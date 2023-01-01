阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫。亦有未來耶。乃至廣說。此中諸結有二種。一迷自相。二迷共相。迷自相者謂愛恚慢嫉慳結。迷共相者謂無明見取疑結。迷自相諸結中。愛結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事。過去不定謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。慢結亦爾。恚結於欲界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事。過去不定。謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。嫉結於欲界修所斷事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事。過去不定。謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。慳結亦爾。迷共相諸結。於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事。現在不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。是謂歷六小七大七略毘婆沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫。亦有未來耶。乃至廣說。此中諸結有二種。一迷自相。二迷共相。迷自相者謂愛恚慢嫉慳結。迷共相者謂無明見取疑結。迷自相諸結中。愛結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事。過去不定謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。慢結亦爾。恚結於欲界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事。過去不定。謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。嫉結於欲界修所斷事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事。過去不定。謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。慳結亦爾。迷共相諸結。於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事。現在不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫。是謂歷六小七大七略毘婆沙。

若於此事有過去愛結繫。亦有未來耶。答如是。所以者何。前說愛結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事故。設有未來復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。所以者何。前說愛結過去不定。謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫故。問若時過去愛結已斷。即時未來愛結亦已斷。若時過去愛結未斷。即時未來愛結亦未斷。今何故說若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫耶。外國諸師作如是說。若前生未斷則繫者。說中三品結。若前未生則不繫者。說下三品結。設生已斷則不繫者。說上三品結。迦濕彌羅國諸論師言。若前生未斷則繫者。說九品結。若前未生則不繫者。說後三品結。設生已斷則不繫者。說前六品結。如過去前六品愛結已斷未來亦爾。後三品愛結雖未斷而未生故。在未來為繫非過去。此中意說。若於此事有未來愛結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來愛結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫亦有現在耶。答若現在前。所以者何。前說愛結現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫故。謂於此事若起愛結現在前。則有現在愛結繫義。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起愛結現在前。或無心時則無現在愛結繫義。設有現在復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意如前廣說。若於此事有未來愛結繫亦有現在耶。答若現在前。此中義意亦如前說。設有現在復有未來耶。答如是。此中義意如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫。亦有未來耶。答如是。所以者何。前說愛結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事故。設有未來復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。所以者何。前說愛結過去不定。謂於此事若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫故。問若時過去愛結已斷。即時未來愛結亦已斷。若時過去愛結未斷。即時未來愛結亦未斷。今何故說若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫耶。外國諸師作如是說。若前生未斷則繫者。說中三品結。若前未生則不繫者。說下三品結。設生已斷則不繫者。說上三品結。迦濕彌羅國諸論師言。若前生未斷則繫者。說九品結。若前未生則不繫者。說後三品結。設生已斷則不繫者。說前六品結。如過去前六品愛結已斷未來亦爾。後三品愛結雖未斷而未生故。在未來為繫非過去。此中意說。若於此事有未來愛結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來愛結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫亦有現在耶。答若現在前。所以者何。前說愛結現在亦不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫故。謂於此事若起愛結現在前。則有現在愛結繫義。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起愛結現在前。或無心時則無現在愛結繫義。設有現在復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意如前廣說。若於此事有未來愛結繫亦有現在耶。答若現在前。此中義意亦如前說。設有現在復有未來耶。答如是。此中義意如前已說。

若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在。若現在前。此中義意並如前說。設有未來現在復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意亦如前說。若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶。答此中有四句。或有未來無過去現在。謂於此事愛結未斷。而前未生設生已斷不現在前。此中愛結未斷者顯有未來愛結。而前未生設生已斷者遮有過去愛結。不現在前者。遮有現在愛結。或有未來及過去無現在。謂於此事有愛結前生未斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。不現在前者。遮有現在愛結。既有愛結前生未斷。即亦顯有未來愛結。是故此中不別說有。或有未來及現在無過去。謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷。此中有愛結現在前者顯有現在愛結。而前未生設生已斷者。遮有過去愛結。既有愛結現在前即亦顯彼未來有故不別說未來有義。或有未來及過去現在。謂於此事有愛結前生未斷亦現在前。此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結。亦現在前者顯有現在愛結。既有過去現在愛結未來亦有不說自成。設有過去現在復有未來耶。答如是。此中義意已如前說。若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶。答未來必繫過去。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意並如前說。設有過去未來復有現在耶。答若現在前。此中義意亦如前說。如愛結歷六。應知恚慢嫉慳非遍行無明結歷六亦爾。迷自相結義相似故雖有廣狹而得相類。若於此事有過去見結繫亦有未來耶。答如是。設有未來復有過去耶。答如是。若於此事有過去見結繫亦有現在耶。答若現在前。設有現在復有過去耶。答如是。若於此事有未來見結繫亦有現在耶。答若現在前。設有現在復有未來耶。答如是。若於此事有過去見結繫亦有未來現在耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來現在復有過去耶。答如是若於此事有未來見結繫亦有過去現在耶。答過去必繫。現在若現在前。設有過去現在復有未來耶。答如是。若於此事有現在見結繫亦有過去未來耶。答如是。設有過去未來復有現在耶。答若現在前。所以者何。先作是說。迷共相諸結於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事。現在不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫故。如見結歷六。應知取疑遍行無明結歷六亦爾。迷共相結義相似故雖有廣狹而得相類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在。若現在前。此中義意並如前說。設有未來現在復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意亦如前說。若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶。答此中有四句。或有未來無過去現在。謂於此事愛結未斷。而前未生設生已斷不現在前。此中愛結未斷者顯有未來愛結。而前未生設生已斷者遮有過去愛結。不現在前者。遮有現在愛結。或有未來及過去無現在。謂於此事有愛結前生未斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。不現在前者。遮有現在愛結。既有愛結前生未斷。即亦顯有未來愛結。是故此中不別說有。或有未來及現在無過去。謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷。此中有愛結現在前者顯有現在愛結。而前未生設生已斷者。遮有過去愛結。既有愛結現在前即亦顯彼未來有故不別說未來有義。或有未來及過去現在。謂於此事有愛結前生未斷亦現在前。此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結。亦現在前者顯有現在愛結。既有過去現在愛結未來亦有不說自成。設有過去現在復有未來耶。答如是。此中義意已如前說。若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶。答未來必繫過去。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意並如前說。設有過去未來復有現在耶。答若現在前。此中義意亦如前說。如愛結歷六。應知恚慢嫉慳非遍行無明結歷六亦爾。迷自相結義相似故雖有廣狹而得相類。若於此事有過去見結繫亦有未來耶。答如是。設有未來復有過去耶。答如是。若於此事有過去見結繫亦有現在耶。答若現在前。設有現在復有過去耶。答如是。若於此事有未來見結繫亦有現在耶。答若現在前。設有現在復有未來耶。答如是。若於此事有過去見結繫亦有未來現在耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來現在復有過去耶。答如是若於此事有未來見結繫亦有過去現在耶。答過去必繫。現在若現在前。設有過去現在復有未來耶。答如是。若於此事有現在見結繫亦有過去未來耶。答如是。設有過去未來復有現在耶。答若現在前。所以者何。先作是說。迷共相諸結於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事。現在不定。謂於此事若現在前則繫。不現在前則不繫故。如見結歷六。應知取疑遍行無明結歷六亦爾。迷共相結義相似故雖有廣狹而得相類。

若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有前生恚結未斷。即於此事亦有過去恚結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而前於此恚結未生雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去恚結繫義。設有過去恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生恚結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生恚結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有未來恚結繫耶。答若未斷云何未斷。謂未離欲染必亦有未來恚結繫義。設有未來恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來恚結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來恚結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有現在恚結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有恚結現在前則有現在恚結繫義。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起恚結現在前。或無心時則無現在恚結繫義。設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有恚結現在前亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有恚結現在前而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫。無過去現在恚結繫。謂於此事有愛結前生未斷。無恚結前生。設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。無恚結前生設生已斷者。遮有過去恚結。不現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫及有過去恚結繫無現在。謂於此事有愛結恚結前生未斷無恚結現在前。此中有愛結恚結前生未斷者。顯有過去愛結恚結。無恚結現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫。及有現在恚結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。有恚結現在前而前未生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結現在前者。顯有現在恚結。而前未生設生已斷者。遮有過去恚結。或有過去愛結繫。及有過去現在恚結繫。謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前。此中有愛結恚結前生未斷者。顯有過去愛結恚結。有恚結現在前者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有前生恚結未斷。即於此事亦有過去恚結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而前於此恚結未生雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去恚結繫義。設有過去恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生恚結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生恚結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有未來恚結繫耶。答若未斷云何未斷。謂未離欲染必亦有未來恚結繫義。設有未來恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來恚結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來恚結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有現在恚結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有恚結現在前則有現在恚結繫義。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起恚結現在前。或無心時則無現在恚結繫義。設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有恚結現在前亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有恚結現在前而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫。無過去現在恚結繫。謂於此事有愛結前生未斷。無恚結前生。設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。無恚結前生設生已斷者。遮有過去恚結。不現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫及有過去恚結繫無現在。謂於此事有愛結恚結前生未斷無恚結現在前。此中有愛結恚結前生未斷者。顯有過去愛結恚結。無恚結現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫。及有現在恚結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。有恚結現在前而前未生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結現在前者。顯有現在恚結。而前未生設生已斷者。遮有過去恚結。或有過去愛結繫。及有過去現在恚結繫。謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前。此中有愛結恚結前生未斷者。顯有過去愛結恚結。有恚結現在前者。

顯有現在恚結。設有過去現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在恚結繫耶。答此中有三句。或有過去愛結繫無未來現在恚結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。於色無色界法者。遮有未來現在恚結。彼無恚結如前應知。或有過去愛結繫及有未來恚結繫無現在。謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。及有恚結未斷者。顯有未來恚結。未斷者必有未來繫義故。不現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫。謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。及有恚結現在前者。顯有現在恚結。此未來有不說自成。以現在前者未來必有故。設有未來現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯有現在恚結。設有過去現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在恚結繫耶。答此中有三句。或有過去愛結繫無未來現在恚結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。於色無色界法者。遮有未來現在恚結。彼無恚結如前應知。或有過去愛結繫及有未來恚結繫無現在。謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。及有恚結未斷者。顯有未來恚結。未斷者必有未來繫義故。不現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫。謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。及有恚結現在前者。顯有現在恚結。此未來有不說自成。以現在前者未來必有故。設有未來現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。

若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來恚結繫耶。答此中有三句。或有過去愛結繫。無過去未來恚結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結。於色無色界法者。遮有過去未來恚結。或有過去愛結繫。及有未來恚結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有恚結未斷。而無恚結前生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結未斷者。顯有未來恚結。無恚結前生設生已斷者。遮有過去恚結。或有過去愛結繫。亦有過去未來恚結繫。謂於此事有愛結恚結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結前生未斷者。顯有過去恚結此未來有不說自成。以有過去者未來必有故。設有過去未來恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在恚結繫耶。答此中有五句。或有過去愛結繫。無過去未來現在恚結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。於色無色界法者遮有三世恚結。或有過去愛結繫及有未來恚結繫。無過去現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有恚結未斷。而前未生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結未斷者。顯有未來恚結。而前未生設生已斷者。遮有過去恚結。不現在前者遮有現在恚結。或有過去愛結繫。及有未來現在恚結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有恚結現在前。而前未生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結有恚結現在前者。顯有現在恚結。此未來有不說自成。義如前說。而前未生設生已斷者。遮有過去恚結。或有過去愛結繫及有過去未來恚結繫無現在。謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結前生未斷者。顯有過去恚結。此未來有不說自成。義如前說。而無恚結現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在恚結繫。謂於此事有愛結恚結前生未斷。及有恚結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結前生未斷者。顯有過去恚結。有恚結現在前者。顯有現在恚結。此未來有不說自成。有過去現在者必亦有未來故。設有過去未來現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。如對恚結對嫉結慳結亦爾。俱唯欲界故。以愛對彼作小七句。如對恚結。說差別者。於欲界見所斷法。及於色無色界法。有愛結前生未斷。無過去未來現在嫉結慳結。此中有愛結前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來恚結繫耶。答此中有三句。或有過去愛結繫。無過去未來恚結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結。於色無色界法者。遮有過去未來恚結。或有過去愛結繫。及有未來恚結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有恚結未斷。而無恚結前生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結未斷者。顯有未來恚結。無恚結前生設生已斷者。遮有過去恚結。或有過去愛結繫。亦有過去未來恚結繫。謂於此事有愛結恚結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結前生未斷者。顯有過去恚結此未來有不說自成。以有過去者未來必有故。設有過去未來恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在恚結繫耶。答此中有五句。或有過去愛結繫。無過去未來現在恚結繫。謂於色無色界法有愛結前生未斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。於色無色界法者遮有三世恚結。或有過去愛結繫及有未來恚結繫。無過去現在。謂於此事有愛結前生未斷。及有恚結未斷。而前未生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結未斷者。顯有未來恚結。而前未生設生已斷者。遮有過去恚結。不現在前者遮有現在恚結。或有過去愛結繫。及有未來現在恚結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有恚結現在前。而前未生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結有恚結現在前者。顯有現在恚結。此未來有不說自成。義如前說。而前未生設生已斷者。遮有過去恚結。或有過去愛結繫及有過去未來恚結繫無現在。謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結前生未斷者。顯有過去恚結。此未來有不說自成。義如前說。而無恚結現在前者。遮有現在恚結。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在恚結繫。謂於此事有愛結恚結前生未斷。及有恚結現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有恚結前生未斷者。顯有過去恚結。有恚結現在前者。顯有現在恚結。此未來有不說自成。有過去現在者必亦有未來故。設有過去未來現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。如對恚結對嫉結慳結亦爾。俱唯欲界故。以愛對彼作小七句。如對恚結。說差別者。於欲界見所斷法。及於色無色界法。有愛結前生未斷。無過去未來現在嫉結慳結。此中有愛結前

生未斷者顯二七句。中有過去愛結於欲界見所斷法。及於色無色界法無三世嫉慳結者。遮二七句。中有過去未來現在嫉慳結。此於欲界見所斷法與前差別。以嫉慳二結唯修所斷故。若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生慢結未斷。即於此事亦有過去慢結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而前於此慢結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去慢結繫義。設有過去慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生慢結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生慢結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有未來慢結繫耶。答如是。所以者何。前說慢結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事故。設有未來慢結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來慢結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來慢結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有現在慢結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有慢結現在前則有現在慢結繫義。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起慢結現在前。或無心時則無現在慢結繫義。設有現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有慢結現在前。亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有慢結現在前而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在慢結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫無過去現在慢結繫。謂於此事有愛結前生未斷。無慢結前生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結未斷。無慢結前生設生已斷者。遮有過去慢結。不現在前者遮有現在慢結。或有過去愛結繫。及有過去慢結繫無現在。謂於此事有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。無慢結現在前者。遮有現在慢結。或有過去愛結繫。及有現在慢結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前而前未生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有慢結現在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生未斷者顯二七句。中有過去愛結於欲界見所斷法。及於色無色界法無三世嫉慳結者。遮二七句。中有過去未來現在嫉慳結。此於欲界見所斷法與前差別。以嫉慳二結唯修所斷故。若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生慢結未斷。即於此事亦有過去慢結繫義。若於此事雖有前生愛結未斷而前於此慢結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去慢結繫義。設有過去慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生慢結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生慢結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有未來慢結繫耶。答如是。所以者何。前說慢結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事故。設有未來慢結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來慢結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來慢結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有現在慢結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有慢結現在前則有現在慢結繫義。若於此事或起餘結現在前。或起善無覆無記心現在前。或於餘處起慢結現在前。或無心時則無現在慢結繫義。設有現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有慢結現在前。亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有慢結現在前而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在慢結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫無過去現在慢結繫。謂於此事有愛結前生未斷。無慢結前生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結未斷。無慢結前生設生已斷者。遮有過去慢結。不現在前者遮有現在慢結。或有過去愛結繫。及有過去慢結繫無現在。謂於此事有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。無慢結現在前者。遮有現在慢結。或有過去愛結繫。及有現在慢結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前而前未生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有慢結現在

前者。顯有現在慢結。而前未生設生已斷者。遮有過去慢結。或有過去愛結繫。及有過去現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。有慢結現在前者顯有現在慢結。設有過去現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前者。顯有現在慢結。而前未生設生已斷者。遮有過去慢結。或有過去愛結繫。及有過去現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。有慢結現在前者顯有現在慢結。設有過去現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。

若於此事有過去愛結繫亦有未來現在慢結繫耶。答未來必繫現在若現在前。此中未來必繫者。未來慢結若未斷時定繫三界五部一切事故。現在若現在前者義如前說。設有未來現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來慢結繫耶。答未來必繫過去。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中二義並如前說。設有過去未來慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意亦如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫及有未來慢結繫。無過去現在。謂於此事有愛結前生未斷。無慢結前生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結。無慢結前生設生已斷者。遮有過去慢結。不現在前者。遮有現在慢結。此未來有不說自成。彼愛結未斷此慢必有故。或有過去愛結繫。及有過去未來慢結繫無現在。謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。無慢結現在前者。遮有現在慢結。此未來有不說自成。義如前說。或有過去愛結繫。及有未來現在慢結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前而無前生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。而無前生設生已斷者。遮有過去慢結。此未來有不說自成。慢結現在前必有未來故。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫。謂於此事有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。此未來有不說自成。義如前說。設有過去未來現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去無明結繫耶。答如是。所以者何。前說迷共相諸結於三界五部事能為繫。過去未斷定繫彼三世一切事。無明既亦是共相結故答如是。設有過去無明結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生無明結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生無明結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶。答如是。所以者何。前說共相諸結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事故。設有未來無明結繫。復有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫亦有未來現在慢結繫耶。答未來必繫現在若現在前。此中未來必繫者。未來慢結若未斷時定繫三界五部一切事故。現在若現在前者義如前說。設有未來現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來慢結繫耶。答未來必繫過去。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中二義並如前說。設有過去未來慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意亦如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫耶。答此中有四句。或有過去愛結繫及有未來慢結繫。無過去現在。謂於此事有愛結前生未斷。無慢結前生設生已斷不現在前。此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結。無慢結前生設生已斷者。遮有過去慢結。不現在前者。遮有現在慢結。此未來有不說自成。彼愛結未斷此慢必有故。或有過去愛結繫。及有過去未來慢結繫無現在。謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。無慢結現在前者。遮有現在慢結。此未來有不說自成。義如前說。或有過去愛結繫。及有未來現在慢結繫無過去。謂於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前而無前生設生已斷。此中有愛結前生未斷者。顯有過去愛結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。而無前生設生已斷者。遮有過去慢結。此未來有不說自成。慢結現在前必有未來故。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫。謂於此事有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在前。此中有愛結慢結前生未斷者。顯有過去愛結慢結。有慢結現在前者。顯有現在慢結。此未來有不說自成。義如前說。設有過去未來現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去無明結繫耶。答如是。所以者何。前說迷共相諸結於三界五部事能為繫。過去未斷定繫彼三世一切事。無明既亦是共相結故答如是。設有過去無明結繫復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有前生無明結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有前生無明結未斷。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶。答如是。所以者何。前說共相諸結於三界五部事能為繫。未來未斷定繫彼三世一切事故。設有未來無明結繫。復有

過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來無明結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來無明結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有現在無明結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有無明結現在前則有現在無明結繫義。若於此事或起善無覆無記心現在前。或於餘處起無明結現在前或無心時則無現在無明結繫義。設有現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有無明結現在前。亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有無明結現在前。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事。無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在無明結繫耶。答過去必繫現在若現在前。此中義意並如前說。設有過去現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在無明結繫耶。答未來必繫現在若現在前。此中義意並如前說。設有未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來無明結繫耶。答如是。所以者何。前說共相諸結於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事故。設有過去未來無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在無明結繫耶。答過去未來必繫。現在若現在前。此中義意皆如前說。設有過去未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有未來無明結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來無明結未斷而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事無有過去愛結繫義。若於此事有過去愛結繫。亦有現在無明結繫耶。答若現在前。謂於此事若有前生愛結未斷。亦有無明結現在前則有現在無明結繫義。若於此事或起善無覆無記心現在前。或於餘處起無明結現在前或無心時則無現在無明結繫義。設有現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。謂於此事若有無明結現在前。亦有愛結前生未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有無明結現在前。而前於此愛結未生。雖餘處生而於此事亦名未生。設生已斷即於此事。無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫。亦有過去現在無明結繫耶。答過去必繫現在若現在前。此中義意並如前說。設有過去現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有未來現在無明結繫耶。答未來必繫現在若現在前。此中義意並如前說。設有未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來無明結繫耶。答如是。所以者何。前說共相諸結於三界五部事能為繫。過去未來未斷定繫彼三世一切事故。設有過去未來無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。若於此事有過去愛結繫。亦有過去未來現在無明結繫耶。答過去未來必繫。現在若現在前。此中義意皆如前說。設有過去未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫。此中義意廣如前說。