阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十八五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十八五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中得納息第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定蘊第七中得納息第一之二

問得非得何差別。答名即差別。謂名得。名非得。復次得有漏無漏。非得唯有漏。復次得善不善無記。非得唯無記。復次得三界繫及不繫。非得唯三界繫。復次得學無學非學非無學。非得唯非學非無學。復次得見所斷。修所斷。不斷。非得唯修所斷。復次得染污不染污。非得唯不染污。復次得異熟非異熟。非得唯非異熟。復次得有異熟無異熟。非得唯無異熟。復次得與所得。法或俱起。或不俱起。非得與所不得法必不俱起。復次得苦集道三諦攝。非得唯苦集諦攝。以如是等門。應知得非得差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問得非得何差別。答名即差別。謂名得。名非得。復次得有漏無漏。非得唯有漏。復次得善不善無記。非得唯無記。復次得三界繫及不繫。非得唯三界繫。復次得學無學非學非無學。非得唯非學非無學。復次得見所斷。修所斷。不斷。非得唯修所斷。復次得染污不染污。非得唯不染污。復次得異熟非異熟。非得唯非異熟。復次得有異熟無異熟。非得唯無異熟。復次得與所得。法或俱起。或不俱起。非得與所不得法必不俱起。復次得苦集道三諦攝。非得唯苦集諦攝。以如是等門。應知得非得差別。

問何故得與所得法性類。或同或異耶。答得有三種。一有為法得。二擇滅得。三非擇滅得。有為法得。隨所得法性類差別。以有為法能有作用引自得故。擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故。非擇滅得。隨自所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所求。彼得但依命根眾同分而現前故。問非得隨何性類差別。答彼定不隨所不得法以相違故。又不隨道非道所求故。但依命根眾同分轉故。隨所依性類差別。問若諸非得非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟。或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性以義遍故。異熟非遍故不隨立。問非得若隨所不得法。性類差別有何過耶。答斷善根者應成就善。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染。異生應成就三乘無漏法。退果應成果。捨向應成向。二滅非得應是無為。由此等過。非得不可隨所不得性類有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故得與所得法性類。或同或異耶。答得有三種。一有為法得。二擇滅得。三非擇滅得。有為法得。隨所得法性類差別。以有為法能有作用引自得故。擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故。非擇滅得。隨自所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所求。彼得但依命根眾同分而現前故。問非得隨何性類差別。答彼定不隨所不得法以相違故。又不隨道非道所求故。但依命根眾同分轉故。隨所依性類差別。問若諸非得非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟。或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性以義遍故。異熟非遍故不隨立。問非得若隨所不得法。性類差別有何過耶。答斷善根者應成就善。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染。異生應成就三乘無漏法。退果應成果。捨向應成向。二滅非得應是無為。由此等過。非得不可隨所不得性類有異。

問所說得為更有得為無耶。若更有得者得傳有得。何非無窮。若更無得者。此得由何可說成就。答應說得。復有得。問若爾應成無窮。答無窮亦無有過。由此生死難斷。難越。或無量得皆一剎那俱生。而滅無無窮過。如是說者。一剎那中但有三法。一彼法。二得。三得得。由得故成就彼法及得得。由得得故成就得。由更互相得故非無窮。是故說色蘊行蘊一得得。乃至識蘊行蘊一得得。有為無為一得得。問為一一法各別有得。為不爾耶。或有說者。俱有法同一得得。問若爾不應作如是說。色蘊行蘊一得得等。答欲顯法與得得。無異得故作如是說。然實不無五蘊四蘊一得得義。有說。一一法各別得得。唯除得得。與彼法同一得得。問若爾便有無窮過失。以得皆有生住異滅。生等復有得與得得。彼得得得復有生等。如是展轉成無窮故。答無窮復有何過。由此生死難斷難越。或此諸法皆一剎那俱生而滅無無窮過。如是說者。法與生等同一得得。相與所相極親近故。由此善通色蘊行蘊一得得等。又去如前無窮過失。如說得如是非得與得相違。應隨廣說。然無同時非得非得。有情數法現在前時必與得俱。是故非得起時決定不與非得非得及彼法俱起。由此三法互相違故。異時說有此則不遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問所說得為更有得為無耶。若更有得者得傳有得。何非無窮。若更無得者。此得由何可說成就。答應說得。復有得。問若爾應成無窮。答無窮亦無有過。由此生死難斷。難越。或無量得皆一剎那俱生。而滅無無窮過。如是說者。一剎那中但有三法。一彼法。二得。三得得。由得故成就彼法及得得。由得得故成就得。由更互相得故非無窮。是故說色蘊行蘊一得得。乃至識蘊行蘊一得得。有為無為一得得。問為一一法各別有得。為不爾耶。或有說者。俱有法同一得得。問若爾不應作如是說。色蘊行蘊一得得等。答欲顯法與得得。無異得故作如是說。然實不無五蘊四蘊一得得義。有說。一一法各別得得。唯除得得。與彼法同一得得。問若爾便有無窮過失。以得皆有生住異滅。生等復有得與得得。彼得得得復有生等。如是展轉成無窮故。答無窮復有何過。由此生死難斷難越。或此諸法皆一剎那俱生而滅無無窮過。如是說者。法與生等同一得得。相與所相極親近故。由此善通色蘊行蘊一得得等。又去如前無窮過失。如說得如是非得與得相違。應隨廣說。然無同時非得非得。有情數法現在前時必與得俱。是故非得起時決定不與非得非得及彼法俱起。由此三法互相違故。異時說有此則不遮。

問過去未來得。為成就。為不成就。若成就者。則為無窮。謂一剎那三法俱起。一法。二得。三得得。此三滅位有六得生。謂三得。三得得。此六滅位十二得起。謂六得六得得。十二滅位。二十四得起。謂十二得十二得得。如是展轉無始時來。乃至後際念念倍起其得無限。隣次剎那倍增尚爾況於隔越前前剎那諸得倍增。是故展轉有無窮過。若不成就便與此蘊後說相違。如說從無色界歿生欲界時。所得蘊界處。大種。善根。不善根。無記根。結縛隨眠。隨煩惱纏。當言曾得得未曾得得。答善染污法當言曾得得。異熟法當言未曾得得。如此則非不成就。以得亦有善染污故。答應作是說。過去未來得有成就者。以善及染污法等有三世得故。問若爾豈非無窮。答無窮復有何過。由此生死難斷難越。或彼諸得一剎那生無無窮過。又此諸得但可言多。而非無窮猶有分限故。有餘師說。無有成就過去未來得者。是故無無窮過。問此蘊後說當云何通。答此蘊後文說所得法。非能得得。斯有何咎。如是說者。應如初說得如所得應成就故。又以得故名沙門果。若過未得不成就者。諸沙門果應剎那捨剎那得。然無是事。又諸聖道有三時捨。謂退時。得果時。練根時。若過未得不成就者。則聖道應剎那剎那捨。非謂三時欲令無如是過。故有成就過未諸得。若成就所得法亦成就彼得。若所得法捨彼得亦捨。以法與得捨得同故。然得總有四種。一在彼法前。二在彼法後。三與彼法俱。四非彼法前後及俱。若所得法則有六種。一有所得法唯有俱得。如異熟生等。二有所得法唯有前得。如三類智邊世俗智等。有說。此等亦有俱得。三有所得法唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法唯有俱得前得。如道類智忍等。五有所得法具有前後俱得。如所餘善染污等。六有所得法不可說有前後俱得。而有諸得。謂擇滅非擇滅。必無有法唯有法後得者。現在前時必有得故。一切非得總有三種。一在彼法前。二在彼法後三非彼法前後及俱。所不得法亦有三種。一有所不得法。唯有彼前非得謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃最後剎那心等。二有所不得法。通有彼前彼後非得。謂餘隨應有情數法。三有所不得法。無彼前後及俱非得而有非得。謂擇滅非擇滅。必無非得可與法俱。以法現在前時。是所得者必有得故。非所得者。無得無非得故。亦無唯有彼後非得。非無始來恒成就彼。未捨必起彼類盡故。然諸非得性羸劣故。唯成就現在。一一剎那得已即捨。於未得彼法及已捨位。恒有此非得。應知。見道所起得有十五類。即十五心時俱起諸得。見道滅位與自所起諸得俱滅。如日沒時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問過去未來得。為成就。為不成就。若成就者。則為無窮。謂一剎那三法俱起。一法。二得。三得得。此三滅位有六得生。謂三得。三得得。此六滅位十二得起。謂六得六得得。十二滅位。二十四得起。謂十二得十二得得。如是展轉無始時來。乃至後際念念倍起其得無限。隣次剎那倍增尚爾況於隔越前前剎那諸得倍增。是故展轉有無窮過。若不成就便與此蘊後說相違。如說從無色界歿生欲界時。所得蘊界處。大種。善根。不善根。無記根。結縛隨眠。隨煩惱纏。當言曾得得未曾得得。答善染污法當言曾得得。異熟法當言未曾得得。如此則非不成就。以得亦有善染污故。答應作是說。過去未來得有成就者。以善及染污法等有三世得故。問若爾豈非無窮。答無窮復有何過。由此生死難斷難越。或彼諸得一剎那生無無窮過。又此諸得但可言多。而非無窮猶有分限故。有餘師說。無有成就過去未來得者。是故無無窮過。問此蘊後說當云何通。答此蘊後文說所得法。非能得得。斯有何咎。如是說者。應如初說得如所得應成就故。又以得故名沙門果。若過未得不成就者。諸沙門果應剎那捨剎那得。然無是事。又諸聖道有三時捨。謂退時。得果時。練根時。若過未得不成就者。則聖道應剎那剎那捨。非謂三時欲令無如是過。故有成就過未諸得。若成就所得法亦成就彼得。若所得法捨彼得亦捨。以法與得捨得同故。然得總有四種。一在彼法前。二在彼法後。三與彼法俱。四非彼法前後及俱。若所得法則有六種。一有所得法唯有俱得。如異熟生等。二有所得法唯有前得。如三類智邊世俗智等。有說。此等亦有俱得。三有所得法唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法唯有俱得前得。如道類智忍等。五有所得法具有前後俱得。如所餘善染污等。六有所得法不可說有前後俱得。而有諸得。謂擇滅非擇滅。必無有法唯有法後得者。現在前時必有得故。一切非得總有三種。一在彼法前。二在彼法後三非彼法前後及俱。所不得法亦有三種。一有所不得法。唯有彼前非得謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃最後剎那心等。二有所不得法。通有彼前彼後非得。謂餘隨應有情數法。三有所不得法。無彼前後及俱非得而有非得。謂擇滅非擇滅。必無非得可與法俱。以法現在前時。是所得者必有得故。非所得者。無得無非得故。亦無唯有彼後非得。非無始來恒成就彼。未捨必起彼類盡故。然諸非得性羸劣故。唯成就現在。一一剎那得已即捨。於未得彼法及已捨位。恒有此非得。應知。見道所起得有十五類。即十五心時俱起諸得。見道滅位與自所起諸得俱滅。如日沒時

與自所起光明俱沒。然苦法智忍有十五得。苦法智有十四得。乃至道類智忍但有一得。問見道得為但有爾所。為更有餘。有說。但有爾所。有說。更有餘。未來世不生諸得而不可說。此不應理。寧當說無。不應言有而不可說。如是說者。更有餘未來得。苦法智忍一得俱生。忍得相望互無因義。苦法智三得俱生。二道得。一離繫得。二道得者。謂苦法智忍得。苦法智得。一離繫得者。謂欲界見苦所斷十繫得滅。十離繫得起。苦法智與彼三得互不為因。苦法智忍與彼三得皆有因義。苦類智忍四得俱生。三道得一離繫得。苦類智忍與彼四得互不為因。苦法智忍為四得因。苦法智為三得因。除苦法智忍得。以加行善法勝非劣因故。有為法得隨法勝劣故。苦類智六得俱生。四道得。二離繫得。苦類智與彼六得互不為因苦法智忍為六得因。苦法智為五得因。除苦法智忍得。以彼劣故。苦類智忍為三得因。除前三得以彼劣故。問不與前二道得作因。是事可爾彼所得劣故。不與前離繫得作因。云何可爾。彼所得最勝故。答有為法得隨所得法勝劣彼所引故。無為法得隨道勝劣道所引故。彼道劣故彼得非因。如是乃至道類智忍二十二得俱生。十五道得。七離繫得。道類智忍與彼諸得互不為因。苦法智忍皆與二十二得作因。苦法智與二十一得作因。除苦法智忍得乃至道法智。但與三得作因。謂二道得。一離繫得。非前十九得因以彼劣故。由此故說頗有前生無漏法。非後生無漏法因耶。答有。謂勝於劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與自所起光明俱沒。然苦法智忍有十五得。苦法智有十四得。乃至道類智忍但有一得。問見道得為但有爾所。為更有餘。有說。但有爾所。有說。更有餘。未來世不生諸得而不可說。此不應理。寧當說無。不應言有而不可說。如是說者。更有餘未來得。苦法智忍一得俱生。忍得相望互無因義。苦法智三得俱生。二道得。一離繫得。二道得者。謂苦法智忍得。苦法智得。一離繫得者。謂欲界見苦所斷十繫得滅。十離繫得起。苦法智與彼三得互不為因。苦法智忍與彼三得皆有因義。苦類智忍四得俱生。三道得一離繫得。苦類智忍與彼四得互不為因。苦法智忍為四得因。苦法智為三得因。除苦法智忍得。以加行善法勝非劣因故。有為法得隨法勝劣故。苦類智六得俱生。四道得。二離繫得。苦類智與彼六得互不為因苦法智忍為六得因。苦法智為五得因。除苦法智忍得。以彼劣故。苦類智忍為三得因。除前三得以彼劣故。問不與前二道得作因。是事可爾彼所得劣故。不與前離繫得作因。云何可爾。彼所得最勝故。答有為法得隨所得法勝劣彼所引故。無為法得隨道勝劣道所引故。彼道劣故彼得非因。如是乃至道類智忍二十二得俱生。十五道得。七離繫得。道類智忍與彼諸得互不為因。苦法智忍皆與二十二得作因。苦法智與二十一得作因。除苦法智忍得乃至道法智。但與三得作因。謂二道得。一離繫得。非前十九得因以彼劣故。由此故說頗有前生無漏法。非後生無漏法因耶。答有。謂勝於劣。

苦法智忍現在前時。修未來無量苦法智忍。此現在忍與所修為因。彼是此果。有說。此現在忍非所修為因彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此為彼因彼是此果。一相續攝非劣道故。如是乃至金剛喻定現在前時。修未來無量金剛喻定。此現在定與所修為因彼是此果。有說。此現在定非所修因彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此為彼因彼是此果。一相續攝非劣道故。已生苦法智忍。與不生苦法智忍為因。亦與苦法智等一切學無學道為因。已生苦法智與不生苦法智為因。亦與苦類智忍等。一切學無學道為因。不與苦法智忍為因。如是乃至已生盡智。與未生盡智為因。亦與後已生未生一切無學道為因。不與一切學道為因。由此故說頗有已生無漏法。非未生無漏法因耶。答有。謂已生苦法智。非未生苦法智忍因。乃至已生盡智。非未生金剛喻定因。勝道不與劣道為因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦法智忍現在前時。修未來無量苦法智忍。此現在忍與所修為因。彼是此果。有說。此現在忍非所修為因彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此為彼因彼是此果。一相續攝非劣道故。如是乃至金剛喻定現在前時。修未來無量金剛喻定。此現在定與所修為因彼是此果。有說。此現在定非所修因彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此為彼因彼是此果。一相續攝非劣道故。已生苦法智忍。與不生苦法智忍為因。亦與苦法智等一切學無學道為因。已生苦法智與不生苦法智為因。亦與苦類智忍等。一切學無學道為因。不與苦法智忍為因。如是乃至已生盡智。與未生盡智為因。亦與後已生未生一切無學道為因。不與一切學道為因。由此故說頗有已生無漏法。非未生無漏法因耶。答有。謂已生苦法智。非未生苦法智忍因。乃至已生盡智。非未生金剛喻定因。勝道不與劣道為因故。

苦集諦是有漏彼諸得亦有漏。滅諦是無漏。彼諸得或有漏。或無漏道諦是無漏。彼諸得亦無漏。又苦集諦是善不善無記彼諸得亦爾。滅諦道諦是善。彼諸得亦是善。又苦集諦是三界繫。彼諸得亦爾。滅諦是不繫。彼諸得或色界繫。或無色界繫。或不繫。道諦是不繫。彼諸得亦不繫。又苦集諦是非學非無學。彼諸得亦爾。滅諦是非學非無學。彼諸得或學或無學。或非學非無學。道諦是學無學。彼諸得亦爾。又苦集諦是見所斷修所斷。彼諸得亦爾。滅諦是不斷。彼諸得或修所斷。或不斷。道諦是不斷。彼諸得亦不斷。又苦集諦是染污不染污。彼諸得亦爾。滅諦道諦是不染污。彼諸得亦爾。又苦集諦是有異熟。無異熟。彼諸得亦爾。滅諦是無異熟。彼諸得或有異熟或無異熟。道諦是無異熟。彼諸得亦爾。又苦集諦是苦集諦攝。彼諸得亦爾。滅諦是滅諦攝。彼諸得是苦集道三諦攝道諦是道諦攝。彼諸得亦爾。所得四諦與能得得。有如是等諸門同異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集諦是有漏彼諸得亦有漏。滅諦是無漏。彼諸得或有漏。或無漏道諦是無漏。彼諸得亦無漏。又苦集諦是善不善無記彼諸得亦爾。滅諦道諦是善。彼諸得亦是善。又苦集諦是三界繫。彼諸得亦爾。滅諦是不繫。彼諸得或色界繫。或無色界繫。或不繫。道諦是不繫。彼諸得亦不繫。又苦集諦是非學非無學。彼諸得亦爾。滅諦是非學非無學。彼諸得或學或無學。或非學非無學。道諦是學無學。彼諸得亦爾。又苦集諦是見所斷修所斷。彼諸得亦爾。滅諦是不斷。彼諸得或修所斷。或不斷。道諦是不斷。彼諸得亦不斷。又苦集諦是染污不染污。彼諸得亦爾。滅諦道諦是不染污。彼諸得亦爾。又苦集諦是有異熟。無異熟。彼諸得亦爾。滅諦是無異熟。彼諸得或有異熟或無異熟。道諦是無異熟。彼諸得亦爾。又苦集諦是苦集諦攝。彼諸得亦爾。滅諦是滅諦攝。彼諸得是苦集道三諦攝道諦是道諦攝。彼諸得亦爾。所得四諦與能得得。有如是等諸門同異。

問何地所繫法。有幾種離繫得。答欲界乃至無所有處。見修所斷法皆有三種離繫得。謂學無學非學非無學。非想非非想處見所斷法。及前八品修所斷法。皆有二種離繫得。謂學無學。彼第九品修所斷法。唯有一種離繫得。謂無學。無學初心方初起故。問何地所繫法。有幾地無漏離繫得。或有說者。諸離繫得隨斷對治。彼作是說。欲界見修所斷法無漏離繫得。未至定攝。初靜慮見修所斷法。無漏離繫得三地攝。第二靜慮見修所斷法。無漏離繫得四地攝。第三靜慮見修所斷法。無漏離繫得五地攝。第四靜慮見修所斷法。及無色界見所斷法。無漏離繫得六地攝。空無邊處修所斷法。無漏離繫得七地攝。識無邊處修所斷法。無漏離繫得八地攝。無所有處非想非非想處。無漏離繫得九地攝。復有說者。諸離繫得隨壞對治。彼作是說。欲色界見修所斷法。無漏離繫得皆六地攝。空無邊處見修所斷法。無漏離繫得七地攝。識無邊處見修所斷法。無漏離繫得八地攝。無所有處非想非非想處。見修所斷法。無漏離繫得九地攝。有作是說。若地有法智品道。彼地有欲界見修所斷法無漏離繫得。若地有類智品道彼地有色無色界。見修所斷法無漏離繫得。彼作是說。欲界見修所斷法。無漏離繫得六地攝。色無色界見修所斷法。無漏離繫得九地攝。評曰。此中初說為善。諸離繫得必由斷對治力所引起故。問若以滅道法智離色無色界修所斷染時。彼色無色界修所斷法。無漏離繫得。為法智品攝。為類智品攝耶。若法智品攝此不應理。彼法及斷類智所知故。若類智品攝亦不應理。彼斷及得法智所證故。有作是說。彼離繫得類智品攝。問豈不彼斷及得法智所證耶。答雖法智所證而類智攝。類智所知故。有餘師說彼無漏離繫得法智品攝。問豈不彼法及斷類智所知耶。答雖類智所知而法智攝。法智所證故。評曰。此中初說為善。以類智品是彼不共決定對治故。問聖者以世俗道離諸地染時。為是曾得道未曾得道耶。有作是說。是曾得道。由此道無始時來。串習曾得今現前故。彼作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷上上品染時。於欲界修所斷上上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得是曾得。道類無漏得是聖道類。以世俗道現在前時。亦修未來無漏道故。於欲界見所斷上上品法。得一種離繫得。謂世俗得是曾得道類不得。無漏得先已得故。問若爾云何共對治道。轉成不共對治。謂此曾得道。先時總以欲界見修所斷諸法為九品斷。今時此道唯斷欲界修所斷故。答此道猶名共對治道。以此恒有俱斷力故。此見所斷先已斷故。今無可斷非不能斷。是故恒名共對治道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何地所繫法。有幾種離繫得。答欲界乃至無所有處。見修所斷法皆有三種離繫得。謂學無學非學非無學。非想非非想處見所斷法。及前八品修所斷法。皆有二種離繫得。謂學無學。彼第九品修所斷法。唯有一種離繫得。謂無學。無學初心方初起故。問何地所繫法。有幾地無漏離繫得。或有說者。諸離繫得隨斷對治。彼作是說。欲界見修所斷法無漏離繫得。未至定攝。初靜慮見修所斷法。無漏離繫得三地攝。第二靜慮見修所斷法。無漏離繫得四地攝。第三靜慮見修所斷法。無漏離繫得五地攝。第四靜慮見修所斷法。及無色界見所斷法。無漏離繫得六地攝。空無邊處修所斷法。無漏離繫得七地攝。識無邊處修所斷法。無漏離繫得八地攝。無所有處非想非非想處。無漏離繫得九地攝。復有說者。諸離繫得隨壞對治。彼作是說。欲色界見修所斷法。無漏離繫得皆六地攝。空無邊處見修所斷法。無漏離繫得七地攝。識無邊處見修所斷法。無漏離繫得八地攝。無所有處非想非非想處。見修所斷法。無漏離繫得九地攝。有作是說。若地有法智品道。彼地有欲界見修所斷法無漏離繫得。若地有類智品道彼地有色無色界。見修所斷法無漏離繫得。彼作是說。欲界見修所斷法。無漏離繫得六地攝。色無色界見修所斷法。無漏離繫得九地攝。評曰。此中初說為善。諸離繫得必由斷對治力所引起故。問若以滅道法智離色無色界修所斷染時。彼色無色界修所斷法。無漏離繫得。為法智品攝。為類智品攝耶。若法智品攝此不應理。彼法及斷類智所知故。若類智品攝亦不應理。彼斷及得法智所證故。有作是說。彼離繫得類智品攝。問豈不彼斷及得法智所證耶。答雖法智所證而類智攝。類智所知故。有餘師說彼無漏離繫得法智品攝。問豈不彼法及斷類智所知耶。答雖類智所知而法智攝。法智所證故。評曰。此中初說為善。以類智品是彼不共決定對治故。問聖者以世俗道離諸地染時。為是曾得道未曾得道耶。有作是說。是曾得道。由此道無始時來。串習曾得今現前故。彼作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷上上品染時。於欲界修所斷上上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得是曾得。道類無漏得是聖道類。以世俗道現在前時。亦修未來無漏道故。於欲界見所斷上上品法。得一種離繫得。謂世俗得是曾得道類不得。無漏得先已得故。問若爾云何共對治道。轉成不共對治。謂此曾得道。先時總以欲界見修所斷諸法為九品斷。今時此道唯斷欲界修所斷故。答此道猶名共對治道。以此恒有俱斷力故。此見所斷先已斷故。今無可斷非不能斷。是故恒名共對治道

。如離上上品。乃至離下下品亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷亦爾。有餘師說。是未曾得道。由此道無始時來。未習未得唯聖所起故。彼作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷上上品染時。於欲界修所斷上上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得是未曾得。道類無漏得是聖道類。以世俗道現在前時。亦修未來無漏道故。於欲界見所斷上上品法。不得離繫得。不得世俗得者未曾得道非彼對治故。不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下中品亦爾。如離欲界修所斷八品。離初靜慮修所斷八品。乃至離無所有處修所斷八品亦爾。離欲界修所斷。第九品解脫道時。未來修曾得未曾得二世俗道。爾時於欲界修所斷法。得三種離繫得。一世俗曾得得。謂曾得道類。二世俗未曾得得謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類於欲界見所斷法。得二種離繫得。除未曾得世俗得。問云何知第九解脫時。能修未來曾得未曾得二世俗道。答以說若成就現在他心智。彼定成就過去他心智故。問何故離前八品染時。修未曾得道。離第九品染解脫道時。修曾得未曾得道耶。答離染道異得地亦異。謂離染道唯未曾得。未來所修亦未曾得。若得地時現離染道雖未曾得得根本地故。通修未來曾得未曾得道。如離欲界修所斷第九品。乃至離無所有處修所斷第九品亦爾。評曰。應作是說。聖者以世俗道離諸地染時。應言是未曾得道。昔來未得唯聖所起故。然於未來通修曾得未曾得道。所對治同故。應作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷上上品染時。於欲界修所斷上上品法。得三種離繫得。一世俗曾得得。謂曾得道類。二世俗未曾得得。謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類。於欲界見所斷上上品法。得一種離繫得。謂曾得世俗道類。不得未曾得得者。未曾得道非彼對治故。不得無漏得者。先已得故。如離上上品。乃至離下下品亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷亦爾。由此故說頗有不退。不得果。不轉根。非見道現在前。亦非異生類。而於見所斷法得離繫得耶。答有。謂前所說。唯除離欲染第六九品時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。如離上上品。乃至離下下品亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷亦爾。有餘師說。是未曾得道。由此道無始時來。未習未得唯聖所起故。彼作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷上上品染時。於欲界修所斷上上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得是未曾得。道類無漏得是聖道類。以世俗道現在前時。亦修未來無漏道故。於欲界見所斷上上品法。不得離繫得。不得世俗得者未曾得道非彼對治故。不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下中品亦爾。如離欲界修所斷八品。離初靜慮修所斷八品。乃至離無所有處修所斷八品亦爾。離欲界修所斷。第九品解脫道時。未來修曾得未曾得二世俗道。爾時於欲界修所斷法。得三種離繫得。一世俗曾得得。謂曾得道類。二世俗未曾得得謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類於欲界見所斷法。得二種離繫得。除未曾得世俗得。問云何知第九解脫時。能修未來曾得未曾得二世俗道。答以說若成就現在他心智。彼定成就過去他心智故。問何故離前八品染時。修未曾得道。離第九品染解脫道時。修曾得未曾得道耶。答離染道異得地亦異。謂離染道唯未曾得。未來所修亦未曾得。若得地時現離染道雖未曾得得根本地故。通修未來曾得未曾得道。如離欲界修所斷第九品。乃至離無所有處修所斷第九品亦爾。評曰。應作是說。聖者以世俗道離諸地染時。應言是未曾得道。昔來未得唯聖所起故。然於未來通修曾得未曾得道。所對治同故。應作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷上上品染時。於欲界修所斷上上品法。得三種離繫得。一世俗曾得得。謂曾得道類。二世俗未曾得得。謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類。於欲界見所斷上上品法。得一種離繫得。謂曾得世俗道類。不得未曾得得者。未曾得道非彼對治故。不得無漏得者。先已得故。如離上上品。乃至離下下品亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷亦爾。由此故說頗有不退。不得果。不轉根。非見道現在前。亦非異生類。而於見所斷法得離繫得耶。答有。謂前所說。唯除離欲染第六九品時。

依所說義應作是說頗有離繫得。得而不捨。捨而不得耶。答應作四句。有離繫得。得而不捨。謂諸異生離欲界。乃至無所有處染時。及諸聖者非得果離染時。有離繫得捨而不得。謂諸異生從離欲界乃至無所有處染退時。及諸聖者非失果退時。若從欲界歿生第二靜慮以上時。從初靜慮歿生第二靜慮以上時。乃至從無所有處歿生非想非非想處時。從色無色界諸地歿生欲界時。有離繫得亦得亦捨。謂進得四沙門果時。信勝解練根成見至時。退法種性阿羅漢等。練根成思法等時。從離染或種性退。若三若四沙門果時。若色無色界上地歿生下地時。有離繫得非得非捨。謂除前相。問若先離欲界五品染。後入正性離生。苦法智生時。於先所斷見苦所斷五品法。及今所斷見苦所斷四品法。皆得無漏離繫得乃至道法智生時。於先所斷見道所斷五品法。及今所斷見道所斷四品法。皆得無漏離繫得。道類智生時。於三界見所斷法皆得無漏離繫得。彼先所斷欲界修所斷五品法。無漏離繫得何時當得。尊者僧伽筏蘇作如是說。道類智時得。以爾時名預流果。亦名一來向故。彼說不然。所以者何。以於爾時得預流果於一來果向道乃至未起一剎那現前。如何可說為一來向。有作是說。起一來果加行道時得。以是一來向所攝故。有餘師說。得一來果時得。以住第六無間道時。能引三界見所斷。及欲界修所斷前六品法。無漏離繫得。令起得一來果故。如是說者。從預流果決定起勝進道。彼現前時得。以從下果起趣上勝進道時。必修先所斷上位諸結對治道故。問頗有一剎那頃於無漏離繫得有身作證。而慧不見有慧見而身不作證乃至作四句耶。答有。謂道類智忍滅。道類智生時。應作四句。有無漏離繫得。身作證而慧不見。謂欲界見所斷法無漏離繫得。有無漏離繫得。慧見而身不作證。謂色無色界修所斷法無漏離繫得。有無漏離繫得。身作證慧亦見。謂色無色界見所斷法無漏離繫得。有無漏離繫得。身不作證慧亦不見。謂欲界修所斷法無漏離繫得。問頗有一剎那頃於信等五根。得而不捨捨而不得。乃至作四句耶。答有。謂聖者離欲界染。住最後無間道時。應作四句。得而不捨者。謂三地世俗道。二地無漏道所攝信等五根。捨而不得者。謂欲界惡作憂根俱生信等五根。亦得亦捨者。謂未至地無漏道所攝信等五根。捨無間道所攝。得解脫道所攝。非得非捨者。謂除前相。問若法過去彼得過去耶。設得過去彼法過去耶。答應作四句。有法過去。彼得非過去。謂過去有情數法。彼得在未來現在。有得過去。彼法非過去。謂過去得得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。有法過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依所說義應作是說頗有離繫得。得而不捨。捨而不得耶。答應作四句。有離繫得。得而不捨。謂諸異生離欲界。乃至無所有處染時。及諸聖者非得果離染時。有離繫得捨而不得。謂諸異生從離欲界乃至無所有處染退時。及諸聖者非失果退時。若從欲界歿生第二靜慮以上時。從初靜慮歿生第二靜慮以上時。乃至從無所有處歿生非想非非想處時。從色無色界諸地歿生欲界時。有離繫得亦得亦捨。謂進得四沙門果時。信勝解練根成見至時。退法種性阿羅漢等。練根成思法等時。從離染或種性退。若三若四沙門果時。若色無色界上地歿生下地時。有離繫得非得非捨。謂除前相。問若先離欲界五品染。後入正性離生。苦法智生時。於先所斷見苦所斷五品法。及今所斷見苦所斷四品法。皆得無漏離繫得乃至道法智生時。於先所斷見道所斷五品法。及今所斷見道所斷四品法。皆得無漏離繫得。道類智生時。於三界見所斷法皆得無漏離繫得。彼先所斷欲界修所斷五品法。無漏離繫得何時當得。尊者僧伽筏蘇作如是說。道類智時得。以爾時名預流果。亦名一來向故。彼說不然。所以者何。以於爾時得預流果於一來果向道乃至未起一剎那現前。如何可說為一來向。有作是說。起一來果加行道時得。以是一來向所攝故。有餘師說。得一來果時得。以住第六無間道時。能引三界見所斷。及欲界修所斷前六品法。無漏離繫得。令起得一來果故。如是說者。從預流果決定起勝進道。彼現前時得。以從下果起趣上勝進道時。必修先所斷上位諸結對治道故。問頗有一剎那頃於無漏離繫得有身作證。而慧不見有慧見而身不作證乃至作四句耶。答有。謂道類智忍滅。道類智生時。應作四句。有無漏離繫得。身作證而慧不見。謂欲界見所斷法無漏離繫得。有無漏離繫得。慧見而身不作證。謂色無色界修所斷法無漏離繫得。有無漏離繫得。身作證慧亦見。謂色無色界見所斷法無漏離繫得。有無漏離繫得。身不作證慧亦不見。謂欲界修所斷法無漏離繫得。問頗有一剎那頃於信等五根。得而不捨捨而不得。乃至作四句耶。答有。謂聖者離欲界染。住最後無間道時。應作四句。得而不捨者。謂三地世俗道。二地無漏道所攝信等五根。捨而不得者。謂欲界惡作憂根俱生信等五根。亦得亦捨者。謂未至地無漏道所攝信等五根。捨無間道所攝。得解脫道所攝。非得非捨者。謂除前相。問若法過去彼得過去耶。設得過去彼法過去耶。答應作四句。有法過去。彼得非過去。謂過去有情數法。彼得在未來現在。有得過去。彼法非過去。謂過去得得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。有法過去。

彼得亦過去。謂過去有情數法。彼得在過去。有法非過去。彼得亦非過去。謂未來現在得得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法在過去。彼法有過去得耶。設法有過去得。彼法在過去耶。答應作四句。有法在過去。彼法無過去得。謂過去非有情數法。有法有過去得。彼法不在過去。謂擇滅非擇滅。及未來現在有情數法。有過去得。有法在過去。彼法亦有過去得。謂過去有情數法。有法非在過去。彼法亦非有過去得。謂未來現在非有情數法。及虛空無為并未來現在有情數法。及擇滅非擇滅無過去得。如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法不在過去。彼法無過去得耶。設法無過去得。彼法不在過去耶。答應作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前應知如過去作四句未來現在各作四句。如理應知。問若法有得彼法有離繫得耶。設法有離繫得。彼法有得耶。答應作四句。有法有得彼法非有離繫得。謂無漏有為法。及擇滅非擇滅。有法有離繫得。彼法非有得。謂非有情數法。有法有得彼法亦有離繫得。謂有漏有情數法。有法非有得。彼法亦非有離繫得。謂虛空無為。問若法無得彼法無離繫得耶。設法無離繫得。彼法無得耶。答應作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得亦過去。謂過去有情數法。彼得在過去。有法非過去。彼得亦非過去。謂未來現在得得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法在過去。彼法有過去得耶。設法有過去得。彼法在過去耶。答應作四句。有法在過去。彼法無過去得。謂過去非有情數法。有法有過去得。彼法不在過去。謂擇滅非擇滅。及未來現在有情數法。有過去得。有法在過去。彼法亦有過去得。謂過去有情數法。有法非在過去。彼法亦非有過去得。謂未來現在非有情數法。及虛空無為并未來現在有情數法。及擇滅非擇滅無過去得。如過去作四句。未來現在各作四句。如理應知。問若法不在過去。彼法無過去得耶。設法無過去得。彼法不在過去耶。答應作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前應知如過去作四句未來現在各作四句。如理應知。問若法有得彼法有離繫得耶。設法有離繫得。彼法有得耶。答應作四句。有法有得彼法非有離繫得。謂無漏有為法。及擇滅非擇滅。有法有離繫得。彼法非有得。謂非有情數法。有法有得彼法亦有離繫得。謂有漏有情數法。有法非有得。彼法亦非有離繫得。謂虛空無為。問若法無得彼法無離繫得耶。設法無離繫得。彼法無得耶。答應作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前應知。

問若法應修彼法得應修耶。設法得應修彼法應修耶。答若法應修彼法得亦應修。有法得應修。彼法非應修。謂擇滅。問若法應斷。彼法得應斷耶。設法得應斷。彼法應斷耶。答若法應斷彼法得亦應斷有法得應斷。彼法非應斷謂擇滅。一分。及非擇滅。問若法應厭。彼法得應厭耶。設法得應厭。彼法應厭耶。答若法應厭。彼法得亦應厭。有法得應厭。彼法非應厭。謂擇滅一分。及非擇滅。問何故諸得隨所得法。成善等性而不成色等耶。答善等是諸法性類。諸法性類可相隨轉。色等是諸法自體。諸法自體無相隨義。有說。善等是共相可隨而轉。色等是自相無相隨義。問何故諸得隨所得法定是善等。不隨所得法定是過去等耶。答所得諸法行世不定故。能得得世亦不定。所得諸法善等性定故。能得得善等亦定。問諸得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸得一識所識。謂意識法界法處行蘊攝故。八智所知除滅智。他心智以是有為不相應故。三界五部有漏緣隨眠之所隨增。以於得中無相應隨增故。問諸非得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸非得一識所識。謂意識。亦法界法處行蘊攝故。七智所知。除滅智道智他心智。以是有漏不相應故。三界修所斷。及諸遍行隨眠之所隨增。以非得唯修所斷故。問頗有捨得而不得非得耶。答有。謂入無餘涅槃時。捨諸法得而不得非得所依斷故。問頗有諸法先起非得。一得以去更不起非得耶。答有。謂諸非擇滅。及無生智等。一得以去乃至無餘涅槃前恒成就故。問頗有諸法本來有得無非得耶。有說無。以有得者必有非得故。有說。有。如三類智邊世俗智等。非擇滅法本來有得無有非得。以彼本來定不生故。問如有一得能得彼法及得得亦有一非得能捨彼法及非得非得耶。答無。以非得同時無非得非得故。以現在非得必成就故。問頗有法無得無非得。彼法滅有得有非得耶。答有。謂一切非有情數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若法應修彼法得應修耶。設法得應修彼法應修耶。答若法應修彼法得亦應修。有法得應修。彼法非應修。謂擇滅。問若法應斷。彼法得應斷耶。設法得應斷。彼法應斷耶。答若法應斷彼法得亦應斷有法得應斷。彼法非應斷謂擇滅。一分。及非擇滅。問若法應厭。彼法得應厭耶。設法得應厭。彼法應厭耶。答若法應厭。彼法得亦應厭。有法得應厭。彼法非應厭。謂擇滅一分。及非擇滅。問何故諸得隨所得法。成善等性而不成色等耶。答善等是諸法性類。諸法性類可相隨轉。色等是諸法自體。諸法自體無相隨義。有說。善等是共相可隨而轉。色等是自相無相隨義。問何故諸得隨所得法定是善等。不隨所得法定是過去等耶。答所得諸法行世不定故。能得得世亦不定。所得諸法善等性定故。能得得善等亦定。問諸得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸得一識所識。謂意識法界法處行蘊攝故。八智所知除滅智。他心智以是有為不相應故。三界五部有漏緣隨眠之所隨增。以於得中無相應隨增故。問諸非得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸非得一識所識。謂意識。亦法界法處行蘊攝故。七智所知。除滅智道智他心智。以是有漏不相應故。三界修所斷。及諸遍行隨眠之所隨增。以非得唯修所斷故。問頗有捨得而不得非得耶。答有。謂入無餘涅槃時。捨諸法得而不得非得所依斷故。問頗有諸法先起非得。一得以去更不起非得耶。答有。謂諸非擇滅。及無生智等。一得以去乃至無餘涅槃前恒成就故。問頗有諸法本來有得無非得耶。有說無。以有得者必有非得故。有說。有。如三類智邊世俗智等。非擇滅法本來有得無有非得。以彼本來定不生故。問如有一得能得彼法及得得亦有一非得能捨彼法及非得非得耶。答無。以非得同時無非得非得故。以現在非得必成就故。問頗有法無得無非得。彼法滅有得有非得耶。答有。謂一切非有情數法。