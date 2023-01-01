阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十八五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十八五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等。乃至廣說。問何故作此論。答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論。若成就初靜慮等。彼於四靜慮等。幾成就幾不成就。答若成就初靜慮。彼於四靜慮或一二三四。一者謂梵世愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。若生欲界於初靜慮唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就。彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮。二者謂梵世愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就。若生極光淨於初靜慮唯成就無漏。非有漏以越地捨故於第二靜慮唯離染得故成就。彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨。若生欲界於下三靜慮唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就。於第二第三靜慮唯離染得故成就。若生極光淨於初靜慮唯成就無漏。於第二第三靜慮唯離染得故成就。若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏。於第三靜慮唯離染得故成就。彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮。四者謂遍淨愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。若生欲界於四靜慮皆唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就。於上三靜慮唯離染得故成就。若生極光淨於初靜慮唯成就無漏。於上三靜慮唯離染得故成就。若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏。於第三第四靜慮唯離染得故成就。若生廣果於下三靜慮唯成就無漏。於第四靜慮唯離染得故成就。若生無色界於四靜慮唯成就無漏。於四無量或無或三或四。無者謂生無色界。此即聖者生彼四地成就無漏初靜慮。非四無量以越界捨故。三者謂生遍淨廣果。此即聖者生彼二地成就無漏初靜慮及三無量除喜以越地捨故。四者謂生欲界梵世極光淨。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮及四無量。若生極光淨成就無漏初靜慮及四無量。於四無色或無或一二三四。無者謂色愛未盡。此即異生聖者。欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非無色。一者謂色愛盡上愛未盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至空無邊處。彼皆成就初靜慮及一無色。若生欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮初無色。若生極光淨乃至空無邊處。成就無漏初靜慮有漏無漏初無色。彼上愛未盡故不成就上三無色。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨乃至識無邊處。彼皆成就初靜慮及二無色。若生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就初靜慮等。乃至廣說。問何故作此論。答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論。若成就初靜慮等。彼於四靜慮等。幾成就幾不成就。答若成就初靜慮。彼於四靜慮或一二三四。一者謂梵世愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。若生欲界於初靜慮唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就。彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮。二者謂梵世愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就。若生極光淨於初靜慮唯成就無漏。非有漏以越地捨故於第二靜慮唯離染得故成就。彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨。若生欲界於下三靜慮唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就。於第二第三靜慮唯離染得故成就。若生極光淨於初靜慮唯成就無漏。於第二第三靜慮唯離染得故成就。若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏。於第三靜慮唯離染得故成就。彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮。四者謂遍淨愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。若生欲界於四靜慮皆唯離染得故成就。若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就。於上三靜慮唯離染得故成就。若生極光淨於初靜慮唯成就無漏。於上三靜慮唯離染得故成就。若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏。於第三第四靜慮唯離染得故成就。若生廣果於下三靜慮唯成就無漏。於第四靜慮唯離染得故成就。若生無色界於四靜慮唯成就無漏。於四無量或無或三或四。無者謂生無色界。此即聖者生彼四地成就無漏初靜慮。非四無量以越界捨故。三者謂生遍淨廣果。此即聖者生彼二地成就無漏初靜慮及三無量除喜以越地捨故。四者謂生欲界梵世極光淨。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮及四無量。若生極光淨成就無漏初靜慮及四無量。於四無色或無或一二三四。無者謂色愛未盡。此即異生聖者。欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非無色。一者謂色愛盡上愛未盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至空無邊處。彼皆成就初靜慮及一無色。若生欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮初無色。若生極光淨乃至空無邊處。成就無漏初靜慮有漏無漏初無色。彼上愛未盡故不成就上三無色。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨乃至識無邊處。彼皆成就初靜慮及二無色。若生

欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮初二無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就無漏初靜慮。有漏無漏初二無色。若生識無邊處成就無漏初靜慮初無色。有漏無漏第二無色。彼上愛未盡故不成就上二無色。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。彼皆成就初靜慮及三無色。若生欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮初三無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就無漏初靜慮有漏無漏初三無色。若生識無邊處。成就無漏初靜慮初無色。有漏無漏第二第三無色。若生無所有處。成就無漏初靜慮初二無色。有漏無漏第三無色。彼上愛未盡故不成就上一無色。四者謂無所有處愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。彼皆成就初靜慮及四無色。若生欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮三無色。有漏一無色。若生極光淨乃至空無邊處。成就無漏初靜慮。有漏無漏三無色。有漏一無色。若生識無邊處。成就無漏初靜慮一無色。有漏無漏二無色。有漏一無色。若生無所有處。成就無漏初靜慮。二無色。有漏無漏一無色。有漏一無色。若生非想非非想處。成就無漏初靜慮三無色。有漏一無色。於八解脫或無或一二三四五六七八。無者謂生遍淨。即彼愛未盡。此即聖者生遍淨。成就無漏初靜慮。而不成就解脫。初二解脫越地捨故。後六解脫未離遍淨染未得故是故言無。一者謂生遍淨。即彼愛盡上愛未盡。若生廣果即彼愛未盡。若生空無邊處。即彼愛未盡。此即聖者生彼諸地成就無漏初靜慮及一解脫。此中若生遍淨即彼愛盡上愛未盡彼成就淨解脫。非餘前二越地捨故。後五未得故。若生廣果即彼愛未盡彼亦成就淨解脫。非餘如前釋。若生空無邊處即彼愛未盡彼成就有漏無漏空無邊處解脫。非餘前三越地捨故。後四未得故。二者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛未盡。若生遍淨廣果。廣果愛盡上愛未盡。若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡。若生識無邊處即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至識無邊處。彼皆成就初靜慮及二解脫。於中若生欲界梵世。遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及初二解脫。非餘未得故。若生極光淨。遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。廣果愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏第四解脫。非餘初二已捨故。後四未得故。若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及有漏無漏第四第五解脫。非餘初三已捨故。後三未得故。若生識無邊處即彼愛未盡彼成就無漏初靜慮及無漏第四解脫。有漏無漏第五解脫。非餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮初二無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就無漏初靜慮。有漏無漏初二無色。若生識無邊處成就無漏初靜慮初無色。有漏無漏第二無色。彼上愛未盡故不成就上二無色。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。彼皆成就初靜慮及三無色。若生欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮初三無色。若生極光淨。乃至空無邊處。成就無漏初靜慮有漏無漏初三無色。若生識無邊處。成就無漏初靜慮初無色。有漏無漏第二第三無色。若生無所有處。成就無漏初靜慮初二無色。有漏無漏第三無色。彼上愛未盡故不成就上一無色。四者謂無所有處愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。彼皆成就初靜慮及四無色。若生欲界梵世。成就有漏無漏初靜慮三無色。有漏一無色。若生極光淨乃至空無邊處。成就無漏初靜慮。有漏無漏三無色。有漏一無色。若生識無邊處。成就無漏初靜慮一無色。有漏無漏二無色。有漏一無色。若生無所有處。成就無漏初靜慮。二無色。有漏無漏一無色。有漏一無色。若生非想非非想處。成就無漏初靜慮三無色。有漏一無色。於八解脫或無或一二三四五六七八。無者謂生遍淨。即彼愛未盡。此即聖者生遍淨。成就無漏初靜慮。而不成就解脫。初二解脫越地捨故。後六解脫未離遍淨染未得故是故言無。一者謂生遍淨。即彼愛盡上愛未盡。若生廣果即彼愛未盡。若生空無邊處。即彼愛未盡。此即聖者生彼諸地成就無漏初靜慮及一解脫。此中若生遍淨即彼愛盡上愛未盡彼成就淨解脫。非餘前二越地捨故。後五未得故。若生廣果即彼愛未盡彼亦成就淨解脫。非餘如前釋。若生空無邊處即彼愛未盡彼成就有漏無漏空無邊處解脫。非餘前三越地捨故。後四未得故。二者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛未盡。若生遍淨廣果。廣果愛盡上愛未盡。若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡。若生識無邊處即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至識無邊處。彼皆成就初靜慮及二解脫。於中若生欲界梵世。遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及初二解脫。非餘未得故。若生極光淨。遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。廣果愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏第四解脫。非餘初二已捨故。後四未得故。若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及有漏無漏第四第五解脫。非餘初三已捨故。後三未得故。若生識無邊處即彼愛未盡彼成就無漏初靜慮及無漏第四解脫。有漏無漏第五解脫。非餘

如前釋。三者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。空無邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處。識無邊處愛盡上愛未盡。若生無所有處即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。皆成就初靜慮及三解脫。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。非餘未得故。若生極光淨。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏第四第五解脫非餘前二已捨故。後三未得故。若生空無邊處。識無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮。有漏無漏初三無色解脫。非餘前三已捨故。後二未得故。若生識無邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮第四解脫有漏無漏第五第六解脫。非餘如前說。若生無所有處即彼愛未盡。彼成就無漏初靜慮。第四第五解脫。有漏無漏第六解脫非餘如前說。四者謂生欲界梵世極光淨。廣果愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。識無邊處愛盡上愛未盡。若生空識無邊處無所有處。無所有處愛盡。若生非想非非想處不得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。皆成就初靜慮及四解脫。於中若生欲界梵世。廣果愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏第四解脫。非餘未得故。若生極光淨。廣果愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。非餘前二已捨故。後二未得故。若生空無邊處。無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮。有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故。後一未得故。若生識無邊處。無所有處愛盡。彼成就無漏。初靜慮第四解脫。有漏無漏第五第六解脫。并第七解脫。非餘如前說。若生無所有處即彼愛盡。彼成就無漏初靜慮。及第四第五解脫。有漏無漏第六解脫。并第七解脫。非餘如前說。若生非想非非想處。不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。三無色解脫。并第七解脫。非餘前三已捨故。後一未得故。或已捨故。五者謂生欲界梵世。極光淨空無邊處愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。無所有處愛盡不得滅盡定。若生非想非非想處得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處。皆成就初靜慮及五解脫。於中若生欲界梵世。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏第四第五解脫。非餘未得故。若生極光淨。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前釋。三者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。空無邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處。識無邊處愛盡上愛未盡。若生無所有處即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至無所有處。皆成就初靜慮及三解脫。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。非餘未得故。若生極光淨。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏第四第五解脫非餘前二已捨故。後三未得故。若生空無邊處。識無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮。有漏無漏初三無色解脫。非餘前三已捨故。後二未得故。若生識無邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮第四解脫有漏無漏第五第六解脫。非餘如前說。若生無所有處即彼愛未盡。彼成就無漏初靜慮。第四第五解脫。有漏無漏第六解脫非餘如前說。四者謂生欲界梵世極光淨。廣果愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。識無邊處愛盡上愛未盡。若生空識無邊處無所有處。無所有處愛盡。若生非想非非想處不得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。乃至非想非非想處。皆成就初靜慮及四解脫。於中若生欲界梵世。廣果愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏第四解脫。非餘未得故。若生極光淨。廣果愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。非餘前二已捨故。後二未得故。若生空無邊處。無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮。有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故。後一未得故。若生識無邊處。無所有處愛盡。彼成就無漏。初靜慮第四解脫。有漏無漏第五第六解脫。并第七解脫。非餘如前說。若生無所有處即彼愛盡。彼成就無漏初靜慮。及第四第五解脫。有漏無漏第六解脫。并第七解脫。非餘如前說。若生非想非非想處。不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。三無色解脫。并第七解脫。非餘前三已捨故。後一未得故。或已捨故。五者謂生欲界梵世。極光淨空無邊處愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果。無所有處愛盡不得滅盡定。若生非想非非想處得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處。皆成就初靜慮及五解脫。於中若生欲界梵世。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏第四第五解脫。非餘未得故。若生極光淨。空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘

如前說。若生遍淨廣果。無所有處愛盡不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。并第七解脫。非餘前二已捨故。後一不得故。若生非想非非想處得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。初三無色解脫及後二解脫。非餘已捨故。六者謂生欲界梵世。極光淨識無邊處愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及六解脫。於中若生欲界梵世。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫。非餘未得故。若生極光淨。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫并後二解脫。非餘已捨故。七者謂生欲界梵世。極光淨無所有處愛盡不得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。皆成就初靜慮及七解脫。於中若生欲界梵世。無所有處愛盡不得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮。及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫并第七解脫。非第八未得故。若生極光淨。無所有處愛盡不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。八者謂生欲界梵世。極光淨得滅盡定。此即聖者生欲界梵世極光淨。皆成就初靜慮及八解脫。於中若生欲界梵世得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫。若生極光淨得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。及一切八解脫。於八勝處或無。或四或八。無者謂生遍淨即彼愛未盡。若生無色界。此即聖者生遍淨及無色界。俱成就無漏初靜慮。非八勝處以生遍淨即彼愛未盡者。前四已捨後四未得故。生無色界者皆已捨故。四者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨愛未盡。若生遍淨即彼愛盡。若生廣果。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及四勝處。於中若生欲界梵世。遍淨愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前四勝處。非餘未得故。若生極光淨。遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨即彼愛盡。及生廣果。彼成就無漏初靜慮及後四勝處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。皆成就初靜慮。及八勝處。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡。彼成就有漏無漏初靜慮及八勝處。若生極光淨。遍淨愛盡。彼成就無漏初靜慮及八勝處。於十遍處或無或一二八九十。無者謂生欲界梵世極光淨遍淨。遍淨愛未盡。若生無所有處。非想非非想處。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨。後二無色皆成就初靜慮非十遍處。於中若生欲界梵世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前說。若生遍淨廣果。無所有處愛盡不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。并第七解脫。非餘前二已捨故。後一不得故。若生非想非非想處得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。初三無色解脫及後二解脫。非餘已捨故。六者謂生欲界梵世。極光淨識無邊處愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及六解脫。於中若生欲界梵世。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫。非餘未得故。若生極光淨。識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫并後二解脫。非餘已捨故。七者謂生欲界梵世。極光淨無所有處愛盡不得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。皆成就初靜慮及七解脫。於中若生欲界梵世。無所有處愛盡不得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮。及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫并第七解脫。非第八未得故。若生極光淨。無所有處愛盡不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。八者謂生欲界梵世。極光淨得滅盡定。此即聖者生欲界梵世極光淨。皆成就初靜慮及八解脫。於中若生欲界梵世得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫。若生極光淨得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。及一切八解脫。於八勝處或無。或四或八。無者謂生遍淨即彼愛未盡。若生無色界。此即聖者生遍淨及無色界。俱成就無漏初靜慮。非八勝處以生遍淨即彼愛未盡者。前四已捨後四未得故。生無色界者皆已捨故。四者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨愛未盡。若生遍淨即彼愛盡。若生廣果。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及四勝處。於中若生欲界梵世。遍淨愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前四勝處。非餘未得故。若生極光淨。遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨即彼愛盡。及生廣果。彼成就無漏初靜慮及後四勝處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世。極光淨遍淨愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨。皆成就初靜慮。及八勝處。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡。彼成就有漏無漏初靜慮及八勝處。若生極光淨。遍淨愛盡。彼成就無漏初靜慮及八勝處。於十遍處或無或一二八九十。無者謂生欲界梵世極光淨遍淨。遍淨愛未盡。若生無所有處。非想非非想處。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨。後二無色皆成就初靜慮非十遍處。於中若生欲界梵世。

遍淨愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。非十遍處未得故。若生極光淨遍淨。遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。非十遍處未得故。若生後二無色。彼成就無漏初靜慮。非十遍處已捨故。一者謂生空無邊處即彼愛未盡。若生識無邊處。此即聖者生彼二地。俱成就無漏初靜慮及一遍處。於中若生空無邊處。即彼愛未盡彼成就一空無邊處遍處。非餘前八已捨故。後一未得故。若生識無邊處。彼成就一識無邊處遍處。非餘已捨故。二者謂生空無邊處。即彼愛盡。此即聖者生彼成就無漏初靜慮及後二遍處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世極光淨遍淨。遍淨愛盡上愛未盡。若生廣果即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮。及前八遍處。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。及前八遍處。非餘未得故。若生極光淨遍淨。遍淨愛盡上愛未盡。及生廣果即彼愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。九者謂生欲色界。色愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及前九遍處。於中若生欲界梵世。色愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前九遍處。非第十未得故。若生極光淨遍淨廣果。色愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。十者謂生欲色界。空無邊處愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及十遍處。於中若生欲界梵世。空無邊處愛盡。彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處。若生極光淨遍淨廣果。空無邊處愛盡。彼成就無漏初靜慮及十遍處。於八智或二四五六七八。二者謂異生及苦法忍位。此中異生及先離欲染。依未至定苦法忍位成就有漏初靜慮。若依上五地苦法忍位成就有漏無漏初靜慮。彼一切皆成就二智。謂他心智。世俗智。四者謂苦法智苦類忍位。此位若依未至定則成就有漏初靜慮。若依上五地則成就有漏無漏初靜慮。彼皆成就四智。謂他心智世俗智苦智法智。五者謂苦類智集法忍位。此二位所成就有漏無漏初靜慮如前分別。彼皆成就五智。謂前四加類智。六者謂集法智乃至滅法忍位。此諸位所成就初靜慮如前說。彼皆成就六智。謂前五加集智。七者謂滅法智乃至道法忍位。此諸位所成就初靜慮如前說。彼皆成就七智。謂前六加滅智。八者謂道法智以上諸位。此中道法智道類忍位所成就初靜慮亦如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中生欲界梵世者。定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者。唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就八智。謂前七加道智。於三三摩地。或無或二或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍淨愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。非十遍處未得故。若生極光淨遍淨。遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。非十遍處未得故。若生後二無色。彼成就無漏初靜慮。非十遍處已捨故。一者謂生空無邊處即彼愛未盡。若生識無邊處。此即聖者生彼二地。俱成就無漏初靜慮及一遍處。於中若生空無邊處。即彼愛未盡彼成就一空無邊處遍處。非餘前八已捨故。後一未得故。若生識無邊處。彼成就一識無邊處遍處。非餘已捨故。二者謂生空無邊處。即彼愛盡。此即聖者生彼成就無漏初靜慮及後二遍處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世極光淨遍淨。遍淨愛盡上愛未盡。若生廣果即彼愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮。及前八遍處。於中若生欲界梵世。遍淨愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。及前八遍處。非餘未得故。若生極光淨遍淨。遍淨愛盡上愛未盡。及生廣果即彼愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。九者謂生欲色界。色愛盡上愛未盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及前九遍處。於中若生欲界梵世。色愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及前九遍處。非第十未得故。若生極光淨遍淨廣果。色愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。十者謂生欲色界。空無邊處愛盡。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及十遍處。於中若生欲界梵世。空無邊處愛盡。彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處。若生極光淨遍淨廣果。空無邊處愛盡。彼成就無漏初靜慮及十遍處。於八智或二四五六七八。二者謂異生及苦法忍位。此中異生及先離欲染。依未至定苦法忍位成就有漏初靜慮。若依上五地苦法忍位成就有漏無漏初靜慮。彼一切皆成就二智。謂他心智。世俗智。四者謂苦法智苦類忍位。此位若依未至定則成就有漏初靜慮。若依上五地則成就有漏無漏初靜慮。彼皆成就四智。謂他心智世俗智苦智法智。五者謂苦類智集法忍位。此二位所成就有漏無漏初靜慮如前分別。彼皆成就五智。謂前四加類智。六者謂集法智乃至滅法忍位。此諸位所成就初靜慮如前說。彼皆成就六智。謂前五加集智。七者謂滅法智乃至道法忍位。此諸位所成就初靜慮如前說。彼皆成就七智。謂前六加滅智。八者謂道法智以上諸位。此中道法智道類忍位所成就初靜慮亦如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中生欲界梵世者。定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者。唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就八智。謂前七加道智。於三三摩地。或無或二或

三。無者謂諸異生彼成就有漏初靜慮。非三摩地不得故。二者謂諸聖者滅法忍未生此前諸位。若依未至定唯成就有漏初靜慮。若依上五地成就有漏無漏初靜慮。彼皆成就二三摩地。謂空無願。三者謂滅法忍已生。此中從滅法忍乃至道類忍智所成就初靜慮如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中。生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就三三摩地。如成就初靜慮乃至成就第四靜慮。隨所應亦爾。謂如以初靜慮對四靜慮。乃至三三摩地辯成就如是。乃至以第四靜慮。對四靜慮。乃至三三摩地辯成就隨其所應。若異生。若聖者。若離染得故。若生得故。若有漏若無漏若無若分若具等。皆應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三。無者謂諸異生彼成就有漏初靜慮。非三摩地不得故。二者謂諸聖者滅法忍未生此前諸位。若依未至定唯成就有漏初靜慮。若依上五地成就有漏無漏初靜慮。彼皆成就二三摩地。謂空無願。三者謂滅法忍已生。此中從滅法忍乃至道類忍智所成就初靜慮如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中。生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就三三摩地。如成就初靜慮乃至成就第四靜慮。隨所應亦爾。謂如以初靜慮對四靜慮。乃至三三摩地辯成就如是。乃至以第四靜慮。對四靜慮。乃至三三摩地辯成就隨其所應。若異生。若聖者。若離染得故。若生得故。若有漏若無漏若無若分若具等。皆應廣說。

七補特伽羅。謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫。問隨信行等於味相應等四靜慮四無色。幾成就幾不成就。答隨信行於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡彼離染時皆已斷故。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上一靜慮地味。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上二靜慮地味。三者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就上三靜慮地味。四者謂梵世愛未盡。彼俱成就四靜慮地味。下染未盡必成就上味。下染已盡必不成就下味故。於淨四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡於淨靜慮皆未得故。一者謂欲愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。四者謂遍淨愛盡。彼具成就四地淨。下染未盡必不成就上淨。上染已盡身在下者。必成就下淨故。以隨信行必在欲界故作是說。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂依未至定入正性離生。此中或未離欲染故。或雖離欲染不能修故皆不成就。一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生。彼成就下一地無漏非餘。或未得或不能修故。二者謂依第二靜慮入正性離生。彼成就下二地無漏非餘如前說。三者謂依第三靜慮入正性離生。彼成就下三地無漏。非餘如前說。四者謂依第四靜慮入正性離生。彼具成就四地無漏皆已得能修故。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地以自在不繫故。於味相應四無色。或一二三四。一者謂無所有處愛盡上愛未盡。彼成就上一地味。彼必未離有頂染故。二者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上二地味。三者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上三地味。四者謂空無邊處愛未盡。彼具成就四地味。所以如前說。於淨四無色或無或一二三四。無者謂色愛未盡於淨無色皆未得故。一者謂色愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下二地淨。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下三地淨。四者謂無所有處愛盡彼具成就四地淨。所以如前說。於無漏三無色皆不成就彼無見道故如隨信行隨法行亦爾。以此二補特伽羅。若道若地若定若離染若所依。皆不異唯根異故。信勝解於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。三者謂梵世愛盡上愛未盡。四者謂梵世愛未盡彼成就。及所以皆如前說。於淨四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。若生無色界欲愛未盡者皆未得故。生無色界者皆已捨故。一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡。若生梵世即彼愛未盡。若生極光淨即彼愛未盡。若生遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七補特伽羅。謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫。問隨信行等於味相應等四靜慮四無色。幾成就幾不成就。答隨信行於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡彼離染時皆已斷故。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上一靜慮地味。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上二靜慮地味。三者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就上三靜慮地味。四者謂梵世愛未盡。彼俱成就四靜慮地味。下染未盡必成就上味。下染已盡必不成就下味故。於淨四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡於淨靜慮皆未得故。一者謂欲愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。四者謂遍淨愛盡。彼具成就四地淨。下染未盡必不成就上淨。上染已盡身在下者。必成就下淨故。以隨信行必在欲界故作是說。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂依未至定入正性離生。此中或未離欲染故。或雖離欲染不能修故皆不成就。一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生。彼成就下一地無漏非餘。或未得或不能修故。二者謂依第二靜慮入正性離生。彼成就下二地無漏非餘如前說。三者謂依第三靜慮入正性離生。彼成就下三地無漏。非餘如前說。四者謂依第四靜慮入正性離生。彼具成就四地無漏皆已得能修故。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地以自在不繫故。於味相應四無色。或一二三四。一者謂無所有處愛盡上愛未盡。彼成就上一地味。彼必未離有頂染故。二者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上二地味。三者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上三地味。四者謂空無邊處愛未盡。彼具成就四地味。所以如前說。於淨四無色或無或一二三四。無者謂色愛未盡於淨無色皆未得故。一者謂色愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下二地淨。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下三地淨。四者謂無所有處愛盡彼具成就四地淨。所以如前說。於無漏三無色皆不成就彼無見道故如隨信行隨法行亦爾。以此二補特伽羅。若道若地若定若離染若所依。皆不異唯根異故。信勝解於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。三者謂梵世愛盡上愛未盡。四者謂梵世愛未盡彼成就。及所以皆如前說。於淨四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。若生無色界欲愛未盡者皆未得故。生無色界者皆已捨故。一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡。若生梵世即彼愛未盡。若生極光淨即彼愛未盡。若生遍

淨即彼愛未盡。若生廣果。二者謂生欲界梵世。梵世愛盡上愛未盡。若生極光淨。即彼愛盡上愛未盡。若生遍淨即彼愛盡。三者謂生欲界梵世。極光淨愛盡上愛未盡。若生極光淨遍淨愛盡。四者謂生欲界梵世遍淨愛盡。此中信勝解容有生一切地義。有漏善法生上必捨下。是故得作如前所說。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡上愛未盡。二者謂梵世愛盡上愛未盡。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。此中依漸次得果離染者說。或依隨所得勝靜慮。即依彼入正性離生者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有梵世愛盡而不成就二。極光淨愛盡而不成就三。遍淨愛盡而不成就四故。何者是耶。謂有離梵世乃至遍淨染。依初靜慮乃至第三靜慮入正性離生。至道類智時不成就無漏二乃至四靜慮故。或此所說道類智時。雖不成就二乃至四。而從此後不久定成故。於爾時亦說成就。謂道類智後不久必起勝果道時即修彼故。於味相應四無色或一二三四。乃至廣說。於淨四無色或無或一二三四。乃至廣說。此中廣釋如靜慮中。應知於無漏三無色。或無或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡。此中亦依漸次得果離染者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有色愛盡而不成就一。空無邊處愛盡而不成就二。識無邊處愛盡而不成就三故。何者是耶。謂有離色界乃至識無邊處染入正性離生。至道類智時不成就無漏無色故。或彼不久必起勝果道即成就彼故於爾時亦說成就。如信勝解見至亦爾。以此二補特伽羅。若道若地若定若離染若所依。皆不異唯根異故。身證於味相應四靜慮。皆不成就於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色。成就一不成就三。於淨四無色或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。慧解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色或一二三四。乃至廣說。於無漏三無色皆成就。俱解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。此中廣釋如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨即彼愛未盡。若生廣果。二者謂生欲界梵世。梵世愛盡上愛未盡。若生極光淨。即彼愛盡上愛未盡。若生遍淨即彼愛盡。三者謂生欲界梵世。極光淨愛盡上愛未盡。若生極光淨遍淨愛盡。四者謂生欲界梵世遍淨愛盡。此中信勝解容有生一切地義。有漏善法生上必捨下。是故得作如前所說。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡上愛未盡。二者謂梵世愛盡上愛未盡。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。此中依漸次得果離染者說。或依隨所得勝靜慮。即依彼入正性離生者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有梵世愛盡而不成就二。極光淨愛盡而不成就三。遍淨愛盡而不成就四故。何者是耶。謂有離梵世乃至遍淨染。依初靜慮乃至第三靜慮入正性離生。至道類智時不成就無漏二乃至四靜慮故。或此所說道類智時。雖不成就二乃至四。而從此後不久定成故。於爾時亦說成就。謂道類智後不久必起勝果道時即修彼故。於味相應四無色或一二三四。乃至廣說。於淨四無色或無或一二三四。乃至廣說。此中廣釋如靜慮中。應知於無漏三無色。或無或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡。此中亦依漸次得果離染者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有色愛盡而不成就一。空無邊處愛盡而不成就二。識無邊處愛盡而不成就三故。何者是耶。謂有離色界乃至識無邊處染入正性離生。至道類智時不成就無漏無色故。或彼不久必起勝果道即成就彼故於爾時亦說成就。如信勝解見至亦爾。以此二補特伽羅。若道若地若定若離染若所依。皆不異唯根異故。身證於味相應四靜慮。皆不成就於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色。成就一不成就三。於淨四無色或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。慧解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色或一二三四。乃至廣說。於無漏三無色皆成就。俱解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。此中廣釋如前應知。