阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十四五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十四五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中根納息第一之三

此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。答二學。一無學。十非學非無學。九應分別。二學者。謂未知當知根已知根。一無學者。謂具知根。十非學非無學者。謂七色命苦憂根。九應分別者。謂意樂喜捨信等五根。此皆應作三分而答。故名應分別。一作學分。二作無學分。三作非學非無學分。分別論者言。此應作分別記。故名應分別。謂意根或學或無學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意根。此復云何。謂從苦法智忍。乃至金剛喻定相應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。此復云何。謂盡智。無生智。無學正見相應意根。云何非學非無學。謂有漏作意相應意根。此復云何。謂有三種。何等為三。謂善染污無覆無記。善復有三。謂加行得。離染得。生得。加行得者。復有三種。謂聞所成。思所成。修所成。聞思所成者。謂不淨觀。持息念。念住等相應。修所成者。謂煗頂忍世第一法。現觀邊世俗智。靜慮無量無色解脫。勝處遍處等相應。離染得者。謂由離染時得。則靜慮無量無色解脫。勝處遍處等相應。生得者。謂生時所得。善染污有二種。謂見所斷。修所斷。無覆無記有四。謂威儀路。工巧處。異熟生。及變化等。通果心如意根。樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾。然有差別。謂信等五。除染無記餘隨所應。問何故此中明意根等。唯說作意相應非餘。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。脇尊者曰。此不應問一切有疑。說餘相應亦生疑故。但不違理隨說無過。有說。作意順生心勝故。謂相應法中順生心者唯作意勝。如不相應中順生法者唯有生相。是故偏說。有說。作意是警覺相。是牽引相。令意根等取所緣勝。是故偏說。有說。作意能生諸法勝於餘法。是故偏說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。答二學。一無學。十非學非無學。九應分別。二學者。謂未知當知根已知根。一無學者。謂具知根。十非學非無學者。謂七色命苦憂根。九應分別者。謂意樂喜捨信等五根。此皆應作三分而答。故名應分別。一作學分。二作無學分。三作非學非無學分。分別論者言。此應作分別記。故名應分別。謂意根或學或無學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意根。此復云何。謂從苦法智忍。乃至金剛喻定相應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。此復云何。謂盡智。無生智。無學正見相應意根。云何非學非無學。謂有漏作意相應意根。此復云何。謂有三種。何等為三。謂善染污無覆無記。善復有三。謂加行得。離染得。生得。加行得者。復有三種。謂聞所成。思所成。修所成。聞思所成者。謂不淨觀。持息念。念住等相應。修所成者。謂煗頂忍世第一法。現觀邊世俗智。靜慮無量無色解脫。勝處遍處等相應。離染得者。謂由離染時得。則靜慮無量無色解脫。勝處遍處等相應。生得者。謂生時所得。善染污有二種。謂見所斷。修所斷。無覆無記有四。謂威儀路。工巧處。異熟生。及變化等。通果心如意根。樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾。然有差別。謂信等五。除染無記餘隨所應。問何故此中明意根等。唯說作意相應非餘。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。脇尊者曰。此不應問一切有疑。說餘相應亦生疑故。但不違理隨說無過。有說。作意順生心勝故。謂相應法中順生心者唯作意勝。如不相應中順生法者唯有生相。是故偏說。有說。作意是警覺相。是牽引相。令意根等取所緣勝。是故偏說。有說。作意能生諸法勝於餘法。是故偏說。

已分別諸根學等自性。雜無雜相今當說。諸根學彼是學者根耶。答應作四句。有根學彼非學者根。謂學根學者不成就。此復云何。謂隨信行不成就隨法行諸根。隨法行不成就隨信行諸根。信勝解不成就見至諸根。見至不成就信勝解諸根。退法姓學不成就五姓學諸根。乃至不動法姓學不成就五姓學諸根。佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。住苦法智忍位。不成就上學位諸根。乃至住道類智忍位。不成就上學位諸根。住學三果未上進位。不成就下上學位諸根。住上進位如應廣說。有是學者根彼根非學。謂非學非無學根。學者成就。此復云何。謂諸學者生欲界。已得眼根不失。及生色界。彼成就眼根。已得者。謂鉢羅奢佉位等。不失者。謂不失壞。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生欲色界彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光淨及下。成就喜根。未離欲染。成就憂根。意命捨根一切成就。生欲界未得無色界善心。彼成就欲色界信等五根。若得無色界善心。成就三界信等五根。生色界未得無色界善心。彼成就色界信等五根。若得無色界善心。成就色無色界信等五根。生無色界彼成就無色界信等五根。有根學彼亦學者根。謂學根學者成就。此復云何。謂隨信行成就隨信行諸根。隨法行成就隨法行諸根。信勝解成就信勝解諸根。見至成就見至諸根。退法姓學成就退法姓學諸根。乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根。佛乘姓學成就佛乘姓學諸根。乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根。住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根。乃至住道類智忍位成就一切見道諸根。住學三果未上進位。各成就所住果所攝諸根。住上進位各成就所得果。及勝果道所攝諸根。有根非學彼亦非學者根。謂無學根及非學非無學根。學者不成就。此復云何。謂諸學者。定不成就無學諸根。及有非學非無學根。學者不成就。謂諸學者生欲界不得眼根。設得。而失。及生無色界彼不成就眼根。不得者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得而失者。謂已失壞。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成。謂生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得漸命終等捨。生遍淨上不成就樂根。生色無色界不成就苦根。生極光淨上不成就喜根。已離欲染不成就憂根。生欲界未得無色界善心。彼不成就無色界信等五根。生色界未得無色界善心。彼不成就欲無色界信等五根。生無色界彼不成就。欲色界信等五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根學等自性。雜無雜相今當說。諸根學彼是學者根耶。答應作四句。有根學彼非學者根。謂學根學者不成就。此復云何。謂隨信行不成就隨法行諸根。隨法行不成就隨信行諸根。信勝解不成就見至諸根。見至不成就信勝解諸根。退法姓學不成就五姓學諸根。乃至不動法姓學不成就五姓學諸根。佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根。住苦法智忍位。不成就上學位諸根。乃至住道類智忍位。不成就上學位諸根。住學三果未上進位。不成就下上學位諸根。住上進位如應廣說。有是學者根彼根非學。謂非學非無學根。學者成就。此復云何。謂諸學者生欲界。已得眼根不失。及生色界。彼成就眼根。已得者。謂鉢羅奢佉位等。不失者。謂不失壞。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生欲色界彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光淨及下。成就喜根。未離欲染。成就憂根。意命捨根一切成就。生欲界未得無色界善心。彼成就欲色界信等五根。若得無色界善心。成就三界信等五根。生色界未得無色界善心。彼成就色界信等五根。若得無色界善心。成就色無色界信等五根。生無色界彼成就無色界信等五根。有根學彼亦學者根。謂學根學者成就。此復云何。謂隨信行成就隨信行諸根。隨法行成就隨法行諸根。信勝解成就信勝解諸根。見至成就見至諸根。退法姓學成就退法姓學諸根。乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根。佛乘姓學成就佛乘姓學諸根。乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根。住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根。乃至住道類智忍位成就一切見道諸根。住學三果未上進位。各成就所住果所攝諸根。住上進位各成就所得果。及勝果道所攝諸根。有根非學彼亦非學者根。謂無學根及非學非無學根。學者不成就。此復云何。謂諸學者。定不成就無學諸根。及有非學非無學根。學者不成就。謂諸學者生欲界不得眼根。設得。而失。及生無色界彼不成就眼根。不得者。謂未至鉢羅奢佉位等。設得而失者。謂已失壞。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成。謂生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得漸命終等捨。生遍淨上不成就樂根。生色無色界不成就苦根。生極光淨上不成就喜根。已離欲染不成就憂根。生欲界未得無色界善心。彼不成就無色界信等五根。生色界未得無色界善心。彼不成就欲無色界信等五根。生無色界彼不成就。欲色界信等五根。

諸根無學。彼是無學者根耶。答應作四句。有根無學彼非無學者根。謂無學根。無學者不成就。此復云何。謂時解脫。不成就不時解脫諸根。不時解脫。不成就時解脫諸根。退法不成就五種諸根。乃至不動法不成就五種諸根。佛不成就獨覺聲聞諸根。獨覺不成就佛聲聞諸根。聲聞不成就佛獨覺諸根。有是無學者根彼根非無學。謂非學非無學根。無學者成就。此復云何。謂無學者生欲界。已得眼根不失。及生色界彼成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生欲色界彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光淨及下。成就喜根。意命捨根一切成就。生欲界彼成就。三界信等五根。生色界彼成就色無色界信等五根。生無色界彼成就無色界信等五根。有根無學彼亦無學者根。謂無學根。無學者成就。此復云何。謂時解脫成就時解脫諸根。不時解脫成就不時解脫諸根。退法成就退法諸根。乃至不動法成就不動法諸根。佛成就佛諸根。獨覺成就獨覺諸根。聲聞成就聲聞諸根。有根非無學彼亦非無學者根。謂學根及非學非無學根。無學者不成就。此復云何。謂無學者定不成就學諸根。及有非學非無學根。無學者不成就。謂無學者生欲界。不得眼根。設得而失。及生無色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成就。謂生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得而失。生遍淨上彼不成就樂根。生色無色界彼不成就苦根。生極光淨上彼不成就喜根。定不成就憂根。生色界彼不成就欲界信等五根。生無色界彼不成就欲色界信等五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根無學。彼是無學者根耶。答應作四句。有根無學彼非無學者根。謂無學根。無學者不成就。此復云何。謂時解脫。不成就不時解脫諸根。不時解脫。不成就時解脫諸根。退法不成就五種諸根。乃至不動法不成就五種諸根。佛不成就獨覺聲聞諸根。獨覺不成就佛聲聞諸根。聲聞不成就佛獨覺諸根。有是無學者根彼根非無學。謂非學非無學根。無學者成就。此復云何。謂無學者生欲界。已得眼根不失。及生色界彼成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生欲色界彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍淨及下。成就樂根。生欲界成就苦根。生極光淨及下。成就喜根。意命捨根一切成就。生欲界彼成就。三界信等五根。生色界彼成就色無色界信等五根。生無色界彼成就無色界信等五根。有根無學彼亦無學者根。謂無學根。無學者成就。此復云何。謂時解脫成就時解脫諸根。不時解脫成就不時解脫諸根。退法成就退法諸根。乃至不動法成就不動法諸根。佛成就佛諸根。獨覺成就獨覺諸根。聲聞成就聲聞諸根。有根非無學彼亦非無學者根。謂學根及非學非無學根。無學者不成就。此復云何。謂無學者定不成就學諸根。及有非學非無學根。無學者不成就。謂無學者生欲界。不得眼根。設得而失。及生無色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成就。謂生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得而失。生遍淨上彼不成就樂根。生色無色界彼不成就苦根。生極光淨上彼不成就喜根。定不成就憂根。生色界彼不成就欲界信等五根。生無色界彼不成就欲色界信等五根。

諸根非學非無學。彼是非學非無學者根耶。答諸非學非無學者根。彼根非學非無學。所以者何。以成就學法即名學者。成就無學法即名無學者。若不成就學無學法。名非學非無學者。即是異生。彼所成就根唯是非學非無學故。有根非學非無學彼非非學非無學者根。謂非學非無學根。非學非無學者不成就。此復云何。謂諸異生生欲界未得眼根。設得而失。及生無色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成。謂生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得而失。生遍淨上不成就樂根。生色無色界不成就苦根。生極光淨上不成就喜根。離欲界染不成就憂根。斷善根者不成就三界信等五根。生欲界不斷善根。若未得色界善心。彼不成就色無色界信等五根。若得色界善心。未得無色界善心。彼不成就無色界信等五根。生色界若未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根。若得無色界善心。彼不成就欲界信等五根。生無色界彼不成就欲色界信等五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根非學非無學。彼是非學非無學者根耶。答諸非學非無學者根。彼根非學非無學。所以者何。以成就學法即名學者。成就無學法即名無學者。若不成就學無學法。名非學非無學者。即是異生。彼所成就根唯是非學非無學故。有根非學非無學彼非非學非無學者根。謂非學非無學根。非學非無學者不成就。此復云何。謂諸異生生欲界未得眼根。設得而失。及生無色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦爾。生無色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成。謂生色無色界。及生欲界。或本不得。或已得而失。生遍淨上不成就樂根。生色無色界不成就苦根。生極光淨上不成就喜根。離欲界染不成就憂根。斷善根者不成就三界信等五根。生欲界不斷善根。若未得色界善心。彼不成就色無色界信等五根。若得色界善心。未得無色界善心。彼不成就無色界信等五根。生色界若未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根。若得無色界善心。彼不成就欲界信等五根。生無色界彼不成就欲色界信等五根。

已分別諸根學等。彼學等義今當說。問云何名學無學非學非無學耶。答以無貪道為斷貪故。而學此道所攝法名學。以無貪道為斷貪故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次以無瞋道為斷瞋故。而學此道所攝法名學。以無瞋道為斷瞋故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次以無癡道為斷癡故。而學此道所攝法名學。以無癡道為斷癡故。而不學已學。故此道所攝法名無學。與二相違。名非學非無學。復次以無愛道為斷愛故而學。然非愛事。此道所攝法名學。以無愛道為斷愛故而學者。此則遮無學道。然非愛事者。此則遮世俗道。以無愛道為斷愛故。而不學已學故。然非愛事。此道所攝法名無學。以無愛道為斷愛故。而不學已學故者。此則遮學道。然非愛事者。此則遮世俗道。與二相違名非學非無學。復次若道為斷二求滿一求故而學。此道所攝法名學。為斷二求者。謂欲求有求。滿一求者。謂梵行求。若道為斷二求滿一求故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次若道為斷煩惱。修諦現觀故而學。此道所攝法名學。若道為斷煩惱。修諦現觀故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次若所依中。有煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是學若所依中。無煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是無學。與二相違名非學非無學。復次若所依中。有愛隨縛。有無漏得。彼是學。若所依中。無愛隨縛。有無漏得。彼是無學。與二相違名非學非無學。復次若法見道修道所攝是學。若法無學道所攝是無學。與二相違是非學非無學。見地修地無學地說亦爾。復次若法未知當知根。已知根所攝是學。若法具知根所攝是無學。與二相違是非學非無學。復次五種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。五種補特伽羅者。謂隨信行。隨法行。信勝解。見至。身證。二種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。二種補特伽羅者。謂慧解脫。俱解脫。與二相違是非學非無學。復次七種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。七種補特伽羅者。謂四向前三果。一種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。一種補特伽羅者。謂阿羅漢果。與二相違名非學非無學。復次十八種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。九種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。與二相違是非學非無學。此二十二根。幾善。幾不善。幾無記。答八善。八無記六應分別。八善者。謂信等五三無漏根。八無記者。謂七色命根。六應分別者謂意五受。此復云何。謂意根或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應意根。此有二種。謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根學等。彼學等義今當說。問云何名學無學非學非無學耶。答以無貪道為斷貪故。而學此道所攝法名學。以無貪道為斷貪故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次以無瞋道為斷瞋故。而學此道所攝法名學。以無瞋道為斷瞋故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次以無癡道為斷癡故。而學此道所攝法名學。以無癡道為斷癡故。而不學已學。故此道所攝法名無學。與二相違。名非學非無學。復次以無愛道為斷愛故而學。然非愛事。此道所攝法名學。以無愛道為斷愛故而學者。此則遮無學道。然非愛事者。此則遮世俗道。以無愛道為斷愛故。而不學已學故。然非愛事。此道所攝法名無學。以無愛道為斷愛故。而不學已學故者。此則遮學道。然非愛事者。此則遮世俗道。與二相違名非學非無學。復次若道為斷二求滿一求故而學。此道所攝法名學。為斷二求者。謂欲求有求。滿一求者。謂梵行求。若道為斷二求滿一求故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次若道為斷煩惱。修諦現觀故而學。此道所攝法名學。若道為斷煩惱。修諦現觀故。而不學已學故。此道所攝法名無學。與二相違名非學非無學。復次若所依中。有煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是學若所依中。無煩惱得隨縛。有無漏得隨逐。彼是無學。與二相違名非學非無學。復次若所依中。有愛隨縛。有無漏得。彼是學。若所依中。無愛隨縛。有無漏得。彼是無學。與二相違名非學非無學。復次若法見道修道所攝是學。若法無學道所攝是無學。與二相違是非學非無學。見地修地無學地說亦爾。復次若法未知當知根。已知根所攝是學。若法具知根所攝是無學。與二相違是非學非無學。復次五種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。五種補特伽羅者。謂隨信行。隨法行。信勝解。見至。身證。二種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。二種補特伽羅者。謂慧解脫。俱解脫。與二相違是非學非無學。復次七種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。七種補特伽羅者。謂四向前三果。一種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。一種補特伽羅者。謂阿羅漢果。與二相違名非學非無學。復次十八種補特伽羅相續中。諸無漏法是學。九種補特伽羅相續中。諸無漏法是無學。與二相違是非學非無學。此二十二根。幾善。幾不善。幾無記。答八善。八無記六應分別。八善者。謂信等五三無漏根。八無記者。謂七色命根。六應分別者謂意五受。此復云何。謂意根或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應意根。此有二種。謂

有漏無漏。有漏有三。謂加行得。離染得。生得。無漏有二。謂學無學。云何不善。謂不善作意相應意根。此有二種。謂見所斷。修所斷。即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根。云何無記。謂無記作意相應意根。此有二種。謂有覆無記。無覆無記。有覆無記者。謂欲界有身見。邊執見。及色無色界一切煩惱俱生作意相應意根。無覆無記者。謂威儀路。工巧處。異熟生。通果俱生作意相應意根。如意根。捨根喜根樂根隨應亦爾。苦根或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應苦根。此復云何。謂生得善。云何不善。謂不善作意相應苦根。此復云何。謂修所斷。云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生憂根。或善。或不善。云何善。謂善作意相應憂根。如說。我於何時當於是處得具足住。若於聖處已具足住。於上解脫希求思慕心懷憂慼。云何不善。謂不善作意相應憂根。此復云何。謂見所斷。及修所斷。問何故無有無記憂根。答無記有二。謂有覆無覆。憂根且非有覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應故。所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉。憂根慼行相轉。互相違法不相應故。憂根亦非無覆無記。非威儀路工巧處異熟生所攝故。問何故憂根非威儀路所攝。答憂根分別轉。威儀路無分別轉。若威儀路有憂根者。設有分別。我今應作如是威儀。如佛世尊。或如馬勝。即分別時。便應已住如是威儀。然威儀路無此分別。故威儀路無有憂根。問何故憂根非工巧處。答憂根分別轉。工巧處無分別轉。若工巧處有憂根者。設有分別。我今應作如是工巧。如佛世尊。或如妙業天子。即分別時已應成辦如是工巧。然工巧處無此分別。故工巧處無有憂根。問何故憂根非異熟生。答憂根分別轉異熟生無分別轉。若異熟生有憂根者。設有分別。我今應受如是異熟。如佛世尊。或如轉輪聖王。即分別時便應現受如是異熟。然異熟生無此分別故。異熟生無有憂根有說。憂根現加行。轉異熟生先業所引。是故憂根非異熟生。有說。憂根隨欲而轉。以於一切亡失事中。有起憂根。有不起故。異熟生者不隨欲受。由業轉故。是故憂根非異熟生。有說。憂根若是異熟。則應重業但受少果。謂有因作無間業已便生憂悴。即應名為受彼異熟。豈非果少。有說。憂根離欲時捨。異熟生法離三界染而猶隨轉。是故憂根非異熟生。由此憂根唯善不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏。有漏有三。謂加行得。離染得。生得。無漏有二。謂學無學。云何不善。謂不善作意相應意根。此有二種。謂見所斷。修所斷。即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根。云何無記。謂無記作意相應意根。此有二種。謂有覆無記。無覆無記。有覆無記者。謂欲界有身見。邊執見。及色無色界一切煩惱俱生作意相應意根。無覆無記者。謂威儀路。工巧處。異熟生。通果俱生作意相應意根。如意根。捨根喜根樂根隨應亦爾。苦根或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應苦根。此復云何。謂生得善。云何不善。謂不善作意相應苦根。此復云何。謂修所斷。云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生憂根。或善。或不善。云何善。謂善作意相應憂根。如說。我於何時當於是處得具足住。若於聖處已具足住。於上解脫希求思慕心懷憂慼。云何不善。謂不善作意相應憂根。此復云何。謂見所斷。及修所斷。問何故無有無記憂根。答無記有二。謂有覆無覆。憂根且非有覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應故。所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉。憂根慼行相轉。互相違法不相應故。憂根亦非無覆無記。非威儀路工巧處異熟生所攝故。問何故憂根非威儀路所攝。答憂根分別轉。威儀路無分別轉。若威儀路有憂根者。設有分別。我今應作如是威儀。如佛世尊。或如馬勝。即分別時。便應已住如是威儀。然威儀路無此分別。故威儀路無有憂根。問何故憂根非工巧處。答憂根分別轉。工巧處無分別轉。若工巧處有憂根者。設有分別。我今應作如是工巧。如佛世尊。或如妙業天子。即分別時已應成辦如是工巧。然工巧處無此分別。故工巧處無有憂根。問何故憂根非異熟生。答憂根分別轉異熟生無分別轉。若異熟生有憂根者。設有分別。我今應受如是異熟。如佛世尊。或如轉輪聖王。即分別時便應現受如是異熟。然異熟生無此分別故。異熟生無有憂根有說。憂根現加行。轉異熟生先業所引。是故憂根非異熟生。有說。憂根隨欲而轉。以於一切亡失事中。有起憂根。有不起故。異熟生者不隨欲受。由業轉故。是故憂根非異熟生。有說。憂根若是異熟。則應重業但受少果。謂有因作無間業已便生憂悴。即應名為受彼異熟。豈非果少。有說。憂根離欲時捨。異熟生法離三界染而猶隨轉。是故憂根非異熟生。由此憂根唯善不善。

已分別諸根善等。彼善等義今當說。問云何名善不善無記耶。答若法巧便所攝。能招愛果自性安隱。說名為善。巧便所攝者。顯道諦。能招愛果者。顯苦集諦少分。自性安隱者。顯滅諦。若法不巧便攝。招不愛果性不安隱。說名不善。此則顯示苦集諦少分。與二相違說名無記。有說。若法能得愛果及樂受果。說名為善。若法能得不愛果及苦受果。說名不善。與二相違說名無記。有說。若法能生愛有芽及解脫芽。說名為善。若法能生不愛有芽。說名不善。與二相違說名無記。有說。若法能感可愛趣。說名為善。若法能感不可愛趣。說名不善。與二相違說名無記。有說。若法墮還滅品清淨品。是輕舉性。說名為善。若法墮流轉品雜染品。是沈重性說名不善。與二相違說名無記。脇尊者曰。由四緣故說名為善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性善者。有說。是慚愧。有說。是三善根。相應善者。是彼相應心心所法。等起善者。是彼所起身語業。心不相應行。勝義善者。謂涅槃安隱故名善。分別論者作如是言。自性善者。謂智。相應善者。謂彼相應識。等起善者。謂彼所起身語業。勝義善者。謂涅槃。由四緣故說名不善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性不善者。有說。是無慚無愧以一向不善遍不善心故。有說。是三不善根以具五義故。相應不善者。謂彼相應心心所法。等起不善者。謂彼所起身語業。心不相應行。勝義不善者。謂生死不安隱。故名不善。分別論者作如是言。自性不善者。謂癡。相應不善者。謂彼相應識。等起不善者。謂彼所起身語業。勝義不善者。謂生死。脇尊者言。若法是如理作意自性。如理作意相應。如理作意等起。如理作意等流果。離繫果者。是善。若法是不如理作意自性。不如理作意相應。不如理作意等起。不如理作意等流果者。是不善。與二相違是無記。如如理作意。不如理作意。慚愧無慚無愧。三善根三不善根。信等五根五蓋亦爾。集異門說。何故名善。答有可愛果。可樂果。適意果。悅意果。可欣尚果。名善。此說等流果。復次有可愛異熟。可樂異熟。適意異熟。悅意異熟。可欣尚異熟。名善。此說異熟果。與此相違是不善。與二相違是無記。餘義如結蘊初納息廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根善等。彼善等義今當說。問云何名善不善無記耶。答若法巧便所攝。能招愛果自性安隱。說名為善。巧便所攝者。顯道諦。能招愛果者。顯苦集諦少分。自性安隱者。顯滅諦。若法不巧便攝。招不愛果性不安隱。說名不善。此則顯示苦集諦少分。與二相違說名無記。有說。若法能得愛果及樂受果。說名為善。若法能得不愛果及苦受果。說名不善。與二相違說名無記。有說。若法能生愛有芽及解脫芽。說名為善。若法能生不愛有芽。說名不善。與二相違說名無記。有說。若法能感可愛趣。說名為善。若法能感不可愛趣。說名不善。與二相違說名無記。有說。若法墮還滅品清淨品。是輕舉性。說名為善。若法墮流轉品雜染品。是沈重性說名不善。與二相違說名無記。脇尊者曰。由四緣故說名為善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性善者。有說。是慚愧。有說。是三善根。相應善者。是彼相應心心所法。等起善者。是彼所起身語業。心不相應行。勝義善者。謂涅槃安隱故名善。分別論者作如是言。自性善者。謂智。相應善者。謂彼相應識。等起善者。謂彼所起身語業。勝義善者。謂涅槃。由四緣故說名不善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性不善者。有說。是無慚無愧以一向不善遍不善心故。有說。是三不善根以具五義故。相應不善者。謂彼相應心心所法。等起不善者。謂彼所起身語業。心不相應行。勝義不善者。謂生死不安隱。故名不善。分別論者作如是言。自性不善者。謂癡。相應不善者。謂彼相應識。等起不善者。謂彼所起身語業。勝義不善者。謂生死。脇尊者言。若法是如理作意自性。如理作意相應。如理作意等起。如理作意等流果。離繫果者。是善。若法是不如理作意自性。不如理作意相應。不如理作意等起。不如理作意等流果者。是不善。與二相違是無記。如如理作意。不如理作意。慚愧無慚無愧。三善根三不善根。信等五根五蓋亦爾。集異門說。何故名善。答有可愛果。可樂果。適意果。悅意果。可欣尚果。名善。此說等流果。復次有可愛異熟。可樂異熟。適意異熟。悅意異熟。可欣尚異熟。名善。此說異熟果。與此相違是不善。與二相違是無記。餘義如結蘊初納息廣說。

此二十二根。幾有異熟。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者說。離思無異熟因。離受無異熟果。為遮彼說顯異熟因及異熟果俱通五蘊。飲光部說。諸異熟因。異熟未生彼因有體。異熟生已彼因便失。如芽未生種猶有體。芽既生已種體便無。欲止彼意顯因恒有。復有外道。執善惡業無果異熟。亦遮彼意顯善惡業有果異熟。故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾有異熟。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂譬喻者說。離思無異熟因。離受無異熟果。為遮彼說顯異熟因及異熟果俱通五蘊。飲光部說。諸異熟因。異熟未生彼因有體。異熟生已彼因便失。如芽未生種猶有體。芽既生已種體便無。欲止彼意顯因恒有。復有外道。執善惡業無果異熟。亦遮彼意顯善惡業有果異熟。故作斯論。

此二十二根。幾有異熟。幾無異熟。答一有異熟。十一無異熟。十應分別。一有異熟者。謂憂根。十一無異熟者。謂七色命三無漏根。十應分別者。謂意四受信等五根。此復云何。謂意根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意根。云何無異熟。謂無記無漏意根。如意根。樂根喜根捨根亦爾。苦根或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂善不善苦根。云何無異熟。謂無記苦根。信等五根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂有漏信等五根。云何無異熟。謂無漏信等五根已分別諸根有異熟等。彼有異熟等義今當說。問云何名有異熟等。為與自異熟俱故名有異熟。為與他異熟俱故名有異熟耶。若與自異熟俱故名有異熟者。如何因果不並。又違伽他所說。如說。作惡不即熟等若與他異熟俱故名有異熟者。則無漏道應名有異熟。與他異熟俱故。答應說與自異熟俱故名有異熟。問如何因果不並。及違伽他說耶。答有二種俱。一者有俱。二者並俱。有俱者。如有因有果。有所緣有異熟等。並俱者。如有尋有伺。有喜有作意等。此中依有俱而作論。如有俱並俱。有俱不相離俱亦爾。有說。有三種俱。一者遠俱。二者近俱。三遠近俱。前二如前。遠近俱者如有漏有隨眠有緣有事等。此中但依遠俱作論。問何故名異熟。答異類而熟。故名異熟。熟有二種。一同類。二異類。同類熟者。謂等流果。異類熟者。謂異熟果。餘如結蘊廣說此二十二根幾見所斷。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喻者說。無有世俗道能斷煩惱。彼大德說。異生無有斷隨眠者。但能伏纏。亦非世俗道有永斷義。由契經言。聖慧見已方能斷故。為遮彼說。顯世俗道亦能永斷。諸異生類亦斷隨眠。故契經說。嗢達洛迦遏邏摩子。斷欲斷色。乃至斷於無所有處。生於非想非非想處。又說。有外道仙能離欲染。如是等所言聖慧見已方能斷者。顯能究竟斷有頂染。或有說言。諸世俗道雖能永斷。但是異生而非聖者。非捨勝道用劣道故。為止彼意。顯諸聖者亦以世俗道離八地染。有作是說。頓斷非漸。金剛喻定現在前時。一切煩惱一時斷故。為遮彼執顯必漸斷。四沙門果漸次得故。有執。現觀唯頓非漸。為遮彼說顯漸非頓。又為顯示有二部結二部對治。故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾有異熟。幾無異熟。答一有異熟。十一無異熟。十應分別。一有異熟者。謂憂根。十一無異熟者。謂七色命三無漏根。十應分別者。謂意四受信等五根。此復云何。謂意根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意根。云何無異熟。謂無記無漏意根。如意根。樂根喜根捨根亦爾。苦根或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂善不善苦根。云何無異熟。謂無記苦根。信等五根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂有漏信等五根。云何無異熟。謂無漏信等五根已分別諸根有異熟等。彼有異熟等義今當說。問云何名有異熟等。為與自異熟俱故名有異熟。為與他異熟俱故名有異熟耶。若與自異熟俱故名有異熟者。如何因果不並。又違伽他所說。如說。作惡不即熟等若與他異熟俱故名有異熟者。則無漏道應名有異熟。與他異熟俱故。答應說與自異熟俱故名有異熟。問如何因果不並。及違伽他說耶。答有二種俱。一者有俱。二者並俱。有俱者。如有因有果。有所緣有異熟等。並俱者。如有尋有伺。有喜有作意等。此中依有俱而作論。如有俱並俱。有俱不相離俱亦爾。有說。有三種俱。一者遠俱。二者近俱。三遠近俱。前二如前。遠近俱者如有漏有隨眠有緣有事等。此中但依遠俱作論。問何故名異熟。答異類而熟。故名異熟。熟有二種。一同類。二異類。同類熟者。謂等流果。異類熟者。謂異熟果。餘如結蘊廣說此二十二根幾見所斷。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。如譬喻者說。無有世俗道能斷煩惱。彼大德說。異生無有斷隨眠者。但能伏纏。亦非世俗道有永斷義。由契經言。聖慧見已方能斷故。為遮彼說。顯世俗道亦能永斷。諸異生類亦斷隨眠。故契經說。嗢達洛迦遏邏摩子。斷欲斷色。乃至斷於無所有處。生於非想非非想處。又說。有外道仙能離欲染。如是等所言聖慧見已方能斷者。顯能究竟斷有頂染。或有說言。諸世俗道雖能永斷。但是異生而非聖者。非捨勝道用劣道故。為止彼意。顯諸聖者亦以世俗道離八地染。有作是說。頓斷非漸。金剛喻定現在前時。一切煩惱一時斷故。為遮彼執顯必漸斷。四沙門果漸次得故。有執。現觀唯頓非漸。為遮彼說顯漸非頓。又為顯示有二部結二部對治。故作斯論。

此二十二根。幾見所斷。幾修所斷。幾不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分別者。謂意四受信等五根。謂意根或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂意根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根。及不染污有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂樂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠相應樂根。即第三靜慮見所斷。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染污有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪無明。色界貪慢無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根。幾見所斷。幾修所斷。幾不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別。九修所斷者。謂七色命苦根。三不斷者。謂三無漏根。十應分別者。謂意四受信等五根。謂意根或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂意根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根。及不染污有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂樂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠相應樂根。即第三靜慮見所斷。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染污有漏樂根。五隨眠者。謂欲界貪無明。色界貪慢無明。

云何不斷。謂無漏樂根。喜根或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂喜根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根。五十二隨眠者。謂欲界二十四。除瞋疑八。色界二十八。云何修所斷。謂喜根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染污有漏喜根。六隨眠者。謂欲色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏喜根憂根。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂憂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷十六隨眠相應憂根。十六隨眠者。謂欲界邪見瞋疑無明各四。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠相應憂根。及不染污憂根。二隨眠者。謂欲界瞋無明。信等五根或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。謂無漏信等五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不斷。謂無漏樂根。喜根或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂喜根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根。五十二隨眠者。謂欲界二十四。除瞋疑八。色界二十八。云何修所斷。謂喜根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染污有漏喜根。六隨眠者。謂欲色界貪慢無明。云何不斷。謂無漏喜根憂根。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂憂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷十六隨眠相應憂根。十六隨眠者。謂欲界邪見瞋疑無明各四。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠相應憂根。及不染污憂根。二隨眠者。謂欲界瞋無明。信等五根或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。謂無漏信等五根。

已分別諸根見斷等。彼見斷等義今當說。問云何名見所斷修所斷耶。如見不離修修不離見。見道中如實修可得。修道中如實見可得。慧名為見。不放逸名修。此中說何名為如實。此中意說。偏多猛利名為如實。謂見道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。或復此中意說。平等名為如實。謂見道中隨有爾所慧。即有爾所不放逸。修道中隨有爾所不放逸。即有爾所慧。尊者世友作如是說。觀四聖諦斷諸煩惱。云何分別。此是見所斷。此是修所斷。答由見而斷。由見而除。由見變吐。名見所斷。有說。見所斷亦應言修所斷。以見道中如實修可得故。如是說者。由見而斷。由見而除。由見變吐名見所斷。如所得道。若習若修若多修習。分齊斷。限量斷。漸令薄究竟斷。名修所斷。有說。修所斷亦應言見所斷。以修道中如實見可得故。如是說者。如所得道。若習若修若多修習。分齊斷。限量斷。漸令薄究竟斷。名修所斷。問此言有何義。答此說見道。是猛利道暫現在前。九品煩惱一時而斷。修道是不猛利道。數習現前九品煩惱九時而斷。如利鈍刀俱截一物。利者一割便斷。鈍者數割乃斷。有說。若法以見增道斷名見所斷。若法以修增道斷名修所斷。有說。若法以二相道斷名見所斷。二相者。謂見相慧相。若法以三相道斷名修所斷。三相者。謂見智慧相。有說。若法以四相道斷名見所斷。四相者。謂眼明覺慧相。若法以五相道斷名修所斷。五相者。謂眼智明覺慧相。有說。若法由忍斷名見所斷。若法由智斷名修所斷。餘廣說如結蘊初納息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別諸根見斷等。彼見斷等義今當說。問云何名見所斷修所斷耶。如見不離修修不離見。見道中如實修可得。修道中如實見可得。慧名為見。不放逸名修。此中說何名為如實。此中意說。偏多猛利名為如實。謂見道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。或復此中意說。平等名為如實。謂見道中隨有爾所慧。即有爾所不放逸。修道中隨有爾所不放逸。即有爾所慧。尊者世友作如是說。觀四聖諦斷諸煩惱。云何分別。此是見所斷。此是修所斷。答由見而斷。由見而除。由見變吐。名見所斷。有說。見所斷亦應言修所斷。以見道中如實修可得故。如是說者。由見而斷。由見而除。由見變吐名見所斷。如所得道。若習若修若多修習。分齊斷。限量斷。漸令薄究竟斷。名修所斷。有說。修所斷亦應言見所斷。以修道中如實見可得故。如是說者。如所得道。若習若修若多修習。分齊斷。限量斷。漸令薄究竟斷。名修所斷。問此言有何義。答此說見道。是猛利道暫現在前。九品煩惱一時而斷。修道是不猛利道。數習現前九品煩惱九時而斷。如利鈍刀俱截一物。利者一割便斷。鈍者數割乃斷。有說。若法以見增道斷名見所斷。若法以修增道斷名修所斷。有說。若法以二相道斷名見所斷。二相者。謂見相慧相。若法以三相道斷名修所斷。三相者。謂見智慧相。有說。若法以四相道斷名見所斷。四相者。謂眼明覺慧相。若法以五相道斷名修所斷。五相者。謂眼智明覺慧相。有說。若法由忍斷名見所斷。若法由智斷名修所斷。餘廣說如結蘊初納息。