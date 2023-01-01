阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十二五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十二五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中等心納息第四之二

問無想定自性云何。答不相應行蘊為性。是彼攝故。界者在色界。地者在根本第四靜慮地。問何故下地無此定耶。答非田非器乃至廣說。又無想定滅心心所故。得下地不順心心所滅。問何故第四靜慮順心心所滅。非下地耶。答諸欲入彼定者先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。次入第三靜慮。後入第四靜慮。於第四靜慮上中下心。從上入中。從中入下。下品心斷入無想定。譬如女人續毛為縷。除去麁者緝績細者乃至將盡以手絕之。入無想定當知亦爾。從麁入細乃至都滅故。此唯在第四靜慮。又下諸地有歡慼受行相麁動難可除滅。第四靜慮唯有處中受行相微細易可斷滅。故下地中無無想定。問何故無色界無彼定耶。答唯有異生計習此定以為能證無想涅槃。無色界中無有無想異熟可計故。無想定於彼亦無。又諸異生怖畏斷滅。彼界無色若更滅心便為斷滅。是彼所怖故彼界中無無想定。問此無想定何處能起。有作是說唯欲界起欲界心猛。有說。力故。有餘師說。通欲界三靜慮起由念曾修加行勢力亦能起故。復有說者。第四靜慮亦能現起除無想天勿果與因極相逼故。彼歿定當生欲界故。問此無想定誰所起耶。答唯異生起由作出離想故。聖於有法無出離想。問起此定。後有能入見道不。有說。不能由此定是異生定故。若起此定後能入見道。便有聖者成就此定。不應名異生定。有說。起此定後亦能入見道。問若爾云何名異生定。答聖雖成就而不現行。彼依現行名異生定。是故尊者妙音說曰。得此定補特伽羅有能入正性離生者。應言退失此定。於彼極厭不現行故。命終生於第四靜慮。於彼處所有容受故。評曰。應知前所說好。問此無想定為加行得。為離染得。答是加行得非離染得。離第三靜慮染時不得故。若離染得者聖離第三靜慮染時亦應得。然則不應名異生定。問此無想定亦得過去修未來耶。有說。不然。唯有心定可有是事。非於無心有得修義若作是說。定初剎那唯成就現在。定餘剎那成就過去現在。出此定已但成就過去。有說。此定有未來修。以加行得法有未來修故。此定必由極作意力加行而得。云何無未來修耶。若作是說。定初剎那成就未來現在。定餘剎那成就三世。出此定已成就過去未來。問若如有心有得修者。聖離第三靜慮染第九無間道時。如得第四靜慮并眷屬亦應得此定。是則不應名異生定。答前說此定唯加行得。是故異生聖者離第三靜慮染時皆悉不得。唯諸異生離彼染已。以加行力方乃得之。是故無過。如是說者。應如初說。以有心定可未來修。此定無心無未來修義。由此過去亦無得理。如別解脫律儀。此亦如是。問此無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無想定自性云何。答不相應行蘊為性。是彼攝故。界者在色界。地者在根本第四靜慮地。問何故下地無此定耶。答非田非器乃至廣說。又無想定滅心心所故。得下地不順心心所滅。問何故第四靜慮順心心所滅。非下地耶。答諸欲入彼定者先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。次入第三靜慮。後入第四靜慮。於第四靜慮上中下心。從上入中。從中入下。下品心斷入無想定。譬如女人續毛為縷。除去麁者緝績細者乃至將盡以手絕之。入無想定當知亦爾。從麁入細乃至都滅故。此唯在第四靜慮。又下諸地有歡慼受行相麁動難可除滅。第四靜慮唯有處中受行相微細易可斷滅。故下地中無無想定。問何故無色界無彼定耶。答唯有異生計習此定以為能證無想涅槃。無色界中無有無想異熟可計故。無想定於彼亦無。又諸異生怖畏斷滅。彼界無色若更滅心便為斷滅。是彼所怖故彼界中無無想定。問此無想定何處能起。有作是說唯欲界起欲界心猛。有說。力故。有餘師說。通欲界三靜慮起由念曾修加行勢力亦能起故。復有說者。第四靜慮亦能現起除無想天勿果與因極相逼故。彼歿定當生欲界故。問此無想定誰所起耶。答唯異生起由作出離想故。聖於有法無出離想。問起此定。後有能入見道不。有說。不能由此定是異生定故。若起此定後能入見道。便有聖者成就此定。不應名異生定。有說。起此定後亦能入見道。問若爾云何名異生定。答聖雖成就而不現行。彼依現行名異生定。是故尊者妙音說曰。得此定補特伽羅有能入正性離生者。應言退失此定。於彼極厭不現行故。命終生於第四靜慮。於彼處所有容受故。評曰。應知前所說好。問此無想定為加行得。為離染得。答是加行得非離染得。離第三靜慮染時不得故。若離染得者聖離第三靜慮染時亦應得。然則不應名異生定。問此無想定亦得過去修未來耶。有說。不然。唯有心定可有是事。非於無心有得修義若作是說。定初剎那唯成就現在。定餘剎那成就過去現在。出此定已但成就過去。有說。此定有未來修。以加行得法有未來修故。此定必由極作意力加行而得。云何無未來修耶。若作是說。定初剎那成就未來現在。定餘剎那成就三世。出此定已成就過去未來。問若如有心有得修者。聖離第三靜慮染第九無間道時。如得第四靜慮并眷屬亦應得此定。是則不應名異生定。答前說此定唯加行得。是故異生聖者離第三靜慮染時皆悉不得。唯諸異生離彼染已。以加行力方乃得之。是故無過。如是說者。應如初說。以有心定可未來修。此定無心無未來修義。由此過去亦無得理。如別解脫律儀。此亦如是。問此無

想定有退轉不。答此無退轉。云何知然。曾聞有苾芻得無想定。出此定已諸根寂然。進止威儀語言衣著。受諸飲食皆悉詳審。有阿羅漢先得願智。見已念言此善男子。必獲勝法我當觀其所證邊際。念已入定以願智力見彼苾芻得無想定。便從定起而語之言。汝之所證極為非善。如何遇佛功德寶藏。捨而謬取外道所學糞壤定耶。汝今宜應疾疾棄捨。苾芻聞已作意捨之。此定隨逐不能捨離。乃至休道還家亦不能捨。後命終已生無想天。故知此定不可退轉。譬喻者說。此有退轉。以一切業皆可轉故。乃至無間業若遇勝緣亦有轉義。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。評曰。應知前所說好。問此無想定於眾同分為能牽引。為但圓滿。答但能圓滿不能牽引。以眾同分唯業所引此非業故。問此無想定為順現法受為順次生受。為順後次受。為順不定受耶。答唯順生法受。非順現法受等。非順現法受者。以於餘處修此定已生無想天方與果故。非順後次受者。此定猛利速與果故。非順不定受者。不可退轉故。問此於何處受何異熟果。答於無想天受五蘊異熟果。入滅盡定幾根滅。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂譬喻者分別論師執。滅盡定細心不滅。彼說無有有情而無色者。亦無有定而無心者。若定無心命根應斷。便名為死非謂在定。為止彼意顯滅盡定都無有心。有執。此定雖無有心。但離色染即能現起以界同故。為止彼意顯滅盡定要離無所有處染方得現前。非想非非想處心為等無間緣故。由此尊者世友說言。云何滅盡定。謂已離無所有處染。止息想作意為先心心所法滅。是名滅盡定。由此因緣故作斯論。入滅盡定幾根滅。答七。謂意捨信等五根。何繫心心所滅。答無色界繫。此依界類總相而說。然唯非想非非想處繫。出滅盡定幾根現前。答或七或八。有漏心七。無漏心八。謂若非想非非想處心出者。七根現在前。如前說。若無所有處心出者。八根現在前。謂前七及已知具知根隨一。何繫心心所現前。答或無色界繫。或不繫。謂若非想非非想處心出者無色界繫。若無所有處心出者不繫。由此所說證滅盡定決定無心。以入定時。但說諸根心心所法滅。而不說起。於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想定有退轉不。答此無退轉。云何知然。曾聞有苾芻得無想定。出此定已諸根寂然。進止威儀語言衣著。受諸飲食皆悉詳審。有阿羅漢先得願智。見已念言此善男子。必獲勝法我當觀其所證邊際。念已入定以願智力見彼苾芻得無想定。便從定起而語之言。汝之所證極為非善。如何遇佛功德寶藏。捨而謬取外道所學糞壤定耶。汝今宜應疾疾棄捨。苾芻聞已作意捨之。此定隨逐不能捨離。乃至休道還家亦不能捨。後命終已生無想天。故知此定不可退轉。譬喻者說。此有退轉。以一切業皆可轉故。乃至無間業若遇勝緣亦有轉義。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。評曰。應知前所說好。問此無想定於眾同分為能牽引。為但圓滿。答但能圓滿不能牽引。以眾同分唯業所引此非業故。問此無想定為順現法受為順次生受。為順後次受。為順不定受耶。答唯順生法受。非順現法受等。非順現法受者。以於餘處修此定已生無想天方與果故。非順後次受者。此定猛利速與果故。非順不定受者。不可退轉故。問此於何處受何異熟果。答於無想天受五蘊異熟果。入滅盡定幾根滅。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯己義故。謂譬喻者分別論師執。滅盡定細心不滅。彼說無有有情而無色者。亦無有定而無心者。若定無心命根應斷。便名為死非謂在定。為止彼意顯滅盡定都無有心。有執。此定雖無有心。但離色染即能現起以界同故。為止彼意顯滅盡定要離無所有處染方得現前。非想非非想處心為等無間緣故。由此尊者世友說言。云何滅盡定。謂已離無所有處染。止息想作意為先心心所法滅。是名滅盡定。由此因緣故作斯論。入滅盡定幾根滅。答七。謂意捨信等五根。何繫心心所滅。答無色界繫。此依界類總相而說。然唯非想非非想處繫。出滅盡定幾根現前。答或七或八。有漏心七。無漏心八。謂若非想非非想處心出者。七根現在前。如前說。若無所有處心出者。八根現在前。謂前七及已知具知根隨一。何繫心心所現前。答或無色界繫。或不繫。謂若非想非非想處心出者無色界繫。若無所有處心出者不繫。由此所說證滅盡定決定無心。以入定時。但說諸根心心所法滅。而不說起。於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故。

問滅盡定自性云何。答不相應行蘊為性。是彼攝故。界者在無色界。地者在根本非想非非想處地。問何故下地無此定耶。答非田非器乃至廣說。又滅盡定滅極細心心所故得。下地不順極細心心所滅。問何故非想非非想處。順極細心心所滅。非下地耶。答諸欲入彼定者。先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。如是乃至入無所有處。次入非想非非想處。於非想非非想處上中下心。從上入中。從中入下。下品心斷。入滅盡定。所說譬喻如前應知。故此唯在非想非非想處。又下諸地皆名有想。行相麁動難可止息。此地名非想非非想。行相微細易可止息故。下地中無滅盡定。有說。二定俱無心故各於一界邊立。謂無想定於有色界邊立。滅盡定於無色界邊立。有說。二定俱無心故各於一地邊立。謂無想定依有色地邊立。滅盡定依無色地邊立。有說。二定俱無心故。各於一聚邊立。謂無想定於大種所造色聚邊立。滅盡定於心心所法聚邊立。有說。一切地皆有二種過。一過貪欲。二過住處。初靜慮地過貪欲者。謂自地聖道。過住處者。謂第二靜慮。乃至無所有處。過貪欲者。謂自地下地聖道。過住處者。謂非想非非想處。非想非非想處過貪欲者。謂下地聖道。過住處者。謂滅盡等至。若下地有滅盡定者。則下諸地應有三種過。或二種過。非想非非想處。唯有一種過。勿有如斯不平等過故。滅盡定非下地有。有說。此定由二因緣立為解脫。一背捨一切所緣。二邊際心斷。若下地有滅盡定者。則非背捨一切所緣。於上所緣未棄背故。亦不可說邊際心斷。中間心斷非邊際故。有說。此定次第定中為後邊故。必從非想非非想處無間而入。由此等緣於下諸地無滅盡定唯有頂有。如世尊說。何等名為滅盡等至。謂超過一切非想非非想處故。想受滅身作證具足住。問滅盡等至即非想非非想處繫。何故佛說超過一切非想非非想處耶。答雖即彼繫寂靜勝故。佛說超彼。譬如村邊阿練若處。雖即村界亦以寂靜說離於村。又有二種非想非非想處。一有心。二無心。超過一切非想非非想處故者。依有心非想非非想處說想受滅身作證具足住者。依無心非想非非想處說。如有心無心。相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有作意無作意。有所緣無所緣。應知亦爾。又有二種非想非非想處一染污。二不染污。超過一切非想非非想處故者。依染污者說。想受滅身作證具足住者。依不染污者說。如染污不染污。見所斷修所斷亦爾。又有二種非想非非想處。一曾得二未曾得。超過一切非想非非想處故者。依曾得者說。想受滅身作證具足住者。依未曾得者說。如曾得未曾得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問滅盡定自性云何。答不相應行蘊為性。是彼攝故。界者在無色界。地者在根本非想非非想處地。問何故下地無此定耶。答非田非器乃至廣說。又滅盡定滅極細心心所故得。下地不順極細心心所滅。問何故非想非非想處。順極細心心所滅。非下地耶。答諸欲入彼定者。先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。如是乃至入無所有處。次入非想非非想處。於非想非非想處上中下心。從上入中。從中入下。下品心斷。入滅盡定。所說譬喻如前應知。故此唯在非想非非想處。又下諸地皆名有想。行相麁動難可止息。此地名非想非非想。行相微細易可止息故。下地中無滅盡定。有說。二定俱無心故各於一界邊立。謂無想定於有色界邊立。滅盡定於無色界邊立。有說。二定俱無心故各於一地邊立。謂無想定依有色地邊立。滅盡定依無色地邊立。有說。二定俱無心故。各於一聚邊立。謂無想定於大種所造色聚邊立。滅盡定於心心所法聚邊立。有說。一切地皆有二種過。一過貪欲。二過住處。初靜慮地過貪欲者。謂自地聖道。過住處者。謂第二靜慮。乃至無所有處。過貪欲者。謂自地下地聖道。過住處者。謂非想非非想處。非想非非想處過貪欲者。謂下地聖道。過住處者。謂滅盡等至。若下地有滅盡定者。則下諸地應有三種過。或二種過。非想非非想處。唯有一種過。勿有如斯不平等過故。滅盡定非下地有。有說。此定由二因緣立為解脫。一背捨一切所緣。二邊際心斷。若下地有滅盡定者。則非背捨一切所緣。於上所緣未棄背故。亦不可說邊際心斷。中間心斷非邊際故。有說。此定次第定中為後邊故。必從非想非非想處無間而入。由此等緣於下諸地無滅盡定唯有頂有。如世尊說。何等名為滅盡等至。謂超過一切非想非非想處故。想受滅身作證具足住。問滅盡等至即非想非非想處繫。何故佛說超過一切非想非非想處耶。答雖即彼繫寂靜勝故。佛說超彼。譬如村邊阿練若處。雖即村界亦以寂靜說離於村。又有二種非想非非想處。一有心。二無心。超過一切非想非非想處故者。依有心非想非非想處說想受滅身作證具足住者。依無心非想非非想處說。如有心無心。相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有作意無作意。有所緣無所緣。應知亦爾。又有二種非想非非想處一染污。二不染污。超過一切非想非非想處故者。依染污者說。想受滅身作證具足住者。依不染污者說。如染污不染污。見所斷修所斷亦爾。又有二種非想非非想處。一曾得二未曾得。超過一切非想非非想處故者。依曾得者說。想受滅身作證具足住者。依未曾得者說。如曾得未曾得。

共不共亦爾。又有二種非想非非想處。一離染得。二加行得。超過一切非想非非想處故者。依離染得者說。想受滅身作證具足住者。依加行得者說。又依地次第超過而說超過一切無所有處。入非想非非想處具足住者。依超過下地貪欲說。超過一切非想非非想處故。想受滅身作證具足住者。依超過自地有心住處說。問諸無學者。可言超過一切非想非非想處。彼於有頂具有貪欲及住處二種過故。諸有學者。於彼唯有一種過。如何可言超過一切。答一切有二種。一一切一切。二少分一切。此中學者依少分說故無過。有說。此中但依超過住處而說。謂諸學者。雖於有頂修所斷貪欲未能超過一切。而於有頂住處能一切超過。有說。此中依暫時超過說。謂諸學者。暫時超過有心位一切有頂出有心入無心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共不共亦爾。又有二種非想非非想處。一離染得。二加行得。超過一切非想非非想處故者。依離染得者說。想受滅身作證具足住者。依加行得者說。又依地次第超過而說超過一切無所有處。入非想非非想處具足住者。依超過下地貪欲說。超過一切非想非非想處故。想受滅身作證具足住者。依超過自地有心住處說。問諸無學者。可言超過一切非想非非想處。彼於有頂具有貪欲及住處二種過故。諸有學者。於彼唯有一種過。如何可言超過一切。答一切有二種。一一切一切。二少分一切。此中學者依少分說故無過。有說。此中但依超過住處而說。謂諸學者。雖於有頂修所斷貪欲未能超過一切。而於有頂住處能一切超過。有說。此中依暫時超過說。謂諸學者。暫時超過有心位一切有頂出有心入無心故。

問滅盡定中滅一切心心所法。何故但言想受滅。不說心等。答譬喻者說。此定有心唯滅想受。問今不問彼。但問說無心者何故爾耶。答說想受滅顯餘亦滅。非餘相應法離想受起故。有說。此中說最勝者。以諸心品想受最勝。以勝滅故餘亦隨滅。有說。此中現門現略現趣入故。謂心聚中有是根性有非根性。若說受當知已說是根性者。若說想當知已說非根性者。如根性非根性。有明無明。有現見無現見。應觀察不應觀察。妙非妙。尊非尊。勝非勝。應知亦爾。有說。想受是諸瑜伽師極所厭患。由受力故令諸有情色界勞弊。由想力故令諸有情無色勞弊。是故世尊說想受滅。有說。想受二界中勝。受於色界中勝。想於無色界中勝。有說。耽樂受故。執倒想故。令諸有情輪迴生死。受諸苦惱。有說。想受各別立蘊。及立識住。有說。想受能起愛見二種煩惱。受力故起愛。想力故起見。一切煩惱此二為首。有說。想受是二諍根。由受故耽著諸欲。令在家者起諸鬪諍。由想故耽著諸見。令出家者起諸鬪諍。如二諍根。二邊。二箭。二戲論。二我所。二雜染應知亦爾。有說。行者憎受想故入滅盡定。由如是義故佛唯說滅此二法。如施設論說。云何加行起滅等至。謂初修業者。於一切行不作加行。不欲思惟諸我所有。未生想受當令不生。已生想受當令速滅。若於爾時所有想受未生不生。已生者滅。是名為滅。云何此滅說名等至謂於滅法無障無背自在現見。自身所證故名等至。以是事故世尊說滅唯一剎那。等至相續。問令心平等說名等至。此中無心云何名等至。答等至有二。一令心平等。二令大種平等。無想滅盡定。雖斷平等心令不相續。而引平等大種令現在前故名等至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問滅盡定中滅一切心心所法。何故但言想受滅。不說心等。答譬喻者說。此定有心唯滅想受。問今不問彼。但問說無心者何故爾耶。答說想受滅顯餘亦滅。非餘相應法離想受起故。有說。此中說最勝者。以諸心品想受最勝。以勝滅故餘亦隨滅。有說。此中現門現略現趣入故。謂心聚中有是根性有非根性。若說受當知已說是根性者。若說想當知已說非根性者。如根性非根性。有明無明。有現見無現見。應觀察不應觀察。妙非妙。尊非尊。勝非勝。應知亦爾。有說。想受是諸瑜伽師極所厭患。由受力故令諸有情色界勞弊。由想力故令諸有情無色勞弊。是故世尊說想受滅。有說。想受二界中勝。受於色界中勝。想於無色界中勝。有說。耽樂受故。執倒想故。令諸有情輪迴生死。受諸苦惱。有說。想受各別立蘊。及立識住。有說。想受能起愛見二種煩惱。受力故起愛。想力故起見。一切煩惱此二為首。有說。想受是二諍根。由受故耽著諸欲。令在家者起諸鬪諍。由想故耽著諸見。令出家者起諸鬪諍。如二諍根。二邊。二箭。二戲論。二我所。二雜染應知亦爾。有說。行者憎受想故入滅盡定。由如是義故佛唯說滅此二法。如施設論說。云何加行起滅等至。謂初修業者。於一切行不作加行。不欲思惟諸我所有。未生想受當令不生。已生想受當令速滅。若於爾時所有想受未生不生。已生者滅。是名為滅。云何此滅說名等至謂於滅法無障無背自在現見。自身所證故名等至。以是事故世尊說滅唯一剎那。等至相續。問令心平等說名等至。此中無心云何名等至。答等至有二。一令心平等。二令大種平等。無想滅盡定。雖斷平等心令不相續。而引平等大種令現在前故名等至。

問何故二無心定中。唯滅盡定立為解脫非無想定。脇尊者言。佛於諸法體相作用了達究竟。餘不能知。若法有解脫相者。便即立之。無者不立。復次滅盡定唯內法有故立解脫。無想定唯外法有故不立解脫。如內法外法。聖者異生亦爾。復次滅盡定唯背雜染向清淨者相續中可得故立解脫。無想定唯背清淨向雜染者。相續中可得故不立解脫。如背雜染向雜染。背生死向生死背流轉向流轉當知亦爾。復次滅盡定唯背我見。向無我見者。相續中可得故立解脫。無想定唯背無我見向我見者。相續中可得故不立解脫。復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者。相續中可得故立解脫。無想定唯背空觀。向薩迦耶見者。相續中可得故不立解脫。復次前說滅盡定由二因緣立為解脫。一背一切所緣。二邊際心斷。無想定二事俱無。是故不立。復次滅盡定。唯障諸界諸趣諸生者。相續中可得故立解脫。無想定。唯不障諸界諸趣諸生者。相續中可得故不立解脫。復次棄背諸有名為解脫。滅盡定。棄背諸界諸趣諸生。生死轉流覺。無想定不爾。由此等緣二無心定中。唯滅盡定立為解脫。非無想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故二無心定中。唯滅盡定立為解脫非無想定。脇尊者言。佛於諸法體相作用了達究竟。餘不能知。若法有解脫相者。便即立之。無者不立。復次滅盡定唯內法有故立解脫。無想定唯外法有故不立解脫。如內法外法。聖者異生亦爾。復次滅盡定唯背雜染向清淨者相續中可得故立解脫。無想定唯背清淨向雜染者。相續中可得故不立解脫。如背雜染向雜染。背生死向生死背流轉向流轉當知亦爾。復次滅盡定唯背我見。向無我見者。相續中可得故立解脫。無想定唯背無我見向我見者。相續中可得故不立解脫。復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者。相續中可得故立解脫。無想定唯背空觀。向薩迦耶見者。相續中可得故不立解脫。復次前說滅盡定由二因緣立為解脫。一背一切所緣。二邊際心斷。無想定二事俱無。是故不立。復次滅盡定。唯障諸界諸趣諸生者。相續中可得故立解脫。無想定。唯不障諸界諸趣諸生者。相續中可得故不立解脫。復次棄背諸有名為解脫。滅盡定。棄背諸界諸趣諸生。生死轉流覺。無想定不爾。由此等緣二無心定中。唯滅盡定立為解脫。非無想定。

問無想定滅盡定有何差別答名即差別。名無想定。名滅盡定。復次界亦差別。無想定色界繫滅盡定無色界繫。復次地亦差別。無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處。復次相續亦有差別。無想定在異生相續滅盡定在聖者相續。復次入無想定時作出離想入滅盡定時作止息想。復次入無想定時唯厭於想。入滅盡定時通厭想受。復次入無想定時唯欲滅想。入滅盡定欲滅受想。復次入無想定時滅色界繫心心所法。入滅盡定時滅無色界繫心心所法。復次入無想定時。滅第四靜慮心心所法。入滅盡定時。滅非想非非想處心心所法。復次無想定招色界異熟。滅盡定招無色界異熟。復次無想定招第四靜慮異熟。滅盡定招非想非非想處異熟。復次無想定唯順生受異熟。滅盡定順生後不定受異熟。故有差別。尊者世友作是問言。無想定滅盡定何差別。答一名無想定。一名滅盡定。故有差別。又界地相續想厭欲樂。所滅異熟皆有差別。廣說如上。又異生入無想定感無想處果。聖者入滅盡定感有頂處果。又無想定令諸異生受色界異熟果。滅盡定令諸學者受無色界異熟果。令無學者受無色界等流果。是謂無想定滅盡定差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無想定滅盡定有何差別答名即差別。名無想定。名滅盡定。復次界亦差別。無想定色界繫滅盡定無色界繫。復次地亦差別。無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處。復次相續亦有差別。無想定在異生相續滅盡定在聖者相續。復次入無想定時作出離想入滅盡定時作止息想。復次入無想定時唯厭於想。入滅盡定時通厭想受。復次入無想定時唯欲滅想。入滅盡定欲滅受想。復次入無想定時滅色界繫心心所法。入滅盡定時滅無色界繫心心所法。復次入無想定時。滅第四靜慮心心所法。入滅盡定時。滅非想非非想處心心所法。復次無想定招色界異熟。滅盡定招無色界異熟。復次無想定招第四靜慮異熟。滅盡定招非想非非想處異熟。復次無想定唯順生受異熟。滅盡定順生後不定受異熟。故有差別。尊者世友作是問言。無想定滅盡定何差別。答一名無想定。一名滅盡定。故有差別。又界地相續想厭欲樂。所滅異熟皆有差別。廣說如上。又異生入無想定感無想處果。聖者入滅盡定感有頂處果。又無想定令諸異生受色界異熟果。滅盡定令諸學者受無色界異熟果。令無學者受無色界等流果。是謂無想定滅盡定差別。

問八解脫中世尊何故唯說第三第八解脫。名身作證非餘耶。如契經言。淨解脫身作證。想受滅解脫身作證。答有餘契經於八解脫。世尊皆說名身作證。如大因緣經中。佛於八解脫一一皆說身作證具足住故。問雖少經中於八解脫說身作證。於多經中唯說二種名身作證。何故爾耶。答此二解脫八解脫中。名義最勝。是故偏說。有說。此二解脫俱用加行功力所證故。有說。此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊。想受滅解脫居無色界邊。有說。此二解脫各居一地邊。謂淨解脫在第四靜慮邊。想受滅解脫在非想非非想處邊。有說。淨解脫於大種所造色聚邊際而立。想受滅解脫於心心所法聚邊際而立。有說淨解脫雖取色淨相。而不起煩惱。以殊勝故。世尊安立身作證名想受滅解脫。以無心故。在身非心身力所起非心力起。是故世尊說為身證。有說。於契經中說八解脫身作證者。皆以此二解脫故得名身證。由此等義故。唯二種說身作證具足住者。有多處說具足住聲。謂或有處於色蘊少分說具足住。或有於善五蘊說具足住。或有於善四蘊說具足住。或有於不相應行蘊一分說具足住。或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者。如伽他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問八解脫中世尊何故唯說第三第八解脫。名身作證非餘耶。如契經言。淨解脫身作證。想受滅解脫身作證。答有餘契經於八解脫。世尊皆說名身作證。如大因緣經中。佛於八解脫一一皆說身作證具足住故。問雖少經中於八解脫說身作證。於多經中唯說二種名身作證。何故爾耶。答此二解脫八解脫中。名義最勝。是故偏說。有說。此二解脫俱用加行功力所證故。有說。此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊。想受滅解脫居無色界邊。有說。此二解脫各居一地邊。謂淨解脫在第四靜慮邊。想受滅解脫在非想非非想處邊。有說。淨解脫於大種所造色聚邊際而立。想受滅解脫於心心所法聚邊際而立。有說淨解脫雖取色淨相。而不起煩惱。以殊勝故。世尊安立身作證名想受滅解脫。以無心故。在身非心身力所起非心力起。是故世尊說為身證。有說。於契經中說八解脫身作證者。皆以此二解脫故得名身證。由此等義故。唯二種說身作證具足住者。有多處說具足住聲。謂或有處於色蘊少分說具足住。或有於善五蘊說具足住。或有於善四蘊說具足住。或有於不相應行蘊一分說具足住。或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者。如伽他說。

於妙慧聖教 具足住尸羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於妙慧聖教 具足住尸羅

一切皆賢善 多功德寶藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆賢善 多功德寶藏

於善五蘊。說具足住者。如說。初靜慮乃至第四靜慮具足住。於善四蘊說具足住者。如說。空無邊處。乃至非想非非想處具足住。於不相應行蘊一分說具足住者。如此八解脫中。說想受滅解脫身作證具足住。於寂滅涅槃說具足住者如說。於涅槃身作證具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善五蘊。說具足住者。如說。初靜慮乃至第四靜慮具足住。於善四蘊說具足住者。如說。空無邊處。乃至非想非非想處具足住。於不相應行蘊一分說具足住者。如此八解脫中。說想受滅解脫身作證具足住。於寂滅涅槃說具足住者如說。於涅槃身作證具足住。

問滅盡定有幾種類。有說。有四。謂具縛者所起。離上三品者所起。離中三品者所起。離下三品者所起。種類各別故。復有說四。謂離六七八九品染者所起。各以為一彼說具縛者。乃至離五品染者。皆未能起此定故。有說。此定有九種。謂離上上品者所起。乃至離下下品者所起。唯具縛者不能起故。有說。此定有十種。謂具縛者所起。乃至離下下品者所起。問若具縛者能起此定。諸異生類何不能起。答縛有二種。一見所斷二修所斷。於有頂中若缺見所斷縛具修所斷縛者能起此定。具二縛者則不能起。如是說者。此滅盡定有十一種謂具縛者所起。離上上品者所起。乃至離下下品者所起。時解脫阿羅漢練根得不動者所起。問此十一種體有異耶。有說。不異。問若爾何故說十一。答由位別故非體有異。有說。此十一種其體各異。隨位所起種類別故。問若爾具縛者所起。乃至時解脫阿羅漢練根得不動者。所起差別云何。答有具縛時起滅盡定。即彼進斷一品染時。復起滅盡定。彼於爾時先所起者得而不在身。成就不現前。今所起者得亦在身。成就亦現前。即彼乃至從時解脫練根得不動。彼於爾時前諸位中所起滅定得而不在身。成就不現前。今不動位所起滅定得亦在身。成就亦現前。由此應知體類各別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問滅盡定有幾種類。有說。有四。謂具縛者所起。離上三品者所起。離中三品者所起。離下三品者所起。種類各別故。復有說四。謂離六七八九品染者所起。各以為一彼說具縛者。乃至離五品染者。皆未能起此定故。有說。此定有九種。謂離上上品者所起。乃至離下下品者所起。唯具縛者不能起故。有說。此定有十種。謂具縛者所起。乃至離下下品者所起。問若具縛者能起此定。諸異生類何不能起。答縛有二種。一見所斷二修所斷。於有頂中若缺見所斷縛具修所斷縛者能起此定。具二縛者則不能起。如是說者。此滅盡定有十一種謂具縛者所起。離上上品者所起。乃至離下下品者所起。時解脫阿羅漢練根得不動者所起。問此十一種體有異耶。有說。不異。問若爾何故說十一。答由位別故非體有異。有說。此十一種其體各異。隨位所起種類別故。問若爾具縛者所起。乃至時解脫阿羅漢練根得不動者。所起差別云何。答有具縛時起滅盡定。即彼進斷一品染時。復起滅盡定。彼於爾時先所起者得而不在身。成就不現前。今所起者得亦在身。成就亦現前。即彼乃至從時解脫練根得不動。彼於爾時前諸位中所起滅定得而不在身。成就不現前。今不動位所起滅定得亦在身。成就亦現前。由此應知體類各別。

問此定有上中下品類別不。若有者。施設論說云何通。如彼說。滅無差別。若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。有說。此定無上中下。問施設論說滅無差別。雖已善通而佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。答體無勝劣。皆以心心所滅為其性故。但由加行說有差別。謂佛起此定不由加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。如是說者。此滅盡定有上中下品類差別。問三乘所起有勝有劣。雖已善通。施設論說滅無差別當云何通。答依能斷滅心心所法無差別義說無差別。而滅盡定是有為故。如餘有為有上中下。由隨根性階分異故。謂佛所得是上。獨覺所得是中。聲聞所得是下。聲聞乘中有多差別。且有學位具縛所起為下下。乃至斷八品所起為上上。無學位中退法種性所起為下下。乃至學得不動種性所起為上下。餘本得不動種性所起為上中。波羅蜜多聲聞所起為上上。一一種性中根品差別所起。各有上中下品類差別。是故滅定有多品類。問此滅盡定幾物為體。有說。此定一物為體。若滅現前即名無心故。問云何一滅剎那現前即名無心。答如一受剎那現前即名有受。一想剎那現前即名有想。一識剎那現前即名有識。如是一滅剎那現前即名無心。斯有何過。有說。此定十一物為體。以十大地法及心滅故。有說。此定二十一物為體。以十大地法十大善地法及心滅故。如是說者。隨滅爾所心心所法。即有爾所物現前為此定體。問此滅盡定自體既爾。其相云何。答自體即相。相即自體。以一切法不可離體別說其相。故尊者世友作如是言。此滅盡定解脫為相。故作是說。住此定者心心所法解脫。勝解脫。極勝解脫。離繫。勝離繫。極勝離繫。問此定不能斷諸煩惱。如何可說住此定者心心所法解脫等言。答住此定者心心所法暫時解脫。乃至暫時極勝離繫。故說此言。非謂此能斷諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此定有上中下品類別不。若有者。施設論說云何通。如彼說。滅無差別。若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。有說。此定無上中下。問施設論說滅無差別。雖已善通而佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。答體無勝劣。皆以心心所滅為其性故。但由加行說有差別。謂佛起此定不由加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。如是說者。此滅盡定有上中下品類差別。問三乘所起有勝有劣。雖已善通。施設論說滅無差別當云何通。答依能斷滅心心所法無差別義說無差別。而滅盡定是有為故。如餘有為有上中下。由隨根性階分異故。謂佛所得是上。獨覺所得是中。聲聞所得是下。聲聞乘中有多差別。且有學位具縛所起為下下。乃至斷八品所起為上上。無學位中退法種性所起為下下。乃至學得不動種性所起為上下。餘本得不動種性所起為上中。波羅蜜多聲聞所起為上上。一一種性中根品差別所起。各有上中下品類差別。是故滅定有多品類。問此滅盡定幾物為體。有說。此定一物為體。若滅現前即名無心故。問云何一滅剎那現前即名無心。答如一受剎那現前即名有受。一想剎那現前即名有想。一識剎那現前即名有識。如是一滅剎那現前即名無心。斯有何過。有說。此定十一物為體。以十大地法及心滅故。有說。此定二十一物為體。以十大地法十大善地法及心滅故。如是說者。隨滅爾所心心所法。即有爾所物現前為此定體。問此滅盡定自體既爾。其相云何。答自體即相。相即自體。以一切法不可離體別說其相。故尊者世友作如是言。此滅盡定解脫為相。故作是說。住此定者心心所法解脫。勝解脫。極勝解脫。離繫。勝離繫。極勝離繫。問此定不能斷諸煩惱。如何可說住此定者心心所法解脫等言。答住此定者心心所法暫時解脫。乃至暫時極勝離繫。故說此言。非謂此能斷諸煩惱。

有如是說。若法想微細為因。微微為等無間。不與彼俱。非不成就。是謂解脫問此說何法。有說。此說滅盡定若作是說。此說滅定者。彼說此定想微細為其因。謂一因即同類因。微微亦與作因。謂一因即同類因。亦與作等無間緣。若作是說。此說滅盡定者。彼應說。若法想微細為因。微微為等無間。不應說。不與彼俱。以彼滅定正現前故。應說。非不成就。以住定時彼成就定故。有說此說出定心。若作是說。此說出定心者。彼說此出定心想微細為其因。謂一因即同類因。微微亦與作因。謂一因即同類因。亦與作等無間緣。若作是說。此說出定心者。彼應說。若法想微細為因。微微為等無間。應說。不與彼俱。以住定時彼出定心不現前故。應說。非不成就以住定時彼成就出定心故。由此證知。彼先得出定心。有說。此說入定心。若作是說。此說入定心者。彼說。此入定心想為其因。謂一因即同類因。微細亦與作因。謂一因即同類因。亦與作等無間緣。若作是說。此說入定心者。彼應說。若法想為其因。微細為等無間。應說。不與彼俱。以住定時彼入定心不現前故。應說非不成就以住定時彼成就入定心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是說。若法想微細為因。微微為等無間。不與彼俱。非不成就。是謂解脫問此說何法。有說。此說滅盡定若作是說。此說滅定者。彼說此定想微細為其因。謂一因即同類因。微微亦與作因。謂一因即同類因。亦與作等無間緣。若作是說。此說滅盡定者。彼應說。若法想微細為因。微微為等無間。不應說。不與彼俱。以彼滅定正現前故。應說。非不成就。以住定時彼成就定故。有說此說出定心。若作是說。此說出定心者。彼說此出定心想微細為其因。謂一因即同類因。微微亦與作因。謂一因即同類因。亦與作等無間緣。若作是說。此說出定心者。彼應說。若法想微細為因。微微為等無間。應說。不與彼俱。以住定時彼出定心不現前故。應說。非不成就以住定時彼成就出定心故。由此證知。彼先得出定心。有說。此說入定心。若作是說。此說入定心者。彼說。此入定心想為其因。謂一因即同類因。微細亦與作因。謂一因即同類因。亦與作等無間緣。若作是說。此說入定心者。彼應說。若法想為其因。微細為等無間。應說。不與彼俱。以住定時彼入定心不現前故。應說非不成就以住定時彼成就入定心故。