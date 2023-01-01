阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十四五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十四五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中有情納息第三之二

生欲界聖者有三事命終。一全離染而命終。二全退而命終。三分離染而命終。異生但有二事命終。一全離染而命終。二全退而命終。無分離染而命終者。生色界聖者有二事命終。一全離染而命終。二分離染而命終。無有退者。色無色界無退義故。異生但有一事命終。謂全離染彼無退故。無分離染而命終故。生無色界聖者異生應知亦爾。問何故聖者有分離染而命終。異生不爾答以諸聖者有無漏定。任持相續令極堅固。異生但有世俗諸定。任持相續非極堅固。復次聖者成就勝奢摩他毘鉢舍那異生不爾。復次聖者成就無漏道力隨意所為。異生不爾。是故聖者有分離染而命終義。異生即無。有作是說。以諸聖者具三種力。一聖道力。二煩惱力。三定業力。定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義。聖道力故有分離染而命終義異生但有二種力。謂煩惱力。定業力。無聖道力。定業力故有全離染而命終義。煩惱力故有全退已而命終義。無聖道力故無分離染而命終義。有餘師說。聖者有三力。一道力。二煩惱力。三定業力。由道力故有全離染而命終。由煩惱力故有全退已而命終。由定業力。故有分離染而命終。若全離染得此地生非擇滅故。決定受業便不與果。由此定業為留難故。有分離染而命終者。如家家等。異生但有二力。謂道力煩惱力。無定業力。由道力故有全離染而命終。由煩惱力故有全退已而命終。無定業力故無分離染而命終。設全離染而有還生此地義故。決定受業不為留難。或有說者。分離染位有別立聖補特伽羅。謂離欲界三四品染別立家家。離六品染別立一來。離七八品別立一間。是故聖者有分離染而命終義。異生定無分離染位如聖別立補特伽羅。是故彼無分離染已而命終義。復有說者。聖者於定有自在力故離染時有離少分而命終者。異生於定無自在力。故離染時無離少分而命終者。尊者僧伽筏蘇說曰。異生亦有分離染位而命終者。然命終已結生心時先所斷結必還成就。評曰。彼不應作是說。彼命終心勢力劣故。先所斷結已得成就。是故前說於理為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生欲界聖者有三事命終。一全離染而命終。二全退而命終。三分離染而命終。異生但有二事命終。一全離染而命終。二全退而命終。無分離染而命終者。生色界聖者有二事命終。一全離染而命終。二分離染而命終。無有退者。色無色界無退義故。異生但有一事命終。謂全離染彼無退故。無分離染而命終故。生無色界聖者異生應知亦爾。問何故聖者有分離染而命終。異生不爾答以諸聖者有無漏定。任持相續令極堅固。異生但有世俗諸定。任持相續非極堅固。復次聖者成就勝奢摩他毘鉢舍那異生不爾。復次聖者成就無漏道力隨意所為。異生不爾。是故聖者有分離染而命終義。異生即無。有作是說。以諸聖者具三種力。一聖道力。二煩惱力。三定業力。定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義。聖道力故有分離染而命終義異生但有二種力。謂煩惱力。定業力。無聖道力。定業力故有全離染而命終義。煩惱力故有全退已而命終義。無聖道力故無分離染而命終義。有餘師說。聖者有三力。一道力。二煩惱力。三定業力。由道力故有全離染而命終。由煩惱力故有全退已而命終。由定業力。故有分離染而命終。若全離染得此地生非擇滅故。決定受業便不與果。由此定業為留難故。有分離染而命終者。如家家等。異生但有二力。謂道力煩惱力。無定業力。由道力故有全離染而命終。由煩惱力故有全退已而命終。無定業力故無分離染而命終。設全離染而有還生此地義故。決定受業不為留難。或有說者。分離染位有別立聖補特伽羅。謂離欲界三四品染別立家家。離六品染別立一來。離七八品別立一間。是故聖者有分離染而命終義。異生定無分離染位如聖別立補特伽羅。是故彼無分離染已而命終義。復有說者。聖者於定有自在力故離染時有離少分而命終者。異生於定無自在力。故離染時無離少分而命終者。尊者僧伽筏蘇說曰。異生亦有分離染位而命終者。然命終已結生心時先所斷結必還成就。評曰。彼不應作是說。彼命終心勢力劣故。先所斷結已得成就。是故前說於理為善。

問以世俗道離諸染時。無間解脫有幾行相。答諸無間道有三行相。一麁行相。二苦行相。三障行相。諸解脫道有三行相。一靜行相。二妙行相。三離行相。問無間道中何行相後。起解脫道何行相耶。有作是說。從麁行。相無間道後。起靜行相為解脫道。從苦行相無間道後。起妙行相為解脫道。從障行相無間道後。起離行相為解脫道。有餘師說。從麁行相無間道後。起妙行相為解脫道。從苦行相無間道後。起靜行相為解脫道。從障行相無間道後。起離行相為解脫道。麁妙苦靜障離對故。評曰。此事不定。從麁行相無間道後。容起靜等三種行相為解脫道。從苦行相無間道。後容起妙等三種行相為解脫道。從障行相無間道後。容起離等三種行相為解脫道。以此六種有漏行相隨離染者所樂起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問以世俗道離諸染時。無間解脫有幾行相。答諸無間道有三行相。一麁行相。二苦行相。三障行相。諸解脫道有三行相。一靜行相。二妙行相。三離行相。問無間道中何行相後。起解脫道何行相耶。有作是說。從麁行。相無間道後。起靜行相為解脫道。從苦行相無間道後。起妙行相為解脫道。從障行相無間道後。起離行相為解脫道。有餘師說。從麁行相無間道後。起妙行相為解脫道。從苦行相無間道後。起靜行相為解脫道。從障行相無間道後。起離行相為解脫道。麁妙苦靜障離對故。評曰。此事不定。從麁行相無間道後。容起靜等三種行相為解脫道。從苦行相無間道。後容起妙等三種行相為解脫道。從障行相無間道後。容起離等三種行相為解脫道。以此六種有漏行相隨離染者所樂起故。

問以世俗道離諸染時無間解脫各緣何地。答離欲染時。九無間道唯緣欲界。九解脫道緣初靜慮。問若爾。善通根蘊所說。如說。頗有思惟色界法。而能遍知欲界耶。答有。彼意說斷遍知。云何二道所緣行相而不雜亂。若此二道所緣行相有雜亂者。於離染事如何不為障礙留難。答如是二道所緣行相雖有雜亂。於離染事然不能為障礙留難。所以者何。彼於離染諸逕路中已善修習加行成故。如見道中。緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前。緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前。雖有所緣行相雜亂。於現觀事。然不能為障閡留難。所以者何。彼於現觀諸逕路中已善修習加行成故。此亦如是。故無有失。有作是說。離欲染時九無間道八解脫道皆緣欲界。最後解脫緣初靜慮。如以滅道智離非想非非想處染時。九無間道八解脫道皆緣滅道。最後解脫道緣非想非非想處有漏四蘊此亦如是。有餘師說。離欲染時或無止息或有止息。無止息者。九無間道八解脫道皆緣欲界。最後解脫道緣初靜慮。有止息者。或離一品即便止息。或離二品而便止息。如是乃至或離八品方乃止息。若離一品即止息者。彼無間道緣欲界。解脫道緣初靜慮。若離二品便止息者。彼二無間道。一解脫道緣欲界。第二解脫道緣初靜慮。如是乃至若離八品方止息者。彼八無間道七解脫道皆緣欲界。第八解脫道緣初靜慮。或有說者。離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界。如以苦集智離欲染時。九無間道九解脫道皆緣欲界。此亦如是。問若爾。雖無無間解脫所緣行相雜亂過失。根蘊所說當云何通。如說。頗有思惟色界法而能遍知欲界耶。答有。彼意說斷遍知。答根蘊依近加行而說。謂修行者將離欲染。先起如是分別思惟。欲界苦麁障初靜慮靜妙離。問若爾。根蘊後說復云何通。如說頗有思惟無色界法而能遍知欲界耶。答無。彼意說斷遍知。豈修行者將離欲染。不先起此分別思惟。欲界苦麁障無色界靜妙離耶。答雖起如是分別思惟。而遠非近。非於思惟無色界後即能引生離欲染道。思惟色界是近加行即能引生離欲染道。故彼二說非互相違。復有說者。離欲染時九無間道九解脫道皆緣初靜慮。問若爾。善通根蘊所說。如說。頗有思惟色界法而能遍知欲界耶。答有。彼意說斷遍知。又無二道所緣行相雜亂過失。云何緣他地能離餘地染。答此亦無失。如滅道智離諸染時。雖緣滅道而斷苦集。此亦如是。評曰。如是諸說雖各能生弟子覺慧。而最初說於理為善。謂九無間道皆緣欲界。九解脫道皆緣初靜慮。所以者何。以世俗道離欲染時。厭下欣上方能離故。如離欲染離上七地染。應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問以世俗道離諸染時無間解脫各緣何地。答離欲染時。九無間道唯緣欲界。九解脫道緣初靜慮。問若爾。善通根蘊所說。如說。頗有思惟色界法。而能遍知欲界耶。答有。彼意說斷遍知。云何二道所緣行相而不雜亂。若此二道所緣行相有雜亂者。於離染事如何不為障礙留難。答如是二道所緣行相雖有雜亂。於離染事然不能為障礙留難。所以者何。彼於離染諸逕路中已善修習加行成故。如見道中。緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前。緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前。雖有所緣行相雜亂。於現觀事。然不能為障閡留難。所以者何。彼於現觀諸逕路中已善修習加行成故。此亦如是。故無有失。有作是說。離欲染時九無間道八解脫道皆緣欲界。最後解脫緣初靜慮。如以滅道智離非想非非想處染時。九無間道八解脫道皆緣滅道。最後解脫道緣非想非非想處有漏四蘊此亦如是。有餘師說。離欲染時或無止息或有止息。無止息者。九無間道八解脫道皆緣欲界。最後解脫道緣初靜慮。有止息者。或離一品即便止息。或離二品而便止息。如是乃至或離八品方乃止息。若離一品即止息者。彼無間道緣欲界。解脫道緣初靜慮。若離二品便止息者。彼二無間道。一解脫道緣欲界。第二解脫道緣初靜慮。如是乃至若離八品方止息者。彼八無間道七解脫道皆緣欲界。第八解脫道緣初靜慮。或有說者。離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界。如以苦集智離欲染時。九無間道九解脫道皆緣欲界。此亦如是。問若爾。雖無無間解脫所緣行相雜亂過失。根蘊所說當云何通。如說。頗有思惟色界法而能遍知欲界耶。答有。彼意說斷遍知。答根蘊依近加行而說。謂修行者將離欲染。先起如是分別思惟。欲界苦麁障初靜慮靜妙離。問若爾。根蘊後說復云何通。如說頗有思惟無色界法而能遍知欲界耶。答無。彼意說斷遍知。豈修行者將離欲染。不先起此分別思惟。欲界苦麁障無色界靜妙離耶。答雖起如是分別思惟。而遠非近。非於思惟無色界後即能引生離欲染道。思惟色界是近加行即能引生離欲染道。故彼二說非互相違。復有說者。離欲染時九無間道九解脫道皆緣初靜慮。問若爾。善通根蘊所說。如說。頗有思惟色界法而能遍知欲界耶。答有。彼意說斷遍知。又無二道所緣行相雜亂過失。云何緣他地能離餘地染。答此亦無失。如滅道智離諸染時。雖緣滅道而斷苦集。此亦如是。評曰。如是諸說雖各能生弟子覺慧。而最初說於理為善。謂九無間道皆緣欲界。九解脫道皆緣初靜慮。所以者何。以世俗道離欲染時。厭下欣上方能離故。如離欲染離上七地染。應知亦爾。

問世俗無間解脫道中一一能修幾種行相。答諸異生者離欲染時。九無間道中修三行相。謂苦麁障八解脫道中修六行相。謂苦麁障及靜妙離。最後解脫道中即修此六行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。如是乃至離無所有處染。隨其所應當知亦爾。若諸聖者離欲染時。九無間道中修十九行相。謂麁等三及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十二行相。謂麁等三靜等三。及有漏無漏十六聖行相。最後解脫道中即修此二十二行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。即諸聖者離初靜慮染時。九無間道中修十九行相。謂麁等三及唯無漏十六聖行相。八解脫道中修二十二行相。謂麁等三靜等三。及唯無漏十六聖行相。最後解脫道中即修此二十二行相。亦修未來第二靜慮地無邊行相如是。乃至離無所有處染。隨其所應當知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問世俗無間解脫道中一一能修幾種行相。答諸異生者離欲染時。九無間道中修三行相。謂苦麁障八解脫道中修六行相。謂苦麁障及靜妙離。最後解脫道中即修此六行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。如是乃至離無所有處染。隨其所應當知亦爾。若諸聖者離欲染時。九無間道中修十九行相。謂麁等三及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十二行相。謂麁等三靜等三。及有漏無漏十六聖行相。最後解脫道中即修此二十二行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。即諸聖者離初靜慮染時。九無間道中修十九行相。謂麁等三及唯無漏十六聖行相。八解脫道中修二十二行相。謂麁等三靜等三。及唯無漏十六聖行相。最後解脫道中即修此二十二行相。亦修未來第二靜慮地無邊行相如是。乃至離無所有處染。隨其所應當知亦爾。

問何故初靜慮近分通修有漏無漏十六聖行相。上地近分唯修無漏耶。答初靜慮近分有聖行相。故能通修有漏無漏十六聖行相。上地近分無聖行相。故唯能修無漏行相。有作是說。諸異生者離欲染時。九無間道中修九行相。謂麁等三及慈悲喜捨。不淨觀持息念。八解脫道中修十二行相。謂即前九及靜等三。最後解脫道中即修此十二行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。若諸聖者離欲染時。九無間道中修二十五行相。謂麁等三慈悲喜捨。不淨觀持息念。及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十八行相。謂即前二十五及靜等三。最後解脫道中即修此二十八行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。上地近分修義如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故初靜慮近分通修有漏無漏十六聖行相。上地近分唯修無漏耶。答初靜慮近分有聖行相。故能通修有漏無漏十六聖行相。上地近分無聖行相。故唯能修無漏行相。有作是說。諸異生者離欲染時。九無間道中修九行相。謂麁等三及慈悲喜捨。不淨觀持息念。八解脫道中修十二行相。謂即前九及靜等三。最後解脫道中即修此十二行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。若諸聖者離欲染時。九無間道中修二十五行相。謂麁等三慈悲喜捨。不淨觀持息念。及有漏無漏十六聖行相。八解脫道中修二十八行相。謂即前二十五及靜等三。最後解脫道中即修此二十八行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。上地近分修義如前。

問何故初靜慮近分能修如是種種行相。上地近分不能修耶。答初靜慮近分有種種善根。故能修此種種行相。上地近分諸善根少。故不能修種種行相。復次欲界煩惱有種種相還修種種善根。對治上地煩惱無種種相故。彼不修種種對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故初靜慮近分能修如是種種行相。上地近分不能修耶。答初靜慮近分有種種善根。故能修此種種行相。上地近分諸善根少。故不能修種種行相。復次欲界煩惱有種種相還修種種善根。對治上地煩惱無種種相故。彼不修種種對治。

問現在俱行負重有用。世俗無間及解脫道行相所緣。已如前說。未來修者為何所緣。答離欲染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣欲界。八解脫道中。所修未來麁等三行相。緣欲界及初靜慮。靜等三行相。唯緣初靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣初靜慮。乃至非想非非想處。離初靜慮染時。九無間道中。所修未來麁等三行相唯緣初靜慮。八解脫道中。所修未來麁等三行相緣初二靜慮。靜等三行相唯緣第二靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣第二靜慮。乃至非想非非想處。離第二靜慮染時。九無間道中。所修未來麁等三行相。唯緣第二靜慮。八解脫道中所修。未來麁等三行相緣第二第三靜慮。靜等三行相唯緣第三靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣第三靜慮乃至非想非非想處。離第三靜慮染時。九無間道中。所修未來麁等三行相唯緣第三靜慮。八解脫道中。所修未來麁等三行相緣第三第四靜慮。靜等三行相唯。緣第四靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣第四靜慮乃至非想非非想處。離第四靜慮染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣第四靜慮。八解脫道中。所修未來麁等三行相緣第四靜慮及空無邊處。靜等三行相唯緣空無邊處。最後解脫道中。所修未來麁等三行相。及靜等三行相。緣空無邊處乃至非想非非想處。問若離第四靜慮染。八解脫道中所修未來麁等三行相。能緣第四靜慮及空無邊處者。識身論說當云何通。如說頗有無色界善心能了別色無色界法耶。答無。彼遮剎那不遮相續。謂一剎那頃無色界善心。能了別色無色法者無有是處。若離彼染八解脫道中所修未來麁等三行相。或緣色界第四靜慮。或緣無色界空無邊處斯有是處故遮剎那不遮相續。此與彼說俱為善通。離空無邊處染時。九無間道中。所修未來麁等三行相。唯緣空無邊處。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣空無邊處及識無邊處。靜等三行相唯緣識無邊處。最後解脫道中所修未來麁等三行相及靜等三行相。緣識無邊處乃至非想非非想處。離識無邊處染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣識無邊處。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣識無邊處及無所有處。靜等三行相唯緣無所有處。最後解脫道中。所修未來麁等三行相及靜等三行相。緣無所有處及非想非非想處。離無所有處染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣無所有處。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣無所有處及非想非非想處。靜等三行相唯緣非想非非想處。最後解脫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問現在俱行負重有用。世俗無間及解脫道行相所緣。已如前說。未來修者為何所緣。答離欲染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣欲界。八解脫道中。所修未來麁等三行相。緣欲界及初靜慮。靜等三行相。唯緣初靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣初靜慮。乃至非想非非想處。離初靜慮染時。九無間道中。所修未來麁等三行相唯緣初靜慮。八解脫道中。所修未來麁等三行相緣初二靜慮。靜等三行相唯緣第二靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣第二靜慮。乃至非想非非想處。離第二靜慮染時。九無間道中。所修未來麁等三行相。唯緣第二靜慮。八解脫道中所修。未來麁等三行相緣第二第三靜慮。靜等三行相唯緣第三靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣第三靜慮乃至非想非非想處。離第三靜慮染時。九無間道中。所修未來麁等三行相唯緣第三靜慮。八解脫道中。所修未來麁等三行相緣第三第四靜慮。靜等三行相唯。緣第四靜慮。最後解脫道中。所修未來麁等三行相通緣三界。靜等三行相緣第四靜慮乃至非想非非想處。離第四靜慮染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣第四靜慮。八解脫道中。所修未來麁等三行相緣第四靜慮及空無邊處。靜等三行相唯緣空無邊處。最後解脫道中。所修未來麁等三行相。及靜等三行相。緣空無邊處乃至非想非非想處。問若離第四靜慮染。八解脫道中所修未來麁等三行相。能緣第四靜慮及空無邊處者。識身論說當云何通。如說頗有無色界善心能了別色無色界法耶。答無。彼遮剎那不遮相續。謂一剎那頃無色界善心。能了別色無色法者無有是處。若離彼染八解脫道中所修未來麁等三行相。或緣色界第四靜慮。或緣無色界空無邊處斯有是處故遮剎那不遮相續。此與彼說俱為善通。離空無邊處染時。九無間道中。所修未來麁等三行相。唯緣空無邊處。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣空無邊處及識無邊處。靜等三行相唯緣識無邊處。最後解脫道中所修未來麁等三行相及靜等三行相。緣識無邊處乃至非想非非想處。離識無邊處染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣識無邊處。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣識無邊處及無所有處。靜等三行相唯緣無所有處。最後解脫道中。所修未來麁等三行相及靜等三行相。緣無所有處及非想非非想處。離無所有處染時。九無間道中所修未來麁等三行相唯緣無所有處。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣無所有處及非想非非想處。靜等三行相唯緣非想非非想處。最後解脫

道中所修未來麁等三行相。及靜等三行相。唯緣非想非非想處。問何故最後解脫道中所修未來靜慮所攝麁等行相通緣三界。無色所攝麁等行相唯緣無色界耶。答靜慮地中有遍緣智。能緣自地下地上地。無色地中無遍緣智。唯緣自上不緣下地。復次靜慮地中功德麁顯易。知易了。非無色地。復次靜慮地中多諸功德多諸勝利。無色不爾。復次靜慮地中善有種種異相異性。無色不爾。復次靜慮地中有異相根異相受異相心心所法。無色不爾。是故爾時所修未來靜慮所攝麁等行相通。緣三界。無色所攝麁等行相唯緣無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道中所修未來麁等三行相。及靜等三行相。唯緣非想非非想處。問何故最後解脫道中所修未來靜慮所攝麁等行相通緣三界。無色所攝麁等行相唯緣無色界耶。答靜慮地中有遍緣智。能緣自地下地上地。無色地中無遍緣智。唯緣自上不緣下地。復次靜慮地中功德麁顯易。知易了。非無色地。復次靜慮地中多諸功德多諸勝利。無色不爾。復次靜慮地中善有種種異相異性。無色不爾。復次靜慮地中有異相根異相受異相心心所法。無色不爾。是故爾時所修未來靜慮所攝麁等行相通。緣三界。無色所攝麁等行相唯緣無色界。

欲界見所斷結盡何果攝。乃至廣說。問何故作此論。答先說三界二部諸結頓漸得捨。未說彼斷是何果攝。今欲說之故作斯論。欲界見所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。證一來果時即一來果攝。證不還果時即不還果攝。證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝。欲界修所斷結盡何果攝。答不還阿羅漢果。或無處不還果攝者。謂彼結盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。離欲染第九無間道滅時方斷彼盡。第九解脫道生時證不還果。彼結盡即不還果攝故。色界見所斷結盡。何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。或無處。阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等。諸有學位彼結盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝。無色界見所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無異生者非果攝義。所以者何。無有異生能離非想非非想處見所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。無色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無異生者非果攝義。所以者何。無有異生能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝故。有五部結。謂見苦所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說三界二部結盡諸果所攝。而未說五部結盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。見苦所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界見所斷結盡何果攝。乃至廣說。問何故作此論。答先說三界二部諸結頓漸得捨。未說彼斷是何果攝。今欲說之故作斯論。欲界見所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。證一來果時即一來果攝。證不還果時即不還果攝。證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝。欲界修所斷結盡何果攝。答不還阿羅漢果。或無處不還果攝者。謂彼結盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。離欲染第九無間道滅時方斷彼盡。第九解脫道生時證不還果。彼結盡即不還果攝故。色界見所斷結盡。何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。或無處。阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等。諸有學位彼結盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝。無色界見所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無異生者非果攝義。所以者何。無有異生能離非想非非想處見所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。無色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無異生者非果攝義。所以者何。無有異生能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝故。有五部結。謂見苦所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說三界二部結盡諸果所攝。而未說五部結盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。見苦所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者無

有異生。非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見集所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處四沙門果攝者。如前說。或無處者無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見集所斷結故。次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見滅所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。如前說。或無處者無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見道所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見道所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有異生。非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見集所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處四沙門果攝者。如前說。或無處者無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見集所斷結故。次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見滅所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。如前說。或無處者無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。見道所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見道所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故。

有九部結。謂苦法智所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說五部結盡諸果所攝。而未說九部結盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。即前五部諸結依對治差別說為九部。謂法類智品各別所對治結分為八部。雜所對治總為一部故有九部。苦法智所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀三心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。苦類智乃至道法智所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。如前說。或無處者若苦類智所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故。次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若集法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者集現觀三心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若集類智所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見集所斷結故。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若滅法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅道現觀各三心頃彼結盡非果攝。若滅類智所斷結盡無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若道法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝故說無處。道類智所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見道所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有九部結。謂苦法智所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說五部結盡諸果所攝。而未說九部結盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。即前五部諸結依對治差別說為九部。謂法類智品各別所對治結分為八部。雜所對治總為一部故有九部。苦法智所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀三心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。苦類智乃至道法智所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果攝者。如前說。或無處者若苦類智所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故。次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若集法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者集現觀三心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若集類智所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見集所斷結故。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若滅法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅道現觀各三心頃彼結盡非果攝。若滅類智所斷結盡無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若道法智所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝故說無處。道類智所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見道所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處修所斷結故。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷彼盡。初盡智生時證阿羅漢果。彼結盡即阿羅漢果攝故。

問為無間道能斷諸結。為解脫道能斷諸結。設爾何失。二俱有過。所以者何。若無間道能斷諸結。此文所說當云何通。如說苦法智所斷結。乃至道類智所斷結。若解脫道能斷諸結。智蘊所說當云何通。如說諸結見苦所斷彼結非苦智斷是苦忍斷。乃至諸結見道所斷彼結非道智斷是道忍斷。答應作是說。唯無間道能斷諸結。問若爾善通智蘊所說。此文所說當云何通。答此文應作是說。有九部結。謂苦法智忍所斷。乃至道類智忍所斷。而不作是說者有別意趣。謂忍屬智是智助伴。諸忍所斷名智所斷。如臣所作名王所作。復次無間道正能斷結。解脫道持令不生。謂無間道雖正斷結。若無解脫道持令不生者。彼結還起便為過患。顯解脫道於斷有用故。此文說法類智斷。復次無間解脫同一所作。於斷結事俱有勢力。如二力士同害一怨。一撲置地一令不起。不爾還起能為過患。又如二人同逐一賊。一驅令出一牢閉門。不爾還入能為過患。又如二士同捉一蛇。一內瓶中一牢蓋口。不爾還出能為過患。無間解脫斷結亦然。顯解脫道於斷有用故。此文說法類智斷。復次欲顯解脫道於無間道所斷結中有多作用。此多作用如根蘊說。故此文說法類智斷。復次諸無間道正斷結。得諸解脫道與彼諸結斷得俱生。既得彼斷有斷彼用。故此文說法類智斷。復次斷有二種。一別二通。別唯無間通解脫。此依通說故不違理。復次此中諸忍以智名說能引智故因立果名。如飢渴名因彼因觸。故能斷結唯無間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問為無間道能斷諸結。為解脫道能斷諸結。設爾何失。二俱有過。所以者何。若無間道能斷諸結。此文所說當云何通。如說苦法智所斷結。乃至道類智所斷結。若解脫道能斷諸結。智蘊所說當云何通。如說諸結見苦所斷彼結非苦智斷是苦忍斷。乃至諸結見道所斷彼結非道智斷是道忍斷。答應作是說。唯無間道能斷諸結。問若爾善通智蘊所說。此文所說當云何通。答此文應作是說。有九部結。謂苦法智忍所斷。乃至道類智忍所斷。而不作是說者有別意趣。謂忍屬智是智助伴。諸忍所斷名智所斷。如臣所作名王所作。復次無間道正能斷結。解脫道持令不生。謂無間道雖正斷結。若無解脫道持令不生者。彼結還起便為過患。顯解脫道於斷有用故。此文說法類智斷。復次無間解脫同一所作。於斷結事俱有勢力。如二力士同害一怨。一撲置地一令不起。不爾還起能為過患。又如二人同逐一賊。一驅令出一牢閉門。不爾還入能為過患。又如二士同捉一蛇。一內瓶中一牢蓋口。不爾還出能為過患。無間解脫斷結亦然。顯解脫道於斷有用故。此文說法類智斷。復次欲顯解脫道於無間道所斷結中有多作用。此多作用如根蘊說。故此文說法類智斷。復次諸無間道正斷結。得諸解脫道與彼諸結斷得俱生。既得彼斷有斷彼用。故此文說法類智斷。復次斷有二種。一別二通。別唯無間通解脫。此依通說故不違理。復次此中諸忍以智名說能引智故因立果名。如飢渴名因彼因觸。故能斷結唯無間道。

有十五部結。謂三界各有五。即見苦所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說九部結盡諸果所攝。而未說十五部結盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。謂約界部二門。分別諸結差別有十五種。欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者若欲界見苦所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀三心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見集所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃。彼結盡非果攝。次第者集現觀三心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅道現觀各三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見道所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃。彼結盡非果攝。欲界修所斷結盡何果攝。答不還阿羅漢果或無處。不還果攝者。謂彼結盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。離欲染第九無間道滅時方斷彼盡。第九解脫道生時證不還果即不還果攝故。色界見苦集滅道所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處。四沙門果者。如前說。或無處者若色界見苦所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見集所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見滅所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見道所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故。色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果或無處。阿羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五部結。謂三界各有五。即見苦所斷結。乃至修所斷結。問何故作此論。答先雖說九部結盡諸果所攝。而未說十五部結盡諸果所攝。今欲說之故作斯論。謂約界部二門。分別諸結差別有十五種。欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處。四沙門果攝者。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者若欲界見苦所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀三心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見集所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃。彼結盡非果攝。次第者集現觀三心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅道現觀各三心頃。彼結盡非果攝。若欲界見道所斷結盡。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者道現觀二心頃。彼結盡非果攝。欲界修所斷結盡何果攝。答不還阿羅漢果或無處。不還果攝者。謂彼結盡證不還果時即不還果攝。阿羅漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝。已離欲染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。離欲染第九無間道滅時方斷彼盡。第九解脫道生時證不還果即不還果攝故。色界見苦集滅道所斷結盡何果攝。答四沙門果。或無處。四沙門果者。如前說。或無處者若色界見苦所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見集所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見滅所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若色界見道所斷結盡。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃彼結盡非果攝。無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故。色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果或無處。阿羅

漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝。無色界見苦集滅所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果者。如前說。或無處者若無色界見苦所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見修所斷結故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見集所斷結盡。無有異生非果攝義。義如前說。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見滅所斷結盡無有異生非果攝義。義如前說。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見道所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。義如前說。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。無色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。義如前說。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷盡。初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢果攝者。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。或無處者。謂諸異生已離色染彼結盡非果攝。已離色染入正性離生者。見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝。次第者從離第四靜慮染第九解脫道。乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝。無色界見苦集滅所斷結盡何果攝。答四沙門果或無處。四沙門果者。如前說。或無處者若無色界見苦所斷結盡。無有異生非果攝義。所以者何。無異生者能離非想非非想處見修所斷結故。次第者苦現觀一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見集所斷結盡。無有異生非果攝義。義如前說。次第者集現觀一心頃。滅現觀四心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見滅所斷結盡無有異生非果攝義。義如前說。次第者滅現觀一心頃。道現觀三心頃。彼結盡非果攝。若無色界見道所斷結盡何果攝。答四沙門果。謂彼結盡證預流果時即預流果攝。乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。義如前說。亦無次第者非果攝義。所以者何。道類智忍滅時方斷彼盡。道類智生時隨其所應證前三果。彼結盡即前三果攝故。無色界修所斷結盡何果攝。答阿羅漢果。謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝。無有異生非果攝義。義如前說。亦無次第者非果攝義。所以者何。金剛喻定現在前時方斷盡。初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故。