由四緣。故名見。一能觀故。二推決故。三堅執故。四深入所緣故。能觀故者。謂見自性。問邪見顛倒見。彼何所觀。答是故說見自性。謂雖邪顛倒見。而是見慧自性。故說能觀。如人隨有所見即名能觀。非如盲者。推決定者。謂能推求決定。問一剎那頃如何推求。答性猛利故說名推求。堅執故者。謂諸見趣僻執堅牢。非聖道力無由令捨。深入所緣者。謂於境猛入。如針墮埿。有說。由二緣故名見。一照了性故。二推度性故。有說。由三緣故名見。一有見相故。二成見事故。三於境無礙故。有說。由三緣故名見。一意樂故。二執著故。三推決故。有說。由三緣故名見。一意樂故。二加行故三無智故。意樂故者。謂意樂壞者。加行故者。謂加行壞者。無智故者。謂俱壞者。復次意樂故者。謂修定者。加行故者。謂尋思者。無智故者。謂隨聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根見等。彼見等義今當說。問何故名見見是何義。答由四緣。故名見。一能觀故。二推決故。三堅執故。四深入所緣故。能觀故者。謂見自性。問邪見顛倒見。彼何所觀。答是故說見自性。謂雖邪顛倒見。而是見慧自性。故說能觀。如人隨有所見即名能觀。非如盲者。推決定者。謂能推求決定。問一剎那頃如何推求。答性猛利故說名推求。堅執故者。謂諸見趣僻執堅牢。非聖道力無由令捨。深入所緣者。謂於境猛入。如針墮埿。有說。由二緣故名見。一照了性故。二推度性故。有說。由三緣故名見。一有見相故。二成見事故。三於境無礙故。有說。由三緣故名見。一意樂故。二執著故。三推決故。有說。由三緣故名見。一意樂故。二加行故三無智故。意樂故者。謂意樂壞者。加行故者。謂加行壞者。無智故者。謂俱壞者。復次意樂故者。謂修定者。加行故者。謂尋思者。無智故者。謂隨聞者。

此二十二根。幾有尋有伺。乃至廣說。問何故作此論。答欲止譬喻者所說故。彼說從欲界乃至有頂。皆有尋伺。所以者何。契經說故。如契經說。心麁性是尋。心細性是伺。心麁細性乃至有頂。彼大德說曰。對法諸師說。尋伺是心麁細性。此麁細性相待而立。乃至有頂皆現可得。而說尋伺唯在欲界。及梵世有。此是惡說非為善說。阿毘達磨諸論師言。我等善說非為惡說。以依多門說麁細性非是一種。如說。纏麁隨眠細。此中尋伺非麁非細。以俱非纏隨眠性故。如說。色蘊麁四蘊細。此中尋伺俱是其細。以俱攝在行蘊中故。如說。欲界麁初靜慮細。此中尋伺俱通麁細以二俱通二地攝故。如說。初靜慮麁第二靜慮細。此中尋伺俱是其麁。以依多門說麁細性。故尋與伺非至有頂。若說尋伺至有頂者。應不說有三地差別。譬喻者言。始從欲界乃至有頂。皆有善染無記三法。一切地染法皆名有尋有伺。唯善無記有三地別。若爾。何故說尋伺滅無尋無伺。定生喜樂入第二靜慮。彼言。此依善尋伺說。不說染污。此說不然。何緣乃說滅善尋伺非滅染污。而應先滅染污尋伺。以離染時必斷彼故。以越界地方捨於善故。譬喻者真為惡說。欲止彼意顯尋與伺唯在二地。故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾有尋有伺。乃至廣說。問何故作此論。答欲止譬喻者所說故。彼說從欲界乃至有頂。皆有尋伺。所以者何。契經說故。如契經說。心麁性是尋。心細性是伺。心麁細性乃至有頂。彼大德說曰。對法諸師說。尋伺是心麁細性。此麁細性相待而立。乃至有頂皆現可得。而說尋伺唯在欲界。及梵世有。此是惡說非為善說。阿毘達磨諸論師言。我等善說非為惡說。以依多門說麁細性非是一種。如說。纏麁隨眠細。此中尋伺非麁非細。以俱非纏隨眠性故。如說。色蘊麁四蘊細。此中尋伺俱是其細。以俱攝在行蘊中故。如說。欲界麁初靜慮細。此中尋伺俱通麁細以二俱通二地攝故。如說。初靜慮麁第二靜慮細。此中尋伺俱是其麁。以依多門說麁細性。故尋與伺非至有頂。若說尋伺至有頂者。應不說有三地差別。譬喻者言。始從欲界乃至有頂。皆有善染無記三法。一切地染法皆名有尋有伺。唯善無記有三地別。若爾。何故說尋伺滅無尋無伺。定生喜樂入第二靜慮。彼言。此依善尋伺說。不說染污。此說不然。何緣乃說滅善尋伺非滅染污。而應先滅染污尋伺。以離染時必斷彼故。以越界地方捨於善故。譬喻者真為惡說。欲止彼意顯尋與伺唯在二地。故作斯論。

此二十二根幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答二有尋有伺。八無尋無伺。十二應分別。二有尋有伺者。謂苦憂根。八無尋無伺者。謂七色命根。十二應分別者。謂意。三受。信等五。三無漏根。意根或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意根。此復云何。謂欲界初靜慮意根。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應意根。此復云何。謂靜慮中間意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答二有尋有伺。八無尋無伺。十二應分別。二有尋有伺者。謂苦憂根。八無尋無伺者。謂七色命根。十二應分別者。謂意。三受。信等五。三無漏根。意根或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意根。此復云何。謂欲界初靜慮意根。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應意根。此復云何。謂靜慮中間意根。

云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意根。此復云何。謂從第二靜慮乃至非想非非想處意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意根。此復云何。謂從第二靜慮乃至非想非非想處意根。

如意根。捨根信等五根三無漏根亦爾。樂根或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應樂根。此復云何。謂欲界初靜慮樂根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應樂根。此復云何。謂第三靜慮樂根。如樂根。喜根亦爾。然有差別。謂第二靜慮喜根名無尋無伺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意根。捨根信等五根三無漏根亦爾。樂根或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應樂根。此復云何。謂欲界初靜慮樂根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應樂根。此復云何。謂第三靜慮樂根。如樂根。喜根亦爾。然有差別。謂第二靜慮喜根名無尋無伺。

已分別諸根有尋有伺等。彼有尋有伺等義今當說。問云何名有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答若法與尋伺俱。尋伺相應。尋伺等起。尋伺俱轉。名有尋有伺。若法不與尋俱。唯與伺俱。尋不相應。唯伺相應。非尋等起。唯伺等起。尋已息滅。唯伺俱轉。名無尋唯伺。若法不與尋伺俱。非尋伺相應。非尋伺等起。尋伺已息名無尋無伺。有說。若法有尋求。有伺察。名有尋有伺。若法無尋求。有伺察。名無尋唯伺。若法無尋求無伺察。名無尋無伺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根有尋有伺等。彼有尋有伺等義今當說。問云何名有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答若法與尋伺俱。尋伺相應。尋伺等起。尋伺俱轉。名有尋有伺。若法不與尋俱。唯與伺俱。尋不相應。唯伺相應。非尋等起。唯伺等起。尋已息滅。唯伺俱轉。名無尋唯伺。若法不與尋伺俱。非尋伺相應。非尋伺等起。尋伺已息名無尋無伺。有說。若法有尋求。有伺察。名有尋有伺。若法無尋求。有伺察。名無尋唯伺。若法無尋求無伺察。名無尋無伺。

此二十二根。幾樂根相應。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喻者說心心所次第而生。彼大德言。心心所法一一而起。如經狹路。尚無二並。何況有多。或復有說。若法由彼力起即說與彼相應非餘。謂心能生心及心所故。心心所與心相應。心所唯能生於心所故。諸心所亦互相應。心所不能生於心故。不說心與心所相應。或復有執。諸法唯與自體相應。彼作是言。遍和合義是相應義。更無餘遍和合。如自體於自體者。故說自體相應非他。有執。諸法自體於自體非相應非不相應。非相應者不自觀故。非不相應者遍和合故。為止如是種種異說。顯心心所俱時而生展轉相應。非於自體唯望他說。故作斯論此二十二根幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應。幾憂根相應。幾捨根相應。答樂根喜根捨根九根少分相應。苦根憂根六根少分相應。樂喜捨根九根少分相應者。謂意信等五根三無漏根。問云何樂喜捨與此九少分相應耶。答意根信等五根通與五受相應。此中但取三受相應故言少分。三無漏根多法為性。今除受體與餘相應故言少分。苦根憂根六根少分相應者。謂意信等五根。問云何苦憂與此六少分相應耶。答此六根與五受相應。此中但取憂苦相應故言少分。問何故但問與受相應。不問餘心心所耶。答是作論者意欲爾故。隨彼意欲而作論。但不違法相。便不應責。有說。一切法皆歸趣受是以問之。有說。一受有多根相。謂於一受分為五根餘法不爾。故唯問受。有說。諸受成就不相違。現行相違。是以偏問。成就不相違者。謂一有情成就五受。現行相違者。謂一有情一剎那中。不能起二。何況起多。有說。以受是緣起輪轂。是以偏問。有說。除受更欲問何。若問信等五根三無漏根。彼唯是善。非與一切有相應義。若問命等八根。彼唯無記又不相應。問若爾。何故不問意根。答本由意根立相應法。不可還問與意相應。是故此中唯問與受相應之義。五受自性非自相應故。復唯以餘法問受。已分別諸根與受相應。彼相應義今當說。問何故名相應。相應是何義。答等義是相應義。問諸心品中。心所法有多有少云何名等。謂欲界多色界少。色界多無色界少。善多不善少。不善多無記少。有覆無記多無覆無記少。云何等義是相應義。答以事等故說名為等。謂一心品中。若有二受。一想等者可說非等。然一心品中如受有一。想等亦爾。故名為等。有說。五種等義是相應義。謂所依等。所緣等。行相等。時等。事等。餘廣說如結蘊初納息此二十二根。幾欲界繫。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有執色界有男女根。彼作是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾樂根相應。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喻者說心心所次第而生。彼大德言。心心所法一一而起。如經狹路。尚無二並。何況有多。或復有說。若法由彼力起即說與彼相應非餘。謂心能生心及心所故。心心所與心相應。心所唯能生於心所故。諸心所亦互相應。心所不能生於心故。不說心與心所相應。或復有執。諸法唯與自體相應。彼作是言。遍和合義是相應義。更無餘遍和合。如自體於自體者。故說自體相應非他。有執。諸法自體於自體非相應非不相應。非相應者不自觀故。非不相應者遍和合故。為止如是種種異說。顯心心所俱時而生展轉相應。非於自體唯望他說。故作斯論此二十二根幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應。幾憂根相應。幾捨根相應。答樂根喜根捨根九根少分相應。苦根憂根六根少分相應。樂喜捨根九根少分相應者。謂意信等五根三無漏根。問云何樂喜捨與此九少分相應耶。答意根信等五根通與五受相應。此中但取三受相應故言少分。三無漏根多法為性。今除受體與餘相應故言少分。苦根憂根六根少分相應者。謂意信等五根。問云何苦憂與此六少分相應耶。答此六根與五受相應。此中但取憂苦相應故言少分。問何故但問與受相應。不問餘心心所耶。答是作論者意欲爾故。隨彼意欲而作論。但不違法相。便不應責。有說。一切法皆歸趣受是以問之。有說。一受有多根相。謂於一受分為五根餘法不爾。故唯問受。有說。諸受成就不相違。現行相違。是以偏問。成就不相違者。謂一有情成就五受。現行相違者。謂一有情一剎那中。不能起二。何況起多。有說。以受是緣起輪轂。是以偏問。有說。除受更欲問何。若問信等五根三無漏根。彼唯是善。非與一切有相應義。若問命等八根。彼唯無記又不相應。問若爾。何故不問意根。答本由意根立相應法。不可還問與意相應。是故此中唯問與受相應之義。五受自性非自相應故。復唯以餘法問受。已分別諸根與受相應。彼相應義今當說。問何故名相應。相應是何義。答等義是相應義。問諸心品中。心所法有多有少云何名等。謂欲界多色界少。色界多無色界少。善多不善少。不善多無記少。有覆無記多無覆無記少。云何等義是相應義。答以事等故說名為等。謂一心品中。若有二受。一想等者可說非等。然一心品中如受有一。想等亦爾。故名為等。有說。五種等義是相應義。謂所依等。所緣等。行相等。時等。事等。餘廣說如結蘊初納息此二十二根。幾欲界繫。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有執色界有男女根。彼作是

言。有色身處皆有女男二根可得。為止彼意顯女男根唯欲界有。故作斯論。復有說言。樂根苦根五地可得。謂欲界四靜慮。彼說有身皆有苦樂。為遮彼執。顯苦根唯欲界有。樂根唯三地有。故作斯論。或復有說。喜根憂根九地可得。謂從欲界乃至有頂。彼說有心皆有憂喜。三界九地皆有心故。又欲界身不淨可厭。尚於合時生喜。離時生憂。況上界中身極淨妙猶如燈焰。心無嬈濁如清涼池。而於離合得無憂喜。為遮彼執。顯憂唯欲界。喜至第二靜慮。上地俱無。故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言。有色身處皆有女男二根可得。為止彼意顯女男根唯欲界有。故作斯論。復有說言。樂根苦根五地可得。謂欲界四靜慮。彼說有身皆有苦樂。為遮彼執。顯苦根唯欲界有。樂根唯三地有。故作斯論。或復有說。喜根憂根九地可得。謂從欲界乃至有頂。彼說有心皆有憂喜。三界九地皆有心故。又欲界身不淨可厭。尚於合時生喜。離時生憂。況上界中身極淨妙猶如燈焰。心無嬈濁如清涼池。而於離合得無憂喜。為遮彼執。顯憂唯欲界。喜至第二靜慮。上地俱無。故作斯論。

此二十二根。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。答四欲界繫。三不繫。十五應分別。四欲界繫者。謂女男苦憂根。三不繫者。謂三無漏根。十五應分別者。謂五色命意三受信等五根。眼根或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫大種所造眼根。云何色界繫。謂色界繫大種所造眼根。如眼根。耳鼻舌身根亦爾。命根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫壽。云何色界繫。謂色界繫壽。云何無色界繫。謂無色界繫壽。意根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應意根。云何色界繫。謂色界繫作意相應意根。云何無色界繫。謂無色界繫作意相應意根。云何不繫。謂無漏作意相應意根。如意根。捨根信等五根亦爾。樂根或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應樂根。云何色界繫。謂色界繫作意相應樂根。云何不繫。謂無漏作意相應樂根。如樂根。喜根亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。答四欲界繫。三不繫。十五應分別。四欲界繫者。謂女男苦憂根。三不繫者。謂三無漏根。十五應分別者。謂五色命意三受信等五根。眼根或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫大種所造眼根。云何色界繫。謂色界繫大種所造眼根。如眼根。耳鼻舌身根亦爾。命根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫壽。云何色界繫。謂色界繫壽。云何無色界繫。謂無色界繫壽。意根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應意根。云何色界繫。謂色界繫作意相應意根。云何無色界繫。謂無色界繫作意相應意根。云何不繫。謂無漏作意相應意根。如意根。捨根信等五根亦爾。樂根或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應樂根。云何色界繫。謂色界繫作意相應樂根。云何不繫。謂無漏作意相應樂根。如樂根。喜根亦爾。

問何故色界無男女根。答非其田非其器。乃至廣說。有說。為欲棄捨男女根故。修諸靜慮往色界生。若彼亦有男女根者。則應無有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅法。若無漸次滅法。亦應無畢竟滅法。以漸次滅法能引畢竟滅法故。若無畢竟滅法應無解脫。若無解脫。應無出離。勿有如斯眾多過失故。於色界無男女根。有說。女男二根段食所引。如契經說。劫初時人無女男根形相不異。後食地味男女根生。由此便有男女相異。色界離段食故無此二根。有說。男女二根欲界有用。非於色界。是故彼無。問鼻舌二根於彼無用。云何得有。答鼻舌二根於彼有用。令端嚴故。非女男根有端嚴義。可慚鄙故。問色界天眾為女為男。若爾何失。若是女者應有女根。若是男者應有男根。若非二者便違經說。如說。女身不得作梵王等而不遮男。答應作是說。彼皆是男。問豈不彼類不成就男根耶。答雖無男根而有餘丈夫相。又能離染。故說為男。如契經中說。諸果向皆名丈夫。非無女人行向住果。當知亦以能離染故說為丈夫。毘柰耶中亦作是說。佛以兩手捧大生主骨。告苾芻眾。汝等諦聽。一切女人其性輕轉。多諸嫉妬諂媚慳貪。唯大生主雖是女人。而離一切女人過失。作丈夫所作。得丈夫所得。我說是輩名為丈夫。色界諸天理亦應爾。能離染故說為丈夫。由此應作四句分別。有是男子不成就男根。謂色無色天大生主等。有成就男根而非男子。謂二形是。有是男子亦成就男根。謂一切丈夫成就男根者。有非男子亦不成就男根。謂除前相。諸是女者必成就女根。有成就女根而非是女。謂二形者。若依所引毘柰耶義。女亦四句應推廣說。問何故上界無憂苦根。答非田非器。乃至廣說。有說。為欲棄捨憂苦根故。修諸靜慮往色界生。若彼亦有憂苦根者。則應無有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅法。廣說如前。勿有斯過。故上界無憂苦根。有說。何故憂苦根色界無者。以是欲界不共過失故。諸界地中各有不共功德過失。欲界過失者。謂苦根等。功德者。謂能入見道等。上界功德過失。隨地應廣說。有說。欲界是過失界。由是過失界故雖殊勝身亦猶有苦。如佛獨覺聲聞輪王。上界是功德界。由是功德界故。雖下劣身亦無有苦。如遇惡歲雖有美稼不能無災。若逢善歲雖諸穢草亦無災及。欲界上界應知亦爾。所以上界亦無憂者。以諸憂根離欲捨故。又是重無知等流果故。生上界者離重無知。是故憂根於彼非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故色界無男女根。答非其田非其器。乃至廣說。有說。為欲棄捨男女根故。修諸靜慮往色界生。若彼亦有男女根者。則應無有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅法。若無漸次滅法。亦應無畢竟滅法。以漸次滅法能引畢竟滅法故。若無畢竟滅法應無解脫。若無解脫。應無出離。勿有如斯眾多過失故。於色界無男女根。有說。女男二根段食所引。如契經說。劫初時人無女男根形相不異。後食地味男女根生。由此便有男女相異。色界離段食故無此二根。有說。男女二根欲界有用。非於色界。是故彼無。問鼻舌二根於彼無用。云何得有。答鼻舌二根於彼有用。令端嚴故。非女男根有端嚴義。可慚鄙故。問色界天眾為女為男。若爾何失。若是女者應有女根。若是男者應有男根。若非二者便違經說。如說。女身不得作梵王等而不遮男。答應作是說。彼皆是男。問豈不彼類不成就男根耶。答雖無男根而有餘丈夫相。又能離染。故說為男。如契經中說。諸果向皆名丈夫。非無女人行向住果。當知亦以能離染故說為丈夫。毘柰耶中亦作是說。佛以兩手捧大生主骨。告苾芻眾。汝等諦聽。一切女人其性輕轉。多諸嫉妬諂媚慳貪。唯大生主雖是女人。而離一切女人過失。作丈夫所作。得丈夫所得。我說是輩名為丈夫。色界諸天理亦應爾。能離染故說為丈夫。由此應作四句分別。有是男子不成就男根。謂色無色天大生主等。有成就男根而非男子。謂二形是。有是男子亦成就男根。謂一切丈夫成就男根者。有非男子亦不成就男根。謂除前相。諸是女者必成就女根。有成就女根而非是女。謂二形者。若依所引毘柰耶義。女亦四句應推廣說。問何故上界無憂苦根。答非田非器。乃至廣說。有說。為欲棄捨憂苦根故。修諸靜慮往色界生。若彼亦有憂苦根者。則應無有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。應不施設有漸次滅法。廣說如前。勿有斯過。故上界無憂苦根。有說。何故憂苦根色界無者。以是欲界不共過失故。諸界地中各有不共功德過失。欲界過失者。謂苦根等。功德者。謂能入見道等。上界功德過失。隨地應廣說。有說。欲界是過失界。由是過失界故雖殊勝身亦猶有苦。如佛獨覺聲聞輪王。上界是功德界。由是功德界故。雖下劣身亦無有苦。如遇惡歲雖有美稼不能無災。若逢善歲雖諸穢草亦無災及。欲界上界應知亦爾。所以上界亦無憂者。以諸憂根離欲捨故。又是重無知等流果故。生上界者離重無知。是故憂根於彼非有。

已分別諸根欲界繫等。彼欲界繫等義今當說。問云何名欲界繫。色界繫。無色界繫耶。答若法繫在欲界名欲界繫。繫在色界名色界繫。繫在無色界名無色界繫。如牛繫在柱等名柱等繫。或有說者。若法繫屬欲界足名欲界繫。繫屬色無色界足名色無色界繫。足名煩惱。如說。佛無邊所行無足。誰將去如人有足能往四方。若無足者則不能往。如是若有煩惱足者。能往諸界諸趣諸生生死流轉。無煩惱足則不能往。或有說者。若法為欲界生死縛所繫。名欲界繫。為色無色界生死縛所繫。名色無色界繫。或有說者。若法為欲界阿賴耶所藏。摩摩异多所執。名欲界繫。為色無色界阿賴耶所藏。摩摩异多所執。名色無色界繫。阿賴耶者謂愛。摩摩异多者謂見。或有說者。若法為欲界愛所潤。見執為我我所。名欲界繫。為色無色界愛所潤。見執為我我所。名色無色界繫。或有說者。若法欲界樂欲所合。名欲界繫。色無色界樂欲所合。名色無色界繫。樂名為愛。欲名為見。或有說者。若法為欲界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名欲界繫。為色無色界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名色無色界繫。此中一切煩惱名穢。非但說瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根欲界繫等。彼欲界繫等義今當說。問云何名欲界繫。色界繫。無色界繫耶。答若法繫在欲界名欲界繫。繫在色界名色界繫。繫在無色界名無色界繫。如牛繫在柱等名柱等繫。或有說者。若法繫屬欲界足名欲界繫。繫屬色無色界足名色無色界繫。足名煩惱。如說。佛無邊所行無足。誰將去如人有足能往四方。若無足者則不能往。如是若有煩惱足者。能往諸界諸趣諸生生死流轉。無煩惱足則不能往。或有說者。若法為欲界生死縛所繫。名欲界繫。為色無色界生死縛所繫。名色無色界繫。或有說者。若法為欲界阿賴耶所藏。摩摩异多所執。名欲界繫。為色無色界阿賴耶所藏。摩摩异多所執。名色無色界繫。阿賴耶者謂愛。摩摩异多者謂見。或有說者。若法為欲界愛所潤。見執為我我所。名欲界繫。為色無色界愛所潤。見執為我我所。名色無色界繫。或有說者。若法欲界樂欲所合。名欲界繫。色無色界樂欲所合。名色無色界繫。樂名為愛。欲名為見。或有說者。若法為欲界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名欲界繫。為色無色界垢所垢。毒所毒。穢所穢。名色無色界繫。此中一切煩惱名穢。非但說瞋。