阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六

五百大阿羅漢等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中一行納息第二之一

有九結。謂愛結乃至慳結。若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。此中事者。事有五種。一自體事。二所緣事。三繫事。四因事。五攝受事。自體事者。如見蘊說。若事能通達彼事能遍知耶。設事能遍知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶。設事成就彼事已得耶。此中有說。一切法自體以事聲說。有作是說。若法有得者以事聲說。所緣事者。如品類足說。一切法皆是智所知隨其事。云何隨其事。謂若法是此智所行境。彼於所緣以事聲說。然契經說。當為汝等說四十四智事及七十七智事者。阿毘達磨諸論師言。彼經說自體事。謂諸忍智緣有支者以事聲說。尊者妙音作如是說。彼經說所緣事。謂諸忍智所緣有支以事聲說。繫事者。如此中說。若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶。乃至廣說。此中五部法以事聲說。謂見苦集滅道修所斷法。是五部煩惱所繫事故說名繫事。因事者。如品類足說。云何有事法。云何無事法。彼意說有因法無因法。又伽他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有九結。謂愛結乃至慳結。若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。此中事者。事有五種。一自體事。二所緣事。三繫事。四因事。五攝受事。自體事者。如見蘊說。若事能通達彼事能遍知耶。設事能遍知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶。設事成就彼事已得耶。此中有說。一切法自體以事聲說。有作是說。若法有得者以事聲說。所緣事者。如品類足說。一切法皆是智所知隨其事。云何隨其事。謂若法是此智所行境。彼於所緣以事聲說。然契經說。當為汝等說四十四智事及七十七智事者。阿毘達磨諸論師言。彼經說自體事。謂諸忍智緣有支者以事聲說。尊者妙音作如是說。彼經說所緣事。謂諸忍智所緣有支以事聲說。繫事者。如此中說。若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶。乃至廣說。此中五部法以事聲說。謂見苦集滅道修所斷法。是五部煩惱所繫事故說名繫事。因事者。如品類足說。云何有事法。云何無事法。彼意說有因法無因法。又伽他說。

苾芻心寂靜 能永斷諸事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻心寂靜 能永斷諸事

彼生死盡故 不受於後有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼生死盡故 不受於後有

彼頌意說。一切生死皆依於因。有因故有生死。因斷故生死盡。由此不復受未來三有生攝受事者。如契經說。應捨田事宅事財事攝受之心。應離田事宅事財事攝受之業。又伽他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼頌意說。一切生死皆依於因。有因故有生死。因斷故生死盡。由此不復受未來三有生攝受事者。如契經說。應捨田事宅事財事攝受之心。應離田事宅事財事攝受之業。又伽他說。

若於田事財 牛馬等僮僕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於田事財 牛馬等僮僕

男女親別欲 是人名極貪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女親別欲 是人名極貪

又在家者作如是言。我攝此事我持此事。諸如是等名攝受事。復有五事。一界事。二處事。三蘊事。四世事。五剎那事。於此十事。此中但依繫事作論。不依餘九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又在家者作如是言。我攝此事我持此事。諸如是等名攝受事。復有五事。一界事。二處事。三蘊事。四世事。五剎那事。於此十事。此中但依繫事作論。不依餘九。

阿毘達磨諸論師言。所繫事是實能繫結亦實。補特伽羅是假。犢子部說。所繫事是實。能繫結亦實。補特伽羅亦是實。譬喻者說能繫結是實。所繫事是假補特伽羅亦假。問彼何故說所繫事是假耶。答彼說有染與無染境不決定故知境非實。謂如有一端正女人種種莊嚴來入眾會。有見起敬有見起貪。有見起瞋。有見起嫉。有見起厭有見起悲。有見生捨。應知此中子見起敬。諸耽欲者見而起貪。諸怨憎者見而起瞋。諸同夫者見而起嫉。諸有修習不淨觀者見而起厭。諸離欲仙見起悲慜。作如是念。此妙色相不久當為無常所滅。諸阿羅漢見而生捨。由此故知境無實體。彼說非理。所以者何。若境非實。應不作緣生心心所。若爾應無染淨品法。補特伽羅定非實有。佛說無我無我所故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨諸論師言。所繫事是實能繫結亦實。補特伽羅是假。犢子部說。所繫事是實。能繫結亦實。補特伽羅亦是實。譬喻者說能繫結是實。所繫事是假補特伽羅亦假。問彼何故說所繫事是假耶。答彼說有染與無染境不決定故知境非實。謂如有一端正女人種種莊嚴來入眾會。有見起敬有見起貪。有見起瞋。有見起嫉。有見起厭有見起悲。有見生捨。應知此中子見起敬。諸耽欲者見而起貪。諸怨憎者見而起瞋。諸同夫者見而起嫉。諸有修習不淨觀者見而起厭。諸離欲仙見起悲慜。作如是念。此妙色相不久當為無常所滅。諸阿羅漢見而生捨。由此故知境無實體。彼說非理。所以者何。若境非實。應不作緣生心心所。若爾應無染淨品法。補特伽羅定非實有。佛說無我無我所故。

諸煩惱有與五識相應。有與意識相應。五識相應者。若在過去繫過去事。若在現在繫現在事。若在未來生法者繫未來事。不生法者繫三世事。意識相應者。若在過去若在未來若在現在。皆容繫三世事。復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。耳識相應煩惱於聲處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。鼻識相應煩惱於香處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。舌識相應煩惱於味處。作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。身識相應煩惱於觸處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫意識相應煩惱於十二處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。是謂一行略毘婆沙。若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶。答若於此事有恚結繫必有愛結繫。或有愛結繫無恚結繫。謂於色無色界法有愛結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。恚結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有愛結繫亦有恚結繫。若有恚結繫亦有愛結繫。於色無色界五部事。有愛結繫無恚結繫。不具縛者於欲界五部事。隨未斷處有愛結繫。亦有恚結繫。若已斷處無愛結繫。亦無恚結繫。於色無色界五部事。隨未斷處有愛結繫。無恚結繫。若已斷處無愛結繫。亦無恚結繫。由愛結長恚結短故。所問應作順後句答。若於此事有恚結繫必有愛結繫。謂於欲界五部未斷盡事。或有愛結繫。無恚結繫。謂於色無色界法有愛結未斷。此中或有八地未斷。乃至或有非想非非想處未斷。於此地中或有五部未斷。乃至或有修所斷未斷。於此部中或有九品未斷。乃至或有下下品未斷。此中總相說未斷言。問何故色無色界五部法無恚結繫耶。答以上二界無恚結故。問何故上二界無恚結耶。答彼於恚結非田器故。復次諸瑜伽師厭患恚結求上二界。若上二界有恚結者。諸瑜伽師不應求彼勤修加行。若法下地有上地亦有者。是則應無漸次滅法。此若無者亦應無有究竟滅法。是所引故。若復撥無究竟滅法則亦應撥解脫出離。勿有斯過故上二界無有恚結。復次恚結必依麁澁相續。色無色界相續細滑勝奢摩他所滋潤故無有恚結。復次若於此界有憂苦根則有恚結。諸有情類依憂苦根於他相續起瞋恚故。色無色界無憂苦根故無恚結。復次若欲界中有無慚無愧則有恚結。有情依止無慚無愧於他相續起瞋恚故。上二界無無慚無愧故無恚結。復次若於是界有嫉與慳則有恚結。諸有情類依止嫉慳於他相續起瞋恚故。色無色界無嫉無慳故無恚結。復次若於是界有女男根則有恚結。諸有情類依女男根於他相續起瞋恚故。色無色界無女男根故無恚結。復次若於此界有段食貪則有恚結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱有與五識相應。有與意識相應。五識相應者。若在過去繫過去事。若在現在繫現在事。若在未來生法者繫未來事。不生法者繫三世事。意識相應者。若在過去若在未來若在現在。皆容繫三世事。復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。耳識相應煩惱於聲處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。鼻識相應煩惱於香處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。舌識相應煩惱於味處。作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。身識相應煩惱於觸處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫意識相應煩惱於十二處作所緣繫。於彼相應意處法處作相應繫。是謂一行略毘婆沙。若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶。答若於此事有恚結繫必有愛結繫。或有愛結繫無恚結繫。謂於色無色界法有愛結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。恚結唯欲界通五部。唯有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有愛結繫亦有恚結繫。若有恚結繫亦有愛結繫。於色無色界五部事。有愛結繫無恚結繫。不具縛者於欲界五部事。隨未斷處有愛結繫。亦有恚結繫。若已斷處無愛結繫。亦無恚結繫。於色無色界五部事。隨未斷處有愛結繫。無恚結繫。若已斷處無愛結繫。亦無恚結繫。由愛結長恚結短故。所問應作順後句答。若於此事有恚結繫必有愛結繫。謂於欲界五部未斷盡事。或有愛結繫。無恚結繫。謂於色無色界法有愛結未斷。此中或有八地未斷。乃至或有非想非非想處未斷。於此地中或有五部未斷。乃至或有修所斷未斷。於此部中或有九品未斷。乃至或有下下品未斷。此中總相說未斷言。問何故色無色界五部法無恚結繫耶。答以上二界無恚結故。問何故上二界無恚結耶。答彼於恚結非田器故。復次諸瑜伽師厭患恚結求上二界。若上二界有恚結者。諸瑜伽師不應求彼勤修加行。若法下地有上地亦有者。是則應無漸次滅法。此若無者亦應無有究竟滅法。是所引故。若復撥無究竟滅法則亦應撥解脫出離。勿有斯過故上二界無有恚結。復次恚結必依麁澁相續。色無色界相續細滑勝奢摩他所滋潤故無有恚結。復次若於此界有憂苦根則有恚結。諸有情類依憂苦根於他相續起瞋恚故。色無色界無憂苦根故無恚結。復次若欲界中有無慚無愧則有恚結。有情依止無慚無愧於他相續起瞋恚故。上二界無無慚無愧故無恚結。復次若於是界有嫉與慳則有恚結。諸有情類依止嫉慳於他相續起瞋恚故。色無色界無嫉無慳故無恚結。復次若於是界有女男根則有恚結。諸有情類依女男根於他相續起瞋恚故。色無色界無女男根故無恚結。復次若於此界有段食貪則有恚結。

諸有情類依段食貪於他相續起瞋恚故。色無色界無段食貪故無恚結。復次若於此界有婬欲愛則有恚結。諸有情類依婬欲愛於他相續起瞋恚故。色無色界無婬欲愛故無恚結。復次若於此界有五重蓋則有恚結。諸有情類依五重蓋於他相續起瞋恚故。色無色界無五重蓋故無恚結。復次若於是界有五妙欲則有恚結。諸有情類依五妙欲起瞋恚故。色無色界無五妙欲故無恚結。復次若於是界有怨憎相則有恚結。怨憎相者。謂九惱事。色無色界無怨憎相故無恚結。由此尊者妙音說言。有情若遇諸怨憎相便起恚結。諸怨憎相上二界無故無恚結。復次慈是恚結近對治道。色界有慈故無恚結。如處若有吠嵐婆風。是處雲烟必不得住。色界無故無色亦無。非諸煩惱下地所無上地得有漸次斷故。若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶。答如是。設有慢結繫復有愛結繫耶。答如是。謂愛慢結俱通三界五部。唯有漏緣非遍行長短等故。所問應作如是句答。若具縛者。三界五部事皆為二結繫。不具縛者。隨已斷處無二結繫。若未斷處有二結繫。或有九地乃至或有一地於此地中或有五部乃至或有一部。於此部中或有九品乃至或有一品。故言如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有情類依段食貪於他相續起瞋恚故。色無色界無段食貪故無恚結。復次若於此界有婬欲愛則有恚結。諸有情類依婬欲愛於他相續起瞋恚故。色無色界無婬欲愛故無恚結。復次若於此界有五重蓋則有恚結。諸有情類依五重蓋於他相續起瞋恚故。色無色界無五重蓋故無恚結。復次若於是界有五妙欲則有恚結。諸有情類依五妙欲起瞋恚故。色無色界無五妙欲故無恚結。復次若於是界有怨憎相則有恚結。怨憎相者。謂九惱事。色無色界無怨憎相故無恚結。由此尊者妙音說言。有情若遇諸怨憎相便起恚結。諸怨憎相上二界無故無恚結。復次慈是恚結近對治道。色界有慈故無恚結。如處若有吠嵐婆風。是處雲烟必不得住。色界無故無色亦無。非諸煩惱下地所無上地得有漸次斷故。若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶。答如是。設有慢結繫復有愛結繫耶。答如是。謂愛慢結俱通三界五部。唯有漏緣非遍行長短等故。所問應作如是句答。若具縛者。三界五部事皆為二結繫。不具縛者。隨已斷處無二結繫。若未斷處有二結繫。或有九地乃至或有一地於此地中或有五部乃至或有一部。於此部中或有九品乃至或有一品。故言如是。

若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶。答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。無明結通三界五部。有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有無明結繫。若有無明結繫亦有愛結繫。不具縛者於已斷處。或有遍行無明結繫無愛結繫。無明結長。愛結短故。所問應作順前句答謂於三界五部事中若有愛結繫必有無明結繫。或有無明結繫無愛結繫。廣說如前。謂苦智已生集智未生。見苦所斷愛無明結。於自部事已斷盡。故俱不能繫。見集所斷遍行無明結於見苦所斷事。為所緣繫。見集所斷愛結於見苦所斷事。非所緣繫非遍行故。非相應繫。是他聚故。若於此事有愛結繫亦有見結繫耶。答應作四句。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有見結繫。若有見結繫亦有愛結繫。不具縛者愛結通五部故長。唯有漏緣非遍行故短。見結唯四部故短。通有漏無漏緣遍行非遍行故長此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有愛結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法有愛結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者。謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法愛未斷故。有愛結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫。非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法。非所緣繫。無漏緣故。非相應繫。是他聚故。自性與自性不相應故。彼於修所斷法愛未斷故有愛結繫。或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷。乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所斷法。有愛結未斷。此中見道所斷見結不相應法如前說。於此諸法及於修所斷法。有愛結繫無見結繫亦如前說。復次具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷。此中道類智已生具見三界四聖諦故名為具見。彼於修所斷法愛未斷故。有愛結繫或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫。所以者何。一切見結彼已斷故。或有見結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法有見集所斷見結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷愛結見結二俱已斷。見集所斷見結未斷故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶。答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。無明結通三界五部。有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有無明結繫。若有無明結繫亦有愛結繫。不具縛者於已斷處。或有遍行無明結繫無愛結繫。無明結長。愛結短故。所問應作順前句答謂於三界五部事中若有愛結繫必有無明結繫。或有無明結繫無愛結繫。廣說如前。謂苦智已生集智未生。見苦所斷愛無明結。於自部事已斷盡。故俱不能繫。見集所斷遍行無明結於見苦所斷事。為所緣繫。見集所斷愛結於見苦所斷事。非所緣繫非遍行故。非相應繫。是他聚故。若於此事有愛結繫亦有見結繫耶。答應作四句。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有見結繫。若有見結繫亦有愛結繫。不具縛者愛結通五部故長。唯有漏緣非遍行故短。見結唯四部故短。通有漏無漏緣遍行非遍行故長此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有愛結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法有愛結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者。謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法愛未斷故。有愛結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫。非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法。非所緣繫。無漏緣故。非相應繫。是他聚故。自性與自性不相應故。彼於修所斷法愛未斷故有愛結繫。或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷。乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何遍行見結緣五部者彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所斷法。有愛結未斷。此中見道所斷見結不相應法如前說。於此諸法及於修所斷法。有愛結繫無見結繫亦如前說。復次具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷。此中道類智已生具見三界四聖諦故名為具見。彼於修所斷法愛未斷故。有愛結繫或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫。所以者何。一切見結彼已斷故。或有見結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法有見集所斷見結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷愛結見結二俱已斷。見集所斷見結未斷故

。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法。非所緣繫非遍行故。非相應繫。是他聚故。或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。問何故名具縛者。答由此有情一切支分皆能縛故。一切支分皆被縛故。名為具縛。一切支分皆能縛者。五部煩惱皆能為縛。一切支分皆被縛者。五部諸法皆被繫縛。此具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部見結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有一部愛結繫三部見結繫。於見結不相應法有一部愛結繫三部見結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法有一部愛結繫二部見結繫。復次苦智已生集智未生。於見集滅道修所斷法有二結繫。此中於見集所斷法。有一部愛結繫一部見結繫。於見滅所斷見結相應法。有一部愛結繫二部見結繫。於見結不相應法。有一部愛結繫一部見結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法有一部愛結繫一部見結繫。爾時於見苦所斷法。雖有見結繫而無愛結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結相應法有二結繫。此中於見滅道所斷見結相應法。各有一部愛結繫一部見結繫。爾時於見滅道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有愛結繫而無見結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於見道所斷見結相應法有二結繫。此中於見道所斷見結相應法。有一部愛結繫一部見結繫。爾時於見道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有愛結繫而無見結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法無二結繫。具見世尊弟子於見所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂愛見結俱離繫故。此復應作頗設問答。頗有見滅道所斷見結相應法。有愛結繫無見結繫。非不見隨眠之所隨增耶。答有。謂六品結斷已入正性離生。集智已生滅智未生。見滅道所斷前六品見結相應法有愛結繫。後三品愛結緣彼未斷故。無見結繫遍行見結緣五部者彼已斷故。自部前六品無漏緣見結亦已斷故。自部後三品無漏緣見結雖未斷而於前六品已斷見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫。是他聚故。而見隨眠非不隨增。見取戒禁取自部後三品於前六品猶隨增故。見隨眠通五見。見結唯是前三見故。如對見結。對疑結亦爾。謂如見結通三界唯四部。通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故愛結若對疑結如對見結。若於此事有愛結繫亦有取結繫耶。答應作四句。此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行。取結通三界唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法。非所緣繫非遍行故。非相應繫。是他聚故。或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。問何故名具縛者。答由此有情一切支分皆能縛故。一切支分皆被縛故。名為具縛。一切支分皆能縛者。五部煩惱皆能為縛。一切支分皆被縛者。五部諸法皆被繫縛。此具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部見結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷見結相應法。有一部愛結繫三部見結繫。於見結不相應法有一部愛結繫三部見結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法有一部愛結繫二部見結繫。復次苦智已生集智未生。於見集滅道修所斷法有二結繫。此中於見集所斷法。有一部愛結繫一部見結繫。於見滅所斷見結相應法。有一部愛結繫二部見結繫。於見結不相應法。有一部愛結繫一部見結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法有一部愛結繫一部見結繫。爾時於見苦所斷法。雖有見結繫而無愛結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於見滅道所斷見結相應法有二結繫。此中於見滅道所斷見結相應法。各有一部愛結繫一部見結繫。爾時於見滅道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有愛結繫而無見結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於見道所斷見結相應法有二結繫。此中於見道所斷見結相應法。有一部愛結繫一部見結繫。爾時於見道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有愛結繫而無見結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法無二結繫。具見世尊弟子於見所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂愛見結俱離繫故。此復應作頗設問答。頗有見滅道所斷見結相應法。有愛結繫無見結繫。非不見隨眠之所隨增耶。答有。謂六品結斷已入正性離生。集智已生滅智未生。見滅道所斷前六品見結相應法有愛結繫。後三品愛結緣彼未斷故。無見結繫遍行見結緣五部者彼已斷故。自部前六品無漏緣見結亦已斷故。自部後三品無漏緣見結雖未斷而於前六品已斷見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫。是他聚故。而見隨眠非不隨增。見取戒禁取自部後三品於前六品猶隨增故。見隨眠通五見。見結唯是前三見故。如對見結。對疑結亦爾。謂如見結通三界唯四部。通有漏無漏緣遍行非遍行。疑結亦爾。是故愛結若對疑結如對見結。若於此事有愛結繫亦有取結繫耶。答應作四句。此中愛結通三界五部唯有漏緣非遍行。取結通三界唯

四部有漏緣。通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有取結繫。若有取結繫。亦有愛結繫不具縛者愛結通五部故長。唯非遍行故短取結通遍行非遍行故長。唯四部故短。此二互有長短義故所問應作四句而答。或有愛結繫無取結繫。謂集智已生滅智未生。於修所斷法有愛結未斷。滅智已生道智未生。於修所斷法有愛結未斷。具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷。此中或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷。由未斷故有愛結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結未斷。已斷於修所斷法非能繫故。修所斷部無取結故。或有取結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法有見集所斷取結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷愛結取結二俱已斷。見集所斷取結未斷故。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法。非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四部有漏緣。通遍行非遍行。諸具縛者於三界五部事。若有愛結繫亦有取結繫。若有取結繫。亦有愛結繫不具縛者愛結通五部故長。唯非遍行故短取結通遍行非遍行故長。唯四部故短。此二互有長短義故所問應作四句而答。或有愛結繫無取結繫。謂集智已生滅智未生。於修所斷法有愛結未斷。滅智已生道智未生。於修所斷法有愛結未斷。具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷。此中或有九地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷。由未斷故有愛結繫無取結繫。所以者何。遍行取結緣五部者彼已斷故。非遍行取結未斷。已斷於修所斷法非能繫故。修所斷部無取結故。或有取結繫無愛結繫。謂苦智已生集智未生。於見苦所斷法有見集所斷取結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷愛結取結二俱已斷。見集所斷取結未斷故。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法。非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。

或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。此中具縛者於見苦所斷法。有一部愛結繫二部取結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷法。有一部愛結繫三部取結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有一部愛結繫二部取結繫。復次苦智已生集智未生。於見集滅道修所斷法有二結繫。此中於見集所斷法。有一部愛結繫一部取結繫。於見滅道所斷法。各有一部愛結繫二部取結繫。於修所斷法。有一部愛結繫一部取結繫爾時於見苦所斷法。雖有取結繫而無愛結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於見滅道所斷法有二結繫。此中於見滅道所斷法。各有一部愛結繫一部取結繫。爾時於修所斷法。雖有愛結繫而無取結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於見道所斷法有二結繫。此中於見道所斷法。有一部愛結繫一部取結繫。爾時於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法無二結繫。具見世尊弟子。於見所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂愛取結俱離繫故。若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫必有愛結繫。或有愛結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有愛結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有愛結繫。於欲界見所斷四部事及色無色五部事。有愛結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫。於三界見所斷四部事。隨未斷處有愛結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。於色無色界修所斷事。有愛結繫。無嫉結繫。已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未斷處有愛結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。由愛結長嫉結短故。所問應作順後句答。若於此事有嫉結繫必有愛結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有愛結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有愛結未斷。此中或有四部愛結未斷。乃至或有一部愛結未斷。於色無色界法有愛結未斷。此中或有八地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有五部愛結未斷。乃至或有一部愛結未斷。於此部中或有九品愛結未斷。乃至或有一品愛結未斷。由未斷故有愛結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。色無色界亦無嫉結。彼無嫉慳如前恚說。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷。有漏緣非遍行故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱繫。謂具縛者於見修所斷法有二結繫。此中具縛者於見苦所斷法。有一部愛結繫二部取結繫。於見集所斷法亦爾。於見滅所斷法。有一部愛結繫三部取結繫。於見道所斷法亦爾。於修所斷法。有一部愛結繫二部取結繫。復次苦智已生集智未生。於見集滅道修所斷法有二結繫。此中於見集所斷法。有一部愛結繫一部取結繫。於見滅道所斷法。各有一部愛結繫二部取結繫。於修所斷法。有一部愛結繫一部取結繫爾時於見苦所斷法。雖有取結繫而無愛結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於見滅道所斷法有二結繫。此中於見滅道所斷法。各有一部愛結繫一部取結繫。爾時於修所斷法。雖有愛結繫而無取結繫。故此不說。復次滅智已生道智未生。於見道所斷法有二結繫。此中於見道所斷法。有一部愛結繫一部取結繫。爾時於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫。故此不說。或有二俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所斷法無二結繫。滅智已生道智未生。於見苦集滅所斷法無二結繫。具見世尊弟子。於見所斷法無二結繫。已離欲染於欲界法無二結繫。已離色染於欲色界法無二結繫。已離無色染於三界法無二結繫。此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結。謂愛取結俱離繫故。若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶。答若於此事有嫉結繫必有愛結繫。或有愛結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷。此中愛結通三界五部。唯有漏緣非遍行。嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界修所斷事。若有愛結繫亦有嫉結繫。若有嫉結繫亦有愛結繫。於欲界見所斷四部事及色無色五部事。有愛結繫無嫉結繫。不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫。於三界見所斷四部事。隨未斷處有愛結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。於色無色界修所斷事。有愛結繫。無嫉結繫。已離欲染於欲界五部事無二結繫。於色無色界五部事。隨未斷處有愛結繫無嫉結繫。若已斷處無二結繫。由愛結長嫉結短故。所問應作順後句答。若於此事有嫉結繫必有愛結繫。謂於欲界修所斷未離繫事。或有愛結繫無嫉結繫。謂於欲界見所斷法有愛結未斷。此中或有四部愛結未斷。乃至或有一部愛結未斷。於色無色界法有愛結未斷。此中或有八地愛結未斷。乃至或有一地愛結未斷。於此地中或有五部愛結未斷。乃至或有一部愛結未斷。於此部中或有九品愛結未斷。乃至或有一品愛結未斷。由未斷故有愛結繫無嫉結繫。所以者何。見所斷部無嫉結故。色無色界亦無嫉結。彼無嫉慳如前恚說。如對嫉結。對慳結亦爾。謂嫉與慳俱唯欲界修所斷。有漏緣非遍行故

。如愛結對後作一行。慢結對後作一行亦爾。謂愛與慢俱通三界五部。唯有漏緣非遍行故若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶。答若於此事有恚結繫必有慢結繫。或有慢結繫無恚結繫。謂於色無色界法。有慢結未斷。此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行。慢結通三界五部。唯有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有慢結繫。若有慢結繫。亦有恚結繫。於色無色界五部事。有慢結繫無恚結繫。不具縛者於欲界五部事。隨未斷處有恚結繫亦有慢結繫。若已斷處無恚結繫亦無慢結繫於色無色界五部事。隨未斷處有慢結繫無恚結繫。若已斷處無慢結繫亦無恚結繫。由恚結短慢結長故。所問應作順前句答。若於此事有恚結繫必有慢結繫謂於欲界五部未斷盡事。或有慢結繫無恚結繫。謂於色無色界法。有慢結未斷此中或有八地未斷。乃至或有一地未斷。於此地中或有五部未斷。乃至或有一部未斷。於此部中或有九品未斷。乃至或有一品未斷。若於此事有恚結繫亦有無明結繫耶。答若於此事有恚結繫必有無明結繫。或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有無明結繫。若有無明結繫亦有恚結繫。於色無色界五部事。有無明結繫無恚結繫。不具縛者於欲界已斷處。或有遍行無明結繫無恚結繫。於色無色界未斷處亦爾。由恚結短無明長故。所問應作順前句答。若於此事有恚結繫必有無明結繫。謂於欲界五部未斷盡事。或有無明結繫無恚結繫。謂未離欲染苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中未離欲染者。若已離欲染於欲界法二結俱無故說未離彼。苦智已生集智未生。見苦所斷恚與無明二俱已斷。見集所斷遍行無明猶未斷故。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷恚結於見苦所斷法非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。復次於色無色界法有無明結未斷。此中或有八地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有五部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於此部中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫。無恚結繫彼無恚結故。若於此事有恚結繫亦有見結繫耶。答應作四句。此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行。見結通三界唯四部。通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有見結繫。若有見結繫亦有恚結繫。於色無色界五部事。有見結繫無恚結繫。不具縛者恚結通五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。如愛結對後作一行。慢結對後作一行亦爾。謂愛與慢俱通三界五部。唯有漏緣非遍行故若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶。答若於此事有恚結繫必有慢結繫。或有慢結繫無恚結繫。謂於色無色界法。有慢結未斷。此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行。慢結通三界五部。唯有漏緣非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有慢結繫。若有慢結繫。亦有恚結繫。於色無色界五部事。有慢結繫無恚結繫。不具縛者於欲界五部事。隨未斷處有恚結繫亦有慢結繫。若已斷處無恚結繫亦無慢結繫於色無色界五部事。隨未斷處有慢結繫無恚結繫。若已斷處無慢結繫亦無恚結繫。由恚結短慢結長故。所問應作順前句答。若於此事有恚結繫必有慢結繫謂於欲界五部未斷盡事。或有慢結繫無恚結繫。謂於色無色界法。有慢結未斷此中或有八地未斷。乃至或有一地未斷。於此地中或有五部未斷。乃至或有一部未斷。於此部中或有九品未斷。乃至或有一品未斷。若於此事有恚結繫亦有無明結繫耶。答若於此事有恚結繫必有無明結繫。或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染。苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行無明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有無明結繫。若有無明結繫亦有恚結繫。於色無色界五部事。有無明結繫無恚結繫。不具縛者於欲界已斷處。或有遍行無明結繫無恚結繫。於色無色界未斷處亦爾。由恚結短無明長故。所問應作順前句答。若於此事有恚結繫必有無明結繫。謂於欲界五部未斷盡事。或有無明結繫無恚結繫。謂未離欲染苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷無明結未斷。此中未離欲染者。若已離欲染於欲界法二結俱無故說未離彼。苦智已生集智未生。見苦所斷恚與無明二俱已斷。見集所斷遍行無明猶未斷故。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷恚結於見苦所斷法非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。復次於色無色界法有無明結未斷。此中或有八地無明結未斷。乃至或有一地無明結未斷。於此地中或有五部無明結未斷。乃至或有一部無明結未斷。於此部中或有九品無明結未斷。乃至或有一品無明結未斷。由未斷故有無明結繫。無恚結繫彼無恚結故。若於此事有恚結繫亦有見結繫耶。答應作四句。此中恚結唯欲界通五部唯有漏緣非遍行。見結通三界唯四部。通有漏無漏緣遍行非遍行。諸具縛者於欲界五部事。若有恚結繫亦有見結繫。若有見結繫亦有恚結繫。於色無色界五部事。有見結繫無恚結繫。不具縛者恚結通五

部故長。唯欲界有漏緣非遍行故短。見結通三界有漏無漏緣遍行非遍行故長。唯四部故短。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有恚結繫無見結繫。謂未離欲染集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷法有恚結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者。謂邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法恚未斷故有恚結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。彼於欲界修所斷法。恚未斷故有恚結繫。或有九品恚結未斷。乃至或有一品恚結未斷無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷法有恚結未斷。此中見道所斷見結不相應法如前說。於此諸法及於欲界修所斷法。有恚結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷。彼於欲界修所斷法。恚未斷故有恚結繫無見結繫如前應知。或有見結繫無恚結繫。謂未離欲染苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷見結未斷。於色無色界法有見結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷恚結見結二俱已斷。見集所斷見結未斷故。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷恚結雖未斷。而於見苦所斷法非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。於色無色界法。有見結未斷者。或有八地見結未斷。乃至或有一地見結未斷。於此地中或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。由未斷故有見結繫無恚結繫彼無恚故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫。此具縛者於欲界見苦所斷法。有一部恚結繫二部見結繫。於欲界見集所斷法亦爾。於欲界見滅所斷見結相應法。有一部恚結繫三部見結繫。於彼見結不相應法。有一部恚結繫二部見結繫。於欲界見道所斷法亦爾。於欲界修所斷法。有一部恚結繫二部見結繫復次未離欲染苦智已生集智未生。於欲界見集滅道修所斷法有二結繫。此中於欲界見集所斷法。有一部恚結繫一部見結繫。於欲界見滅所斷見結相應法。有一部恚結繫二部見結繫。於彼見結不相應法。有一部恚結繫一部見結繫。於欲界見道所斷法亦爾。於欲界修所斷法。有一部恚結繫一部見結繫。爾時於欲界見苦所斷法。雖有見結繫而無恚結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷見結相應法有二結繫。此中未離欲染於欲界見滅道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 部故長。唯欲界有漏緣非遍行故短。見結通三界有漏無漏緣遍行非遍行故長。唯四部故短。此二互有長短義故。所問應作四句而答。或有恚結繫無見結繫。謂未離欲染集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷法有恚結未斷。此中見滅道所斷見結不相應法者。謂邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法。於此諸法恚未斷故有恚結繫。彼於自聚為所緣繫及相應繫。若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故。非相應繫是他聚故。自性與自性不相應故。彼於欲界修所斷法。恚未斷故有恚結繫。或有九品恚結未斷。乃至或有一品恚結未斷無見結繫。所以者何。遍行見結緣五部者彼已斷故。修所斷部無見結故。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷法有恚結未斷。此中見道所斷見結不相應法如前說。於此諸法及於欲界修所斷法。有恚結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子。未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷。彼於欲界修所斷法。恚未斷故有恚結繫無見結繫如前應知。或有見結繫無恚結繫。謂未離欲染苦智已生集智未生。於欲界見苦所斷法。有見集所斷見結未斷。於色無色界法有見結未斷。此中苦智已生集智未生。見苦所斷恚結見結二俱已斷。見集所斷見結未斷故。於見苦所斷法為所緣繫。見集所斷恚結雖未斷。而於見苦所斷法非所緣繫非遍行故。非相應繫是他聚故。於色無色界法。有見結未斷者。或有八地見結未斷。乃至或有一地見結未斷。於此地中或有四部見結未斷。乃至或有一部見結未斷。由未斷故有見結繫無恚結繫彼無恚故。或有二俱繫。謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫。此具縛者於欲界見苦所斷法。有一部恚結繫二部見結繫。於欲界見集所斷法亦爾。於欲界見滅所斷見結相應法。有一部恚結繫三部見結繫。於彼見結不相應法。有一部恚結繫二部見結繫。於欲界見道所斷法亦爾。於欲界修所斷法。有一部恚結繫二部見結繫復次未離欲染苦智已生集智未生。於欲界見集滅道修所斷法有二結繫。此中於欲界見集所斷法。有一部恚結繫一部見結繫。於欲界見滅所斷見結相應法。有一部恚結繫二部見結繫。於彼見結不相應法。有一部恚結繫一部見結繫。於欲界見道所斷法亦爾。於欲界修所斷法。有一部恚結繫一部見結繫。爾時於欲界見苦所斷法。雖有見結繫而無恚結繫。故此不說。復次集智已生滅智未生。於欲界見滅道所斷見結相應法有二結繫。此中未離欲染於欲界見滅道

所斷見結相應法。各有一部恚結繫一部見結繫。爾時於欲界見滅道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有恚結繫而無見結繫故此不說。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷見結相應法有二結繫。此中未離欲染於欲界見道所斷見結相應法。有一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有恚結繫而無見結繫。故此不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所斷見結相應法。各有一部恚結繫一部見結繫。爾時於欲界見滅道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有恚結繫而無見結繫故此不說。復次滅智已生道智未生。於欲界見道所斷見結相應法有二結繫。此中未離欲染於欲界見道所斷見結相應法。有一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見道所斷見結不相應法及修所斷法。雖有恚結繫而無見結繫。故此不說。