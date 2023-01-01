阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中有情納息第三之三

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝。問何故作此論。答先雖說十五部結盡諸果所攝。而未說十六章煩惱盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。答三結中有身見盡四沙門果攝。或無處。四沙門果攝者。謂彼盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂無異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處有身見故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。有身見盡非果攝。如三結中有身見盡。應知五順下分結中有身見。五見中有身見邊執見盡亦爾。自性等故同對治故。戒禁取疑盡四沙門果攝。四果攝義如前應知。此無異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。戒禁取疑盡即前三果攝故。如三結中戒禁取疑盡。應知四瀑流軛中見瀑流軛。四取中見取戒禁取。四身繫中戒禁取此實執身繫。五順下分結中戒禁取疑。五見中邪見見取戒禁取。七隨眠中見疑隨眠。九結中見取疑結盡亦爾。自性等故。同對治故。三不善根盡不還阿羅漢果攝。或無處。不還果攝者。謂彼盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離欲染彼盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。離欲染第九無間道滅時方斷彼盡。第九解脫道生時證不還果即不還果攝故。如三不善根盡。應知三漏中欲漏。四瀑流軛中欲瀑流軛。四取中欲取。四身繫中貪欲瞋恚。五蓋中前四蓋。五結中瞋嫉慳結。五順下分結中貪欲瞋恚。六愛身中鼻舌觸所生愛身。七隨眠中貪欲瞋恚。九結中恚嫉慳結盡亦爾。自性等故。同對治故。有漏無明漏盡阿羅漢果攝。謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處有漏無明漏故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝故。如有漏無明漏盡。應知四瀑流軛中有無明瀑流軛。四取中我語取。五結中貪慢結。五順上分結中除色貪餘四。六愛身中意觸所生愛身。七隨眠中有貪無明慢。九結中愛慢無明結盡亦爾。自性等故。同對治故。疑蓋盡四沙門果攝。或無處。四沙門果攝者如前說。或無處者。謂諸異生已離欲染疑蓋盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃疑蓋盡非果攝。次第者道現觀二心頃疑蓋盡非果攝。色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處。阿羅漢果攝者。謂彼盡證阿羅漢果時即阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝。問何故作此論。答先雖說十五部結盡諸果所攝。而未說十六章煩惱盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。答三結中有身見盡四沙門果攝。或無處。四沙門果攝者。謂彼盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂無異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處有身見故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。有身見盡非果攝。如三結中有身見盡。應知五順下分結中有身見。五見中有身見邊執見盡亦爾。自性等故同對治故。戒禁取疑盡四沙門果攝。四果攝義如前應知。此無異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。戒禁取疑盡即前三果攝故。如三結中戒禁取疑盡。應知四瀑流軛中見瀑流軛。四取中見取戒禁取。四身繫中戒禁取此實執身繫。五順下分結中戒禁取疑。五見中邪見見取戒禁取。七隨眠中見疑隨眠。九結中見取疑結盡亦爾。自性等故。同對治故。三不善根盡不還阿羅漢果攝。或無處。不還果攝者。謂彼盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離欲染彼盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。離欲染第九無間道滅時方斷彼盡。第九解脫道生時證不還果即不還果攝故。如三不善根盡。應知三漏中欲漏。四瀑流軛中欲瀑流軛。四取中欲取。四身繫中貪欲瞋恚。五蓋中前四蓋。五結中瞋嫉慳結。五順下分結中貪欲瞋恚。六愛身中鼻舌觸所生愛身。七隨眠中貪欲瞋恚。九結中恚嫉慳結盡亦爾。自性等故。同對治故。有漏無明漏盡阿羅漢果攝。謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處有漏無明漏故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝故。如有漏無明漏盡。應知四瀑流軛中有無明瀑流軛。四取中我語取。五結中貪慢結。五順上分結中除色貪餘四。六愛身中意觸所生愛身。七隨眠中有貪無明慢。九結中愛慢無明結盡亦爾。自性等故。同對治故。疑蓋盡四沙門果攝。或無處。四沙門果攝者如前說。或無處者。謂諸異生已離欲染疑蓋盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃疑蓋盡非果攝。次第者道現觀二心頃疑蓋盡非果攝。色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處。阿羅漢果攝者。謂彼盡證阿羅漢果時即阿

羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離色染彼盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝。如色貪順上分結盡。應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾。自性等故。同對治故。然有差別。此中應言或無處者。謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝。已離梵世染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝。次第者從離初靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝。九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中欲界前四部盡說。欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處。此如十五部結中。欲界第五部盡說。色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中色界前四部盡說。色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處。此如十五部結中色界第五部盡說。無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中無色界前三部盡說。無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝。此如十五部結中無色界第四部盡說。無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝。此如十五部結中無色界第五部盡說。預流向中諸結盡何果攝。答無處。所以者何。預流果前無沙門果攝彼盡故。預流果中諸結盡何果攝。答預流果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。一來向中諸結盡何果攝。答預流果或無處。預流果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。或無處者。謂倍離欲染入正性離生者。見道十五心頃諸結盡非果攝。次第者欲界前五品修所斷諸結盡非果攝。所以者何。是勝果道所證得故。如勝果道非果所攝。所得結盡理亦應爾。一來果中諸結盡何果攝。答一來果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷前六品諸結盡。不還向中諸結盡何果攝。答一來果或無處。一來果攝者。謂此果中。總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷前六品諸結盡。或無處者。謂已離欲乃至無所有處染入正性離生者。見道十五心頃諸結盡非果攝。次第者。欲界修所斷第七第八品諸結盡非果攝。不還果中諸結盡何果攝。答不還果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷諸結盡。阿羅漢向中諸結盡何果攝。答不還果或無處。不還果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷諸結盡。或無處者。謂離初靜慮一品。乃至非想非非想處八品染諸結盡非果攝。所以者何。是勝果道所證得故。如勝果道非果所攝。所得結盡理亦應爾阿羅漢果中諸結盡何果攝。答阿羅漢果。謂此果中總攝三界見修所斷諸結盡。問此中為說諸向果中所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離色染彼盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝。如色貪順上分結盡。應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾。自性等故。同對治故。然有差別。此中應言或無處者。謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝。已離梵世染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝。次第者從離初靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝。九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中欲界前四部盡說。欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處。此如十五部結中。欲界第五部盡說。色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中色界前四部盡說。色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處。此如十五部結中色界第五部盡說。無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處。此如十五部結中無色界前三部盡說。無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝。此如十五部結中無色界第四部盡說。無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝。此如十五部結中無色界第五部盡說。預流向中諸結盡何果攝。答無處。所以者何。預流果前無沙門果攝彼盡故。預流果中諸結盡何果攝。答預流果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。一來向中諸結盡何果攝。答預流果或無處。預流果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。或無處者。謂倍離欲染入正性離生者。見道十五心頃諸結盡非果攝。次第者欲界前五品修所斷諸結盡非果攝。所以者何。是勝果道所證得故。如勝果道非果所攝。所得結盡理亦應爾。一來果中諸結盡何果攝。答一來果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷前六品諸結盡。不還向中諸結盡何果攝。答一來果或無處。一來果攝者。謂此果中。總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷前六品諸結盡。或無處者。謂已離欲乃至無所有處染入正性離生者。見道十五心頃諸結盡非果攝。次第者。欲界修所斷第七第八品諸結盡非果攝。不還果中諸結盡何果攝。答不還果。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷諸結盡。阿羅漢向中諸結盡何果攝。答不還果或無處。不還果攝者。謂此果中總攝三界見所斷諸結盡。及攝欲界修所斷諸結盡。或無處者。謂離初靜慮一品。乃至非想非非想處八品染諸結盡非果攝。所以者何。是勝果道所證得故。如勝果道非果所攝。所得結盡理亦應爾阿羅漢果中諸結盡何果攝。答阿羅漢果。謂此果中總攝三界見修所斷諸結盡。問此中為說諸向果中所

成就諸結盡。為說諸向果中新所證得諸結盡。設爾何失。二俱有過。所以者何。若說諸向果中所成就諸結盡者。前三果中諸結盡不應唯說自果攝。如已離欲前五品染入正性離生者。至道類智時證預流果。彼欲界修所斷五品結盡。非此果攝。何故不說或無處耶。又已離欲前八品染入正性離生者。至道類智時證一來果。彼欲界修所斷第七八品結盡非此果攝何故不說或無處耶。又已離欲乃至無所有處染入正性離生者。至道類智時證不還果。彼上二界七地修所斷結盡非此果攝何故不說或無處耶。若說諸向果中新所證得諸結盡者。後三向中諸結盡不應亦說前果攝。向中新所證結盡定非前果所攝故。答此中總說諸向果中所成就諸結盡。問若爾善通後三向難。前三果難當云何通。答此說具縛入見道者故。前三果所成就結盡唯說自果攝。有作是說。此中果位說新所證所求滿故。向位未滿所求事故總說成就故。向果位二說善通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸結盡。為說諸向果中新所證得諸結盡。設爾何失。二俱有過。所以者何。若說諸向果中所成就諸結盡者。前三果中諸結盡不應唯說自果攝。如已離欲前五品染入正性離生者。至道類智時證預流果。彼欲界修所斷五品結盡。非此果攝。何故不說或無處耶。又已離欲前八品染入正性離生者。至道類智時證一來果。彼欲界修所斷第七八品結盡非此果攝何故不說或無處耶。又已離欲乃至無所有處染入正性離生者。至道類智時證不還果。彼上二界七地修所斷結盡非此果攝何故不說或無處耶。若說諸向果中新所證得諸結盡者。後三向中諸結盡不應亦說前果攝。向中新所證結盡定非前果所攝故。答此中總說諸向果中所成就諸結盡。問若爾善通後三向難。前三果難當云何通。答此說具縛入見道者故。前三果所成就結盡唯說自果攝。有作是說。此中果位說新所證所求滿故。向位未滿所求事故總說成就故。向果位二說善通。

具見世尊弟子未離欲染。欲界修所斷諸結盡何果攝。答一來果或無處。一來果攝者。謂欲界修所斷前六品諸結盡。或無處者。謂欲界修所斷第七第八品諸結盡。已離欲染未離色染。色界修所斷諸結盡何果攝。答無處。謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染。彼修所斷諸結盡非果攝。已離色染未離無色染。無色修所斷諸結盡何果攝。答無處。謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染。彼修所斷諸結盡非果攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子未離欲染。欲界修所斷諸結盡何果攝。答一來果或無處。一來果攝者。謂欲界修所斷前六品諸結盡。或無處者。謂欲界修所斷第七第八品諸結盡。已離欲染未離色染。色界修所斷諸結盡何果攝。答無處。謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染。彼修所斷諸結盡非果攝。已離色染未離無色染。無色修所斷諸結盡何果攝。答無處。謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染。彼修所斷諸結盡非果攝。

此中說有四沙門果。謂預流果一來果不還果阿羅漢果。問何故說此四沙門果。答為止他宗顯己義故。謂或有說。四沙門果唯是無為如分別論者。問彼何故作是說。答依契經故。如契經說。佛告苾芻。吾當為汝說沙門性及沙門沙門果。云何沙門性。謂八支聖道。云何沙門謂成就此法者。云何沙門果。謂預流果乃至阿羅漢果。云何預流果謂永斷三結。云何一來果謂永斷三結薄貪瞋癡。云何不還果謂永斷五順下分結。云何阿羅漢果。謂永斷貪瞋癡及一切煩惱。依此經故說沙門果唯是無為。為遮彼意顯沙門果亦有為亦無為。若沙門果唯無為者便違契經。如契經說。有行四向有住四果。此中住者住有為果非無為果。以無為果不可住故。彼作是說。無為果中亦可說住故。施設論作如是說。彼住於斷不求勝進。為得未得。為獲未獲。為觸未觸。為證未證。彼論非證。所以者何。彼論意說。住於道故。謂住斷者非如乘象馬住象馬上。但於證斷道不進不退說名為住。有餘契經。唯說有為是沙門果。如說五根增上猛利迅速圓滿。名俱解脫阿羅漢果。次減劣者名慧解脫阿羅漢果。次減劣者名不還果。次減劣者名一來果。最減劣者名預流果。此中。唯說信等五根勝劣差別名沙門果故。知沙門果。非但是無為。問若沙門果亦是有為。云何通彼所引契經。答四沙門果實通有為無為。而彼契經且說是無為者。所以者何。唯說果故。若法是沙門果非沙門性者彼經說之道。是沙門果亦是沙門性故彼不說。復次若法是婆羅門果非婆羅門性者彼經說之道。是婆羅門果亦是婆羅門性故彼不說。復次若法是梵行果非梵行性者彼經說之道。是梵行果亦是梵行性故彼不說。復次若法是果非有果者彼經說之道。是果亦是有果故彼不說。復次若法是離非有離者彼經說之道。是離亦是有離故彼不說。復次若法是所求非所厭者彼經說之道。是所求亦是所厭故彼不說。為止如是他宗所說欲顯自宗故說四果。復次勿為止他顯示己義。但為開發法相正理令他了知故說四果。問四沙門果自性是何。答品類足論作如是說。預流果有二種。謂有為及無為。云何有為預流果。謂證預流果者於諸學法已正當得。已得者謂過去。正得者謂現在。當得者謂未來。云何無為預流果。謂證預流果者。於諸結斷已正當得。已得者謂過去。正得者謂現在。當得者謂未來。問道是有為墮在三世可說於彼已正當得。斷是無為不墮三世云何說於彼已正當得耶。答品類足論應作是說。於諸結斷得獲觸證不應說言已正當得。作是說者有別意趣。欲顯彼斷得及相續得者。謂彼斷得在過去名已得。在現在名正得。在未來名當得。相續者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說有四沙門果。謂預流果一來果不還果阿羅漢果。問何故說此四沙門果。答為止他宗顯己義故。謂或有說。四沙門果唯是無為如分別論者。問彼何故作是說。答依契經故。如契經說。佛告苾芻。吾當為汝說沙門性及沙門沙門果。云何沙門性。謂八支聖道。云何沙門謂成就此法者。云何沙門果。謂預流果乃至阿羅漢果。云何預流果謂永斷三結。云何一來果謂永斷三結薄貪瞋癡。云何不還果謂永斷五順下分結。云何阿羅漢果。謂永斷貪瞋癡及一切煩惱。依此經故說沙門果唯是無為。為遮彼意顯沙門果亦有為亦無為。若沙門果唯無為者便違契經。如契經說。有行四向有住四果。此中住者住有為果非無為果。以無為果不可住故。彼作是說。無為果中亦可說住故。施設論作如是說。彼住於斷不求勝進。為得未得。為獲未獲。為觸未觸。為證未證。彼論非證。所以者何。彼論意說。住於道故。謂住斷者非如乘象馬住象馬上。但於證斷道不進不退說名為住。有餘契經。唯說有為是沙門果。如說五根增上猛利迅速圓滿。名俱解脫阿羅漢果。次減劣者名慧解脫阿羅漢果。次減劣者名不還果。次減劣者名一來果。最減劣者名預流果。此中。唯說信等五根勝劣差別名沙門果故。知沙門果。非但是無為。問若沙門果亦是有為。云何通彼所引契經。答四沙門果實通有為無為。而彼契經且說是無為者。所以者何。唯說果故。若法是沙門果非沙門性者彼經說之道。是沙門果亦是沙門性故彼不說。復次若法是婆羅門果非婆羅門性者彼經說之道。是婆羅門果亦是婆羅門性故彼不說。復次若法是梵行果非梵行性者彼經說之道。是梵行果亦是梵行性故彼不說。復次若法是果非有果者彼經說之道。是果亦是有果故彼不說。復次若法是離非有離者彼經說之道。是離亦是有離故彼不說。復次若法是所求非所厭者彼經說之道。是所求亦是所厭故彼不說。為止如是他宗所說欲顯自宗故說四果。復次勿為止他顯示己義。但為開發法相正理令他了知故說四果。問四沙門果自性是何。答品類足論作如是說。預流果有二種。謂有為及無為。云何有為預流果。謂證預流果者於諸學法已正當得。已得者謂過去。正得者謂現在。當得者謂未來。云何無為預流果。謂證預流果者。於諸結斷已正當得。已得者謂過去。正得者謂現在。當得者謂未來。問道是有為墮在三世可說於彼已正當得。斷是無為不墮三世云何說於彼已正當得耶。答品類足論應作是說。於諸結斷得獲觸證不應說言已正當得。作是說者有別意趣。欲顯彼斷得及相續得者。謂彼斷得在過去名已得。在現在名正得。在未來名當得。相續者

謂證斷相續。在過去名已得。在現在名正得。在未來名當得。又彼論說一來果有二種。謂有為及無為。云何有為一來果。謂證一來果者。於諸學法已正當得。餘如前說。云何無為一來果。謂證一來果者。於諸結斷已正當得餘如前說。不還果有二種。謂有為及無為。云何有為不還果。謂證不還果者。於諸學法已正當得餘如前說。云何無為不還果。謂證不還果者。於諸結斷已正當得。餘如前說。阿羅漢果有二種。謂有為及無為。云何有為阿羅漢果。謂證阿羅漢果者。於諸無學法已正當得。餘如前說。云何無為阿羅漢果。謂證阿羅漢果者。於諸結斷已正當得。餘如前說。施設論中亦作是說。預流果有二種。謂有為及無為。云何有為預流果。謂此果得及此得得。此果得者。謂有為無為預流果得。此得得者。謂此果得之得由此果得故成就預流果。由此得得故成就此果得。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有為預流果。云何無為預流果。謂三結永斷。及此種類諸結法永斷。八十八隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。是名無為預流果。一來果有二種。謂有為及無為。云何有為一來果。謂此果得及此得得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有為一來果。云何無為一來果。謂三結永斷。及此種類諸結法永斷。八十八隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷貪瞋癡倍斷。及此種類煩惱法倍斷。是名無為一來果。不還果有二種。謂有為及無為。云何有為不還果。謂此果得及此得得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有為不還果。云何無為不還果。謂五順下分結永斷。及此種類諸結法永斷。九十二隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。是名無為不還果。阿羅漢果有二種。謂有為及無為。云何有為阿羅漢果。謂此果得及此得得。餘如前說。若諸無學根無學力無學戒無學善根十無學法。及此種類諸無學法。是名有為阿羅漢果。云何無為阿羅漢果。謂貪瞋癡永斷。及一切煩惱永斷。越一切趣斷一切路。滅三種火渡四瀑流。摧諸傲慢離諸渴愛。破阿賴耶。無上究竟無上寂靜無上安樂。及諸愛盡離滅涅槃。是名無為阿羅漢果。是謂四沙門果自性我物相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名沙門果。沙門果是何義。答所有聖道是沙門性。有為無為及諸擇滅。是此果故名沙門果。問若爾。此果不應唯四。謂見道中八忍品是沙門性。八智品是有為沙門果。八部法斷是無為沙門果。離欲界染時九無間道是沙門性。九解脫道是有為沙門果。九品法斷是無為沙門果。如是乃至離非想非非想處染時應知亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂證斷相續。在過去名已得。在現在名正得。在未來名當得。又彼論說一來果有二種。謂有為及無為。云何有為一來果。謂證一來果者。於諸學法已正當得。餘如前說。云何無為一來果。謂證一來果者。於諸結斷已正當得餘如前說。不還果有二種。謂有為及無為。云何有為不還果。謂證不還果者。於諸學法已正當得餘如前說。云何無為不還果。謂證不還果者。於諸結斷已正當得。餘如前說。阿羅漢果有二種。謂有為及無為。云何有為阿羅漢果。謂證阿羅漢果者。於諸無學法已正當得。餘如前說。云何無為阿羅漢果。謂證阿羅漢果者。於諸結斷已正當得。餘如前說。施設論中亦作是說。預流果有二種。謂有為及無為。云何有為預流果。謂此果得及此得得。此果得者。謂有為無為預流果得。此得得者。謂此果得之得由此果得故成就預流果。由此得得故成就此果得。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有為預流果。云何無為預流果。謂三結永斷。及此種類諸結法永斷。八十八隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。是名無為預流果。一來果有二種。謂有為及無為。云何有為一來果。謂此果得及此得得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有為一來果。云何無為一來果。謂三結永斷。及此種類諸結法永斷。八十八隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷貪瞋癡倍斷。及此種類煩惱法倍斷。是名無為一來果。不還果有二種。謂有為及無為。云何有為不還果。謂此果得及此得得。餘如前說。若諸學根學力學戒學善根八學法。及此種類諸學法。是名有為不還果。云何無為不還果。謂五順下分結永斷。及此種類諸結法永斷。九十二隨眠永斷。及此種類隨眠法永斷。是名無為不還果。阿羅漢果有二種。謂有為及無為。云何有為阿羅漢果。謂此果得及此得得。餘如前說。若諸無學根無學力無學戒無學善根十無學法。及此種類諸無學法。是名有為阿羅漢果。云何無為阿羅漢果。謂貪瞋癡永斷。及一切煩惱永斷。越一切趣斷一切路。滅三種火渡四瀑流。摧諸傲慢離諸渴愛。破阿賴耶。無上究竟無上寂靜無上安樂。及諸愛盡離滅涅槃。是名無為阿羅漢果。是謂四沙門果自性我物相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名沙門果。沙門果是何義。答所有聖道是沙門性。有為無為及諸擇滅。是此果故名沙門果。問若爾。此果不應唯四。謂見道中八忍品是沙門性。八智品是有為沙門果。八部法斷是無為沙門果。離欲界染時九無間道是沙門性。九解脫道是有為沙門果。九品法斷是無為沙門果。如是乃至離非想非非想處染時應知亦

爾。如是便有八十九有為沙門果。八十九無為沙門果。若依此說。此沙門果有二百六十七。謂八十九在過去。八十九在現在。八十九在未來。品類足論作如是說。云何果法。謂一切有為法及擇滅。隨諸聖道爾所剎那。即有爾所有為沙門果。隨有漏法有爾所量。擇滅無為亦有爾所。隨有爾所擇滅無為。即有爾所無為沙門果。若以剎那在身分別。便有無量沙門果體。何故唯說四沙門果。有作是說。此是世尊為受化者所宜聞故有餘略說。脇尊者曰。唯佛世尊能具正智諸法性相勢用分齊。餘不能知。若此堪立沙門果者即便立之。若不堪者便不建立。故不應難。尊者世友作如是說。此是世尊為開智者簡要而說。故不應難。復次此四果位易見易施設。謂此是預流果乃至此是阿羅漢果。所餘諸位難見難施設。故佛但說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師於果發起增上慶悅。餘位不爾。如務農者於六月中修治稼穡。後收子實積置場中生大慶悅。此亦如是。故佛唯說四沙門果。復次此四果位具三因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位具五因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。四頓得八智。五一時修十六行相。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。是瑜伽師最勝安隱穌息之處。餘位不爾故佛唯說四沙門果。復次此四果位所有聖道是功用。是功用究竟所有結斷是所作。是所作究竟。餘位聖道是功用非功用究竟。餘位結斷是所作非所作究竟。故佛唯說四沙門果。復次此四果位容修行者廣修聖道。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師能善了知功德過失。功德者謂道及道果。過失者謂生死因果。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師方能善取四聖諦相。餘位不爾。如人道。行於四方相未能善取。若坐一處方能善取。此亦如是。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。若退失時有證知者。餘位不爾。如村邑中若被劫奪有證知者非兩中間。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師先廣加行安足堅固。餘位不爾。預流果先廣加行者。謂彼先求解脫果故。精勤修習惠施淨戒。不淨觀持息念念住聞思修慧。及煖頂忍世第一法。并見道中十五心頃。即此總名安足堅固。有說。從初乃至世第一法名廣加行。見道十五心名安足堅固。一來果先廣加行者。謂即前說及離欲染諸加行道。六無間道五解脫道即此名為安足堅固。有說。預流果名安足堅固。不還果先廣加行者。謂即前說及離欲染諸加行道。三無間道二解脫道。即此名為安足堅固。有說。一來果名安足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾。如是便有八十九有為沙門果。八十九無為沙門果。若依此說。此沙門果有二百六十七。謂八十九在過去。八十九在現在。八十九在未來。品類足論作如是說。云何果法。謂一切有為法及擇滅。隨諸聖道爾所剎那。即有爾所有為沙門果。隨有漏法有爾所量。擇滅無為亦有爾所。隨有爾所擇滅無為。即有爾所無為沙門果。若以剎那在身分別。便有無量沙門果體。何故唯說四沙門果。有作是說。此是世尊為受化者所宜聞故有餘略說。脇尊者曰。唯佛世尊能具正智諸法性相勢用分齊。餘不能知。若此堪立沙門果者即便立之。若不堪者便不建立。故不應難。尊者世友作如是說。此是世尊為開智者簡要而說。故不應難。復次此四果位易見易施設。謂此是預流果乃至此是阿羅漢果。所餘諸位難見難施設。故佛但說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師於果發起增上慶悅。餘位不爾。如務農者於六月中修治稼穡。後收子實積置場中生大慶悅。此亦如是。故佛唯說四沙門果。復次此四果位具三因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位具五因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。四頓得八智。五一時修十六行相。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。是瑜伽師最勝安隱穌息之處。餘位不爾故佛唯說四沙門果。復次此四果位所有聖道是功用。是功用究竟所有結斷是所作。是所作究竟。餘位聖道是功用非功用究竟。餘位結斷是所作非所作究竟。故佛唯說四沙門果。復次此四果位容修行者廣修聖道。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師能善了知功德過失。功德者謂道及道果。過失者謂生死因果。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師方能善取四聖諦相。餘位不爾。如人道。行於四方相未能善取。若坐一處方能善取。此亦如是。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。若退失時有證知者。餘位不爾。如村邑中若被劫奪有證知者非兩中間。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師先廣加行安足堅固。餘位不爾。預流果先廣加行者。謂彼先求解脫果故。精勤修習惠施淨戒。不淨觀持息念念住聞思修慧。及煖頂忍世第一法。并見道中十五心頃。即此總名安足堅固。有說。從初乃至世第一法名廣加行。見道十五心名安足堅固。一來果先廣加行者。謂即前說及離欲染諸加行道。六無間道五解脫道即此名為安足堅固。有說。預流果名安足堅固。不還果先廣加行者。謂即前說及離欲染諸加行道。三無間道二解脫道。即此名為安足堅固。有說。一來果名安足

堅固。阿羅漢果先廣加行者。謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道。乃至金剛喻定。即此總名安足堅固。有說。不還果名安足堅固。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師斷絕止息一切生分。餘位不爾。謂預流果除欲界七生及色無色界一一處一生。餘一切生得非擇滅。一來果除欲界二生及色無色界一一處一生。餘一切生得非擇滅。不還果除色無色界一一處一生。餘一切生得非擇滅。阿羅漢果於一切生。得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師總集三界見修所斷煩惱斷得。餘位不爾。謂預流果位總集三界見所斷煩惱斷得。一來果位總集三界見所斷。及欲界修所斷前六品煩惱斷得。不還果位總集三界見所斷。及欲界修所斷九品煩惱斷得。阿羅漢果位總集三界見修所斷一切煩惱斷得。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。是瑜伽師本所求處。餘位不爾故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師說有退者若未還得必不命終。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治五趣得非擇滅。餘位不爾。謂預流果對治地獄傍生鬼趣得非擇滅。一來果對治人趣一分得非擇滅。不還果對治人趣全分得非擇滅。阿羅漢果對治天趣得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治四生得非擇滅。餘位不爾。謂預流果對治卵生濕生得非擇滅。一來果對治胎生一分得非擇滅。不還果對治胎生全分得非擇滅。阿羅漢果對治化生得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治二邊。餘位不爾。言二邊者。謂欲界及有頂對治欲界邊故得一來不還果。對治有頂邊故得預流阿羅漢果。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治二有根本。餘位不爾二有根本者。謂欲界及有頂。對治欲界有根本故得一來不還果。對治有頂有根本故得預流阿羅漢果。故佛唯說四沙門果。復次此四果位能永對治二種惡思。及彼異熟所依諸蘊。餘位不爾。二種惡思者。謂斷善根思及起無間業思。預流果能永對治斷善根思。一來果能永對治起無間業思。不還果能永對治彼異熟果。阿羅漢果能永對治彼所依諸蘊。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治三法。餘位不爾。謂預流果對治三結。一來果對治三不善根及欲漏一分。不還果對治三不善根及欲漏全分。阿羅漢果對治有漏無明漏。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治四法。餘位不爾。謂預流果對治見瀑流軛見取戒禁取及後二身繫。一來果對治欲瀑流軛取及初二身繫一分。不還對治欲瀑流軛取及前二身繫全分。阿羅漢果對治有無明瀑流軛及我語取。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治五法。餘位不爾。謂預流果對治疑蓋後三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固。阿羅漢果先廣加行者。謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道。乃至金剛喻定。即此總名安足堅固。有說。不還果名安足堅固。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師斷絕止息一切生分。餘位不爾。謂預流果除欲界七生及色無色界一一處一生。餘一切生得非擇滅。一來果除欲界二生及色無色界一一處一生。餘一切生得非擇滅。不還果除色無色界一一處一生。餘一切生得非擇滅。阿羅漢果於一切生。得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師總集三界見修所斷煩惱斷得。餘位不爾。謂預流果位總集三界見所斷煩惱斷得。一來果位總集三界見所斷。及欲界修所斷前六品煩惱斷得。不還果位總集三界見所斷。及欲界修所斷九品煩惱斷得。阿羅漢果位總集三界見修所斷一切煩惱斷得。故佛唯說四沙門果。復次此四果位。是瑜伽師本所求處。餘位不爾故佛唯說四沙門果。復次此四果位。諸瑜伽師說有退者若未還得必不命終。餘位不爾。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治五趣得非擇滅。餘位不爾。謂預流果對治地獄傍生鬼趣得非擇滅。一來果對治人趣一分得非擇滅。不還果對治人趣全分得非擇滅。阿羅漢果對治天趣得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治四生得非擇滅。餘位不爾。謂預流果對治卵生濕生得非擇滅。一來果對治胎生一分得非擇滅。不還果對治胎生全分得非擇滅。阿羅漢果對治化生得非擇滅。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治二邊。餘位不爾。言二邊者。謂欲界及有頂對治欲界邊故得一來不還果。對治有頂邊故得預流阿羅漢果。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治二有根本。餘位不爾二有根本者。謂欲界及有頂。對治欲界有根本故得一來不還果。對治有頂有根本故得預流阿羅漢果。故佛唯說四沙門果。復次此四果位能永對治二種惡思。及彼異熟所依諸蘊。餘位不爾。二種惡思者。謂斷善根思及起無間業思。預流果能永對治斷善根思。一來果能永對治起無間業思。不還果能永對治彼異熟果。阿羅漢果能永對治彼所依諸蘊。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治三法。餘位不爾。謂預流果對治三結。一來果對治三不善根及欲漏一分。不還果對治三不善根及欲漏全分。阿羅漢果對治有漏無明漏。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治四法。餘位不爾。謂預流果對治見瀑流軛見取戒禁取及後二身繫。一來果對治欲瀑流軛取及初二身繫一分。不還對治欲瀑流軛取及前二身繫全分。阿羅漢果對治有無明瀑流軛及我語取。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治五法。餘位不爾。謂預流果對治疑蓋後三

順下分結及五見。一來果對治前四蓋瞋嫉慳結。及前二順下分結一分。不還果對治前四蓋瞋嫉慳結。及前二順下分結全分。阿羅漢果對治貪慢結。及五順上分結。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治六愛身。餘位不爾。謂預流果對治見所斷意觸所生愛身。一來果對治鼻舌觸所生愛身一分。不還果對治鼻舌觸所生愛身全分。阿羅漢果對治眼耳身觸所生愛身。及修所斷意觸所生愛身。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治七隨眠。餘位不爾。謂預流果對治見疑隨眠。一來果對治欲貪瞋恚隨眠一分。不還果對治欲貪瞋恚隨眠全分。阿羅漢果對治有貪慢無明隨眠。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治九結。餘位不爾。謂預流果對治見取疑結。一來果對治恚嫉慳結一分。不還果對治恚嫉慳結全分。阿羅漢果對治愛慢無明結。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治九十八隨眠。餘位不爾。謂預流果對治三界見所斷隨眠。一來果對治欲界修所斷隨眠一分。不還果對治欲界修所斷隨眠全分。阿羅漢果對治色無色界修所斷隨眠。故佛唯說四沙門果。復次此四果位各出一種重煩惱際。餘位不爾。謂預流果出見所斷重煩惱際。一來果出能等起五無間業重煩惱際。謂欲界前六品煩惱能等起五無間業。後三品不爾。勢力劣故。不還果出諸不善重煩惱際。阿羅漢果出諸無記重煩惱際。故佛唯說四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順下分結及五見。一來果對治前四蓋瞋嫉慳結。及前二順下分結一分。不還果對治前四蓋瞋嫉慳結。及前二順下分結全分。阿羅漢果對治貪慢結。及五順上分結。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治六愛身。餘位不爾。謂預流果對治見所斷意觸所生愛身。一來果對治鼻舌觸所生愛身一分。不還果對治鼻舌觸所生愛身全分。阿羅漢果對治眼耳身觸所生愛身。及修所斷意觸所生愛身。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治七隨眠。餘位不爾。謂預流果對治見疑隨眠。一來果對治欲貪瞋恚隨眠一分。不還果對治欲貪瞋恚隨眠全分。阿羅漢果對治有貪慢無明隨眠。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治九結。餘位不爾。謂預流果對治見取疑結。一來果對治恚嫉慳結一分。不還果對治恚嫉慳結全分。阿羅漢果對治愛慢無明結。故佛唯說四沙門果。復次此四果位對治九十八隨眠。餘位不爾。謂預流果對治三界見所斷隨眠。一來果對治欲界修所斷隨眠一分。不還果對治欲界修所斷隨眠全分。阿羅漢果對治色無色界修所斷隨眠。故佛唯說四沙門果。復次此四果位各出一種重煩惱際。餘位不爾。謂預流果出見所斷重煩惱際。一來果出能等起五無間業重煩惱際。謂欲界前六品煩惱能等起五無間業。後三品不爾。勢力劣故。不還果出諸不善重煩惱際。阿羅漢果出諸無記重煩惱際。故佛唯說四沙門果。

問何故離欲界染立二沙門果。謂一來不還果。離色無色界染立一沙門果。謂阿羅漢果耶。脇尊者曰。唯佛世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能知。若離此染堪立二果便即立二。若離此染堪立一果便即立一。故不應難。復次四沙門果無不皆因離三界染而得建立。謂離三界見所斷染立預流果。若離三界見所斷染。及離欲界修所斷前六品染立一來果。若離三界見所斷染。及離欲界修所斷染立不還果。若離三界見修所斷染立阿羅漢果。復次以欲界是不定界非修地非離染地。故離彼染立二沙門果。色無色界是定界是修地是離染地。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界難斷難破難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界易斷易破易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界過患增盛過患堅固過患眾多故。離彼染立二沙門果。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界煩惱猶如瀑流難可越度。故離彼染立二沙門果。如人渡河其水深廣濤波漂急數數止息乃能渡之。如契經說。邑主當知。言瀑流者喻五妙欲。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界是嶮難界。煩惱增重作業增重。猶如重擔難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界非嶮難界。煩惱作業設有增重而易越度。故離彼染唯立一沙門果。如人擔重登嶮難山數數止息乃能越度。若至平地雖復擔重而易遠涉。此亦如是。復次以欲界是雜穢界。猶如淤泥雜諸糞穢難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。如糞聚上造立宮室。雖復妙好人不樂住。色無色界亦復如是。為居欲界雜穢法上。雖復妙好賢聖不樂。是故尊者僧伽筏蘇作如是說。此欲界中多諸過失。謂喪父母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位。或被割截耳鼻手足及諸身分。或復遭於四百四病。由如是等種種因緣受諸劇苦。如是欲界多諸過失。若離彼染。總立一切四沙門果猶少況二。復次以欲界有男身女身難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界唯有男身易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界有男根女根難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界無男女根易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界唯有一種無記煩惱易可越度。故離彼染唯立一沙門果如不善無記二種煩惱。如是有異熟無異熟生二果生一果。無慚無愧相應不相應煩惱應知亦爾。復次以欲界有苦根憂根無慚無愧嫉慳段食。及婬欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果。復次欲界具有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故離欲界染立二沙門果。謂一來不還果。離色無色界染立一沙門果。謂阿羅漢果耶。脇尊者曰。唯佛世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能知。若離此染堪立二果便即立二。若離此染堪立一果便即立一。故不應難。復次四沙門果無不皆因離三界染而得建立。謂離三界見所斷染立預流果。若離三界見所斷染。及離欲界修所斷前六品染立一來果。若離三界見所斷染。及離欲界修所斷染立不還果。若離三界見修所斷染立阿羅漢果。復次以欲界是不定界非修地非離染地。故離彼染立二沙門果。色無色界是定界是修地是離染地。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界難斷難破難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界易斷易破易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界過患增盛過患堅固過患眾多故。離彼染立二沙門果。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界煩惱猶如瀑流難可越度。故離彼染立二沙門果。如人渡河其水深廣濤波漂急數數止息乃能渡之。如契經說。邑主當知。言瀑流者喻五妙欲。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界是嶮難界。煩惱增重作業增重。猶如重擔難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界非嶮難界。煩惱作業設有增重而易越度。故離彼染唯立一沙門果。如人擔重登嶮難山數數止息乃能越度。若至平地雖復擔重而易遠涉。此亦如是。復次以欲界是雜穢界。猶如淤泥雜諸糞穢難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界與此相違。故離彼染唯立一沙門果。如糞聚上造立宮室。雖復妙好人不樂住。色無色界亦復如是。為居欲界雜穢法上。雖復妙好賢聖不樂。是故尊者僧伽筏蘇作如是說。此欲界中多諸過失。謂喪父母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位。或被割截耳鼻手足及諸身分。或復遭於四百四病。由如是等種種因緣受諸劇苦。如是欲界多諸過失。若離彼染。總立一切四沙門果猶少況二。復次以欲界有男身女身難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界唯有男身易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界有男根女根難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界無男女根易可越度。故離彼染唯立一沙門果。復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度。故離彼染立二沙門果。色無色界唯有一種無記煩惱易可越度。故離彼染唯立一沙門果如不善無記二種煩惱。如是有異熟無異熟生二果生一果。無慚無愧相應不相應煩惱應知亦爾。復次以欲界有苦根憂根無慚無愧嫉慳段食。及婬欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果。復次欲界具有

十八界十二處等多有漏法難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界有漏法少。故離彼染唯立一沙門果。問何故離見所斷染立初一沙門果。離修所斷染立後三沙門果耶。答見所斷染易可遠離。故離彼時立初一沙門果。修所斷染難可遠離。故離彼時立後三沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界十二處等多有漏法難可出離。故離彼染立二沙門果。色無色界有漏法少。故離彼染唯立一沙門果。問何故離見所斷染立初一沙門果。離修所斷染立後三沙門果耶。答見所斷染易可遠離。故離彼時立初一沙門果。修所斷染難可遠離。故離彼時立後三沙門果。