阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界無色起。彼法無色界心俱耶。答諸法無色界無色起。彼法或無色界心俱。或欲界心俱。或色界心俱。或不繫心俱。云何無色界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色義如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。無色界法得起。此如前欲界心俱起無色界無色釋。云何色界心俱。答如色界心若退若生。無色界法得起。此如前色界心俱起無色界無色釋。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。無色界法得起。謂以無漏道離第四靜慮染。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。以無漏道離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏為加行。諸加行道。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。此是總說。於中若依未至定。乃至第四靜慮。離下三無色染者。除加行道。依下三無色離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地。離非想非非想處染。最後解脫道盡智起時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若依三無色。無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地最後解脫道時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。起無漏解脫時。依無色定無漏無礙解增長時。起無色無漏念住時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。設法無色界心俱起。彼法無色界無色耶。答諸法無色界心俱起。彼法或無色界無色。或欲界無色。或色界無色。或不繫無色。云何無色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色義如前釋。云何欲界無色。答如住無色界心。欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前欲界無色起無色界心俱釋。云何色界無色。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前色界無色起無色界心俱釋。云何不繫無色。答如無色界心若退若勝進。不繫法得起。無色界心退不繫得起者。謂阿羅漢起無色界纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。無色界心勝進不繫得起者。謂諸聖者以世俗道。離第四靜慮染。若空無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。及聖者以世俗道。離下三無色染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。并依無色定離非想非非想處染。若世俗為加行彼加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依無色定。若世俗為加行彼加行道時。若聖者起無色有漏解脫二遍處時。依無色定有漏無礙解增長時。依無色定起世俗念。住空空無願無願無相無相時。起入滅定想微細心時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無色界無色起。彼法無色界心俱耶。答諸法無色界無色起。彼法或無色界心俱。或欲界心俱。或色界心俱。或不繫心俱。云何無色界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色義如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。無色界法得起。此如前欲界心俱起無色界無色釋。云何色界心俱。答如色界心若退若生。無色界法得起。此如前色界心俱起無色界無色釋。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。無色界法得起。謂以無漏道離第四靜慮染。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。以無漏道離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏為加行。諸加行道。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。此是總說。於中若依未至定。乃至第四靜慮。離下三無色染者。除加行道。依下三無色離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地。離非想非非想處染。最後解脫道盡智起時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若依三無色。無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地最後解脫道時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。起無漏解脫時。依無色定無漏無礙解增長時。起無色無漏念住時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。設法無色界心俱起。彼法無色界無色耶。答諸法無色界心俱起。彼法或無色界無色。或欲界無色。或色界無色。或不繫無色。云何無色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色義如前釋。云何欲界無色。答如住無色界心。欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前欲界無色起無色界心俱釋。云何色界無色。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前色界無色起無色界心俱釋。云何不繫無色。答如無色界心若退若勝進。不繫法得起。無色界心退不繫得起者。謂阿羅漢起無色界纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。無色界心勝進不繫得起者。謂諸聖者以世俗道。離第四靜慮染。若空無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。及聖者以世俗道。離下三無色染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。并依無色定離非想非非想處染。若世俗為加行彼加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依無色定。若世俗為加行彼加行道時。若聖者起無色有漏解脫二遍處時。依無色定有漏無礙解增長時。依無色定起世俗念。住空空無願無願無相無相時。起入滅定想微細心時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問無

色界心生時。不繫法得亦起。如無色界上地歿生下地時。彼心與所生次下地見修所斷諸染擇滅得俱起。此中何故不說。有說。應說而不說者當知此義有餘。如是說者。爾時所得擇滅雖不繫。而得是無色界繫非不繫。是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界心生時。不繫法得亦起。如無色界上地歿生下地時。彼心與所生次下地見修所斷諸染擇滅得俱起。此中何故不說。有說。應說而不說者當知此義有餘。如是說者。爾時所得擇滅雖不繫。而得是無色界繫非不繫。是故不說。

諸法學無色起。彼法學心俱耶。答諸法學無色起。彼法或學心俱。或非學非無學心俱。云何學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。學無色彼心相應。學無色者。謂學心所法彼心俱有。學無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進。學法得起非學非無學心退。學得起者。謂阿羅漢起非想非非想處。乃至初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。若起初靜慮上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法學無色起。彼法學心俱耶。答諸法學無色起。彼法或學心俱。或非學非無學心俱。云何學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。學無色彼心相應。學無色者。謂學心所法彼心俱有。學無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進。學法得起非學非無學心退。學得起者。謂阿羅漢起非想非非想處。乃至初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。若起初靜慮上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。

彼心唯與不還果諸得俱起。諸不還者若起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。若一來者前六品纏。隨起何退彼心隨其所應亦與如前學得俱起。非學非無學心勝進學得起者。謂諸學者以世俗道離欲界乃至無所有處染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修學法諸得俱起。信勝解練根作見至。若世俗為加行彼加行道時。即此學者引發諸通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。學者雜修靜慮中間心時。學者起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。學者起入滅定想微細心時。學者修不淨觀持息念。世俗念住時。彼心與未來所修學法諸得俱起設法學心俱起。彼法學無色耶。答諸法學心俱起。彼法或學無色。或非學非無學無色。云何學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有。學無色義如前釋。云何非學非無學無色。答如學心勝進非學非無學法得起。及住學心。非學非無學。諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。學心勝進非學非無學得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起。以無漏道。離欲界乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道諸得俱起。離欲界乃至第三靜慮染。第九解脫道時。彼心亦與通果心品諸得俱起。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。學者起無漏他心智通時。學者雜修靜慮初後心時。學者起無漏念住時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。學者起無漏解脫時。除通果心。與如前說諸得俱起。及住學心乃至彼法得生老住無常者。謂諸學者生欲色界。住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心唯與不還果諸得俱起。諸不還者若起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前學得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。若一來者前六品纏。隨起何退彼心隨其所應亦與如前學得俱起。非學非無學心勝進學得起者。謂諸學者以世俗道離欲界乃至無所有處染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修學法諸得俱起。信勝解練根作見至。若世俗為加行彼加行道時。即此學者引發諸通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通解脫道時。學者雜修靜慮中間心時。學者起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。學者起入滅定想微細心時。學者修不淨觀持息念。世俗念住時。彼心與未來所修學法諸得俱起設法學心俱起。彼法學無色耶。答諸法學心俱起。彼法或學無色。或非學非無學無色。云何學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有。學無色義如前釋。云何非學非無學無色。答如學心勝進非學非無學法得起。及住學心。非學非無學。諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。學心勝進非學非無學得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起。以無漏道。離欲界乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道諸得俱起。離欲界乃至第三靜慮染。第九解脫道時。彼心亦與通果心品諸得俱起。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。學者起無漏他心智通時。學者雜修靜慮初後心時。學者起無漏念住時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。學者起無漏解脫時。除通果心。與如前說諸得俱起。及住學心乃至彼法得生老住無常者。謂諸學者生欲色界。住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。

諸法無學無色起。彼法無學心俱耶。答諸法無學無色起。彼法或無學心俱。或非學非無學心俱。云何無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色義如前釋。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進無學法得起。非學非無學心退。無學得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼非學非無學心。與劣根品無學法諸得俱起。有說。唯煩惱現前故退者。彼說此中但應言勝進。不應言退。如是說者。住無覆無記心亦退故。此中亦應說退。謂住無覆無記心。退堪達根住住法根。乃至退思法根住退法根。非學非無學心。勝進無學得起者。謂時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無學法諸得俱起。阿羅漢引發諸通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。阿羅漢雜修靜慮中間心時。阿羅漢起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。空空無願無願無相無相。及增長時阿羅漢起不淨觀。持息念。世俗念住。并入滅盡定想微細心時。彼心與未來所修無學法諸得俱起。設法無學心俱起。彼法無學無色耶。答諸法無學心俱起。彼法或無學無色。或非學非無學無色。云何無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色。義如前釋。云何非學非無學無色。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。無學心勝進非學非無學得起者。謂金剛喻定滅。盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。最後解脫道時。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。阿羅漢起無漏他心智通時。阿羅漢雜修靜慮初後心時。阿羅漢依色界定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。阿羅漢起無漏解脫。及依無色定起無漏念住。并無漏無礙解增長時。除通果心。彼心與餘如前諸得俱起。及住無學心乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界阿羅漢。住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。諸法非學非無學無色起。彼法非學非無學心俱耶。答諸法非學非無學無色起。彼法或非學非無學心俱。或學心俱。或無學心俱。云何非學非無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義如前釋。云何學心俱。答如學心勝進。非學非無學法得起。及住學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前學心俱起非學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無學無色起。彼法無學心俱耶。答諸法無學無色起。彼法或無學心俱。或非學非無學心俱。云何無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色義如前釋。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進無學法得起。非學非無學心退。無學得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼非學非無學心。與劣根品無學法諸得俱起。有說。唯煩惱現前故退者。彼說此中但應言勝進。不應言退。如是說者。住無覆無記心亦退故。此中亦應說退。謂住無覆無記心。退堪達根住住法根。乃至退思法根住退法根。非學非無學心。勝進無學得起者。謂時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無學法諸得俱起。阿羅漢引發諸通。諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。阿羅漢雜修靜慮中間心時。阿羅漢起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。空空無願無願無相無相。及增長時阿羅漢起不淨觀。持息念。世俗念住。并入滅盡定想微細心時。彼心與未來所修無學法諸得俱起。設法無學心俱起。彼法無學無色耶。答諸法無學心俱起。彼法或無學無色。或非學非無學無色。云何無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色。義如前釋。云何非學非無學無色。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。無學心勝進非學非無學得起者。謂金剛喻定滅。盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。最後解脫道時。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。阿羅漢起無漏他心智通時。阿羅漢雜修靜慮初後心時。阿羅漢依色界定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。阿羅漢起無漏解脫。及依無色定起無漏念住。并無漏無礙解增長時。除通果心。彼心與餘如前諸得俱起。及住無學心乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界阿羅漢。住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。諸法非學非無學無色起。彼法非學非無學心俱耶。答諸法非學非無學無色起。彼法或非學非無學心俱。或學心俱。或無學心俱。云何非學非無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義如前釋。云何學心俱。答如學心勝進。非學非無學法得起。及住學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前學心俱起非學

非無學無色釋。云何無學心俱。答如無學心勝進非學非無學法得起。及住無學心。非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前無學心俱起非學非無學無色釋。設法非學非無學心俱起。彼法非學非無學無色耶。答諸法非學非無學心俱起。彼法或非學非無學無色。或學無色。或無學無色。云何非學非無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義如前釋。云何學無色。答如非學非無學心。若退若勝進學法得起。此如前學無色起非學非無學心俱釋。云何無學無色。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起。此如前無學無色起非學非無學心俱釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非無學無色釋。云何無學心俱。答如無學心勝進非學非無學法得起。及住無學心。非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前無學心俱起非學非無學無色釋。設法非學非無學心俱起。彼法非學非無學無色耶。答諸法非學非無學心俱起。彼法或非學非無學無色。或學無色。或無學無色。云何非學非無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義如前釋。云何學無色。答如非學非無學心。若退若勝進學法得起。此如前學無色起非學非無學心俱釋。云何無學無色。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起。此如前無學無色起非學非無學心俱釋。

諸法見所斷無色起。彼法見所斷心俱耶。答諸法見所斷無色起。彼法或見所斷心俱。或修所斷心俱。云何見所斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色彼心相應。見所斷無色者。謂見所斷心所法彼心俱有。見所斷無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何修所斷心俱。答如修所斷心若退若生。見所斷法得起。修所斷心退。見所斷得起者。謂諸異生已離無所有處染。或起無所有處修所斷纏退。或乃至起欲界修所斷纏退時。彼心或與一地見所斷法。或乃至與八地見所斷法諸得俱起。乃至已離欲界染。未離初靜慮染。起欲界修所斷纏退時。彼心與一地見所斷法諸得俱起。修所斷心生見所斷得起者。謂從非想非非想處歿。或生無所有處。以無所有處修所斷心結生。或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時。彼心或與一地見所斷法。或乃至與八地見所斷法諸得俱起。乃至初靜慮歿生欲界。以欲界修所斷心結生時。彼心與一地見所斷法諸得俱起。設法見所斷心俱起。彼法見所斷無色耶。答諸法見所斷心俱起。彼法或見所斷無色。或修所斷無色。云何見所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色義如前釋。云何修所斷無色。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。見所斷心退修所斷得起者。謂諸異生已離無所有處染。起無所有處見所斷纏退。或乃至起欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法。或乃至八地修所斷法諸得俱起。乃至已離欲界染。未離初靜慮染。起欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。見所斷心生修所斷得起者。謂從非想非非想處歿。或生無所有處。以無所有處見所斷心結生。或乃至生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心或與一地修所斷法或乃至與八地修所斷法諸得俱起。乃至初靜慮歿生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。及住見所斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界見所斷煩惱現在前時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法見所斷無色起。彼法見所斷心俱耶。答諸法見所斷無色起。彼法或見所斷心俱。或修所斷心俱。云何見所斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色彼心相應。見所斷無色者。謂見所斷心所法彼心俱有。見所斷無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。略故不說。云何修所斷心俱。答如修所斷心若退若生。見所斷法得起。修所斷心退。見所斷得起者。謂諸異生已離無所有處染。或起無所有處修所斷纏退。或乃至起欲界修所斷纏退時。彼心或與一地見所斷法。或乃至與八地見所斷法諸得俱起。乃至已離欲界染。未離初靜慮染。起欲界修所斷纏退時。彼心與一地見所斷法諸得俱起。修所斷心生見所斷得起者。謂從非想非非想處歿。或生無所有處。以無所有處修所斷心結生。或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時。彼心或與一地見所斷法。或乃至與八地見所斷法諸得俱起。乃至初靜慮歿生欲界。以欲界修所斷心結生時。彼心與一地見所斷法諸得俱起。設法見所斷心俱起。彼法見所斷無色耶。答諸法見所斷心俱起。彼法或見所斷無色。或修所斷無色。云何見所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色義如前釋。云何修所斷無色。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。見所斷心退修所斷得起者。謂諸異生已離無所有處染。起無所有處見所斷纏退。或乃至起欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法。或乃至八地修所斷法諸得俱起。乃至已離欲界染。未離初靜慮染。起欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。見所斷心生修所斷得起者。謂從非想非非想處歿。或生無所有處。以無所有處見所斷心結生。或乃至生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心或與一地修所斷法或乃至與八地修所斷法諸得俱起。乃至初靜慮歿生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。及住見所斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界見所斷煩惱現在前時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。

諸法修所斷無色起。彼法修所斷心俱耶。答諸法修所斷無色起。彼法或修所斷心俱。或見所斷心俱。或不斷心俱。云何修所斷心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。修所斷無色義如前釋。云何見所斷心俱。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常。此如前見所斷心俱起修所斷無色釋。云何不斷心俱。答如不斷心勝進修所斷法得起。及住不斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不斷心勝進修所斷得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道諸得俱起。離欲界乃至第三靜慮染。第九解脫道時。彼心亦與通果心品諸得俱起。金剛喻定滅盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。最後解脫道時。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依色界定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。起無漏解脫。及依無色定起無漏念住。并無漏無礙解增長時。除通果心品。彼心與餘如前諸得俱起。及住不斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法修所斷心俱起。彼法修所斷無色耶。答諸法修所斷心俱起。彼法或修所斷無色。或見所斷無色。或不斷無色。云何修所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有修所斷無色義如前釋。云何見所斷無色。答如修所斷心若退若生。見所斷法得起。此如前見所斷無色起修所斷心俱釋。云何不斷無。色答如修所斷心。若退若勝進。不斷法得起。修所斷心退不斷得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼修所斷心與劣根品不斷法諸得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。阿羅漢起非想非非想處。乃至初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。若起初靜慮上上品纏退。猶能護加行者。彼心亦與如前不斷得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與不還果諸得俱起。諸不還者起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退。猶能護加行者。彼心亦與 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法修所斷無色起。彼法修所斷心俱耶。答諸法修所斷無色起。彼法或修所斷心俱。或見所斷心俱。或不斷心俱。云何修所斷心俱。答諸法彼心相應彼心俱有。修所斷無色義如前釋。云何見所斷心俱。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常。此如前見所斷心俱起修所斷無色釋。云何不斷心俱。答如不斷心勝進修所斷法得起。及住不斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不斷心勝進修所斷得起者。謂住見道三類智時。彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界乃至無所有處染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道諸得俱起。離欲界乃至第三靜慮染。第九解脫道時。彼心亦與通果心品諸得俱起。金剛喻定滅盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。信勝解練根作見至。若無漏為加行。彼加行道時。有說。及解脫道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修世俗道。及或亦與通果心品諸得俱起。最後解脫道時。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依色界定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。起無漏解脫。及依無色定起無漏念住。并無漏無礙解增長時。除通果心品。彼心與餘如前諸得俱起。及住不斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法修所斷心俱起。彼法修所斷無色耶。答諸法修所斷心俱起。彼法或修所斷無色。或見所斷無色。或不斷無色。云何修所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有修所斷無色義如前釋。云何見所斷無色。答如修所斷心若退若生。見所斷法得起。此如前見所斷無色起修所斷心俱釋。云何不斷無。色答如修所斷心。若退若勝進。不斷法得起。修所斷心退不斷得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼修所斷心與劣根品不斷法諸得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。阿羅漢起非想非非想處。乃至初靜慮後八品纏退時。彼心與不還果及勝果道諸得俱起。若起初靜慮上上品纏退。猶能護加行者。彼心亦與如前不斷得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與不還果諸得俱起。諸不還者起欲界下下下中二品纏退時。彼心與一來果及勝果道諸得俱起。若起下上品纏退。猶能護加行者。彼心亦與

如前不斷得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退。猶能護加行者。彼心亦與如前不斷得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。修所斷心勝進不斷得起者。謂諸聖者以世俗道離欲界。乃至無所有處染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。信勝解練根作見至。及時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。若聖者引發諸通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時。聖者起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。空空無願無願無相無相及增長時。聖者起不淨觀。持息念。世俗念住時。起入滅定想微細心時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前不斷得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與一來果諸得俱起。若起中下乃至上中五品纏退時。彼心與預流果及勝果道諸得俱起。若起上上品纏退。猶能護加行者。彼心亦與如前不斷得俱起。其有不能護加行者。彼心唯與預流果諸得俱起。修所斷心勝進不斷得起者。謂諸聖者以世俗道離欲界。乃至無所有處染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。信勝解練根作見至。及時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。若聖者引發諸通諸加行道。五無間道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。雜修靜慮中間心時。聖者起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。空空無願無願無相無相及增長時。聖者起不淨觀。持息念。世俗念住時。起入滅定想微細心時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。

諸法不斷無色起。彼法不斷心俱耶。答諸法不斷無色起。彼法或不斷心俱。或修所斷心俱。云何不斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。不斷無色義如前釋。云何修所斷心俱。答如修所斷心若退若勝進。不斷法得起。此如前修所斷心俱起不斷無色釋。設法不斷心俱起。彼法不斷無色耶。答諸法不斷心俱起。彼法或不斷無色。或修所斷無色。云何不斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有。不斷無色義如前釋。云何修所斷無色。答如不斷心勝進修所斷法得起。及住不斷心修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前修所斷無色起不斷心俱釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不斷無色起。彼法不斷心俱耶。答諸法不斷無色起。彼法或不斷心俱。或修所斷心俱。云何不斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。不斷無色義如前釋。云何修所斷心俱。答如修所斷心若退若勝進。不斷法得起。此如前修所斷心俱起不斷無色釋。設法不斷心俱起。彼法不斷無色耶。答諸法不斷心俱起。彼法或不斷無色。或修所斷無色。云何不斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有。不斷無色義如前釋。云何修所斷無色。答如不斷心勝進修所斷法得起。及住不斷心修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前修所斷無色起不斷心俱釋。

一切初靜慮皆有五支耶。乃至廣說。問何故作此論。有說。欲止他所說故。如分別論者。唯許初靜慮建立支非餘。所以者何。依契經故。如契經說。毘舍佉鄔波索迦。往達磨陣那苾芻尼所問言。聖者初靜慮有幾支。答言具壽有五支。謂尋伺喜樂心一境性。彼鄔波索迦既不問上靜慮支。彼苾芻尼又不說。故知上諸靜慮不建立支。為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故作斯論。問若上諸靜慮亦立支者。何故毘舍佉不問。苾芻尼不說耶。有說。彼疑者問。不疑者不問。隨問者說。不問者不說。由此不應責其所以。有說。毘舍佉欲試彼苾芻尼於此事為能知不。且問初靜慮支彼既無滯而說。鄔波索迦便作是念。此尊者於初靜慮既能無滯而說於餘靜慮必亦能知。是故不問。由彼更不問故苾芻尼亦不復說。有說。毘舍佉是利根性。聞初靜慮即知餘三故更不問。苾芻尼亦知彼已悟更不為說。有說。毘舍佉是鈍根性。極作意力纔能問初靜慮。無力更能問餘。是故不問。苾芻尼亦知彼齊是能受持。於餘非器故更不說。有餘師說。為令疑者得決定解故作斯論。謂彼經但說初靜慮有五支。不說上地。又但說支不說染與不染。今欲顯示上地亦有支唯不染污中具有。令諸疑者生決定解故作斯論。一切初靜慮皆有五支耶。答不染污有五。染污無五。無何等。答無離生喜樂。問何故染污喜於染靜慮不說支耶。有說。此文但應說無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。彼不染初靜慮具五支。染初靜慮有四支。有說。此文即是但說無樂。由此樂從離生故。喜相應故。名離生喜樂。是故此文不言無喜。有說。染靜慮中雖亦有喜。無支相故不立為支。若作是說。不染初靜慮具五支。染初靜慮唯有三支。一切第二靜慮皆有四支耶。答不染污有四。染污無四。無何等。答無內等淨。問內等淨是信。信通染污不染污。何故於染靜慮不說支耶。有說。此文應說無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮有三支。有說。染信名不信。此於染中雖有無支相故不立為支。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮唯有二支。一切第三靜慮皆有五支耶。答不染污有五。染污無五。無何等。答無正念正知。問念慧皆通染污中有。何故不立染靜慮支。有說。此文應說無捨。大善地法染中無故。若作是說。不染第三靜慮具五支。染第三靜慮有四支。有說。染念名失念。染慧名不正知。此於染中雖有無支相故不立為支。若作是說。不染第三靜慮具五支。染第三靜慮唯有二支。一切第四靜慮皆有四支耶。答不染污有四。染污無四。無何等。答無捨念清淨。問念通染污。於染靜慮何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切初靜慮皆有五支耶。乃至廣說。問何故作此論。有說。欲止他所說故。如分別論者。唯許初靜慮建立支非餘。所以者何。依契經故。如契經說。毘舍佉鄔波索迦。往達磨陣那苾芻尼所問言。聖者初靜慮有幾支。答言具壽有五支。謂尋伺喜樂心一境性。彼鄔波索迦既不問上靜慮支。彼苾芻尼又不說。故知上諸靜慮不建立支。為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故作斯論。問若上諸靜慮亦立支者。何故毘舍佉不問。苾芻尼不說耶。有說。彼疑者問。不疑者不問。隨問者說。不問者不說。由此不應責其所以。有說。毘舍佉欲試彼苾芻尼於此事為能知不。且問初靜慮支彼既無滯而說。鄔波索迦便作是念。此尊者於初靜慮既能無滯而說於餘靜慮必亦能知。是故不問。由彼更不問故苾芻尼亦不復說。有說。毘舍佉是利根性。聞初靜慮即知餘三故更不問。苾芻尼亦知彼已悟更不為說。有說。毘舍佉是鈍根性。極作意力纔能問初靜慮。無力更能問餘。是故不問。苾芻尼亦知彼齊是能受持。於餘非器故更不說。有餘師說。為令疑者得決定解故作斯論。謂彼經但說初靜慮有五支。不說上地。又但說支不說染與不染。今欲顯示上地亦有支唯不染污中具有。令諸疑者生決定解故作斯論。一切初靜慮皆有五支耶。答不染污有五。染污無五。無何等。答無離生喜樂。問何故染污喜於染靜慮不說支耶。有說。此文但應說無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。彼不染初靜慮具五支。染初靜慮有四支。有說。此文即是但說無樂。由此樂從離生故。喜相應故。名離生喜樂。是故此文不言無喜。有說。染靜慮中雖亦有喜。無支相故不立為支。若作是說。不染初靜慮具五支。染初靜慮唯有三支。一切第二靜慮皆有四支耶。答不染污有四。染污無四。無何等。答無內等淨。問內等淨是信。信通染污不染污。何故於染靜慮不說支耶。有說。此文應說無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮有三支。有說。染信名不信。此於染中雖有無支相故不立為支。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮唯有二支。一切第三靜慮皆有五支耶。答不染污有五。染污無五。無何等。答無正念正知。問念慧皆通染污中有。何故不立染靜慮支。有說。此文應說無捨。大善地法染中無故。若作是說。不染第三靜慮具五支。染第三靜慮有四支。有說。染念名失念。染慧名不正知。此於染中雖有無支相故不立為支。若作是說。不染第三靜慮具五支。染第三靜慮唯有二支。一切第四靜慮皆有四支耶。答不染污有四。染污無四。無何等。答無捨念清淨。問念通染污。於染靜慮何

故非支。有說。此文但應說無捨。大善地法染中無故。若作是說。不染第四靜慮具四支。染第四靜慮有三支。有說。染念名失念。不名念清淨。此於染中雖有無支相故不立為支。若作是說。不染第四靜慮具四支。染第四靜慮唯有二支。此中有作是說。諸染靜慮皆不立支。而唯說無喜樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂。有離生言故。第二靜慮內等淨。有淨言故。第三靜慮正念正知。有正言故。第四靜慮捨念清淨。有清淨言故。此皆於染明了相違故偏說無。而實染中一切支皆非。有說。隨勝者說。謂初靜慮出欲界重苦利益支勝。上三靜慮於勝妙離染對治支勝。是故於染靜慮隨勝者說無。然其餘支於染靜慮亦不建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故非支。有說。此文但應說無捨。大善地法染中無故。若作是說。不染第四靜慮具四支。染第四靜慮有三支。有說。染念名失念。不名念清淨。此於染中雖有無支相故不立為支。若作是說。不染第四靜慮具四支。染第四靜慮唯有二支。此中有作是說。諸染靜慮皆不立支。而唯說無喜樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂。有離生言故。第二靜慮內等淨。有淨言故。第三靜慮正念正知。有正言故。第四靜慮捨念清淨。有清淨言故。此皆於染明了相違故偏說無。而實染中一切支皆非。有說。隨勝者說。謂初靜慮出欲界重苦利益支勝。上三靜慮於勝妙離染對治支勝。是故於染靜慮隨勝者說無。然其餘支於染靜慮亦不建立。