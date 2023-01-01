阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十一五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十一五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。然此念住總說唯一。謂心所中一慧自性。根中慧根。力中慧力。覺支中擇法覺支。道支中正見。或分為二。謂有漏無漏。或分為三。謂下中上。或分為四。謂三界繫及不繫。或分為五。謂三界繫及學無學。乃至若以相續剎那差別分別則有無量。問世尊何故於此義中。開少合多唯說四種。答佛依正慧行相所緣。麁細不同建立四種。問若爾何故契經中說觀內外俱十二種別。答不過四故但說四種。如七葉樹七生預流。彼亦如是。問此體是慧何故世尊說為念住。答慧由念力得住所緣故名念住。或此慧力令念住境故名念住。此二於境展轉相資勝於餘法故說念住。廣辯念住如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。然此念住總說唯一。謂心所中一慧自性。根中慧根。力中慧力。覺支中擇法覺支。道支中正見。或分為二。謂有漏無漏。或分為三。謂下中上。或分為四。謂三界繫及不繫。或分為五。謂三界繫及學無學。乃至若以相續剎那差別分別則有無量。問世尊何故於此義中。開少合多唯說四種。答佛依正慧行相所緣。麁細不同建立四種。問若爾何故契經中說觀內外俱十二種別。答不過四故但說四種。如七葉樹七生預流。彼亦如是。問此體是慧何故世尊說為念住。答慧由念力得住所緣故名念住。或此慧力令念住境故名念住。此二於境展轉相資勝於餘法故說念住。廣辯念住如餘處說。

四正斷者。一於已生惡不善法為令斷故。生欲發懃攝心持心。二於未生惡不善法為不生故。餘說如前。三於未生善法為令生故。餘說如前。四於已生善法為令安住不忘倍修增廣故。餘說如前。然此正斷或總為一。謂心所中一精進體。根中精進根。力中精進力。覺支中精進覺支道支中正精進。或分為二。謂有漏無漏。或分為三。謂下中上。或分為四。謂三界繫及不繫。或分為五。謂三界繫及學無學。乃至若以相續剎那差別分別則有無量。問世尊何故於此義中開少合多唯說四種。答一精進體於剎那中。作用不同建立四種。謂於已生未生惡法斷及不生故。復於未生已生善法生及增廣故。如燈一念四用差別。謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是。問法蘊等論說。斷已生惡不善法。即具四種。謂於已生惡不善法為令斷故。生欲發懃攝持心者。彼斷已生惡不善位。亦能令彼惡不善法未生不生。復令善法未生得生已生住等。乃至說修已生善法令安住等亦具有四。謂於已生善法為令安住不忘倍修增廣故。生欲發懃攝持心者。彼修已生諸善法位。亦能令彼惡不善法已生者斷。未生不生。復令善法未生者生。如是便成十六正斷。何故於此但說四耶。答依修行者差別意樂。至加行位故作是說。謂彼先時起一意樂。至加行位便具四種。如是依彼四種意樂。至加行位故作是說。然加行時皆唯有四。不過四故但說四種。如由意樂加行故說。如是由趣入加行故說。由依處加行故說。由勝解加行故說應知亦爾。已說自性當說所以。問此四何緣說為正斷。答由此四種能正斷故。問前二可爾。後二云何。答以初為名故無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時斷無知故。暫斷永斷俱名斷故。有處說此名為正勝。無倒策發成勝事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正斷者。一於已生惡不善法為令斷故。生欲發懃攝心持心。二於未生惡不善法為不生故。餘說如前。三於未生善法為令生故。餘說如前。四於已生善法為令安住不忘倍修增廣故。餘說如前。然此正斷或總為一。謂心所中一精進體。根中精進根。力中精進力。覺支中精進覺支道支中正精進。或分為二。謂有漏無漏。或分為三。謂下中上。或分為四。謂三界繫及不繫。或分為五。謂三界繫及學無學。乃至若以相續剎那差別分別則有無量。問世尊何故於此義中開少合多唯說四種。答一精進體於剎那中。作用不同建立四種。謂於已生未生惡法斷及不生故。復於未生已生善法生及增廣故。如燈一念四用差別。謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是。問法蘊等論說。斷已生惡不善法。即具四種。謂於已生惡不善法為令斷故。生欲發懃攝持心者。彼斷已生惡不善位。亦能令彼惡不善法未生不生。復令善法未生得生已生住等。乃至說修已生善法令安住等亦具有四。謂於已生善法為令安住不忘倍修增廣故。生欲發懃攝持心者。彼修已生諸善法位。亦能令彼惡不善法已生者斷。未生不生。復令善法未生者生。如是便成十六正斷。何故於此但說四耶。答依修行者差別意樂。至加行位故作是說。謂彼先時起一意樂。至加行位便具四種。如是依彼四種意樂。至加行位故作是說。然加行時皆唯有四。不過四故但說四種。如由意樂加行故說。如是由趣入加行故說。由依處加行故說。由勝解加行故說應知亦爾。已說自性當說所以。問此四何緣說為正斷。答由此四種能正斷故。問前二可爾。後二云何。答以初為名故無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時斷無知故。暫斷永斷俱名斷故。有處說此名為正勝。無倒策發成勝事故。

問惡與不善何差別。答惡謂有覆無記。不善謂諸不善。有作是說。惡謂色無色界。及欲界少分染法。不善謂欲界多分染法。有說。惡謂欲界身邊二見品。不善謂欲界諸餘煩惱等。問何故惡不善法已生者說令斷。未生者說令不生。答已生者於自相續。已有作用故說令斷。未生者於自相續。未有作用故說令不生。有說。已生者於自相續。已障聖道故說令斷。未生者於自相續。未障聖道故說令不生。有說。已生者於自相續。已取果與果故說令斷。未生者於自相續。未取果與果故說令不生。有說。已生者於自相續。已取等流果異熟果故說令斷。未生者於自相續。未取等流果異熟果故說令不生。有說。已生者於自相續。已酬同類遍行因故說令斷。未生者於自相續。未酬同類遍行因故說令不生。有說。已生者於自相續。已燒已惱故說令斷。未生者於自相續未燒未惱故說令不生。有說。已生者於自相續。已作譏呵。已作垢染。已作膠濘。已墮惡意故說令斷。未生者於自相續。未作譏呵。未作垢染。未作膠濘。未墮惡意故說令不生。問所修諸善隨爾所生即爾所滅。無有生已過一剎那有停住義。如何乃言於已生善法為令安住不忘倍修增廣耶。答應知此中說二分善法。謂順住分。順勝進分。令安住不忘者說順住分。令倍修增廣者說順勝進分。俱依相續展轉勝進。說安住等。故無有失。有說。此中說三品善法。謂下中上令安住不忘者。說依下品善根轉至中品。令倍修增廣者。說依中品善根轉至上品。雖一剎那生已即滅。而依相續故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問惡與不善何差別。答惡謂有覆無記。不善謂諸不善。有作是說。惡謂色無色界。及欲界少分染法。不善謂欲界多分染法。有說。惡謂欲界身邊二見品。不善謂欲界諸餘煩惱等。問何故惡不善法已生者說令斷。未生者說令不生。答已生者於自相續。已有作用故說令斷。未生者於自相續。未有作用故說令不生。有說。已生者於自相續。已障聖道故說令斷。未生者於自相續。未障聖道故說令不生。有說。已生者於自相續。已取果與果故說令斷。未生者於自相續。未取果與果故說令不生。有說。已生者於自相續。已取等流果異熟果故說令斷。未生者於自相續。未取等流果異熟果故說令不生。有說。已生者於自相續。已酬同類遍行因故說令斷。未生者於自相續。未酬同類遍行因故說令不生。有說。已生者於自相續。已燒已惱故說令斷。未生者於自相續未燒未惱故說令不生。有說。已生者於自相續。已作譏呵。已作垢染。已作膠濘。已墮惡意故說令斷。未生者於自相續。未作譏呵。未作垢染。未作膠濘。未墮惡意故說令不生。問所修諸善隨爾所生即爾所滅。無有生已過一剎那有停住義。如何乃言於已生善法為令安住不忘倍修增廣耶。答應知此中說二分善法。謂順住分。順勝進分。令安住不忘者說順住分。令倍修增廣者說順勝進分。俱依相續展轉勝進。說安住等。故無有失。有說。此中說三品善法。謂下中上令安住不忘者。說依下品善根轉至中品。令倍修增廣者。說依中品善根轉至上品。雖一剎那生已即滅。而依相續故作是說。

此正斷欲界有四。色無色界亦爾。問欲界有惡不善法可說有四。云何上界亦說四耶。答彼雖過患不具。而具有彼功德。有說。彼雖無所治而有能治。問未至地可爾上地云何。答有多種對治。謂捨對治。斷對治。持對治。遠分對治。厭壞對治。上地雖無捨及斷對治。而有餘對治。問靜慮可爾無色云何。答無色雖無壞對治。而有持及遠分對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正斷欲界有四。色無色界亦爾。問欲界有惡不善法可說有四。云何上界亦說四耶。答彼雖過患不具。而具有彼功德。有說。彼雖無所治而有能治。問未至地可爾上地云何。答有多種對治。謂捨對治。斷對治。持對治。遠分對治。厭壞對治。上地雖無捨及斷對治。而有餘對治。問靜慮可爾無色云何。答無色雖無壞對治。而有持及遠分對治。

此正斷學無學位各具四種。問學位可爾有惡不善法故。無學云何。答彼雖無過患而有功德。有說。彼雖無所治而有能治。謂多種對治如前說。彼雖無捨及斷而有所餘問緣涅槃精進何正斷攝。有說。初正斷攝以斷即涅槃故。有說。第二正斷攝以涅槃是不生故。有說。第三正斷攝。緣涅槃時善法生故。有說。第四正斷攝。緣涅槃時善法增故。如是說者。四正斷攝。緣涅槃時作四事故。謂緣諸法擇滅性時。即令一切惡不善法已生者斷。未生不生及令一切世出世善。未生者生已生增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正斷學無學位各具四種。問學位可爾有惡不善法故。無學云何。答彼雖無過患而有功德。有說。彼雖無所治而有能治。謂多種對治如前說。彼雖無捨及斷而有所餘問緣涅槃精進何正斷攝。有說。初正斷攝以斷即涅槃故。有說。第二正斷攝以涅槃是不生故。有說。第三正斷攝。緣涅槃時善法生故。有說。第四正斷攝。緣涅槃時善法增故。如是說者。四正斷攝。緣涅槃時作四事故。謂緣諸法擇滅性時。即令一切惡不善法已生者斷。未生不生及令一切世出世善。未生者生已生增廣。

四神足者。一欲三摩地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。問云何名神云何名足。有作是說。三摩地名神。欲等四名足。由四法所攝受令三摩地轉故。問等持俱有相應法多。何故此四獨名神足。答此於等持隨順勝故。謂於俱有相應法中。資益等持此四為勝。復有說者。三摩地是神亦足。欲等四唯足非神。如擇法是覺亦支。餘六唯支非覺。正見是道亦支。餘七唯支非道。離非時食是齋亦支。餘七唯支非齋。彼亦如是。問若三摩地是神亦足或應立一。或應立五。何故說四耶。答唯三摩地立為神足。從四因生故說為四。謂加行位。或由欲力引發等持令其現起。廣說乃至或由觀力引令現起。由加行位四法隨增。令等持起故得定位。於一等持建立四種。已說自性當說所以。問此四何緣說為神足。答諸所思求諸所欲願。一切如意故名為神。引發於神故名神足。然此神用略有二種。一世俗所欣。二聖者所樂。若分一為多。合多成一。此等名為世俗所欣。若於世間諸可意事不住順想。於諸世間不可意事不住違想。於諸可意不可意事。安住於捨正念正知。此等名為賢聖所樂。復有三種神用。一運身二勝解三意勢。運身神用者。謂舉身凌虛猶若飛鳥。亦如壁上所畫飛仙。勝解神用者。謂於遠作近解由此力故。或住此洲手捫日月。或屈伸臂頃至色究竟天。意勢神用者。謂眼識至色頂。或上至色究竟天。或傍越無邊世界。問此三神用誰成就幾。有說。聲聞成一。謂運身。獨覺成二除意勢。唯佛世尊具成三種。有說。異生成一。謂運身。二乘成二除意勢。然聲聞運身所顯。獨覺意解所顯。佛具成三意勢所顯。或復五種神用。一業。二異熟。三變現。四具德。五發心。業神用者。謂中有等。異熟神用者。謂飛禽等。變現神用者。謂依靜慮。分一為多。合多為一等。具德神用者。謂四神足。發心神用者。謂天龍等。此中天者謂欲界天。於所說五神用中。此中說具德神用。如契經說苾芻當知。欲三摩地斷行成就修於神足。依止離依止無染依止滅。迴向於捨勤三摩地心三摩地。觀三摩地說亦如是。此中說何名為離等。有作是說。是三摩地彼說。若緣三摩地為境修於神足。由二緣故名依離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名依離等。謂意樂故非所緣故。有餘師說。是寂滅涅槃。彼說若緣寂滅涅槃為境修於神足。由二緣故名為離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名依離等。謂意樂故非所緣故。復有說者。是三摩地及寂滅涅槃。彼說若緣此二為境修於神足。由二緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足者。一欲三摩地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。問云何名神云何名足。有作是說。三摩地名神。欲等四名足。由四法所攝受令三摩地轉故。問等持俱有相應法多。何故此四獨名神足。答此於等持隨順勝故。謂於俱有相應法中。資益等持此四為勝。復有說者。三摩地是神亦足。欲等四唯足非神。如擇法是覺亦支。餘六唯支非覺。正見是道亦支。餘七唯支非道。離非時食是齋亦支。餘七唯支非齋。彼亦如是。問若三摩地是神亦足或應立一。或應立五。何故說四耶。答唯三摩地立為神足。從四因生故說為四。謂加行位。或由欲力引發等持令其現起。廣說乃至或由觀力引令現起。由加行位四法隨增。令等持起故得定位。於一等持建立四種。已說自性當說所以。問此四何緣說為神足。答諸所思求諸所欲願。一切如意故名為神。引發於神故名神足。然此神用略有二種。一世俗所欣。二聖者所樂。若分一為多。合多成一。此等名為世俗所欣。若於世間諸可意事不住順想。於諸世間不可意事不住違想。於諸可意不可意事。安住於捨正念正知。此等名為賢聖所樂。復有三種神用。一運身二勝解三意勢。運身神用者。謂舉身凌虛猶若飛鳥。亦如壁上所畫飛仙。勝解神用者。謂於遠作近解由此力故。或住此洲手捫日月。或屈伸臂頃至色究竟天。意勢神用者。謂眼識至色頂。或上至色究竟天。或傍越無邊世界。問此三神用誰成就幾。有說。聲聞成一。謂運身。獨覺成二除意勢。唯佛世尊具成三種。有說。異生成一。謂運身。二乘成二除意勢。然聲聞運身所顯。獨覺意解所顯。佛具成三意勢所顯。或復五種神用。一業。二異熟。三變現。四具德。五發心。業神用者。謂中有等。異熟神用者。謂飛禽等。變現神用者。謂依靜慮。分一為多。合多為一等。具德神用者。謂四神足。發心神用者。謂天龍等。此中天者謂欲界天。於所說五神用中。此中說具德神用。如契經說苾芻當知。欲三摩地斷行成就修於神足。依止離依止無染依止滅。迴向於捨勤三摩地心三摩地。觀三摩地說亦如是。此中說何名為離等。有作是說。是三摩地彼說。若緣三摩地為境修於神足。由二緣故名依離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名依離等。謂意樂故非所緣故。有餘師說。是寂滅涅槃。彼說若緣寂滅涅槃為境修於神足。由二緣故名為離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名依離等。謂意樂故非所緣故。復有說者。是三摩地及寂滅涅槃。彼說若緣此二為境修於神足。由二緣

故名為離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名為離等。謂意樂故非所緣故。應知此中依止離者。謂初靜慮。依止無染者。謂第二靜慮。依止滅者。謂第三靜慮。迴向於捨者。謂第四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故名為離等。謂意樂故及所緣故。若緣餘法為境修於神足。但由一緣名為離等。謂意樂故非所緣故。應知此中依止離者。謂初靜慮。依止無染者。謂第二靜慮。依止滅者。謂第三靜慮。迴向於捨者。謂第四靜慮。

如契經說苾芻當知。何等名壽。謂四神足。問何故神足說名為壽。答由此為依壽不斷故。謂在定位壽必無斷。有說。依此離壽災故。謂在定位遠離壽災。有說。依此壽自在故。如契經說。若有苾芻苾芻尼等。於四神足若習若修若多修習。彼若希求住壽一劫或一劫餘。隨意自在。由此故說神足為壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說苾芻當知。何等名壽。謂四神足。問何故神足說名為壽。答由此為依壽不斷故。謂在定位壽必無斷。有說。依此離壽災故。謂在定位遠離壽災。有說。依此壽自在故。如契經說。若有苾芻苾芻尼等。於四神足若習若修若多修習。彼若希求住壽一劫或一劫餘。隨意自在。由此故說神足為壽。

如契經說。有一梵志。來詣具壽阿難陀所。種種愛語歡喜問訊。已退坐一面。問阿難曰。何故於沙門喬答摩所勤修梵行。問何故梵志作是問耶。答彼是阿難昔時朋友。委知尊者是愛行人。於五欲中先恒耽著故。來試驗為求愛斷而修梵行。為求勝欲修梵行耶故作斯問。阿難答言。我為愛斷故在佛所勤修梵行。問勤修梵行。斷七隨眠。何故但言我為愛斷。答尊者慶喜。亦知梵志是愛行人耽著諸欲。為汲引故。意云若汝為愛所纏欲求離者。宜捨家法來世尊所。隨我勤修清淨梵行。故方便答我為愛斷。婆羅門曰。沙門喬答摩實有道迹能斷愛不。阿難陀曰。實有勿疑。汝若來修定能斷愛。梵志請曰。願為說之令我心開必當依命。尊者告曰。惟我世尊。如實知見說四神足。依之修習速離愛纏。問若有能於四念住等。三十七種菩提分法。隨一修習皆能斷愛。何故但言修四神足。答此是愛結近對治故。謂有愛者馳散諸緣。等持能為彼近對治。梵志復曰。如仁所言神足無邊修何能盡。問梵志何故作是語耶。答梵志意言。此四神足其體遍在學無學位。彼即無邊修何能盡修。若不盡何能斷愛。阿難告曰。此非無邊。梵志復言。請為解說。阿難告言。吾今問汝可隨意答。於意云何。汝曾生欲入園遊不。梵志曰然。復問入園既遊觀已生欲還不。梵志曰然。復問二時所生樂欲豈不有異。梵志曰然。尊者告言。如汝生欲二時有異。一欲入園。二欲還出。如是神足學無學位亦各不同。學位所修為欲斷愛。無學所修為現法樂。隨所修異非謂無邊。梵志如何謂修不盡。彼聞歡喜發淳淨心。歸佛出家修於梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。有一梵志。來詣具壽阿難陀所。種種愛語歡喜問訊。已退坐一面。問阿難曰。何故於沙門喬答摩所勤修梵行。問何故梵志作是問耶。答彼是阿難昔時朋友。委知尊者是愛行人。於五欲中先恒耽著故。來試驗為求愛斷而修梵行。為求勝欲修梵行耶故作斯問。阿難答言。我為愛斷故在佛所勤修梵行。問勤修梵行。斷七隨眠。何故但言我為愛斷。答尊者慶喜。亦知梵志是愛行人耽著諸欲。為汲引故。意云若汝為愛所纏欲求離者。宜捨家法來世尊所。隨我勤修清淨梵行。故方便答我為愛斷。婆羅門曰。沙門喬答摩實有道迹能斷愛不。阿難陀曰。實有勿疑。汝若來修定能斷愛。梵志請曰。願為說之令我心開必當依命。尊者告曰。惟我世尊。如實知見說四神足。依之修習速離愛纏。問若有能於四念住等。三十七種菩提分法。隨一修習皆能斷愛。何故但言修四神足。答此是愛結近對治故。謂有愛者馳散諸緣。等持能為彼近對治。梵志復曰。如仁所言神足無邊修何能盡。問梵志何故作是語耶。答梵志意言。此四神足其體遍在學無學位。彼即無邊修何能盡修。若不盡何能斷愛。阿難告曰。此非無邊。梵志復言。請為解說。阿難告言。吾今問汝可隨意答。於意云何。汝曾生欲入園遊不。梵志曰然。復問入園既遊觀已生欲還不。梵志曰然。復問二時所生樂欲豈不有異。梵志曰然。尊者告言。如汝生欲二時有異。一欲入園。二欲還出。如是神足學無學位亦各不同。學位所修為欲斷愛。無學所修為現法樂。隨所修異非謂無邊。梵志如何謂修不盡。彼聞歡喜發淳淨心。歸佛出家修於梵行。

五根者。謂信根精進根念根定根慧根。五力亦爾。此五隨名即心所中各一為性。已說自性當說所以。問何緣此五名根。名力。答能生善法故名根。能破惡法故名力。有說。不可傾動名根。能摧伏他名力。有說。勢用增上義是根。不可屈伏義是力。若以位別下位名根。上位名力。若以實義一一位中皆具二種。此二廣辯如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根者。謂信根精進根念根定根慧根。五力亦爾。此五隨名即心所中各一為性。已說自性當說所以。問何緣此五名根。名力。答能生善法故名根。能破惡法故名力。有說。不可傾動名根。能摧伏他名力。有說。勢用增上義是根。不可屈伏義是力。若以位別下位名根。上位名力。若以實義一一位中皆具二種。此二廣辯如餘處說。

七覺支者。一念覺支。二擇法覺支。三精進覺支。四喜覺支。五輕安覺支。六定覺支。七捨覺支。擇法即慧。喜即喜根。捨謂行捨。餘四如名即心所中各一為性。已說自性當說所以。問何故此七名覺支耶。答覺謂究竟覺。即盡無生智。或如實覺即無漏慧。七為彼分故名為支。擇法亦覺亦支。餘六是支非覺。此七廣辯如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺支者。一念覺支。二擇法覺支。三精進覺支。四喜覺支。五輕安覺支。六定覺支。七捨覺支。擇法即慧。喜即喜根。捨謂行捨。餘四如名即心所中各一為性。已說自性當說所以。問何故此七名覺支耶。答覺謂究竟覺。即盡無生智。或如實覺即無漏慧。七為彼分故名為支。擇法亦覺亦支。餘六是支非覺。此七廣辯如餘處說。

八道支者。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。正見即慧。正思惟即尋。正語業命。即隨心轉三根所發身語無表。餘三如名即心所性。已說自性當說所以。問何故此八名為道支。答所履通達故名為道。八是彼分故說名支。正見亦道亦支。餘七是支非道。此亦如餘處廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八道支者。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。正見即慧。正思惟即尋。正語業命。即隨心轉三根所發身語無表。餘三如名即心所性。已說自性當說所以。問何故此八名為道支。答所履通達故名為道。八是彼分故說名支。正見亦道亦支。餘七是支非道。此亦如餘處廣說。

四靜慮者。謂初靜慮乃至第四靜慮。有說。尋喜樂捨相應靜慮如次為四。此有二種。一修得。二生得。修得者。即彼地攝心一境性。若并助伴即五蘊性。生得者。隨地所繫餘五蘊為性。已說自性當說所以。問此四何緣說為靜慮。答靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中定慧平等故稱靜慮。餘隨有闕不得此名。此四廣如餘處分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四靜慮者。謂初靜慮乃至第四靜慮。有說。尋喜樂捨相應靜慮如次為四。此有二種。一修得。二生得。修得者。即彼地攝心一境性。若并助伴即五蘊性。生得者。隨地所繫餘五蘊為性。已說自性當說所以。問此四何緣說為靜慮。答靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中定慧平等故稱靜慮。餘隨有闕不得此名。此四廣如餘處分別。

四無量者。謂慈悲喜捨。慈謂與樂作意相應。無瞋善根為性。悲謂除苦作意相應。無瞋善根為性。有說。不害為性。喜謂慶慰作意相應喜根為性。有說。以善心所中欣為自性。捨謂平等作意相應。無貪善根為性。已說自性當說所以。問何故名無量。答由此四種緣無量有情故。生無量善法故。招無量勝果故。廣說此四亦如餘處。四無色者。謂空無邊處。乃至非想非非想處。此亦二種。一修得。二生得。修得者。即彼地攝心一境性。若并助伴即四蘊性。生得者。即彼地繫餘四蘊為性。已說自性當說所以。問何故此四說名無色。答此四地中超過一切有色法故。違害一切有色法故。色法於此無容生故說名無色。此四亦如餘處廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量者。謂慈悲喜捨。慈謂與樂作意相應。無瞋善根為性。悲謂除苦作意相應。無瞋善根為性。有說。不害為性。喜謂慶慰作意相應喜根為性。有說。以善心所中欣為自性。捨謂平等作意相應。無貪善根為性。已說自性當說所以。問何故名無量。答由此四種緣無量有情故。生無量善法故。招無量勝果故。廣說此四亦如餘處。四無色者。謂空無邊處。乃至非想非非想處。此亦二種。一修得。二生得。修得者。即彼地攝心一境性。若并助伴即四蘊性。生得者。即彼地繫餘四蘊為性。已說自性當說所以。問何故此四說名無色。答此四地中超過一切有色法故。違害一切有色法故。色法於此無容生故說名無色。此四亦如餘處廣說。

八解脫者。一內有色觀諸色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四空無邊處解脫。乃至七非想非非想處解脫。八滅受想解脫身作證具足住。此中前三無貪善根為性。若并助伴即五蘊性。次四即以彼根本地加行善四蘊為性。有說。亦以彼近分地。前八解脫道為性。最後解脫以滅盡等至為性。已說自性當說所以。問何故名解脫。答解脫所有彼能障故。餘義如餘處廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解脫者。一內有色觀諸色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四空無邊處解脫。乃至七非想非非想處解脫。八滅受想解脫身作證具足住。此中前三無貪善根為性。若并助伴即五蘊性。次四即以彼根本地加行善四蘊為性。有說。亦以彼近分地。前八解脫道為性。最後解脫以滅盡等至為性。已說自性當說所以。問何故名解脫。答解脫所有彼能障故。餘義如餘處廣說。

八勝處者。一內有色想觀外色少。乃至廣說。二內有色想觀外色多。乃至廣說。三內無色想觀外色少。乃至廣說。四內無色想觀外色多。乃至廣說。觀青黃赤白復為四種。此八皆以無貪善根為性。若并助伴即五蘊性。已說自性當說所以。問何故名勝處。答降伏所緣摧滅貪愛故名勝處。廣分別義如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八勝處者。一內有色想觀外色少。乃至廣說。二內有色想觀外色多。乃至廣說。三內無色想觀外色少。乃至廣說。四內無色想觀外色多。乃至廣說。觀青黃赤白復為四種。此八皆以無貪善根為性。若并助伴即五蘊性。已說自性當說所以。問何故名勝處。答降伏所緣摧滅貪愛故名勝處。廣分別義如餘處說。

十遍處者。謂各別觀青黃赤白。地水火風即為前八。九空無邊處。十識無邊處。此中前八無貪善根為性。若并助伴即五蘊性。後二遍處即以彼地有漏加行善。彼勝解俱品四蘊為性。已說自性當說所以。問何故名遍處。答所緣廣普。勝解無邊故名遍處。餘義如餘處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十遍處者。謂各別觀青黃赤白。地水火風即為前八。九空無邊處。十識無邊處。此中前八無貪善根為性。若并助伴即五蘊性。後二遍處即以彼地有漏加行善。彼勝解俱品四蘊為性。已說自性當說所以。問何故名遍處。答所緣廣普。勝解無邊故名遍處。餘義如餘處說。

八智者。謂法智。類智世俗智他心智苦智集智。滅智道智非盡無生以位局故。此八皆以心所法中慧為自性。已說自性當說所以。問何故名智。答於所緣法審觀決定。故名為智。餘義如餘處廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八智者。謂法智。類智世俗智他心智苦智集智。滅智道智非盡無生以位局故。此八皆以心所法中慧為自性。已說自性當說所以。問何故名智。答於所緣法審觀決定。故名為智。餘義如餘處廣說。

三等持者。一空二無願三無相。此三皆以心所法中三摩地為性。通有漏無漏。此中唯說無漏解脫門故。若空無我二行相俱。無漏等持名空三摩地。若無常苦因集生緣。道如行出十行相俱。無漏等持名無願三摩地。若滅靜妙離四行相俱。無漏等持名無相三摩地。已說自性當說所以。問何故名等持。答平等持心令專一境。有所成辦故名等持廣說此三如餘處辯。四沙門果者。一預流果。二一來果。三不還果。四阿羅漢果。此四各以二法為性。一無為二有為。無為果者。謂預流果以三界見所斷。斷擇滅為性。一來果以三界見所斷斷及欲界修所斷前六品斷擇滅為性。不還果以三界見所斷。及欲界修所斷斷擇滅為性。阿羅漢果以三界見修所斷斷擇滅為性。有為果者。隨其所應皆以無漏五蘊為性。已說自性當說所以。問何故名沙門果。答無倒勇勵息除染法名曰沙門。是諸沙門所引所證名沙門果。此亦如餘處廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三等持者。一空二無願三無相。此三皆以心所法中三摩地為性。通有漏無漏。此中唯說無漏解脫門故。若空無我二行相俱。無漏等持名空三摩地。若無常苦因集生緣。道如行出十行相俱。無漏等持名無願三摩地。若滅靜妙離四行相俱。無漏等持名無相三摩地。已說自性當說所以。問何故名等持。答平等持心令專一境。有所成辦故名等持廣說此三如餘處辯。四沙門果者。一預流果。二一來果。三不還果。四阿羅漢果。此四各以二法為性。一無為二有為。無為果者。謂預流果以三界見所斷。斷擇滅為性。一來果以三界見所斷斷及欲界修所斷前六品斷擇滅為性。不還果以三界見所斷。及欲界修所斷斷擇滅為性。阿羅漢果以三界見修所斷斷擇滅為性。有為果者。隨其所應皆以無漏五蘊為性。已說自性當說所以。問何故名沙門果。答無倒勇勵息除染法名曰沙門。是諸沙門所引所證名沙門果。此亦如餘處廣說。

五通者。一神境智通。二天眼智通。三天耳智通。四他心智通。五宿住隨念智通。此五皆以慧為自性。已說自性當說所以。問何故名通。答於自所緣無倒了達。妙用無礙故名為通。界者四唯色界繫。他心智通色界繫及不繫。地者。在四靜慮根本地。非近分非無色。所以者何。若地有五通所依殊勝三摩地。彼地有五通。近分無色無五通所依殊勝三摩地。是故於彼無此諸通。有說。若地奢摩他毘鉢舍那。平等攝受彼地有五通。近分無色隨一闕故無有五通。所依者。皆依欲色界。行相者。四種唯不明了行相。他心智通。若有漏亦不明了行相。若無漏作道四行相。所緣者。神境智通緣欲色界。或四處或二處。天眼智通緣欲色界色處。天耳智通緣欲色界聲處。他心智通。緣欲色界及不繫心心所。宿住智通緣欲色界五蘊。念住者。前三唯身念住。他心智通是三念住除身。宿住智通唯法念住。智者四種唯世俗智。他心智通。若有漏是世俗智。他心智。若無漏是法智類智道智。他心智三摩地俱者。四種非三摩地俱。他心智通若有漏。亦非三摩地俱。若無漏與道無願三摩地俱。根相應者。依種類說三根相應。謂樂根喜根捨根。世者五種皆墮三世。前四過去緣過去。現在緣現在。未來若生緣未來。不生緣三世。宿住智通。過去現在緣過去。未來緣三世。善等者。天眼天耳通。是無記緣三種。神境智通。是善緣無記。餘是善緣三種。欲界繫等者。四是色界繫。緣欲色界繫。他心智通是色界繫及不繫。緣欲色界繫及不繫。學等者。四是非學非無學。緣非學非無學。他心智通。是學無學非學非無學。緣學無學非學非無學見所斷等者。三是修所斷。緣修所斷。他心智通是修所斷及不斷。緣見修所斷及不斷。宿住智通。是修所斷。緣見修所斷。緣名緣義者。宿住智通。通緣名義。餘四唯緣義。緣自相續等者。他心智通。唯緣他相續。餘四通緣自他相續及非相續。加行離染得者。問此五通為加行得。為離染得。若加行得者。智蘊所說云何通。如說若成就現在他心智。亦成就過去未來耶。答如是。若離染得者。此蘊前說云何通。如說以無間道證神境智通時。念住現在修一。未來修四等。非起先得有未來修。有說。唯加行得。問智蘊所說云何通。答彼文應作是說。若成就現在他心智。未來定成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅或已滅而失則不成就。而不說者言。勢所引總略答故。有說。唯離染得。問此前所說云何通。答說重調練菩提分法非初得修。爾時但令先所得者轉明勝故。如是說者。皆通加行及離染得。此蘊但說加行得者。智蘊唯說離染得者。如是便為二說善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通者。一神境智通。二天眼智通。三天耳智通。四他心智通。五宿住隨念智通。此五皆以慧為自性。已說自性當說所以。問何故名通。答於自所緣無倒了達。妙用無礙故名為通。界者四唯色界繫。他心智通色界繫及不繫。地者。在四靜慮根本地。非近分非無色。所以者何。若地有五通所依殊勝三摩地。彼地有五通。近分無色無五通所依殊勝三摩地。是故於彼無此諸通。有說。若地奢摩他毘鉢舍那。平等攝受彼地有五通。近分無色隨一闕故無有五通。所依者。皆依欲色界。行相者。四種唯不明了行相。他心智通。若有漏亦不明了行相。若無漏作道四行相。所緣者。神境智通緣欲色界。或四處或二處。天眼智通緣欲色界色處。天耳智通緣欲色界聲處。他心智通。緣欲色界及不繫心心所。宿住智通緣欲色界五蘊。念住者。前三唯身念住。他心智通是三念住除身。宿住智通唯法念住。智者四種唯世俗智。他心智通。若有漏是世俗智。他心智。若無漏是法智類智道智。他心智三摩地俱者。四種非三摩地俱。他心智通若有漏。亦非三摩地俱。若無漏與道無願三摩地俱。根相應者。依種類說三根相應。謂樂根喜根捨根。世者五種皆墮三世。前四過去緣過去。現在緣現在。未來若生緣未來。不生緣三世。宿住智通。過去現在緣過去。未來緣三世。善等者。天眼天耳通。是無記緣三種。神境智通。是善緣無記。餘是善緣三種。欲界繫等者。四是色界繫。緣欲色界繫。他心智通是色界繫及不繫。緣欲色界繫及不繫。學等者。四是非學非無學。緣非學非無學。他心智通。是學無學非學非無學。緣學無學非學非無學見所斷等者。三是修所斷。緣修所斷。他心智通是修所斷及不斷。緣見修所斷及不斷。宿住智通。是修所斷。緣見修所斷。緣名緣義者。宿住智通。通緣名義。餘四唯緣義。緣自相續等者。他心智通。唯緣他相續。餘四通緣自他相續及非相續。加行離染得者。問此五通為加行得。為離染得。若加行得者。智蘊所說云何通。如說若成就現在他心智。亦成就過去未來耶。答如是。若離染得者。此蘊前說云何通。如說以無間道證神境智通時。念住現在修一。未來修四等。非起先得有未來修。有說。唯加行得。問智蘊所說云何通。答彼文應作是說。若成就現在他心智。未來定成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅或已滅而失則不成就。而不說者言。勢所引總略答故。有說。唯離染得。問此前所說云何通。答說重調練菩提分法非初得修。爾時但令先所得者轉明勝故。如是說者。皆通加行及離染得。此蘊但說加行得者。智蘊唯說離染得者。如是便為二說善

通。有說。於彼離染得中。有已曾習。有未曾習。智蘊說已曾習。此蘊說未曾習。如是亦為二說善通。離染得者。謂初靜慮所引發者。離欲界染時得。乃至第四靜慮所引發者。離第三靜慮染時得。若諸聖者。及後有異生通得曾習未曾習。餘唯得曾習。離染得已加行現前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。又隨離染解脫道時。所修得者皆離染得。若於餘時而修得者皆加行得。何處起者。欲色界皆得起。欲界中唯人天。人中唯三洲。通男女身。異生聖者學與無學皆得現起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通。有說。於彼離染得中。有已曾習。有未曾習。智蘊說已曾習。此蘊說未曾習。如是亦為二說善通。離染得者。謂初靜慮所引發者。離欲界染時得。乃至第四靜慮所引發者。離第三靜慮染時得。若諸聖者。及後有異生通得曾習未曾習。餘唯得曾習。離染得已加行現前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。又隨離染解脫道時。所修得者皆離染得。若於餘時而修得者皆加行得。何處起者。欲色界皆得起。欲界中唯人天。人中唯三洲。通男女身。異生聖者學與無學皆得現起。

問諸通為無間道攝。為解脫道攝。若無間道攝者。經所說云何通。如說分一為多合多為一。乃至廣說。非無間道一剎那中有如是事。若解脫道攝者。品類足說當云何通。如說通云何。謂善慧天眼耳通解脫道。是無記慧云何名通。答諸通是解脫道攝。如沙門果解脫道攝非無間道。此亦如是。問品類足說當云何通。答彼所說通與此說異。彼說善慧皆名為通。以說一切法皆是所通達故。此中所說勝慧名通。此通或善或是無記。通與善慧得作四句。有通非善慧。謂天眼耳通。有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有俱非。謂除前相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問諸通為無間道攝。為解脫道攝。若無間道攝者。經所說云何通。如說分一為多合多為一。乃至廣說。非無間道一剎那中有如是事。若解脫道攝者。品類足說當云何通。如說通云何。謂善慧天眼耳通解脫道。是無記慧云何名通。答諸通是解脫道攝。如沙門果解脫道攝非無間道。此亦如是。問品類足說當云何通。答彼所說通與此說異。彼說善慧皆名為通。以說一切法皆是所通達故。此中所說勝慧名通。此通或善或是無記。通與善慧得作四句。有通非善慧。謂天眼耳通。有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有俱非。謂除前相。

問此五通為如說而生為不爾。有作是說。如說而生。謂先起神境智通故佛前說。乃至後起宿住智通故佛後說。謂彼聞色界天而不能往故。先起神境通往。而不能見其色故。次起天眼通見而不能聞其語故。次起天耳通聞而不能知其心故。次起他心通知彼心已未知宿世曾相遇不故。後起宿住通。世尊依此次第而說。如是說者。次第無定。謂或先起神境通。乃至或先起宿住通。或有唯得神境通。如天授等。或有唯得天眼通。如善星等。是故諸通無順入逆入。亦無超越次第。如諸等至。或如無量解脫勝處遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此五通為如說而生為不爾。有作是說。如說而生。謂先起神境智通故佛前說。乃至後起宿住智通故佛後說。謂彼聞色界天而不能往故。先起神境通往。而不能見其色故。次起天眼通見而不能聞其語故。次起天耳通聞而不能知其心故。次起他心通知彼心已未知宿世曾相遇不故。後起宿住通。世尊依此次第而說。如是說者。次第無定。謂或先起神境通。乃至或先起宿住通。或有唯得神境通。如天授等。或有唯得天眼通。如善星等。是故諸通無順入逆入。亦無超越次第。如諸等至。或如無量解脫勝處遍處。

問修起神境天眼通時。俱有光明此有何異。答若修神境所引光明。或化所為。或自性有。若修天眼所引光明。非化所為唯自性有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問修起神境天眼通時。俱有光明此有何異。答若修神境所引光明。或化所為。或自性有。若修天眼所引光明。非化所為唯自性有。