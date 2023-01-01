阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十七五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十七五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法。此法不還果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為無為不還果已得不失。有為不還果者。謂道類智等。或離欲染第九解脫道等及彼眷屬。無為不還果者。謂三界見所斷法斷。及欲界修所斷法斷。已得者。謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根。見至已得見至不還果攝種性諸根。及已得三界見所斷法斷。并欲界修所斷法斷。不失者。謂信勝解不轉根作見至故。不失信勝解不還果攝種性諸根。或不退失此及欲界修所斷。法斷。云何不攝。答諸不還者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅。諸不還者所得勝進無漏根等有為法者。謂離初靜慮乃至非想非非想處染。諸加行道無間道。及有學解脫道勝進道。如是無漏法。不還者雖成就。而非不還果所攝。以勝果道非果攝故。及彼所證諸結盡者。謂初靜慮乃至無所有處。各九品修所斷法斷。及非想非非想處前八品修所斷法斷。是勝果道所證斷故。如勝果道非此果攝。并不還者所成就非擇滅者。謂不還者於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非不還果攝。所以者何。非擇滅是無記。不還果是善故。設法不還果攝。此是無漏法耶。答如是。謂有為無為不還果。俱是無漏故。諸阿羅漢所成就無漏法。此法阿羅漢果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為無為阿羅漢果已得不失。有為阿羅漢果者。謂盡智無生智無學正見及彼眷屬。無為阿羅漢果者。謂三界見修所斷法斷。已得者。謂時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根。不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根。及已得三界見修所斷法斷。不失者。謂時解脫不轉根作不時解脫故。不失時解脫阿羅漢果攝種性諸根。或不退失此及三界修所斷法斷。云何不攝。答阿羅漢所成就非擇滅。謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非阿羅漢果攝。所以者何。非擇滅是無記。阿羅漢果是善故。設法阿羅漢果攝。此是無漏法耶。答如是。謂有為無為阿羅漢果俱是無漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不還者所成就無漏法。此法不還果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為無為不還果已得不失。有為不還果者。謂道類智等。或離欲染第九解脫道等及彼眷屬。無為不還果者。謂三界見所斷法斷。及欲界修所斷法斷。已得者。謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根。見至已得見至不還果攝種性諸根。及已得三界見所斷法斷。并欲界修所斷法斷。不失者。謂信勝解不轉根作見至故。不失信勝解不還果攝種性諸根。或不退失此及欲界修所斷。法斷。云何不攝。答諸不還者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅。諸不還者所得勝進無漏根等有為法者。謂離初靜慮乃至非想非非想處染。諸加行道無間道。及有學解脫道勝進道。如是無漏法。不還者雖成就。而非不還果所攝。以勝果道非果攝故。及彼所證諸結盡者。謂初靜慮乃至無所有處。各九品修所斷法斷。及非想非非想處前八品修所斷法斷。是勝果道所證斷故。如勝果道非此果攝。并不還者所成就非擇滅者。謂不還者於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非不還果攝。所以者何。非擇滅是無記。不還果是善故。設法不還果攝。此是無漏法耶。答如是。謂有為無為不還果。俱是無漏故。諸阿羅漢所成就無漏法。此法阿羅漢果攝耶。答或攝或不攝。義不定故。云何攝。答有為無為阿羅漢果已得不失。有為阿羅漢果者。謂盡智無生智無學正見及彼眷屬。無為阿羅漢果者。謂三界見修所斷法斷。已得者。謂時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根。不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根。及已得三界見修所斷法斷。不失者。謂時解脫不轉根作不時解脫故。不失時解脫阿羅漢果攝種性諸根。或不退失此及三界修所斷法斷。云何不攝。答阿羅漢所成就非擇滅。謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅。彼雖成就此非擇滅。而此非擇滅非阿羅漢果攝。所以者何。非擇滅是無記。阿羅漢果是善故。設法阿羅漢果攝。此是無漏法耶。答如是。謂有為無為阿羅漢果俱是無漏故。

諸法預流者成就。此法預流果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法預流者成就非預流果攝。謂預流者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并預流者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記。善復有二。謂加行善及生得善。染污謂三界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生。如是諸法預流者成就非預流果攝。果唯無漏。此有漏故。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根。及見至不得信勝解預流果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解預流果攝種性諸根。或有退失。有法預流者成就亦預流果攝。謂預流果已得不失。應知此中義如前說。有法非預流者成就亦非預流果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂預流者所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂預流者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及預流者已斷欲界修所斷染法。無覆無記者。謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生。及一切變化心等。如是諸法是第四句。諸法一來者成就此法一來果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法一來者成就非一來果攝。謂一來者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并一來者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記。善復有二。謂加行善及生得善。染污謂欲界後三品修所斷染法。及色無色界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生。如是諸法。一來者成就。非一來果攝。果唯無漏。此有漏故。有法一來果攝非一來者成就。謂一來果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至一來果攝種性諸根。及見至不得信勝解一來果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解一來果攝種性諸根。或有退失。有法一來者成就亦一來果攝。謂一來果已得不失。應知此中義如前說。有法非一來者成就亦非一來果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂一來者所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂一來者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及一來者已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法預流者成就。此法預流果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法預流者成就非預流果攝。謂預流者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并預流者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記。善復有二。謂加行善及生得善。染污謂三界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生。如是諸法預流者成就非預流果攝。果唯無漏。此有漏故。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根。及見至不得信勝解預流果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解預流果攝種性諸根。或有退失。有法預流者成就亦預流果攝。謂預流果已得不失。應知此中義如前說。有法非預流者成就亦非預流果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂預流者所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂預流者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及預流者已斷欲界修所斷染法。無覆無記者。謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生。及一切變化心等。如是諸法是第四句。諸法一來者成就此法一來果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法一來者成就非一來果攝。謂一來者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并一來者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記。善復有二。謂加行善及生得善。染污謂欲界後三品修所斷染法。及色無色界修所斷染法。無覆無記謂威儀路工巧處異熟生。如是諸法。一來者成就。非一來果攝。果唯無漏。此有漏故。有法一來果攝非一來者成就。謂一來果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至一來果攝種性諸根。及見至不得信勝解一來果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解一來果攝種性諸根。或有退失。有法一來者成就亦一來果攝。謂一來果已得不失。應知此中義如前說。有法非一來者成就亦非一來果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂一來者所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂一來者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及一來者已

斷欲界修所斷染法。無覆無記者。謂一來者所不成就威儀路工巧處異熟生。及一切變化心等。如是諸法是第四句。諸法不還者成就。此法不還果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法不還者成就非不還果攝。謂不還者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記。善復有三。謂加行離染生得善。染污。謂色無色界修所斷染法。無覆無記。謂威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法。不還者成就。非不還果攝。果唯無漏。此有漏故。有法不還果攝。非不還者成就。謂不還果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至不還果攝種性諸根。及見至不得信勝解不還果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解不還果攝種性諸根。或有退失。有法不還者成就亦不還果攝。謂不還果已得不失。應知此中義如前說。有法非不還者成就亦非不還果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂不還果所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂不還者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及欲界修所斷染法。無覆無記者。謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法是第四句。諸法阿羅漢成就。此法阿羅漢果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝。謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法。彼所成就非擇滅者。如前廣說。彼所成就有漏法者總有二種。謂善及無覆無記。善有三種。謂加行離染生得善。無覆無記。謂威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法。阿羅漢成就。非阿羅漢果攝。果唯無漏。此有漏故。有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就。謂阿羅漢果未得已失。未得者。謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根。及不時解脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸根。已失者。謂時解脫轉根作不時解脫故。失時解脫阿羅漢果攝種性諸根。或有退失。有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝。謂阿羅漢果已得不失。應知此中義如前說。有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂阿羅漢所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂諸學法。染污者。謂三界見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷欲界修所斷染法。無覆無記者。謂一來者所不成就威儀路工巧處異熟生。及一切變化心等。如是諸法是第四句。諸法不還者成就。此法不還果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法不還者成就非不還果攝。謂不還者所得勝進無漏根等有為法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅有漏法。此中有四法。前三如前說。彼所成就有漏法者總有三種。謂善染污無覆無記。善復有三。謂加行離染生得善。染污。謂色無色界修所斷染法。無覆無記。謂威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法。不還者成就。非不還果攝。果唯無漏。此有漏故。有法不還果攝。非不還者成就。謂不還果未得已失。未得者。謂信勝解未得見至不還果攝種性諸根。及見至不得信勝解不還果攝種性諸根。已失者。謂信勝解轉根作見至故。失信勝解不還果攝種性諸根。或有退失。有法不還者成就亦不還果攝。謂不還果已得不失。應知此中義如前說。有法非不還者成就亦非不還果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂不還果所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂不還者所不成就下位上位一切聖道。及所未得上位擇滅。染污者。謂三界見所斷染法。及欲界修所斷染法。無覆無記者。謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法是第四句。諸法阿羅漢成就。此法阿羅漢果攝耶。答應作四句。此成就果攝互有寬狹故。有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝。謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法。彼所成就非擇滅者。如前廣說。彼所成就有漏法者總有二種。謂善及無覆無記。善有三種。謂加行離染生得善。無覆無記。謂威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法。阿羅漢成就。非阿羅漢果攝。果唯無漏。此有漏故。有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就。謂阿羅漢果未得已失。未得者。謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根。及不時解脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸根。已失者。謂時解脫轉根作不時解脫故。失時解脫阿羅漢果攝種性諸根。或有退失。有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝。謂阿羅漢果已得不失。應知此中義如前說。有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝。謂除前相。此中相聲即名所表。謂若法已稱已說名所表者作前三句。此中除之。若法未稱未說名所表者作第四句。此復云何。謂善染污無覆無記。善有二種。謂有漏及無漏。有漏善者。謂阿羅漢所不成就加行離染生得善。無漏善者。謂諸學法。染污者。謂三界見

修所斷染法。無覆無記者。謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法是第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修所斷染法。無覆無記者。謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等。如是諸法是第四句。

問信勝解為轉根作見至不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若信勝解轉根作見至者。後根蘊中何故不說。如彼說若捨無漏根。得無漏根彼皆從果至果耶。答若從果至果。彼皆捨無漏根得無漏根。有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時。及時解脫阿羅漢練根作不動時。此本論師有何勞倦而不說。信勝解練根作見至時。若信勝解不轉根作見至者。此中所說當云何通。如此說。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得已失。若信勝解不轉根作見至者。如何預流果有得已而失耶。後智蘊說復云何通。如彼說。預流者於三三摩地未來皆成就過去。若已滅不失即成就現在。若現在前即成就。若信勝解不轉根作見至者。如何預流者有三摩地已滅而失。為簡彼故說有已滅而不失耶。識身論說復云何通。如彼說有過去無學心是已了非今了非當了。謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。彼練根作見至已還得阿羅漢果。彼時解脫道所攝無學心。是已成就非今成就非當成就。彼於成就施設了聲。是已了者是已成就非今了者非今成就。非當了者非當成就。若信勝解不轉根作見至者。如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。練根作見至已還得阿羅漢果耶。答應作是說。有信勝解轉根作見至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問信勝解為轉根作見至不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若信勝解轉根作見至者。後根蘊中何故不說。如彼說若捨無漏根。得無漏根彼皆從果至果耶。答若從果至果。彼皆捨無漏根得無漏根。有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時。及時解脫阿羅漢練根作不動時。此本論師有何勞倦而不說。信勝解練根作見至時。若信勝解不轉根作見至者。此中所說當云何通。如此說。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得已失。若信勝解不轉根作見至者。如何預流果有得已而失耶。後智蘊說復云何通。如彼說。預流者於三三摩地未來皆成就過去。若已滅不失即成就現在。若現在前即成就。若信勝解不轉根作見至者。如何預流者有三摩地已滅而失。為簡彼故說有已滅而不失耶。識身論說復云何通。如彼說有過去無學心是已了非今了非當了。謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。彼練根作見至已還得阿羅漢果。彼時解脫道所攝無學心。是已成就非今成就非當成就。彼於成就施設了聲。是已了者是已成就非今了者非今成就。非當了者非當成就。若信勝解不轉根作見至者。如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。練根作見至已還得阿羅漢果耶。答應作是說。有信勝解轉根作見至。

問若爾。善通後所設難。後根蘊中何故不說。答後根蘊中應作是說。有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時。信勝解練根作見至時。退法等練根作思法等時。及時解脫練根作不動時。而不作是說者。有別意趣。謂彼舉始舉終。影顯中故說。現觀邊道類智現在前時者。即是舉始說時解脫練根作不動時者。即是舉終。由舉始終。影顯中間。有信勝解練根作見至時。若學位中無練根義至無學位亦應如是。如學位中無救護無勢力。無學位中亦應爾。故亦顯有退法等轉根作思法等。如舉始終如是。舉初入已度加行究竟應知亦爾。尊者僧伽筏蘇說曰。信勝解練根作見至。即攝在根蘊所說中。即是從果至果攝故。謂預流者修習練根加行道已趣一來果。若得一來果即名轉根。得果與轉根時。無差別。若一來者修習練根加行道已趣不還果。若得不還果即名轉根。得果與轉根時無差別。問何故無有得預流果阿羅漢果即名練根。彼作是答。出過欲界是無始來數數舊法。無一有情於欲界染未曾離故。由此得有求轉根者倍離全離欲界染故。得二果時亦即轉根。出過有頂。非無始來數數舊法。無一有情於有頂染曾已離故。由此無有求轉根者分離全離有頂染故。得二果時亦即轉根。問如汝所說學位練根進得二果。即是從果至果攝故不別說者。無學位中有六種性轉退法作思法。乃至轉安住作堪達時。後根蘊中何故不說。但說時解脫練根作不動耶。彼作是答。此亦攝在根蘊說中。所以者何。轉退法作思法時不捨退法根而得思法根。乃至轉安住作堪達時不捨前四根而得堪達根。若轉堪達作不動時頓捨前五根得不動根故。彼但說時解脫練根作不動時。捨無漏根得無漏根非從果至果。不說轉退法等作思法等。評曰。彼不應作是說。所以者何。尚無有一成就二根。況有成就五品根者。又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果。何故不能轉作見至。諸異生輩雖不得果而有轉根。何緣聖者離得果時無轉根義。離染轉根加行各別。如何離染得二果時亦即轉根。故後根蘊舉始舉終影顯中故。不說信勝解練根作見至。亦不說退法等練根作思法等。有餘師說。無信勝解轉根作見至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若爾。善通後所設難。後根蘊中何故不說。答後根蘊中應作是說。有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時。信勝解練根作見至時。退法等練根作思法等時。及時解脫練根作不動時。而不作是說者。有別意趣。謂彼舉始舉終。影顯中故說。現觀邊道類智現在前時者。即是舉始說時解脫練根作不動時者。即是舉終。由舉始終。影顯中間。有信勝解練根作見至時。若學位中無練根義至無學位亦應如是。如學位中無救護無勢力。無學位中亦應爾。故亦顯有退法等轉根作思法等。如舉始終如是。舉初入已度加行究竟應知亦爾。尊者僧伽筏蘇說曰。信勝解練根作見至。即攝在根蘊所說中。即是從果至果攝故。謂預流者修習練根加行道已趣一來果。若得一來果即名轉根。得果與轉根時。無差別。若一來者修習練根加行道已趣不還果。若得不還果即名轉根。得果與轉根時無差別。問何故無有得預流果阿羅漢果即名練根。彼作是答。出過欲界是無始來數數舊法。無一有情於欲界染未曾離故。由此得有求轉根者倍離全離欲界染故。得二果時亦即轉根。出過有頂。非無始來數數舊法。無一有情於有頂染曾已離故。由此無有求轉根者分離全離有頂染故。得二果時亦即轉根。問如汝所說學位練根進得二果。即是從果至果攝故不別說者。無學位中有六種性轉退法作思法。乃至轉安住作堪達時。後根蘊中何故不說。但說時解脫練根作不動耶。彼作是答。此亦攝在根蘊說中。所以者何。轉退法作思法時不捨退法根而得思法根。乃至轉安住作堪達時不捨前四根而得堪達根。若轉堪達作不動時頓捨前五根得不動根故。彼但說時解脫練根作不動時。捨無漏根得無漏根非從果至果。不說轉退法等作思法等。評曰。彼不應作是說。所以者何。尚無有一成就二根。況有成就五品根者。又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果。何故不能轉作見至。諸異生輩雖不得果而有轉根。何緣聖者離得果時無轉根義。離染轉根加行各別。如何離染得二果時亦即轉根。故後根蘊舉始舉終影顯中故。不說信勝解練根作見至。亦不說退法等練根作思法等。有餘師說。無信勝解轉根作見至。

問若爾善通根蘊所說。此中所說當云何通。如此說有預流果未得已失。若信勝解不轉根作見至者。如何預流果有得已而失耶。彼於此中有作是說。不成就過去未來得。有作是說。有成就過去未來得。若作是說。不成就過去未來得者。彼說預流果得在未來名未得。在過去名已失。在現在名成就。若作是說。有成就過去未來得者。彼說預流果有三種。謂下中上。若初住下預流果時於中上預流果名未得。於下品預流果名成就。不應說已失無所已失故。若初住中預流果時於上預流果名未得。於下預流果名已失。於中預流果名成就。若初住上預流果時於中下預流果名已失。於上預流果名成就。不應說未得無所未得故。問若初住中預流果者於下未得。若初住上預流果者於中下俱未得。如何說已失耶。彼作是答。超過彼故說名已失。謂彼先時有可得義今至勝位已超過彼更不可得故名已失。由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者。而得說預流果有未得已失義。後智蘊說復云何通。如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去。若已滅不失即成就現在。若現在前即成就。若信勝解不轉根作見至者。如何預流者有三三摩地已滅而失。為簡彼故說有已滅而不失耶。彼作是答。後智蘊中應作是說。預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅即成就。不應說不失而說不失者是誦者錯謬。識身論說復云何通。如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。練根作見至已還得阿羅漢果彼作是答。我不能通識身論文極明了故。評曰既不能通識身論說。又前損減智蘊論文。雖通此文亦不應理。故應信受有信勝解能轉根作見至。若有學位不能轉根。無學位中亦應不轉如有學位。無救護無勢力。無學位中亦應爾。故尊者佛護作如是說。信勝解轉根作見至有六事不共。一者在欲界不在色無色界。二者依靜慮不依無色定。三者用無漏道不用世俗道。四者用法智不用類智。五者是已退非未退。六者住果非住勝果道。問彼何故在欲界非在色無色界耶。彼作是答。由說法力方能轉根。唯欲界中有說者故。問彼何故依靜慮不依無色定耶。彼作是答。學位練根要依得果地。無依無色定得學果者。故學轉根不依無色。問彼何故用無漏道不用世俗道耶。彼作是答。要猛利道方能轉根。世俗道鈍故彼不用。問彼何故唯用法智不用類智。彼作是答。要生欲界方能轉根。欲界唯得法智自在。故彼不用類智轉根。問彼何故是已退者。非未退者。彼作是答。厭患退者方求練根。要曾退已而有厭患。故未退者無轉根義。問彼何故住果非住勝果道。彼作是答。若住勝果道而練根者。應練根時捨多道得少道。彼應名退不名為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若爾善通根蘊所說。此中所說當云何通。如此說有預流果未得已失。若信勝解不轉根作見至者。如何預流果有得已而失耶。彼於此中有作是說。不成就過去未來得。有作是說。有成就過去未來得。若作是說。不成就過去未來得者。彼說預流果得在未來名未得。在過去名已失。在現在名成就。若作是說。有成就過去未來得者。彼說預流果有三種。謂下中上。若初住下預流果時於中上預流果名未得。於下品預流果名成就。不應說已失無所已失故。若初住中預流果時於上預流果名未得。於下預流果名已失。於中預流果名成就。若初住上預流果時於中下預流果名已失。於上預流果名成就。不應說未得無所未得故。問若初住中預流果者於下未得。若初住上預流果者於中下俱未得。如何說已失耶。彼作是答。超過彼故說名已失。謂彼先時有可得義今至勝位已超過彼更不可得故名已失。由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者。而得說預流果有未得已失義。後智蘊說復云何通。如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去。若已滅不失即成就現在。若現在前即成就。若信勝解不轉根作見至者。如何預流者有三三摩地已滅而失。為簡彼故說有已滅而不失耶。彼作是答。後智蘊中應作是說。預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅即成就。不應說不失而說不失者是誦者錯謬。識身論說復云何通。如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解。練根作見至已還得阿羅漢果彼作是答。我不能通識身論文極明了故。評曰既不能通識身論說。又前損減智蘊論文。雖通此文亦不應理。故應信受有信勝解能轉根作見至。若有學位不能轉根。無學位中亦應不轉如有學位。無救護無勢力。無學位中亦應爾。故尊者佛護作如是說。信勝解轉根作見至有六事不共。一者在欲界不在色無色界。二者依靜慮不依無色定。三者用無漏道不用世俗道。四者用法智不用類智。五者是已退非未退。六者住果非住勝果道。問彼何故在欲界非在色無色界耶。彼作是答。由說法力方能轉根。唯欲界中有說者故。問彼何故依靜慮不依無色定耶。彼作是答。學位練根要依得果地。無依無色定得學果者。故學轉根不依無色。問彼何故用無漏道不用世俗道耶。彼作是答。要猛利道方能轉根。世俗道鈍故彼不用。問彼何故唯用法智不用類智。彼作是答。要生欲界方能轉根。欲界唯得法智自在。故彼不用類智轉根。問彼何故是已退者。非未退者。彼作是答。厭患退者方求練根。要曾退已而有厭患。故未退者無轉根義。問彼何故住果非住勝果道。彼作是答。若住勝果道而練根者。應練根時捨多道得少道。彼應名退不名為

進。故唯住果有轉根義。以練根時唯得果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進。故唯住果有轉根義。以練根時唯得果故。

阿毘達磨諸論師言。學轉根時於彼六事。三事應理三事不可。謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者此事應理。唯欲界有轉根義故。又彼所說彼依靜慮不依無色定者此亦應理。唯依靜慮得學果故。又彼所說彼用無漏道不用世俗道者此亦應理。學位練根如見道故。然彼所言彼用法智不用類智者此事不可。所以者何。義不定故。謂生欲界或有於法智得自在非類智。或有於類智得自在非法智故。又彼所言是已退者非未退者。此亦不可。所以者何。義不定故。謂或已退或復未退然怖畏退或求勝根而練根故。又彼所言彼住果非住勝果道者此亦不可。所以者何。義不定故。謂學練根或住果位或住勝果道求利根故或畏退故。問若住勝果道而轉根者捨多道得少道豈非退耶。答彼求利根不求多道故無有失。如多銅鐵貿少金銀豈名失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨諸論師言。學轉根時於彼六事。三事應理三事不可。謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者此事應理。唯欲界有轉根義故。又彼所說彼依靜慮不依無色定者此亦應理。唯依靜慮得學果故。又彼所說彼用無漏道不用世俗道者此亦應理。學位練根如見道故。然彼所言彼用法智不用類智者此事不可。所以者何。義不定故。謂生欲界或有於法智得自在非類智。或有於類智得自在非法智故。又彼所言是已退者非未退者。此亦不可。所以者何。義不定故。謂或已退或復未退然怖畏退或求勝根而練根故。又彼所言彼住果非住勝果道者此亦不可。所以者何。義不定故。謂學練根或住果位或住勝果道求利根故或畏退故。問若住勝果道而轉根者捨多道得少道豈非退耶。答彼求利根不求多道故無有失。如多銅鐵貿少金銀豈名失利。

問於欲界內何處轉根。為但人中為亦天上。答唯在人中受教勝故。又畏退故。問人四洲內何處轉根。尊者窶沙筏摩說曰。唯贍部洲有轉根義。贍部洲人根猛利故。評曰應作是說。人三洲內皆得轉根。除北俱盧無勝德故。問為依男身有轉根義為亦依女。有作是說。唯依男身有轉根義。男身功德勝女人故。評曰應作是說。諸轉根者亦依男身亦依女身。以依女身亦能發起勝功德故。問隨依何地先得學果後即依彼而轉根耶。有說即依彼學者轉根。亦有依餘地然勝非劣。謂初二果依未至定得果轉根不依餘地。若不還果依彼地得即依彼地而後轉根。或依餘地然勝非劣。諸不還者極少成就三地果。極多成就六地果。謂次第者離欲界染第九解脫道時。彼成就三地不還果。即未至定初靜慮及靜慮中間。若已離欲染即依此三地入正性離生者。彼道類智時亦即成就此三地不還果。若依第二靜慮入正性離生者。彼道類智時成就四地不還果。謂前三地及第二靜慮。若依第三靜慮入正性離生者。彼道類智時成就五地不還果。謂前四地及第三靜慮。若依第四靜慮入正性離生者。彼道類智時成就六地不還果。謂前五地及第四靜慮。依初三地得不還果已。即依此三地而轉根者。彼捨三地不還果。得三地不還果。即彼若依第二靜慮而轉根者。彼捨三地不還果得四地不還果。即彼若依第三靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得六地不還果。若依第二靜慮得不還果已即依第二靜慮而轉根者。彼捨四地不還果得四地不還果。即彼若依第三靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得六地不還果。若依第三靜慮得不還果已。即依第三靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得六地不還果。若依第四靜慮得不還果已。即依第四靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得六地不還果。無依上地得不還果後依下地而轉根者。所以者何。勿捨多道得少道故。應名損減不名增益。或有說者。有依上地得不還果後依下地而轉根者。彼作是說。依第四靜慮得不還果已若依第三靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得五地不還果。即彼若依第二靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得四地不還果。即彼若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨六地不還果。得三地不還果。依第三靜慮得不還果已。若依第二靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得四地不還果。即彼若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨五地不還果。得三地不還果。依第二靜慮得不還果已。若依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問於欲界內何處轉根。為但人中為亦天上。答唯在人中受教勝故。又畏退故。問人四洲內何處轉根。尊者窶沙筏摩說曰。唯贍部洲有轉根義。贍部洲人根猛利故。評曰應作是說。人三洲內皆得轉根。除北俱盧無勝德故。問為依男身有轉根義為亦依女。有作是說。唯依男身有轉根義。男身功德勝女人故。評曰應作是說。諸轉根者亦依男身亦依女身。以依女身亦能發起勝功德故。問隨依何地先得學果後即依彼而轉根耶。有說即依彼學者轉根。亦有依餘地然勝非劣。謂初二果依未至定得果轉根不依餘地。若不還果依彼地得即依彼地而後轉根。或依餘地然勝非劣。諸不還者極少成就三地果。極多成就六地果。謂次第者離欲界染第九解脫道時。彼成就三地不還果。即未至定初靜慮及靜慮中間。若已離欲染即依此三地入正性離生者。彼道類智時亦即成就此三地不還果。若依第二靜慮入正性離生者。彼道類智時成就四地不還果。謂前三地及第二靜慮。若依第三靜慮入正性離生者。彼道類智時成就五地不還果。謂前四地及第三靜慮。若依第四靜慮入正性離生者。彼道類智時成就六地不還果。謂前五地及第四靜慮。依初三地得不還果已。即依此三地而轉根者。彼捨三地不還果。得三地不還果。即彼若依第二靜慮而轉根者。彼捨三地不還果得四地不還果。即彼若依第三靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨三地不還果。得六地不還果。若依第二靜慮得不還果已即依第二靜慮而轉根者。彼捨四地不還果得四地不還果。即彼若依第三靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨四地不還果。得六地不還果。若依第三靜慮得不還果已。即依第三靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得五地不還果。即彼若依第四靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得六地不還果。若依第四靜慮得不還果已。即依第四靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得六地不還果。無依上地得不還果後依下地而轉根者。所以者何。勿捨多道得少道故。應名損減不名增益。或有說者。有依上地得不還果後依下地而轉根者。彼作是說。依第四靜慮得不還果已若依第三靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得五地不還果。即彼若依第二靜慮而轉根者。彼捨六地不還果。得四地不還果。即彼若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨六地不還果。得三地不還果。依第三靜慮得不還果已。若依第二靜慮而轉根者。彼捨五地不還果。得四地不還果。即彼若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨五地不還果。得三地不還果。依第二靜慮得不還果已。若依

初靜慮等三地而轉根者。彼捨四地不還果。得三地不還果。此中但說與前異者。依自上地而轉根者捨得多少如前應知。問若依上地得不還果後依下地而轉根者。既捨多道得少道故。應名損減豈是增益。答彼求利根不求多道捨多得少亦無有過。如多賤貨貿少貴珍。乃名增益不名損減。依果說已若依道說諸不還者。未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨三地聖道。得三地聖道。已離初靜慮染未離第二靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨四地聖道。得三地聖道。已離第二靜慮染未離第三靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨五地聖道得三地聖道。已離第三靜慮染未離第四靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨六地聖道得三地聖道。已離第四靜慮染未離空無邊處染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨七地聖道。得三地聖道。已離空無邊處染未離識無邊處染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨八地聖道得三地聖道。已離識無邊處染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨九地聖道。得三地聖道。未離第二靜慮染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨四地聖道得四地聖道。已離第二靜慮染未離第三靜慮染。若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得四地聖道。未離第三靜慮染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨五地聖道得五地聖道。已離第三靜慮染未離第四靜慮染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨六地聖道得五地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得五地聖道。未離第四靜慮染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨六地聖道得六地聖道。已離第四靜慮染未離空無邊處染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨七地聖道得六地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得六地聖道。已離初靜慮等染。若依第二靜慮等而轉根者。捨得多少如理應思。無依無色而轉根者。學果不依無色定故。應作是說。若於上地已得自在而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色彼定無有不還果故。此中應作頗設問答。頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名為進不名退耶。答有謂已離識無邊處染。信勝解依第四靜慮而轉根時。頗有聖者已離無所有處染而但成就一地聖道耶。答有。謂已離無所有處染。依未至定入正性離生。彼見道中十五心頃。頗有不還者已離無所有處染。唯成就三地無漏果道耶。答有。謂已離無所有處染。信勝解於上地不得自在。依未至定或初靜慮或靜慮中間轉根作見至時。頗有身證者不成就無漏無色定耶。答有。謂身證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初靜慮等三地而轉根者。彼捨四地不還果。得三地不還果。此中但說與前異者。依自上地而轉根者捨得多少如前應知。問若依上地得不還果後依下地而轉根者。既捨多道得少道故。應名損減豈是增益。答彼求利根不求多道捨多得少亦無有過。如多賤貨貿少貴珍。乃名增益不名損減。依果說已若依道說諸不還者。未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨三地聖道。得三地聖道。已離初靜慮染未離第二靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨四地聖道。得三地聖道。已離第二靜慮染未離第三靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨五地聖道得三地聖道。已離第三靜慮染未離第四靜慮染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨六地聖道得三地聖道。已離第四靜慮染未離空無邊處染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨七地聖道。得三地聖道。已離空無邊處染未離識無邊處染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨八地聖道得三地聖道。已離識無邊處染。若依初靜慮等三地而轉根者。彼捨九地聖道。得三地聖道。未離第二靜慮染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨四地聖道得四地聖道。已離第二靜慮染未離第三靜慮染。若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第二靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得四地聖道。未離第三靜慮染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨五地聖道得五地聖道。已離第三靜慮染未離第四靜慮染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨六地聖道得五地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第三靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得五地聖道。未離第四靜慮染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨六地聖道得六地聖道。已離第四靜慮染未離空無邊處染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨七地聖道得六地聖道。乃至已離識無邊處染。若依第四靜慮而轉根者。彼捨九地聖道得六地聖道。已離初靜慮等染。若依第二靜慮等而轉根者。捨得多少如理應思。無依無色而轉根者。學果不依無色定故。應作是說。若於上地已得自在而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色彼定無有不還果故。此中應作頗設問答。頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名為進不名退耶。答有謂已離識無邊處染。信勝解依第四靜慮而轉根時。頗有聖者已離無所有處染而但成就一地聖道耶。答有。謂已離無所有處染。依未至定入正性離生。彼見道中十五心頃。頗有不還者已離無所有處染。唯成就三地無漏果道耶。答有。謂已離無所有處染。信勝解於上地不得自在。依未至定或初靜慮或靜慮中間轉根作見至時。頗有身證者不成就無漏無色定耶。答有。謂身證

信勝解轉根作見至時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信勝解轉根作見至時。