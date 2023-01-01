阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十五五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十五五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮佛足退坐一面。而白佛言。世尊。說有明界淨界。空無邊處界。識無邊處界。無所有處界。非想非非想處界。滅界。如是七界緣何施設。世尊告曰。緣闇故施設明界。緣不淨故施設淨界。緣色趣故施設空無邊處界。緣邊際故施設識無邊處界。緣所有故施設無所有處界。緣有身故施設非想非非想處界。緣有身滅故施設滅界。問此中苾芻依何事問。世尊復以何事而答。答此中苾芻依八解脫覆相而問。佛亦以此覆相而答。明界者。謂初二解脫。淨界者。謂第三解脫。四無色處界者。謂四無色解脫。滅界者。謂想受滅解脫。問何故苾芻依八解脫覆相而問答。以彼苾芻少欲喜足覆藏己善。不欲令他知自有德故作此問。問何故世尊以八解脫覆相而答。答欲令苾芻意樂滿故。謂彼苾芻作如是念。若佛為我覆相而答。八解脫者豈不善哉。由此世尊覆相而答。此中緣闇故施設明界者。闇謂欲界緣色處貪。初二解脫是彼對治故緣彼立。緣不淨故施設淨界者。不淨謂初二解脫第三解脫。是彼對治故緣彼立。緣色趣故施設空無邊處界者。色趣謂第四靜慮第四解脫。是彼對治故緣彼立。緣邊際故施設識無邊處界者。邊際謂空無邊處。彼住色邊際故。第五解脫是彼對治故緣彼立。緣所有故施設無所有處界者。所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故。第六解脫是彼對治故緣彼立。緣有身故施設非想非非想處界者。有身謂無所有處。此猶有生死身非全無所有故。第七解脫是彼對治故緣彼立。緣有身滅故施設滅界者。有身滅謂非想非非想處。以彼能滅無所有處有身法故。第八解脫是彼對治故緣彼立。有作是說。此中苾芻依略廣離三界染覆相而問。世尊亦以此覆相而答。明界者。略顯離欲界染加行道。此緣闇施設者。闇謂欲界緣五欲貪。色界加行是彼對治故緣彼立。淨界者略顯離欲界染。空無邊處界者。略顯離色界染。識無邊無所有非想非非想處界者。廣顯離無色界染。滅界者略顯離無色界染。此中有說。明界者略顯離欲界染。唯未至定斷欲闇故。淨界者廣顯離色界染。以四靜慮等皆名淨故。空無邊處界者。略顯離色界染。後三無色處界者。廣顯離無色界染滅界者。略顯離無色界染。欲界唯有一地染故。略顯對治色無色界各有四地染故。廣略顯彼對治。譬喻者說。此中苾芻依八等至覆相而問。佛亦以此覆相而答。然此經文誦者增減。謂增減界而減廣界。明界者。謂初二靜慮此緣闇施設者。闇謂外緣諸蓋。初二靜慮是彼對治故緣彼立。淨界者。謂第三靜慮。廣界者。謂第四靜慮。四無色處界即四無色處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。有一苾芻來詣佛所。頂禮佛足退坐一面。而白佛言。世尊。說有明界淨界。空無邊處界。識無邊處界。無所有處界。非想非非想處界。滅界。如是七界緣何施設。世尊告曰。緣闇故施設明界。緣不淨故施設淨界。緣色趣故施設空無邊處界。緣邊際故施設識無邊處界。緣所有故施設無所有處界。緣有身故施設非想非非想處界。緣有身滅故施設滅界。問此中苾芻依何事問。世尊復以何事而答。答此中苾芻依八解脫覆相而問。佛亦以此覆相而答。明界者。謂初二解脫。淨界者。謂第三解脫。四無色處界者。謂四無色解脫。滅界者。謂想受滅解脫。問何故苾芻依八解脫覆相而問答。以彼苾芻少欲喜足覆藏己善。不欲令他知自有德故作此問。問何故世尊以八解脫覆相而答。答欲令苾芻意樂滿故。謂彼苾芻作如是念。若佛為我覆相而答。八解脫者豈不善哉。由此世尊覆相而答。此中緣闇故施設明界者。闇謂欲界緣色處貪。初二解脫是彼對治故緣彼立。緣不淨故施設淨界者。不淨謂初二解脫第三解脫。是彼對治故緣彼立。緣色趣故施設空無邊處界者。色趣謂第四靜慮第四解脫。是彼對治故緣彼立。緣邊際故施設識無邊處界者。邊際謂空無邊處。彼住色邊際故。第五解脫是彼對治故緣彼立。緣所有故施設無所有處界者。所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故。第六解脫是彼對治故緣彼立。緣有身故施設非想非非想處界者。有身謂無所有處。此猶有生死身非全無所有故。第七解脫是彼對治故緣彼立。緣有身滅故施設滅界者。有身滅謂非想非非想處。以彼能滅無所有處有身法故。第八解脫是彼對治故緣彼立。有作是說。此中苾芻依略廣離三界染覆相而問。世尊亦以此覆相而答。明界者。略顯離欲界染加行道。此緣闇施設者。闇謂欲界緣五欲貪。色界加行是彼對治故緣彼立。淨界者略顯離欲界染。空無邊處界者。略顯離色界染。識無邊無所有非想非非想處界者。廣顯離無色界染。滅界者略顯離無色界染。此中有說。明界者略顯離欲界染。唯未至定斷欲闇故。淨界者廣顯離色界染。以四靜慮等皆名淨故。空無邊處界者。略顯離色界染。後三無色處界者。廣顯離無色界染滅界者。略顯離無色界染。欲界唯有一地染故。略顯對治色無色界各有四地染故。廣略顯彼對治。譬喻者說。此中苾芻依八等至覆相而問。佛亦以此覆相而答。然此經文誦者增減。謂增減界而減廣界。明界者。謂初二靜慮此緣闇施設者。闇謂外緣諸蓋。初二靜慮是彼對治故緣彼立。淨界者。謂第三靜慮。廣界者。謂第四靜慮。四無色處界即四無色處。

即此經說。時彼苾芻聞佛所說歡喜敬受。復白佛言。世尊。明界乃至滅界由何定得。佛告苾芻。如是諸界由自行餘定得。苾芻聞已歡喜敬受禮佛而去。此中有說。彼問得界。復有說者。彼問得斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此經說。時彼苾芻聞佛所說歡喜敬受。復白佛言。世尊。明界乃至滅界由何定得。佛告苾芻。如是諸界由自行餘定得。苾芻聞已歡喜敬受禮佛而去。此中有說。彼問得界。復有說者。彼問得斷。

若問得界彼問意言。如是諸界由何定得彼體。佛答意言。明界乃至非想非非想處界。由自行定得。自行定者謂自近分。由自近分離下地染得自地解脫。謂由初靜慮近分離欲界染得初二解脫。由第四靜慮近分離第三靜慮染得淨解脫。由空無邊處近分離第四靜慮染得空無邊處解脫。乃至由非想非非想處近分。離無所有處染得非想非非想處解脫。唯有滅界由餘定得。餘定者謂有所依定。即是非想非非想處。彼是諸有根本定故。或有說。此名有勝定。於諸有中此最勝故。或說此名想受滅定。是想受滅入出定故。由此定得第八解脫。若問得斷彼問意言。如是諸界由何定得彼斷。佛答意言。明界乃至無所有處界。由自行餘定得。自行定者。謂自近分即有漏定。餘定者謂諸無漏定。欲界乃至無所有處。皆由此二定離染得彼斷。非想非非想。處界但由餘定得。唯無漏定能離非想非非想處染得彼斷。故滅界但由餘得。餘謂有身滅即是涅槃。般涅槃時捨滅盡定說名為斷。由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若問得界彼問意言。如是諸界由何定得彼體。佛答意言。明界乃至非想非非想處界。由自行定得。自行定者謂自近分。由自近分離下地染得自地解脫。謂由初靜慮近分離欲界染得初二解脫。由第四靜慮近分離第三靜慮染得淨解脫。由空無邊處近分離第四靜慮染得空無邊處解脫。乃至由非想非非想處近分。離無所有處染得非想非非想處解脫。唯有滅界由餘定得。餘定者謂有所依定。即是非想非非想處。彼是諸有根本定故。或有說。此名有勝定。於諸有中此最勝故。或說此名想受滅定。是想受滅入出定故。由此定得第八解脫。若問得斷彼問意言。如是諸界由何定得彼斷。佛答意言。明界乃至無所有處界。由自行餘定得。自行定者。謂自近分即有漏定。餘定者謂諸無漏定。欲界乃至無所有處。皆由此二定離染得彼斷。非想非非想。處界但由餘定得。唯無漏定能離非想非非想處染得彼斷。故滅界但由餘得。餘謂有身滅即是涅槃。般涅槃時捨滅盡定說名為斷。由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得。

八勝處者。一內有色想觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。內無色想觀外諸色青黃赤白。復為四種。如是八種名八勝處。問此八勝處自性是何。答無貪善根以為自性對治貪故。若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊為自性。色界者以五蘊為自性。如是名為勝處自性。我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名勝處。勝處是何義。答勝所緣境故名勝處。復次勝諸煩惱故名勝處。雖觀行者非一切能勝所緣境。而於所緣不起煩惱亦名為勝。如契經說。於此處勝故名勝處。此八勝處界者皆是色界。地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間。後四勝處在第四靜慮。所依者皆依欲界身起。行相者一切皆非分明行相。所緣者皆緣欲界一切色處。問若爾經說當云何通。尊者無滅在室羅筏住一精舍。爾時有四悅意天女。來至尊者座前而立。白言。我等於四色處轉變自在。隨所愛色皆能化作。以相娛樂隨心所玩。衣服嚴具皆能現之。願垂納受以充供侍。尊者無滅作是念言。我應緣彼起不淨觀。作是念已入初靜慮。緣彼不能起不淨想。乃至後入第四靜慮緣亦不能起不淨想。復作是念。此天女身有種種色惑亂人意。若彼純作一種色者。我能於彼起不淨觀。念已語言姊等前說於四色處轉變自在。願能為我皆現青色。天女奉教即為現青。緣亦不能起不淨想。復作是念。彼於四色轉變自在。若作餘色或能緣之起不淨觀。念已語言願現黃色。天女即為皆現黃色。緣亦不能起不淨想。復語天女皆現赤色。緣亦不能起不淨想。復作是念。於諸色中白色最能順不淨觀。我當令彼皆現白色。念已語言願現白色。天女復為皆現白色。緣亦不能起不淨想。尊者無滅作是念言。天色殊妙不可勝伏。於是閉目默然而坐。天知尊者都無染心。相顧既慚忽然不現。時尊者定不勝彼境。境亦不能勝尊者定。如二力士展轉力齊不能相勝。此亦如是。此經所說當云何通。答尊者無滅於天色境雖不能勝。舍利子等利根勝定皆能勝之。問緣佛身色頗有能起不淨觀不。有說。不能。以佛身色光明赫曜清淨無垢。無有能緣起不淨想。有作是說。一切異生聲聞獨覺。皆不能緣諸佛身色起不淨想。唯佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想。或有說者。不淨觀有二種。一觀色過患。二觀色緣起。觀色過患者。不能緣佛起不淨想。觀色緣起者亦能緣佛起不淨想。復有說者。不淨觀有二種。一於自相轉。二於共相轉。於自相轉者。不能緣佛起不淨想。於共相轉者。亦能緣佛起不淨想。問諸不淨觀為在意地為在五識。答在意地非五識。問若爾經說當云何通。如說眼見色已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八勝處者。一內有色想觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。內無色想觀外諸色青黃赤白。復為四種。如是八種名八勝處。問此八勝處自性是何。答無貪善根以為自性對治貪故。若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊為自性。色界者以五蘊為自性。如是名為勝處自性。我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名勝處。勝處是何義。答勝所緣境故名勝處。復次勝諸煩惱故名勝處。雖觀行者非一切能勝所緣境。而於所緣不起煩惱亦名為勝。如契經說。於此處勝故名勝處。此八勝處界者皆是色界。地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間。後四勝處在第四靜慮。所依者皆依欲界身起。行相者一切皆非分明行相。所緣者皆緣欲界一切色處。問若爾經說當云何通。尊者無滅在室羅筏住一精舍。爾時有四悅意天女。來至尊者座前而立。白言。我等於四色處轉變自在。隨所愛色皆能化作。以相娛樂隨心所玩。衣服嚴具皆能現之。願垂納受以充供侍。尊者無滅作是念言。我應緣彼起不淨觀。作是念已入初靜慮。緣彼不能起不淨想。乃至後入第四靜慮緣亦不能起不淨想。復作是念。此天女身有種種色惑亂人意。若彼純作一種色者。我能於彼起不淨觀。念已語言姊等前說於四色處轉變自在。願能為我皆現青色。天女奉教即為現青。緣亦不能起不淨想。復作是念。彼於四色轉變自在。若作餘色或能緣之起不淨觀。念已語言願現黃色。天女即為皆現黃色。緣亦不能起不淨想。復語天女皆現赤色。緣亦不能起不淨想。復作是念。於諸色中白色最能順不淨觀。我當令彼皆現白色。念已語言願現白色。天女復為皆現白色。緣亦不能起不淨想。尊者無滅作是念言。天色殊妙不可勝伏。於是閉目默然而坐。天知尊者都無染心。相顧既慚忽然不現。時尊者定不勝彼境。境亦不能勝尊者定。如二力士展轉力齊不能相勝。此亦如是。此經所說當云何通。答尊者無滅於天色境雖不能勝。舍利子等利根勝定皆能勝之。問緣佛身色頗有能起不淨觀不。有說。不能。以佛身色光明赫曜清淨無垢。無有能緣起不淨想。有作是說。一切異生聲聞獨覺。皆不能緣諸佛身色起不淨想。唯佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想。或有說者。不淨觀有二種。一觀色過患。二觀色緣起。觀色過患者。不能緣佛起不淨想。觀色緣起者亦能緣佛起不淨想。復有說者。不淨觀有二種。一於自相轉。二於共相轉。於自相轉者。不能緣佛起不淨想。於共相轉者。亦能緣佛起不淨想。問諸不淨觀為在意地為在五識。答在意地非五識。問若爾經說當云何通。如說眼見色已

隨觀不淨如理思惟。廣說乃至身覺觸已隨觀不淨如理思惟。答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說。如意近行實唯意地。五識引起此亦應爾。問諸不淨觀唯緣色處。但應說言眼見色已。隨觀不淨如理思惟。何故亦言耳聞聲已。廣說乃至身覺觸已如理思惟。答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故。作如是說亦不違理。有作是說。眼見色已廣說乃至身覺觸已。一一皆能引起緣色不淨觀故作如是說。或有說者。非不淨觀緣聲等起。別有殊勝不淨行相。能緣聲等不淨相生。復有說者。諸瑜伽師。先緣色處修不淨觀。得成熟已後緣聲等。起厭患想勝伏彼境。能伏者善。若不能伏復緣色處起不淨觀。如習鬪戰而活命者從木冊出。與他鬪戰得勝者善。若不得勝還入木冊。此亦如是故不相違。有餘師說。此契經中不說緣色起不淨觀。但說於色等起厭患想。觀此成滿已乃至能厭心心所法。故彼經說意知法已。隨觀不淨如理思惟。故不淨言顯厭患想非不淨觀。故八勝處唯以欲界一切色處為所緣境。念住者此八唯與身念住俱。智者一切唯與世俗智俱。三摩地者。一切不與三摩地俱。根相應者總說但與喜捨相應。三世者皆通三世。緣三世者。此八勝處過去緣過去。現在緣現在。未來若生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者。皆唯是善緣善不善無記者皆緣三種。三界繫及不繫者皆唯色界繫。緣三界繫及不繫者。皆唯緣欲界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。皆唯緣修所斷。緣名緣義者。皆唯緣義。緣自相續他相續非相續者。初二緣自他相續。後六有說。唯緣他相續。有說。通緣自他相續。加行得離染得者。皆通二種。離染得者。在初靜慮者離欲界染時得。在第二靜慮者離初靜慮染時得。在第四靜慮者離第三靜慮染時得。彼後由加行現在前加行得者由加行故得。亦由加行故現在前。聲聞或由中加行。或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生皆通二種。外法異生唯是曾得如是已說勝處總相。一一別相今應廣說。內有色想觀外色少。若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處。此中內有色想者。謂有內各別色想未離未捨未除。觀外色者謂為離捨除各別內色想。由勝解作意觀外諸色。少者謂二種少。一所緣少。二自在少。若好者。謂不弊壞青黃赤白色。若惡者。謂弊壞青黃赤白色。於彼諸色勝知勝見者。謂為調伏欲貪故。斷壞欲貪故。超越欲貪故。於彼諸色起勝知見勝伏彼色。謂攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨觀不淨如理思惟。廣說乃至身覺觸已隨觀不淨如理思惟。答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說。如意近行實唯意地。五識引起此亦應爾。問諸不淨觀唯緣色處。但應說言眼見色已。隨觀不淨如理思惟。何故亦言耳聞聲已。廣說乃至身覺觸已如理思惟。答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故。作如是說亦不違理。有作是說。眼見色已廣說乃至身覺觸已。一一皆能引起緣色不淨觀故作如是說。或有說者。非不淨觀緣聲等起。別有殊勝不淨行相。能緣聲等不淨相生。復有說者。諸瑜伽師。先緣色處修不淨觀。得成熟已後緣聲等。起厭患想勝伏彼境。能伏者善。若不能伏復緣色處起不淨觀。如習鬪戰而活命者從木冊出。與他鬪戰得勝者善。若不得勝還入木冊。此亦如是故不相違。有餘師說。此契經中不說緣色起不淨觀。但說於色等起厭患想。觀此成滿已乃至能厭心心所法。故彼經說意知法已。隨觀不淨如理思惟。故不淨言顯厭患想非不淨觀。故八勝處唯以欲界一切色處為所緣境。念住者此八唯與身念住俱。智者一切唯與世俗智俱。三摩地者。一切不與三摩地俱。根相應者總說但與喜捨相應。三世者皆通三世。緣三世者。此八勝處過去緣過去。現在緣現在。未來若生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者。皆唯是善緣善不善無記者皆緣三種。三界繫及不繫者皆唯色界繫。緣三界繫及不繫者。皆唯緣欲界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。皆唯緣修所斷。緣名緣義者。皆唯緣義。緣自相續他相續非相續者。初二緣自他相續。後六有說。唯緣他相續。有說。通緣自他相續。加行得離染得者。皆通二種。離染得者。在初靜慮者離欲界染時得。在第二靜慮者離初靜慮染時得。在第四靜慮者離第三靜慮染時得。彼後由加行現在前加行得者由加行故得。亦由加行故現在前。聲聞或由中加行。或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生皆通二種。外法異生唯是曾得如是已說勝處總相。一一別相今應廣說。內有色想觀外色少。若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處。此中內有色想者。謂有內各別色想未離未捨未除。觀外色者謂為離捨除各別內色想。由勝解作意觀外諸色。少者謂二種少。一所緣少。二自在少。若好者。謂不弊壞青黃赤白色。若惡者。謂弊壞青黃赤白色。於彼諸色勝知勝見者。謂為調伏欲貪故。斷壞欲貪故。超越欲貪故。於彼諸色起勝知見勝伏彼色。謂攝受

彼及調伏彼。猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使。是故名為勝知勝見。是初勝處者。初謂名數次第在初。或入彼定次第在初勝處者。謂入彼定時所有善色。受想行識總名勝處。如初勝處應知第二勝處亦爾。有差別者。謂此第二觀外色多。多有二種一所緣多。二自在多。餘如前說。內無色想觀外色少。若好若惡於彼諸色勝知勝見。是第三勝處。此中內無色想者。謂內各別色想已離已捨已除。觀外色者。謂不為離捨除內各別色相。而由勝解作意觀外諸色。餘如前說。如第三勝處應知第四勝處亦爾。有差別者。謂第四勝處觀外色多。內無色想。觀外色青青顯青現青光無量。無量淨妙可喜可樂不可違逆。如隖莫迦花。或婆羅痆斯染青衣色。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第五勝處。此中內無色想外觀色義如前說。青者謂諸青色。若大若小總說為青。青顯者。謂彼青色眼所照了眼所行境故名青顯。青現者。謂彼青色如為眼識所了別已。引生意識亦分別之故名青現。青光者。謂彼青色光明照曜故名青光。無量者。謂彼青色廣無邊際故名無量。無量淨妙者。謂如青色廣無邊際。彼淨妙相亦無邊際。是故名為無量淨妙。可憙者。謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可憙。可樂者。謂彼青色可愛可玩。若緣於此不復希餘故名可樂。不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向。是故名為不可違逆。如隖莫迦花或婆羅痆斯染青衣色者。謂彼極青故引為喻。於彼諸色勝知勝見。義如前說。有如是想者。謂於彼青色有如前說。青想現前是第五勝處。義亦如前。如說青勝處說黃赤白勝處應知亦爾。有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅花。赤勝處應說如槃度時縛迦花。白勝處應說如隖殺私星婆羅痆斯。黃赤白衣隨類應說。問四顯色中何者最勝。尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故。如四方中東方最勝。是吉祥故白色亦爾。大德說曰。緣白色時令心明淨。以不隨順惛沈睡眠。能任持身故最為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼及調伏彼。猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使。是故名為勝知勝見。是初勝處者。初謂名數次第在初。或入彼定次第在初勝處者。謂入彼定時所有善色。受想行識總名勝處。如初勝處應知第二勝處亦爾。有差別者。謂此第二觀外色多。多有二種一所緣多。二自在多。餘如前說。內無色想觀外色少。若好若惡於彼諸色勝知勝見。是第三勝處。此中內無色想者。謂內各別色想已離已捨已除。觀外色者。謂不為離捨除內各別色相。而由勝解作意觀外諸色。餘如前說。如第三勝處應知第四勝處亦爾。有差別者。謂第四勝處觀外色多。內無色想。觀外色青青顯青現青光無量。無量淨妙可喜可樂不可違逆。如隖莫迦花。或婆羅痆斯染青衣色。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第五勝處。此中內無色想外觀色義如前說。青者謂諸青色。若大若小總說為青。青顯者。謂彼青色眼所照了眼所行境故名青顯。青現者。謂彼青色如為眼識所了別已。引生意識亦分別之故名青現。青光者。謂彼青色光明照曜故名青光。無量者。謂彼青色廣無邊際故名無量。無量淨妙者。謂如青色廣無邊際。彼淨妙相亦無邊際。是故名為無量淨妙。可憙者。謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可憙。可樂者。謂彼青色可愛可玩。若緣於此不復希餘故名可樂。不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向。是故名為不可違逆。如隖莫迦花或婆羅痆斯染青衣色者。謂彼極青故引為喻。於彼諸色勝知勝見。義如前說。有如是想者。謂於彼青色有如前說。青想現前是第五勝處。義亦如前。如說青勝處說黃赤白勝處應知亦爾。有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅花。赤勝處應說如槃度時縛迦花。白勝處應說如隖殺私星婆羅痆斯。黃赤白衣隨類應說。問四顯色中何者最勝。尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故。如四方中東方最勝。是吉祥故白色亦爾。大德說曰。緣白色時令心明淨。以不隨順惛沈睡眠。能任持身故最為勝。

十遍處者。謂青黃赤白地水火風空無邊處識無邊處遍處。問此十遍處自性是何。答前八遍處以無貪善根為自性對治貪故。若兼取相應隨轉。即欲界者以四蘊為自性。色界者以五蘊為自性。後二遍處俱以四蘊為自性。如是名為遍處自性。我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名遍處。遍處是何義。答由二緣故名為遍處。一由無間。二由廣大。由無間者。謂純青等勝解作意不相間雜故名無間。由廣大者。謂緣青等勝解作意。境相無邊故名廣大。大德說曰。所緣寬廣無有間隙故名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十遍處者。謂青黃赤白地水火風空無邊處識無邊處遍處。問此十遍處自性是何。答前八遍處以無貪善根為自性對治貪故。若兼取相應隨轉。即欲界者以四蘊為自性。色界者以五蘊為自性。後二遍處俱以四蘊為自性。如是名為遍處自性。我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名遍處。遍處是何義。答由二緣故名為遍處。一由無間。二由廣大。由無間者。謂純青等勝解作意不相間雜故名無間。由廣大者。謂緣青等勝解作意。境相無邊故名廣大。大德說曰。所緣寬廣無有間隙故名遍處。

此十遍處界者。前八遍處是色界。後二遍處是無色界。地者前八遍處在第四靜慮。第九遍處在空無邊處。第十遍處在識無邊處。所以者何。以淨解脫在第四靜慮。由此能入後四勝處。此後四勝處復能入前八遍處。此中解脫唯於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等一一無邊。復思青等為何所依。知依大種故。次觀地等一一無邊。復思此所覺色由何廣大知由虛空故。次起空無邊處復思此能覺誰為所依。知依廣識故。次復起識無邊處。此所依識無別所依。故更不立上為遍處。所依者前八遍處唯依欲界身起。後二遍處通依三界身起。行相者。此十皆作無邊行相。所緣者。前八遍處唯緣欲界色處。後二遍處各緣自地四蘊。念住者。前八遍處身念住俱。後二遍處法念住俱。智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱。根相應者。一切唯與捨根相應。三世者。皆通三世。緣三世者。前八遍處過去緣過去。現在緣現在未來若生法緣未來。若不生法緣三世。後二遍處俱緣三世。善不善無記者。皆唯善緣善不善無記者。前八遍處緣三種。後二遍處緣善無記。三界繫及不繫者。前八遍處唯色界繫。後二遍處唯無色界繫。緣三界繫及不繫者。前八遍處唯緣欲界繫。後二遍處唯緣無色界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。前八遍處唯緣修所斷。後二遍處緣見修所斷。緣名緣義者。皆緣義。緣自相續他相續非相續者。前八遍處。有說。唯緣他相續。有說通緣自他相續。後二遍處俱緣自他相續。加行得離染得者。皆通加行得及離染得。離染得者。前八遍處離第三靜慮染時得。第九遍處離第四靜慮染時得。第十遍處離空無邊處染時得。彼後由加行現在前。加行得者由加行故得。亦由加行故現在前。聲聞或由中加行。或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生通曾得未曾得。外法異生唯是曾得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十遍處界者。前八遍處是色界。後二遍處是無色界。地者前八遍處在第四靜慮。第九遍處在空無邊處。第十遍處在識無邊處。所以者何。以淨解脫在第四靜慮。由此能入後四勝處。此後四勝處復能入前八遍處。此中解脫唯於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等一一無邊。復思青等為何所依。知依大種故。次觀地等一一無邊。復思此所覺色由何廣大知由虛空故。次起空無邊處復思此能覺誰為所依。知依廣識故。次復起識無邊處。此所依識無別所依。故更不立上為遍處。所依者前八遍處唯依欲界身起。後二遍處通依三界身起。行相者。此十皆作無邊行相。所緣者。前八遍處唯緣欲界色處。後二遍處各緣自地四蘊。念住者。前八遍處身念住俱。後二遍處法念住俱。智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱。根相應者。一切唯與捨根相應。三世者。皆通三世。緣三世者。前八遍處過去緣過去。現在緣現在未來若生法緣未來。若不生法緣三世。後二遍處俱緣三世。善不善無記者。皆唯善緣善不善無記者。前八遍處緣三種。後二遍處緣善無記。三界繫及不繫者。前八遍處唯色界繫。後二遍處唯無色界繫。緣三界繫及不繫者。前八遍處唯緣欲界繫。後二遍處唯緣無色界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。前八遍處唯緣修所斷。後二遍處緣見修所斷。緣名緣義者。皆緣義。緣自相續他相續非相續者。前八遍處。有說。唯緣他相續。有說通緣自他相續。後二遍處俱緣自他相續。加行得離染得者。皆通加行得及離染得。離染得者。前八遍處離第三靜慮染時得。第九遍處離第四靜慮染時得。第十遍處離空無邊處染時得。彼後由加行現在前。加行得者由加行故得。亦由加行故現在前。聲聞或由中加行。或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生通曾得未曾得。外法異生唯是曾得。

問此十遍處加行云何。答前四遍處以眼識為加行。至成滿時緣青黃赤白四色處為境。中四遍處以身識為加行。至成滿時緣地水火風四觸處為境。有作是說。前七遍處以眼識為加行。中一遍處以身識為加行。所以者何。地水火遍處。以形顯色為所緣故。風遍處以動性觸為所緣故。復有說者。前八遍處皆以眼識為加行。所以者何。風遍處亦以色為所緣故。如世間說。東風南風西風北風。有塵風無塵風。毘隰縛風。吠嵐婆風。風輪風等。故風遍處亦緣色處。空無邊處以空為加行。識無邊處以識為加行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此十遍處加行云何。答前四遍處以眼識為加行。至成滿時緣青黃赤白四色處為境。中四遍處以身識為加行。至成滿時緣地水火風四觸處為境。有作是說。前七遍處以眼識為加行。中一遍處以身識為加行。所以者何。地水火遍處。以形顯色為所緣故。風遍處以動性觸為所緣故。復有說者。前八遍處皆以眼識為加行。所以者何。風遍處亦以色為所緣故。如世間說。東風南風西風北風。有塵風無塵風。毘隰縛風。吠嵐婆風。風輪風等。故風遍處亦緣色處。空無邊處以空為加行。識無邊處以識為加行。

如是已說遍處總相。一一別相今應略說。於一切青若上若下若傍。無二無量。起一青想是初遍處。一切青者。謂諸青色若小若大總名為青。上者謂上方。下者謂下方。傍者謂四方四維無二者。謂純青相無餘間雜。無量者。謂無邊際。起一青想者。謂由勝解作意於一切處起一青想。是初遍處者。初謂名數次第在初。或入此定次第在初遍處。謂入此定時所有善色受想行識總名遍處。如青遍處廣說。乃至識無邊處遍處亦爾。有差別者。後二遍處不應說色。唯應說受想行識蘊。問前八遍處可有上下。彼所緣境有方處故。後二遍處緣空緣識。所緣既無方處上下。云何可說有上下耶。答後二遍處所緣雖無上下方所。而所依定有三品。故可說上下。上謂依上品定。下謂依下品定。復言傍者依中品定。復次修觀行者。身所居處有上下故可言上下傍。謂處等其事云何下者住人中。中者住四大王眾天。上者住三十三天。如是乃至他化自在展轉相望為下中上。上者名上。下者名下。中者名傍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說遍處總相。一一別相今應略說。於一切青若上若下若傍。無二無量。起一青想是初遍處。一切青者。謂諸青色若小若大總名為青。上者謂上方。下者謂下方。傍者謂四方四維無二者。謂純青相無餘間雜。無量者。謂無邊際。起一青想者。謂由勝解作意於一切處起一青想。是初遍處者。初謂名數次第在初。或入此定次第在初遍處。謂入此定時所有善色受想行識總名遍處。如青遍處廣說。乃至識無邊處遍處亦爾。有差別者。後二遍處不應說色。唯應說受想行識蘊。問前八遍處可有上下。彼所緣境有方處故。後二遍處緣空緣識。所緣既無方處上下。云何可說有上下耶。答後二遍處所緣雖無上下方所。而所依定有三品。故可說上下。上謂依上品定。下謂依下品定。復言傍者依中品定。復次修觀行者。身所居處有上下故可言上下傍。謂處等其事云何下者住人中。中者住四大王眾天。上者住三十三天。如是乃至他化自在展轉相望為下中上。上者名上。下者名下。中者名傍。

問何故第三靜慮無解脫勝處遍處耶。答非田器故乃至廣說。復次對治欲界初靜慮中。識身所引緣色貪故。初二靜慮立緣不淨解脫勝處。第二第三靜慮無識身所引緣色貪故。第三第四靜慮。不立緣色不淨解脫勝處。前三靜慮有尋伺喜樂。及入出息擾亂事故無淨解脫。後四勝處前八遍處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難。是故必依無擾亂地乃得成就。復次第三靜慮去欲界遠。於靜慮中又非最勝。故無解脫勝處遍處復次第三靜慮如第三無色。無多功德故無解脫等。謂空識無邊處有無邊行相功德。非想非非想處有滅定功德。無所有處無無邊行相。又無滅定。是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解脫勝處遍處功德。復次第三靜慮有生死中最勝受樂。能令行者耽著迷亂故無解脫勝處遍處。問若爾應無無量通等諸餘功德。答言功德少不說全無。若此地中無無量等應此靜慮空無功德。復次無量總緣通慧遊戲此地。得有解脫勝處遍處功德。別緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故第三靜慮無解脫勝處遍處耶。答非田器故乃至廣說。復次對治欲界初靜慮中。識身所引緣色貪故。初二靜慮立緣不淨解脫勝處。第二第三靜慮無識身所引緣色貪故。第三第四靜慮。不立緣色不淨解脫勝處。前三靜慮有尋伺喜樂。及入出息擾亂事故無淨解脫。後四勝處前八遍處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難。是故必依無擾亂地乃得成就。復次第三靜慮去欲界遠。於靜慮中又非最勝。故無解脫勝處遍處復次第三靜慮如第三無色。無多功德故無解脫等。謂空識無邊處有無邊行相功德。非想非非想處有滅定功德。無所有處無無邊行相。又無滅定。是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解脫勝處遍處功德。復次第三靜慮有生死中最勝受樂。能令行者耽著迷亂故無解脫勝處遍處。問若爾應無無量通等諸餘功德。答言功德少不說全無。若此地中無無量等應此靜慮空無功德。復次無量總緣通慧遊戲此地。得有解脫勝處遍處功德。別緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無。

如契經說。得地遍處定者。作如是念。地即是我我即是地。地之與我無二無別。得餘遍處定者。隨自所緣廣說亦爾。問得遍處定者。必已離第三靜慮染。彼所起我見必是第四靜慮。若第四靜慮我見。必唯緣第四靜慮地等前八遍處。但緣欲界色處為境。如何可說與彼我見同緣地等。有作是說。此中於未得彼定者說得彼定者聲。如非沙門說名沙門。非婆羅門說名婆羅門。謂以欲界聞思所成初學修習地等遍處。猶未能斷欲界煩惱。未得根本地等遍處。故緣地等容起我見。或有說者。仍舊名說亦不相違。如有國王。雖失王位。仍舊名說亦呼為王。如是先得地遍處等。今雖退失仍名得者。彼起欲界我見。緣欲界地等計我於理無違。復有說者。依速入出遍處我見。作如是說亦不相違。謂彼先得地遍處等。後速退起欲界我見。緣執欲界地等為我。速復還得第四靜慮地遍處等彼緣欲界地等為境。如提婆達多先得靜慮。以神境通力變作小兒。著金縷俗衣作五花頂。在未生怨太子膝上婉轉而戲。仍令太子知是尊者提婆達多。時未生怨憐愛抱弄。嗚而復以唾置口中。提婆達多貪利養故遂咽其唾。故佛訶曰。汝是死屍食人唾者。彼咽唾時便退靜慮。速復還得令所變身在太子膝如故而戲。遍處我見應知亦爾。有餘師說。此中有身見執第四靜慮地等為我。前八遍處亦緣第四靜慮地等。問豈不前八遍處緣欲界色耶。答亦緣欲界色亦緣第四靜慮色。問色界諸天純一白色。云何緣彼作青等耶。答色界有情純一白色。彼非情數亦有青等。評曰。彼不應作是說。若有身見與八遍處相應俱有。可設難言如何相應俱有法。或緣第四靜慮或緣欲界。然有身見前八遍處非相應非俱有不應為難。而一有情名計我者亦名得定者。以有身見故名計我者。以遍處故名得定者。有身見執第四靜慮地等為我。前八遍處緣欲界色非俱時故善通此經。此有身見與八遍處所依身同所緣境異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。得地遍處定者。作如是念。地即是我我即是地。地之與我無二無別。得餘遍處定者。隨自所緣廣說亦爾。問得遍處定者。必已離第三靜慮染。彼所起我見必是第四靜慮。若第四靜慮我見。必唯緣第四靜慮地等前八遍處。但緣欲界色處為境。如何可說與彼我見同緣地等。有作是說。此中於未得彼定者說得彼定者聲。如非沙門說名沙門。非婆羅門說名婆羅門。謂以欲界聞思所成初學修習地等遍處。猶未能斷欲界煩惱。未得根本地等遍處。故緣地等容起我見。或有說者。仍舊名說亦不相違。如有國王。雖失王位。仍舊名說亦呼為王。如是先得地遍處等。今雖退失仍名得者。彼起欲界我見。緣欲界地等計我於理無違。復有說者。依速入出遍處我見。作如是說亦不相違。謂彼先得地遍處等。後速退起欲界我見。緣執欲界地等為我。速復還得第四靜慮地遍處等彼緣欲界地等為境。如提婆達多先得靜慮。以神境通力變作小兒。著金縷俗衣作五花頂。在未生怨太子膝上婉轉而戲。仍令太子知是尊者提婆達多。時未生怨憐愛抱弄。嗚而復以唾置口中。提婆達多貪利養故遂咽其唾。故佛訶曰。汝是死屍食人唾者。彼咽唾時便退靜慮。速復還得令所變身在太子膝如故而戲。遍處我見應知亦爾。有餘師說。此中有身見執第四靜慮地等為我。前八遍處亦緣第四靜慮地等。問豈不前八遍處緣欲界色耶。答亦緣欲界色亦緣第四靜慮色。問色界諸天純一白色。云何緣彼作青等耶。答色界有情純一白色。彼非情數亦有青等。評曰。彼不應作是說。若有身見與八遍處相應俱有。可設難言如何相應俱有法。或緣第四靜慮或緣欲界。然有身見前八遍處非相應非俱有不應為難。而一有情名計我者亦名得定者。以有身見故名計我者。以遍處故名得定者。有身見執第四靜慮地等為我。前八遍處緣欲界色非俱時故善通此經。此有身見與八遍處所依身同所緣境異。

如契經說。有地等定有地等遍處。問此地等定與地等遍處有何差別。答地等定在欲界四靜慮地等遍處唯在第四靜慮。復次加行時名地等定。成滿時名地等遍處。復次因時名地等定。果時名地等遍處。復次若作少分解時名地等定。若作周遍解時名地等遍處。是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經說。有地等定有地等遍處。問此地等定與地等遍處有何差別。答地等定在欲界四靜慮地等遍處唯在第四靜慮。復次加行時名地等定。成滿時名地等遍處。復次因時名地等定。果時名地等遍處。復次若作少分解時名地等定。若作周遍解時名地等遍處。是謂差別。

問解脫勝處遍處有何差別。答名即差別謂此名解脫此名勝處此名遍處。復次下品善根名解脫。中品善根名勝處。上品善根名遍處。復次小善根名解脫。大善根名勝處。無量善根名遍處。復次唯因名解脫。唯果名遍處。通因果名勝處。復次能有棄背名解脫。能勝伏境名勝處。能廣所緣名遍處。復次唯作勝解名解脫。能伏煩惱名勝處。於所緣境無二無量名遍處。復次若得解脫未必已得勝處遍處。若得勝處必已得解脫。未必已得遍處。若得遍處必已得解脫及勝處。所以者何。從解脫入勝處。從勝處入遍處。故是謂解脫勝處遍處差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問解脫勝處遍處有何差別。答名即差別謂此名解脫此名勝處此名遍處。復次下品善根名解脫。中品善根名勝處。上品善根名遍處。復次小善根名解脫。大善根名勝處。無量善根名遍處。復次唯因名解脫。唯果名遍處。通因果名勝處。復次能有棄背名解脫。能勝伏境名勝處。能廣所緣名遍處。復次唯作勝解名解脫。能伏煩惱名勝處。於所緣境無二無量名遍處。復次若得解脫未必已得勝處遍處。若得勝處必已得解脫。未必已得遍處。若得遍處必已得解脫及勝處。所以者何。從解脫入勝處。從勝處入遍處。故是謂解脫勝處遍處差別。

此中八智三三摩地。三重三摩地。如後智蘊當廣分別。三結乃至九十八隨眠。如此蘊初已廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中八智三三摩地。三重三摩地。如後智蘊當廣分別。三結乃至九十八隨眠。如此蘊初已廣分別。