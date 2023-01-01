阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十二五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十二五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中十門納息第四之二

問意識界云何。答意及法為緣所生意識是名意識界。此中問答分別如眼識界應知。問何緣六識界不說彼同分。答應說而不說者。當知此義有餘。復次六識界是生所顯。依生建立彼同分心。是不生故唯說同分。復次六識界是用所顯。依用建立彼同分心。無作用故唯說同分。復次六識界皆是意界攝。已說意界有彼同分。應知即已說六識界。故不復說。問若爾。不應立六識界。此六即是意界攝故。答雖即意界而為建立。根境識三各有六故復別說有六識差別問諸契經中說心意識。如是三種差別云何。或有說者。無有差別。心即是意意即是識。此三聲別義無異故。如火。名火亦名焰頂。亦名熾然。亦名生明。亦名受祀。亦名能熟。亦名黑路。亦名鑽息。亦名烟幢。亦名金相。如是一火有十種名。聲雖有異而體無別。如天帝釋亦名鑠羯羅。亦名補爛達羅。亦名莫伽梵。亦名婆颯縛。亦名憍尸迦。亦名設芝夫。亦名印達羅。亦名千眼。亦名三十三天尊。如是一主有十種名。聲雖有異而體無別。如對法中說受名受。亦名等受。亦名別受。亦名覺受。亦名受趣。如是一受有五種名。聲雖有異而體無別。故契經說心意識三。聲雖有異而無差別。復有說者。心意識三亦有差別。謂名即差別。名心名意名識異故。復次世亦差別。謂過去名意。未來名心。現在名識故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識故。復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義。復次業亦有差別。謂遠行是心業。如有頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意識界云何。答意及法為緣所生意識是名意識界。此中問答分別如眼識界應知。問何緣六識界不說彼同分。答應說而不說者。當知此義有餘。復次六識界是生所顯。依生建立彼同分心。是不生故唯說同分。復次六識界是用所顯。依用建立彼同分心。無作用故唯說同分。復次六識界皆是意界攝。已說意界有彼同分。應知即已說六識界。故不復說。問若爾。不應立六識界。此六即是意界攝故。答雖即意界而為建立。根境識三各有六故復別說有六識差別問諸契經中說心意識。如是三種差別云何。或有說者。無有差別。心即是意意即是識。此三聲別義無異故。如火。名火亦名焰頂。亦名熾然。亦名生明。亦名受祀。亦名能熟。亦名黑路。亦名鑽息。亦名烟幢。亦名金相。如是一火有十種名。聲雖有異而體無別。如天帝釋亦名鑠羯羅。亦名補爛達羅。亦名莫伽梵。亦名婆颯縛。亦名憍尸迦。亦名設芝夫。亦名印達羅。亦名千眼。亦名三十三天尊。如是一主有十種名。聲雖有異而體無別。如對法中說受名受。亦名等受。亦名別受。亦名覺受。亦名受趣。如是一受有五種名。聲雖有異而體無別。故契經說心意識三。聲雖有異而無差別。復有說者。心意識三亦有差別。謂名即差別。名心名意名識異故。復次世亦差別。謂過去名意。未來名心。現在名識故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識故。復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義。復次業亦有差別。謂遠行是心業。如有頌曰。

能遠行獨行 無身寐於窟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遠行獨行 無身寐於窟

調伏此心者 解脫大怖畏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏此心者 解脫大怖畏

前行是意業。如有頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前行是意業。如有頌曰。

諸法意前行 意尊意所引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法意前行 意尊意所引

意染淨言作 苦樂如影隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意染淨言作 苦樂如影隨

續生是識業。如契經說。入母胎時識若無者。羯剌藍等不得成就。故知續生是識業用。復次彩畫是心業。如契經說。苾芻當知。諸傍生趣由心彩畫。有種種色。歸趣是意業。如契經說。苾芻當知。如是五根各別所行各別境界。意根總領受彼所行境界。意歸趣彼作諸事業。了別是識業。如契經說。苾芻當知。識能了別種種境事。復次滋長是心業。思量是意業。分別是識業。脇尊者言。滋長分割是心業。思量思惟是意業。分別解了是識業。應知此中滋長者是有漏心。分割者是無漏心。思量者是有漏意。思惟者是無漏意。分別者是有漏識。解了者是無漏識。心意識三是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續生是識業。如契經說。入母胎時識若無者。羯剌藍等不得成就。故知續生是識業用。復次彩畫是心業。如契經說。苾芻當知。諸傍生趣由心彩畫。有種種色。歸趣是意業。如契經說。苾芻當知。如是五根各別所行各別境界。意根總領受彼所行境界。意歸趣彼作諸事業。了別是識業。如契經說。苾芻當知。識能了別種種境事。復次滋長是心業。思量是意業。分別是識業。脇尊者言。滋長分割是心業。思量思惟是意業。分別解了是識業。應知此中滋長者是有漏心。分割者是無漏心。思量者是有漏意。思惟者是無漏意。分別者是有漏識。解了者是無漏識。心意識三是謂差別。

問眼色眼識界。為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界以欲界眼見欲界色時。彼欲界眼欲界色生欲界眼識。即彼以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。是名同繫云何異繫。謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼第三靜慮眼初靜慮色生。初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼第四靜慮眼。第四靜慮色。生初靜慮眼識。若生初靜慮。以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮眼。欲界色生初靜慮眼識。所餘廣說如生欲界。若生第二第三第四靜慮。廣說隨相應知。頗有異繫眼異繫色。生異繫眼識耶答有。謂以第二靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。以第三靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。以第四靜慮眼見欲界色時。彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。如是三種各異地繫。是謂眼色識同繫異繫義。問身眼色眼識界為必同繫。為亦有異繫耶。答如是四種或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界以欲界眼見欲界色時。彼欲界身欲界眼欲界色生欲界眼識。若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。是謂同繫。云何異繫。謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時。彼欲界身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第二靜慮眼欲界色生。初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第二靜慮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問眼色眼識界。為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界以欲界眼見欲界色時。彼欲界眼欲界色生欲界眼識。即彼以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。是名同繫云何異繫。謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼第三靜慮眼初靜慮色生。初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼第四靜慮眼。第四靜慮色。生初靜慮眼識。若生初靜慮。以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮眼。欲界色生初靜慮眼識。所餘廣說如生欲界。若生第二第三第四靜慮。廣說隨相應知。頗有異繫眼異繫色。生異繫眼識耶答有。謂以第二靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。以第三靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。以第四靜慮眼見欲界色時。彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。如是三種各異地繫。是謂眼色識同繫異繫義。問身眼色眼識界為必同繫。為亦有異繫耶。答如是四種或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界以欲界眼見欲界色時。彼欲界身欲界眼欲界色生欲界眼識。若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時。彼初靜慮身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。是謂同繫。云何異繫。謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時。彼欲界身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第二靜慮眼欲界色生。初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第二靜慮

眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識。若生初靜慮。以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識。如生初靜慮。生第二第三第四靜慮。廣說隨相應知。有差別者。若生第二靜慮應一切時說第二靜慮身。若生第三靜慮應一切時說第三靜慮身。若生第四靜慮應一切時說第四靜慮身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼欲界身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識。若生初靜慮。以初靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼初靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見初靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。見第四靜慮色時。彼初靜慮身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識。如生初靜慮。生第二第三第四靜慮。廣說隨相應知。有差別者。若生第二靜慮應一切時說第二靜慮身。若生第三靜慮應一切時說第三靜慮身。若生第四靜慮應一切時說第四靜慮身。

頗有異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識耶。答有。謂生欲界以第三靜慮眼見第二靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見第二靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。若生第二靜慮。以第三靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第二靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。若生第三靜慮以第四靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。如是四種各異地繫。是謂身眼色識同繫異繫義。如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫。如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識耶。答有。謂生欲界以第三靜慮眼見第二靜慮色時。彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見第二靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。若生第二靜慮。以第三靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。即彼以第四靜慮眼見欲界色時。彼第二靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第三靜慮色時。彼第二靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識。若生第三靜慮以第四靜慮眼見欲界色時。彼第三靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識。見第二靜慮色時。彼第三靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識。如是四種各異地繫。是謂身眼色識同繫異繫義。如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫。如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相應知。

問鼻香鼻識界。為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種唯有同繫。謂欲界鼻欲界香生欲界鼻識。雖有餘繫鼻而無香鼻識。故此不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問鼻香鼻識界。為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種唯有同繫。謂欲界鼻欲界香生欲界鼻識。雖有餘繫鼻而無香鼻識。故此不說。

問身鼻香鼻識界為必同繫。為亦有異繫耶。答如是四種唯有同繫。謂欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識。雖有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此不說。如鼻界香界鼻識界及與身唯同繫。如是舌界味界舌識界及與身唯有同繫。廣說隨相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問身鼻香鼻識界為必同繫。為亦有異繫耶。答如是四種唯有同繫。謂欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識。雖有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此不說。如鼻界香界鼻識界及與身唯同繫。如是舌界味界舌識界及與身唯有同繫。廣說隨相應知。

問身觸身識界為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種。或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識。若生初靜慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識。是謂同繫。云何異繫。謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮身識。若生第三靜慮彼第三靜慮身第三靜慮觸生初靜慮身識。若生第四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸生初靜慮身識。是謂異繫身觸必無異地繫義。以根境合方生識故。根境麁細必相似故。此中無四相對同異身界無別所依身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問身觸身識界為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種。或有同繫或有異繫。云何同繫。謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識。若生初靜慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識。是謂同繫。云何異繫。謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮身識。若生第三靜慮彼第三靜慮身第三靜慮觸生初靜慮身識。若生第四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸生初靜慮身識。是謂異繫身觸必無異地繫義。以根境合方生識故。根境麁細必相似故。此中無四相對同異身界無別所依身故。

問意法意識界。為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種。或有同繫或有異繫。云何同繫。謂欲界意欲界法生欲界意識。乃至非想非非想處意。非想非非想處法。生非想非非想處意識。是謂同繫。云何異繫。有作是說。欲界善心無間唯有未至定現在前。未至定無間欲界善心現在前。或有說者。欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前。彼二無間欲界善心現在前。復有說者。欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間現在前。彼三無間欲界善心現在前。尊者妙音作如是說。欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮現在前。彼四無間欲界善心現在前。如超定時初靜慮等無間超第二靜慮等而第三靜慮等現在前故。評曰。彼不應作是說。定不定心相生異故。應作是說。欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前。彼二無間欲界善心現在前。彼無間勢力唯能至此故。謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現在前時。彼欲界意初靜慮地意識法。或三界繫或不繫。彼二無間欲界善心現在前時。彼初靜慮地意欲界意識法。或三界繫或不繫。初靜慮無間順次入第二靜慮時。彼初靜慮意第二靜慮意識法。或三界繫或不繫。第二靜慮無間逆次入初靜慮時。彼第二靜慮意初靜慮意識法。或三界繫或不繫。第二靜慮無間順次入第三靜慮時。彼第二靜慮意第三靜慮意識法。或三界繫或不繫。第三靜慮無間逆次入第二靜慮時。彼第三靜慮意第二靜慮意識法。或三界繫或不繫。第三靜慮無間順次入第四靜慮時。彼第三靜慮意第四靜慮意識法。或三界繫或不繫。第四靜慮無間逆次入第三靜慮時。彼第四靜慮意第三靜慮意識法。或三界繫或不繫。第四靜慮無間順次入空無邊處時。彼第四靜慮意空無邊處意識法。或無色界繫或不繫。空無邊處無間逆次入第四靜慮時。彼空無邊處意第四靜慮意識法。或三界繫或不繫。空無邊處無間順次入識無邊處時。彼空無邊處意識無邊處意識法。或識無邊處繫或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。識無邊處無間逆次入空無邊處時。彼識無邊處意空無邊處意識法。或無色界繫或不繫。識無邊處無間順次入無所有處時。彼識無邊處意無所有處意識法。或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。無所有處無間逆次入識無邊處時。彼無所有處意識無邊處意識法。或識無邊處繫或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。無所有處無間順次入非想非非想處時。彼無所有處意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫。或不繫。非想非非想處無間逆次入無所有處時。彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意法意識界。為必同繫。為亦有異繫耶。答如是三種。或有同繫或有異繫。云何同繫。謂欲界意欲界法生欲界意識。乃至非想非非想處意。非想非非想處法。生非想非非想處意識。是謂同繫。云何異繫。有作是說。欲界善心無間唯有未至定現在前。未至定無間欲界善心現在前。或有說者。欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前。彼二無間欲界善心現在前。復有說者。欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間現在前。彼三無間欲界善心現在前。尊者妙音作如是說。欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮現在前。彼四無間欲界善心現在前。如超定時初靜慮等無間超第二靜慮等而第三靜慮等現在前故。評曰。彼不應作是說。定不定心相生異故。應作是說。欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前。彼二無間欲界善心現在前。彼無間勢力唯能至此故。謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現在前時。彼欲界意初靜慮地意識法。或三界繫或不繫。彼二無間欲界善心現在前時。彼初靜慮地意欲界意識法。或三界繫或不繫。初靜慮無間順次入第二靜慮時。彼初靜慮意第二靜慮意識法。或三界繫或不繫。第二靜慮無間逆次入初靜慮時。彼第二靜慮意初靜慮意識法。或三界繫或不繫。第二靜慮無間順次入第三靜慮時。彼第二靜慮意第三靜慮意識法。或三界繫或不繫。第三靜慮無間逆次入第二靜慮時。彼第三靜慮意第二靜慮意識法。或三界繫或不繫。第三靜慮無間順次入第四靜慮時。彼第三靜慮意第四靜慮意識法。或三界繫或不繫。第四靜慮無間逆次入第三靜慮時。彼第四靜慮意第三靜慮意識法。或三界繫或不繫。第四靜慮無間順次入空無邊處時。彼第四靜慮意空無邊處意識法。或無色界繫或不繫。空無邊處無間逆次入第四靜慮時。彼空無邊處意第四靜慮意識法。或三界繫或不繫。空無邊處無間順次入識無邊處時。彼空無邊處意識無邊處意識法。或識無邊處繫或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。識無邊處無間逆次入空無邊處時。彼識無邊處意空無邊處意識法。或無色界繫或不繫。識無邊處無間順次入無所有處時。彼識無邊處意無所有處意識法。或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。無所有處無間逆次入識無邊處時。彼無所有處意識無邊處意識法。或識無邊處繫或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。無所有處無間順次入非想非非想處時。彼無所有處意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫。或不繫。非想非非想處無間逆次入無所有處時。彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。

初靜慮無間順超入第三靜慮時。彼初靜慮意第三靜慮意識法。或三界繫或不繫。第三靜慮無間逆超入初靜慮時。彼第三靜慮意初靜慮意識法。或三界繫。或不繫。乃至識無邊處無間順超入非想非非想處時。彼識無邊處意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫。或不繫。非想非非想處無間逆超入識無邊處時。彼非想非非想處意識無邊處意識法。或識無邊處繫。或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。餘地隨相皆應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初靜慮無間順超入第三靜慮時。彼初靜慮意第三靜慮意識法。或三界繫或不繫。第三靜慮無間逆超入初靜慮時。彼第三靜慮意初靜慮意識法。或三界繫。或不繫。乃至識無邊處無間順超入非想非非想處時。彼識無邊處意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫。或不繫。非想非非想處無間逆超入識無邊處時。彼非想非非想處意識無邊處意識法。或識無邊處繫。或無所有處繫。或非想非非想處繫。或不繫。餘地隨相皆應廣說。

如是。已說順逆入定。次復應說入定定果。此中定果者。十四變化心。謂欲界初靜慮各有四。第二靜慮有三。第三靜慮有二第四靜慮有一。且欲界有四變化心者。謂初靜慮果乃至第四靜慮果。此四變化心無間淨四靜慮現在前。淨四靜慮無間此四變化心現在前。欲界初靜慮果變化心無間。淨初靜慮現在前時。彼欲界意初靜慮意識法。或三界繫或不繫。淨初靜慮無間。欲界初靜慮果變化心現在前時。彼初靜慮意欲界意識法。即所變化或四處或二處。如是乃至欲界第四靜慮果變化心無間。淨第四靜慮現在前時。彼欲界意第四靜慮意識法。或三界繫或不繫淨第四靜慮無間。欲界第四靜慮果變化心現在前時。彼第四靜慮意欲界意識法。即所變化或四處或二處。餘十靜慮果變化心對淨靜慮廣說隨相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是。已說順逆入定。次復應說入定定果。此中定果者。十四變化心。謂欲界初靜慮各有四。第二靜慮有三。第三靜慮有二第四靜慮有一。且欲界有四變化心者。謂初靜慮果乃至第四靜慮果。此四變化心無間淨四靜慮現在前。淨四靜慮無間此四變化心現在前。欲界初靜慮果變化心無間。淨初靜慮現在前時。彼欲界意初靜慮意識法。或三界繫或不繫。淨初靜慮無間。欲界初靜慮果變化心現在前時。彼初靜慮意欲界意識法。即所變化或四處或二處。如是乃至欲界第四靜慮果變化心無間。淨第四靜慮現在前時。彼欲界意第四靜慮意識法。或三界繫或不繫淨第四靜慮無間。欲界第四靜慮果變化心現在前時。彼第四靜慮意欲界意識法。即所變化或四處或二處。餘十靜慮果變化心對淨靜慮廣說隨相應知。

如是已說入定定果。次復應說命終受生。謂欲界歿生初靜慮時。彼欲界意初靜慮意識法。或上八地繫。或不繫。初靜慮歿生欲界時。彼初靜慮意欲界意識法。或三界繫。或不繫。欲界歿乃至生非想非非想處時。彼欲界意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫或不繫。非想非非想處歿乃至生欲界時。彼非想非非想處意欲界意識法。或三界繫。或不繫。乃至無所有處歿生非想非非想處時。彼無所有處意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫。或不繫。非想非非想處歿生無所有處時。彼非想非非想處意無所有處意識法。或無所有處繫或非想非非想處繫。或不繫。是謂異繫。此中無四相對同異。以意界等通在九地。不必依止色身起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說入定定果。次復應說命終受生。謂欲界歿生初靜慮時。彼欲界意初靜慮意識法。或上八地繫。或不繫。初靜慮歿生欲界時。彼初靜慮意欲界意識法。或三界繫。或不繫。欲界歿乃至生非想非非想處時。彼欲界意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫或不繫。非想非非想處歿乃至生欲界時。彼非想非非想處意欲界意識法。或三界繫。或不繫。乃至無所有處歿生非想非非想處時。彼無所有處意非想非非想處意識法。或非想非非想處繫。或不繫。非想非非想處歿生無所有處時。彼非想非非想處意無所有處意識法。或無所有處繫或非想非非想處繫。或不繫。是謂異繫。此中無四相對同異。以意界等通在九地。不必依止色身起故。

問此六識身幾有分別。幾無分別。答前五識身唯無分別。第六識身或有分別。或無分別。且在定者皆無分別。不在定者容有分別。計度分別遍與不定意識俱故。此中且說眼識後起分別意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此六識身幾有分別。幾無分別。答前五識身唯無分別。第六識身或有分別。或無分別。且在定者皆無分別。不在定者容有分別。計度分別遍與不定意識俱故。此中且說眼識後起分別意識。

問以欲界眼見欲界色。及以色界眼見欲色界色時。於彼色起幾種眼識。此後於彼復起幾種分別意識。答已斷善根者眼見色時。於彼色起二種眼識。謂染污無覆無記。此後於彼復起三種分別意識。謂善染污無覆無記。不斷善根者若諸異生未離欲界染。眼見色時於彼色起三種眼識。謂善染污無覆無記。此後於彼復起欲界三種分別意識。謂善染污無覆無記。即彼若生欲界已離欲界染。未離初靜慮染。以欲界眼見諸色時。於彼色起二種眼識。謂除染污。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種。初靜慮二種。不退法者。欲界初靜慮各二種。謂除染污。即彼以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。初靜慮二種除染污。欲界若退法者三種。不退法者二種。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。初靜慮三種。欲界若退法者二種。除無記。不退法者唯善。即彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染。以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種初靜慮二種。不退法者欲界二種。初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界二種。初靜慮三種。不退法者。欲界初靜慮各唯善。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種。前二靜慮各二種。不退法者。欲界第二靜慮各二種。初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界第二靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界初靜慮各唯善。第二靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種。不退法者。欲界初靜慮各唯善。第二靜慮三種。即彼已離第二靜慮染。未離第三靜慮染。以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種。前三靜慮各二種。不退法者。欲界及第三靜慮各二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界第二第三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者。欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。前二靜慮各二種不退法者欲界二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界第二靜慮各二種。初靜慮三種。不退法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問以欲界眼見欲界色。及以色界眼見欲色界色時。於彼色起幾種眼識。此後於彼復起幾種分別意識。答已斷善根者眼見色時。於彼色起二種眼識。謂染污無覆無記。此後於彼復起三種分別意識。謂善染污無覆無記。不斷善根者若諸異生未離欲界染。眼見色時於彼色起三種眼識。謂善染污無覆無記。此後於彼復起欲界三種分別意識。謂善染污無覆無記。即彼若生欲界已離欲界染。未離初靜慮染。以欲界眼見諸色時。於彼色起二種眼識。謂除染污。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種。初靜慮二種。不退法者。欲界初靜慮各二種。謂除染污。即彼以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。初靜慮二種除染污。欲界若退法者三種。不退法者二種。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。初靜慮三種。欲界若退法者二種。除無記。不退法者唯善。即彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染。以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種初靜慮二種。不退法者欲界二種。初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界二種。初靜慮三種。不退法者。欲界初靜慮各唯善。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種。前二靜慮各二種。不退法者。欲界第二靜慮各二種。初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界第二靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界初靜慮各唯善。第二靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種。不退法者。欲界初靜慮各唯善。第二靜慮三種。即彼已離第二靜慮染。未離第三靜慮染。以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界三種。前三靜慮各二種。不退法者。欲界及第三靜慮各二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界第二第三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者。欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。前二靜慮各二種不退法者欲界二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界第二靜慮各二種。初靜慮三種。不退法

者欲界及前二靜慮各唯善。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界初靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種前三靜慮各二種。不退法者欲界第三靜慮各二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界第二第三靜慮各二種。初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及前二靜慮各二種。第三靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染。未離第四靜慮染以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界及第四靜慮各二種。前三靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界第四靜慮各二種。前三靜慮唯善見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界第四靜慮各二種。前三靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界及初第三第四靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者欲界及前二靜慮各唯善。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界初靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種前三靜慮各二種。不退法者欲界第三靜慮各二種。前二靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界第二第三靜慮各二種。初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及前二靜慮各二種。第三靜慮三種。不退法者欲界及前二靜慮各唯善。第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染。未離第四靜慮染以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界及第四靜慮各二種。前三靜慮各唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。即彼以第二靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界第四靜慮各二種。前三靜慮唯善見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種。初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。即彼以第三靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界三種。四靜慮各二種。不退法者欲界第四靜慮各二種。前三靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。若退法者。欲界及初第三第四靜慮各二種。第二靜慮三種。不退法者欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。見第三靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起

分別意識。若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種。第三靜慮三種。不退法者。欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別意識。若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種。第三靜慮三種。不退法者。欲界及前三靜慮各唯善。第四靜慮二種。