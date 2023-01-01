阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十一五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十一五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中十門納息第四之二十一

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增。答眼根滅緣識。欲色界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。欲色界有為緣。無色界二部。及遍行隨眠隨增。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識亦爾。女根滅緣識。欲界二部。及遍行。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。男苦憂根滅緣識。及緣緣識亦爾。命根滅緣識。三界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界有為緣隨眠隨增。意捨信等五根滅緣識。及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增。答眼根滅緣識。欲色界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。欲色界有為緣。無色界二部。及遍行隨眠隨增。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識亦爾。女根滅緣識。欲界二部。及遍行。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。男苦憂根滅緣識。及緣緣識亦爾。命根滅緣識。三界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界有為緣隨眠隨增。意捨信等五根滅緣識。及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一一有幾隨眠隨增。答眼根斷道。緣識及緣緣識。三界四部隨眠隨增。耳鼻舌身命意捨信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。女根斷道緣識。欲界四部。色界三部隨眠隨增。緣緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識亦爾。樂根斷道。緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界四部隨眠隨增喜根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一一有幾隨眠隨增。答眼根斷道。緣識及緣緣識。三界四部隨眠隨增。耳鼻舌身命意捨信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。女根斷道緣識。欲界四部。色界三部隨眠隨增。緣緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識亦爾。樂根斷道。緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界四部隨眠隨增喜根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。幾為所緣縛非相應縛。幾為相應縛非所緣縛。幾為所緣縛亦相應縛。幾非所緣縛亦非相應縛。答眼根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂緣眼根欲色界他界地緣。遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。眼根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。眼根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及無色界見苦集所斷。不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠。眼根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見苦集所斷不遍行。色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛者無也。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界遍行。及修所斷隨眠。女根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界二部。色界見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。女根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界三部色界遍行。及修所斷隨眠。女根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷。一切色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。命根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂緣命根三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行及修所斷隨眠。命根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界三部隨眠。命根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界三部隨眠。命根緣緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。幾為所緣縛非相應縛。幾為相應縛非所緣縛。幾為所緣縛亦相應縛。幾非所緣縛亦非相應縛。答眼根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂緣眼根欲色界他界地緣。遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。眼根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。眼根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及無色界見苦集所斷。不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠。眼根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見苦集所斷不遍行。色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛者無也。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界遍行。及修所斷隨眠。女根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界二部。色界見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。女根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界三部色界遍行。及修所斷隨眠。女根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷。一切色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。命根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂緣命根三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行及修所斷隨眠。命根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界三部隨眠。命根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界三部隨眠。命根緣緣

識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。意根緣識。及緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣意根三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界有漏緣隨眠。意根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界無為緣隨眠。捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。樂根緣識所增隨眠。有為所緣縛。非相應縛。謂欲無色界見道所斷有漏緣。欲界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣樂根欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界遍行修所斷。及色界有漏緣隨眠。樂根所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界。見滅所斷一切色界見滅所斷無為緣。無色界見苦集所斷不遍行隨眠。樂根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界三部見道所斷有漏緣。色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷。有漏緣隨眠。樂根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷一切及色界見滅所斷無為緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂無色界遍行。修所斷及見道所斷。有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣喜根欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛。亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無為緣。無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠。喜根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。喜根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無為緣。及無色界見滅所斷一切隨眠。憂根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛者無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。意根緣識。及緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣意根三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界有漏緣隨眠。意根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界無為緣隨眠。捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。樂根緣識所增隨眠。有為所緣縛。非相應縛。謂欲無色界見道所斷有漏緣。欲界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣樂根欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界遍行修所斷。及色界有漏緣隨眠。樂根所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界。見滅所斷一切色界見滅所斷無為緣。無色界見苦集所斷不遍行隨眠。樂根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界三部見道所斷有漏緣。色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷。有漏緣隨眠。樂根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲無色界見滅所斷一切及色界見滅所斷無為緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂無色界遍行。修所斷及見道所斷。有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣喜根欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛。亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣隨眠。喜根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無為緣。無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠。喜根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界一切有漏緣。無色界遍行。修所斷見道所斷有漏緣隨眠。喜根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無為緣。及無色界見滅所斷一切隨眠。憂根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛者無也。

有為所緣縛亦相應縛。謂欲界一切有漏緣隨眠。憂根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界一切無漏緣。色界二部。及苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。憂根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界一切有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠。憂根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷無為緣。色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。信等五根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行。及見道所斷有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣信等五根。三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠。信等五根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。信等五根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界三部。及見道所斷有漏緣隨眠。信等五根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。三無漏根緣識所增隨眠。有為所緣縛。非相應縛。謂三界遍行修所斷。及見道所斷有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣隨眠。有為所緣縛亦相應縛者無也。三無漏根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。三無漏根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷。及見道所斷有漏緣隨眠。三無漏根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。幾為所緣縛。非相應縛。幾為相應縛。非所緣縛。幾為所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。答眼根滅緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為所緣縛亦相應縛。謂欲界一切有漏緣隨眠。憂根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界一切無漏緣。色界二部。及苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。憂根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲界一切有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠。憂根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷無為緣。色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。信等五根緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行。及見道所斷有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣信等五根。三界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠。信等五根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。信等五根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界三部。及見道所斷有漏緣隨眠。信等五根緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。三無漏根緣識所增隨眠。有為所緣縛。非相應縛。謂三界遍行修所斷。及見道所斷有漏緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣隨眠。有為所緣縛亦相應縛者無也。三無漏根緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。三無漏根緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷。及見道所斷有漏緣隨眠。三無漏根緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。幾為所緣縛。非相應縛。幾為相應縛。非所緣縛。幾為所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。答眼根滅緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂

欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有為緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲色界見滅所斷無為緣隨眠。有為所緣縛亦相應縛者無也。眼根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。欲色界見苦集所斷不遍行。及無色界遍行。修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有為緣隨眠。眼根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無為緣。無色界見滅所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。女根滅緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也。女根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。色界二部見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠。女根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷無為緣。色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根滅緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界遍行修所斷。及見滅所斷有為緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見滅所斷無為緣隨眠。有為所緣縛亦相應縛者無也。命根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見道所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠。命根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有為緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲色界見滅所斷無為緣隨眠。有為所緣縛亦相應縛者無也。眼根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。欲色界見苦集所斷不遍行。及無色界遍行。修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有為緣隨眠。眼根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷無為緣。無色界見滅所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。女根滅緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也。女根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。色界二部見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠。女根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷無為緣。色無色界二部。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根滅緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界遍行修所斷。及見滅所斷有為緣隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見滅所斷無為緣隨眠。有為所緣縛亦相應縛者無也。命根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見道所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠。命根滅緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者

無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠。意捨信等五根滅。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠。意捨信等五根滅。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。幾為所緣縛。非相應縛。幾為相應縛。非所緣縛。幾為所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。答眼根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠眼根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界三部。及見道所斷有漏緣隨眠。眼根斷道緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。耳鼻舌身根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。及欲色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。女根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛亦相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷一切。色界見道所斷一切。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂色無色界見道所斷有漏緣。無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。及欲界見道所斷有漏緣隨眠。女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠。命根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛者。謂三界三部。及見道所斷有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。幾為所緣縛。非相應縛。幾為相應縛。非所緣縛。幾為所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。答眼根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠眼根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界三部。及見道所斷有漏緣隨眠。眼根斷道緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。耳鼻舌身根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂欲界見道所斷有漏緣。及欲色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。女根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛亦相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂欲色界見滅所斷一切。色界見道所斷一切。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂色無色界見道所斷有漏緣。無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。及欲界見道所斷有漏緣隨眠。女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。及見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠。命根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛者無也。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛者。謂三界三部。及見道所斷有

漏緣隨眠。命根斷道緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。樂根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。樂根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。無色界遍行修所斷。及三界見道所斷有漏緣隨眠。樂根斷道緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。喜根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏緣隨眠。命根斷道緣緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。樂根斷道緣識所增隨眠。有為所緣縛非相應縛。謂三界見道所斷有漏緣。欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界遍行。及修所斷隨眠。樂根斷道緣識所增隨眠。非所緣縛。亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛。謂無色界見苦集所斷不遍行隨眠。有為相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有為所緣縛亦相應縛。謂欲色界三部。無色界遍行修所斷。及三界見道所斷有漏緣隨眠。樂根斷道緣緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛。亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。喜根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。於三界十五部心中。一一等無間生幾心。答眼根緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。於三界十五部心中。一一等無間生幾心。答眼根緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生幾心。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生十五心。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。一一等無間生幾心。答眼根滅緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心。答眼根滅緣識所增隨眠等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。耳乃至信等五根滅。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一一等無間生幾心。答眼根斷道緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生幾心。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生十五心。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生幾心。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生十五心。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。一一等無間生幾心。答眼根滅緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心。答眼根滅緣識所增隨眠等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。耳乃至信等五根滅。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一一等無間生幾心。答眼根斷道緣識及緣緣識。一一等無間生十五心。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生幾心。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠。一一等無間生十五心。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道緣識所增隨眠等無間生十心。緣緣識所增隨眠等無間生十五心。男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識。各具三。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。各具三。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根滅緣識及緣緣識。各具三。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根滅緣識及緣緣識。所增隨眠各具三。耳乃至信等五根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根斷道緣識及緣緣識。各具三。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠各具三。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識。各具三。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。各具三。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根滅緣識及緣緣識。各具三。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根滅緣識及緣緣識。所增隨眠各具三。耳乃至信等五根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根斷道緣識及緣緣識。各具三。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。當言有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠各具三。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。當言樂苦喜憂捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根滅緣識及緣緣識。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶。答眼根斷道緣識及緣緣識。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。當言樂苦喜憂捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至三無漏根。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根滅緣識及緣緣識。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶。答眼根斷道緣識及緣緣識。四根相應。除苦根。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠四根相應。除苦根。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。當言樂乃至捨根相應耶。答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠四根相應。除苦根。耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。

眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根緣識。空無邊處以下。及聖者生上成就異生生上不成就。緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾。女根緣識欲色界。及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就。緣緣識空無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。男苦憂根緣識及緣緣識亦爾。命根緣識及緣緣識。一切有情皆成就。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根緣識及緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根滅緣識欲色界。及聖者生無色界成就異生生無色界不成就。緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身樂喜根滅。緣識及緣緣識亦爾。女根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就。緣緣識空無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾。命根滅緣識及緣緣識。一切有情皆成就。意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根滅緣識及緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根緣識。空無邊處以下。及聖者生上成就異生生上不成就。緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾。女根緣識欲色界。及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就。緣緣識空無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。男苦憂根緣識及緣緣識亦爾。命根緣識及緣緣識。一切有情皆成就。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根緣識及緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。誰成就誰不成就。答眼根滅緣識欲色界。及聖者生無色界成就異生生無色界不成就。緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身樂喜根滅。緣識及緣緣識亦爾。女根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就。緣緣識空無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾。命根滅緣識及緣緣識。一切有情皆成就。意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識所增隨眠。誰成就誰不成就。答眼根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。命根滅緣識及緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。