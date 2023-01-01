阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十五五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十五五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他義顯己義故。如譬喻者作如是說。諸所化物皆非實有。若實有者云何名化。大德亦言。化非實有。是修所現。如屍起作鬼呪所為。為止如是所說意趣顯諸化事皆是實有。由此等緣故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生欲界作色界化。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他義顯己義故。如譬喻者作如是說。諸所化物皆非實有。若實有者云何名化。大德亦言。化非實有。是修所現。如屍起作鬼呪所為。為止如是所說意趣顯諸化事皆是實有。由此等緣故作斯論。

生欲界作色界化發色界語。彼身語色何大種所造。答色界繫。生色界作欲界化。發欲界語。彼身語色何大種所造。答欲界繫。以有漏所造色皆同分界地大種所造故。然所化身差別有八。謂生欲界作欲界化有二種。一似自身。二似他身。作色界化亦有此二。及生色界作色界化有二種。一似自身。二似他身。作欲界化亦有此二。是謂八。此中但依二種作論。謂生欲界作色界化。及生色界作欲界化似他身者。問何故此中但依二身作論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而造論。但令不違法相。不應責其所以。有說。唯此二身微細難見難了。是故偏說。有說。唯此二身最難現前。藉多加行方能起故。有說。此於世間難可信受。謂誰能作他界他身。有說。此二最為希有。謂能化作異界異身。是故偏說。諸變化心總有二種。一欲界繫二色界繫。或為五。謂欲界四靜慮繫。或為十二。則十二種能化者心。謂得初靜慮果者。乃至得第四靜慮果者。各有三種。何等為三。一異生。二有學。三無學。復有說三。一外法異生。二內法異生。三聖者。復有說三。謂三位得。一離染時得。謂離下染得靜慮時二得果時得。謂得無學果時。三練根時得。謂轉根作見至不動時。或分十四。謂欲界繫有四。則四靜慮果。初靜慮繫亦有四。如欲界說。第二靜慮繫有三。則上三靜慮果。第三靜慮繫有二。則上二靜慮果。第四靜慮繫有一。則第四靜慮果。以下地心羸劣故。不能於上地化。或分十五。謂五地繫諸變化心。各有上中下品。有說。得五地變化心者各有三類。謂異生等如前說。或復分為四十二種。謂前十四各有上中下品。有說。得十四種變化心者各有三類。謂異生等如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生欲界作色界化發色界語。彼身語色何大種所造。答色界繫。生色界作欲界化。發欲界語。彼身語色何大種所造。答欲界繫。以有漏所造色皆同分界地大種所造故。然所化身差別有八。謂生欲界作欲界化有二種。一似自身。二似他身。作色界化亦有此二。及生色界作色界化有二種。一似自身。二似他身。作欲界化亦有此二。是謂八。此中但依二種作論。謂生欲界作色界化。及生色界作欲界化似他身者。問何故此中但依二身作論。答彼作論者意欲爾故。隨彼意欲而造論。但令不違法相。不應責其所以。有說。唯此二身微細難見難了。是故偏說。有說。唯此二身最難現前。藉多加行方能起故。有說。此於世間難可信受。謂誰能作他界他身。有說。此二最為希有。謂能化作異界異身。是故偏說。諸變化心總有二種。一欲界繫二色界繫。或為五。謂欲界四靜慮繫。或為十二。則十二種能化者心。謂得初靜慮果者。乃至得第四靜慮果者。各有三種。何等為三。一異生。二有學。三無學。復有說三。一外法異生。二內法異生。三聖者。復有說三。謂三位得。一離染時得。謂離下染得靜慮時二得果時得。謂得無學果時。三練根時得。謂轉根作見至不動時。或分十四。謂欲界繫有四。則四靜慮果。初靜慮繫亦有四。如欲界說。第二靜慮繫有三。則上三靜慮果。第三靜慮繫有二。則上二靜慮果。第四靜慮繫有一。則第四靜慮果。以下地心羸劣故。不能於上地化。或分十五。謂五地繫諸變化心。各有上中下品。有說。得五地變化心者各有三類。謂異生等如前說。或復分為四十二種。謂前十四各有上中下品。有說。得十四種變化心者各有三類。謂異生等如前說。

諸作欲界化。彼身還似欲界有情。諸作色界化。彼身還似色界有情。問所作化身幾處所攝。答若生欲界作欲界化。自身他身皆四處攝。謂色香味觸。作色界化。自身他身皆二處攝。謂色觸。若生色界作色界化。自身他身皆二處攝。作欲界化。自身他身皆四處攝。如前說。有說。若作他身則四處攝。若作自身唯二處攝。勿彼成就香味處故。如是說者。雖化香味無成就失。如人衣服嚴具花香。雖復在身而不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸作欲界化。彼身還似欲界有情。諸作色界化。彼身還似色界有情。問所作化身幾處所攝。答若生欲界作欲界化。自身他身皆四處攝。謂色香味觸。作色界化。自身他身皆二處攝。謂色觸。若生色界作色界化。自身他身皆二處攝。作欲界化。自身他身皆四處攝。如前說。有說。若作他身則四處攝。若作自身唯二處攝。勿彼成就香味處故。如是說者。雖化香味無成就失。如人衣服嚴具花香。雖復在身而不成就。

問若生欲界作欲界化初靜慮果。作色界化初靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答此二運轉等無差別。然色界者界勝故勝。問若生欲界作欲界化第二靜慮果。作色界化初靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答欲界者運轉勝。以彼從欲界。乃至第二靜慮能往還故。色界者界勝以色界法勝欲界故。問若生欲界作欲界化初靜慮果。作色界化第二靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答色界者二事勝。一界勝。二運轉勝。如說。生欲界作欲色界化。初第二靜慮果。相對辨勝劣。如是生欲界作欲色界化。初第三靜慮果。初第四靜慮果。第二第三靜慮果。第二第四靜慮果。第三第四靜慮果。相對辨勝劣。准前問答如理應思。如生欲界。如是生初靜慮。生第二靜慮。生第三靜慮。隨其所應當思廣說問如生初靜慮者。有能發起身語表心故。令所化身作往來等種種作用。上諸靜慮無如是心。化主生彼所化。云何有往來等用。答如生初靜慮。以發起表心。令化身轉作往來等用。如是生上諸靜慮。亦以初靜慮發起表心。令所化身起往來等用。如眼識等。有餘師說。諸所化。身無往來等種種作用。但默然住由化主力。令彼似有往來等事。如帝網戲非有現有。問化事起時。為必有依託方得現耶。為復不爾。有說。化事必有依託。謂必依於木石塊等。化主方能作所化事。有餘師說。若初起通者所起化事要有所假。若通慧滿者。無所依假能起化事。問為一心一化。為一心多化。若一心一化。經頌所說當云何通。如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若生欲界作欲界化初靜慮果。作色界化初靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答此二運轉等無差別。然色界者界勝故勝。問若生欲界作欲界化第二靜慮果。作色界化初靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答欲界者運轉勝。以彼從欲界。乃至第二靜慮能往還故。色界者界勝以色界法勝欲界故。問若生欲界作欲界化初靜慮果。作色界化第二靜慮果。如是二種誰劣誰勝。答色界者二事勝。一界勝。二運轉勝。如說。生欲界作欲色界化。初第二靜慮果。相對辨勝劣。如是生欲界作欲色界化。初第三靜慮果。初第四靜慮果。第二第三靜慮果。第二第四靜慮果。第三第四靜慮果。相對辨勝劣。准前問答如理應思。如生欲界。如是生初靜慮。生第二靜慮。生第三靜慮。隨其所應當思廣說問如生初靜慮者。有能發起身語表心故。令所化身作往來等種種作用。上諸靜慮無如是心。化主生彼所化。云何有往來等用。答如生初靜慮。以發起表心。令化身轉作往來等用。如是生上諸靜慮。亦以初靜慮發起表心。令所化身起往來等用。如眼識等。有餘師說。諸所化。身無往來等種種作用。但默然住由化主力。令彼似有往來等事。如帝網戲非有現有。問化事起時。為必有依託方得現耶。為復不爾。有說。化事必有依託。謂必依於木石塊等。化主方能作所化事。有餘師說。若初起通者所起化事要有所假。若通慧滿者。無所依假能起化事。問為一心一化。為一心多化。若一心一化。經頌所說當云何通。如說。

一化主語時 諸所化皆語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一化主語時 諸所化皆語

一化主若默 諸化皆默然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一化主若默 諸化皆默然

若一心多化。施設論說復云何通。如說。神境智證通云何加行。以何方便起神境智證通。答彼初業者習世俗定令極自在。極自在已起令現前。由現前故於神境通便能引發。從彼乃能隨起一化。起一化事尚爾許心。況復多耶有作是說。一心一化。問所引經頌當云何通。答先以多心祈多化語。後以一心令語俱發。前多心是轉。後一心隨轉。有餘師說。一心多化。問彼施設論當云何通。答若初起通者一心一化。若通慧滿者一心多化。問於一心中所起化事。為必同類亦異類耶。有說。必同類化。謂作象時不作馬等。有說。亦異類化。謂初起通者。一心但能作一類物。若通慧滿者。一心能作象等四軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一心多化。施設論說復云何通。如說。神境智證通云何加行。以何方便起神境智證通。答彼初業者習世俗定令極自在。極自在已起令現前。由現前故於神境通便能引發。從彼乃能隨起一化。起一化事尚爾許心。況復多耶有作是說。一心一化。問所引經頌當云何通。答先以多心祈多化語。後以一心令語俱發。前多心是轉。後一心隨轉。有餘師說。一心多化。問彼施設論當云何通。答若初起通者一心一化。若通慧滿者一心多化。問於一心中所起化事。為必同類亦異類耶。有說。必同類化。謂作象時不作馬等。有說。亦異類化。謂初起通者。一心但能作一類物。若通慧滿者。一心能作象等四軍。

問已知修所成化事。為亦有生得化耶。有說無。以生得勢用劣故。但能轉變令似異本。有說。亦有。然唯能作自身非餘。問若爾云何通經所說。如契經說。有三魔女各各化作多百女身。所謂童女產未產女。中女老女。其數各百。又自化身種種嚴飾。為惑媚故詣菩薩所。謂菩薩曰。可起沙門。我等今來願相適事。菩薩不受。尋令彼身作衰老形羞慚而退。答即依魔女異熟身上。化作前說多百女身。如拘執毛不離拘執。如是說者。生所得心自身他身俱能化作。云何知然。曾聞尊者鄔波毱多。端身靜慮魔為嬈弄。便以花鬘冠尊者頂。尊者出定驚怪念言。此誰所作尋則知此是魔所為。為調彼故則以神力化作三屍。繫魔王頸。所謂死蛇死狗死人。於是魔王極懷慚恥。種種方便欲去不能。所繫三屍纏遶其頸。轉急轉臭魔既無聊倍增惶恐。為脫屍故。便陷入地更出騰空。又沒大海水中。復入蘇迷盧腹盡力擺突終不能去。魔既困弊自度力窮。漸歷六天求欲免脫既不能得。往梵宮邊請大梵言。唯願哀愍。解我頸上仙人所辱。梵王告曰。吾不能去。可還歸依本繫汝者。魔聞此已下贍部洲。五體歸誠禮尊者足。白言。大德。唯願慈悲。赦我前愆去尊所報。爾時尊者鄔波毱多徐告魔言。吾知時矣。魔重稽首謝過求哀。請示何時為除所辱。尊者告曰。汝能從今乃至如來聖教未滅更不惱亂諸苾芻不。魔曰。唯然。當如教勅。請更誨示。唯尊所為。尊者復言。向為佛法然有私願。今欲請為。魔曰。唯命。尊者告曰。佛涅槃後經于百歲我身乃生。如來法身吾今已見。所未見者。謂佛生身。仁今頗能為我現不。魔曰。此事甚易我能為之。願尊見時勿便致敬。令我獲罪。尊者曰爾。則時為魔解去三屍。魔王歡喜謝尊者已。便入林中即自化身作如來像。三十二相八十種好。威光赫奕過千日輪。復更化作諸苾芻眾。右舍利子左大目連。尊者阿難持鉢隨後。又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱。如半月形從林而出。時尊者鄔波毱多見已歡喜得未曾有。以淳淨意如斷根樹。莫能自持。不覺投身禮魔雙足。魔王悚懼尋滅化身。由此故知生所得慧。亦能化作自身他身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問已知修所成化事。為亦有生得化耶。有說無。以生得勢用劣故。但能轉變令似異本。有說。亦有。然唯能作自身非餘。問若爾云何通經所說。如契經說。有三魔女各各化作多百女身。所謂童女產未產女。中女老女。其數各百。又自化身種種嚴飾。為惑媚故詣菩薩所。謂菩薩曰。可起沙門。我等今來願相適事。菩薩不受。尋令彼身作衰老形羞慚而退。答即依魔女異熟身上。化作前說多百女身。如拘執毛不離拘執。如是說者。生所得心自身他身俱能化作。云何知然。曾聞尊者鄔波毱多。端身靜慮魔為嬈弄。便以花鬘冠尊者頂。尊者出定驚怪念言。此誰所作尋則知此是魔所為。為調彼故則以神力化作三屍。繫魔王頸。所謂死蛇死狗死人。於是魔王極懷慚恥。種種方便欲去不能。所繫三屍纏遶其頸。轉急轉臭魔既無聊倍增惶恐。為脫屍故。便陷入地更出騰空。又沒大海水中。復入蘇迷盧腹盡力擺突終不能去。魔既困弊自度力窮。漸歷六天求欲免脫既不能得。往梵宮邊請大梵言。唯願哀愍。解我頸上仙人所辱。梵王告曰。吾不能去。可還歸依本繫汝者。魔聞此已下贍部洲。五體歸誠禮尊者足。白言。大德。唯願慈悲。赦我前愆去尊所報。爾時尊者鄔波毱多徐告魔言。吾知時矣。魔重稽首謝過求哀。請示何時為除所辱。尊者告曰。汝能從今乃至如來聖教未滅更不惱亂諸苾芻不。魔曰。唯然。當如教勅。請更誨示。唯尊所為。尊者復言。向為佛法然有私願。今欲請為。魔曰。唯命。尊者告曰。佛涅槃後經于百歲我身乃生。如來法身吾今已見。所未見者。謂佛生身。仁今頗能為我現不。魔曰。此事甚易我能為之。願尊見時勿便致敬。令我獲罪。尊者曰爾。則時為魔解去三屍。魔王歡喜謝尊者已。便入林中即自化身作如來像。三十二相八十種好。威光赫奕過千日輪。復更化作諸苾芻眾。右舍利子左大目連。尊者阿難持鉢隨後。又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱。如半月形從林而出。時尊者鄔波毱多見已歡喜得未曾有。以淳淨意如斷根樹。莫能自持。不覺投身禮魔雙足。魔王悚懼尋滅化身。由此故知生所得慧。亦能化作自身他身。

問則彼尊者鄔波毱多。於化事中所得自在過俱胝倍勝彼魔王。尊者何緣不自化作。而苦求請魔王作耶。答於修所成尊者自在。於生得化不及魔王。欲試魔王生得化力。是故請彼化作佛身。有說。修所得化尊者自得不生希有。生所得化尊者不得生希有心。欲寄魔王觀生得化。是故求彼令作佛身。有說。尊者深心敬佛。若自化作恐敬心不勝。是以令魔作之。有說。尊者少欲若自化作。恐天人等謂已是佛極加敬養。般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度。是以但請魔作。問修得生得二種變化云何差別。答所化無別。但修得者淨速圓妙。非生所得。有說。生得心化唯依自界身。修得心化通依自他界身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問則彼尊者鄔波毱多。於化事中所得自在過俱胝倍勝彼魔王。尊者何緣不自化作。而苦求請魔王作耶。答於修所成尊者自在。於生得化不及魔王。欲試魔王生得化力。是故請彼化作佛身。有說。修所得化尊者自得不生希有。生所得化尊者不得生希有心。欲寄魔王觀生得化。是故求彼令作佛身。有說。尊者深心敬佛。若自化作恐敬心不勝。是以令魔作之。有說。尊者少欲若自化作。恐天人等謂已是佛極加敬養。般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度。是以但請魔作。問修得生得二種變化云何差別。答所化無別。但修得者淨速圓妙。非生所得。有說。生得心化唯依自界身。修得心化通依自他界身。

問有留化事不若有者。佛何故般涅槃時不留化身。令於滅後住持說法饒益有情。若無者。何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住。曾聞尊者大迦葉波。入王舍城最後乞食。食已未久登雞足山。山有三峯如仰雞足。尊者入中結跏趺坐。作誠言曰。願我此身并納鉢杖久住不壞。乃至經於五十七俱胝六十百千歲。慈氏如來應正等覺。出現世時施作佛事。發此願已尋般涅槃。時彼三峯便合成一。掩蔽尊者儼然而住。及慈氏佛出現世時。將無量人天至此山上。告諸眾曰。汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子眾中第一大弟子迦葉波不。舉眾咸曰。我等欲見。慈氏如來則以右手撫雞足山頂。應時峯坼還為三分。時迦葉波將納鉢杖。從中而出上昇虛空。無量天人覩斯神變。歎未曾有其心調柔。慈氏世尊如應說法皆得見諦。若無留化如此之事云何有耶。有說。有留化事。問若爾世尊何故不留化身至涅槃後住持說法。答所應作者已究竟故。謂佛所應度皆已度訖。所未度者聖弟子度之。有說。無留化事。問若爾迦葉波事云何得有。答諸信敬天神所任持故。有說。迦葉波爾時未般涅槃。慈氏佛時方取滅度。此不應理。寧可說無不說彼默然多時虛住。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。問經說。一時作雙示導。謂身下出火身上出水。身下出水身上出火。此為一心為二心作。若一心作。云何一心有相違二果。若二心作。云何一時有二心俱起。有說。一心所作。問云何一心有相違二果。答先以二心別祈水火。後住一心令其俱發。前二心是轉。後一心隨轉。有說。二心所作。問云何一時有二心俱起。答由勝定力水火二心速疾迴轉。似俱時發。如物㩌子。左手放光右手隨言分僧臥具。若時發表無容放光。若時放光無容發表。由勝定力光表二心速疾迴轉。似俱時發。水火二心應知亦爾施設論說。佛於一時化作化佛。身真金色相好莊嚴。世尊語時化身亦語。化身語時世尊亦語。弟子一時作化弟子。剃除鬚髮著僧伽胝。弟子語時所化便默。所化語時弟子便默。所以者何。佛於心定俱得自在。入出速疾不捨所緣。發自語已便發化語。發化語已復發自語。以極速故似俱時發。弟子心定非極自在。入出遲緩數捨所緣。發自語已發於化語。化語起時自語已滅。發化語。已復發自語。自語起時化語已滅。非極速故覺知前後。問諸大聲聞亦能如是。世尊於此有何不共。答佛以一心能發二語。謂自及化。自語已化則語。化語已自則語。極迅速故非俱謂俱。聲聞一心亦發二語。謂自及化。自語滅已化乃語。化語滅已自乃語。非極迅速故非俱覺非俱。又佛世尊於諸智境皆得自在。非諸聲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問有留化事不若有者。佛何故般涅槃時不留化身。令於滅後住持說法饒益有情。若無者。何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住。曾聞尊者大迦葉波。入王舍城最後乞食。食已未久登雞足山。山有三峯如仰雞足。尊者入中結跏趺坐。作誠言曰。願我此身并納鉢杖久住不壞。乃至經於五十七俱胝六十百千歲。慈氏如來應正等覺。出現世時施作佛事。發此願已尋般涅槃。時彼三峯便合成一。掩蔽尊者儼然而住。及慈氏佛出現世時。將無量人天至此山上。告諸眾曰。汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子眾中第一大弟子迦葉波不。舉眾咸曰。我等欲見。慈氏如來則以右手撫雞足山頂。應時峯坼還為三分。時迦葉波將納鉢杖。從中而出上昇虛空。無量天人覩斯神變。歎未曾有其心調柔。慈氏世尊如應說法皆得見諦。若無留化如此之事云何有耶。有說。有留化事。問若爾世尊何故不留化身至涅槃後住持說法。答所應作者已究竟故。謂佛所應度皆已度訖。所未度者聖弟子度之。有說。無留化事。問若爾迦葉波事云何得有。答諸信敬天神所任持故。有說。迦葉波爾時未般涅槃。慈氏佛時方取滅度。此不應理。寧可說無不說彼默然多時虛住。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。問經說。一時作雙示導。謂身下出火身上出水。身下出水身上出火。此為一心為二心作。若一心作。云何一心有相違二果。若二心作。云何一時有二心俱起。有說。一心所作。問云何一心有相違二果。答先以二心別祈水火。後住一心令其俱發。前二心是轉。後一心隨轉。有說。二心所作。問云何一時有二心俱起。答由勝定力水火二心速疾迴轉。似俱時發。如物㩌子。左手放光右手隨言分僧臥具。若時發表無容放光。若時放光無容發表。由勝定力光表二心速疾迴轉。似俱時發。水火二心應知亦爾施設論說。佛於一時化作化佛。身真金色相好莊嚴。世尊語時化身亦語。化身語時世尊亦語。弟子一時作化弟子。剃除鬚髮著僧伽胝。弟子語時所化便默。所化語時弟子便默。所以者何。佛於心定俱得自在。入出速疾不捨所緣。發自語已便發化語。發化語已復發自語。以極速故似俱時發。弟子心定非極自在。入出遲緩數捨所緣。發自語已發於化語。化語起時自語已滅。發化語。已復發自語。自語起時化語已滅。非極速故覺知前後。問諸大聲聞亦能如是。世尊於此有何不共。答佛以一心能發二語。謂自及化。自語已化則語。化語已自則語。極迅速故非俱謂俱。聲聞一心亦發二語。謂自及化。自語滅已化乃語。化語滅已自乃語。非極迅速故非俱覺非俱。又佛世尊於諸智境皆得自在。非諸聲

聞。故佛此中亦有不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞。故佛此中亦有不共。

彼復翻說佛於一時化作化佛。身真金色相好莊嚴。世尊語時所化便默。所化語時世尊便默。弟子一時作化弟子。剃除鬚髮著僧伽胝。弟子語時所化亦語。所化語時弟子亦語。問諸大聲聞亦能如是。世尊於此有何不共。答佛於心定俱得自在。入出速疾不捨所緣。能以一心發於二語。謂自及化。於中欲令語者便語。不令語者便默。聲聞心定非極自在。入出遲緩數捨所緣。雖能一心發於二語。謂自及化。然於其中欲令一語第二亦語。欲令一默第二亦默。不能令其一默一語。又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞。故佛此中亦有不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復翻說佛於一時化作化佛。身真金色相好莊嚴。世尊語時所化便默。所化語時世尊便默。弟子一時作化弟子。剃除鬚髮著僧伽胝。弟子語時所化亦語。所化語時弟子亦語。問諸大聲聞亦能如是。世尊於此有何不共。答佛於心定俱得自在。入出速疾不捨所緣。能以一心發於二語。謂自及化。於中欲令語者便語。不令語者便默。聲聞心定非極自在。入出遲緩數捨所緣。雖能一心發於二語。謂自及化。然於其中欲令一語第二亦語。欲令一默第二亦默。不能令其一默一語。又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞。故佛此中亦有不共。

契經中說。佛告阿難。我之神力能以意所成身倏爾至於梵世。阿難白佛。何其劣哉。此事聲聞亦能。世尊何足自歎。謂所化作名意所成身。聲聞亦能以此至於梵世。佛若爾者有何不共。世尊頗能離神通力。以麁大種父母生身。於倏忽間至梵世不。世尊告曰。此我亦能。阿難復言。此事實難。願說譬喻令我信解。佛言。諦聽。如世間鐵。或餅或團置炎鑪中。漸輕漸軟漸調漸淨。隨意所為。如是如來身隨心轉。繫心於身作輕軟等想。身隨心力成輕軟等事。由能繫心相續勢力。令所繫身運轉隨意。此中有說。佛盡智時得欲界無覆無記。未曾得心心所法。由此勢力不入靜慮不起神通。纔發心時則能舉身至色究竟。何況梵世。有作是說。世尊爾時起緣風心令身轉舉。有餘師說。起緣空心能令佛身所往無礙。有言。佛意則說此身名意所成。由隨意力成輕軟等運轉事故。離定通力能運此身。至梵世故與聲聞別。有言。佛說意所成身則所化身不假定通能至梵世。與聲聞別。有言。佛說由意勢通令所化身速至梵世。此捷疾力二乘等無。故佛依此自顯殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經中說。佛告阿難。我之神力能以意所成身倏爾至於梵世。阿難白佛。何其劣哉。此事聲聞亦能。世尊何足自歎。謂所化作名意所成身。聲聞亦能以此至於梵世。佛若爾者有何不共。世尊頗能離神通力。以麁大種父母生身。於倏忽間至梵世不。世尊告曰。此我亦能。阿難復言。此事實難。願說譬喻令我信解。佛言。諦聽。如世間鐵。或餅或團置炎鑪中。漸輕漸軟漸調漸淨。隨意所為。如是如來身隨心轉。繫心於身作輕軟等想。身隨心力成輕軟等事。由能繫心相續勢力。令所繫身運轉隨意。此中有說。佛盡智時得欲界無覆無記。未曾得心心所法。由此勢力不入靜慮不起神通。纔發心時則能舉身至色究竟。何況梵世。有作是說。世尊爾時起緣風心令身轉舉。有餘師說。起緣空心能令佛身所往無礙。有言。佛意則說此身名意所成。由隨意力成輕軟等運轉事故。離定通力能運此身。至梵世故與聲聞別。有言。佛說意所成身則所化身不假定通能至梵世。與聲聞別。有言。佛說由意勢通令所化身速至梵世。此捷疾力二乘等無。故佛依此自顯殊勝。

問頗有變化心一剎那頃斷而不得。得而不斷俱不俱耶。答有。謂離欲染最後無間道時。於變化心有此四句。斷而不得者。謂欲界繫上三靜慮果。得而不斷者。謂初靜慮繫初靜慮果。亦斷亦得者。謂欲界繫初靜慮果。不斷不得者。謂初靜慮繫上三靜慮果。第二靜慮繫上三靜慮果。第三靜慮繫上二靜慮果。第四靜慮繫第四靜慮果。如離欲界染最後無間道作四句。如是離初靜慮染最後無間道。乃至離第三靜慮染最後無間道。隨其所應各有四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問頗有變化心一剎那頃斷而不得。得而不斷俱不俱耶。答有。謂離欲染最後無間道時。於變化心有此四句。斷而不得者。謂欲界繫上三靜慮果。得而不斷者。謂初靜慮繫初靜慮果。亦斷亦得者。謂欲界繫初靜慮果。不斷不得者。謂初靜慮繫上三靜慮果。第二靜慮繫上三靜慮果。第三靜慮繫上二靜慮果。第四靜慮繫第四靜慮果。如離欲界染最後無間道作四句。如是離初靜慮染最後無間道。乃至離第三靜慮染最後無間道。隨其所應各有四句。

化當言有大種無大種耶。答當言有大種。無有現色離大種故。化當言有所造色。無所造色耶。答當言有所造色。化有二種。一修得。二生得。修得化若欲界繫四處攝。若色界繫二處攝。生得化若欲界繫九處攝。若色界繫七處攝。由如是法成化身故。化當言有心。無心耶。答當言無心。然化有二種。一修得此無心。二生得此有心。此中說修得化非心依故。又有二種。一作他身此無心。二作自身此有心。此中說他身化非心依故。若變化他有情身者。如自身說。化當言誰心所轉耶。答當言化主。由化主心令有表故。然修得化由化主心轉。若生得化由自心轉。此中說修得化。又作他身由化主心轉。若作自身由自心轉。此中說他身化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化當言有大種無大種耶。答當言有大種。無有現色離大種故。化當言有所造色。無所造色耶。答當言有所造色。化有二種。一修得。二生得。修得化若欲界繫四處攝。若色界繫二處攝。生得化若欲界繫九處攝。若色界繫七處攝。由如是法成化身故。化當言有心。無心耶。答當言無心。然化有二種。一修得此無心。二生得此有心。此中說修得化非心依故。又有二種。一作他身此無心。二作自身此有心。此中說他身化非心依故。若變化他有情身者。如自身說。化當言誰心所轉耶。答當言化主。由化主心令有表故。然修得化由化主心轉。若生得化由自心轉。此中說修得化。又作他身由化主心轉。若作自身由自心轉。此中說他身化。

問諸化皆滅耶。答修得化滅。生得化有滅不滅。謂天龍藥叉等自身化時。有異色等起。此於後時異色等滅。而自身在。又作他身者滅。作自身者有滅不滅。若變化他有情身者如自身說。問諸化所食誰腹中消。答此若化主所須。所宜食者即化主腹中消。若非化主所須所宜食者。如草木等聚置一處。若化他有情令飲食者。隨化主意有消不消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問諸化皆滅耶。答修得化滅。生得化有滅不滅。謂天龍藥叉等自身化時。有異色等起。此於後時異色等滅。而自身在。又作他身者滅。作自身者有滅不滅。若變化他有情身者如自身說。問諸化所食誰腹中消。答此若化主所須。所宜食者即化主腹中消。若非化主所須所宜食者。如草木等聚置一處。若化他有情令飲食者。隨化主意有消不消。

問化身由何出煙焰等。答由化主力。謂諸化主欲於是處起煙起焰。起煙焰峯。起煙焰舍。則於是處煙焰等起。問由何化身有燒者有不燒者。復以何故有燒身不燒衣。燒衣不燒身。俱不俱耶。答由化主力。謂諸化者隨意所欲。或燒不燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問化身由何出煙焰等。答由化主力。謂諸化主欲於是處起煙起焰。起煙焰峯。起煙焰舍。則於是處煙焰等起。問由何化身有燒者有不燒者。復以何故有燒身不燒衣。燒衣不燒身。俱不俱耶。答由化主力。謂諸化者隨意所欲。或燒不燒。

如契經說。尊者達臘婆末羅子。以神通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼。問彼尊者火焚身時。為涅槃前。為涅槃後答諸說有留化者。彼說涅槃後火起焚身。謂彼獲得心定自在將取滅度。神力昇空於虛空中。化作床座及種種薪。便以願力入火界定。纔發火已則般涅槃。由此焚身令無灰燼。諸說無留化者。彼說命未盡火起焚身。謂彼獲得心定自在。將欲滅度神力昇空入火等持。令身漸死隨無根處火起焚之。乃至最後唯有心命依處。如極細毛端許。乃入涅槃火亦隨滅。餘毛端量所不燒者由細難知。謂無灰燼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。尊者達臘婆末羅子。以神通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼。問彼尊者火焚身時。為涅槃前。為涅槃後答諸說有留化者。彼說涅槃後火起焚身。謂彼獲得心定自在將取滅度。神力昇空於虛空中。化作床座及種種薪。便以願力入火界定。纔發火已則般涅槃。由此焚身令無灰燼。諸說無留化者。彼說命未盡火起焚身。謂彼獲得心定自在。將欲滅度神力昇空入火等持。令身漸死隨無根處火起焚之。乃至最後唯有心命依處。如極細毛端許。乃入涅槃火亦隨滅。餘毛端量所不燒者由細難知。謂無灰燼。

中有。當言有大種無大種耶。乃至廣說。問何故次化明中有。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。化與中有俱是微細難可了知。有餘師說。此二俱是意所成身。有說。此二多諸誹謗。謂譬喻者說。化非實。分別論者撥無中有。前明化是實有。今明中有非無。以是故次化明中有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有。當言有大種無大種耶。乃至廣說。問何故次化明中有。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。有說。化與中有俱是微細難可了知。有餘師說。此二俱是意所成身。有說。此二多諸誹謗。謂譬喻者說。化非實。分別論者撥無中有。前明化是實有。今明中有非無。以是故次化明中有。

中有當言有大種無大種耶。答當言有大種無有現色離大種故。中有當言有所造色。無所造色耶。答當言有所造色。欲界九處攝。色界七處攝。由如是法成彼身故。中有當言有心無心耶。答當言有心。中有當言誰心所轉耶。答當言自心。由自心力起表業故。中有義如結蘊廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有當言有大種無大種耶。答當言有大種無有現色離大種故。中有當言有所造色。無所造色耶。答當言有所造色。欲界九處攝。色界七處攝。由如是法成彼身故。中有當言有心無心耶。答當言有心。中有當言誰心所轉耶。答當言自心。由自心力起表業故。中有義如結蘊廣說。

世名何法。答此增語所顯行。問何故作此論答為止他宗顯自宗故。謂譬喻者。分別論師。執世與行其體各別。行體無常。世體是常。諸無常行。行常世時如諸器中果等轉易。又如人等歷入諸舍。為遮彼執顯三世體則是諸行。行無常故世亦無常。由是等緣故作斯論。三世義亦如結蘊廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世名何法。答此增語所顯行。問何故作此論答為止他宗顯自宗故。謂譬喻者。分別論師。執世與行其體各別。行體無常。世體是常。諸無常行。行常世時如諸器中果等轉易。又如人等歷入諸舍。為遮彼執顯三世體則是諸行。行無常故世亦無常。由是等緣故作斯論。三世義亦如結蘊廣說。

劫名何法。答此增語所顯半月月時年。問何故作此論。答為釋經故。如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮雙足却住一面。白世尊言。佛恒說劫。此為何量。佛言。苾芻。劫量長遠非百千等歲數可知。苾芻復言。有譬喻不。世尊言有。今為汝說。如近城邑有全段石山。縱廣高量各踰繕那。迦尸細縷百年一拂。山已磨滅此劫未終。苾芻當知。汝等長夜經此劫數無量百千。在於地獄傍生鬼趣。及人天中。受諸劇苦生死輪轉未有盡期。何得安然不求解脫。彼經則是此論所依經。雖說劫未分別劫體是何今欲分別故作斯論。問何故但說半月月時年為劫。不說剎那臘縛牟呼栗多晝夜以為劫耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中舉麁攝細。謂剎那等細。半月月等麁。若說麁當知已說細。由積細時為麁時故。有說。此中舉近攝遠。謂劫近為半月等所成。半月等復為剎那等成故。說近時亦已說遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫名何法。答此增語所顯半月月時年。問何故作此論。答為釋經故。如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮雙足却住一面。白世尊言。佛恒說劫。此為何量。佛言。苾芻。劫量長遠非百千等歲數可知。苾芻復言。有譬喻不。世尊言有。今為汝說。如近城邑有全段石山。縱廣高量各踰繕那。迦尸細縷百年一拂。山已磨滅此劫未終。苾芻當知。汝等長夜經此劫數無量百千。在於地獄傍生鬼趣。及人天中。受諸劇苦生死輪轉未有盡期。何得安然不求解脫。彼經則是此論所依經。雖說劫未分別劫體是何今欲分別故作斯論。問何故但說半月月時年為劫。不說剎那臘縛牟呼栗多晝夜以為劫耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中舉麁攝細。謂剎那等細。半月月等麁。若說麁當知已說細。由積細時為麁時故。有說。此中舉近攝遠。謂劫近為半月等所成。半月等復為剎那等成故。說近時亦已說遠。

劫體是何。有說。是色處。云何知然。如施設論說。劫初時人身光恒照。以貪味故光滅闇生。於是東方有日輪起。光明輝朗同於昔照。見已喜曰。天光來來。以天光來故名為晝。須臾未幾日輪西沒。闇起如先。見已歎言。天光沒沒。以天光沒故名為夜。由此證知劫體是色。劫體皆積晝夜成故。如是說者。晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫劫體亦然。然劫既通三界時分。故用五蘊四蘊為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫體是何。有說。是色處。云何知然。如施設論說。劫初時人身光恒照。以貪味故光滅闇生。於是東方有日輪起。光明輝朗同於昔照。見已喜曰。天光來來。以天光來故名為晝。須臾未幾日輪西沒。闇起如先。見已歎言。天光沒沒。以天光沒故名為夜。由此證知劫體是色。劫體皆積晝夜成故。如是說者。晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫劫體亦然。然劫既通三界時分。故用五蘊四蘊為性。

已說自性。所以今當說。何故名劫。劫是何義。答分別時分故名為劫。謂分別。剎那臘縛牟呼。栗多時分以成晝夜。分別晝夜時分以成半月。月時年分別半月等時分以成於劫。以劫是分別時分中極故得總名。聲論者言。分別位故說名為劫。所以者何。劫是分別有為行中究竟位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說自性。所以今當說。何故名劫。劫是何義。答分別時分故名為劫。謂分別。剎那臘縛牟呼。栗多時分以成晝夜。分別晝夜時分以成半月。月時年分別半月等時分以成於劫。以劫是分別時分中極故得總名。聲論者言。分別位故說名為劫。所以者何。劫是分別有為行中究竟位故。

劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量。歲減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。增減者從人壽十歲增至八萬歲。復從八萬歲減至十歲。此中一減一增十八增減。有二十中間劫經二十中劫世間成。二十中劫成已住。此合名成劫。經二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合名大劫。成已住中二十中劫初一唯減。後一唯增。中間十八亦增亦減。問此三誰最久。有說。減劫最久。增劫為中。增減最促。謂身有光時所經時久非身光滅。乃至于今食地味時所經時久非地味滅。乃至于今食地餅時所經時久非地餅盡。乃至于今食林藤時所經時久非從彼盡。乃至于今食自然稻時。所經時久非從彼盡。乃至于今。故此減劫時最為久。如是說者。初減後增中間十八。此二十劫其量皆等。唯於減時佛出于世。於唯增時輪王出世。於增減時獨覺出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量。歲減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。增減者從人壽十歲增至八萬歲。復從八萬歲減至十歲。此中一減一增十八增減。有二十中間劫經二十中劫世間成。二十中劫成已住。此合名成劫。經二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合名大劫。成已住中二十中劫初一唯減。後一唯增。中間十八亦增亦減。問此三誰最久。有說。減劫最久。增劫為中。增減最促。謂身有光時所經時久非身光滅。乃至于今食地味時所經時久非地味滅。乃至于今食地餅時所經時久非地餅盡。乃至于今食林藤時所經時久非從彼盡。乃至于今食自然稻時。所經時久非從彼盡。乃至于今。故此減劫時最為久。如是說者。初減後增中間十八。此二十劫其量皆等。唯於減時佛出于世。於唯增時輪王出世。於增減時獨覺出世。

問施設論說。人中四洲由日月輪以辨晝夜。欲天晝夜云何得知。答因相故知。謂彼天上若時鉢特摩花合。殟鉢羅花開。眾鳥希鳴。涼風疾起。少欣遊戲。多樂睡眠。當知爾時說名為夜。若時殟鉢羅花合。鉢特摩花開。眾鳥和鳴。微風徐起。多欣遊戲。少欲睡眠。當知爾時說名為晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問施設論說。人中四洲由日月輪以辨晝夜。欲天晝夜云何得知。答因相故知。謂彼天上若時鉢特摩花合。殟鉢羅花開。眾鳥希鳴。涼風疾起。少欣遊戲。多樂睡眠。當知爾時說名為夜。若時殟鉢羅花合。鉢特摩花開。眾鳥和鳴。微風徐起。多欣遊戲。少欲睡眠。當知爾時說名為晝。