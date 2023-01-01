阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲染時。諸加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。離初靜慮染時。若依初靜慮作加行。彼加行道中現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。若依第二靜慮近分作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。離第二第三靜慮染時應知亦爾。離第四靜慮染時。若依第四靜慮作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。若依空無邊處近分作加行。彼加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離空無邊處染時。諸加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離識無邊處無所有處染時應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異生離欲染時。諸加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。離初靜慮染時。若依初靜慮作加行。彼加行道中現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。若依第二靜慮近分作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。離第二第三靜慮染時應知亦爾。離第四靜慮染時。若依第四靜慮作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。若依空無邊處近分作加行。彼加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離空無邊處染時。諸加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離識無邊處無所有處染時應知亦爾。

未離欲染異生。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。已離欲染異生。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。不淨觀。持息念。念住時。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。起暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。起無色四解脫。二遍處。及念住時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。引發五通時。諸加行道二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。一解脫道中。現在修世俗他心智。未來亦修世俗他心智。五無間道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。二解脫道中。不修智無記故聖者見道中。若如是功德現在修未來。即修如是功德。如諸忍現在前時。現在修如是忍。未來亦修如是忍。諸智現在前時。現在修如是智。未來亦修如是智。除三心頃。未來亦修世俗智。謂苦集滅類智時。亦修未來現觀邊世俗智。問何故見道中唯修同分。修道中能修同分不同分耶。答以見道處所定對治定故唯修同分。修道處所不定對治不定。故能修同分不同分。復次以見道所緣定對治定故唯修同分。修道所緣不定對治不定。故能修同分不同分。復次見道中初得聖種性於四聖諦初修聖行相故唯修同分。修道中已得聖種性。於四聖諦已修聖行相。故能修同分不同分。復次見道中初得見諦。初得現觀故唯修同分。修道中已得見諦已得現觀。故能修同分不同分。道類智時無他心智者。現在修道類二智。未來修六智。除世俗他心智。有他心智者。現在修道類二智。未來修七智。除世俗智。聖者以世俗道離欲染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。若世俗作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。離初靜慮染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。若世俗作加行。彼加行道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。九無間道中現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。乃至離無所有處染。時。應知亦爾。以無漏道離欲染時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修。七智。除他心智。九無間八解脫道中。四法智隨二現在修。未來修七智。除他心智。第九解脫道中四法智隨二現在修。未來修八智。離初靜慮染時。若以世俗作加行。彼加行道中現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染異生。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。已離欲染異生。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。不淨觀。持息念。念住時。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。起暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。起無色四解脫。二遍處。及念住時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。引發五通時。諸加行道二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。一解脫道中。現在修世俗他心智。未來亦修世俗他心智。五無間道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。二解脫道中。不修智無記故聖者見道中。若如是功德現在修未來。即修如是功德。如諸忍現在前時。現在修如是忍。未來亦修如是忍。諸智現在前時。現在修如是智。未來亦修如是智。除三心頃。未來亦修世俗智。謂苦集滅類智時。亦修未來現觀邊世俗智。問何故見道中唯修同分。修道中能修同分不同分耶。答以見道處所定對治定故唯修同分。修道處所不定對治不定。故能修同分不同分。復次以見道所緣定對治定故唯修同分。修道所緣不定對治不定。故能修同分不同分。復次見道中初得聖種性於四聖諦初修聖行相故唯修同分。修道中已得聖種性。於四聖諦已修聖行相。故能修同分不同分。復次見道中初得見諦。初得現觀故唯修同分。修道中已得見諦已得現觀。故能修同分不同分。道類智時無他心智者。現在修道類二智。未來修六智。除世俗他心智。有他心智者。現在修道類二智。未來修七智。除世俗智。聖者以世俗道離欲染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。若世俗作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。離初靜慮染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。若世俗作加行。彼加行道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。九無間道中現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。乃至離無所有處染。時。應知亦爾。以無漏道離欲染時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修。七智。除他心智。九無間八解脫道中。四法智隨二現在修。未來修七智。除他心智。第九解脫道中四法智隨二現在修。未來修八智。離初靜慮染時。若以世俗作加行。彼加行道中現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行

道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中。二法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。九解脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修八智。乃至離無所有處染應知亦爾。離非想非非想處染時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中二法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修七智。除世俗智。第九解脫道中。二類智隨二現在修。未來修八智及修三界無量善根未離欲染信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。無間道中。四法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。解脫道中四法四類智隨二現在修。未來有說修六智。除世俗他心智。有說修七智。除他心智。已離欲染信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。無間道中四法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。解脫道中四法四類智隨二現在修。未來有說修七智。除世俗智。有說修八智。時解脫阿羅漢練根作不動時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中二法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解脫道中二法四類智隨二現在修。未來修七智。除世俗智。第九解脫道中二類智隨二現在修。未來修八智。及修三界無量善根。未離欲染聖者。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。及世俗念住時。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。雜修靜慮時。初剎那頃四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。第二剎那頃現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第三剎那頃四法四類智隨二現在修。未來修八智。引發五通時。五無間道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。諸加行道二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。一解脫道中未來修八智。現在唯修世俗他心智。有說。亦修道法道類隨二。他心智二解脫道不修智無記故。已離欲染聖者。起四無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時。現在唯修世俗智。未來修八智。起無漏他心智時。現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中。二法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。九解脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修八智。乃至離無所有處染應知亦爾。離非想非非想處染時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中二法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解脫道中。二法四類智隨二現在修。未來修七智。除世俗智。第九解脫道中。二類智隨二現在修。未來修八智及修三界無量善根未離欲染信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。無間道中。四法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。解脫道中四法四類智隨二現在修。未來有說修六智。除世俗他心智。有說修七智。除他心智。已離欲染信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。無間道中四法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。解脫道中四法四類智隨二現在修。未來有說修七智。除世俗智。有說修八智。時解脫阿羅漢練根作不動時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二現在修。未來修八智。九無間道中二法四類智隨二現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解脫道中二法四類智隨二現在修。未來修七智。除世俗智。第九解脫道中二類智隨二現在修。未來修八智。及修三界無量善根。未離欲染聖者。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。及世俗念住時。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。雜修靜慮時。初剎那頃四法四類智隨二現在修。未來修七智。除他心智。第二剎那頃現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第三剎那頃四法四類智隨二現在修。未來修八智。引發五通時。五無間道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。諸加行道二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。一解脫道中未來修八智。現在唯修世俗他心智。有說。亦修道法道類隨二。他心智二解脫道不修智無記故。已離欲染聖者。起四無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時。現在唯修世俗智。未來修八智。起無漏他心智時。現

在修道法道類隨二他心智。未來修八智。依靜慮地。起無漏念住無漏義無礙解時。四法四類智隨二現在修。未來修八智。起無漏辯無礙解時。道法道類智隨二現在修。未來修八智。依無色定起無漏念住無漏義無礙解無漏解脫時。四類智隨二現在修。未來修八智。依無色定起無漏辯無礙解時。現在修道類二智。未來修八智。起入滅盡定微微心時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。是謂此處略毘婆沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在修道法道類隨二他心智。未來修八智。依靜慮地。起無漏念住無漏義無礙解時。四法四類智隨二現在修。未來修八智。起無漏辯無礙解時。道法道類智隨二現在修。未來修八智。依無色定起無漏念住無漏義無礙解無漏解脫時。四類智隨二現在修。未來修八智。依無色定起無漏辯無礙解時。現在修道類二智。未來修八智。起入滅盡定微微心時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。是謂此處略毘婆沙。

若修法智亦類智耶。答應作四句。義不定故有修法智非類智。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前時。此中入現觀苦集滅道法智時者。謂見道中四法智時。唯修法智不修類智。所以者何。以見道中若如是功德現在修未來。即修如是功德法智現在前時。唯修未來法智品。類智現在前時。唯修未來類智品故學見迹阿羅漢。已得法智現在前時者。學謂預流一來不還補特伽羅。迹謂四聖諦。以無漏慧已具見四諦迹故名學見迹。阿羅漢者謂慧解脫或俱解脫。此學無學已得法智現在前時唯修法智。是習修故不修類智。所以者何。以曾得法現在前時。勢力羸劣尚不能及第二剎那。況能修餘未來遠者。有修類智非法智。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前時此中入現觀苦集滅類智時者。謂見道中三類智時。唯修類智不修法智。義如前說。學見迹阿羅漢。已得類智現在前時者。謂學無學曾得類智現在前時。唯修類智不修法智。義如前說。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。此中入現觀道類智時者。謂見道後道類智時。能修法智。亦修類智。由此位中捨曾得道。得未曾得道。證結斷一味得。頓得八智。俱時修十六行相故。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時者。謂有學位以無漏道離欲染。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時。亦爾。離非想非非想處染若無漏作加行。彼加行道九無間道八解脫道時。信勝解練根作見至。若無漏作加行。彼加行道無間道解脫道時。雜修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏解脫時。如是等學位未得無漏智現在前時。能修法智。亦修類智。若無學位離非想非非想處染第九解脫道時。時解脫練根作不動。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時雜修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏無礙解無漏解脫時。如是等無學位未得無漏智現在前時。能修法智。亦修類智。未得世俗智現在前能俱修時者。謂學位以世俗道離欲染。若世俗作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時亦爾。離非想非非想處染。若世俗作加行。彼加行道時。信勝解練根作見至。若世俗作加行。彼加行道時。雜修靜慮中間心時。引發五通諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時。若無學位時解脫練根作不動。若世俗作加行。彼加行道時。雜修靜慮中間心時。引發五通諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修法智亦類智耶。答應作四句。義不定故有修法智非類智。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前時。此中入現觀苦集滅道法智時者。謂見道中四法智時。唯修法智不修類智。所以者何。以見道中若如是功德現在修未來。即修如是功德法智現在前時。唯修未來法智品。類智現在前時。唯修未來類智品故學見迹阿羅漢。已得法智現在前時者。學謂預流一來不還補特伽羅。迹謂四聖諦。以無漏慧已具見四諦迹故名學見迹。阿羅漢者謂慧解脫或俱解脫。此學無學已得法智現在前時唯修法智。是習修故不修類智。所以者何。以曾得法現在前時。勢力羸劣尚不能及第二剎那。況能修餘未來遠者。有修類智非法智。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前時此中入現觀苦集滅類智時者。謂見道中三類智時。唯修類智不修法智。義如前說。學見迹阿羅漢。已得類智現在前時者。謂學無學曾得類智現在前時。唯修類智不修法智。義如前說。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。此中入現觀道類智時者。謂見道後道類智時。能修法智。亦修類智。由此位中捨曾得道。得未曾得道。證結斷一味得。頓得八智。俱時修十六行相故。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時者。謂有學位以無漏道離欲染。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時。亦爾。離非想非非想處染若無漏作加行。彼加行道九無間道八解脫道時。信勝解練根作見至。若無漏作加行。彼加行道無間道解脫道時。雜修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏解脫時。如是等學位未得無漏智現在前時。能修法智。亦修類智。若無學位離非想非非想處染第九解脫道時。時解脫練根作不動。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時雜修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏無礙解無漏解脫時。如是等無學位未得無漏智現在前時。能修法智。亦修類智。未得世俗智現在前能俱修時者。謂學位以世俗道離欲染。若世俗作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時亦爾。離非想非非想處染。若世俗作加行。彼加行道時。信勝解練根作見至。若世俗作加行。彼加行道時。雜修靜慮中間心時。引發五通諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時。若無學位時解脫練根作不動。若世俗作加行。彼加行道時。雜修靜慮中間心時。引發五通諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗

無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時。如是等學無學位。未得世俗智現在前時。能修未來法智類智。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前俱不修時。一切異生染污心無記心無想定滅定無想天無漏忍時。此中學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時者。謂有學無學位已得世俗智現在前時。勢力羸劣尚不能修未來自類有漏功德。況能修異類法智類智品。未得世俗智現在前俱不修時者。謂即有學無學位未曾得聞思所成慧。及入滅定微微心現在前時。皆不能修法智類智。一切異生者。謂異生位諸有心時皆不能修法智類智。此非異生所修法故。染污心者。謂諸聖者諸染污心現在前時。皆不能修法智類智。以染污心是順退分其性沈重懈怠相應。自尚非修。況能修他無漏功德。要順勝分其性輕妙精進相應心方能修善故。無記心者。謂諸聖者諸無記心現在前時。皆不能修法智類智。以無記心卑下羸劣如腐種子。自尚非修。況能修他無漏功德。要堅勝心能修功德。無想定滅定者。謂住無想定及住滅定時。俱不能修法智類智。要有心位方有所修。無心位中不能修故。無想天者。有說。生彼於一切時不起善心。故不能修法智類智。有說。生彼雖起善心。而不能修加行善法。以彼唯起生得善故。尚不能修加行有漏。況法類智彼豈能修。無漏忍時者。謂見道中八無漏忍時不能修智。爾時唯修自類功德。非他類故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時。如是等學無學位。未得世俗智現在前時。能修未來法智類智。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前俱不修時。一切異生染污心無記心無想定滅定無想天無漏忍時。此中學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時者。謂有學無學位已得世俗智現在前時。勢力羸劣尚不能修未來自類有漏功德。況能修異類法智類智品。未得世俗智現在前俱不修時者。謂即有學無學位未曾得聞思所成慧。及入滅定微微心現在前時。皆不能修法智類智。一切異生者。謂異生位諸有心時皆不能修法智類智。此非異生所修法故。染污心者。謂諸聖者諸染污心現在前時。皆不能修法智類智。以染污心是順退分其性沈重懈怠相應。自尚非修。況能修他無漏功德。要順勝分其性輕妙精進相應心方能修善故。無記心者。謂諸聖者諸無記心現在前時。皆不能修法智類智。以無記心卑下羸劣如腐種子。自尚非修。況能修他無漏功德。要堅勝心能修功德。無想定滅定者。謂住無想定及住滅定時。俱不能修法智類智。要有心位方有所修。無心位中不能修故。無想天者。有說。生彼於一切時不起善心。故不能修法智類智。有說。生彼雖起善心。而不能修加行善法。以彼唯起生得善故。尚不能修加行有漏。況法類智彼豈能修。無漏忍時者。謂見道中八無漏忍時不能修智。爾時唯修自類功德。非他類故。

問何故已得善法現在前時。不能修餘未來諸善功德。答作用劣故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已修已息無勢用故。復次起已得法現在前時。前已得修今復習修。二修歷世但有損減更無增益。豈能更修未曾得善。如人食用先所集財。但有損減更無增益。豈名更集未曾集財。復次若多用功所起善法。能修未來諸餘善法。起已得善現在前時不多用功故。不能修未來善法。復次若已得善現在前時。能修未來諸善法者。世尊將欲入涅槃時。次第入諸靜慮等至。亦應能修未來功德。世尊現起初盡智時。已具得修一切功德。今若更修前應未得。若爾前位功德未滿。初成佛時應非究竟。證得無上正等菩提。勿有此失故。已得善現在前時。定不能修未來善法。餘修智義如文廣說。准前方隅應知其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故已得善法現在前時。不能修餘未來諸善功德。答作用劣故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已修已息無勢用故。復次起已得法現在前時。前已得修今復習修。二修歷世但有損減更無增益。豈能更修未曾得善。如人食用先所集財。但有損減更無增益。豈名更集未曾集財。復次若多用功所起善法。能修未來諸餘善法。起已得善現在前時不多用功故。不能修未來善法。復次若已得善現在前時。能修未來諸善法者。世尊將欲入涅槃時。次第入諸靜慮等至。亦應能修未來功德。世尊現起初盡智時。已具得修一切功德。今若更修前應未得。若爾前位功德未滿。初成佛時應非究竟。證得無上正等菩提。勿有此失故。已得善現在前時。定不能修未來善法。餘修智義如文廣說。准前方隅應知其相。

法智乃至道智。於八智中一一緣幾智耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說。諸所緣緣非實有體。為遮彼執顯所緣緣實有自體故作斯論。答法智緣七智。除類智。類智緣七智。除法智。所以者何法智緣下類智緣上。故不相緣。如有二人同住一處一人觀地。一人觀空。如是二人不相見面。他心智世俗智俱緣八智者。此二總能緣心心所法故。苦智集智俱緣二智。謂他心世俗智者。此二唯能緣有漏心品故。滅智不緣智者緣無為故。道智緣七智除世俗智者。緣道諦故。有餘於此別作問言。法智乃至道智。於八智中一一幾智緣耶。即自答言。法智四智緣。除類苦集滅智。類智四智緣。除法苦集滅智。他心智七智緣。除滅智。世俗智六智緣。除滅道智。苦集滅道智五智緣。除苦集滅智。法智乃至道智自他相望為幾緣耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有執緣無實體。為遮彼意欲顯四緣實有自體故作斯論。答法智與法智為四緣。乃至廣說。問何故此中與前結蘊不善納息所說有異。謂此中說法智與法智為四緣。不善納息說有身見與有身見或為四三二一緣耶。答如此中說彼亦應爾。如彼所說此亦應爾。但為顯示異相異文令受持者生欣樂故。復次欲現二門二略二影二梯二隥二明二炬令知所說更相顯故。復次彼說是了義。此說非了義。彼說無別意。此說有別意。彼說無別緣。此說有別緣。彼說依勝義。此說依世俗。復次彼依四種差別而說。謂界差別。世差別。剎那差別。等無間緣差別。此唯依一種差別而說。謂等無間緣差別。法智與法智為四緣者。謂因等無間所緣增上。此中因者如種子法。等無間者如開避法。所緣者如柱杖法。增上者如不障法。法智與法智為因緣者。謂為一因即相似因。為等無間緣者。謂法智無間法智現在前。為所緣緣者。謂法智緣法智而生。為增上緣者。謂法智不障礙法智生。與類智為三緣除所緣者。謂法智與類智為三緣。除所緣。為因緣者。謂法智與類智為一因。即同類因。為等無間緣者。謂法智無間類智現在前。為增上緣者。謂法智不障礙類智生。除所緣者。謂法智與類智互不相緣。與他心智為四緣等者。謂法智與自相續他心智。為因等無間。非所緣。與他相續他心智為所緣。非因等無間。餘如前說。與世俗智為三緣除因者。謂因緣如種子法。無漏與有漏非種子法故。法智與世俗智非因緣。但為三緣。與苦集滅智為三緣除所緣者。謂苦集智緣有漏。法智無漏故非彼所緣。滅智緣無為法。法智有為故非彼所緣。與道智為四緣如前說。類智與類智為四緣等。准前法智應知其相。他心智與他心智為四緣等者。此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智乃至道智。於八智中一一緣幾智耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說。諸所緣緣非實有體。為遮彼執顯所緣緣實有自體故作斯論。答法智緣七智。除類智。類智緣七智。除法智。所以者何法智緣下類智緣上。故不相緣。如有二人同住一處一人觀地。一人觀空。如是二人不相見面。他心智世俗智俱緣八智者。此二總能緣心心所法故。苦智集智俱緣二智。謂他心世俗智者。此二唯能緣有漏心品故。滅智不緣智者緣無為故。道智緣七智除世俗智者。緣道諦故。有餘於此別作問言。法智乃至道智。於八智中一一幾智緣耶。即自答言。法智四智緣。除類苦集滅智。類智四智緣。除法苦集滅智。他心智七智緣。除滅智。世俗智六智緣。除滅道智。苦集滅道智五智緣。除苦集滅智。法智乃至道智自他相望為幾緣耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有執緣無實體。為遮彼意欲顯四緣實有自體故作斯論。答法智與法智為四緣。乃至廣說。問何故此中與前結蘊不善納息所說有異。謂此中說法智與法智為四緣。不善納息說有身見與有身見或為四三二一緣耶。答如此中說彼亦應爾。如彼所說此亦應爾。但為顯示異相異文令受持者生欣樂故。復次欲現二門二略二影二梯二隥二明二炬令知所說更相顯故。復次彼說是了義。此說非了義。彼說無別意。此說有別意。彼說無別緣。此說有別緣。彼說依勝義。此說依世俗。復次彼依四種差別而說。謂界差別。世差別。剎那差別。等無間緣差別。此唯依一種差別而說。謂等無間緣差別。法智與法智為四緣者。謂因等無間所緣增上。此中因者如種子法。等無間者如開避法。所緣者如柱杖法。增上者如不障法。法智與法智為因緣者。謂為一因即相似因。為等無間緣者。謂法智無間法智現在前。為所緣緣者。謂法智緣法智而生。為增上緣者。謂法智不障礙法智生。與類智為三緣除所緣者。謂法智與類智為三緣。除所緣。為因緣者。謂法智與類智為一因。即同類因。為等無間緣者。謂法智無間類智現在前。為增上緣者。謂法智不障礙類智生。除所緣者。謂法智與類智互不相緣。與他心智為四緣等者。謂法智與自相續他心智。為因等無間。非所緣。與他相續他心智為所緣。非因等無間。餘如前說。與世俗智為三緣除因者。謂因緣如種子法。無漏與有漏非種子法故。法智與世俗智非因緣。但為三緣。與苦集滅智為三緣除所緣者。謂苦集智緣有漏。法智無漏故非彼所緣。滅智緣無為法。法智有為故非彼所緣。與道智為四緣如前說。類智與類智為四緣等。准前法智應知其相。他心智與他心智為四緣等者。此

中因緣。謂一同類因。餘如前說。與世俗智為四緣者。此中因緣。謂同類異熟二因。餘如前說。與苦集智為四緣等者。謂無漏他心智。與苦集智為一同類因者。定非所緣彼緣有漏故。若有漏他心智。與苦集智為所緣者。定非因緣。有漏不與無漏為因緣故。與滅智為三緣除所緣者。彼緣無為故。與道法類智為四緣者。義如前說。世俗智與世俗智。為四緣者。此中因緣。謂同類遍行異熟三因。餘如前說。與苦集智為三緣除因者。有漏不與無漏法為因緣故。與滅道智為二緣謂等無間增上者。彼緣無漏故。餘如前說。與法類智為三緣除因者。有漏與無漏非如種子故。與他心智為四緣等者。謂世俗智與自相續有漏他心智。為同類因等無間緣。與自相續無漏他心智為等無間緣。俱非所緣。與他相續有漏他心智為所緣。非因等無間。苦智與苦智及集滅智為三緣除所緣等者。如文廣說。其中所以准前應知諸結欲界繫彼結法智斷耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結。或有生疑。如法智能斷色無色界結。類智為亦能斷欲界結耶。如類智不能斷欲界結。法智為亦不能斷色無色界結耶。欲令此疑得決定故。顯法智定能斷色無色界結。類智定不能斷欲界結。故作斯論。問何故法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結耶。答法智先斷欲界結故。亦能斷色無色界結。類智不先斷色無色界結。故不能斷欲界結。復次類智未斷色無色界結故。法智斷之。法智已斷欲界結故類智不斷。復次若類智能斷欲界結者。云何斷耶。為先斷色無色界結。後斷欲界結。為先斷欲界結。後斷色無色界結耶。若先斷色無色界結。後斷欲界結者。欲界結麁先已斷故。復何所斷。若先斷欲界結後斷色無色界結者。類智則應受他訶責。自界諸結猶未能離。如何欲斷他界結耶。如王未降自國怨敵欲伏他國為他所訶。復次一切類智定以法智為因故。法智能助彼斷色無色界結。非一切法智定以類智為因。故類智不能助法智斷欲界結。復次道類智後類智多分不現在前。設現在前勢用羸劣。要畢竟離欲界結已。勝用類智方容現前故彼不能斷欲界結。復次法智要離欲界結已。用方猛利。由猛利故能斷上結。類智要離有頂結已。用方猛利。彼猛利時。下結已斷復何所斷。復次法智極猛利。斷不善結尚不用功。況無記結而不能斷。如極利刀尚能斷鐵。況草木等。類智不極猛利。斷無記結尚多用功。況不善結而當能斷。如以鈍刀斷草木等。尚多用功。況能斷鐵。復次法智具能斷十八界十二處五蘊。如有壯士力敵千夫。能斷上結。類智唯能斷十四界十處五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中因緣。謂一同類因。餘如前說。與世俗智為四緣者。此中因緣。謂同類異熟二因。餘如前說。與苦集智為四緣等者。謂無漏他心智。與苦集智為一同類因者。定非所緣彼緣有漏故。若有漏他心智。與苦集智為所緣者。定非因緣。有漏不與無漏為因緣故。與滅智為三緣除所緣者。彼緣無為故。與道法類智為四緣者。義如前說。世俗智與世俗智。為四緣者。此中因緣。謂同類遍行異熟三因。餘如前說。與苦集智為三緣除因者。有漏不與無漏法為因緣故。與滅道智為二緣謂等無間增上者。彼緣無漏故。餘如前說。與法類智為三緣除因者。有漏與無漏非如種子故。與他心智為四緣等者。謂世俗智與自相續有漏他心智。為同類因等無間緣。與自相續無漏他心智為等無間緣。俱非所緣。與他相續有漏他心智為所緣。非因等無間。苦智與苦智及集滅智為三緣除所緣等者。如文廣說。其中所以准前應知諸結欲界繫彼結法智斷耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結。或有生疑。如法智能斷色無色界結。類智為亦能斷欲界結耶。如類智不能斷欲界結。法智為亦不能斷色無色界結耶。欲令此疑得決定故。顯法智定能斷色無色界結。類智定不能斷欲界結。故作斯論。問何故法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結耶。答法智先斷欲界結故。亦能斷色無色界結。類智不先斷色無色界結。故不能斷欲界結。復次類智未斷色無色界結故。法智斷之。法智已斷欲界結故類智不斷。復次若類智能斷欲界結者。云何斷耶。為先斷色無色界結。後斷欲界結。為先斷欲界結。後斷色無色界結耶。若先斷色無色界結。後斷欲界結者。欲界結麁先已斷故。復何所斷。若先斷欲界結後斷色無色界結者。類智則應受他訶責。自界諸結猶未能離。如何欲斷他界結耶。如王未降自國怨敵欲伏他國為他所訶。復次一切類智定以法智為因故。法智能助彼斷色無色界結。非一切法智定以類智為因。故類智不能助法智斷欲界結。復次道類智後類智多分不現在前。設現在前勢用羸劣。要畢竟離欲界結已。勝用類智方容現前故彼不能斷欲界結。復次法智要離欲界結已。用方猛利。由猛利故能斷上結。類智要離有頂結已。用方猛利。彼猛利時。下結已斷復何所斷。復次法智極猛利。斷不善結尚不用功。況無記結而不能斷。如極利刀尚能斷鐵。況草木等。類智不極猛利。斷無記結尚多用功。況不善結而當能斷。如以鈍刀斷草木等。尚多用功。況能斷鐵。復次法智具能斷十八界十二處五蘊。如有壯士力敵千夫。能斷上結。類智唯能斷十四界十處五

蘊。力用劣故不斷下結。復次欲界邪見能緣三界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。色無色界邪見。不能緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。復次欲界他界緣遍行諸結。能緣色無色界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。上界他界緣遍行諸結。不緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。如有國王先殺怨賊。後亦壞彼遊戲之處。復次欲界諸蘊逼切有情過於重擔。既斷彼已數復讚彼對治及滅。爾時復能斷上諸蘊。是故法智能斷上界結。類智不能斷欲界結。然法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。所以者何。法應爾故。謂修行者為欲界蘊現所逼切過於重擔。既捨彼已報彼對治。及滅惡故。數復觀察。數觀察時即自然能斷色無色界結。復次欲界是不定界非修地非離染地。色無色界是定界是修地是離染地非厭。不定界法能斷定界結故。復次欲界是麁。色無色界是細。非厭麁界法能斷細界結故。復次欲界是下劣。色無色界是勝妙非厭。下劣界法能斷勝妙界結故。復次欲界是下。色界是中。無色界是上非厭。下界法能斷中上界結。復次若苦集法智能斷色無色界結者。便為於異處修厭離於異處得解脫。如斷手繫手得解脫。若斷足繫足得解脫。非斷手繫足得解脫。非斷足繫手得解脫。是故法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。然滅道法智能斷色無色界結者。唯生欲界非生色無色界所以者何。入出法智方便心唯欲界繫生。上二界者已捨此心必不起故。復次法智隨轉戒。唯是欲界大種所造生。上二界者捨此大種必不起故。復次生上二界者必於法智所作已辦。加行已息不復現前。如阿羅漢於三界結斷對治道。所作已辦不復現前。問若爾。何故諸阿羅漢起無漏智耶。答欲觀所捨諸蘊過患。及觀所得滅道勝利故。彼復起諸無漏智。復次彼由四緣起無漏智。一為住現法樂故。二為遊戲功德故。三為觀本所作故。四為受用聖財故。尊者妙音作如是說。世尊弟子生無色界。不起靜慮及靜慮中所發功德。生色界者亦能起之。彼說何義。彼說若生無色界者。不起法智斷上界結。生色界者若未離色無色界染亦能起滅道法智斷色無色界結。評曰。彼不應作是說。所以者何。若有此義應不決定。謂生色界於法智少分能起。少分不能起。少分能起者。謂滅道法智少分。不能起者。謂苦集法智。或有能起。或有不能起。或有能起者。謂未離彼染。或有不能起者。謂已離彼染。或時能起或時不能起。或時能起者。謂起離染道時。或時不能起者。謂引善根時。是故前說於理為善。諸結欲界繫彼結法智斷耶。答應作四句。義不定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊。力用劣故不斷下結。復次欲界邪見能緣三界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。色無色界邪見。不能緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。復次欲界他界緣遍行諸結。能緣色無色界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。上界他界緣遍行諸結。不緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。如有國王先殺怨賊。後亦壞彼遊戲之處。復次欲界諸蘊逼切有情過於重擔。既斷彼已數復讚彼對治及滅。爾時復能斷上諸蘊。是故法智能斷上界結。類智不能斷欲界結。然法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。所以者何。法應爾故。謂修行者為欲界蘊現所逼切過於重擔。既捨彼已報彼對治。及滅惡故。數復觀察。數觀察時即自然能斷色無色界結。復次欲界是不定界非修地非離染地。色無色界是定界是修地是離染地非厭。不定界法能斷定界結故。復次欲界是麁。色無色界是細。非厭麁界法能斷細界結故。復次欲界是下劣。色無色界是勝妙非厭。下劣界法能斷勝妙界結故。復次欲界是下。色界是中。無色界是上非厭。下界法能斷中上界結。復次若苦集法智能斷色無色界結者。便為於異處修厭離於異處得解脫。如斷手繫手得解脫。若斷足繫足得解脫。非斷手繫足得解脫。非斷足繫手得解脫。是故法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。然滅道法智能斷色無色界結者。唯生欲界非生色無色界所以者何。入出法智方便心唯欲界繫生。上二界者已捨此心必不起故。復次法智隨轉戒。唯是欲界大種所造生。上二界者捨此大種必不起故。復次生上二界者必於法智所作已辦。加行已息不復現前。如阿羅漢於三界結斷對治道。所作已辦不復現前。問若爾。何故諸阿羅漢起無漏智耶。答欲觀所捨諸蘊過患。及觀所得滅道勝利故。彼復起諸無漏智。復次彼由四緣起無漏智。一為住現法樂故。二為遊戲功德故。三為觀本所作故。四為受用聖財故。尊者妙音作如是說。世尊弟子生無色界。不起靜慮及靜慮中所發功德。生色界者亦能起之。彼說何義。彼說若生無色界者。不起法智斷上界結。生色界者若未離色無色界染亦能起滅道法智斷色無色界結。評曰。彼不應作是說。所以者何。若有此義應不決定。謂生色界於法智少分能起。少分不能起。少分能起者。謂滅道法智少分。不能起者。謂苦集法智。或有能起。或有不能起。或有能起者。謂未離彼染。或有不能起者。謂已離彼染。或時能起或時不能起。或時能起者。謂起離染道時。或時不能起者。謂引善根時。是故前說於理為善。諸結欲界繫彼結法智斷耶。答應作四句。義不定

故。有結欲界繫非法智斷。謂欲界結。或忍斷。或餘智斷或不斷。此中或忍斷者。謂四法智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。有結法智斷非欲界繫。謂色無色界結法智斷。即色無色界修所斷結滅道法智斷。有結欲界繫亦法智斷。謂欲界結法智斷。即欲界修所斷結四法智斷。有結非欲界繫亦非法智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂類智或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。諸結色無色界繫。彼結類智斷耶。答諸結類智斷。彼結色無色界繫。謂色無色界修所斷結四類智斷。有結色無色界繫非類智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂法智。或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。諸結見苦所斷。彼結苦智斷耶。答諸結見苦所斷。彼結非苦智斷。或忍斷。或餘智斷或不斷。此中或忍斷者。謂苦類智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。必無苦智能斷彼結。無漏智唯能斷修所斷故。設結苦智斷。彼結見苦所斷耶。答諸結苦智斷。彼結非見苦所斷是修所斷無漏智。不能斷見所斷故。見集滅道所斷結。對集滅道智斷准上應知。唯無間道能斷諸結。由此中說苦智等不能斷見所斷結故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故。有結欲界繫非法智斷。謂欲界結。或忍斷。或餘智斷或不斷。此中或忍斷者。謂四法智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。有結法智斷非欲界繫。謂色無色界結法智斷。即色無色界修所斷結滅道法智斷。有結欲界繫亦法智斷。謂欲界結法智斷。即欲界修所斷結四法智斷。有結非欲界繫亦非法智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂類智或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。諸結色無色界繫。彼結類智斷耶。答諸結類智斷。彼結色無色界繫。謂色無色界修所斷結四類智斷。有結色無色界繫非類智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂法智。或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。諸結見苦所斷。彼結苦智斷耶。答諸結見苦所斷。彼結非苦智斷。或忍斷。或餘智斷或不斷。此中或忍斷者。謂苦類智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。必無苦智能斷彼結。無漏智唯能斷修所斷故。設結苦智斷。彼結見苦所斷耶。答諸結苦智斷。彼結非見苦所斷是修所斷無漏智。不能斷見所斷故。見集滅道所斷結。對集滅道智斷准上應知。唯無間道能斷諸結。由此中說苦智等不能斷見所斷結故。