阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十九五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十九五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中十門納息第四之十九

苦集諦緣識。有漏緣緣緣識有為緣。世俗智亦爾者。苦集諦等皆通三界九地。五部唯有漏故。如後四取蘊等應知其相。滅諦緣識三界二部。及遍行緣緣識有為緣者。如無為法應知其相。道諦緣識三界二部。及遍行緣緣識三界四部苦集滅道智。及三三摩地亦爾者。如三無漏根應知其相。四靜慮緣識。欲界四部。色界有為緣。無色界二部及遍行緣緣識欲無色界四部。色界有為緣者。四靜慮通有漏無漏。有漏者。唯色界通五部。無漏者。通四諦法類智品故。四靜慮十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善識。此及色界五部有為緣識合為九識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修所斷善識。十二無漏識。謂苦集類智品道法類智品故。四靜慮緣識欲界四部色界有為緣。無色界二部。及遍行隨眠隨增。四靜慮緣識十六識內十四識所緣。除欲無色界各見滅所斷識。及除色界無為緣識。無漏識中取苦集道智品故。四靜慮緣緣識。欲無色界四部。色界有為緣隨眠隨增。慈悲捨無量緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。淨解脫。後四勝處。前八遍處亦爾者。三無量通色界四地。淨解脫等唯第四靜慮皆唯有漏修所斷故。十六識內八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善。及染污無覆無記識。七無色界修所斷善識。八無漏識。謂苦集類智品故。三無量等緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。三無量等緣識。十六識內十二識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色無色界各四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。無色界見苦集所斷中。唯取遍行隨眠相應識。合為十一識。十二苦集道智品無漏識故。三無量等緣緣識欲界三部。色無色界四部隨眠隨增。喜無量緣識。欲色界三部緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界二部。及遍行。初二解脫。前四勝處亦爾者。喜無量等唯初二靜慮有漏修所斷故。十六識內七識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善。及染污無覆無記識。七無漏識。謂苦集類智品故。喜無量等緣識欲色界三部隨眠隨增。喜無量等緣識。十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集諦緣識。有漏緣緣緣識有為緣。世俗智亦爾者。苦集諦等皆通三界九地。五部唯有漏故。如後四取蘊等應知其相。滅諦緣識三界二部。及遍行緣緣識有為緣者。如無為法應知其相。道諦緣識三界二部。及遍行緣緣識三界四部苦集滅道智。及三三摩地亦爾者。如三無漏根應知其相。四靜慮緣識。欲界四部。色界有為緣。無色界二部及遍行緣緣識欲無色界四部。色界有為緣者。四靜慮通有漏無漏。有漏者。唯色界通五部。無漏者。通四諦法類智品故。四靜慮十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善識。此及色界五部有為緣識合為九識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修所斷善識。十二無漏識。謂苦集類智品道法類智品故。四靜慮緣識欲界四部色界有為緣。無色界二部。及遍行隨眠隨增。四靜慮緣識十六識內十四識所緣。除欲無色界各見滅所斷識。及除色界無為緣識。無漏識中取苦集道智品故。四靜慮緣緣識。欲無色界四部。色界有為緣隨眠隨增。慈悲捨無量緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。淨解脫。後四勝處。前八遍處亦爾者。三無量通色界四地。淨解脫等唯第四靜慮皆唯有漏修所斷故。十六識內八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善。及染污無覆無記識。七無色界修所斷善識。八無漏識。謂苦集類智品故。三無量等緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。三無量等緣識。十六識內十二識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色無色界各四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。無色界見苦集所斷中。唯取遍行隨眠相應識。合為十一識。十二苦集道智品無漏識故。三無量等緣緣識欲界三部。色無色界四部隨眠隨增。喜無量緣識。欲色界三部緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界二部。及遍行。初二解脫。前四勝處亦爾者。喜無量等唯初二靜慮有漏修所斷故。十六識內七識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷遍行隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善。及染污無覆無記識。七無漏識。謂苦集類智品故。喜無量等緣識欲色界三部隨眠隨增。喜無量等緣識。十六

識內十識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。合為七識。八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。九無色界修所斷善識。十苦集道智品無漏識故。喜無量等緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。前三無色緣識。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。前三無色通有漏無漏。有漏者。唯無色界通五部。無漏者。通四諦類智品故。十六識內。十三識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。并無色界五部有為緣識。合為十二識。十三無漏識。謂苦集道類智品。前三無色緣識。亦十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。并無色界五部有為緣識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。前三無色緣識及緣緣識。俱欲界三部。色界四部。無色界有為緣隨眠隨增。非想非非想處緣識。欲色界三部。無色界有漏緣緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。非想非非想處唯有漏通五部故十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及無色界五部有漏緣識。合為十一識。十二無漏識謂苦集類智品故。非想非非想處緣識。欲色界三部無色界有漏緣隨眠隨增。非想非非想處緣識。十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。并無色界五部有為緣識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。非想非非想處緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣隨眠隨增。空識無邊處。無所有處。解脫緣識。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。此三解脫通有漏無漏。有漏者。唯無色界修所斷加行善攝。無漏者。唯類智品故。十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。合為七識。八無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。九無色界見集所斷遍行隨眠相應識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修所斷善。及染污無覆無記識。十二無漏識謂苦集道類智品。此三解脫緣識。亦十二識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。色無色界各四部識。除見滅所斷識。合為十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識內十識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。合為七識。八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。九無色界修所斷善識。十苦集道智品無漏識故。喜無量等緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。前三無色緣識。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。前三無色通有漏無漏。有漏者。唯無色界通五部。無漏者。通四諦類智品故。十六識內。十三識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。并無色界五部有為緣識。合為十二識。十三無漏識。謂苦集道類智品。前三無色緣識。亦十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。并無色界五部有為緣識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。前三無色緣識及緣緣識。俱欲界三部。色界四部。無色界有為緣隨眠隨增。非想非非想處緣識。欲色界三部。無色界有漏緣緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。非想非非想處唯有漏通五部故十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及無色界五部有漏緣識。合為十一識。十二無漏識謂苦集類智品故。非想非非想處緣識。欲色界三部無色界有漏緣隨眠隨增。非想非非想處緣識。十六識內十三識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。及色界四部識。除見滅所斷識。於見道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。并無色界五部有為緣識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。非想非非想處緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣隨眠隨增。空識無邊處。無所有處。解脫緣識。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。此三解脫通有漏無漏。有漏者。唯無色界修所斷加行善攝。無漏者。唯類智品故。十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。合為七識。八無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。九無色界見集所斷遍行隨眠相應識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修所斷善。及染污無覆無記識。十二無漏識謂苦集道類智品。此三解脫緣識。亦十二識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。色無色界各四部識。除見滅所斷識。合為十一

識。十二苦集道智品無漏識故。此三解脫緣識。緣緣識。俱欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。後二解脫。及後二遍處緣識。三界三部。緣緣識欲界三部。色無色界四部者。此四法唯無色界修所斷加行善攝故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合為六識。七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。八無色界見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界修所斷善。及染污無覆無記識十無漏識。謂苦集類智品故。此四法緣識。三界三部隨眠隨增。此四法緣識。十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集修所斷識。及色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。并苦集道智品無漏識故。此四法緣緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷者。法智在六地故。十六識內四識所緣。一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。二欲界修所斷善識。三色界修所斷善識。四無漏識。謂道法智品故。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷隨眠隨增。法智緣識。十六識內九識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界修所斷善。及染污無覆無記識。八無色界修所斷善識。九苦集道智品無漏識故。法智緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。類智在九地故。十六識內六識所緣。謂色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。及三界修所斷善識。合為五識。六無漏識。謂道類智品故。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷隨眠隨增。此類智緣識十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集所斷遍行隨眠相應識。及修所斷善。及染污無覆無記識。并色無色界各見道所斷一切隨眠相應識。合為十一識。十二苦集道智品無漏識故。類智緣緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。問何界何地見道所斷邪見。緣何品何地聖道耶。有作是說。彼邪見但緣斷對治聖道。若作是說。欲界邪見但緣未至定所攝聖道。初靜慮邪見。但緣三地所攝聖道。第二靜慮邪見但緣四地所攝聖道。第三靜慮邪見但緣五地所攝聖道。第四靜慮。及無色界邪見。皆但緣六地所攝聖道。復有說者。彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識。十二苦集道智品無漏識故。此三解脫緣識。緣緣識。俱欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。後二解脫。及後二遍處緣識。三界三部。緣緣識欲界三部。色無色界四部者。此四法唯無色界修所斷加行善攝故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合為六識。七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。八無色界見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界修所斷善。及染污無覆無記識十無漏識。謂苦集類智品故。此四法緣識。三界三部隨眠隨增。此四法緣識。十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集修所斷識。及色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。并苦集道智品無漏識故。此四法緣緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷者。法智在六地故。十六識內四識所緣。一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。二欲界修所斷善識。三色界修所斷善識。四無漏識。謂道法智品故。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷隨眠隨增。法智緣識。十六識內九識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界修所斷善。及染污無覆無記識。八無色界修所斷善識。九苦集道智品無漏識故。法智緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。類智在九地故。十六識內六識所緣。謂色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。及三界修所斷善識。合為五識。六無漏識。謂道類智品故。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷隨眠隨增。此類智緣識十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集所斷遍行隨眠相應識。及修所斷善。及染污無覆無記識。并色無色界各見道所斷一切隨眠相應識。合為十一識。十二苦集道智品無漏識故。類智緣緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。問何界何地見道所斷邪見。緣何品何地聖道耶。有作是說。彼邪見但緣斷對治聖道。若作是說。欲界邪見但緣未至定所攝聖道。初靜慮邪見。但緣三地所攝聖道。第二靜慮邪見但緣四地所攝聖道。第三靜慮邪見但緣五地所攝聖道。第四靜慮。及無色界邪見。皆但緣六地所攝聖道。復有說者。彼

邪見亦緣厭壞對治聖道。若作是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖道。空無邊處邪見。緣七地所攝聖道。識無邊處邪見緣八地所攝聖道。無所有處及非想非非想處邪見。俱緣九地所攝聖道。評曰。應作是說。欲界見道所斷邪見。緣六地一切法智品聖道。色無色界見道所斷邪見。皆緣九地一切類智品聖道。以種類同故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部及遍行。緣緣識。三界四部者。他心智通有漏無漏。有漏者。通色界四地。唯修所斷加行善攝。無漏者。通四靜慮地。道法類智品故。他心智十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。八色界修所斷善。及染污無覆無記識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一無漏識。謂苦集類智品。及道法類智品故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。他心智緣識十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷。無色界見苦集所斷識中。唯取遍行隨眠相應識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。他心智緣緣識。三界四部隨眠隨增。三重三摩地緣識三界三部。緣緣識三界四部者。三重三摩地通三界九地。唯修所斷加行善攝故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。如欲界三部識。色無色界各三部識亦爾。合為九識。十無漏識。謂苦集法類智品故。三重三摩地緣識。三界三部隨眠隨增。三重三摩地緣識。十六識內十三識所緣。謂三界各四部識除見滅所斷。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。三重三摩地緣緣識。三界四部隨眠隨增有身見結緣識三界三部者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識三界四部者。謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷有身見。順下分結有身見邊執見亦爾者。謂五順下分結中有身見。五見中有身見邊執見緣識緣緣識隨眠隨增。亦如三結中有身見結說。戒禁取結緣識三界三部。及見道所斷有漏緣者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷三部。及見道所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識三界四部者。謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷。戒禁取。及戒禁取身繫。戒禁取順下分結。戒禁取亦爾者。謂四取中戒禁取。四身繫中戒禁取。五順下分結中戒禁取。五見中戒禁取。緣緣識。緣緣識隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見亦緣厭壞對治聖道。若作是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖道。空無邊處邪見。緣七地所攝聖道。識無邊處邪見緣八地所攝聖道。無所有處及非想非非想處邪見。俱緣九地所攝聖道。評曰。應作是說。欲界見道所斷邪見。緣六地一切法智品聖道。色無色界見道所斷邪見。皆緣九地一切類智品聖道。以種類同故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部及遍行。緣緣識。三界四部者。他心智通有漏無漏。有漏者。通色界四地。唯修所斷加行善攝。無漏者。通四靜慮地。道法類智品故。他心智十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。八色界修所斷善。及染污無覆無記識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一無漏識。謂苦集類智品。及道法類智品故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。他心智緣識十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷。無色界見苦集所斷識中。唯取遍行隨眠相應識。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。他心智緣緣識。三界四部隨眠隨增。三重三摩地緣識三界三部。緣緣識三界四部者。三重三摩地通三界九地。唯修所斷加行善攝故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。如欲界三部識。色無色界各三部識亦爾。合為九識。十無漏識。謂苦集法類智品故。三重三摩地緣識。三界三部隨眠隨增。三重三摩地緣識。十六識內十三識所緣。謂三界各四部識除見滅所斷。合為十二識。十三苦集道智品無漏識故。三重三摩地緣緣識。三界四部隨眠隨增有身見結緣識三界三部者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識三界四部者。謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷有身見。順下分結有身見邊執見亦爾者。謂五順下分結中有身見。五見中有身見邊執見緣識緣緣識隨眠隨增。亦如三結中有身見結說。戒禁取結緣識三界三部。及見道所斷有漏緣者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷三部。及見道所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識三界四部者。謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷。戒禁取。及戒禁取身繫。戒禁取順下分結。戒禁取亦爾者。謂四取中戒禁取。四身繫中戒禁取。五順下分結中戒禁取。五見中戒禁取。緣緣識。緣緣識隨

眠隨增。亦如三結中戒禁取結說。疑結緣識有漏緣者。謂此結緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增。緣緣識有為緣者。謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠隨增。無明漏暴流軛見取。此實執身繫。貪慢結疑。順下分結。邪見見取。意觸所生愛身。慢無明見疑隨眠。愛慢無明見取疑結亦爾者。謂三漏中無明。四暴流軛中無明。四取中見取。四身繫中此實執。五結中貪慢。五順下分結中疑。五見中邪見見取。六愛身中意觸所生愛。七隨眠中慢無明見疑。九結中愛慢無明見。及取疑。緣識緣緣識隨眠隨增。亦如三結中疑結說。三不善根及欲漏緣識。欲界有漏緣色界遍行。及修所斷者。謂此四法緣識。欲界五部有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此四法緣緣識。欲界五部有為緣。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲暴流軛取前二身繫。除惡作餘蓋瞋結。前二順下分結。欲貪瞋恚隨眠恚結亦爾者。謂四暴流軛取中欲。四身繫中前二。五蓋中除惡作餘。五結中瞋。五順下分結中前二。七隨眠中欲貪瞋恚。九結中恚結。緣識隨眠隨增。亦如三不善根。及欲漏說。有漏緣識。欲界三部。色無色界有漏緣者。謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部。色無色界各五部有漏緣隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色有為緣者。謂有漏緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各五部有為緣隨眠隨增。有暴流軛我語取。有貪隨眠亦爾者。謂四暴流軛中有。四取中我語。七隨眠中有貪。緣識緣緣識隨眠隨增。亦如三漏中有漏說惡作蓋緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷者。謂此蓋緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此蓋緣緣識。欲界四部。除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。嫉慳結鼻舌觸所生愛身。嫉慳結亦爾者。謂五結中嫉慳。六愛身中鼻舌觸所生愛。九結中嫉慳。緣識緣緣識隨眠隨增。亦如惡作蓋說。色貪順上分結緣識欲色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此結緣識。欲色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色界四部者。謂此結緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部隨眠隨增除見滅所斷。後四順上分結。緣識三界三部者。謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色四部者。謂此結緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷。隨眠隨增。眼耳身觸所生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠隨增。亦如三結中戒禁取結說。疑結緣識有漏緣者。謂此結緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增。緣緣識有為緣者。謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠隨增。無明漏暴流軛見取。此實執身繫。貪慢結疑。順下分結。邪見見取。意觸所生愛身。慢無明見疑隨眠。愛慢無明見取疑結亦爾者。謂三漏中無明。四暴流軛中無明。四取中見取。四身繫中此實執。五結中貪慢。五順下分結中疑。五見中邪見見取。六愛身中意觸所生愛。七隨眠中慢無明見疑。九結中愛慢無明見。及取疑。緣識緣緣識隨眠隨增。亦如三結中疑結說。三不善根及欲漏緣識。欲界有漏緣色界遍行。及修所斷者。謂此四法緣識。欲界五部有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此四法緣緣識。欲界五部有為緣。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲暴流軛取前二身繫。除惡作餘蓋瞋結。前二順下分結。欲貪瞋恚隨眠恚結亦爾者。謂四暴流軛取中欲。四身繫中前二。五蓋中除惡作餘。五結中瞋。五順下分結中前二。七隨眠中欲貪瞋恚。九結中恚結。緣識隨眠隨增。亦如三不善根。及欲漏說。有漏緣識。欲界三部。色無色界有漏緣者。謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部。色無色界各五部有漏緣隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色有為緣者。謂有漏緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各五部有為緣隨眠隨增。有暴流軛我語取。有貪隨眠亦爾者。謂四暴流軛中有。四取中我語。七隨眠中有貪。緣識緣緣識隨眠隨增。亦如三漏中有漏說惡作蓋緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷者。謂此蓋緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此蓋緣緣識。欲界四部。除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。嫉慳結鼻舌觸所生愛身。嫉慳結亦爾者。謂五結中嫉慳。六愛身中鼻舌觸所生愛。九結中嫉慳。緣識緣緣識隨眠隨增。亦如惡作蓋說。色貪順上分結緣識欲色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此結緣識。欲色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色界四部者。謂此結緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部隨眠隨增除見滅所斷。後四順上分結。緣識三界三部者。謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色四部者。謂此結緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷。隨眠隨增。眼耳身觸所生

愛身緣識。欲色界三部者。謂此愛身緣識。欲色界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識欲色界四部。無色界遍行。及修所斷者。謂此愛身緣緣識。欲色界各四部。除見滅所斷。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界見苦集。及修所斷隨眠緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界四部。除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠緣識。欲界三部。及見滅所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。及見滅所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界五部有為緣。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠緣識。欲界三部。及見道所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。及見道所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界四部除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增色界見苦集。及修所斷隨眠緣識。欲色界三部無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠欲色界各見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷。隨眠隨增色界見滅所斷隨眠緣識。欲色界三部。及色界見滅所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部。及色界見滅所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色界有為緣。無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界五部有為緣。無色界四部。除見滅所斷隨眠隨增。色界見道所斷隨眠緣識。欲色界三部。及色界見道所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲色界各見苦集修所斷三部。及色界見道所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色各四部。除見滅所斷隨眠隨增。無色界見苦集。及修所斷隨眠緣識。三界三部者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛身緣識。欲色界三部者。謂此愛身緣識。欲色界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識欲色界四部。無色界遍行。及修所斷者。謂此愛身緣緣識。欲色界各四部。除見滅所斷。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界見苦集。及修所斷隨眠緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界四部。除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠緣識。欲界三部。及見滅所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。及見滅所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界五部有為緣。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠緣識。欲界三部。及見道所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。及見道所斷有漏緣。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界四部除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增色界見苦集。及修所斷隨眠緣識。欲色界三部無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠欲色界各見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷。隨眠隨增色界見滅所斷隨眠緣識。欲色界三部。及色界見滅所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部。及色界見滅所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色界有為緣。無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界五部有為緣。無色界四部。除見滅所斷隨眠隨增。色界見道所斷隨眠緣識。欲色界三部。及色界見道所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣識。欲色界各見苦集修所斷三部。及色界見道所斷有漏緣。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色各四部。除見滅所斷隨眠隨增。無色界見苦集。及修所斷隨眠緣識。三界三部者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修

所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界見滅所斷有漏緣者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。及無色界見滅所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界四部。除見滅所斷。無色界五部。有為緣隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界見道所斷有漏緣者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。及無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界見滅所斷有漏緣者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。及無色界見滅所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界四部。除見滅所斷。無色界五部。有為緣隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界見道所斷有漏緣者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。及無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷隨眠隨增。

問何故此中但說緣識及緣緣識。不說緣緣緣識等耶。答為遮展轉無窮過故。謂若更說第三緣識。復應更說第四緣識。如是展轉即為無窮。復次如等無間緣但應思惟至第二轉。不應思惟第三轉等。所緣緣亦應爾。復次諸法緣識。與緣緣識隨眠隨增。多分有異。故定應說。第三轉等隨眠隨增。多分無異故不復說。復次阿毘達磨略示方隅。令開智者展轉悟入。故不復說第三轉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故此中但說緣識及緣緣識。不說緣緣緣識等耶。答為遮展轉無窮過故。謂若更說第三緣識。復應更說第四緣識。如是展轉即為無窮。復次如等無間緣但應思惟至第二轉。不應思惟第三轉等。所緣緣亦應爾。復次諸法緣識。與緣緣識隨眠隨增。多分有異。故定應說。第三轉等隨眠隨增。多分無異故不復說。復次阿毘達磨略示方隅。令開智者展轉悟入。故不復說第三轉等。

意根乃至無色界修所斷無明隨眠。於三界十五部心中。一一等無間生幾心耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說心與心為等無間緣非心所。心所與心所為等無間緣非心。如譬喻者。為遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣。非唯相似故作斯論。此中欲顯等無間緣。是故唯問心心所法。問此中何故但問生有漏心。不問生無漏心耶。答此是結蘊。唯有漏心。能增長結。故偏說之。問分別諸結但依五部。今何故問十五心耶。答今此蘊中非唯顯結。亦顯結事。此通三界故。問三界十五部心。心心所中心最為勝。故此獨問不問心所。此中生者說正生時。等無間緣作用時故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根乃至無色界修所斷無明隨眠。於三界十五部心中。一一等無間生幾心耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有說心與心為等無間緣非心所。心所與心所為等無間緣非心。如譬喻者。為遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣。非唯相似故作斯論。此中欲顯等無間緣。是故唯問心心所法。問此中何故但問生有漏心。不問生無漏心耶。答此是結蘊。唯有漏心。能增長結。故偏說之。問分別諸結但依五部。今何故問十五心耶。答今此蘊中非唯顯結。亦顯結事。此通三界故。問三界十五部心。心心所中心最為勝。故此獨問不問心所。此中生者說正生時。等無間緣作用時故。

說一切心總有十六。即前十五及無漏心。問此十六心展轉相望各從幾生。復各生幾。答欲界前四部心。各從十五心生。除無漏心。唯能生欲界五部心。非下地染污心能生上地心故。亦非染污心能生無漏心故。欲界修所斷心從十六心生。復能生十六心。色界前四部心從十一心生除欲界前四部心及無漏心。唯能生欲色界十心。色界修所斷心從十二心生。除欲界前四部心。復能生十六心。無色界前四部心從七心生。謂自界五部心。及欲色各修所斷心。復能生十五心。除無漏心。無色界修所斷心從八心生。謂自界五部心欲色界各修所斷心。及無漏心。復能生十六心。無漏心從四心生。復能生四心。謂三界各修所斷心及無漏心。非無漏心與染污心相入出故。此中總據一切有情。或一切時容有而說。非但說一補特伽羅。於一剎那有如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一切心總有十六。即前十五及無漏心。問此十六心展轉相望各從幾生。復各生幾。答欲界前四部心。各從十五心生。除無漏心。唯能生欲界五部心。非下地染污心能生上地心故。亦非染污心能生無漏心故。欲界修所斷心從十六心生。復能生十六心。色界前四部心從十一心生除欲界前四部心及無漏心。唯能生欲色界十心。色界修所斷心從十二心生。除欲界前四部心。復能生十六心。無色界前四部心從七心生。謂自界五部心。及欲色各修所斷心。復能生十五心。除無漏心。無色界修所斷心從八心生。謂自界五部心欲色界各修所斷心。及無漏心。復能生十六心。無漏心從四心生。復能生四心。謂三界各修所斷心及無漏心。非無漏心與染污心相入出故。此中總據一切有情。或一切時容有而說。非但說一補特伽羅。於一剎那有如是事。

意根等無間生十五心者。十六心中除無漏心。非所說故。此則總說。有差別者。若未離欲界染欲界意根等無間容生六心。謂欲界五及色界修所斷心。即未至定加行善心。若已離欲界染未離色界染。欲界意根等無間容生十心。謂欲界五如退等時。及色界五如續生等時。若已離色界染欲界意根等無間容生十一心。謂欲界五如退等時。色界一如入定時。無色界五如續生時。若未離色界染色界意根等無間容生十一心。謂欲界五如續生或退等時。色界五無色界修所斷心。即空無邊處近分加行善心等如入定時。若已離色界染色界意根等無間容生十一心。謂欲界修所斷心即通果心等。色界五如退等時。無色界五如續生等時。無色界意根等無間容生十五心。謂欲界五如續生時。色界五如續生退等時。及無色界五。捨及信等五根亦爾者。生十五心如意根故。樂根等無間生十一心者。謂欲色界各五。及無色界修所斷心。即第三靜慮樂根等無間。超入空無邊處有漏定故樂等四受及五識身必不命終故。等無間不生無色前四部心。苦根等無間生五心者。謂欲界五憂根亦爾者。亦生五心如苦根故。非從憂苦能入定心。彼與定心極相違故。喜根等無間生十心者。謂欲色界各五部心。欲界喜根生欲界五。色界喜根生色界五。非欲界喜根等無間。生色界染污喜俱心亦非色界喜根等無間生欲界染污喜俱心。喜根唯能引自地煩惱故。此中有說。色界喜根等無間生欲界善無記心。欲界喜根等無間。不生色界善無記心。要欲界捨根等無間能生色界心等故未知當知根等無間不生心者。不生三界十五心故。即由此義經說見道名無相者。無間不生有漏心故。已知具知根等無間生三心者。謂三界修所斷善心。此中得預流一來果已或以欲界心出。或以未至定心出。得不還果已若依未至定者。亦以此二心出。若依餘五地者。皆以自地出。得阿羅漢果已若依未至定者。或以欲界心出。或以未至定心出。若依無所有處者或以無所有處心出。或以非想非非想處心出。若依餘地者。皆以自地心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根等無間生十五心者。十六心中除無漏心。非所說故。此則總說。有差別者。若未離欲界染欲界意根等無間容生六心。謂欲界五及色界修所斷心。即未至定加行善心。若已離欲界染未離色界染。欲界意根等無間容生十心。謂欲界五如退等時。及色界五如續生等時。若已離色界染欲界意根等無間容生十一心。謂欲界五如退等時。色界一如入定時。無色界五如續生時。若未離色界染色界意根等無間容生十一心。謂欲界五如續生或退等時。色界五無色界修所斷心。即空無邊處近分加行善心等如入定時。若已離色界染色界意根等無間容生十一心。謂欲界修所斷心即通果心等。色界五如退等時。無色界五如續生等時。無色界意根等無間容生十五心。謂欲界五如續生時。色界五如續生退等時。及無色界五。捨及信等五根亦爾者。生十五心如意根故。樂根等無間生十一心者。謂欲色界各五。及無色界修所斷心。即第三靜慮樂根等無間。超入空無邊處有漏定故樂等四受及五識身必不命終故。等無間不生無色前四部心。苦根等無間生五心者。謂欲界五憂根亦爾者。亦生五心如苦根故。非從憂苦能入定心。彼與定心極相違故。喜根等無間生十心者。謂欲色界各五部心。欲界喜根生欲界五。色界喜根生色界五。非欲界喜根等無間。生色界染污喜俱心亦非色界喜根等無間生欲界染污喜俱心。喜根唯能引自地煩惱故。此中有說。色界喜根等無間生欲界善無記心。欲界喜根等無間。不生色界善無記心。要欲界捨根等無間能生色界心等故未知當知根等無間不生心者。不生三界十五心故。即由此義經說見道名無相者。無間不生有漏心故。已知具知根等無間生三心者。謂三界修所斷善心。此中得預流一來果已或以欲界心出。或以未至定心出。得不還果已若依未至定者。亦以此二心出。若依餘五地者。皆以自地出。得阿羅漢果已若依未至定者。或以欲界心出。或以未至定心出。若依無所有處者或以無所有處心出。或以非想非非想處心出。若依餘地者。皆以自地心出。

眼耳身識界生十心者。謂欲色界各五部。唯生自界鼻舌識界。生五心者謂欲界五部。無漏法生三心者。謂三界修所斷。過去法生二心者。謂色無色界修所斷。即出滅定無想異熟。無想定心至生用時。過去能入心心所法。爾時方有等無間緣取與果用。問出無想異熟心為通色界五部。為但修所斷耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若通色界五部。此中何故不說。謂此中應說過去生六心。何故但言過去生二。若但修所斷根蘊所說當云何通。如說。彼想起已彼諸有情從彼處歿。彼想應言或善或無記。於彼想色界有漏緣隨眠隨增。答應作是說出無想異熟心通色界五部。問若爾。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中但說出無想滅定心加行功用力所引故。出無想異熟心非加行功用力所引起。故此不說。復次此中但說唯是善心出。無想異熟心或善或染或無記。故此不說。有作是說。出無想異熟心唯修所斷。問根蘊所說當云何通。答彼文應作是說。於彼想色界遍行隨眠隨增。然遮無漏緣故說有漏緣隨眠隨增。評曰。此二說中前說為善。問何故彼想非無漏緣隨眠隨增。答彼執無想為涅槃。執無想定為聖道。是故爾時不起邪見撥無滅道。從此以後容起邪見。未來法不生心者非等無間緣故。四無量生六心者。謂色界五部及欲界修所斷。緣欲界故。緣有情故。不能引起無色界心前二解脫。前四勝處。應知亦爾。緣欲界故。第四第五解脫生六心者。謂無色界五部。及色界修所斷。他心智生六心者。謂色界五部及欲界修所斷。五通等無間不能引起無色界心。第三解脫。後四勝處。前八遍處。生五心者。謂色界五部皆事別觀。不能引起無色界心。後二遍處生五心者。謂無色界五部是假想觀。不能引起色界定心。第八解脫不生心者。雖是心等無間而非心等無間緣故。法智生二心者。謂欲色界修所斷心。緣欲界四諦故。不能引起無色界心。色貪順上分結生二心者。謂欲色界修所斷心下地染心不生上故。後四順上分結生三心者。謂三界修所斷心。由此五結不還身中方現行故。餘文易了。故不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳身識界生十心者。謂欲色界各五部。唯生自界鼻舌識界。生五心者謂欲界五部。無漏法生三心者。謂三界修所斷。過去法生二心者。謂色無色界修所斷。即出滅定無想異熟。無想定心至生用時。過去能入心心所法。爾時方有等無間緣取與果用。問出無想異熟心為通色界五部。為但修所斷耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若通色界五部。此中何故不說。謂此中應說過去生六心。何故但言過去生二。若但修所斷根蘊所說當云何通。如說。彼想起已彼諸有情從彼處歿。彼想應言或善或無記。於彼想色界有漏緣隨眠隨增。答應作是說出無想異熟心通色界五部。問若爾。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中但說出無想滅定心加行功用力所引故。出無想異熟心非加行功用力所引起。故此不說。復次此中但說唯是善心出。無想異熟心或善或染或無記。故此不說。有作是說。出無想異熟心唯修所斷。問根蘊所說當云何通。答彼文應作是說。於彼想色界遍行隨眠隨增。然遮無漏緣故說有漏緣隨眠隨增。評曰。此二說中前說為善。問何故彼想非無漏緣隨眠隨增。答彼執無想為涅槃。執無想定為聖道。是故爾時不起邪見撥無滅道。從此以後容起邪見。未來法不生心者非等無間緣故。四無量生六心者。謂色界五部及欲界修所斷。緣欲界故。緣有情故。不能引起無色界心前二解脫。前四勝處。應知亦爾。緣欲界故。第四第五解脫生六心者。謂無色界五部。及色界修所斷。他心智生六心者。謂色界五部及欲界修所斷。五通等無間不能引起無色界心。第三解脫。後四勝處。前八遍處。生五心者。謂色界五部皆事別觀。不能引起無色界心。後二遍處生五心者。謂無色界五部是假想觀。不能引起色界定心。第八解脫不生心者。雖是心等無間而非心等無間緣故。法智生二心者。謂欲色界修所斷心。緣欲界四諦故。不能引起無色界心。色貪順上分結生二心者。謂欲色界修所斷心下地染心不生上故。後四順上分結生三心者。謂三界修所斷心。由此五結不還身中方現行故。餘文易了。故不分別。