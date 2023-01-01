阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中等心納息第四之五

欲界歿生欲界時。幾根滅。乃至廣說。此中顯示多門差別。謂界差別。補特伽羅差別。根差別。死有差別。中有差別。生有差別。漸命終差別。頓命終差別。欲界歿生欲界時。幾根滅。答或四。或九。或八。或十三。或九。或十四。或十。或十五。漸命終者。無記心四。謂身命意捨。善心九。謂前四加信等五。頓命終者。若無形無記心八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。善心十三。謂前八加信等五。若一形無記心九。謂前八加一形。善心十四。謂前九加信等五。若二形者無記心十。謂前九復加一形。善心十五。謂前十加信等五。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九。謂前八加一形。二形十。謂前九復加一形。何繫心心所現前。答欲界繫。欲界歿生色界時。幾根滅。答或四或九。或九。或十四。漸命終者無記心四。謂身命意捨。善心九謂前四加信等五。頓命終者無記心九。謂眼耳鼻舌身命意捨。及女男根隨一。善心十四。謂前九加信等五。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。何繫心心所現前答色界繫。欲界歿生無色界時。幾根滅。答或四。或九。或九。或十四。如前說。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答三。謂命意捨根。何繫心心所現前。答無色界繫。色界沒生色界時。幾根滅。答或八。或十三。無記心八。謂眼耳鼻舌身命意捨。善心十三。謂前八加信等五。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答八如前說。何繫心心所現前。答色界繫。色界沒生欲界時幾根滅。答或八。或十三。如前說何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。色界歿生無色界時。幾根滅。答或八。或十三。如前說。何繫心心所滅答色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界歿生無色界時。幾根滅。答或三。或八。無記心三。謂命意捨。善心八。謂前三加信等五。何繫心心所滅答無色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界歿生欲界時。幾根滅。答或三。或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。無色界歿生色界時。幾根滅。答或三。或八如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前答八如前說。何繫心心所現前。答色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界歿生欲界時。幾根滅。乃至廣說。此中顯示多門差別。謂界差別。補特伽羅差別。根差別。死有差別。中有差別。生有差別。漸命終差別。頓命終差別。欲界歿生欲界時。幾根滅。答或四。或九。或八。或十三。或九。或十四。或十。或十五。漸命終者。無記心四。謂身命意捨。善心九。謂前四加信等五。頓命終者。若無形無記心八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。善心十三。謂前八加信等五。若一形無記心九。謂前八加一形。善心十四。謂前九加信等五。若二形者無記心十。謂前九復加一形。善心十五。謂前十加信等五。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九。謂前八加一形。二形十。謂前九復加一形。何繫心心所現前。答欲界繫。欲界歿生色界時。幾根滅。答或四或九。或九。或十四。漸命終者無記心四。謂身命意捨。善心九謂前四加信等五。頓命終者無記心九。謂眼耳鼻舌身命意捨。及女男根隨一。善心十四。謂前九加信等五。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。何繫心心所現前答色界繫。欲界歿生無色界時。幾根滅。答或四。或九。或九。或十四。如前說。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答三。謂命意捨根。何繫心心所現前。答無色界繫。色界沒生色界時。幾根滅。答或八。或十三。無記心八。謂眼耳鼻舌身命意捨。善心十三。謂前八加信等五。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答八如前說。何繫心心所現前。答色界繫。色界沒生欲界時幾根滅。答或八。或十三。如前說何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。色界歿生無色界時。幾根滅。答或八。或十三。如前說。何繫心心所滅答色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界歿生無色界時。幾根滅。答或三。或八。無記心三。謂命意捨。善心八。謂前三加信等五。何繫心心所滅答無色界繫。幾根現前。答三如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界歿生欲界時。幾根滅。答或三。或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。無色界歿生色界時。幾根滅。答或三。或八如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前答八如前說。何繫心心所現前。答色界繫。

阿羅漢般涅槃時。幾根最後滅。答或四。或九。或八。或三。欲界漸般涅槃者四。謂身命意捨。頓般涅槃者九。謂眼耳鼻舌身命意捨。及女男根隨一。色界八。謂眼耳鼻舌身命意捨。無色界三。謂命意捨。問何因緣故一切有情命終結生必住捨受。答於五受中無有行相昧劣如捨受者。於十時中無有昧劣。如死及生時者。故住捨受命終結生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢般涅槃時。幾根最後滅。答或四。或九。或八。或三。欲界漸般涅槃者四。謂身命意捨。頓般涅槃者九。謂眼耳鼻舌身命意捨。及女男根隨一。色界八。謂眼耳鼻舌身命意捨。無色界三。謂命意捨。問何因緣故一切有情命終結生必住捨受。答於五受中無有行相昧劣如捨受者。於十時中無有昧劣。如死及生時者。故住捨受命終結生。

根蘊第六中一心納息第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根蘊第六中一心納息第五之一

諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答欲止說相應非實者意。乃至廣說。故作斯論。諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。答若法與心相應。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。彼法非心相應。謂隨心轉色。心不相應行。此中起者。謂生。住者謂老。滅者謂無常。諸法與心一起一住一滅。彼法與心一所緣耶。答若法與心一所緣。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。彼法非心一所緣。謂隨心轉色。心不相應行。問何故復作此論。答欲止說所緣非實者意。乃至廣說。故作斯論。隨心轉義有十種。謂一起一住一滅一果一等流一異熟。善則善。不善則不善。無記則無記。墮一世中。一果者。謂離繫果。一等流者。謂等流果。一異熟者。謂異熟果。墮一世中者。謂同一世攝。此總相說。若別說者有漏斷結道中有八隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流一異熟。是善墮一世。有漏加行解脫勝進道中。及餘有漏善心品。有七隨轉義。謂一起一住一滅。一等流一異熟是善墮一世。無漏斷結道中亦有七隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流。是善墮一世。無漏加行解脫勝進道中有六隨轉義。謂一起一住一滅一等流。是善墮一世。不善心品有七隨轉義。謂一起一住一滅一等流一異熟。是不善墮一世。無記心品有六隨轉義。謂一起一住一滅一等流。是無記墮一世。又心心所法展轉相望。由五因緣說名隨轉。謂所依故。所緣故。行相故。果故。異熟故。心與隨心轉色。心不相應行展轉相望。由二因緣說名隨轉。謂果故。異熟故。隨轉義廣說如雜蘊。諸法與心俱起。不離心。彼法與心俱住俱滅。不離心耶。乃至廣說。問何故復作此論。答前納息中。雖明心心所法等剎那滅。未辯色等。今欲辯之故作斯論又為遮止三剎那論沙門執故。謂有沙門說諸色法三剎那住。說心心所剎那則滅。彼復二種。一雜生論。二次第論。雜生論者作如是言。依初眼根生初眼識。彼俱生已眼根住眼識滅。依第二眼根生第二眼識。彼俱生已眼根住眼識滅。依第三眼根生第三眼識。彼俱生已眼根住眼識滅。當知則與初眼俱滅。問彼有何過。答彼初眼識有所依生。無所依滅。第二眼識亦爾。第三眼識有所依生。雖有所依滅而是他所依。是謂彼過。識隨所依有生滅故。次第論者作如是言。依初眼根生初眼識。彼俱生已。眼根住眼識滅。次復依彼生第二眼識。眼根住眼識滅。後復依彼生第三眼識。此識與眼俱時而滅。問彼有何過。答彼初眼識有所依生。無所依滅。第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。如是等章。及解章義既領會已。當廣分別。問何故作此論。答欲止說相應非實者意。乃至廣說。故作斯論。諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。答若法與心相應。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。彼法非心相應。謂隨心轉色。心不相應行。此中起者。謂生。住者謂老。滅者謂無常。諸法與心一起一住一滅。彼法與心一所緣耶。答若法與心一所緣。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。彼法非心一所緣。謂隨心轉色。心不相應行。問何故復作此論。答欲止說所緣非實者意。乃至廣說。故作斯論。隨心轉義有十種。謂一起一住一滅一果一等流一異熟。善則善。不善則不善。無記則無記。墮一世中。一果者。謂離繫果。一等流者。謂等流果。一異熟者。謂異熟果。墮一世中者。謂同一世攝。此總相說。若別說者有漏斷結道中有八隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流一異熟。是善墮一世。有漏加行解脫勝進道中。及餘有漏善心品。有七隨轉義。謂一起一住一滅。一等流一異熟是善墮一世。無漏斷結道中亦有七隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流。是善墮一世。無漏加行解脫勝進道中有六隨轉義。謂一起一住一滅一等流。是善墮一世。不善心品有七隨轉義。謂一起一住一滅一等流一異熟。是不善墮一世。無記心品有六隨轉義。謂一起一住一滅一等流。是無記墮一世。又心心所法展轉相望。由五因緣說名隨轉。謂所依故。所緣故。行相故。果故。異熟故。心與隨心轉色。心不相應行展轉相望。由二因緣說名隨轉。謂果故。異熟故。隨轉義廣說如雜蘊。諸法與心俱起。不離心。彼法與心俱住俱滅。不離心耶。乃至廣說。問何故復作此論。答前納息中。雖明心心所法等剎那滅。未辯色等。今欲辯之故作斯論又為遮止三剎那論沙門執故。謂有沙門說諸色法三剎那住。說心心所剎那則滅。彼復二種。一雜生論。二次第論。雜生論者作如是言。依初眼根生初眼識。彼俱生已眼根住眼識滅。依第二眼根生第二眼識。彼俱生已眼根住眼識滅。依第三眼根生第三眼識。彼俱生已眼根住眼識滅。當知則與初眼俱滅。問彼有何過。答彼初眼識有所依生。無所依滅。第二眼識亦爾。第三眼識有所依生。雖有所依滅而是他所依。是謂彼過。識隨所依有生滅故。次第論者作如是言。依初眼根生初眼識。彼俱生已。眼根住眼識滅。次復依彼生第二眼識。眼根住眼識滅。後復依彼生第三眼識。此識與眼俱時而滅。問彼有何過。答彼初眼識有所依生。無所依滅。第二

眼識無所依生。無所依滅。第三眼識無所依生。有所依滅。是謂彼過。識隨所依有生滅故。又彼二論有餘共過。謂人趣沒生地獄時。人趣未捨已得地獄。如是則趣雜亂。身雜亂。趣雜亂者。謂彼有情是地獄趣。亦是人趣。身雜亂者。謂彼有情有地獄身亦有人身。便為大過。依彼論意若入無想滅盡定時。諸根大種與心俱起不離心。然彼離心而住離心而滅。為遮彼執故作斯論。諸法與心俱起不離心。彼法與心俱住俱滅不離心耶。答欲色界有情。不住無想滅盡定者。諸根大種與心俱起不離心。與心俱住俱滅不離心。若住無想滅盡定者彼便離心。問云何離心。答彼離心而起。離心而住。離心而滅。心心所斷彼相續故。如說。不修眼根乃至意根。云何不修眼根。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。具辯如智蘊。今依後二修而作論。問眼等根云何不修。復云何修。答乃至眼等諸根對治道未生名不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷未知名不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名為修根。此依對治修說。又緣眼等所有煩惱。已斷已知名為修根。此依除遣修說。是謂此處略毘婆沙。云何不修眼根乃至身根。答若於眼根未離貪。未離欲潤憙渴。又無間道能盡色貪。彼於此道未修未安。如不修眼根不修耳鼻舌身根亦爾。若於眼根未離貪者。謂於眼未離愛。未離欲者。謂於愛欲未斷未知。未離潤者。謂於愛潤未斷未知。未離憙者。謂於愛憙未斷未知。未離渴者。謂於愛渴未斷未知。又無間道能盡色貪者。謂無間道能盡色界愛。彼於此道未修未安者。謂未修習。及未安息修。謂習修安謂得修。又起名修滅名安。又已生名修。已滅名安。應知此中若於眼根未離貪等者。依對治修說。或依除遣修說。又無間道能盡色貪等者。依除遣修說。或依對治修說。有說。若於眼根未離貪等者。謂緣眼根愛未斷未知。又無間道能盡色貪等者。謂緣眼根餘煩惱未斷未知。有說。若於眼根未離貪等者。謂未斷繫得。又無間道能盡色貪等者。謂未證離繫得。如未斷繫得。未證離繫得如是。未損減過失。未修習功德。未棄下劣。未證勝妙。未捨無義。未得有義。未除有愛熱惱。未受無愛快樂。應知亦爾。有說。若於眼根未離貪等者。謂無間道未起作用。又無間道能盡色貪等者。謂解脫道未起作用。有說。若於眼根未離貪等者。謂未能離欲界。乃至第三靜慮染。又無間道能盡色貪等者。謂未能離第四靜慮染。如不修眼根。不修餘四根亦爾。云何不修意根。答若於意根未離貪。未離欲潤憙渴。又無間道能盡無色貪。彼於此道未修未安。若於意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識無所依生。無所依滅。第三眼識無所依生。有所依滅。是謂彼過。識隨所依有生滅故。又彼二論有餘共過。謂人趣沒生地獄時。人趣未捨已得地獄。如是則趣雜亂。身雜亂。趣雜亂者。謂彼有情是地獄趣。亦是人趣。身雜亂者。謂彼有情有地獄身亦有人身。便為大過。依彼論意若入無想滅盡定時。諸根大種與心俱起不離心。然彼離心而住離心而滅。為遮彼執故作斯論。諸法與心俱起不離心。彼法與心俱住俱滅不離心耶。答欲色界有情。不住無想滅盡定者。諸根大種與心俱起不離心。與心俱住俱滅不離心。若住無想滅盡定者彼便離心。問云何離心。答彼離心而起。離心而住。離心而滅。心心所斷彼相續故。如說。不修眼根乃至意根。云何不修眼根。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。具辯如智蘊。今依後二修而作論。問眼等根云何不修。復云何修。答乃至眼等諸根對治道未生名不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷未知名不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名為修根。此依對治修說。又緣眼等所有煩惱。已斷已知名為修根。此依除遣修說。是謂此處略毘婆沙。云何不修眼根乃至身根。答若於眼根未離貪。未離欲潤憙渴。又無間道能盡色貪。彼於此道未修未安。如不修眼根不修耳鼻舌身根亦爾。若於眼根未離貪者。謂於眼未離愛。未離欲者。謂於愛欲未斷未知。未離潤者。謂於愛潤未斷未知。未離憙者。謂於愛憙未斷未知。未離渴者。謂於愛渴未斷未知。又無間道能盡色貪者。謂無間道能盡色界愛。彼於此道未修未安者。謂未修習。及未安息修。謂習修安謂得修。又起名修滅名安。又已生名修。已滅名安。應知此中若於眼根未離貪等者。依對治修說。或依除遣修說。又無間道能盡色貪等者。依除遣修說。或依對治修說。有說。若於眼根未離貪等者。謂緣眼根愛未斷未知。又無間道能盡色貪等者。謂緣眼根餘煩惱未斷未知。有說。若於眼根未離貪等者。謂未斷繫得。又無間道能盡色貪等者。謂未證離繫得。如未斷繫得。未證離繫得如是。未損減過失。未修習功德。未棄下劣。未證勝妙。未捨無義。未得有義。未除有愛熱惱。未受無愛快樂。應知亦爾。有說。若於眼根未離貪等者。謂無間道未起作用。又無間道能盡色貪等者。謂解脫道未起作用。有說。若於眼根未離貪等者。謂未能離欲界。乃至第三靜慮染。又無間道能盡色貪等者。謂未能離第四靜慮染。如不修眼根。不修餘四根亦爾。云何不修意根。答若於意根未離貪。未離欲潤憙渴。又無間道能盡無色貪。彼於此道未修未安。若於意

根未離貪者。謂於意未離愛。餘句如前。又無間道能盡無色貪者。謂無間道能盡無色界愛。未修未安如前說。應知此中若於意根未離貪等者。依對治修說。或依除遣修說。又無間道能盡無色貪等者。依除遣修說。或依對治修說。次有三說如前應知。第五有說。若於意根未離貪等者。謂未能離欲界乃至無所有處染。又無間道能盡無色貪等者。謂未能離非想非非想處染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根未離貪者。謂於意未離愛。餘句如前。又無間道能盡無色貪者。謂無間道能盡無色界愛。未修未安如前說。應知此中若於意根未離貪等者。依對治修說。或依除遣修說。又無間道能盡無色貪等者。依除遣修說。或依對治修說。次有三說如前應知。第五有說。若於意根未離貪等者。謂未能離欲界乃至無所有處染。又無間道能盡無色貪等者。謂未能離非想非非想處染。

如說。修眼根乃至意根。云何修眼根乃至身根。答若於眼根已離貪。已離欲潤憙渴。又無間道能盡色貪。彼於此道已修已安。如修眼根。修耳鼻舌身根亦爾。云何修意根。答若於意根已離貪。已離欲潤憙渴。又無間道能盡無色貪。彼於此道已修已安。此諸文句應與前不修相違。廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說。修眼根乃至意根。云何修眼根乃至身根。答若於眼根已離貪。已離欲潤憙渴。又無間道能盡色貪。彼於此道已修已安。如修眼根。修耳鼻舌身根亦爾。云何修意根。答若於意根已離貪。已離欲潤憙渴。又無間道能盡無色貪。彼於此道已修已安。此諸文句應與前不修相違。廣說。

諸不成就學根得學根。乃至廣說。問何故作此論。答愚於退者執退非有。為遮彼意顯退實有故作斯論。諸不成就學根得學根。彼一切入正性離生耶。答若入正性離生。彼一切不成就學根得學根。有不成就學根得學根。彼非入正性離生。謂退阿羅漢果時。彼諸學根先捨今得。諸不成就學根。得學根。彼一切世第一法等無間耶。答若世第一法等無間。彼一切不成就學根得學根。有不成就學根得學根。彼非世第一法等無間。謂退阿羅漢果時。彼諸學根先捨今得。問何故復作此論。答前雖顯示入正性離生自體。而未顯示入彼等無間緣。今欲顯之故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不成就學根得學根。乃至廣說。問何故作此論。答愚於退者執退非有。為遮彼意顯退實有故作斯論。諸不成就學根得學根。彼一切入正性離生耶。答若入正性離生。彼一切不成就學根得學根。有不成就學根得學根。彼非入正性離生。謂退阿羅漢果時。彼諸學根先捨今得。諸不成就學根。得學根。彼一切世第一法等無間耶。答若世第一法等無間。彼一切不成就學根得學根。有不成就學根得學根。彼非世第一法等無間。謂退阿羅漢果時。彼諸學根先捨今得。問何故復作此論。答前雖顯示入正性離生自體。而未顯示入彼等無間緣。今欲顯之故作斯論。

諸捨無漏根。得無漏根。彼一切從果至果耶。答若從果至果。彼一切捨無漏根。得無漏根謂預流者證一來果時。捨預流果攝及勝果道無漏諸根得一來果。攝無漏諸根。從果至果者。從預流果至一來果。一來者證不還果時。不還者證阿羅漢果時。應知亦爾。如證果時退果時亦爾。有捨無漏根得無漏根。彼非從果至果。謂現觀邊道類智起時。若時解脫阿羅漢。練根作不動時。問道類智起時可爾。時解脫阿羅漢練根作不動時云何可爾。答此文但應說現觀邊道類智起時。不應說餘。而說餘者。欲顯此中但說從異類果至異類果。時解脫阿羅漢練根作不動時。性類雖別果類不別故。不名從果至果。諸捨無漏根得無漏根。彼一切無漏根滅。無漏根起耶。答應作四句。有捨無漏根得無漏根。彼非無漏根滅無漏根起。謂退阿羅漢不還一來果時。及以世俗道得一來不還果時。爾時無漏不現前故。有無漏根滅無漏根起。彼非捨無漏根得無漏根。謂已得無漏根現前。滅起則先已得一切果向無漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故。亦非捨聖道唯三時捨。彼非此時故。一退時。二得果時。三練根時。有捨無漏根得無漏根。彼亦無漏根滅無漏根起。謂現觀邊道類智起時。及以無漏道得一來不還果時。得阿羅漢果時。時解脫阿羅漢練根作不動時。現觀邊道類智起時。捨無漏根者。謂見道所攝。得無漏根者。謂修道所攝。無漏根滅者。謂道類忍俱生品。無漏根起者。謂道類智俱生品。以無漏道得一來果時。捨無漏根者。謂預流果攝。及勝果道。得無漏根者。謂一來果攝。無漏根滅者。謂第六無間道攝。無漏根起者。謂第六解脫道攝。以無漏道得不還果隨應亦爾。得阿羅漢果時捨無漏根者。謂不還果攝。及勝果道。得無漏根者。謂阿羅漢果攝。無漏根滅者。謂金剛喻定俱生品。無漏根起者。謂初盡智俱生品時解脫阿羅漢練根作不動時。捨無漏根者。謂時解脫道攝。得無漏根者。謂不時解脫道攝。無漏根滅者。謂第九無間道攝。無漏根起者。謂第九解脫道攝。餘位練根略故不說。有非捨無漏根得無漏根。彼亦非無漏根滅無漏根起。謂除前相。此中相聲依所名轉。則前三句所不攝法為第四句。此復云何。謂諸異生位。乃至增上忍位。於無漏根非捨非得。非滅非起。住世第一法時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若諸聖者住苦法智忍。乃至道法智時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住道類智忍時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。從預流果證一來果時。以世俗道者。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。滅而非起。若世俗道為加行。住加行道五無間道五解脫道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸捨無漏根。得無漏根。彼一切從果至果耶。答若從果至果。彼一切捨無漏根。得無漏根謂預流者證一來果時。捨預流果攝及勝果道無漏諸根得一來果。攝無漏諸根。從果至果者。從預流果至一來果。一來者證不還果時。不還者證阿羅漢果時。應知亦爾。如證果時退果時亦爾。有捨無漏根得無漏根。彼非從果至果。謂現觀邊道類智起時。若時解脫阿羅漢。練根作不動時。問道類智起時可爾。時解脫阿羅漢練根作不動時云何可爾。答此文但應說現觀邊道類智起時。不應說餘。而說餘者。欲顯此中但說從異類果至異類果。時解脫阿羅漢練根作不動時。性類雖別果類不別故。不名從果至果。諸捨無漏根得無漏根。彼一切無漏根滅。無漏根起耶。答應作四句。有捨無漏根得無漏根。彼非無漏根滅無漏根起。謂退阿羅漢不還一來果時。及以世俗道得一來不還果時。爾時無漏不現前故。有無漏根滅無漏根起。彼非捨無漏根得無漏根。謂已得無漏根現前。滅起則先已得一切果向無漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故。亦非捨聖道唯三時捨。彼非此時故。一退時。二得果時。三練根時。有捨無漏根得無漏根。彼亦無漏根滅無漏根起。謂現觀邊道類智起時。及以無漏道得一來不還果時。得阿羅漢果時。時解脫阿羅漢練根作不動時。現觀邊道類智起時。捨無漏根者。謂見道所攝。得無漏根者。謂修道所攝。無漏根滅者。謂道類忍俱生品。無漏根起者。謂道類智俱生品。以無漏道得一來果時。捨無漏根者。謂預流果攝。及勝果道。得無漏根者。謂一來果攝。無漏根滅者。謂第六無間道攝。無漏根起者。謂第六解脫道攝。以無漏道得不還果隨應亦爾。得阿羅漢果時捨無漏根者。謂不還果攝。及勝果道。得無漏根者。謂阿羅漢果攝。無漏根滅者。謂金剛喻定俱生品。無漏根起者。謂初盡智俱生品時解脫阿羅漢練根作不動時。捨無漏根者。謂時解脫道攝。得無漏根者。謂不時解脫道攝。無漏根滅者。謂第九無間道攝。無漏根起者。謂第九解脫道攝。餘位練根略故不說。有非捨無漏根得無漏根。彼亦非無漏根滅無漏根起。謂除前相。此中相聲依所名轉。則前三句所不攝法為第四句。此復云何。謂諸異生位。乃至增上忍位。於無漏根非捨非得。非滅非起。住世第一法時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若諸聖者住苦法智忍。乃至道法智時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住道類智忍時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。從預流果證一來果時。以世俗道者。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。滅而非起。若世俗道為加行。住加行道五無間道五解脫道

時。於無漏根非捨而得。非滅非起。住第六無間道時。於無漏根亦捨亦得。非滅非起以無漏道者。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道五無間道五解脫道時。非捨而得。亦滅亦起。住第六無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。從一來果證不還果隨應亦爾。從不還果證阿羅漢果。離初靜慮染時。以世俗道者。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。滅而非起。若世俗道為加行。住加行道九無間道九解脫道時。於無漏根非捨而得。非滅非起。以無漏道者。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道九無間道九解脫道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。如離初靜慮染。乃至離無所有處染亦爾。離非想非非想處染時。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道八無間道八解脫道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住第九無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。信解練根作見至時。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。時解脫阿羅漢練根作不動時。如離非想非非想處染。說雜修靜慮初剎那時。於無漏根非捨而得。滅而非起。第二剎那時。於無漏根非捨而得。非滅而起。第三剎那時。如初剎那說。若引發五通五無間道三解脫道時。若起無量。世俗解脫。勝處。遍處。不淨觀。持息念。世俗念住。世俗無礙解。無諍願智。邊際定。空空無願無願。無相無相。入滅定想微細等時。於無漏根非捨而得。非滅非起。若起無漏他心通時。若起無漏念住。無漏解脫。無漏無礙解等時。於無漏根非捨而得亦滅亦起。若起微微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得。非滅非起。於如是等差別位中隨其所應為第四句。是故略說。除前相言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時。於無漏根非捨而得。非滅非起。住第六無間道時。於無漏根亦捨亦得。非滅非起以無漏道者。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道五無間道五解脫道時。非捨而得。亦滅亦起。住第六無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。從一來果證不還果隨應亦爾。從不還果證阿羅漢果。離初靜慮染時。以世俗道者。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。滅而非起。若世俗道為加行。住加行道九無間道九解脫道時。於無漏根非捨而得。非滅非起。以無漏道者。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道九無間道九解脫道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。如離初靜慮染。乃至離無所有處染亦爾。離非想非非想處染時。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道八無間道八解脫道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住第九無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。信解練根作見至時。若世俗道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。非滅而起。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。時解脫阿羅漢練根作不動時。如離非想非非想處染。說雜修靜慮初剎那時。於無漏根非捨而得。滅而非起。第二剎那時。於無漏根非捨而得。非滅而起。第三剎那時。如初剎那說。若引發五通五無間道三解脫道時。若起無量。世俗解脫。勝處。遍處。不淨觀。持息念。世俗念住。世俗無礙解。無諍願智。邊際定。空空無願無願。無相無相。入滅定想微細等時。於無漏根非捨而得。非滅非起。若起無漏他心通時。若起無漏念住。無漏解脫。無漏無礙解等時。於無漏根非捨而得亦滅亦起。若起微微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得。非滅非起。於如是等差別位中隨其所應為第四句。是故略說。除前相言。

諸未知當知根。乃至廣說。問何故作此論。答為令疑者得決定故。如品類足說。云何未知當知根。答未已見諦。未已現觀者。諸學慧慧根。若諸根隨信隨法行。於未現觀四聖諦能現觀。是名未知當知根。彼文但說現在和合。能荷擔有作用。未知當知根。非過去未來。勿有生疑。唯現在和合。能荷擔有作用。是未知當知根。非過去未來。為令彼疑得決定故。顯在三世皆是此根故作斯論。諸未知當知根。彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶。答應作四句。有未知當知根。彼非於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根。在過去或未來。彼有未知當知根相故。亦名未知當知根。然非於未現觀四聖諦能現觀。過去作用已息。未來作用未起故。有於未現觀四聖諦能現觀。彼非未知當知根。謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀此復云何。謂想思觸作意。欲勝解慚愧。無貪無瞋輕安。捨不放逸不害。尋伺隨心轉色心不相應行。如是諸法於未現觀四聖諦。雖能現觀而非未知當知根。以合九根為此根故。有未知當知根。彼亦於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀。則現在和合能荷擔有作用未知當知根。有非未知當知根。彼亦非於未現觀四聖諦能現觀。謂除前相。則前三句所不攝法為第四句。此復云何。謂除三世未知當知根自性。及現在此根相應俱有非根法。諸餘過去未來此根相應俱有非根法。及已知根具知根俱生品。一切有漏心心所法。餘色心不相應行。及無為皆是第四句。故言除前相。如未知當知根。已知具知根隨其所應廣說亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸未知當知根。乃至廣說。問何故作此論。答為令疑者得決定故。如品類足說。云何未知當知根。答未已見諦。未已現觀者。諸學慧慧根。若諸根隨信隨法行。於未現觀四聖諦能現觀。是名未知當知根。彼文但說現在和合。能荷擔有作用。未知當知根。非過去未來。勿有生疑。唯現在和合。能荷擔有作用。是未知當知根。非過去未來。為令彼疑得決定故。顯在三世皆是此根故作斯論。諸未知當知根。彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶。答應作四句。有未知當知根。彼非於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根。在過去或未來。彼有未知當知根相故。亦名未知當知根。然非於未現觀四聖諦能現觀。過去作用已息。未來作用未起故。有於未現觀四聖諦能現觀。彼非未知當知根。謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀此復云何。謂想思觸作意。欲勝解慚愧。無貪無瞋輕安。捨不放逸不害。尋伺隨心轉色心不相應行。如是諸法於未現觀四聖諦。雖能現觀而非未知當知根。以合九根為此根故。有未知當知根。彼亦於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀。則現在和合能荷擔有作用未知當知根。有非未知當知根。彼亦非於未現觀四聖諦能現觀。謂除前相。則前三句所不攝法為第四句。此復云何。謂除三世未知當知根自性。及現在此根相應俱有非根法。諸餘過去未來此根相應俱有非根法。及已知根具知根俱生品。一切有漏心心所法。餘色心不相應行。及無為皆是第四句。故言除前相。如未知當知根。已知具知根隨其所應廣說亦爾。

盡智當言盡智乃至道智耶。乃至廣說。問何故此中分別三智。答是本論師意欲爾故。乃至廣說。答盡智當言盡智。謂自了知我已遍知苦。我已永斷集。我已證滅我已修道。或法智。謂自了知我已遍知欲界繫苦。我已永斷欲界繫集。我已證欲界繫諸行滅。我已修斷欲界繫諸行道。或類智謂自了知我已遍知色無色界繫苦。我已永斷色無色界繫集。我已證色無色界繫諸行滅。我已修斷色無色界繫諸行道。或苦智謂自了知我已遍知三界繫苦。或集智謂自了知我已永斷三界繫集。或滅智謂自了知我已證三界繫諸行滅。或道智謂自了知我已修斷三界繫諸行道。問何故盡智非他心智。答盡智非見自性。他心智是見自性故。何故非世俗智。答盡智是無漏。世俗智是有漏故。顯自性已當顯地。或有尋有伺。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺。謂依靜慮中間。或無尋無伺。謂依上三靜慮下三無色。顯地已當顯相應。或樂根相應。謂依第三靜慮。或喜根相應。謂依初二靜慮。或捨根相應。謂依未至靜慮中間。第四靜慮。下三無色。顯相應已當顯行相。或無願相應。謂十行相。或無相相應。謂四行相。問何故盡智非空相應。答空是勝義涉勝義。盡智是勝義涉世俗故。如說了知我生已盡。涉我解故非空相應。顯行相已當顯所緣。或緣欲界繫。或緣色無色界繫。此謂緣苦集。或緣不繫。此謂緣滅道。如盡智。無生智亦爾。然有差別。謂無生智當言無生智。謂自了知我不復遍知苦。不復永斷集不復證滅。不復修道。無學正見當言無學正見。謂以四行相知五取蘊。以四行相知五取蘊因。以四行相知五取蘊滅。以四行相知斷五取蘊道。或法智。謂知欲界四諦。或類智。謂知色無色界四諦。或他心智。謂知他無漏心心所法。或苦集滅道智。謂別知三界四諦。問何故無學正見非世俗智。答此無漏彼有漏故。顯自性已地等四問如前說。差別者。此亦與空相應。亦作空非我行相轉故。諸最初盡智。乃至廣說。問何故作此論。答前明三智。未辯等無間緣及所緣差別。今欲辯之故作斯論。諸最初盡智。彼一切無間道等無間耶。答如是。以初盡智必從金剛喻定等無間起故。設無間道等無間彼一切盡智耶。答如是。以金剛喻定等無間必起盡智故。諸最初無生智。彼一切盡智等無間耶。答如是。最初無生智必從盡智等無間起故。設盡智等無間彼一切無生智耶。答或盡智。謂時解脫。或無生智。謂不時解脫。或無學正見。謂時解脫諸緣彼無間道起則緣彼初盡智起耶。答若緣生無間道起則緣彼初盡智起。若不緣生無間道起則不緣彼初盡智起。謂金剛喻定六智相應則滅道法智。及四類智。最初盡智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智當言盡智乃至道智耶。乃至廣說。問何故此中分別三智。答是本論師意欲爾故。乃至廣說。答盡智當言盡智。謂自了知我已遍知苦。我已永斷集。我已證滅我已修道。或法智。謂自了知我已遍知欲界繫苦。我已永斷欲界繫集。我已證欲界繫諸行滅。我已修斷欲界繫諸行道。或類智謂自了知我已遍知色無色界繫苦。我已永斷色無色界繫集。我已證色無色界繫諸行滅。我已修斷色無色界繫諸行道。或苦智謂自了知我已遍知三界繫苦。或集智謂自了知我已永斷三界繫集。或滅智謂自了知我已證三界繫諸行滅。或道智謂自了知我已修斷三界繫諸行道。問何故盡智非他心智。答盡智非見自性。他心智是見自性故。何故非世俗智。答盡智是無漏。世俗智是有漏故。顯自性已當顯地。或有尋有伺。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺。謂依靜慮中間。或無尋無伺。謂依上三靜慮下三無色。顯地已當顯相應。或樂根相應。謂依第三靜慮。或喜根相應。謂依初二靜慮。或捨根相應。謂依未至靜慮中間。第四靜慮。下三無色。顯相應已當顯行相。或無願相應。謂十行相。或無相相應。謂四行相。問何故盡智非空相應。答空是勝義涉勝義。盡智是勝義涉世俗故。如說了知我生已盡。涉我解故非空相應。顯行相已當顯所緣。或緣欲界繫。或緣色無色界繫。此謂緣苦集。或緣不繫。此謂緣滅道。如盡智。無生智亦爾。然有差別。謂無生智當言無生智。謂自了知我不復遍知苦。不復永斷集不復證滅。不復修道。無學正見當言無學正見。謂以四行相知五取蘊。以四行相知五取蘊因。以四行相知五取蘊滅。以四行相知斷五取蘊道。或法智。謂知欲界四諦。或類智。謂知色無色界四諦。或他心智。謂知他無漏心心所法。或苦集滅道智。謂別知三界四諦。問何故無學正見非世俗智。答此無漏彼有漏故。顯自性已地等四問如前說。差別者。此亦與空相應。亦作空非我行相轉故。諸最初盡智。乃至廣說。問何故作此論。答前明三智。未辯等無間緣及所緣差別。今欲辯之故作斯論。諸最初盡智。彼一切無間道等無間耶。答如是。以初盡智必從金剛喻定等無間起故。設無間道等無間彼一切盡智耶。答如是。以金剛喻定等無間必起盡智故。諸最初無生智。彼一切盡智等無間耶。答如是。最初無生智必從盡智等無間起故。設盡智等無間彼一切無生智耶。答或盡智。謂時解脫。或無生智。謂不時解脫。或無學正見。謂時解脫諸緣彼無間道起則緣彼初盡智起耶。答若緣生無間道起則緣彼初盡智起。若不緣生無間道起則不緣彼初盡智起。謂金剛喻定六智相應則滅道法智。及四類智。最初盡智

二智所攝則苦集類智。若金剛喻定苦集類智相應者則與初盡智所緣境共。以俱緣非想非非想處四蘊生故。彼四蘊名生生死攝故。若金剛喻定滅道法類智相應者則與初盡智所緣境異。彼緣三界滅道。此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起則緣彼無生智起耶。答如是。設緣彼無生智起則緣彼盡智起耶。答如是。此二智俱以十四行相緣四諦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智所攝則苦集類智。若金剛喻定苦集類智相應者則與初盡智所緣境共。以俱緣非想非非想處四蘊生故。彼四蘊名生生死攝故。若金剛喻定滅道法類智相應者則與初盡智所緣境異。彼緣三界滅道。此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起則緣彼無生智起耶。答如是。設緣彼無生智起則緣彼盡智起耶。答如是。此二智俱以十四行相緣四諦故。