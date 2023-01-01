阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十七五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十七五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中一行納息第二之二

或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界見滅道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界見道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂恚見結俱離繫故。問欲界有恚。彼於恚結得離繫時可說不繫。色無色界本無恚結。如何言彼恚結不繫。答不繫有二種一從繫得不繫。二本性無繫。故名不繫。欲界諸法有恚結故。得解脫時說彼從繫而得不繫。上二界法本無恚結。故說彼為本性不繫。以不繫言含二種義故此說為二俱不繫。如毘奈耶說有二種補特伽羅。名為清淨。一者本來不犯禁戒。二者犯已如法悔除。第一本性無染故名清淨。第二從染得淨故名清淨。不繫亦爾。故無有失。問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶。答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相應法。相應法者。謂邪見自性及見取乃至不共無明聚中心心所法。不相應法者。謂邪見乃至不共無明聚中。所有四相及彼諸得聚中能相所相。如對見結。對疑結亦爾。謂如見結通三界唯四部。通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故恚結若對疑結如對見結。若於此事有恚結繫亦有取結繫耶。答應作四句。此中恚結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有取結繫。若有取結繫亦有恚結繫。於色無色界五部事。有取結繫無恚結繫。不具縛者恚結唯欲界非遍行故短。通五部故長。取結唯四部故短。通三界遍行非遍行故長。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有恚結繫無取結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有恚結未斷。滅智已生道智未生。於欲界修所斷法有恚結未斷。具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷。此中或有九品恚結未斷。乃至或有一品恚結未斷。由未斷故有恚結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故。修所斷部無取結故。或有取結繫無恚結繫。謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷取結未斷。於色無色界法有取結未斷。此中未離欲染。苦智已生集智未生。欲界見苦所斷恚結取結二俱已斷。欲界見集所斷取結未斷故。於欲界見苦所斷法為所緣繫。欲界見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界見滅道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界見道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂恚見結俱離繫故。問欲界有恚。彼於恚結得離繫時可說不繫。色無色界本無恚結。如何言彼恚結不繫。答不繫有二種一從繫得不繫。二本性無繫。故名不繫。欲界諸法有恚結故。得解脫時說彼從繫而得不繫。上二界法本無恚結。故說彼為本性不繫。以不繫言含二種義故此說為二俱不繫。如毘奈耶說有二種補特伽羅。名為清淨。一者本來不犯禁戒。二者犯已如法悔除。第一本性無染故名清淨。第二從染得淨故名清淨。不繫亦爾。故無有失。問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶。答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相應法。相應法者。謂邪見自性及見取乃至不共無明聚中心心所法。不相應法者。謂邪見乃至不共無明聚中。所有四相及彼諸得聚中能相所相。如對見結。對疑結亦爾。謂如見結通三界唯四部。通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故恚結若對疑結如對見結。若於此事有恚結繫亦有取結繫耶。答應作四句。此中恚結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有取結繫。若有取結繫亦有恚結繫。於色無色界五部事。有取結繫無恚結繫。不具縛者恚結唯欲界非遍行故短。通五部故長。取結唯四部故短。通三界遍行非遍行故長。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有恚結繫無取結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有恚結未斷。滅智已生道智未生。於欲界修所斷法有恚結未斷。具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷。此中或有九品恚結未斷。乃至或有一品恚結未斷。由未斷故有恚結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故。修所斷部無取結故。或有取結繫無恚結繫。謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷取結未斷。於色無色界法有取結未斷。此中未離欲染。苦智已生集智未生。欲界見苦所斷恚結取結二俱已斷。欲界見集所斷取結未斷故。於欲界見苦所斷法為所緣繫。欲界見

集所斷恚結雖未斷而於欲界見苦所斷法。非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。於色無色界法有取結未斷者。或有八地取結未斷。乃至或有一地取結未斷。於此地中或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。由未斷故有取結繫無恚結繫。彼無恚故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界見苦所斷法。有一部恚結繫二部取結繫。於欲界見集所斷法亦爾。於欲界見滅所斷法。有一部恚結繫三部取結繫。於欲界見道所斷法亦爾。於欲界修所斷法有一部恚結繫二部取結繫。復次未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見集滅道修所斷法有二結繫。此中於欲界見集所斷法。有一部恚結繫一部取結繫。於欲界見滅道所斷法。各有一部恚結繫二部取結繫。於欲界修所斷法。有一部恚結繫一部取結繫。爾時於欲界見苦所斷法。雖有取結繫而無恚結繫。故此不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集所斷恚結雖未斷而於欲界見苦所斷法。非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。於色無色界法有取結未斷者。或有八地取結未斷。乃至或有一地取結未斷。於此地中或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。由未斷故有取結繫無恚結繫。彼無恚故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界見苦所斷法。有一部恚結繫二部取結繫。於欲界見集所斷法亦爾。於欲界見滅所斷法。有一部恚結繫三部取結繫。於欲界見道所斷法亦爾。於欲界修所斷法有一部恚結繫二部取結繫。復次未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見集滅道修所斷法有二結繫。此中於欲界見集所斷法。有一部恚結繫一部取結繫。於欲界見滅道所斷法。各有一部恚結繫二部取結繫。於欲界修所斷法。有一部恚結繫一部取結繫。爾時於欲界見苦所斷法。雖有取結繫而無恚結繫。故此不說。

復次集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷法有二結繫。此中亦未離欲染。於欲界見滅道所斷法。各有一部恚結繫一部取結繫。爾時於欲界修所斷法。雖有恚結繫而無取結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷法有二結繫。此中亦未離欲染。於見道所斷法。有一部恚結繫一部取結繫。爾時於欲界修所斷法。雖有恚結繫而無取結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂恚取結俱離繫故。若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫。必有恚結繫。或有恚結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有恚結未斷。此中恚結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有恚結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫。亦有恚結繫於欲界見所斷事。有恚結繫無嫉繫結。不具縛者若未離欲染。於欲界修所斷事具二結繫。於欲界見所斷事隨未斷處有恚結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。若已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。若具縛若不具縛一切時無二結繫。由恚結長嫉結短故。所問應作順後句答。若於此事有嫉結繫必有恚結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有恚結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有恚結未斷。此中或有四部恚結未斷。乃至或有一部恚結未斷。由未斷故有恚結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷法有二結繫。此中亦未離欲染。於欲界見滅道所斷法。各有一部恚結繫一部取結繫。爾時於欲界修所斷法。雖有恚結繫而無取結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷法有二結繫。此中亦未離欲染。於見道所斷法。有一部恚結繫一部取結繫。爾時於欲界修所斷法。雖有恚結繫而無取結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂恚取結俱離繫故。若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫。必有恚結繫。或有恚結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有恚結未斷。此中恚結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有恚結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫。亦有恚結繫於欲界見所斷事。有恚結繫無嫉繫結。不具縛者若未離欲染。於欲界修所斷事具二結繫。於欲界見所斷事隨未斷處有恚結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。若已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。若具縛若不具縛一切時無二結繫。由恚結長嫉結短故。所問應作順後句答。若於此事有嫉結繫必有恚結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有恚結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有恚結未斷。此中或有四部恚結未斷。乃至或有一部恚結未斷。由未斷故有恚結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。

若於此事有無明結繫亦有見結繫耶。答若於此事有見結繫必有無明結繫。或有無明結繫無見結繫。乃至廣說。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有無明結繫亦有見結繫。若有見結繫亦有無明結繫。不具縛者無明結長見結短故。所問應作順後句答。若於此事有見結繫必有無明結繫。謂於三界五部有見結未斷事。或有無明結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法有無明結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法無明結未斷故有無明結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法。非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。彼於修所斷法無明結未斷故有無明結繫或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所斷法有無明結未斷。此中見道所斷見結不相應法如前說。於此諸法及於修所斷法有無明結繫無見結繫亦如前說。復次具見世尊弟子。於修所斷法有無明結未斷。此中或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫無見結繫。所以者何。一切見結彼已斷故。如對見結。對疑亦爾。謂如見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故無明結若對疑結如對見結。若於此事有無明結繫亦有取結繫耶。答若於此事有取結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無取結繫。乃至廣說。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有無明結繫亦有取結繫。若有取結繫亦有無明結繫。不具縛者無明結長取結短故。所問應作順後句答。若於此事有取結繫必有無明結繫。謂於三界五部有取結未斷事。或有無明結繫無取結繫。謂集智已生滅智未生。於修所斷法有無明結未斷。滅智已生道智未生。於修所斷法有無明結未斷。具見世尊弟子。於修所斷法有無明結未斷。此中或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫無取 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有無明結繫亦有見結繫耶。答若於此事有見結繫必有無明結繫。或有無明結繫無見結繫。乃至廣說。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有無明結繫亦有見結繫。若有見結繫亦有無明結繫。不具縛者無明結長見結短故。所問應作順後句答。若於此事有見結繫必有無明結繫。謂於三界五部有見結未斷事。或有無明結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法有無明結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法無明結未斷故有無明結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法。非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。彼於修所斷法無明結未斷故有無明結繫或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者。彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所斷法有無明結未斷。此中見道所斷見結不相應法如前說。於此諸法及於修所斷法有無明結繫無見結繫亦如前說。復次具見世尊弟子。於修所斷法有無明結未斷。此中或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫無見結繫。所以者何。一切見結彼已斷故。如對見結。對疑亦爾。謂如見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故無明結若對疑結如對見結。若於此事有無明結繫亦有取結繫耶。答若於此事有取結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無取結繫。乃至廣說。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有無明結繫亦有取結繫。若有取結繫亦有無明結繫。不具縛者無明結長取結短故。所問應作順後句答。若於此事有取結繫必有無明結繫。謂於三界五部有取結未斷事。或有無明結繫無取結繫。謂集智已生滅智未生。於修所斷法有無明結未斷。滅智已生道智未生。於修所斷法有無明結未斷。具見世尊弟子。於修所斷法有無明結未斷。此中或有九地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫無取

結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故。修所斷部無取結故。若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫必有無明結繫。或有無明結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有無明結未斷。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有無明結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有無明結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事。有無明結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。於欲界修所斷事具二結繫。於三界見所斷四部事。隨未離繫處有無明結繫無嫉結繫。若已離繫處無二結繫。於色無色界修所斷事。有無明結繫無嫉結繫。已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未離繫處。有無明結繫無嫉結繫。若已離繫處無二結繫。由無明結長嫉結短故。所問應作順後句答。若於此事有嫉結繫必有無明結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有無明結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有無明結未離此中或有四部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於色無色界法有無明結未斷。此中或有八地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有五部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於此部中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。色無色界亦無嫉故。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。若於此事有見結繫亦有取結繫耶。答若於此事有見結繫必有取結繫。或有取結繫無見結繫。乃至廣說。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有見結繫亦有取結繫。若有取結繫亦有見結繫。不具縛者有於見滅道所斷見結不相應法。有取結繫無見結繫。由見結短取結長故。所問應作順前句答。若於此事有見結繫必有取結繫。謂於三界五部未離見結繫事。或有取結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法有取結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法如前說。於此諸法取結未斷故有取結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。若於此事有見結繫亦有疑結繫耶。答應作四句。此中見結通三界唯四部通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故。修所斷部無取結故。若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫必有無明結繫。或有無明結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有無明結未斷。此中無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有無明結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有無明結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事。有無明結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。於欲界修所斷事具二結繫。於三界見所斷四部事。隨未離繫處有無明結繫無嫉結繫。若已離繫處無二結繫。於色無色界修所斷事。有無明結繫無嫉結繫。已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未離繫處。有無明結繫無嫉結繫。若已離繫處無二結繫。由無明結長嫉結短故。所問應作順後句答。若於此事有嫉結繫必有無明結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有無明結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有無明結未離此中或有四部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於色無色界法有無明結未斷。此中或有八地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有五部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於此部中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。色無色界亦無嫉故。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。若於此事有見結繫亦有取結繫耶。答若於此事有見結繫必有取結繫。或有取結繫無見結繫。乃至廣說。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有見結繫亦有取結繫。若有取結繫亦有見結繫。不具縛者有於見滅道所斷見結不相應法。有取結繫無見結繫。由見結短取結長故。所問應作順前句答。若於此事有見結繫必有取結繫。謂於三界五部未離見結繫事。或有取結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法有取結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法如前說。於此諸法取結未斷故有取結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。若於此事有見結繫亦有疑結繫耶。答應作四句。此中見結通三界唯四部通

有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。諸具縛者於三界五部事。若有見結繫亦有疑結繫。若有疑結繫亦有見結繫。不具縛者見疑二結各於自聚有繫故長。各於他聚無繫故短。是故所問應作自本四句而答。或有見結繫無疑結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結相應法有見結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結相應法有見結未斷。此中見滅道所斷見結相應法者。謂彼邪見相應心心所法。見結於彼有相應繫以未斷故。無所緣繫無漏緣故。疑結於彼全無繫義。所以者何。遍行疑結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故。或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷。滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷。此中見滅道所斷疑結相應法者。謂彼疑相應心心所法。疑結於彼有相應繫以未斷故。無所緣繫無漏緣故。見結於彼全無繫義。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於疑結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故。或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。此中具縛者於見苦所斷法有二部見結繫二部疑結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有三部見結繫二部疑結繫。於見滅所斷疑結相應法。有三部疑結繫二部見結繫。於見滅所斷見疑一結不相應法。有二部見結繫二部疑結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有二部見結繫二部疑結繫。苦智已生集智未生。於見苦集滅道修所斷法有二結繫。此中苦智已生集智未生。於見苦所斷法。有一部見結繫一部疑結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有二部見結繫一部疑結繫。於見滅所斷疑結相應法。有二部疑結繫一部見結繫。於見滅所斷見疑二結不相應法。有一部見結繫一部疑結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有一部見結繫一部疑結繫。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見疑二結不相應法。并於修所斷法無二結繫滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見疑二結不相應法。并於修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。於見修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂見疑結俱離繫故。見滅道所斷見疑二結不相應法。雖未離自部繫。而見疑二結於彼不繫故名無二結繫。若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶。答應作四句。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。諸具縛者於三界五部事。若有見結繫亦有疑結繫。若有疑結繫亦有見結繫。不具縛者見疑二結各於自聚有繫故長。各於他聚無繫故短。是故所問應作自本四句而答。或有見結繫無疑結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結相應法有見結未斷。滅智已生道智未生。於見道所斷見結相應法有見結未斷。此中見滅道所斷見結相應法者。謂彼邪見相應心心所法。見結於彼有相應繫以未斷故。無所緣繫無漏緣故。疑結於彼全無繫義。所以者何。遍行疑結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故。或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷。滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷。此中見滅道所斷疑結相應法者。謂彼疑相應心心所法。疑結於彼有相應繫以未斷故。無所緣繫無漏緣故。見結於彼全無繫義。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於疑結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故。或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。此中具縛者於見苦所斷法有二部見結繫二部疑結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有三部見結繫二部疑結繫。於見滅所斷疑結相應法。有三部疑結繫二部見結繫。於見滅所斷見疑一結不相應法。有二部見結繫二部疑結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有二部見結繫二部疑結繫。苦智已生集智未生。於見苦集滅道修所斷法有二結繫。此中苦智已生集智未生。於見苦所斷法。有一部見結繫一部疑結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有二部見結繫一部疑結繫。於見滅所斷疑結相應法。有二部疑結繫一部見結繫。於見滅所斷見疑二結不相應法。有一部見結繫一部疑結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有一部見結繫一部疑結繫。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見疑二結不相應法。并於修所斷法無二結繫滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見疑二結不相應法。并於修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。於見修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂見疑結俱離繫故。見滅道所斷見疑二結不相應法。雖未離自部繫。而見疑二結於彼不繫故名無二結繫。若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶。答應作四句。此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。

諸具縛者於欲界修所斷事。若有見結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫。亦有見結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事有見結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。苦智已生集智未生。於三界見所斷四部事。及於色無色界修所斷事。有見結繫無嫉結繫。於欲界修所斷事具二結繫。集智已生滅或道智未生。於欲界修所斷事有嫉結繫無見結繫。於三界見滅或道所斷見結相應法。有見結繫無嫉結繫。於三界見苦集所斷法。及見滅道所斷見結不相應法無二結繫。若已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未離見結者有見結繫無嫉結繫。若已離見結者無二結繫。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有見結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有見結未斷。此中於欲界見所斷法有見結未斷者。或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。於色無色界法有見結未斷者。或有八地見結未斷。乃至或有一地見結未斷。於此地中或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。由未斷故有見結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部及上二界無嫉結故。或有嫉結繫無見結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。滅智已生道智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷。此中或有九品嫉結未斷。乃至或有一品嫉結未斷。由未斷故有嫉結繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於修所斷法不能為繫無漏緣故。修所斷部無見結故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界修所斷法。有二部見結繫一部嫉結繫。復次未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界修所斷法有二結繫。此中未離欲染者或有九品未離。乃至或有一品未離彼苦智已生集智未生。於欲界修所斷法。有一部見結繫一部嫉結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中或有已斷故不繫。或有本無故不繫。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。如見結對後作一行。疑結對後作一行亦爾。謂見與疑俱通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸具縛者於欲界修所斷事。若有見結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫。亦有見結繫。於欲界見所斷四部事。及色無色界五部事有見結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。苦智已生集智未生。於三界見所斷四部事。及於色無色界修所斷事。有見結繫無嫉結繫。於欲界修所斷事具二結繫。集智已生滅或道智未生。於欲界修所斷事有嫉結繫無見結繫。於三界見滅或道所斷見結相應法。有見結繫無嫉結繫。於三界見苦集所斷法。及見滅道所斷見結不相應法無二結繫。若已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未離見結者有見結繫無嫉結繫。若已離見結者無二結繫。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有見結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有見結未斷。此中於欲界見所斷法有見結未斷者。或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。於色無色界法有見結未斷者。或有八地見結未斷。乃至或有一地見結未斷。於此地中或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。由未斷故有見結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部及上二界無嫉結故。或有嫉結繫無見結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。滅智已生道智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷。此中或有九品嫉結未斷。乃至或有一品嫉結未斷。由未斷故有嫉結繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於修所斷法不能為繫無漏緣故。修所斷部無見結故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界修所斷法。有二部見結繫一部嫉結繫。復次未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界修所斷法有二結繫。此中未離欲染者或有九品未離。乃至或有一品未離彼苦智已生集智未生。於欲界修所斷法。有一部見結繫一部嫉結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見結不相應法。并於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中或有已斷故不繫。或有本無故不繫。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。如見結對後作一行。疑結對後作一行亦爾。謂見與疑俱通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行故。

若於此事有取結繫亦有疑結繫耶。答若於此事有疑結繫必有取結繫。或有取結繫無疑結繫。乃至廣說。此中取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。疑結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有取結繫亦有疑結繫。若有疑結繫亦有取結繫。不具縛者有於見滅道所斷疑結不相應法。有取結繫無疑結繫。由取結長疑結短故。所問應作順後句答。若於此事有疑結繫必有取結繫。謂於三界五部未離疑結事。或有取結繫無疑結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷。滅智已生道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷。此中見滅道所斷疑結不相應法者。謂彼疑自性及見取戒禁取貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法取結未斷故有取結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫。無疑結繫。所以者何。遍行疑結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此疑結不相應法。非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶。答應作四句。此中取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有取結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有取結繫。於欲界見所斷四部事及色無色界五部事。有取結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。苦智已生集智未生。於三界見所斷四部事。及色無色界修所斷事有取結繫。無嫉結繫。於欲界修所斷事具二結繫。集智已生滅或道智未生。於欲界修所斷事。有嫉結繫無取結繫。於三界見滅或道所斷事。有取結繫無嫉結繫。於三界見苦集所斷事無二結繫。若已離欲染。於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事隨未離取結者。有取結繫無嫉結繫若已離取結者無二結繫。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有取結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有取結未斷。此中於欲界見所斷法有取結未斷者。或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。於色無色界法有取結未斷者。或有八地取結未斷。乃至或有一地取結未斷。於此地中或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。由未斷故有取結繫無嫉結繫所以者何。見所斷部及上二界無嫉結故。或有嫉結繫無取結繫。謂未離欲染集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法有嫉結未斷。此中或有九品未斷。乃至或有一品未斷。由未斷故有嫉結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於修所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有取結繫亦有疑結繫耶。答若於此事有疑結繫必有取結繫。或有取結繫無疑結繫。乃至廣說。此中取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。疑結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有取結繫亦有疑結繫。若有疑結繫亦有取結繫。不具縛者有於見滅道所斷疑結不相應法。有取結繫無疑結繫。由取結長疑結短故。所問應作順後句答。若於此事有疑結繫必有取結繫。謂於三界五部未離疑結事。或有取結繫無疑結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷。滅智已生道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷。此中見滅道所斷疑結不相應法者。謂彼疑自性及見取戒禁取貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法取結未斷故有取結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫。無疑結繫。所以者何。遍行疑結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此疑結不相應法。非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶。答應作四句。此中取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有取結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有取結繫。於欲界見所斷四部事及色無色界五部事。有取結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染。苦智已生集智未生。於三界見所斷四部事。及色無色界修所斷事有取結繫。無嫉結繫。於欲界修所斷事具二結繫。集智已生滅或道智未生。於欲界修所斷事。有嫉結繫無取結繫。於三界見滅或道所斷事。有取結繫無嫉結繫。於三界見苦集所斷事無二結繫。若已離欲染。於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事隨未離取結者。有取結繫無嫉結繫若已離取結者無二結繫。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有取結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法有取結未斷。此中於欲界見所斷法有取結未斷者。或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。於色無色界法有取結未斷者。或有八地取結未斷。乃至或有一地取結未斷。於此地中或有四部取結未斷。乃至或有一部取結未斷。由未斷故有取結繫無嫉結繫所以者何。見所斷部及上二界無嫉結故。或有嫉結繫無取結繫。謂未離欲染集智已生滅智未生。於欲界修所斷法有嫉結未斷。滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法有嫉結未斷。此中或有九品未斷。乃至或有一品未斷。由未斷故有嫉結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於修所

斷法不能為繫。非所緣故。修所斷部無取結故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界修所斷法。有二部取結繫一部嫉結繫。復次未離欲染苦智已生集智未生。於欲界修所斷法有二結繫。此中未離欲染者或有九品未離。乃至或有一品未離。彼苦智已生集智未生。於欲界修所斷法。有一部取結繫一部嫉結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染於見所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中或有已斷故不繫。或有本無故不繫。如對嫉結對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷法不能為繫。非所緣故。修所斷部無取結故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫。此中具縛者於欲界修所斷法。有二部取結繫一部嫉結繫。復次未離欲染苦智已生集智未生。於欲界修所斷法有二結繫。此中未離欲染者或有九品未離。乃至或有一品未離。彼苦智已生集智未生。於欲界修所斷法。有一部取結繫一部嫉結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染於見所斷法。及於色無色界修所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中或有已斷故不繫。或有本無故不繫。如對嫉結對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故。

若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶答如是。設有慳結繫復有嫉結繫耶。答如是。謂嫉慳結俱唯欲界修所斷故。所問應作如是句答。若未離欲染於欲界修所斷法具二結繫。於三界見所斷法。及色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於三界一切法無二結繫。長短相似故言如是。問嫉結依他而轉慳結依自而轉。何緣互相問俱答如是耶。有作是說。嫉結於他能緣亦現起。於自能緣不現起。慳結於自能緣亦現起。於他能緣不現起。此據能緣故言如是。復有說者。此二俱緣自他而起。問嫉結緣他而起可爾。緣自而起云何。答如有施主為二苾芻作資生具。一則成好一不成好。不成好者見而生嫉。作是念言。彼資生具如我所得豈不快哉。此嫉亦能緣自而起。問慳結緣自而起可爾。緣他而起云何。答如有一類見他施時。便起慳心作如是念。彼人何用施他物為。然所施物自全無分。此慳亦能緣他而起故。答如是於理無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶答如是。設有慳結繫復有嫉結繫耶。答如是。謂嫉慳結俱唯欲界修所斷故。所問應作如是句答。若未離欲染於欲界修所斷法具二結繫。於三界見所斷法。及色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於三界一切法無二結繫。長短相似故言如是。問嫉結依他而轉慳結依自而轉。何緣互相問俱答如是耶。有作是說。嫉結於他能緣亦現起。於自能緣不現起。慳結於自能緣亦現起。於他能緣不現起。此據能緣故言如是。復有說者。此二俱緣自他而起。問嫉結緣他而起可爾。緣自而起云何。答如有施主為二苾芻作資生具。一則成好一不成好。不成好者見而生嫉。作是念言。彼資生具如我所得豈不快哉。此嫉亦能緣自而起。問慳結緣自而起可爾。緣他而起云何。答如有一類見他施時。便起慳心作如是念。彼人何用施他物為。然所施物自全無分。此慳亦能緣他而起故。答如是於理無違。