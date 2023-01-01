阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十六五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十六五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中一心納息第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中一心納息第五之二

諸法無學正見相應。彼法無學正思惟相應耶。答應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正思惟一切無漏心可得非一切地。是故得作大四句。有法無學正見相應。非無學正思惟。謂無學正見相應正思惟。及無學正思惟不相應無學正見相應法。無學正見相應正思惟者。謂無學正見聚中正思惟。此但與無學正見相應。非無學正思惟。自體與自體由三因緣不相應故。一無二自性俱起故。二前後剎那不並故。三諸法不觀自體與他為緣故。及無學正思惟不相應無學正見相應法者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。無學正見相應法。此非無學正思惟相應。彼地無正思惟故。有法無學正思惟相應。非無學正見。謂無學正思惟相應正見。及無學正見不相應。無學正思惟相應法。無學正思惟相應正見者。謂無學正思惟聚中正見此但與無學正思惟相應。非無學正見。自體與自體由三因緣不相應故。及無學正見不相應。無學正思惟相應法者。謂未至初靜慮。盡無生智聚中。正思惟相應法。此非無學正見相應彼聚中無正見故。有法無學正見正思惟相應。謂除無學正見相應正思惟。及除無學正思惟相應正見。諸餘無學正見正思惟相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法。十大善地法心及伺。有法非無學正見正思惟相應。謂無學正見不相應正思惟。無學正思惟不相應正見。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正思惟者。謂盡無生智聚中正思惟。此非無學正見相應。彼聚中無正見故。亦非無學正思惟相應。自體與自體不相應故。無學正思惟不相應正見者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。無學正見。此非正見相應。自體與自體不相應故。亦非無學正思惟相應。彼地中無正思惟故。及前所不攝心心所法者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。盡無生智聚心心所法。及一切學有漏心心所法。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。諸法無學正見相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正勤一切地。一切無漏心可得。是故得作中四句。有法無學正見相應非無學正勤。謂無學正見相應正勤。此非無學正勤相應。自體與自體不相應故。有法無學正勤相應。非無學正見。謂無學正見及無學正見不相應。無學正勤相應法。無學正見者。自體與自體不相應故。無學正見不相應無學正勤相應法者。謂盡無生智聚中正勤相應法。此非正見相應。彼聚中無正見故。有法無學正見正勤相應。謂除無學正見相應正勤諸餘無學正見相應法。正勤多故於此偏除。然此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無學正見相應。彼法無學正思惟相應耶。答應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正思惟一切無漏心可得非一切地。是故得作大四句。有法無學正見相應。非無學正思惟。謂無學正見相應正思惟。及無學正思惟不相應無學正見相應法。無學正見相應正思惟者。謂無學正見聚中正思惟。此但與無學正見相應。非無學正思惟。自體與自體由三因緣不相應故。一無二自性俱起故。二前後剎那不並故。三諸法不觀自體與他為緣故。及無學正思惟不相應無學正見相應法者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。無學正見相應法。此非無學正思惟相應。彼地無正思惟故。有法無學正思惟相應。非無學正見。謂無學正思惟相應正見。及無學正見不相應。無學正思惟相應法。無學正思惟相應正見者。謂無學正思惟聚中正見此但與無學正思惟相應。非無學正見。自體與自體由三因緣不相應故。及無學正見不相應。無學正思惟相應法者。謂未至初靜慮。盡無生智聚中。正思惟相應法。此非無學正見相應彼聚中無正見故。有法無學正見正思惟相應。謂除無學正見相應正思惟。及除無學正思惟相應正見。諸餘無學正見正思惟相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法。十大善地法心及伺。有法非無學正見正思惟相應。謂無學正見不相應正思惟。無學正思惟不相應正見。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正思惟者。謂盡無生智聚中正思惟。此非無學正見相應。彼聚中無正見故。亦非無學正思惟相應。自體與自體不相應故。無學正思惟不相應正見者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。無學正見。此非正見相應。自體與自體不相應故。亦非無學正思惟相應。彼地中無正思惟故。及前所不攝心心所法者。謂靜慮中間。上三靜慮。下三無色。盡無生智聚心心所法。及一切學有漏心心所法。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。諸法無學正見相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正勤一切地。一切無漏心可得。是故得作中四句。有法無學正見相應非無學正勤。謂無學正見相應正勤。此非無學正勤相應。自體與自體不相應故。有法無學正勤相應。非無學正見。謂無學正見及無學正見不相應。無學正勤相應法。無學正見者。自體與自體不相應故。無學正見不相應無學正勤相應法者。謂盡無生智聚中正勤相應法。此非正見相應。彼聚中無正見故。有法無學正見正勤相應。謂除無學正見相應正勤諸餘無學正見相應法。正勤多故於此偏除。然此

聚中除二自體餘心心所皆二相應。此復云何。謂九大地法九大善地法心及尋伺。有法非無學正見正勤相應。謂無學正見不相應正勤。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正勤者。謂盡無生智聚中正勤。此非正見相應。彼聚中無正見故。亦非正勤相應。自體與自體不相應故。及前所不攝心心所法者。此中無餘無學心心所法前所不攝。但有一切學有漏心心所法是前所不攝。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。此皆得作中四句故。諸法無學正見相應。彼法非無學正智相應。諸法無學正智相應彼法非無學正見相應。以此二法不俱起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚中除二自體餘心心所皆二相應。此復云何。謂九大地法九大善地法心及尋伺。有法非無學正見正勤相應。謂無學正見不相應正勤。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正勤者。謂盡無生智聚中正勤。此非正見相應。彼聚中無正見故。亦非正勤相應。自體與自體不相應故。及前所不攝心心所法者。此中無餘無學心心所法前所不攝。但有一切學有漏心心所法是前所不攝。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。此皆得作中四句故。諸法無學正見相應。彼法非無學正智相應。諸法無學正智相應彼法非無學正見相應。以此二法不俱起故。

諸法無學正思惟相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正思惟。一切無漏心可得非一切地。無學正勤一切地一切無漏心可得。是故亦得作中四句。文如正見對正勤說。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正思惟相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正思惟。一切無漏心可得非一切地。無學正智一切地可得非一切無漏心。是故亦得作大四句。文如正見對正思惟說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無學正思惟相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正思惟。一切無漏心可得非一切地。無學正勤一切地一切無漏心可得。是故亦得作中四句。文如正見對正勤說。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正思惟相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正思惟。一切無漏心可得非一切地。無學正智一切地可得非一切無漏心。是故亦得作大四句。文如正見對正思惟說。

諸法無學正勤相應彼法無學正念相應耶。答應作四句。此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心可得。是故得作小四句。有法無學正勤相應。非無學正念。謂無學正念此與無學正勤相應非正念。自體與自體不相應故。有法無學正念相應。非無學正勤。謂無學正勤。此與無學正念相應非正勤。自體與自體不相應故。有法無學正勤正念相應。謂除無學正勤正念。諸餘無學正勤正念相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法九大善地法心及尋伺。有法非無學正勤正念相應。謂前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。此中無餘無學心心所法前所不攝。但有一切學有漏心心所法。是前所不攝。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正念對正定正解脫亦爾。此皆得作小四句故。諸法無學正勤相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中正勤一切地一切無漏心可得。正智一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句文如正思惟對正勤說。如正勤正念正定亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無學正勤相應彼法無學正念相應耶。答應作四句。此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心可得。是故得作小四句。有法無學正勤相應。非無學正念。謂無學正念此與無學正勤相應非正念。自體與自體不相應故。有法無學正念相應。非無學正勤。謂無學正勤。此與無學正念相應非正勤。自體與自體不相應故。有法無學正勤正念相應。謂除無學正勤正念。諸餘無學正勤正念相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法九大善地法心及尋伺。有法非無學正勤正念相應。謂前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。此中無餘無學心心所法前所不攝。但有一切學有漏心心所法。是前所不攝。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正念對正定正解脫亦爾。此皆得作小四句故。諸法無學正勤相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中正勤一切地一切無漏心可得。正智一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句文如正思惟對正勤說。如正勤正念正定亦爾。

諸法無學正解脫相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正解脫。一切地一切無漏心可得。無學正智。一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句文如正勤對正智說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無學正解脫相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正解脫。一切地一切無漏心可得。無學正智。一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句文如正勤對正智說。

根蘊第六中魚納息第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根。彼於二十二根。幾成就幾不成就。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問此納息何故名魚。答多位轉移難執取故。何謂多位。謂具根不具根位。無形一形二形位。有心無心位。定不定位。生界地差別位。斷善不斷善位。離染未離染位。善染無記心位。異生聖者位。見道修道無學道位。於此等位二十二根成與不成轉移不定。如魚難執故立此名。若成就眼根。彼於二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根問亦爾。答若成就眼根。彼定成就五餘不定。成就五者。謂眼身命意捨根。餘不定者餘十七根。或成就或不成就。謂耳鼻舌根身根。具者則成就。不具者不成就。女根男根若一形隨成就一。若二形俱成就。若無形俱不成就。謂本不得或得已由漸命終。或餘緣故失。樂根若生遍淨及下。若聖者生第四靜慮則成就。若異生生第四靜慮則不成就。苦根若生欲界則成就。若生色界則不成就。喜根若生極光淨及下。若聖者生第三第四靜慮則成就。若異生生第三第四靜慮則不成就憂根若未離欲染則成就。若已離欲染則不成就。信等五根若不斷善則成就。若斷善則不成就。未知當知根住見道則成就餘則不成就。已知根住修位則成就。餘則不成就。具知根住無學位則成就。餘則不成就。是故說餘不定。如眼根。耳鼻舌根亦爾。皆色界定成就。無色界定不成就。欲界不定故。若成就身根彼定成就四餘不定。成就四者。謂身命意捨根。餘不定者。餘十八根或成就或不成就。眼根眼根具者則成就。不具者不成就。餘十七根如前說。若成就女根彼定成就八餘不定。成就八者。謂女身命意樂苦喜捨根。餘不定者。餘十四根或成就或不成就如前應知。如女根男根亦爾。若成就男女二根。彼定成就十五根。謂男女身命意五受信等五根。定不成就三根。謂三無漏根。餘不定如前應知。若成就命根彼定成就三餘不定。成就三者。謂命意捨根。餘不定者。餘十九根或成就或不成就。謂眼耳鼻舌根生色界則成就。生無色界則不成就。生欲界或成就或不成就如前說。身根生欲色界則成就。生無色界則不成就。女根男根生色無色界則不成就。生欲界或成就或不成就如前說。樂根若生遍淨及下。若聖者生上則成就。若異生生上則不成就。苦根若生欲界則成就。若生色無色界則不成就。喜根若生極光淨及下。若聖者生上則成就。若異生生上則不成就餘如前說。如命根意根捨根亦爾。皆三界有情定成就故。若成就樂根彼定成就四餘不定。成就四者。謂樂命意捨根。餘不定者。餘十八根或成就或不成就如前應知。若成就苦根彼定成就七餘不定。成就七者。謂身命意四受除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就眼根。彼於二十二根。幾成就幾不成就。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問此納息何故名魚。答多位轉移難執取故。何謂多位。謂具根不具根位。無形一形二形位。有心無心位。定不定位。生界地差別位。斷善不斷善位。離染未離染位。善染無記心位。異生聖者位。見道修道無學道位。於此等位二十二根成與不成轉移不定。如魚難執故立此名。若成就眼根。彼於二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根問亦爾。答若成就眼根。彼定成就五餘不定。成就五者。謂眼身命意捨根。餘不定者餘十七根。或成就或不成就。謂耳鼻舌根身根。具者則成就。不具者不成就。女根男根若一形隨成就一。若二形俱成就。若無形俱不成就。謂本不得或得已由漸命終。或餘緣故失。樂根若生遍淨及下。若聖者生第四靜慮則成就。若異生生第四靜慮則不成就。苦根若生欲界則成就。若生色界則不成就。喜根若生極光淨及下。若聖者生第三第四靜慮則成就。若異生生第三第四靜慮則不成就憂根若未離欲染則成就。若已離欲染則不成就。信等五根若不斷善則成就。若斷善則不成就。未知當知根住見道則成就餘則不成就。已知根住修位則成就。餘則不成就。具知根住無學位則成就。餘則不成就。是故說餘不定。如眼根。耳鼻舌根亦爾。皆色界定成就。無色界定不成就。欲界不定故。若成就身根彼定成就四餘不定。成就四者。謂身命意捨根。餘不定者。餘十八根或成就或不成就。眼根眼根具者則成就。不具者不成就。餘十七根如前說。若成就女根彼定成就八餘不定。成就八者。謂女身命意樂苦喜捨根。餘不定者。餘十四根或成就或不成就如前應知。如女根男根亦爾。若成就男女二根。彼定成就十五根。謂男女身命意五受信等五根。定不成就三根。謂三無漏根。餘不定如前應知。若成就命根彼定成就三餘不定。成就三者。謂命意捨根。餘不定者。餘十九根或成就或不成就。謂眼耳鼻舌根生色界則成就。生無色界則不成就。生欲界或成就或不成就如前說。身根生欲色界則成就。生無色界則不成就。女根男根生色無色界則不成就。生欲界或成就或不成就如前說。樂根若生遍淨及下。若聖者生上則成就。若異生生上則不成就。苦根若生欲界則成就。若生色無色界則不成就。喜根若生極光淨及下。若聖者生上則成就。若異生生上則不成就餘如前說。如命根意根捨根亦爾。皆三界有情定成就故。若成就樂根彼定成就四餘不定。成就四者。謂樂命意捨根。餘不定者。餘十八根或成就或不成就如前應知。若成就苦根彼定成就七餘不定。成就七者。謂身命意四受除

憂。餘不定者。餘十五根或成就或不成就如前應知。若成就喜根彼定成就五餘不定。成就五者。謂命意樂喜捨根。餘不定者。餘十七根或成就或不成就如前應知。若成就憂根彼定成就八。定不成就一。餘不定。成就八者。謂身命意五受根。不成就一者。謂具知根。餘不定者。餘十三根或成就或不成就如前應知。若成就信根彼定成就八餘不定。成就八者。謂命意捨信等五根。餘不定者。餘十四根或成就或不成就如前應知。如信根。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定成就十三。定不成就二。餘不定。成就十三者。謂身命意四受除憂信等五。未知當知根。不成就二者。謂已知具知根。餘不定者。餘七根或成就或不成就如前應知。若成就已知根彼定成就十一。定不成就二。餘不定。成就十一者。謂命意樂喜捨。信等五。已知根。不成就二者。謂未知當知具知根。餘不定者餘九根或成就或不成就如前應知。若成就具知根彼定成就十一。定不成就三。餘不定。成就十一者。謂命意樂喜捨。信等五。具知根。不成就三者。謂憂前二無漏根。餘不定者。餘八根或成就或不成就如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂。餘不定者。餘十五根或成就或不成就如前應知。若成就喜根彼定成就五餘不定。成就五者。謂命意樂喜捨根。餘不定者。餘十七根或成就或不成就如前應知。若成就憂根彼定成就八。定不成就一。餘不定。成就八者。謂身命意五受根。不成就一者。謂具知根。餘不定者。餘十三根或成就或不成就如前應知。若成就信根彼定成就八餘不定。成就八者。謂命意捨信等五根。餘不定者。餘十四根或成就或不成就如前應知。如信根。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定成就十三。定不成就二。餘不定。成就十三者。謂身命意四受除憂信等五。未知當知根。不成就二者。謂已知具知根。餘不定者。餘七根或成就或不成就如前應知。若成就已知根彼定成就十一。定不成就二。餘不定。成就十一者。謂命意樂喜捨。信等五。已知根。不成就二者。謂未知當知具知根。餘不定者餘九根或成就或不成就如前應知。若成就具知根彼定成就十一。定不成就三。餘不定。成就十一者。謂命意樂喜捨。信等五。具知根。不成就三者。謂憂前二無漏根。餘不定者。餘八根或成就或不成就如前應知。

若成就眼根。彼於三世二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根問亦爾。答若成就眼根。彼定不成就過去未來八。謂命等八無記根唯成就現在。非過去未來勢羸劣故。定成就過去未來二現在三。過未二者。謂意捨根此於現在非定成就。以彼或住無心位故。現三者。謂眼身命根餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌亦爾。若成就身根彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二現在二。過未二者。謂意捨。現二者。謂身命餘不定如前說。若成就女根彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在三。過未五者。謂意四受除憂。現三者。謂女身命。餘不定如前說。如女根。男根亦爾。若成就男女二根彼定不成就過去未來八三世三。過未八者。謂命等。三世三者。謂三無漏。定成就過去未來九。三世二。現在四。過未九者謂四受信等五。三世二者。謂意一受現在四者。謂男女身命餘不定如前說。西方師言。應說過未定成就十。謂五受信等五。三世定成就一。謂意。受名不定故。迦濕彌羅國諸論師言。名雖不定而數則定。必有一受現在前故。此中說數不說名。若成就命根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如命根。意根捨根亦爾。若成就樂根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來一。現在一。過未二者謂意捨。未一者。謂樂。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就苦根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在二。過未五者。謂意四受除憂。現二者。謂身命餘不定如前說。若成就喜根彼定不成就過。去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來二。現在一。過未二者。謂意捨。未二者。謂樂喜。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就憂根。彼定不成就過去未來八三世一。過未八者。謂命等。三世一者。謂具知。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受現二者。謂身命。餘不定如前說。健馱羅國說。此文應言過未成五。謂五受。三世成一。謂意受名不定。故迦濕彌羅說。名雖不定以數定故應如前說。若成就信根彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者謂命。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定不成就過去未來八。三世二。現在二。過未八者謂命等。三世二者。謂已知具知。現二者。謂苦憂。定成就三世七。過去未來三。未來現在一。現在二。三世七者。謂意一受信等五。過未三者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就眼根。彼於三世二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根問亦爾。答若成就眼根。彼定不成就過去未來八。謂命等八無記根唯成就現在。非過去未來勢羸劣故。定成就過去未來二現在三。過未二者。謂意捨根此於現在非定成就。以彼或住無心位故。現三者。謂眼身命根餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌亦爾。若成就身根彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二現在二。過未二者。謂意捨。現二者。謂身命餘不定如前說。若成就女根彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在三。過未五者。謂意四受除憂。現三者。謂女身命。餘不定如前說。如女根。男根亦爾。若成就男女二根彼定不成就過去未來八三世三。過未八者。謂命等。三世三者。謂三無漏。定成就過去未來九。三世二。現在四。過未九者謂四受信等五。三世二者。謂意一受現在四者。謂男女身命餘不定如前說。西方師言。應說過未定成就十。謂五受信等五。三世定成就一。謂意。受名不定故。迦濕彌羅國諸論師言。名雖不定而數則定。必有一受現在前故。此中說數不說名。若成就命根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如命根。意根捨根亦爾。若成就樂根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來一。現在一。過未二者謂意捨。未一者。謂樂。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就苦根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在二。過未五者。謂意四受除憂。現二者。謂身命餘不定如前說。若成就喜根彼定不成就過。去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來二。現在一。過未二者。謂意捨。未二者。謂樂喜。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就憂根。彼定不成就過去未來八三世一。過未八者。謂命等。三世一者。謂具知。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受現二者。謂身命。餘不定如前說。健馱羅國說。此文應言過未成五。謂五受。三世成一。謂意受名不定。故迦濕彌羅說。名雖不定以數定故應如前說。若成就信根彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者謂命。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定不成就過去未來八。三世二。現在二。過未八者謂命等。三世二者。謂已知具知。現二者。謂苦憂。定成就三世七。過去未來三。未來現在一。現在二。三世七者。謂意一受信等五。過未三者。

謂三受。未現一者。謂未知當知。現二者。謂身命此中二說如前。餘不定如前說。若成就已知根。彼定不成就過去未來八。三世二。過未八者。謂命等。三世二者。謂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜已知。現一者謂命。餘不定如前說。若成就具知根。彼定不成就過去未來八。三世三。過未八者。謂命等。三世三者。謂憂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜具知。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就眼根。彼於二十二根。幾不成就幾成就。乃至具知根問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就一。謂眼。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌女男根三無漏根亦爾。若不成就身根。彼定不成就十。謂七色苦憂未。知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若男女根俱不成就。彼定不成就二。謂男女。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。命意捨根無不成就。若不成就樂根。彼定不成就九。謂女男四受除捨三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就苦根。彼定不成就五。謂女男苦憂未知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就喜根。彼定不成就八。謂女男苦喜憂三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就憂根。彼定不成就一。謂憂。定成就八。謂命意捨信等五餘。不定如前說。若不成就信根。彼定不成就八。謂信等五三無漏。定成就八。謂身命意五受。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若不成就眼根。彼於三世二十二根。幾不成就幾成就。乃至具知根問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就三世一。過去未來七。三世一者。謂眼。過未七者。謂命等七。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌女男根亦爾若不成就身根。彼定不成就三世十。過去未來一。三世十者。謂七色苦憂未知當知。過未一者謂命。定成就過去未來五。三世二。現在一。過未五者。謂信等五。三世二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。若男女根俱不成就。彼定不成就三世二。過去未來六。三世二者。謂男女。過未六者。謂五色命。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。命意捨根無不成就。若不成就樂根。彼定不成就三世九。過去未來六。三世九者。謂女男四受除捨三無漏。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂三受。未現一者。謂未知當知。現二者。謂身命此中二說如前。餘不定如前說。若成就已知根。彼定不成就過去未來八。三世二。過未八者。謂命等。三世二者。謂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜已知。現一者謂命。餘不定如前說。若成就具知根。彼定不成就過去未來八。三世三。過未八者。謂命等。三世三者。謂憂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜具知。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就眼根。彼於二十二根。幾不成就幾成就。乃至具知根問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就一。謂眼。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌女男根三無漏根亦爾。若不成就身根。彼定不成就十。謂七色苦憂未。知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若男女根俱不成就。彼定不成就二。謂男女。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。命意捨根無不成就。若不成就樂根。彼定不成就九。謂女男四受除捨三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就苦根。彼定不成就五。謂女男苦憂未知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就喜根。彼定不成就八。謂女男苦喜憂三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就憂根。彼定不成就一。謂憂。定成就八。謂命意捨信等五餘。不定如前說。若不成就信根。彼定不成就八。謂信等五三無漏。定成就八。謂身命意五受。餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若不成就眼根。彼於三世二十二根。幾不成就幾成就。乃至具知根問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就三世一。過去未來七。三世一者。謂眼。過未七者。謂命等七。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如眼根。耳鼻舌女男根亦爾若不成就身根。彼定不成就三世十。過去未來一。三世十者。謂七色苦憂未知當知。過未一者謂命。定成就過去未來五。三世二。現在一。過未五者。謂信等五。三世二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。若男女根俱不成就。彼定不成就三世二。過去未來六。三世二者。謂男女。過未六者。謂五色命。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。命意捨根無不成就。若不成就樂根。彼定不成就三世九。過去未來六。三世九者。謂女男四受除捨三無漏。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五

。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就苦根。彼定不成就三世五。過去未來六三世五者。謂女男苦憂未知當知。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就喜根。彼定不成就三世八。過去未來六。三世八者。謂女男苦憂喜三無漏。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就憂根彼定不成就三世一。過去未來八。三世一者。謂憂。過未八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一。謂命。餘不定如前說。若不成就信根。彼定不成就三世八。過去未來八。三世八者。謂信等五三無漏。過未八者。謂命等。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受。現二者。謂身命餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若不成就未知當知根。彼定不成就三世一。過去未來八。三世一者。謂未知當知。過未八者。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如未知當知根。已知具知根亦爾。諸根善彼根因善根耶。設根因善根彼根善耶。答諸根善彼根。因善根謂八根全。及六根少分。此以善根為三因。即相應俱有同類。有根因善根彼根非善。謂善根所引異熟生根。即善根所引異熟命等八根。及意樂喜捨根。此以善根為一因。謂異熟因。此中無貪無瞋無癡名因善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就苦根。彼定不成就三世五。過去未來六三世五者。謂女男苦憂未知當知。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就喜根。彼定不成就三世八。過去未來六。三世八者。謂女男苦憂喜三無漏。過未六者。謂五色命。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就憂根彼定不成就三世一。過去未來八。三世一者。謂憂。過未八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一。謂命。餘不定如前說。若不成就信根。彼定不成就三世八。過去未來八。三世八者。謂信等五三無漏。過未八者。謂命等。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受。現二者。謂身命餘不定如前說。如信根。精進念定慧根亦爾。若不成就未知當知根。彼定不成就三世一。過去未來八。三世一者。謂未知當知。過未八者。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如未知當知根。已知具知根亦爾。諸根善彼根因善根耶。設根因善根彼根善耶。答諸根善彼根。因善根謂八根全。及六根少分。此以善根為三因。即相應俱有同類。有根因善根彼根非善。謂善根所引異熟生根。即善根所引異熟命等八根。及意樂喜捨根。此以善根為一因。謂異熟因。此中無貪無瞋無癡名因善根。

諸根不善彼根因不善根耶。設根因不善根彼根不善耶。答諸根不善彼根因不善根。謂六根少分。此以不善根為四因。即相應俱有同類遍行。有根因不善根。彼根非不善。謂不善根所引異熟一生根。即不善根所引命等八根。及意苦根。此以不善根為一因。謂異熟因。及欲界有身見邊執見相應根。此以不善根為二因。謂同類遍行。此中貪瞋癡名因不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根不善彼根因不善根耶。設根因不善根彼根不善耶。答諸根不善彼根因不善根。謂六根少分。此以不善根為四因。即相應俱有同類遍行。有根因不善根。彼根非不善。謂不善根所引異熟一生根。即不善根所引命等八根。及意苦根。此以不善根為一因。謂異熟因。及欲界有身見邊執見相應根。此以不善根為二因。謂同類遍行。此中貪瞋癡名因不善根。

諸根無記彼根因無記根耶。設根因無記根。彼根無記耶。答應作四句。迦濕彌羅國毘婆沙師說。無記根有三。謂無記愛慧無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記慧者。謂有覆無記慧。無覆無記慧。有覆無記慧。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五部染污慧。無覆無記慧。謂威儀路工巧處異熟生變化心俱生慧。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由三無記根故名有根心。所餘有覆無記心由二無記根故名有根心。謂無記慧無明一切無覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記慧。依此以釋四句義者。有根無記。彼根非因無記根。謂無緣根即命等八根。此根無記而不以無記根為因。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。即六少分。此根不善而以無記根為二因。謂同類遍行。有根無記彼根亦因無記根。謂無記有緣根。即五少分。此根無記亦以無記根為四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記。彼根亦非因無記根。謂善根。即八全六少分。此根非無記。亦不以無記根為因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無緣根。即命等八根。以色心不相應行為因。此非三性根為因而以色心不相應行為三因。謂俱有同類異熟。西方諸師說。無記根有四。謂無記愛見慢無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記見者。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五見。無記慢者。謂色無色界五部慢。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由二無記根故名有根心。謂無記愛無明。無記見慢相應心。亦各由二無記根故名有根心。謂即彼及無明。所餘有覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記無明。依彼以釋四句義者。此文應作是說。有根無記彼根非因無記根。謂無覆無記根。此根無記而不以無記為根因。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。此根非無記而以無記根為二因。謂同類遍行。有根無記彼根亦因無記根。謂有覆無記根。此根無記亦以無記根為四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記彼根亦非因無記根。謂善根此根非無記。亦不以無記根為因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無覆無記根。以色心不相應行等為因。此根不以三性根為因。而以色心不相應行。無覆無記心心所為四因。謂相應俱有同類異熟。此即總說然相應根具有四因。不相應根唯三因。除相應因。問何故西方諸師。立慢為無記根。答彼說力堅強義是根義。慢力堅強故立為根。謂瑜伽師。所以退失百千善品皆由慢力。問何故此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根無記彼根因無記根耶。設根因無記根。彼根無記耶。答應作四句。迦濕彌羅國毘婆沙師說。無記根有三。謂無記愛慧無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記慧者。謂有覆無記慧。無覆無記慧。有覆無記慧。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五部染污慧。無覆無記慧。謂威儀路工巧處異熟生變化心俱生慧。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由三無記根故名有根心。所餘有覆無記心由二無記根故名有根心。謂無記慧無明一切無覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記慧。依此以釋四句義者。有根無記。彼根非因無記根。謂無緣根即命等八根。此根無記而不以無記根為因。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。即六少分。此根不善而以無記根為二因。謂同類遍行。有根無記彼根亦因無記根。謂無記有緣根。即五少分。此根無記亦以無記根為四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記。彼根亦非因無記根。謂善根。即八全六少分。此根非無記。亦不以無記根為因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無緣根。即命等八根。以色心不相應行為因。此非三性根為因而以色心不相應行為三因。謂俱有同類異熟。西方諸師說。無記根有四。謂無記愛見慢無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記見者。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五見。無記慢者。謂色無色界五部慢。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由二無記根故名有根心。謂無記愛無明。無記見慢相應心。亦各由二無記根故名有根心。謂即彼及無明。所餘有覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記無明。依彼以釋四句義者。此文應作是說。有根無記彼根非因無記根。謂無覆無記根。此根無記而不以無記為根因。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。此根非無記而以無記根為二因。謂同類遍行。有根無記彼根亦因無記根。謂有覆無記根。此根無記亦以無記根為四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記彼根亦非因無記根。謂善根此根非無記。亦不以無記根為因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無覆無記根。以色心不相應行等為因。此根不以三性根為因。而以色心不相應行。無覆無記心心所為四因。謂相應俱有同類異熟。此即總說然相應根具有四因。不相應根唯三因。除相應因。問何故西方諸師。立慢為無記根。答彼說力堅強義是根義。慢力堅強故立為根。謂瑜伽師。所以退失百千善品皆由慢力。問何故此

國諸師不立為根耶。答此說下義是根義。慢令心舉於下不順故不立根。問何故此國諸師立無覆無記慧為無記根。答此說為依因義是根義。無覆無記慧為依因勝故立為根。問何故西方諸師不立為根。答彼說力堅強義是根義。無覆無記慧勢力羸劣故不立根。問何故此彼國師俱不立疑為無記根。答俱說定住義是根義。疑不定住二門轉故。不立為根。如是說者。如善不善根俱有三種。無記根亦應爾。又如不善慢不立不善根。無記慢亦應爾故。無記根唯三者善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國諸師不立為根耶。答此說下義是根義。慢令心舉於下不順故不立根。問何故此國諸師立無覆無記慧為無記根。答此說為依因義是根義。無覆無記慧為依因勝故立為根。問何故西方諸師不立為根。答彼說力堅強義是根義。無覆無記慧勢力羸劣故不立根。問何故此彼國師俱不立疑為無記根。答俱說定住義是根義。疑不定住二門轉故。不立為根。如是說者。如善不善根俱有三種。無記根亦應爾。又如不善慢不立不善根。無記慢亦應爾故。無記根唯三者善。

根蘊第六中因緣納息第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去。彼根緣過去耶。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答為止撥無去來二世及撥無因緣者意。乃至廣說故作斯論。此中依二緣作論。謂因緣所緣緣。問何故不依餘二緣作。論耶。答等無間緣唯一剎那增上緣通一切法。若依彼作論則文義不婉博故。此但依二緣作論。此中應作略毘婆沙。謂二十二根中。十四有所緣。八無所緣。有所緣中。五識身相應品過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。不生法緣三世。意識身相應品隨在何世。若生不生皆緣三世及無為法。又見苦見集所斷根通緣五部。見滅見道所斷根唯緣自部及不斷修斷。不斷根通緣五部及不斷。又欲色界繫及不繫根。通緣三界繫及不繫。無色界繫根唯緣色無色界繫及不繫。因緣差別亦應准知。是謂此中略所說義。隨文廣釋如理應知。於中一切初翻因略而緣廣。一切後翻緣略而因廣。此中諸忍以智名說智眷屬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因過去。彼根緣過去耶。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答為止撥無去來二世及撥無因緣者意。乃至廣說故作斯論。此中依二緣作論。謂因緣所緣緣。問何故不依餘二緣作。論耶。答等無間緣唯一剎那增上緣通一切法。若依彼作論則文義不婉博故。此但依二緣作論。此中應作略毘婆沙。謂二十二根中。十四有所緣。八無所緣。有所緣中。五識身相應品過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。不生法緣三世。意識身相應品隨在何世。若生不生皆緣三世及無為法。又見苦見集所斷根通緣五部。見滅見道所斷根唯緣自部及不斷修斷。不斷根通緣五部及不斷。又欲色界繫及不繫根。通緣三界繫及不繫。無色界繫根唯緣色無色界繫及不繫。因緣差別亦應准知。是謂此中略所說義。隨文廣釋如理應知。於中一切初翻因略而緣廣。一切後翻緣略而因廣。此中諸忍以智名說智眷屬故。