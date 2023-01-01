阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十三五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十三五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中不還納息第四之十

轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至廣說問會中亦有餘天神眾發聲相告。何緣但說地神唱聲。答由彼地神先發聲故。問地神何故先發聲耶。答以彼最近佛所住故。復次彼恒隨佛而作衛故。謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時。恒隨衛護令無留難。今見如來轉法輪已歡喜踊躍。自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告。復次時會雖有餘天神眾而彼地神性輕躁故是以先唱。如今眾中性輕躁者多喜高聲彼亦如是。復次地神性多喜慶。見此希有極懷歡喜故先發聲。復次此是近遠次第法故。謂地神先唱。次虛空神。次四大王眾天。如是展轉經須臾頃聲至梵世。問聲是剎那性若此處生必此處滅。云何可說至梵世耶。答依展轉義故作是說。謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如燃燈法展轉增廣有說。轉法輪時無量天眾皆悉來集既聞法已各還所住。宣告自部故說展轉聲至梵世。有說。彼時發聲亦無決定先後但是說者敘述次第法應如是故作是說。地神先唱乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至廣說問會中亦有餘天神眾發聲相告。何緣但說地神唱聲。答由彼地神先發聲故。問地神何故先發聲耶。答以彼最近佛所住故。復次彼恒隨佛而作衛故。謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時。恒隨衛護令無留難。今見如來轉法輪已歡喜踊躍。自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告。復次時會雖有餘天神眾而彼地神性輕躁故是以先唱。如今眾中性輕躁者多喜高聲彼亦如是。復次地神性多喜慶。見此希有極懷歡喜故先發聲。復次此是近遠次第法故。謂地神先唱。次虛空神。次四大王眾天。如是展轉經須臾頃聲至梵世。問聲是剎那性若此處生必此處滅。云何可說至梵世耶。答依展轉義故作是說。謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如燃燈法展轉增廣有說。轉法輪時無量天眾皆悉來集既聞法已各還所住。宣告自部故說展轉聲至梵世。有說。彼時發聲亦無決定先後但是說者敘述次第法應如是故作是說。地神先唱乃至廣說。

如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天。佛為憍陳那等轉法輪時聲至梵世。佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天。問何故如是三種差別。答轉輪王出世時以十善法。教導有情。此法必於欲界天中受異熟果。六欲天眾皆生歡喜我等眷屬不久增多。是故輪王出世聲至他化自在天。梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜。是故轉法輪時聲至梵世。淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智。彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰。是故初成佛時聲至色究竟天。復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地。佛轉法輪時於一眾會有尊卑勝劣。此事唯至梵世。是故轉法輪時聲至梵天。唯有如來名聲高遠無所不至。是故佛得無上菩提時其聲遍及所應至處。乃至色究竟天。設當有頂有情有耳識者聲亦徹彼。所以者何。如來久修名稱業故。復次諸有情類造作增長大名稱業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍陳那等。上者謂佛。是故於彼聲有近遠。復次諸有情類造作增長淨尊貴業有上中下。下者如轉輪王中者如憍陳那等。上者謂佛。是故聲至有近有遠。尊者世友說曰。諸有情類恭敬讚歎父母師長。沙門婆羅門佛獨覺。及佛弟子。身語意業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍陳那等。上者謂佛。是故聲至三處不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天。佛為憍陳那等轉法輪時聲至梵世。佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天。問何故如是三種差別。答轉輪王出世時以十善法。教導有情。此法必於欲界天中受異熟果。六欲天眾皆生歡喜我等眷屬不久增多。是故輪王出世聲至他化自在天。梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜。是故轉法輪時聲至梵世。淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智。彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰。是故初成佛時聲至色究竟天。復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地。佛轉法輪時於一眾會有尊卑勝劣。此事唯至梵世。是故轉法輪時聲至梵天。唯有如來名聲高遠無所不至。是故佛得無上菩提時其聲遍及所應至處。乃至色究竟天。設當有頂有情有耳識者聲亦徹彼。所以者何。如來久修名稱業故。復次諸有情類造作增長大名稱業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍陳那等。上者謂佛。是故於彼聲有近遠。復次諸有情類造作增長淨尊貴業有上中下。下者如轉輪王中者如憍陳那等。上者謂佛。是故聲至有近有遠。尊者世友說曰。諸有情類恭敬讚歎父母師長。沙門婆羅門佛獨覺。及佛弟子。身語意業有上中下。下者如轉輪王。中者如憍陳那等。上者謂佛。是故聲至三處不同。

問上地亦有聲何故轉法輪時聲唯至梵世。答語表業聲唯至彼故。復次語言行唯至彼地語言行者所謂尋伺。復次乃至彼地得有耳識非上地故。有說。唯至梵世得具起善染污無覆無記語有表聲非上地故。復次唯至梵世得具起善染污無覆無記耳識現前非上地故。有說。若處有眾生差別轉法輪時聲則至彼。復次若處作三千世界分齊者聲至於彼。有說。梵世是世間有情所尊重處。是故轉法輪時聲但至彼。復有說者。上地諸天亦名為梵。是故轉法輪時聲至梵世者。不唯至初靜慮地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問上地亦有聲何故轉法輪時聲唯至梵世。答語表業聲唯至彼故。復次語言行唯至彼地語言行者所謂尋伺。復次乃至彼地得有耳識非上地故。有說。唯至梵世得具起善染污無覆無記語有表聲非上地故。復次唯至梵世得具起善染污無覆無記耳識現前非上地故。有說。若處有眾生差別轉法輪時聲則至彼。復次若處作三千世界分齊者聲至於彼。有說。梵世是世間有情所尊重處。是故轉法輪時聲但至彼。復有說者。上地諸天亦名為梵。是故轉法輪時聲至梵世者。不唯至初靜慮地。

問佛所說法盡名法輪耶。答不也。唯令入見道者乃名法輪。問若爾聞佛說法入見道者多。何故不皆名法輪耶。答彼一切雖皆是法輪而最初最後得正解者說為法輪。初謂憍陳那等。後謂蘇跋達羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問佛所說法盡名法輪耶。答不也。唯令入見道者乃名法輪。問若爾聞佛說法入見道者多。何故不皆名法輪耶。答彼一切雖皆是法輪而最初最後得正解者說為法輪。初謂憍陳那等。後謂蘇跋達羅。

問一切佛轉法輪處為定不耶。若定者然燈佛本事當云何通。如說然燈佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪。乃至廣說。若不定者達摩蘇部底所說頌云何通。如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問一切佛轉法輪處為定不耶。若定者然燈佛本事當云何通。如說然燈佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪。乃至廣說。若不定者達摩蘇部底所說頌云何通。如說。

應念過去佛 於此迦尸宮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應念過去佛 於此迦尸宮

仙論施鹿林 亦初轉妙法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙論施鹿林 亦初轉妙法

有說。應言轉法輪處定問若爾然燈佛本事當云何通。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毘柰耶阿毘達磨所說。但是傳說諸傳所說或然不然。若必欲通者應知過去燈光城即是今婆羅痆斯。過去喝利多羅山即是今仙人鹿苑。若作是說。佛轉法輪處定者。彼說有四處定二處不定。四處定者謂菩提樹處。轉法輪處。天上來下處。現大神變處。二處不定者謂佛生處及般涅槃處。云何得知菩提樹處定。答曾聞過去有轉輪王。導從四兵飛空而過至菩提樹上。其輪便止欲前不得。王遂惶恐作是思惟。我今將無欲失王位或命難耶。時菩提樹神即白王曰。大王勿怪王不失位亦無命難。王不見下菩提樹耶。此中有金剛座一切菩薩皆於此座證得無上正等菩提。王欲過者可避此處從餘道往。時王便下種種供養菩提樹已從餘道去。以是事故知菩提樹處定。轉法輪處定者如前所引法善現頌。復云何知天上來下處定。答曾聞佛去世後此處有難事起諸苾芻等並皆捨去。外道異學來居其中。後諸苾芻來索其處。語外道曰。此是我師天上來處可速避去。諸外道言。此是我等常所住處。因此二眾大興鬪諍。近住城中長者居士諸官僚等來解其諍而不能得。乃至王自解之亦不能定。時諸苾芻告外道曰。今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相。外道言爾。彼遂先請而空無驗。苾芻即復作誠諦言。此處若是一切如來昇三十三天為慈母說法經三月已下來處者當現瑞相。時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼。外道驚恐即時捨去。從師子口復出眾寶花鬘纏遶石柱皆悉周遍。時眾觀者歎未曾有。於是苾芻遂共居止。以是故知佛從天上來下處定。復云何知現大神變處定。答曾聞外道於六大城被佛追尋無所投迹。遂共聚集請與如來捔其神變。佛皆不許。後至室羅茷悉底城方始許可為現神變。無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定。有說。諸佛轉法輪處不定。所以者何。若嗢達洛迦曷邏摩子。及頞邏茶迦羅摩不命終者。佛豈捨摩揭陀國往婆羅痆斯。故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪。問若爾法善現頌當云何通。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毘柰耶阿毘達磨所說。但是文頌。夫造文頌或增或減。若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪。非謂一切故非決定。若作是說。轉法輪處不定者。彼說有三處定三處不定。三處定者謂菩提樹處。天上來下處。現大神變處。三處不定者謂生處。轉法輪處。般涅槃處。如所說佛於婆羅痆斯仙人論處施鹿林中。為憍陳那等轉正法輪。問何故名婆羅痆斯。答此是河名去其不遠造立王城。是故此城亦名婆羅痆斯。問何故名仙人論處。答若作是說。諸佛定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說。應言轉法輪處定問若爾然燈佛本事當云何通。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毘柰耶阿毘達磨所說。但是傳說諸傳所說或然不然。若必欲通者應知過去燈光城即是今婆羅痆斯。過去喝利多羅山即是今仙人鹿苑。若作是說。佛轉法輪處定者。彼說有四處定二處不定。四處定者謂菩提樹處。轉法輪處。天上來下處。現大神變處。二處不定者謂佛生處及般涅槃處。云何得知菩提樹處定。答曾聞過去有轉輪王。導從四兵飛空而過至菩提樹上。其輪便止欲前不得。王遂惶恐作是思惟。我今將無欲失王位或命難耶。時菩提樹神即白王曰。大王勿怪王不失位亦無命難。王不見下菩提樹耶。此中有金剛座一切菩薩皆於此座證得無上正等菩提。王欲過者可避此處從餘道往。時王便下種種供養菩提樹已從餘道去。以是事故知菩提樹處定。轉法輪處定者如前所引法善現頌。復云何知天上來下處定。答曾聞佛去世後此處有難事起諸苾芻等並皆捨去。外道異學來居其中。後諸苾芻來索其處。語外道曰。此是我師天上來處可速避去。諸外道言。此是我等常所住處。因此二眾大興鬪諍。近住城中長者居士諸官僚等來解其諍而不能得。乃至王自解之亦不能定。時諸苾芻告外道曰。今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相。外道言爾。彼遂先請而空無驗。苾芻即復作誠諦言。此處若是一切如來昇三十三天為慈母說法經三月已下來處者當現瑞相。時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼。外道驚恐即時捨去。從師子口復出眾寶花鬘纏遶石柱皆悉周遍。時眾觀者歎未曾有。於是苾芻遂共居止。以是故知佛從天上來下處定。復云何知現大神變處定。答曾聞外道於六大城被佛追尋無所投迹。遂共聚集請與如來捔其神變。佛皆不許。後至室羅茷悉底城方始許可為現神變。無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定。有說。諸佛轉法輪處不定。所以者何。若嗢達洛迦曷邏摩子。及頞邏茶迦羅摩不命終者。佛豈捨摩揭陀國往婆羅痆斯。故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪。問若爾法善現頌當云何通。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毘柰耶阿毘達磨所說。但是文頌。夫造文頌或增或減。若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪。非謂一切故非決定。若作是說。轉法輪處不定者。彼說有三處定三處不定。三處定者謂菩提樹處。天上來下處。現大神變處。三處不定者謂生處。轉法輪處。般涅槃處。如所說佛於婆羅痆斯仙人論處施鹿林中。為憍陳那等轉正法輪。問何故名婆羅痆斯。答此是河名去其不遠造立王城。是故此城亦名婆羅痆斯。問何故名仙人論處。答若作是說。諸佛定

於此處轉法輪者。彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處。若作是說。諸佛非定於此轉法輪者。彼說應言仙人住處。謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙眾所住。佛不出世時有獨覺仙所住。若無獨覺時有世俗五通仙住。以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處。有說。應言仙人墮處。昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落。問何故名施鹿林。答恒有諸鹿遊止此林故名鹿林。昔有國王名梵達多。以此林施與群鹿故名施鹿林。如羯蘭鐸迦長者。於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥。令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池。此亦如是故名施鹿林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此處轉法輪者。彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處。若作是說。諸佛非定於此轉法輪者。彼說應言仙人住處。謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙眾所住。佛不出世時有獨覺仙所住。若無獨覺時有世俗五通仙住。以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處。有說。應言仙人墮處。昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落。問何故名施鹿林。答恒有諸鹿遊止此林故名鹿林。昔有國王名梵達多。以此林施與群鹿故名施鹿林。如羯蘭鐸迦長者。於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥。令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池。此亦如是故名施鹿林。

云何正法。答無漏根力覺支道支。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如伽他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正法。答無漏根力覺支道支。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如伽他說。

三世三佛陀 能破諸愁毒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世三佛陀 能破諸愁毒

彼皆重正法 恒住於法性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼皆重正法 恒住於法性

又契經說。有二補特伽羅能住持正法。謂說者行者。毘柰耶說我之正法應住千歲。或復過此由度女人出家便減五百。世尊雖於處處說正法言。而不分別。云何正法。契經是此論所依根本。彼所未說者今應說之故作斯論。問有漏根力道支是正法不。若是者。此中何故不說。若非者何故無漏是正法有漏非耶。有說。彼亦是正法。問此中何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。復次有漏根等是無漏加行。若說根本則已攝加行故不別說。復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏。是故已攝在前所說中。有說。有漏根等非是正法。問何故無漏是正法有漏非耶。答以有漏法有過患故。要無過患乃名正法。復次是清淨是可稱讚名為正法。有漏法與此相違故非正法。復次正法者能永出生死得般涅槃。有漏不爾故不名正法。問念住正斷神足為亦是正法不。若是者此中何故不說。若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶。答彼亦是正法。問若爾此中何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說。復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中。謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所攝。四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝。四神足即定根定力定覺支正定所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經說。有二補特伽羅能住持正法。謂說者行者。毘柰耶說我之正法應住千歲。或復過此由度女人出家便減五百。世尊雖於處處說正法言。而不分別。云何正法。契經是此論所依根本。彼所未說者今應說之故作斯論。問有漏根力道支是正法不。若是者。此中何故不說。若非者何故無漏是正法有漏非耶。有說。彼亦是正法。問此中何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。復次有漏根等是無漏加行。若說根本則已攝加行故不別說。復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏。是故已攝在前所說中。有說。有漏根等非是正法。問何故無漏是正法有漏非耶。答以有漏法有過患故。要無過患乃名正法。復次是清淨是可稱讚名為正法。有漏法與此相違故非正法。復次正法者能永出生死得般涅槃。有漏不爾故不名正法。問念住正斷神足為亦是正法不。若是者此中何故不說。若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶。答彼亦是正法。問若爾此中何故不說。答應說而不說者當知此義有餘。復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說。復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中。謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所攝。四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝。四神足即定根定力定覺支正定所攝。

齊何當言正法住。答若時行法者住。齊何當言正法滅。答若時行法者滅。問何故復作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。迦葉波當知如來所覺所說法毘柰耶。非地界水界火界風界所能滅沒。然有一類補特伽羅當出於世。惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法。非毘柰耶說毘柰耶。於毘柰耶說非毘柰耶。彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘。契經雖作是說而不分別。齊何當言正法住。齊何當言正法滅。彼經是此論所依根本。彼所不分別者今應分別故作斯論。此中有二種正法。一世俗正法。二勝義正法。世俗正法謂名句文身。即素怛纜毘柰耶阿毘達磨。勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支。行法者亦有二種。一持教法。二持證法。持教法者謂讀誦解說素怛纜等。持證法者謂能修證無漏聖道。若持教者相續不滅能令世俗正法久住。若持證者相續不滅能令勝義正法久住。彼若滅時正法則滅。故契經說我之正法不依牆壁柱等而住。但依行法有情相續而住。問何故世尊不決定說法住時分耶。答欲顯正法隨行法者住久近故。謂行法者若行正行恒如佛在世時。及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒。若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒。如佛告阿難陀言。於我善說法毘柰耶中。若當不度女人出家者我之正法應住千歲。或復過此。由度女人出家故令我正法減五百歲。問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說。答此依解脫堅固密意而說。謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固。而今後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者。皆是度女人出家之過失耳。有餘師說。此依若不行八尊重法密意而說。謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應減五百歲住。由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊何當言正法住。答若時行法者住。齊何當言正法滅。答若時行法者滅。問何故復作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。迦葉波當知如來所覺所說法毘柰耶。非地界水界火界風界所能滅沒。然有一類補特伽羅當出於世。惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法。非毘柰耶說毘柰耶。於毘柰耶說非毘柰耶。彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘。契經雖作是說而不分別。齊何當言正法住。齊何當言正法滅。彼經是此論所依根本。彼所不分別者今應分別故作斯論。此中有二種正法。一世俗正法。二勝義正法。世俗正法謂名句文身。即素怛纜毘柰耶阿毘達磨。勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支。行法者亦有二種。一持教法。二持證法。持教法者謂讀誦解說素怛纜等。持證法者謂能修證無漏聖道。若持教者相續不滅能令世俗正法久住。若持證者相續不滅能令勝義正法久住。彼若滅時正法則滅。故契經說我之正法不依牆壁柱等而住。但依行法有情相續而住。問何故世尊不決定說法住時分耶。答欲顯正法隨行法者住久近故。謂行法者若行正行恒如佛在世時。及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒。若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒。如佛告阿難陀言。於我善說法毘柰耶中。若當不度女人出家者我之正法應住千歲。或復過此。由度女人出家故令我正法減五百歲。問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說。答此依解脫堅固密意而說。謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固。而今後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者。皆是度女人出家之過失耳。有餘師說。此依若不行八尊重法密意而說。謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應減五百歲住。由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千歲。

問如來正法云何滅耶。答如來正法將欲滅時此贍部洲當有三王出世。一王有法。二王無法。其有法者生在東方威德慈仁伏五印度。其無法者生在達絮篾戾車中。性皆頑嚚憎賤佛法相與合縱。從西侵食漸入印度轉至東方。志與佛法為大衰損。隨所到處破窣堵波壞僧伽藍。殺苾芻眾多聞持戒無得免者。燒滅經典無有遺餘。時東方王聞彼達絮篾戾車王侵食印度漸至東方。乃率兵士與之交戰。彼王軍眾即時退走擒獲二王皆斷其命。尋時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子。請都集會住我國中。我當盡形供給奉施衣服飲食臥具湯藥。及餘所須令無乏短。於是一切贍部洲中所有苾芻皆來集會憍餉彌國。時王日日設五年會種種供養。然諸苾芻由多得利養故。及由多有先為活命而出家故。不能精勤讀誦經典。不樂獨處靜慮思惟。晝則群聚談說世事擾動喧雜。夜則疲怠耽著睡眠無所覺察。由此於佛所有教誡。皆悉慢緩而不遵行。是時贍部洲中唯有二行法者。一是阿羅漢名蘇剌多。一是三藏名室史迦。亦名般株。而為眾首。即於是日正法將滅。日初分時憍餉彌城中王為上首。五百淨信長者。同時造立五百僧伽藍。以彼先聞法將滅故舉手議言。佛涅槃時以法付囑二部弟子。一者在家二者出家。勿謂今由在家弟子。不能給施諸出家人。令乏短故正法滅沒。但由仁等出家弟子無正行故令正法滅。有說。如待客法初及後時皆設豐膳。如是正法初出現時及後將滅。皆致豐厚資緣供養。有說。彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田。佛法若滅世間但有有量福田。我等幸因佛法未滅。當共及時作所應作。有說。釋迦為菩薩時見過去佛或由資緣闕故。或由遭疾疫故令正法滅。即時發願。願我成佛勿由此事令法滅盡。故法雖滅而資緣豐厚住處增廣。是夜僧伽藍內為布灑陀故。無量苾芻皆共聚集。時悅眾者請眾首三藏室史迦為眾說般羅底木叉三藏許之而欲略說。時阿羅漢蘇剌多從座而起。偏袒一肩頂禮三藏合掌白言。唯願上座為眾廣說三藏。答言。於此眾中誰能具行般羅底木叉戒而請我廣說。阿羅漢曰。如佛在世諸苾芻等。於諸學處所行邊際我皆能行。若此名為能具行者願為廣說。作是語時三藏弟子生大瞋恚即叱之言。是何苾芻。故於眾前違反我師不受教誨。尋共害彼阿羅漢命。勝義正法從斯滅沒。時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉。興大瞋忿殺彼三藏。有說。即彼阿羅漢弟子為報仇故害三藏命。有說。王聞彼阿羅漢無辜被殺追戀。懊惱而殺三藏。世俗正法從斯滅沒。爾時世間勝義世俗二種正法皆滅沒。已經七晝夜天地冥闇而其世間猶故未知正法已滅。所以者何。由佛往昔為菩薩時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如來正法云何滅耶。答如來正法將欲滅時此贍部洲當有三王出世。一王有法。二王無法。其有法者生在東方威德慈仁伏五印度。其無法者生在達絮篾戾車中。性皆頑嚚憎賤佛法相與合縱。從西侵食漸入印度轉至東方。志與佛法為大衰損。隨所到處破窣堵波壞僧伽藍。殺苾芻眾多聞持戒無得免者。燒滅經典無有遺餘。時東方王聞彼達絮篾戾車王侵食印度漸至東方。乃率兵士與之交戰。彼王軍眾即時退走擒獲二王皆斷其命。尋時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子。請都集會住我國中。我當盡形供給奉施衣服飲食臥具湯藥。及餘所須令無乏短。於是一切贍部洲中所有苾芻皆來集會憍餉彌國。時王日日設五年會種種供養。然諸苾芻由多得利養故。及由多有先為活命而出家故。不能精勤讀誦經典。不樂獨處靜慮思惟。晝則群聚談說世事擾動喧雜。夜則疲怠耽著睡眠無所覺察。由此於佛所有教誡。皆悉慢緩而不遵行。是時贍部洲中唯有二行法者。一是阿羅漢名蘇剌多。一是三藏名室史迦。亦名般株。而為眾首。即於是日正法將滅。日初分時憍餉彌城中王為上首。五百淨信長者。同時造立五百僧伽藍。以彼先聞法將滅故舉手議言。佛涅槃時以法付囑二部弟子。一者在家二者出家。勿謂今由在家弟子。不能給施諸出家人。令乏短故正法滅沒。但由仁等出家弟子無正行故令正法滅。有說。如待客法初及後時皆設豐膳。如是正法初出現時及後將滅。皆致豐厚資緣供養。有說。彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田。佛法若滅世間但有有量福田。我等幸因佛法未滅。當共及時作所應作。有說。釋迦為菩薩時見過去佛或由資緣闕故。或由遭疾疫故令正法滅。即時發願。願我成佛勿由此事令法滅盡。故法雖滅而資緣豐厚住處增廣。是夜僧伽藍內為布灑陀故。無量苾芻皆共聚集。時悅眾者請眾首三藏室史迦為眾說般羅底木叉三藏許之而欲略說。時阿羅漢蘇剌多從座而起。偏袒一肩頂禮三藏合掌白言。唯願上座為眾廣說三藏。答言。於此眾中誰能具行般羅底木叉戒而請我廣說。阿羅漢曰。如佛在世諸苾芻等。於諸學處所行邊際我皆能行。若此名為能具行者願為廣說。作是語時三藏弟子生大瞋恚即叱之言。是何苾芻。故於眾前違反我師不受教誨。尋共害彼阿羅漢命。勝義正法從斯滅沒。時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉。興大瞋忿殺彼三藏。有說。即彼阿羅漢弟子為報仇故害三藏命。有說。王聞彼阿羅漢無辜被殺追戀。懊惱而殺三藏。世俗正法從斯滅沒。爾時世間勝義世俗二種正法皆滅沒。已經七晝夜天地冥闇而其世間猶故未知正法已滅。所以者何。由佛往昔為菩薩時

好掩他惡。亦不舉他所隱覆事。由此業故法滅七日無有知者。過七日已大地震動殞星雨火燒諸方維。空中天鼓發聲振吼甚可怖畏。天魔眷屬生大歡喜。於虛空中張大白蓋。空中復有大聲唱言。釋迦大仙所有正法從今永滅。更無能入正性離生。妙甘露門於斯永閉。大苦黑闇遍滿世間。更無救護將導之者。有作是說。爾時一切律儀羯磨結界皆捨。如是說者從此以後更無結界羯磨受戒。然先所有今時不捨。或有諸佛未般涅槃正法便滅。或有諸佛般涅槃後經於七日正法便滅。然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃至千歲正法方滅。彼未般涅槃及般涅槃已經於七日正法滅者。依更無有入正性離生說名為滅。釋迦如來正法滅者依甘露界斷說名為滅。雖天中猶有甘露界在。然依人中滅故名滅。問何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅。有於般涅槃後七日即滅。今釋迦佛千歲方滅耶。答過去諸佛壽量長遠。於彼正教所應作者佛在世時多已究竟故法速滅。今世尊釋迦牟尼出百年時壽量短促。正教所作雖佛涅槃多未究竟。乃至千歲於中有種善根者。有成熟者有解脫者。是故經於多時正法方滅。有說。過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毘鉢舍那。由重奢摩他故恒住寂止。不樂傳說契經等十二分教故法速滅。今世尊弟子愛重毘鉢舍那非奢摩他。由重毘鉢舍那故。多住觀察皆樂傳授契經等十二分教。是故正法多時乃滅。問正法滅已無得聖者耶。答亦有從預流果得一來果。從一來果得不還果。從不還果得阿羅漢果。而無從順決擇分入正性離生者。唯由此故名正法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好掩他惡。亦不舉他所隱覆事。由此業故法滅七日無有知者。過七日已大地震動殞星雨火燒諸方維。空中天鼓發聲振吼甚可怖畏。天魔眷屬生大歡喜。於虛空中張大白蓋。空中復有大聲唱言。釋迦大仙所有正法從今永滅。更無能入正性離生。妙甘露門於斯永閉。大苦黑闇遍滿世間。更無救護將導之者。有作是說。爾時一切律儀羯磨結界皆捨。如是說者從此以後更無結界羯磨受戒。然先所有今時不捨。或有諸佛未般涅槃正法便滅。或有諸佛般涅槃後經於七日正法便滅。然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃至千歲正法方滅。彼未般涅槃及般涅槃已經於七日正法滅者。依更無有入正性離生說名為滅。釋迦如來正法滅者依甘露界斷說名為滅。雖天中猶有甘露界在。然依人中滅故名滅。問何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅。有於般涅槃後七日即滅。今釋迦佛千歲方滅耶。答過去諸佛壽量長遠。於彼正教所應作者佛在世時多已究竟故法速滅。今世尊釋迦牟尼出百年時壽量短促。正教所作雖佛涅槃多未究竟。乃至千歲於中有種善根者。有成熟者有解脫者。是故經於多時正法方滅。有說。過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毘鉢舍那。由重奢摩他故恒住寂止。不樂傳說契經等十二分教故法速滅。今世尊弟子愛重毘鉢舍那非奢摩他。由重毘鉢舍那故。多住觀察皆樂傳授契經等十二分教。是故正法多時乃滅。問正法滅已無得聖者耶。答亦有從預流果得一來果。從一來果得不還果。從不還果得阿羅漢果。而無從順決擇分入正性離生者。唯由此故名正法滅。

若初入無漏初靜慮乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。無未來修。或有說。聖道是無為。或有說。聖道是一。為止彼意顯有未來修。亦顯聖道是有為而非是一。故作斯論。若無未來修者則功德法無增益義。佛盡智時應不具一切智。若聖道是無為者便不可修。以無為法非所修故。若聖道是一者則無三世差別。經不應說有三世佛等。問若聖道是有為而非一者。何故經說我證得舊道唯一無二。答由五因緣故作是說。謂加行相似行相相似等廣說如智蘊。若初入無漏初靜慮。由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝。答未來。若初入乃至無漏無所有處。由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝。答未來。此中初者有四種。一入正性離生初。二得果初。三離染初。四轉根初。廣說如智蘊。未來生時說名為得。若至現在名為已得。故今得者是說生時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若初入無漏初靜慮乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。無未來修。或有說。聖道是無為。或有說。聖道是一。為止彼意顯有未來修。亦顯聖道是有為而非是一。故作斯論。若無未來修者則功德法無增益義。佛盡智時應不具一切智。若聖道是無為者便不可修。以無為法非所修故。若聖道是一者則無三世差別。經不應說有三世佛等。問若聖道是有為而非一者。何故經說我證得舊道唯一無二。答由五因緣故作是說。謂加行相似行相相似等廣說如智蘊。若初入無漏初靜慮。由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝。答未來。若初入乃至無漏無所有處。由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝。答未來。此中初者有四種。一入正性離生初。二得果初。三離染初。四轉根初。廣說如智蘊。未來生時說名為得。若至現在名為已得。故今得者是說生時。

諸生何世攝乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者說有為法但有二時。一未生時。二已生時。除此更無正生正滅。今顯實有正生正滅時故作斯論。復次為止撥無去來世執現在是無為法。今說未來有生現在有滅故。即顯去來非無而現在是有為故作斯論。復次為止執有為法唯轉變隱顯而體無生滅。今說未來生現在滅。故即顯有為法非但轉變而實有生滅故作斯論。諸生何世攝。答未來。諸滅何世攝。答現在。以未來名正生。現在名正滅。現在名已生。過去名已滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸生何世攝乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者說有為法但有二時。一未生時。二已生時。除此更無正生正滅。今顯實有正生正滅時故作斯論。復次為止撥無去來世執現在是無為法。今說未來有生現在有滅故。即顯去來非無而現在是有為故作斯論。復次為止執有為法唯轉變隱顯而體無生滅。今說未來生現在滅。故即顯有為法非但轉變而實有生滅故作斯論。諸生何世攝。答未來。諸滅何世攝。答現在。以未來名正生。現在名正滅。現在名已生。過去名已滅故。

定蘊第七中一行納息第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說有三三摩地。所謂空無願無相。契經雖作是說而不分別。若成就空彼無願耶。如是等。彼經是此論所依根本。彼所不說者今應說之故作斯論。復次為止撥無不成就性。說成就性但是假有。欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論。復次為止撥無去來二世。執現在是無為法。顯有二世現是有為故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三摩地謂空無願無相乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說有三三摩地。所謂空無願無相。契經雖作是說而不分別。若成就空彼無願耶。如是等。彼經是此論所依根本。彼所不說者今應說之故作斯論。復次為止撥無不成就性。說成就性但是假有。欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論。復次為止撥無去來二世。執現在是無為法。顯有二世現是有為故作斯論。

若成就空彼無願耶。答如是。設成就無願彼空耶。答如是。以此三三摩地俱時得故。同對治故。俱時得者謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得無願。若依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得空及於修道。無學道中若得一必具二。同對治者。謂彼俱能對治見苦所斷煩惱及修所斷。雖於見道集現觀四心頃。道現觀三心頃時得無願非空。而先於不成就得成就時。必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶。答若得此中得謂已得。即滅法智忍已生此後恒成就無相。設成就無相彼空耶。答如是。以成就無相時必先得空故。若成就無願彼無相耶。答若得。設成就無相彼無願耶。答如是此如以空對無相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就空彼無願耶。答如是。設成就無願彼空耶。答如是。以此三三摩地俱時得故。同對治故。俱時得者謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得無願。若依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得空及於修道。無學道中若得一必具二。同對治者。謂彼俱能對治見苦所斷煩惱及修所斷。雖於見道集現觀四心頃。道現觀三心頃時得無願非空。而先於不成就得成就時。必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶。答若得此中得謂已得。即滅法智忍已生此後恒成就無相。設成就無相彼空耶。答如是。以成就無相時必先得空故。若成就無願彼無相耶。答若得。設成就無相彼無願耶。答如是此如以空對無相說。

若成就過去空彼未來耶。答如是。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生。苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫阿羅漢練根作不動。彼空三摩地已起滅不失。設成就未來空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。若依無願三摩地入正性離生。苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼現在耶。答若現在前謂不起無願。或無相或有漏心亦非無心故言若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。及現在前。設成就現在空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地現在前。而未已滅先已滅者。由得果轉根故失。若成就未來空彼現在耶。答若現在前。謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故。言若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地現在前。設成就現在空彼未來耶。答如是。問此說在何位。答此說即前所說諸位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去空彼未來耶。答如是。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生。苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫阿羅漢練根作不動。彼空三摩地已起滅不失。設成就未來空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。若依無願三摩地入正性離生。苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。已起滅者。由得果轉根故失。若成就過去空彼現在耶。答若現在前謂不起無願。或無相或有漏心亦非無心故言若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失。及現在前。設成就現在空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地現在前。而未已滅先已滅者。由得果轉根故失。若成就未來空彼現在耶。答若現在前。謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故。言若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地現在前。設成就現在空彼未來耶。答如是。問此說在何位。答此說即前所說諸位。

若成就過去空彼未來現在耶。答未來成就現在。若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失亦現在前。設成就未來現在空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。如前現在對過去說。若成就未來空彼過去現在耶。答有成就未來空非過去現在。有及過去非現在。有及現在非過去。有及過去現在成就未來空非過去現在者。謂已得空未已滅。設已滅而失不現在前。問此說在何位。答此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失亦不現在前。及過去非現在者。謂空已滅不失不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失不現在前。及現在非過去者。謂空現在前未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失而現在前。及過去現在者。謂空已滅不失現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失亦現在前。設成就過去現在空彼未來耶。答如是。此謂即前所說諸位。諸成就過去現在必成就未來故。若成就現在空彼過去未來耶。答未來成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就未來成就者。如前現在對未來說。過去若已滅不失等者如前現在對過去說。設成就過去未來空彼現在耶。答若現在前此如前未來對現在說。差別者此中必成就過去。如空歷作六句應知無願無相亦爾。隨其所應盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去空彼未來現在耶。答未來成就現在。若現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失亦現在前。設成就未來現在空彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就。問此說在何位。答若已滅不失則成就者。此說即前所說諸位。若未已滅設已滅而失則不成就者。如前現在對過去說。若成就未來空彼過去現在耶。答有成就未來空非過去現在。有及過去非現在。有及現在非過去。有及過去現在成就未來空非過去現在者。謂已得空未已滅。設已滅而失不現在前。問此說在何位。答此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅。先已起滅者。由得果轉根故失亦不現在前。及過去非現在者。謂空已滅不失不現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。若時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失不現在前。及現在非過去者。謂空現在前未已滅設已滅而失。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地未已起滅先已起滅者。由得果轉根故失而現在前。及過去現在者。謂空已滅不失現在前。問此說在何位。答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃。及得預流果乃至阿羅漢果。若信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。空三摩地已起滅不失亦現在前。設成就過去現在空彼未來耶。答如是。此謂即前所說諸位。諸成就過去現在必成就未來故。若成就現在空彼過去未來耶。答未來成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅設已滅而失則不成就未來成就者。如前現在對未來說。過去若已滅不失等者如前現在對過去說。設成就過去未來空彼現在耶。答若現在前此如前未來對現在說。差別者此中必成就過去。如空歷作六句應知無願無相亦爾。隨其所應盡當知。