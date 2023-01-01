阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十三五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十三五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中根納息第一之二

問已知根云何。答已見諦者已現觀者。諸學慧慧根。及所有根。信解見至身證。於四聖諦已現觀重現觀。是謂已知根。此中於四聖諦已見故。名已見諦者。已現觀故名已現觀者。諸學慧慧根者。此說慧根及所有根。信解見至身證。於四聖諦已現觀。重現觀者。說餘八根。總此九根名已知根。問諸無學者於四聖諦亦重現觀。如從退法轉至思法。乃至從堪達法轉至不動。何故但說學重現觀非無學耶。答亦應說無學。而不說者。當知有餘。有說。此中舉初顯後。若說學重現觀。當知已說無學亦重現觀。如舉初顯後。舉始入顯已度。舉加行顯究竟。當知亦爾。有說。若斷未曾斷煩惱。得未曾得沙門果者。說重現觀。無學爾時非斷未曾斷煩惱。亦非得未曾得沙門果。是故不說。有說。若斷未曾斷繫得。得未曾得離繫得者。說重現觀。無學爾時雖得未曾得離繫得而不斷未曾斷繫得。是故不說。如斷繫得。得離繫得。除過患修功德。捨下劣證上妙。去無義取有義。盡渴愛苦受無熱樂。應知亦爾。有說。捨未曾捨無智。得未曾得智者。說重現觀。無學爾時雖得未曾得智。而非捨未曾捨無智。是故不說。應知此依染無智說。由如是等種種因緣。學說重現觀非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問已知根云何。答已見諦者已現觀者。諸學慧慧根。及所有根。信解見至身證。於四聖諦已現觀重現觀。是謂已知根。此中於四聖諦已見故。名已見諦者。已現觀故名已現觀者。諸學慧慧根者。此說慧根及所有根。信解見至身證。於四聖諦已現觀。重現觀者。說餘八根。總此九根名已知根。問諸無學者於四聖諦亦重現觀。如從退法轉至思法。乃至從堪達法轉至不動。何故但說學重現觀非無學耶。答亦應說無學。而不說者。當知有餘。有說。此中舉初顯後。若說學重現觀。當知已說無學亦重現觀。如舉初顯後。舉始入顯已度。舉加行顯究竟。當知亦爾。有說。若斷未曾斷煩惱。得未曾得沙門果者。說重現觀。無學爾時非斷未曾斷煩惱。亦非得未曾得沙門果。是故不說。有說。若斷未曾斷繫得。得未曾得離繫得者。說重現觀。無學爾時雖得未曾得離繫得而不斷未曾斷繫得。是故不說。如斷繫得。得離繫得。除過患修功德。捨下劣證上妙。去無義取有義。盡渴愛苦受無熱樂。應知亦爾。有說。捨未曾捨無智。得未曾得智者。說重現觀。無學爾時雖得未曾得智。而非捨未曾捨無智。是故不說。應知此依染無智說。由如是等種種因緣。學說重現觀非無學。

問具知根云何。答漏盡阿羅漢。諸無學慧慧根。及所有根。慧解脫俱解脫能得現法樂住。此中漏盡阿羅漢諸無學慧慧根者。此說慧根及所有根。慧解脫俱解脫能得現法樂住者。說餘八根。總此九根名具知根。問學者亦有現法樂住。何故但說無學耶。答亦應說學。而不說者。當知有餘。有說。此中舉終顯始。若說無學得現法樂住。當知已說學亦得現法樂住。如舉終顯始。舉已度顯初入。舉究竟顯加行。當知亦爾。復次此說名義勝者。以法言之。則無學法勝。以補特伽羅言之。則無學補特伽羅勝。有說。此中說得輕安樂非煩惱熱所損者。學雖得輕安樂。而猶為煩惱熱所損。是故不說。復次此中說受輕安樂自在廣大者。學於所作有所作故。雖受輕安樂。而不自在。亦不廣大。如王未除一切怨敵。雖受王樂而不自在。亦不廣大。彼亦如是。是故不說。有說。此中說已息煩惱意言已滿牟尼相者。學則不然。是故不說。有說。此中說有現法樂住。無後世樂住者。學於二世皆有樂住。是故不說。由如是等諸因緣故。無學說樂住非學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問具知根云何。答漏盡阿羅漢。諸無學慧慧根。及所有根。慧解脫俱解脫能得現法樂住。此中漏盡阿羅漢諸無學慧慧根者。此說慧根及所有根。慧解脫俱解脫能得現法樂住者。說餘八根。總此九根名具知根。問學者亦有現法樂住。何故但說無學耶。答亦應說學。而不說者。當知有餘。有說。此中舉終顯始。若說無學得現法樂住。當知已說學亦得現法樂住。如舉終顯始。舉已度顯初入。舉究竟顯加行。當知亦爾。復次此說名義勝者。以法言之。則無學法勝。以補特伽羅言之。則無學補特伽羅勝。有說。此中說得輕安樂非煩惱熱所損者。學雖得輕安樂。而猶為煩惱熱所損。是故不說。復次此中說受輕安樂自在廣大者。學於所作有所作故。雖受輕安樂。而不自在。亦不廣大。如王未除一切怨敵。雖受王樂而不自在。亦不廣大。彼亦如是。是故不說。有說。此中說已息煩惱意言已滿牟尼相者。學則不然。是故不說。有說。此中說有現法樂住。無後世樂住者。學於二世皆有樂住。是故不說。由如是等諸因緣故。無學說樂住非學。

問為有三明阿羅漢不。若有者。此中何故不說。若無者。恣舉經云何通。如說。尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊。此五百苾芻。幾是三明。幾是俱解脫。幾是慧解脫。此中因論生論。尊者舍利子知是事不。若知者何故問。若不知者。云何得名波羅蜜多聲聞。應作是說。彼尊者知。若爾何故問。亦有知而問者。如毘柰耶說。爾時世尊知而故問。由此不應以知故遮其問。有說。尊者欲饒益他故。謂舍利子雖自了知。而知眾中有不知者。無無畏故不能問佛。舍利子無是過故。為饒益他所以發問。有說。尊者欲於總中顯差別故。謂佛為五百苾芻如應說法。彼聞皆得阿羅漢果。永斷後有稱可佛心。一切有情真實稱可佛心者。謂得阿羅漢果永斷後有。尊者舍利子作是念彼諸苾芻。雖皆得阿羅漢果永斷後有。而未知彼誰先來勤修加行誰不爾。欲於總中顯有差別。故發斯問。有說。世尊先為五百苾芻說法令等住果。尊者舍利子欲顯彼道有差別故。是以發問。有說。世尊先為五百苾芻說法。令住平等無為解脫。尊者舍利子。欲顯彼有為解脫非無異故。而發斯問。有說。尊者欲顯發功德伏藏令世共知故。如世伏藏土所覆故世人不見。若因開發乃得見之生希有想。如是功德寶藏以少欲土覆世無知者。由舍利子所顯發故。世人共知生希有想。有說。尊者欲發施主增上思故。有諸施主雨四月中。以衣服等供給僧眾。彼或生念。我所施田為良美不。為欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐。是故尊者發如是問。有說。尊者欲顯師徒儀式法應爾故。謂弟子法應問師。師法應教弟子。有說。尊者顯己求法無厭離諸懈慢。令他亦然。是以故問。有說。尊者欲斷世人少有所知。便生傲足不問他故。彼尊者念言世人智慧。於我所有十六分中不能及一。我猶問他。何況汝等少知少見而不問耶。有說。尊者欲顯離法慳垢故。謂法慳者見他問時尚不生喜。何況自問。有說。尊者欲止外道誹謗故。謂諸外道恒謗佛言。沙門喬答摩攝受鄔波底沙俱履多故。夜從受法晝為他說。若舍利子於大眾前。合掌恭敬而請問者。此謗便止。有說。尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之。故發斯問。如王所司所有符疏。若無王印人不承受。往關津等悉為障礙。若有王印人皆信用所往無礙。如是佛弟子所有善說。若無佛印他不信受。如來滅後所有四眾亦不敬受。若為佛印所印可者。聞則奉行。遺法四眾亦生敬重。由此等緣彼舍利子而作斯問。若無三明阿羅漢者。彼經所說云何通耶。答應說有三明阿羅漢。問若爾。彼經善通。此中何故不說。答此中應作是說。及所有根慧解脫俱解脫三明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問為有三明阿羅漢不。若有者。此中何故不說。若無者。恣舉經云何通。如說。尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊。此五百苾芻。幾是三明。幾是俱解脫。幾是慧解脫。此中因論生論。尊者舍利子知是事不。若知者何故問。若不知者。云何得名波羅蜜多聲聞。應作是說。彼尊者知。若爾何故問。亦有知而問者。如毘柰耶說。爾時世尊知而故問。由此不應以知故遮其問。有說。尊者欲饒益他故。謂舍利子雖自了知。而知眾中有不知者。無無畏故不能問佛。舍利子無是過故。為饒益他所以發問。有說。尊者欲於總中顯差別故。謂佛為五百苾芻如應說法。彼聞皆得阿羅漢果。永斷後有稱可佛心。一切有情真實稱可佛心者。謂得阿羅漢果永斷後有。尊者舍利子作是念彼諸苾芻。雖皆得阿羅漢果永斷後有。而未知彼誰先來勤修加行誰不爾。欲於總中顯有差別。故發斯問。有說。世尊先為五百苾芻說法令等住果。尊者舍利子欲顯彼道有差別故。是以發問。有說。世尊先為五百苾芻說法。令住平等無為解脫。尊者舍利子。欲顯彼有為解脫非無異故。而發斯問。有說。尊者欲顯發功德伏藏令世共知故。如世伏藏土所覆故世人不見。若因開發乃得見之生希有想。如是功德寶藏以少欲土覆世無知者。由舍利子所顯發故。世人共知生希有想。有說。尊者欲發施主增上思故。有諸施主雨四月中。以衣服等供給僧眾。彼或生念。我所施田為良美不。為欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐。是故尊者發如是問。有說。尊者欲顯師徒儀式法應爾故。謂弟子法應問師。師法應教弟子。有說。尊者顯己求法無厭離諸懈慢。令他亦然。是以故問。有說。尊者欲斷世人少有所知。便生傲足不問他故。彼尊者念言世人智慧。於我所有十六分中不能及一。我猶問他。何況汝等少知少見而不問耶。有說。尊者欲顯離法慳垢故。謂法慳者見他問時尚不生喜。何況自問。有說。尊者欲止外道誹謗故。謂諸外道恒謗佛言。沙門喬答摩攝受鄔波底沙俱履多故。夜從受法晝為他說。若舍利子於大眾前。合掌恭敬而請問者。此謗便止。有說。尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之。故發斯問。如王所司所有符疏。若無王印人不承受。往關津等悉為障礙。若有王印人皆信用所往無礙。如是佛弟子所有善說。若無佛印他不信受。如來滅後所有四眾亦不敬受。若為佛印所印可者。聞則奉行。遺法四眾亦生敬重。由此等緣彼舍利子而作斯問。若無三明阿羅漢者。彼經所說云何通耶。答應說有三明阿羅漢。問若爾。彼經善通。此中何故不說。答此中應作是說。及所有根慧解脫俱解脫三明

。能得現法樂住。而不說者。當知有餘。復次已說在先所說中。謂三明阿羅漢。或是慧解脫。或是俱解脫。若說慧解脫。當知已說慧解脫三明。若說俱解脫。當知已說俱解脫三明。故不別說。昔於此義有二論師。一名時毘羅。二名寠沙伐摩。尊者時毘羅偏稱讚慧。尊者寠沙伐摩偏稱讚滅定。時毘羅作如是說。慧勝非滅定。慧有所緣。滅定無所緣故。寠沙伐摩作如是說。滅定勝非慧滅定唯聖者有。慧通異生有故稱讚慧者作如是言。若具三明非八解脫者。是名三明。若具三明亦八解脫者。亦名三明。若具八解脫非三明者。是名俱解脫。若有一明二明。是名慧解脫。所以者何。以慧勝滅定故。稱讚滅定者作如是言。若具八解脫非三明者。是名俱解脫。若具八解脫亦三明者。亦名俱解脫。若具三明非八解脫者。是名三明。若有一明二明。名慧解脫。所以者何。以滅定勝慧故。此二所說俱唐捐其功。於文無益於義無益。然具三明者有得滅定。有不得滅定。若得者名俱解脫三明。若不得者名慧解脫三明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。能得現法樂住。而不說者。當知有餘。復次已說在先所說中。謂三明阿羅漢。或是慧解脫。或是俱解脫。若說慧解脫。當知已說慧解脫三明。若說俱解脫。當知已說俱解脫三明。故不別說。昔於此義有二論師。一名時毘羅。二名寠沙伐摩。尊者時毘羅偏稱讚慧。尊者寠沙伐摩偏稱讚滅定。時毘羅作如是說。慧勝非滅定。慧有所緣。滅定無所緣故。寠沙伐摩作如是說。滅定勝非慧滅定唯聖者有。慧通異生有故稱讚慧者作如是言。若具三明非八解脫者。是名三明。若具三明亦八解脫者。亦名三明。若具八解脫非三明者。是名俱解脫。若有一明二明。是名慧解脫。所以者何。以慧勝滅定故。稱讚滅定者作如是言。若具八解脫非三明者。是名俱解脫。若具八解脫亦三明者。亦名俱解脫。若具三明非八解脫者。是名三明。若有一明二明。名慧解脫。所以者何。以滅定勝慧故。此二所說俱唐捐其功。於文無益於義無益。然具三明者有得滅定。有不得滅定。若得者名俱解脫三明。若不得者名慧解脫三明。

今當重說三無漏根一一立名差別所以。問何故名未知當知根。答未已知而知。未已現觀而現觀。斷無智故名未知當知根。問若如是者。苦法智忍生。於欲界五蘊苦得現觀。苦法智生於彼復得現觀。則是現觀已復現觀。何故猶名未知當知根。不名已知根耶。答苦法智忍於欲界五蘊苦名現觀。非已現觀。苦法智生乃名已現觀。然非已現觀而現觀故。不名已知根。有說。苦法智忍於欲界五蘊苦。雖名現觀而不名知。非智性故。苦法智生乃得名知。爾時雖名已現觀。而現觀而非已知而知。故不名已知根。又此中依智現觀而作論。非忍故。亦不名已現觀而現觀。如何名已知根。有說苦法智後復有未已現觀道生。此智為未已現觀。覺所𣣋所覆以下著上。彼增上力故此不自在。由此苦法智不名已知根。餘忍智亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當重說三無漏根一一立名差別所以。問何故名未知當知根。答未已知而知。未已現觀而現觀。斷無智故名未知當知根。問若如是者。苦法智忍生。於欲界五蘊苦得現觀。苦法智生於彼復得現觀。則是現觀已復現觀。何故猶名未知當知根。不名已知根耶。答苦法智忍於欲界五蘊苦名現觀。非已現觀。苦法智生乃名已現觀。然非已現觀而現觀故。不名已知根。有說。苦法智忍於欲界五蘊苦。雖名現觀而不名知。非智性故。苦法智生乃得名知。爾時雖名已現觀。而現觀而非已知而知。故不名已知根。又此中依智現觀而作論。非忍故。亦不名已現觀而現觀。如何名已知根。有說苦法智後復有未已現觀道生。此智為未已現觀。覺所𣣋所覆以下著上。彼增上力故此不自在。由此苦法智不名已知根。餘忍智亦爾。

問何故名已知根。答已知而知。已現觀而現觀。斷無智故名已知根。問若如是者。道類智忍生。除其自性相應俱有法。於餘一切類智品道皆得現觀。此後道類智生。於道類智忍自性相應俱有法。乃得現觀。爾時於彼忍自性等未已現觀而現觀。何故名已知根不名未知當知根。答外國師說十六心剎那皆是見道。問今不問彼。但問十五心剎那為見道者。何故爾耶。尊者僧伽筏蘇說曰。道類智忍現在前時。能修未來無量剎那道類智忍。彼所修者於現在忍等已得現觀。故無有過。此不應理。未來道無作用故。應作是答。從多分說名已現觀。謂已現觀者無量無邊。未已現觀者但有少許。已現觀而現觀者。猶如大地。未已現觀而現觀者。但如一塊。妙高一塵大海一渧。虛空蚊處喻亦如是。故從多分名已知根。問第十六心頃應如七智。何故獨說為已知根。非已知而知故。答此亦從多分說。謂初剎那雖與七智相似。後諸剎那皆與彼異。從多分說悉名已知根。一類性故。有說。此後更無未已知。道所𣣋所覆不以下著上。令不得自在。必當爾故。於知言已知。如去時名已去。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故名已知根。答已知而知。已現觀而現觀。斷無智故名已知根。問若如是者。道類智忍生。除其自性相應俱有法。於餘一切類智品道皆得現觀。此後道類智生。於道類智忍自性相應俱有法。乃得現觀。爾時於彼忍自性等未已現觀而現觀。何故名已知根不名未知當知根。答外國師說十六心剎那皆是見道。問今不問彼。但問十五心剎那為見道者。何故爾耶。尊者僧伽筏蘇說曰。道類智忍現在前時。能修未來無量剎那道類智忍。彼所修者於現在忍等已得現觀。故無有過。此不應理。未來道無作用故。應作是答。從多分說名已現觀。謂已現觀者無量無邊。未已現觀者但有少許。已現觀而現觀者。猶如大地。未已現觀而現觀者。但如一塊。妙高一塵大海一渧。虛空蚊處喻亦如是。故從多分名已知根。問第十六心頃應如七智。何故獨說為已知根。非已知而知故。答此亦從多分說。謂初剎那雖與七智相似。後諸剎那皆與彼異。從多分說悉名已知根。一類性故。有說。此後更無未已知。道所𣣋所覆不以下著上。令不得自在。必當爾故。於知言已知。如去時名已去。彼亦如是。

問何故名具知根。答已知而知。已現觀而現觀。不斷無智先已斷故。名具知根問若如是者。三乘無學皆是具知。何故世尊獨名為佛。答能初覺故。能遍覺故。能別覺故。說名為佛聲聞獨覺不能初覺。不能遍覺。不能別覺。故不名佛。有說。若於爾焰自覺遍覺。無錯謬覺。說名為佛。獨覺雖能自覺。無餘二種。聲聞俱無。故不名佛。有說。若於諸緣能自然覺。一切種覺說名為佛。獨覺雖有自然覺。而無一切種覺。聲聞俱無。故不名佛。有說。若智於能覺所覺。行相所緣。根根義。有境境。爾焰中。能遍明覺說名為佛。二乘不爾。有說。若有聞而不捨。說名為佛。二乘不爾。有說。若相續中。永伏一切非理習氣。說名為佛。二乘不爾。有說。若有於甚深緣起河能盡源底。說名為佛。二乘不爾。故經喻以三獸渡河。謂兔馬象。兔於水上但浮而渡馬或履地或浮而渡。香象恒時蹈底而渡。聲聞獨覺及與如來。渡緣起河如次亦爾。有說。若斷二種無知。謂染不染。說名為佛。聲聞獨覺唯能斷染。不斷不染。故不名佛。有說。若斷二種疑惑。謂事隨眠。說名為佛。聲聞獨覺雖斷隨眠而不斷事。故不名佛。有說。若盡智時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及解脫障。說名為佛。聲聞獨覺或先脫煩惱障。後解脫障。或先斷解脫障。後煩惱障。無俱脫者。故不名佛。有說。若具二圓滿者。說名為佛。謂所依能依諸餘有情。或所依圓滿非能依。如轉輪王。或能依圓滿非所依。謂聲聞獨覺。唯佛具二故得佛名。如所依能依器器中處處中明與行。應知亦爾。有說。若三事圓滿說名為佛。謂色族辯。二乘不爾。有說。若三事圓滿說名為佛。謂立誓果成恣問。二乘不爾。有說。若具三不護三不共念住說名為佛。二乘不爾。有說。若所言無二。辯才無竭。所記無謬。說名為佛。二乘不爾。有說。若具四智說名為佛。謂因智時智相智說智。二乘不爾。有說。若具四智說名為佛。謂無著智。無礙智。無謬智。不退智。二乘不爾。有說。若具種種因覺。種種果覺。種種相續覺。種種對治覺。說名為佛。二乘不爾。有說。若世八法所不能染。功德彼岸無能逮者。一切危厄堪能拔濟。說名為佛。二乘不爾。有說。若具十八不共佛法。十力。四無所畏。大悲。三不共念住。說名為佛。二乘不爾。有說。若有深遠微細遍行。平等大悲心者。說名為佛。深遠者。三無數劫所積集故。微細者。覺三苦故。遍行者。緣三界故。平等者。於怨親中無異轉故。由如是等種種因緣。於三具知唯一名佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故名具知根。答已知而知。已現觀而現觀。不斷無智先已斷故。名具知根問若如是者。三乘無學皆是具知。何故世尊獨名為佛。答能初覺故。能遍覺故。能別覺故。說名為佛聲聞獨覺不能初覺。不能遍覺。不能別覺。故不名佛。有說。若於爾焰自覺遍覺。無錯謬覺。說名為佛。獨覺雖能自覺。無餘二種。聲聞俱無。故不名佛。有說。若於諸緣能自然覺。一切種覺說名為佛。獨覺雖有自然覺。而無一切種覺。聲聞俱無。故不名佛。有說。若智於能覺所覺。行相所緣。根根義。有境境。爾焰中。能遍明覺說名為佛。二乘不爾。有說。若有聞而不捨。說名為佛。二乘不爾。有說。若相續中。永伏一切非理習氣。說名為佛。二乘不爾。有說。若有於甚深緣起河能盡源底。說名為佛。二乘不爾。故經喻以三獸渡河。謂兔馬象。兔於水上但浮而渡馬或履地或浮而渡。香象恒時蹈底而渡。聲聞獨覺及與如來。渡緣起河如次亦爾。有說。若斷二種無知。謂染不染。說名為佛。聲聞獨覺唯能斷染。不斷不染。故不名佛。有說。若斷二種疑惑。謂事隨眠。說名為佛。聲聞獨覺雖斷隨眠而不斷事。故不名佛。有說。若盡智時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及解脫障。說名為佛。聲聞獨覺或先脫煩惱障。後解脫障。或先斷解脫障。後煩惱障。無俱脫者。故不名佛。有說。若具二圓滿者。說名為佛。謂所依能依諸餘有情。或所依圓滿非能依。如轉輪王。或能依圓滿非所依。謂聲聞獨覺。唯佛具二故得佛名。如所依能依器器中處處中明與行。應知亦爾。有說。若三事圓滿說名為佛。謂色族辯。二乘不爾。有說。若三事圓滿說名為佛。謂立誓果成恣問。二乘不爾。有說。若具三不護三不共念住說名為佛。二乘不爾。有說。若所言無二。辯才無竭。所記無謬。說名為佛。二乘不爾。有說。若具四智說名為佛。謂因智時智相智說智。二乘不爾。有說。若具四智說名為佛。謂無著智。無礙智。無謬智。不退智。二乘不爾。有說。若具種種因覺。種種果覺。種種相續覺。種種對治覺。說名為佛。二乘不爾。有說。若世八法所不能染。功德彼岸無能逮者。一切危厄堪能拔濟。說名為佛。二乘不爾。有說。若具十八不共佛法。十力。四無所畏。大悲。三不共念住。說名為佛。二乘不爾。有說。若有深遠微細遍行。平等大悲心者。說名為佛。深遠者。三無數劫所積集故。微細者。覺三苦故。遍行者。緣三界故。平等者。於怨親中無異轉故。由如是等種種因緣。於三具知唯一名佛。

問世尊何故於色蘊中。唯立眼處等為根。非色處等耶。答由色處等無根相故。有說。內處攝者立根。外處攝者不立。有說。若亦作所依者立根。唯作所緣者不立。有境境說亦爾。有說。若唯有情數攝者立根。若不定者不立。有說。若唯是有執受者立根。若非及不定者不立。有說。若唯相續攝者立根。不定者不立。有說。若唯自相續受用者立根。不定者不立。有說。不共者立根。共者不立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問世尊何故於色蘊中。唯立眼處等為根。非色處等耶。答由色處等無根相故。有說。內處攝者立根。外處攝者不立。有說。若亦作所依者立根。唯作所緣者不立。有境境說亦爾。有說。若唯有情數攝者立根。若不定者不立。有說。若唯是有執受者立根。若非及不定者不立。有說。若唯相續攝者立根。不定者不立。有說。若唯自相續受用者立根。不定者不立。有說。不共者立根。共者不立。

問世尊何故於受蘊中。苦受樂受各立二根。不苦不樂受唯立一耶。答不苦不樂受亦應立二。而不立者。當知是有餘說。復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故。復次欲現二門二略。乃至廣說。復次苦樂二受有明利。有不明利。有輕躁。有不輕躁。有安住。有不安住。諸明利輕躁不安住者。立憂喜受。諸不明利不輕躁安住者。立苦樂受。不苦不樂受。唯不明利不輕躁安住。故合立一。復次苦受樂受轉有異故。各分為二。謂樂根轉異喜根轉異。苦根轉異。憂根轉異。不苦不樂受無異轉。故合立為一。復次苦受樂受互相違故。各分為二。謂苦樂相違。憂喜相違。不苦不樂受無此相違。故但說一問何故想蘊不立為根。答非根法多。何獨問想。問如色蘊行蘊少分立根。受蘊識蘊皆立為根。唯想不立。所以故問。答以想無根相故。復次根者自力轉。想由他轉。如傭作人他教即作。不教不作。想於境轉。亦復如是。謂受思識領納造作了別境已。想方取相。復次根者自在不為他覆。想為慧覆。故不說根謂善想為善慧所覆。如於善事善取相者。世間說此名聰慧人。無記想為無記慧所覆。如於世務善取相者。世便說此名巧慧人。染污想為顛倒慧所覆。如說於無常起常想顛倒。乃至於非我起我想顛倒。尊者世友說曰。想何故不立根。答增上義是根義。想增上少故不立根。問想亦有增上。如說一切有為法展轉增上。諸無為法於有為增上。答我說少不說無也。又說根者能害煩惱。想不能害煩惱。問想亦能害煩惱。如說苾芻於無常想。若習若修若多修習。能除一切欲貪色無色貪。答此於慧說想名也。大德說曰。根是主義不隨於他。想則隨他。餘心心所分別境已方能取相。故不立根。尊者眾世說曰。根者沈實。想用浮虛。故勝解觀名為假想。世亦於彼不實解中言是汝想。尊者覺天說曰。根者決定難可搖動。想用隨緣轉易不定。如影像陽焰。故不立根。問何故煩惱不立為根。答彼無根相。是以不立。有餘師說。增上是根。煩惱下劣。問煩惱能令諸有相續。壞諸善品令沒生死。令遠涅槃難可調伏。云何下劣。答以諸煩惱鄙賤可訶。智者棄之故名下劣。非無勢用名為下劣。如旃荼羅補羯娑等。雖有勢用亦名下劣。以諸勝人所輕賤故。問若爾。染污受應不立根。答受於染品勢用增上故立為根。煩惱不爾。以依諸受生煩惱故。問若爾。想應立根。亦能生煩惱故。答想雖能生煩惱。而不及受勝。由此義故亦不說在緣起支中。有說。受雖隨順染品。而亦與善法交通。煩惱唯於染品隨順。而不順善。故不立根。猶如獄正所居雖下而與貴勝交往。非如守門獄卒。雖有威猛苦切於人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問世尊何故於受蘊中。苦受樂受各立二根。不苦不樂受唯立一耶。答不苦不樂受亦應立二。而不立者。當知是有餘說。復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故。復次欲現二門二略。乃至廣說。復次苦樂二受有明利。有不明利。有輕躁。有不輕躁。有安住。有不安住。諸明利輕躁不安住者。立憂喜受。諸不明利不輕躁安住者。立苦樂受。不苦不樂受。唯不明利不輕躁安住。故合立一。復次苦受樂受轉有異故。各分為二。謂樂根轉異喜根轉異。苦根轉異。憂根轉異。不苦不樂受無異轉。故合立為一。復次苦受樂受互相違故。各分為二。謂苦樂相違。憂喜相違。不苦不樂受無此相違。故但說一問何故想蘊不立為根。答非根法多。何獨問想。問如色蘊行蘊少分立根。受蘊識蘊皆立為根。唯想不立。所以故問。答以想無根相故。復次根者自力轉。想由他轉。如傭作人他教即作。不教不作。想於境轉。亦復如是。謂受思識領納造作了別境已。想方取相。復次根者自在不為他覆。想為慧覆。故不說根謂善想為善慧所覆。如於善事善取相者。世間說此名聰慧人。無記想為無記慧所覆。如於世務善取相者。世便說此名巧慧人。染污想為顛倒慧所覆。如說於無常起常想顛倒。乃至於非我起我想顛倒。尊者世友說曰。想何故不立根。答增上義是根義。想增上少故不立根。問想亦有增上。如說一切有為法展轉增上。諸無為法於有為增上。答我說少不說無也。又說根者能害煩惱。想不能害煩惱。問想亦能害煩惱。如說苾芻於無常想。若習若修若多修習。能除一切欲貪色無色貪。答此於慧說想名也。大德說曰。根是主義不隨於他。想則隨他。餘心心所分別境已方能取相。故不立根。尊者眾世說曰。根者沈實。想用浮虛。故勝解觀名為假想。世亦於彼不實解中言是汝想。尊者覺天說曰。根者決定難可搖動。想用隨緣轉易不定。如影像陽焰。故不立根。問何故煩惱不立為根。答彼無根相。是以不立。有餘師說。增上是根。煩惱下劣。問煩惱能令諸有相續。壞諸善品令沒生死。令遠涅槃難可調伏。云何下劣。答以諸煩惱鄙賤可訶。智者棄之故名下劣。非無勢用名為下劣。如旃荼羅補羯娑等。雖有勢用亦名下劣。以諸勝人所輕賤故。問若爾。染污受應不立根。答受於染品勢用增上故立為根。煩惱不爾。以依諸受生煩惱故。問若爾。想應立根。亦能生煩惱故。答想雖能生煩惱。而不及受勝。由此義故亦不說在緣起支中。有說。受雖隨順染品。而亦與善法交通。煩惱唯於染品隨順。而不順善。故不立根。猶如獄正所居雖下而與貴勝交往。非如守門獄卒。雖有威猛苦切於人

。而極鄙惡可厭賤故。貴勝離之。尊者僧伽伐蘇說曰。若法有染無染。身中可得者立根。煩惱唯於有染身中可得。故不立根。若爾憂根及具知根皆不應立。憂根但於有染身中可得。具知根但於無染身中可得故。有說。根是主義。煩惱非主。是心所法故。若爾受等亦應不立。由此因緣前說為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。而極鄙惡可厭賤故。貴勝離之。尊者僧伽伐蘇說曰。若法有染無染。身中可得者立根。煩惱唯於有染身中可得。故不立根。若爾憂根及具知根皆不應立。憂根但於有染身中可得。具知根但於無染身中可得故。有說。根是主義。煩惱非主。是心所法故。若爾受等亦應不立。由此因緣前說為善。

問何故受善染無記皆立為根。慧念定唯善立根。非染無記。答受於順雜染品勢用增上。善染無記受皆有勢力。順雜染品故並立根。慧念定三順清淨品勢用增上。唯善慧念定順清淨品故立為根。染慧念定乃相資助斷清淨品。無記慧等亦於淨品不順。是故皆不立根。有餘師說。受於三品皆有勢用。故並立根。慧念定三唯於淨品有勢用故。唯善立根。所以者何。諸受力故令有情類於諸善染無記事轉。由受於淨品勝故。說在覺支靜慮支中。於染品勝故。說在十二緣起支中。於非二品勝者。謂由受故造作種種無記事業。慧等不爾。由此應知意根亦於三品勝故。善染無記皆立為根。於三勝者。以三品法皆依心故。問何故作意勝解觸欲不立為根。答無根相故。謂作意雖能發動於意趣所緣境。非一切時恒有勝用。故不立根。問此於淨品豈無勝用。諸修定者初修定時。無不皆由作意力故。答初修定時令心趣境雖暫有力。心住境已便無勝用。故不立根。勝解雖能令心於境印可決定。而於生長無別勝用。故不立根。問豈不勝解於善法中亦有勝用。於戒等五蘊。十無學支中。皆建立故。答於離染位離染相顯。立解脫蘊正解脫支。除此更無生長勝用。以無根相不立為根。觸雖令心觸對於境順生諸受。然於染淨無別勝用。故不立根。問豈不生受即是勝用。答受於染淨有勝功能可立為根。觸唯生受於染淨品無親勝用。又觸唯能隨順染品。非順淨品。故不立根。多順淨品立諸根故。即由此故欲不立根。亦於淨品無勝用故。問契經說諸法欲為根本。諸染淨品皆從欲生。如何於淨無有勝用。答雖染淨品無欲不生。契經說為諸法根本。然既生已便無勝用。又多順愛故不立根。順下賤法非增上故。問思能令心造作善惡。立為意業。能發身語。能感生死。有增上用。勝於餘法。何不立根。答唯順雜染。非清淨品。故不立根。有說。諸業從煩惱生。煩惱鄙賤非增上故。不立為根。業亦應爾。如鄙賤人所生男女。人皆厭棄不與交婚。諸業亦然。故無根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故受善染無記皆立為根。慧念定唯善立根。非染無記。答受於順雜染品勢用增上。善染無記受皆有勢力。順雜染品故並立根。慧念定三順清淨品勢用增上。唯善慧念定順清淨品故立為根。染慧念定乃相資助斷清淨品。無記慧等亦於淨品不順。是故皆不立根。有餘師說。受於三品皆有勢用。故並立根。慧念定三唯於淨品有勢用故。唯善立根。所以者何。諸受力故令有情類於諸善染無記事轉。由受於淨品勝故。說在覺支靜慮支中。於染品勝故。說在十二緣起支中。於非二品勝者。謂由受故造作種種無記事業。慧等不爾。由此應知意根亦於三品勝故。善染無記皆立為根。於三勝者。以三品法皆依心故。問何故作意勝解觸欲不立為根。答無根相故。謂作意雖能發動於意趣所緣境。非一切時恒有勝用。故不立根。問此於淨品豈無勝用。諸修定者初修定時。無不皆由作意力故。答初修定時令心趣境雖暫有力。心住境已便無勝用。故不立根。勝解雖能令心於境印可決定。而於生長無別勝用。故不立根。問豈不勝解於善法中亦有勝用。於戒等五蘊。十無學支中。皆建立故。答於離染位離染相顯。立解脫蘊正解脫支。除此更無生長勝用。以無根相不立為根。觸雖令心觸對於境順生諸受。然於染淨無別勝用。故不立根。問豈不生受即是勝用。答受於染淨有勝功能可立為根。觸唯生受於染淨品無親勝用。又觸唯能隨順染品。非順淨品。故不立根。多順淨品立諸根故。即由此故欲不立根。亦於淨品無勝用故。問契經說諸法欲為根本。諸染淨品皆從欲生。如何於淨無有勝用。答雖染淨品無欲不生。契經說為諸法根本。然既生已便無勝用。又多順愛故不立根。順下賤法非增上故。問思能令心造作善惡。立為意業。能發身語。能感生死。有增上用。勝於餘法。何不立根。答唯順雜染。非清淨品。故不立根。有說。諸業從煩惱生。煩惱鄙賤非增上故。不立為根。業亦應爾。如鄙賤人所生男女。人皆厭棄不與交婚。諸業亦然。故無根義。

問何故善心所法中。唯二立根餘皆不立。答餘並無根相故。謂信能為諸善根本。無有善品離信而成。精進普能策發眾善。無有善品離精進成。故此二法增上義勝。可立為根。餘則不爾。問慚愧二種自性善攝。說為白法。何不立根。答此能對治遍不善心。一向黑品自性不善。故說名白及自性善。然於生長諸善法中。無別勝能。故無根義。問無貪無恚名為善根。此中何故不立為根。答彼建立根。與此義異。謂彼所治與六識俱。通五所斷。是隨眠性。能發麁重身語惡業。與斷善根作勝加行。具斯五義立不善根。無貪等三能對治彼。及起諸散善業故名善根。此中信等立根。通望生長一切善法。多依隨順出世善品。故無貪等於此非根。問輕安。不害。不放逸捨。何不立根。答無根相故。謂彼所治四隨煩惱。三唯遍染心。一為惡尋伴。惱亂菩薩障取菩提。故善法中立彼能治。然於生長清淨品法。無勝所作。故不立根。問諸善皆依不放逸起。云何說所作非勝耶。答此但能。除諸放逸法故。令諸善品依信等生。非彼親能有生長用。問欣厭何故不立根耶。答於散位中此用雖勝。於定善位用不分明。根用必於兩位中勝。而於定位明了增強。故彼二法無有根義。問若爾。何故立信為根。答澄淨用通一切位故。非唯散位。是故立根。問惡作睡眠。及與尋伺。何故非根。答無根相故。謂前二種唯在散心。後二不通一切界地。又皆無有生善勝能。故皆不說有其根義。問若爾。苦等四受應不立根。答總而言之。受遍諸位。依彼種類皆說為根。又受皆有生長增上。彼四不爾。問道支中立尋靜慮。支中立尋伺。豈非生長有增勝耶。答此於定慧有策持力故立為支。非於生長有增上用。是故非根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故善心所法中。唯二立根餘皆不立。答餘並無根相故。謂信能為諸善根本。無有善品離信而成。精進普能策發眾善。無有善品離精進成。故此二法增上義勝。可立為根。餘則不爾。問慚愧二種自性善攝。說為白法。何不立根。答此能對治遍不善心。一向黑品自性不善。故說名白及自性善。然於生長諸善法中。無別勝能。故無根義。問無貪無恚名為善根。此中何故不立為根。答彼建立根。與此義異。謂彼所治與六識俱。通五所斷。是隨眠性。能發麁重身語惡業。與斷善根作勝加行。具斯五義立不善根。無貪等三能對治彼。及起諸散善業故名善根。此中信等立根。通望生長一切善法。多依隨順出世善品。故無貪等於此非根。問輕安。不害。不放逸捨。何不立根。答無根相故。謂彼所治四隨煩惱。三唯遍染心。一為惡尋伴。惱亂菩薩障取菩提。故善法中立彼能治。然於生長清淨品法。無勝所作。故不立根。問諸善皆依不放逸起。云何說所作非勝耶。答此但能。除諸放逸法故。令諸善品依信等生。非彼親能有生長用。問欣厭何故不立根耶。答於散位中此用雖勝。於定善位用不分明。根用必於兩位中勝。而於定位明了增強。故彼二法無有根義。問若爾。何故立信為根。答澄淨用通一切位故。非唯散位。是故立根。問惡作睡眠。及與尋伺。何故非根。答無根相故。謂前二種唯在散心。後二不通一切界地。又皆無有生善勝能。故皆不說有其根義。問若爾。苦等四受應不立根。答總而言之。受遍諸位。依彼種類皆說為根。又受皆有生長增上。彼四不爾。問道支中立尋靜慮。支中立尋伺。豈非生長有增勝耶。答此於定慧有策持力故立為支。非於生長有增上用。是故非根。

問何故於諸不相應行唯命立根。答唯命根有根義故。謂彼唯是有情數攝。唯是異熟。能遍任持故立為根。餘皆不爾。所以者何。四有為相三義皆無。無想異熟無遍持義。其眾同分非唯異熟。由彼亦通等流性故。二無心定。名句文身。得非得等。無後二義。故彼一切皆不立根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故於諸不相應行唯命立根。答唯命根有根義故。謂彼唯是有情數攝。唯是異熟。能遍任持故立為根。餘皆不爾。所以者何。四有為相三義皆無。無想異熟無遍持義。其眾同分非唯異熟。由彼亦通等流性故。二無心定。名句文身。得非得等。無後二義。故彼一切皆不立根。

問若最勝義是根義者。涅槃於一切法中最勝。何不立根。答彼是諸根盡滅處故。根盡滅處不名為根。如缾等壞處不名缾等。有說。若法行世取果與果。有諸作用了知所緣。可立為根。涅槃不爾。有說。若法生滅有因有果有有為相。可立為根。涅槃不爾。有說。根者屬因屬緣和合而生。涅槃不爾。有說。若法為生所生。為老所老。為滅所滅。可立為根。涅槃不爾。有說。根者墮蘊墮世。眾苦所隨。涅槃不爾。有說。根者有前後相上中下相。涅槃不爾。有說。最勝是根義者。謂於有為中勝而有作用。涅槃乃於一切法中最勝。而無作用。故不立根。虛空非擇滅不立根義。准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若最勝義是根義者。涅槃於一切法中最勝。何不立根。答彼是諸根盡滅處故。根盡滅處不名為根。如缾等壞處不名缾等。有說。若法行世取果與果。有諸作用了知所緣。可立為根。涅槃不爾。有說。若法生滅有因有果有有為相。可立為根。涅槃不爾。有說。根者屬因屬緣和合而生。涅槃不爾。有說。若法為生所生。為老所老。為滅所滅。可立為根。涅槃不爾。有說。根者墮蘊墮世。眾苦所隨。涅槃不爾。有說。根者有前後相上中下相。涅槃不爾。有說。最勝是根義者。謂於有為中勝而有作用。涅槃乃於一切法中最勝。而無作用。故不立根。虛空非擇滅不立根義。准此應知。