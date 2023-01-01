阿毘達磨大毘婆沙論
五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯200卷CBETA T1545大于一万字 229 h
向佛经 GPT 提问
第 147 卷
阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十七
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五百大阿羅漢等造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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根蘊第六中有納息第二之一
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欲有相續最初得幾業所生根如是等章及解章義。既領會已。當廣分別。然有聲目多義。如前廣說。此中說續眾同分有情數五蘊名有。相續有五。亦如前說。此中依二相續作論。謂中有相續生有相續欲有相續最初得幾業所生根。答卵生胎生濕生。得二。謂身根命根。問最初羯邏藍位亦得餘色根不。若得者。如何於少時頃便得爾所根耶。又此中何故不說。毘奈耶說復云何通。如說。於母腹中二根初得。謂身與命。若損害彼。乃至廣說。若不得者。何故經說天眼觀知是男是女。答有言亦得。問如何於少時頃便得爾所根耶。答爾時雖無諸色根相而已具得彼根種子。如清鹽水酥蜜沙糖酒等。和合貯在一器。若以草端霑取一渧。於中具有鹽等諸味。羯邏藍位應知亦爾。一切色根種子皆具。問若爾。何故此中不說答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說皆得者。餘得不定。是以不說。如生盲等不得眼等。問毘奈耶說復云何通。答彼說能持諸餘根者。謂身根能持諸餘色根。命根能持餘非色根。是故偏說。有說。此位不得餘色根問天眼云何觀知男女。答羯邏藍時雖無男女根。而有男女相。由觀彼相得知男女。所以者何。非彼已有男女二根可說觀故。有餘師說。依經故知。經說。若胎是男。依母右脇向背蹲坐。若胎是女。依母左脇向腹蹲坐。得天眼者。觀此差別依經而說。或有說者。觀中有知。謂天眼觀中有後位。若是男子。入於母胎。知此羯邏藍是男非女。若女入者。復知此位是女非男。如是說者。羯邏藍位未得餘色根。鉢羅奢佉位中方乃得故。化生得六或七或八。無形者六。謂眼耳鼻舌身命根。一形者七。謂前六及男女根隨一。二形者八謂前六及男女根。問餘無色根爾時亦得。謂意五受信等五根。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知有餘有說。爾時一切得者。此中則說。餘無色根。雖有得者而非一切。是故不說。謂上地歿生下地時。雖得彼根。若自地歿還生自地。彼皆不得。是故不說。有說。此中但問初得業所生者。初受生位餘無色根。雖有得者而非業生。故此不說。後位所得雖業所生。而非初得。故亦不說。色有相續最初得幾業所生根。答六。謂眼耳鼻舌身命根。無色有相續最初得幾業所生根。答一。謂命根。頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。乃至廣說。此中思惟者。是取所緣義。遍知者。是究竟斷義。此文顯示緣彼彼界法離彼彼界染。或不能離。
欲有相續最初得幾業所生根如是等章及解章義。既領會已。當廣分別。然有聲目多義。如前廣說。此中說續眾同分有情數五蘊名有。相續有五。亦如前說。此中依二相續作論。謂中有相續生有相續欲有相續最初得幾業所生根。答卵生胎生濕生。得二。謂身根命根。問最初羯邏藍位亦得餘色根不。若得者。如何於少時頃便得爾所根耶。又此中何故不說。毘奈耶說復云何通。如說。於母腹中二根初得。謂身與命。若損害彼。乃至廣說。若不得者。何故經說天眼觀知是男是女。答有言亦得。問如何於少時頃便得爾所根耶。答爾時雖無諸色根相而已具得彼根種子。如清鹽水酥蜜沙糖酒等。和合貯在一器。若以草端霑取一渧。於中具有鹽等諸味。羯邏藍位應知亦爾。一切色根種子皆具。問若爾。何故此中不說答應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中說皆得者。餘得不定。是以不說。如生盲等不得眼等。問毘奈耶說復云何通。答彼說能持諸餘根者。謂身根能持諸餘色根。命根能持餘非色根。是故偏說。有說。此位不得餘色根問天眼云何觀知男女。答羯邏藍時雖無男女根。而有男女相。由觀彼相得知男女。所以者何。非彼已有男女二根可說觀故。有餘師說。依經故知。經說。若胎是男。依母右脇向背蹲坐。若胎是女。依母左脇向腹蹲坐。得天眼者。觀此差別依經而說。或有說者。觀中有知。謂天眼觀中有後位。若是男子。入於母胎。知此羯邏藍是男非女。若女入者。復知此位是女非男。如是說者。羯邏藍位未得餘色根。鉢羅奢佉位中方乃得故。化生得六或七或八。無形者六。謂眼耳鼻舌身命根。一形者七。謂前六及男女根隨一。二形者八謂前六及男女根。問餘無色根爾時亦得。謂意五受信等五根。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知有餘有說。爾時一切得者。此中則說。餘無色根。雖有得者而非一切。是故不說。謂上地歿生下地時。雖得彼根。若自地歿還生自地。彼皆不得。是故不說。有說。此中但問初得業所生者。初受生位餘無色根。雖有得者而非業生。故此不說。後位所得雖業所生。而非初得。故亦不說。色有相續最初得幾業所生根。答六。謂眼耳鼻舌身命根。無色有相續最初得幾業所生根。答一。謂命根。頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。乃至廣說。此中思惟者。是取所緣義。遍知者。是究竟斷義。此文顯示緣彼彼界法離彼彼界染。或不能離。
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頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。答遍知此通異生及聖者。通無間道及解脫道。若世俗道離欲染時。九無間道緣欲界法離欲界染。若無漏道苦集法智離欲染時。九無間道九解脫道。緣欲界法離欲界染。頗思惟欲界繫法。遍知色界耶。答不遍知。頗思惟欲界繫法。遍知無色界耶。答不遍知。問何故俱不遍知。答欲界是不定界。非修地非離染地。色無色界是定界。是修地是離染地。非緣不定界非修非離染地法。能離定界修地離染地染。有說。欲界是麁界色無色界是細界。非緣麁界法能離細界染。有說。欲界是下界。色界是中界。無色界是妙界。非緣下界法能離中妙界染。有說。欲界是劣界。色無色界是勝界。非緣劣界法能離勝界染。由此等義故不遍知。頗思惟色界繫法。遍知色界耶。答遍知。此通異生及聖者。通無間道及解脫道。若世俗道離色染時。九無間道緣色界法離色界染。若無漏道苦集類智。離色染時。九無間道九解脫道。緣色界法離色界染。頗思惟色界繫法。遍知欲界耶。答遍知。此通異生及聖者。唯解脫道非無間道。謂世俗道離欲染時。九解脫道緣色界法離欲界染。
頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。答遍知此通異生及聖者。通無間道及解脫道。若世俗道離欲染時。九無間道緣欲界法離欲界染。若無漏道苦集法智離欲染時。九無間道九解脫道。緣欲界法離欲界染。頗思惟欲界繫法。遍知色界耶。答不遍知。頗思惟欲界繫法。遍知無色界耶。答不遍知。問何故俱不遍知。答欲界是不定界。非修地非離染地。色無色界是定界。是修地是離染地。非緣不定界非修非離染地法。能離定界修地離染地染。有說。欲界是麁界色無色界是細界。非緣麁界法能離細界染。有說。欲界是下界。色界是中界。無色界是妙界。非緣下界法能離中妙界染。有說。欲界是劣界。色無色界是勝界。非緣劣界法能離勝界染。由此等義故不遍知。頗思惟色界繫法。遍知色界耶。答遍知。此通異生及聖者。通無間道及解脫道。若世俗道離色染時。九無間道緣色界法離色界染。若無漏道苦集類智。離色染時。九無間道九解脫道。緣色界法離色界染。頗思惟色界繫法。遍知欲界耶。答遍知。此通異生及聖者。唯解脫道非無間道。謂世俗道離欲染時。九解脫道緣色界法離欲界染。
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頗思惟色界繫法。遍知無色界耶。答不遍知。問何故不遍知。答色界是麁界無色界是細界非緣麁界法能離細界染。有說。色界是中界。無色界是妙界。非緣中界法能離妙界染。有說。色界是劣界。無色界是勝界。非緣劣界法能離勝界染。由此等義故不遍知。
頗思惟色界繫法。遍知無色界耶。答不遍知。問何故不遍知。答色界是麁界無色界是細界非緣麁界法能離細界染。有說。色界是中界。無色界是妙界。非緣中界法能離妙界染。有說。色界是劣界。無色界是勝界。非緣劣界法能離勝界染。由此等義故不遍知。
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頗思惟無色界繫法。遍知無色界耶。答遍知。此唯聖者非異生。通無間道及解脫道。謂無漏道苦集類智離無色染時。九無間道九解脫道。緣無色界法離無色界染。
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頗思惟無色界繫法。遍知欲界耶。答不遍知。問何故不遍知。答以極遠故。非觀極遠界法能離極遠界染。
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頗思惟無色界繫法。遍知色界耶。答遍知。此通異生及聖者。唯解脫道非無間道。謂世俗道離色染時。九解脫道緣無色界法離色界染。
頗思惟無色界繫法。遍知色界耶。答遍知。此通異生及聖者。唯解脫道非無間道。謂世俗道離色染時。九解脫道緣無色界法離色界染。
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幾根遍知欲界。答世俗道七。無漏道八。世俗道七者。謂意捨信等五根。無漏道八者。謂前七及已知根。
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幾根遍知色界。答世俗道七。無漏道十。世俗道七者。謂意捨信等五根。無漏道十者。謂前七及喜樂已知根。
幾根遍知色界。答世俗道七。無漏道十。世俗道七者。謂意捨信等五根。無漏道十者。謂前七及喜樂已知根。
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幾根遍知無色界。答十一。謂前十及具知根。已知根為無間道。具知根為解脫道。當知此依最後位說。問離欲界染時最後解脫道。容有根本初靜慮現前。彼以捨根為無間道。喜根為解脫道。何故不依最後位說世俗道或八。無漏道或九耶。答此文應作是說。世俗道七或八。無漏道八或九。而不說者。當知有餘。有說。此中說決定者。謂離非想非非想處染時。定以具知根為最後解脫道。離欲界染時。非定以喜根為最後解脫道。有於爾時不能即入根本地故。然於爾時多依近分故唯說捨。
幾根遍知無色界。答十一。謂前十及具知根。已知根為無間道。具知根為解脫道。當知此依最後位說。問離欲界染時最後解脫道。容有根本初靜慮現前。彼以捨根為無間道。喜根為解脫道。何故不依最後位說世俗道或八。無漏道或九耶。答此文應作是說。世俗道七或八。無漏道八或九。而不說者。當知有餘。有說。此中說決定者。謂離非想非非想處染時。定以具知根為最後解脫道。離欲界染時。非定以喜根為最後解脫道。有於爾時不能即入根本地故。然於爾時多依近分故唯說捨。
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遍知欲界時。遍知幾根。答四。謂女男苦憂根。雖於爾時遍知十九。而依永斷無餘。無分無片無影無隨縛斷。故作是說。或此中說。上界不行不可得者。故唯說四。遍知色界時遍知幾根。答五。謂眼耳鼻舌身根。雖於爾時遍知十三。而依永斷無餘。無分無片無影無隨縛斷。故作是說。或此中說。上界不行不可得者。故唯說五。遍知無色界時遍知幾根。答八。謂意命捨信等五根。由此諸根離非想非非想處染時。皆永斷故幾根得預流果。答九。謂意捨信等五未知當知已。知根。未知當知根為無間道。已知根為解脫道。幾根得一來果。答若倍離欲染入正性離生者九。如預流說。若從預流果得一來果者。世俗道七。無漏道八。七者。謂意捨信等五根。八者。謂前七及已知根。幾根得不還果。答若已離欲染入正性離生者九。謂意根。樂喜捨根隨一。依地別故。信等五未知當知已知根。未知當知根為無間道。已知根為解脫道。若從一來果得不還果者。世俗道七無漏道八。七及八如一來說。此依多分。若入根本或八或九。幾根得阿羅漢果。答十一。謂意樂喜捨信等五已知具知根。已知根為無間道。具知根為解脫道。問此說十一為以用故。為以有故。若以用者。無有一時三受並用。如何說十一。若以有者。得不還果亦有三受。何故不說。答此以用故。不以有故。問無有一時三受並用。云何說十一耶。答依一相續作用而說。故無有過。謂容有一補特伽羅。先以樂根得阿羅漢。退已用喜。復退用捨。或初退用捨。後退用喜。如先以樂。如是先喜先捨隨應亦爾。證不還果。無如是事。若以此根先得彼果退已還用此根。而得此根者即捨根。以喜樂得無退義故。
遍知欲界時。遍知幾根。答四。謂女男苦憂根。雖於爾時遍知十九。而依永斷無餘。無分無片無影無隨縛斷。故作是說。或此中說。上界不行不可得者。故唯說四。遍知色界時遍知幾根。答五。謂眼耳鼻舌身根。雖於爾時遍知十三。而依永斷無餘。無分無片無影無隨縛斷。故作是說。或此中說。上界不行不可得者。故唯說五。遍知無色界時遍知幾根。答八。謂意命捨信等五根。由此諸根離非想非非想處染時。皆永斷故幾根得預流果。答九。謂意捨信等五未知當知已。知根。未知當知根為無間道。已知根為解脫道。幾根得一來果。答若倍離欲染入正性離生者九。如預流說。若從預流果得一來果者。世俗道七。無漏道八。七者。謂意捨信等五根。八者。謂前七及已知根。幾根得不還果。答若已離欲染入正性離生者九。謂意根。樂喜捨根隨一。依地別故。信等五未知當知已知根。未知當知根為無間道。已知根為解脫道。若從一來果得不還果者。世俗道七無漏道八。七及八如一來說。此依多分。若入根本或八或九。幾根得阿羅漢果。答十一。謂意樂喜捨信等五已知具知根。已知根為無間道。具知根為解脫道。問此說十一為以用故。為以有故。若以用者。無有一時三受並用。如何說十一。若以有者。得不還果亦有三受。何故不說。答此以用故。不以有故。問無有一時三受並用。云何說十一耶。答依一相續作用而說。故無有過。謂容有一補特伽羅。先以樂根得阿羅漢。退已用喜。復退用捨。或初退用捨。後退用喜。如先以樂。如是先喜先捨隨應亦爾。證不還果。無如是事。若以此根先得彼果退已還用此根。而得此根者即捨根。以喜樂得無退義故。
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得預流果遍知幾根。答無。爾時未有一根究竟斷故。得一來果遍知幾根。答無。爾時亦未有根究竟斷故。得不還果遍知幾根。答若已離欲染入正性離生者無義如前說。若從一來果得不還果者四。謂女男苦憂根。得阿羅漢果遍知幾根。答八。謂命意捨信等五根。
得預流果遍知幾根。答無。爾時未有一根究竟斷故。得一來果遍知幾根。答無。爾時亦未有根究竟斷故。得不還果遍知幾根。答若已離欲染入正性離生者無義如前說。若從一來果得不還果者四。謂女男苦憂根。得阿羅漢果遍知幾根。答八。謂命意捨信等五根。
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諸根得預流果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得一來果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智或第六解脫道俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍或第六無間道俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得不還果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智或第九解脫道俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍或第九無間道俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。問以無漏道得一來不還果時。可言無間道攝者不成就。若以世俗道得二果時。無間道不捨云何言不成就。答此二果文。應作是說。解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言或成就或不成就。而不作是說者。當知此中唯依不共勝道而說。有言。此說現前成就。以世俗道得二果已。無間道諸根定不現前故。諸根得阿羅漢果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。最初盡智俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。金剛喻定俱生品諸根是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得預流果。此根斷何界結。答色無色界。或無斷。色無色界者。謂道類智忍俱生品諸根。或無者。謂道類智俱生品諸根。以解脫道非斷對治故。此根何果攝。答預流果。或無預流果攝者。謂道類智俱生品諸根。或無者。謂道類智忍俱生品諸根。諸根得一來果此根斷何界結。答欲界或色無色界或無斷。欲界或無者。謂從預流果得一來果時。第六無間道俱生品諸根斷欲界結。第六解脫道俱生品諸根不斷結。斷色無色界或無者。謂倍離欲染入正性離生得一來果時。道類智忍俱生品諸根。斷色無色界結。道類智俱生品諸根不斷結。此根何果攝。答一來果或無。一來果攝者。謂第六解脫道。及道類智俱生品諸根。或無者謂第六無間道。及道類智忍俱生品諸根。諸根得不還果。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無斷。欲界或無者。謂從一來果得不還果時。第九無間道俱生品諸根斷欲界結。第九解脫道俱生品諸根不斷結。斷色無色界或無者。謂已離欲染入正性離生得不還果時。道類智忍俱生品諸根斷色無色界結。道類智俱生品諸根不斷結。此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂
諸根得預流果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得一來果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智或第六解脫道俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍或第六無間道俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得不還果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。道類智或第九解脫道俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。道類智忍或第九無間道俱生品諸根。是無間道攝。此當言不成就。已捨故。問以無漏道得一來不還果時。可言無間道攝者不成就。若以世俗道得二果時。無間道不捨云何言不成就。答此二果文。應作是說。解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言或成就或不成就。而不作是說者。當知此中唯依不共勝道而說。有言。此說現前成就。以世俗道得二果已。無間道諸根定不現前故。諸根得阿羅漢果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。最初盡智俱生品諸根。是解脫道攝。此當言成就。已得故。金剛喻定俱生品諸根是無間道攝。此當言不成就。已捨故。諸根得預流果。此根斷何界結。答色無色界。或無斷。色無色界者。謂道類智忍俱生品諸根。或無者。謂道類智俱生品諸根。以解脫道非斷對治故。此根何果攝。答預流果。或無預流果攝者。謂道類智俱生品諸根。或無者。謂道類智忍俱生品諸根。諸根得一來果此根斷何界結。答欲界或色無色界或無斷。欲界或無者。謂從預流果得一來果時。第六無間道俱生品諸根斷欲界結。第六解脫道俱生品諸根不斷結。斷色無色界或無者。謂倍離欲染入正性離生得一來果時。道類智忍俱生品諸根。斷色無色界結。道類智俱生品諸根不斷結。此根何果攝。答一來果或無。一來果攝者。謂第六解脫道。及道類智俱生品諸根。或無者謂第六無間道。及道類智忍俱生品諸根。諸根得不還果。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無斷。欲界或無者。謂從一來果得不還果時。第九無間道俱生品諸根斷欲界結。第九解脫道俱生品諸根不斷結。斷色無色界或無者。謂已離欲染入正性離生得不還果時。道類智忍俱生品諸根斷色無色界結。道類智俱生品諸根不斷結。此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂
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第九解脫道。及道類智俱生品諸根。或無者。謂第九無間道。及道類智忍俱生品諸根。諸根得阿羅漢果。此根斷何界結。答無色界。或無。斷無色界者。謂金剛喻定俱生品諸根。或無者。謂初盡智俱生品諸根。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂初盡智俱生品諸根。或無者。謂金剛喻定俱生品諸根。
第九解脫道。及道類智俱生品諸根。或無者。謂第九無間道。及道類智忍俱生品諸根。諸根得阿羅漢果。此根斷何界結。答無色界。或無。斷無色界者。謂金剛喻定俱生品諸根。或無者。謂初盡智俱生品諸根。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂初盡智俱生品諸根。或無者。謂金剛喻定俱生品諸根。
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得預流果時所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無。得預流果時見道所攝。已得諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂四法智忍俱生品諸根。或斷色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂七智俱生品諸根此根何果攝。答無。以無預流下果攝此諸根故。得一來果時所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無。若倍離欲染入正性離生得一來果時。見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂四法智忍俱生品諸根。或斷色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂七智俱生品諸根。若從預流果得一來果時。預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂六無間道所攝諸根。或無。謂預流果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所捨諸根。或無者。謂此勝果道。及見道所攝所捨諸根。得不還果時所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無。若已離欲染入正性離生得不還果時。見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂四法智忍。及七智俱生品諸根。若從一來果得不還果時。一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂三無間道所攝諸根。或無。謂一來果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所捨諸根。或無者。謂此勝果道。及見道所攝所捨諸根。
得預流果時所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無。得預流果時見道所攝。已得諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂四法智忍俱生品諸根。或斷色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂七智俱生品諸根此根何果攝。答無。以無預流下果攝此諸根故。得一來果時所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無。若倍離欲染入正性離生得一來果時。見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂四法智忍俱生品諸根。或斷色無色界。謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂七智俱生品諸根。若從預流果得一來果時。預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂六無間道所攝諸根。或無。謂預流果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所捨諸根。或無者。謂此勝果道。及見道所攝所捨諸根。得不還果時所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界。或無。若已離欲染入正性離生得不還果時。見道所攝已得諸根名為所捨。此根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根。或無。謂四法智忍。及七智俱生品諸根。若從一來果得不還果時。一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷欲界。謂三無間道所攝諸根。或無。謂一來果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所捨諸根。或無者。謂此勝果道。及見道所攝所捨諸根。
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得阿羅漢果時所捨諸根。此根斷何界結。答色界或無色界。或無。得阿羅漢果時。不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷色界。謂離四靜慮染各有九無間道所攝諸根。或斷無色界。謂離四無色染。各有九無間道所攝諸根。或無。謂不還果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。
得阿羅漢果時所捨諸根。此根斷何界結。答色界或無色界。或無。得阿羅漢果時。不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨。此根或斷色界。謂離四靜慮染各有九無間道所攝諸根。或斷無色界。謂離四無色染。各有九無間道所攝諸根。或無。謂不還果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝諸根。
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此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智俱生品。及第九解脫道所攝所捨諸根。或無者。謂此勝果道所攝所捨諸根得預流果時所得諸根。此根斷何界結。答無。謂得預流果時所得諸根。皆是解脫道類所攝。唯無間道攝能斷煩惱故。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。問爾時所得諸根皆是無漏預流果攝。復有何世俗根是今所得而言或無。答此文但應說預流果。不應言或無。而說或無者。欲顯爾時所得命等八根。是無始時來所未曾得。以是初得聖果依故。
此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智俱生品。及第九解脫道所攝所捨諸根。或無者。謂此勝果道所攝所捨諸根得預流果時所得諸根。此根斷何界結。答無。謂得預流果時所得諸根。皆是解脫道類所攝。唯無間道攝能斷煩惱故。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。問爾時所得諸根皆是無漏預流果攝。復有何世俗根是今所得而言或無。答此文但應說預流果。不應言或無。而說或無者。欲顯爾時所得命等八根。是無始時來所未曾得。以是初得聖果依故。
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得一來果時所得諸根。此根斷何界結。答無。義如前說。
得一來果時所得諸根。此根斷何界結。答無。義如前說。
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此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。
此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。
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得不還果時所得諸根。此根斷何界結。答無。義如前說。
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此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智俱生品。及第九解脫道所攝所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。得阿羅漢果時所得諸根。此根斷何界結。答無。義如前說。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂初盡智俱生品所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。
此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智俱生品。及第九解脫道所攝所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。得阿羅漢果時所得諸根。此根斷何界結。答無。義如前說。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂初盡智俱生品所得諸根。或無者。謂爾時所得世俗諸根。
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諸預流者所成就根。此根斷何界結。答欲界。或無。斷欲界者。謂六無間道所攝諸根。或無者。謂預流果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所成就諸根。或無者。謂諸預流者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。
諸預流者所成就根。此根斷何界結。答欲界。或無。斷欲界者。謂六無間道所攝諸根。或無者。謂預流果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。此根何果攝。答預流果。或無。預流果攝者。謂道類智俱生品所成就諸根。或無者。謂諸預流者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。
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諸一來者所成就根。此根斷何界結。答欲界。或無。斷欲界者。謂三無間道所攝諸根。或無者。謂一來果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。
諸一來者所成就根。此根斷何界結。答欲界。或無。斷欲界者。謂三無間道所攝諸根。或無者。謂一來果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。
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此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所成就諸根。或無者。謂一來者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。
此根何果攝。答一來果。或無。一來果攝者。謂道類智俱生品。及第六解脫道所攝所成就諸根。或無者。謂一來者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。
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諸不還者所成就根。此根斷何界結。答色界或無色界。或無。斷色界者。謂離四靜慮染。各有九無間道所攝諸根。斷無色界者。謂離四無色染。各有九無間道所攝諸根。或無者。謂不還果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。
諸不還者所成就根。此根斷何界結。答色界或無色界。或無。斷色界者。謂離四靜慮染。各有九無間道所攝諸根。斷無色界者。謂離四無色染。各有九無間道所攝諸根。或無者。謂不還果及此勝果道中諸加行道。解脫道勝進道所攝等諸根。
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此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智忍俱生品。及第九解脫道所攝所成就諸根。或無者。謂不還者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。
此根何果攝。答不還果。或無。不還果攝者。謂道類智忍俱生品。及第九解脫道所攝所成就諸根。或無者。謂不還者所成就勝果道所攝諸根。及所成就餘善有漏染污無覆無記諸根。
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諸阿羅漢所成就根。此根斷何界結。答無。以阿羅漢諸結已盡無可斷故。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂阿羅漢所成就無漏諸根。或無者。謂阿羅漢所成就善有漏無覆無記諸根。
諸阿羅漢所成就根。此根斷何界結。答無。以阿羅漢諸結已盡無可斷故。此根何果攝。答阿羅漢果。或無。阿羅漢果攝者。謂阿羅漢所成就無漏諸根。或無者。謂阿羅漢所成就善有漏無覆無記諸根。
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諸預流者斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。謂欲界修所斷前六品結。此根何果攝。答無。謂無間道能斷諸結。沙門果所攝諸根必是解脫道故。諸一來者斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。謂欲界修所斷後三品結。此根何果攝。答無。所以如前。
諸預流者斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。謂欲界修所斷前六品結。此根何果攝。答無。謂無間道能斷諸結。沙門果所攝諸根必是解脫道故。諸一來者斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。謂欲界修所斷後三品結。此根何果攝。答無。所以如前。
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諸不還者斷結諸根。此根斷何界結。答色界或無色界。色界者。謂四靜慮修所斷各九品結。無色界者。謂四無色修所斷各九品結。此根何果攝。答無。所以如前諸阿羅漢諸結已盡。無斷結根故。不問答。
諸不還者斷結諸根。此根斷何界結。答色界或無色界。色界者。謂四靜慮修所斷各九品結。無色界者。謂四無色修所斷各九品結。此根何果攝。答無。所以如前諸阿羅漢諸結已盡。無斷結根故。不問答。
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諸預流果所攝諸根。此根斷何界結。答無。以沙門果所攝諸根是解脫道。唯無間道能斷結故。諸一來果不還果阿羅漢果所攝諸根。此根斷何界結。答無。所以如前。阿羅漢果又無結可斷故。
諸預流果所攝諸根。此根斷何界結。答無。以沙門果所攝諸根是解脫道。唯無間道能斷結故。諸一來果不還果阿羅漢果所攝諸根。此根斷何界結。答無。所以如前。阿羅漢果又無結可斷故。
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諸苦智是於苦無漏智耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂苦智集智行相無雜。所緣有雜。滅智道智行相無雜。所緣無雜。或有生疑。如苦集智行相無雜所緣有雜。滅道智亦如是耶。如滅道智行相無雜所緣無雜。苦集智亦如是耶。為令此疑得決定故。顯苦集智所緣有雜滅道智所緣無雜故作斯論。問何故苦智集智行相無雜。所緣有雜。答離苦無集離集無苦故。謂一一有漏事。果義名苦因義名集。即於一一有漏事中。若智作苦等四行相轉名苦智。若智作集等四行相轉名集智。故苦集智行相無雜。所緣有雜。滅智道智行相所緣二俱無雜。滅等道等行相異故。有為無為所緣別故。
諸苦智是於苦無漏智耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂苦智集智行相無雜。所緣有雜。滅智道智行相無雜。所緣無雜。或有生疑。如苦集智行相無雜所緣有雜。滅道智亦如是耶。如滅道智行相無雜所緣無雜。苦集智亦如是耶。為令此疑得決定故。顯苦集智所緣有雜滅道智所緣無雜故作斯論。問何故苦智集智行相無雜。所緣有雜。答離苦無集離集無苦故。謂一一有漏事。果義名苦因義名集。即於一一有漏事中。若智作苦等四行相轉名苦智。若智作集等四行相轉名集智。故苦集智行相無雜。所緣有雜。滅智道智行相所緣二俱無雜。滅等道等行相異故。有為無為所緣別故。
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諸苦智是於苦無漏智耶。設於苦無漏智是苦智耶。答諸苦智是於苦無漏智。由無漏智於苦事中。作非常苦空非我四行相轉。名苦智故。有於苦無漏智非苦智。謂於苦知集智。由無漏智於苦事中。作因集生緣四行相轉。名集智故。前已說離苦無集。故集智所緣亦名為苦。
諸苦智是於苦無漏智耶。設於苦無漏智是苦智耶。答諸苦智是於苦無漏智。由無漏智於苦事中。作非常苦空非我四行相轉。名苦智故。有於苦無漏智非苦智。謂於苦知集智。由無漏智於苦事中。作因集生緣四行相轉。名集智故。前已說離苦無集。故集智所緣亦名為苦。
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諸集智是於集無漏智耶。設於集無漏智是集智耶。答諸集智是於集無漏智。由無漏智於集事中。作因集生緣四行相轉。名集智故。有於集無漏智非集智。謂於集知苦智。由無漏智於集事中。作非常苦空非我四行相轉。名苦智故。前已說離集無苦。故苦智所緣亦名為集。
諸集智是於集無漏智耶。設於集無漏智是集智耶。答諸集智是於集無漏智。由無漏智於集事中。作因集生緣四行相轉。名集智故。有於集無漏智非集智。謂於集知苦智。由無漏智於集事中。作非常苦空非我四行相轉。名苦智故。前已說離集無苦。故苦智所緣亦名為集。
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諸滅智是於滅無漏智耶。答如是設於滅無漏智是滅智耶。答如是諸道智。是於道無漏智耶。答如是。設於道無漏智是道智耶。答如是。由前已說滅智道智行相所緣俱無雜故。若無漏智緣擇滅。作滅靜妙離四行相轉。名滅智。若無漏智緣聖道。作道如行出四行相轉。名道智故。
諸滅智是於滅無漏智耶。答如是設於滅無漏智是滅智耶。答如是諸道智。是於道無漏智耶。答如是。設於道無漏智是道智耶。答如是。由前已說滅智道智行相所緣俱無雜故。若無漏智緣擇滅。作滅靜妙離四行相轉。名滅智。若無漏智緣聖道。作道如行出四行相轉。名道智故。
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說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十七
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