阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十二五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十二五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣識及緣緣識。一切有情皆成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。女根斷道緣識欲色界。及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就。此緣緣識一切有情皆成就。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣識及緣緣識。所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。此緣緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識。所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。得遍知時於九十八隨眠中。幾隨眠得遍知。於九結中幾結盡。答眼根緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即眼根緣識得遍知無結盡。此緣緣識得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知。三結盡。耳鼻舌身根緣識及緣緣識得遍知時亦爾。女根緣識得遍知時色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無結盡。此緣緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即女根緣緣識得遍知無結盡。男苦憂根緣識及緣緣識得遍知時亦爾。命根緣識及緣緣識。得遍知時無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識。得遍知時亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣識及緣緣識。一切有情皆成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。女根斷道緣識欲色界。及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就。此緣緣識一切有情皆成就。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣識及緣緣識。所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。此緣緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識。所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。得遍知時於九十八隨眠中。幾隨眠得遍知。於九結中幾結盡。答眼根緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即眼根緣識得遍知無結盡。此緣緣識得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知。三結盡。耳鼻舌身根緣識及緣緣識得遍知時亦爾。女根緣識得遍知時色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無結盡。此緣緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即女根緣緣識得遍知無結盡。男苦憂根緣識及緣緣識得遍知時亦爾。命根緣識及緣緣識。得遍知時無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識。得遍知時亦爾。通餘章義准此應知。

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眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。各九結中幾結所繫。三縛中幾縛所縛。十隨眠中幾隨眠隨增。六垢中幾垢所染。十纏中幾纏所纏。答眼根九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。耳乃至信等五根亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。各九結中幾結所繫。三縛中幾縛所縛。十隨眠中幾隨眠隨增。六垢中幾垢所染。十纏中幾纏所纏。答眼根九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。耳乃至信等五根亦爾。通餘章義准此應知。

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成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根者。若異生未離欲染九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二縛所縛。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離欲染入正性離生。苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增六垢所染。十纏所纏。苦類智已生道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染入正性離生。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。成就耳鼻舌身女男命意。樂苦喜捨信等五根者亦爾。成就憂根者若異生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。若聖者苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。成就未知當知根者。未離欲染。入正性離生苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。成就已知根者若未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。若已離欲染未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根者。若異生未離欲染九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二縛所縛。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離欲染入正性離生。苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增六垢所染。十纏所纏。苦類智已生道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染入正性離生。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。成就耳鼻舌身女男命意。樂苦喜捨信等五根者亦爾。成就憂根者若異生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。若聖者苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。成就未知當知根者。未離欲染。入正性離生苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。成就已知根者若未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。若已離欲染未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。

若已離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。成就具知根者無結繫。乃至無纏纏。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。成就具知根者無結繫。乃至無纏纏。通餘章義准此應知。

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼乃至具知根。緣識及緣緣識者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前成就眼根者說。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼乃至具知根。緣識及緣緣識者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前成就眼根者說。通餘章義准此應知。

成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者。幾結所繫乃至幾纏所纏。答成就眼根滅者。若異生未離初靜慮染六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。成就耳鼻舌身女男命信等五根滅者亦爾。成就意根滅者。若異生未離欲染。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。成就樂苦喜憂捨根滅者亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者。幾結所繫乃至幾纏所纏。答成就眼根滅者。若異生未離初靜慮染六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。成就耳鼻舌身女男命信等五根滅者亦爾。成就意根滅者。若異生未離欲染。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生道類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。成就樂苦喜憂捨根滅者亦爾。通餘章義准此應知。

成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根乃至信等五根滅。緣識及緣緣識者諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就意根滅者說。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根乃至信等五根滅。緣識及緣緣識者諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就意根滅者說。通餘章義准此應知。

成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根乃至信等五根斷道者。諸結所繫乃至諸纏所纏。亦如前成就意根滅者說。成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前成就意根滅。緣識及緣緣識者說。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根乃至信等五根斷道者。諸結所繫乃至諸纏所纏。亦如前成就意根滅者說。成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前成就意根滅。緣識及緣緣識者說。通餘章義准此應知。

不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠者。幾結所繫乃至幾纏所纏。答不成就眼耳鼻舌女男根者諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就眼根者說。不成就身根者若異生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。不成就樂喜根者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就苦根者。若異生未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。不成就憂根者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前成就眼根滅者說。不成就信等五根者。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成就未知當知根者。若異生諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就眼根異生說。若聖者未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。不成就已知根者。若異生。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前不成就未知當知根異生說。若聖者。在見道未離欲染苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。在無學道無結繫。乃至無纏纏。不成就具知根者。若異生諸結所繫。乃至諸纏。所纏。如前不成就已知根異生說。若聖者在見道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就已知根者在見道說。在修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就未知當知根者在修道說。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠者。幾結所繫乃至幾纏所纏。答不成就眼耳鼻舌女男根者諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就眼根者說。不成就身根者若異生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。不成就樂喜根者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就苦根者。若異生未離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。不成就憂根者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前成就眼根滅者說。不成就信等五根者。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成就未知當知根者。若異生諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就眼根異生說。若聖者未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染無結繫。乃至無纏纏。不成就已知根者。若異生。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前不成就未知當知根異生說。若聖者。在見道未離欲染苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染未離初靜慮染苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。在無學道無結繫。乃至無纏纏。不成就具知根者。若異生諸結所繫。乃至諸纏。所纏。如前不成就已知根異生說。若聖者在見道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就已知根者在見道說。在修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就未知當知根者在修道說。通餘章義准此應知。

不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就耳鼻舌身女男苦憂根。緣識者。及不成就女男苦憂根。緣緣識者亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就耳鼻舌身女男苦憂根。緣識者。及不成就女男苦憂根。緣緣識者亦爾。通餘章義准此應知。

不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根滅者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏所纏。如前未離欲染在見修道聖者說。不成就耳鼻舌身女男樂苦根滅者亦爾。有差別者。不成就女男苦根滅者。應言在第二靜慮以上。不成就樂根滅者。應言在第三靜慮具縛。及在空無邊處以上。不成就喜根滅者。若異生在欲界具縛。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在第四靜慮以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者具縛入正性離生初剎那頃。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成就憂根滅者亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成就命及信等五根滅者。諸結所繫乃至諸纏所纏。若異生如前未離欲染諸異生說。若聖者在見修道。如前未離欲染在見修道諸聖者說。不成就意捨根滅者。若異生具縛。若聖者具縛。入正性離生初剎那頃。俱九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根滅者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏所纏。如前未離欲染在見修道聖者說。不成就耳鼻舌身女男樂苦根滅者亦爾。有差別者。不成就女男苦根滅者。應言在第二靜慮以上。不成就樂根滅者。應言在第三靜慮具縛。及在空無邊處以上。不成就喜根滅者。若異生在欲界具縛。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在第四靜慮以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者具縛入正性離生初剎那頃。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成就憂根滅者亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成就命及信等五根滅者。諸結所繫乃至諸纏所纏。若異生如前未離欲染諸異生說。若聖者在見修道。如前未離欲染在見修道諸聖者說。不成就意捨根滅者。若異生具縛。若聖者具縛。入正性離生初剎那頃。俱九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。通餘章義准此應知。

不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根滅緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識者。及不成就女男苦憂根滅緣識。及緣緣識者亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根滅緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識者。及不成就女男苦憂根滅緣識。及緣緣識者亦爾。通餘章義准此應知。

不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染在見修道諸聖者說。不成就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦爾。有差別者。不成就女男苦根斷道者。應言在第二靜慮以上不成就樂根斷道者。應言在第三靜慮未起加行道。及在空無邊處以上不成就喜根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在第四靜慮以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染在見修道諸聖者說。不成就憂根斷道者亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成就命信等五根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前在欲界不成就眼根斷道。異生聖者說。不成就意捨根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前在欲界不成就喜根斷道異生聖者說。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染在見修道諸聖者說。不成就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦爾。有差別者。不成就女男苦根斷道者。應言在第二靜慮以上不成就樂根斷道者。應言在第三靜慮未起加行道。及在空無邊處以上不成就喜根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在第四靜慮以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染在見修道諸聖者說。不成就憂根斷道者亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成就命信等五根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前在欲界不成就眼根斷道。異生聖者說。不成就意捨根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫乃至諸纏所纏。如前在欲界不成就喜根斷道異生聖者說。通餘章義准此應知。

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