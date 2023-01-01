宗鏡錄卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗鏡錄卷第二十八

慧日永明寺主智覺禪師延壽集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫宗鏡緣起自在法門。皆談如理實德。法如是故。非約變化對治權巧。所說。一一法皆得全力。非是分力。盡為法界體。各住真如位。如大寶積經云。若人欲解一切法相。欲知一切眾生心界皆悉同等。當學般若波羅蜜。故知不歸宗鏡。何以照明。斯即無礙法門。無有一毫所隔。約華嚴宗。有十種無礙。一性相無礙。二廣狹無礙。三一多無礙。四相入無礙。五相是無礙。六隱顯無礙。七微細無礙。八帝網無礙。九十世無礙。十主伴無礙。今於事法上。辯此十無礙。例餘法准知。一性相無礙者。如經云。此蓮華葉。即具此十義。謂此華葉。即同真性。不礙事相宛然。二廣狹無礙。即此華葉。其必普周無有邊際。而恒不捨本位分劑。此則分即無分。無分即分。經云。此諸華葉。普覆法界。三一多無礙。即此華葉。具無邊德。不可言一。融無二相。不可言多。四相入無礙。此一華葉。舒已。遍入一切差別法中。復能攝取彼一切法令入己內。是故即舒恒攝。同時無礙。五相即無礙。此一華葉。必廢己同他。舉體全是彼一切法。而恒攝他同己。令彼一切即是己體。是故己即是他己不立。他即是己他不存。他己存亡。同時顯現。六隱顯無礙。此華葉既遍一切。彼一切法亦皆普遍。此能遍彼。則此顯彼隱。彼能遍此。則彼顯此隱。如是此彼各有隱顯無礙。七微細無礙。又此華葉中。悉能顯現微細剎土。炳然齊現。無不具足。經云。一塵中微細國土。曠然安住。八帝網無礙。又此華葉。一一塵中。各有無邊諸世界海。世界海中復有微塵。此微塵內復有世界。如是重重不可窮盡。非是心識思量境界。九十世無礙。此一華葉。橫遍十方。竪該九世。以時無別體。依華以立。華既無礙。時亦如之。十主伴無礙。又此華葉。理無孤起。必攝無量眷屬圍繞。經云。此蓮華。有世界海微塵數蓮華。以為眷屬。此經所有眷屬。互為主伴。具德圓滿。是故見此華葉。即是見於無盡法界。非是託此別有所表。經云。此華葉等。皆從無生法忍所起。此一華葉。既具十種無礙。餘一切事皆亦如是。斯十玄門。不出事理。若從事理無礙交參。則有因陀羅網門。微細相容門。純雜具德門等。若依事理逆順相融。則有具足相應門。隱顯俱成門。相即自在門等。是以一多相入而非一。以相資不壞自相各各現。故非一。以一多相即而非異。以一多相攝互泯絕。故非異。則宗鏡之內。凡有一法一塵。悉各具此十無礙門。如一蓮華葉。法爾如是。若不見者。圓信不成。皆局方隅。盡為權漸。終不能一多即入心境融通耳。記釋蓮華十玄門。一同時具足相應門者。夫十玄十對。凡舉一事。必具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫宗鏡緣起自在法門。皆談如理實德。法如是故。非約變化對治權巧。所說。一一法皆得全力。非是分力。盡為法界體。各住真如位。如大寶積經云。若人欲解一切法相。欲知一切眾生心界皆悉同等。當學般若波羅蜜。故知不歸宗鏡。何以照明。斯即無礙法門。無有一毫所隔。約華嚴宗。有十種無礙。一性相無礙。二廣狹無礙。三一多無礙。四相入無礙。五相是無礙。六隱顯無礙。七微細無礙。八帝網無礙。九十世無礙。十主伴無礙。今於事法上。辯此十無礙。例餘法准知。一性相無礙者。如經云。此蓮華葉。即具此十義。謂此華葉。即同真性。不礙事相宛然。二廣狹無礙。即此華葉。其必普周無有邊際。而恒不捨本位分劑。此則分即無分。無分即分。經云。此諸華葉。普覆法界。三一多無礙。即此華葉。具無邊德。不可言一。融無二相。不可言多。四相入無礙。此一華葉。舒已。遍入一切差別法中。復能攝取彼一切法令入己內。是故即舒恒攝。同時無礙。五相即無礙。此一華葉。必廢己同他。舉體全是彼一切法。而恒攝他同己。令彼一切即是己體。是故己即是他己不立。他即是己他不存。他己存亡。同時顯現。六隱顯無礙。此華葉既遍一切。彼一切法亦皆普遍。此能遍彼。則此顯彼隱。彼能遍此。則彼顯此隱。如是此彼各有隱顯無礙。七微細無礙。又此華葉中。悉能顯現微細剎土。炳然齊現。無不具足。經云。一塵中微細國土。曠然安住。八帝網無礙。又此華葉。一一塵中。各有無邊諸世界海。世界海中復有微塵。此微塵內復有世界。如是重重不可窮盡。非是心識思量境界。九十世無礙。此一華葉。橫遍十方。竪該九世。以時無別體。依華以立。華既無礙。時亦如之。十主伴無礙。又此華葉。理無孤起。必攝無量眷屬圍繞。經云。此蓮華。有世界海微塵數蓮華。以為眷屬。此經所有眷屬。互為主伴。具德圓滿。是故見此華葉。即是見於無盡法界。非是託此別有所表。經云。此華葉等。皆從無生法忍所起。此一華葉。既具十種無礙。餘一切事皆亦如是。斯十玄門。不出事理。若從事理無礙交參。則有因陀羅網門。微細相容門。純雜具德門等。若依事理逆順相融。則有具足相應門。隱顯俱成門。相即自在門等。是以一多相入而非一。以相資不壞自相各各現。故非一。以一多相即而非異。以一多相攝互泯絕。故非異。則宗鏡之內。凡有一法一塵。悉各具此十無礙門。如一蓮華葉。法爾如是。若不見者。圓信不成。皆局方隅。盡為權漸。終不能一多即入心境融通耳。記釋蓮華十玄門。一同時具足相應門者。夫十玄十對。凡舉一事。必具

十玄。凡一玄門。必收十對。泛明一法。一一圓收。十對者。一教義。二事理。三境智。四行位。五因果。六依正。七體用。八人法。九逆順。十感應。如一蓮華具茲十對。萬法例爾。一教義。謂見此蓮華。能生解故。二事理。華即是事。舉體同真故。三境智。華是所觀。同智性故。四行位。是萬行華。隨位別故。五因果。因事之華攬成果故。六依正。全是所依。亦能依故。七體用。體同真性。用應機故。八人法。恒攬為人。攝為法故。九逆順。逆同五熱。順十度故。十感應。遍應一切。亦能感故。如一華既爾。餘一切事。准以知之。如事法既爾。餘教義等一切皆然。准思可見。妙嚴品喻佛身云。譬如虛空。具含眾像。此舉佛身具足諸法也。又晉經性起品頌云。三世一切劫。佛剎及諸法。諸根心心所。一切虛妄法。於一佛身中。此法皆悉現。是故說菩提。無量無有邊。亦約佛身心具也。又普賢三昧品云。能令一切國土所有微塵。悉能容受無邊法界。據能具之言。但以業用。總由德相。本自具足。即是德相。令總見之。即為業用。下業用准之。十行品云。此菩薩。於其身中。現一切剎。一切眾生。一切諸佛。入法界品云。善財見普賢一一身分。一一毛孔。皆有十方一切世界。三千界中地水等輪。諸山河海。人天宮殿。種種時劫。諸佛菩薩。如見現在世界。如是。前際後際一切世界中悉爾明見。乃至十方剎塵中。現三世一切境界。一切佛剎。一切眾生。一切佛出興。一切菩薩。及聞佛菩薩眾會言音。斯並是同時具足相應門也。二廣狹自在門者。先明廣狹。後會通純雜。先明廣狹者。如善財歎樓閣云。不動本處。而能普詣一切佛剎者之所住處。入法界品摩耶夫人云。又善男子。彼妙光明入我身時。我身形量雖不踰本。然其實已超過世間。所以者何。我身爾時量同虛空。悉能容受十方菩薩。受生莊嚴諸宮殿故。如是等文。皆廣狹自在也。次會通純雜者。如云萬行紛披。比華開錦上。此是諸藏純雜具德門。然有二意。一者。若以契理為純。萬行為雜。則是事理無礙。非事事無礙。設如菩薩大悲為純。盡未來際唯見行悲。餘行如虛空。若約雜門即萬行俱修者。此二門異。亦不成事事無礙。二者。如一施門。一切萬法皆悉名施。所以名純。而此施門即具諸度行。故名為雜。如是純之與雜不相障礙。故名具德者。則事事無礙義成。而復一中具諸度。諸度存。即相入門。若一即諸度。復似相即門。故不存之。賢首。改為廣狹自在門。若華開錦上者。意取五綵相宣。華色雖異。一一之線皆悉通過。通喻於純。異喻於雜。故常通常異。名為無礙。不同繡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十玄。凡一玄門。必收十對。泛明一法。一一圓收。十對者。一教義。二事理。三境智。四行位。五因果。六依正。七體用。八人法。九逆順。十感應。如一蓮華具茲十對。萬法例爾。一教義。謂見此蓮華。能生解故。二事理。華即是事。舉體同真故。三境智。華是所觀。同智性故。四行位。是萬行華。隨位別故。五因果。因事之華攬成果故。六依正。全是所依。亦能依故。七體用。體同真性。用應機故。八人法。恒攬為人。攝為法故。九逆順。逆同五熱。順十度故。十感應。遍應一切。亦能感故。如一華既爾。餘一切事。准以知之。如事法既爾。餘教義等一切皆然。准思可見。妙嚴品喻佛身云。譬如虛空。具含眾像。此舉佛身具足諸法也。又晉經性起品頌云。三世一切劫。佛剎及諸法。諸根心心所。一切虛妄法。於一佛身中。此法皆悉現。是故說菩提。無量無有邊。亦約佛身心具也。又普賢三昧品云。能令一切國土所有微塵。悉能容受無邊法界。據能具之言。但以業用。總由德相。本自具足。即是德相。令總見之。即為業用。下業用准之。十行品云。此菩薩。於其身中。現一切剎。一切眾生。一切諸佛。入法界品云。善財見普賢一一身分。一一毛孔。皆有十方一切世界。三千界中地水等輪。諸山河海。人天宮殿。種種時劫。諸佛菩薩。如見現在世界。如是。前際後際一切世界中悉爾明見。乃至十方剎塵中。現三世一切境界。一切佛剎。一切眾生。一切佛出興。一切菩薩。及聞佛菩薩眾會言音。斯並是同時具足相應門也。二廣狹自在門者。先明廣狹。後會通純雜。先明廣狹者。如善財歎樓閣云。不動本處。而能普詣一切佛剎者之所住處。入法界品摩耶夫人云。又善男子。彼妙光明入我身時。我身形量雖不踰本。然其實已超過世間。所以者何。我身爾時量同虛空。悉能容受十方菩薩。受生莊嚴諸宮殿故。如是等文。皆廣狹自在也。次會通純雜者。如云萬行紛披。比華開錦上。此是諸藏純雜具德門。然有二意。一者。若以契理為純。萬行為雜。則是事理無礙。非事事無礙。設如菩薩大悲為純。盡未來際唯見行悲。餘行如虛空。若約雜門即萬行俱修者。此二門異。亦不成事事無礙。二者。如一施門。一切萬法皆悉名施。所以名純。而此施門即具諸度行。故名為雜。如是純之與雜不相障礙。故名具德者。則事事無礙義成。而復一中具諸度。諸度存。即相入門。若一即諸度。復似相即門。故不存之。賢首。改為廣狹自在門。若華開錦上者。意取五綵相宣。華色雖異。一一之線皆悉通過。通喻於純。異喻於雜。故常通常異。名為無礙。不同繡

畫但異不通。釋曰。若異而不通。失一性圓融之道。若通而不異。無萬行莊嚴之門。今常異常通。無間無斷。則真體冥寂。不礙隨緣。大用現前。無妨正性。可謂比華開錦上。猶雲起長空矣。又賢首意云。萬行純雜。有通事理無礙。及單約事說。故廢之耳。謂同一法界故純。不壞事相故雜。此即事理無礙也。一行長行故純。不妨餘行故雜。此但約事也。故昔廢之而立廣狹。今欲會取。即事同理而遍。故純。不壞一多。故雜。則亦有事事無礙義耳。如以入門取之。則一切皆入。入中有多法門。故名為雜。如妙嚴品。說諸眾海各各唯一解脫門。純也。普賢菩薩得不思議解脫。雜也。入法界品中慈行童女云。我於三十六恒河沙佛所。修得此法。彼諸如來各以異門。令我入是般若波羅蜜普莊嚴門。即純雜無礙也。又善財童子所求。諸善知識。各言唯知此法門。又云。多劫唯修此門者。即純門也。諸善知識皆推進云。如諸菩薩種種知見。種種修行。種種證得者。此雜門也。自言知一。推他有多。自他雖異。然屬一身。此亦純雜無礙門也。三一多相容不同門者。一多無礙。等虛室之千光。由一與多。互為緣起。力用交徹。故相涉入。是曰相容。不壞其相。故云不同。如一室內千燈並照。燈隨盞異。一一不同。燈逐光通。光光涉入。常別常入。恒異恒融。故經頌云。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。又即如理之遍。如理之包。舒攝同時。若具作者。一或唯入。以一入一切故。二或唯攝。以一攝一切故。三即入即攝。同時無礙故。四非入非攝。以入即攝。故非入。攝即入。故非攝。五。或具前四。以是解境故。六或絕前五。以是行境故。行起解絕。故華嚴經云。此菩薩於一毛孔中。普能容納一切國土。又云。一切身中。悉能包納盡法界不可說不可說身。而眾生界無增無減。如一身。乃至遍法界一切身悉亦如是。故寂照神變。三摩地經云。於其一切有情身中。普能示現一有情身。又能於一有情身中。普現一切有情之身。有情身中。能現法身。又能於法身中。現有情身。乃至能以一心。隨念悟入一切眾生無際劫數。普現所作業果異熟。隨其所應。開悟有情。悉令現見。皆得善巧。四相即門者。廢己同他者。是相即義。以上相入。則此彼互存。如兩鏡相照。但約力用交徹明耳。今此約有體無體。故言廢己。廢己即己無體也。同他。即他有體也。如經頌云。一即是多多即一。文隨於義義隨文。如是一切展轉成。此不退人應為說。既言展轉成。即異體類相望也。不思議法品云。諸佛知一切佛語。即一佛語。此同類相即也。初發心品云。心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫但異不通。釋曰。若異而不通。失一性圓融之道。若通而不異。無萬行莊嚴之門。今常異常通。無間無斷。則真體冥寂。不礙隨緣。大用現前。無妨正性。可謂比華開錦上。猶雲起長空矣。又賢首意云。萬行純雜。有通事理無礙。及單約事說。故廢之耳。謂同一法界故純。不壞事相故雜。此即事理無礙也。一行長行故純。不妨餘行故雜。此但約事也。故昔廢之而立廣狹。今欲會取。即事同理而遍。故純。不壞一多。故雜。則亦有事事無礙義耳。如以入門取之。則一切皆入。入中有多法門。故名為雜。如妙嚴品。說諸眾海各各唯一解脫門。純也。普賢菩薩得不思議解脫。雜也。入法界品中慈行童女云。我於三十六恒河沙佛所。修得此法。彼諸如來各以異門。令我入是般若波羅蜜普莊嚴門。即純雜無礙也。又善財童子所求。諸善知識。各言唯知此法門。又云。多劫唯修此門者。即純門也。諸善知識皆推進云。如諸菩薩種種知見。種種修行。種種證得者。此雜門也。自言知一。推他有多。自他雖異。然屬一身。此亦純雜無礙門也。三一多相容不同門者。一多無礙。等虛室之千光。由一與多。互為緣起。力用交徹。故相涉入。是曰相容。不壞其相。故云不同。如一室內千燈並照。燈隨盞異。一一不同。燈逐光通。光光涉入。常別常入。恒異恒融。故經頌云。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。又即如理之遍。如理之包。舒攝同時。若具作者。一或唯入。以一入一切故。二或唯攝。以一攝一切故。三即入即攝。同時無礙故。四非入非攝。以入即攝。故非入。攝即入。故非攝。五。或具前四。以是解境故。六或絕前五。以是行境故。行起解絕。故華嚴經云。此菩薩於一毛孔中。普能容納一切國土。又云。一切身中。悉能包納盡法界不可說不可說身。而眾生界無增無減。如一身。乃至遍法界一切身悉亦如是。故寂照神變。三摩地經云。於其一切有情身中。普能示現一有情身。又能於一有情身中。普現一切有情之身。有情身中。能現法身。又能於法身中。現有情身。乃至能以一心。隨念悟入一切眾生無際劫數。普現所作業果異熟。隨其所應。開悟有情。悉令現見。皆得善巧。四相即門者。廢己同他者。是相即義。以上相入。則此彼互存。如兩鏡相照。但約力用交徹明耳。今此約有體無體。故言廢己。廢己即己無體也。同他。即他有體也。如經頌云。一即是多多即一。文隨於義義隨文。如是一切展轉成。此不退人應為說。既言展轉成。即異體類相望也。不思議法品云。諸佛知一切佛語。即一佛語。此同類相即也。初發心品云。心

以發故。即與三世一切諸佛體性平等。乃至云真實智慧等者。此顯位上下相即也。入法界品云。彌勒告大眾言。餘諸菩薩。經無量百千億那由他劫。乃能滿足菩薩行願。乃能親近諸佛菩提。此長者子。於一生內。則能淨佛剎等。五隱顯門者。如八日月者。即取明處為顯。暗處為隱。而必同時。故云俱成。不同十五日唯顯。月晦日唯隱。又暗處非無明。明處非無暗。但明顯處暗隱。暗處明隱。亦得云隱顯俱成。故云隱顯俱成。似秋空之片月。如八日月。半顯半隱。正顯即隱。不同晦日隱時無顯。不同望日顯時無隱。則明下有晦。晦下有明。如東方入處。即於東起。如明下有闇。西方起處。即於西入。如暗下有明。故稱祕密俱成。亦如夜摩天偈云。十方一切處。皆謂佛在此。或見在人間。或見在天宮。則見處為顯。不見處為隱。非佛不遍。十定品云。或見佛身。其量七肘。或見佛身。其量八肘。或見佛身。其量九肘。乃至或見佛身。不可說不可說佛剎微塵數世界量。則見七肘時。七肘顯。餘量皆隱也。餘顯例然。故彼喻云。譬如月輪。閻浮提人。見其形小。而亦不減。月中住者。見其形大而亦不增。釋云。見其大。則大顯小隱。見小。則小顯大隱。而不增減。則是祕密俱成。餘一切法。類可知也。如經云。摩耶夫人。於此一處為菩薩母。三千世界為母亦然。然我此身非一處住。非多處住。亦隱顯義。此處為母。此顯彼隱等。非一處住。即是一隱。例有多顯。非多處住。即是多隱。例有一顯。亦是雙奪俱泯之句。非隱非顯祕密之義。然若約智幻。即業用門。約極位成。即德相門。六微細相容門者。經頌云。一一毛孔內。各現無數剎。即業用門。又德雲比丘云。住微細念佛門。於一毛端處。有不可說如來出現。悉至其所而承事故。此通於德相業用。刊定記云。此微細德。不同相在德。彼約別體別德。相望相在。此但當法即具一切炳然齊著。七因陀羅網門者。此帝網觀。如一華一塵。以稱性故。能攝一切。餘塵餘法。亦皆稱性。何有一法而不攝耶。應以塵對餘剎以辯重重。欲令易見。且以一塵望餘塵。謂一塵之內所含。諸剎。彼所含。剎亦攬塵成。此能成塵。亦須稱性。塵既稱性。亦須含剎。第二重內所含諸剎。亦攬塵成。塵復稱性。亦須含剎。第三重塵含第四重剎。第四重塵含第五重剎。重重塵成。重重稱性。無窮無盡。猶如鏡燈。以喻帝網。若言帝網。從喻受名。若就法立。應名重現無盡門。如一珠之內頓現萬像。如一塵內頓現諸法。但是一重。一珠現於諸珠。方成重重之義。珠皆明淨。如塵稱性。一珠現於多珠。猶如一塵現於多剎塵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以發故。即與三世一切諸佛體性平等。乃至云真實智慧等者。此顯位上下相即也。入法界品云。彌勒告大眾言。餘諸菩薩。經無量百千億那由他劫。乃能滿足菩薩行願。乃能親近諸佛菩提。此長者子。於一生內。則能淨佛剎等。五隱顯門者。如八日月者。即取明處為顯。暗處為隱。而必同時。故云俱成。不同十五日唯顯。月晦日唯隱。又暗處非無明。明處非無暗。但明顯處暗隱。暗處明隱。亦得云隱顯俱成。故云隱顯俱成。似秋空之片月。如八日月。半顯半隱。正顯即隱。不同晦日隱時無顯。不同望日顯時無隱。則明下有晦。晦下有明。如東方入處。即於東起。如明下有闇。西方起處。即於西入。如暗下有明。故稱祕密俱成。亦如夜摩天偈云。十方一切處。皆謂佛在此。或見在人間。或見在天宮。則見處為顯。不見處為隱。非佛不遍。十定品云。或見佛身。其量七肘。或見佛身。其量八肘。或見佛身。其量九肘。乃至或見佛身。不可說不可說佛剎微塵數世界量。則見七肘時。七肘顯。餘量皆隱也。餘顯例然。故彼喻云。譬如月輪。閻浮提人。見其形小。而亦不減。月中住者。見其形大而亦不增。釋云。見其大。則大顯小隱。見小。則小顯大隱。而不增減。則是祕密俱成。餘一切法。類可知也。如經云。摩耶夫人。於此一處為菩薩母。三千世界為母亦然。然我此身非一處住。非多處住。亦隱顯義。此處為母。此顯彼隱等。非一處住。即是一隱。例有多顯。非多處住。即是多隱。例有一顯。亦是雙奪俱泯之句。非隱非顯祕密之義。然若約智幻。即業用門。約極位成。即德相門。六微細相容門者。經頌云。一一毛孔內。各現無數剎。即業用門。又德雲比丘云。住微細念佛門。於一毛端處。有不可說如來出現。悉至其所而承事故。此通於德相業用。刊定記云。此微細德。不同相在德。彼約別體別德。相望相在。此但當法即具一切炳然齊著。七因陀羅網門者。此帝網觀。如一華一塵。以稱性故。能攝一切。餘塵餘法。亦皆稱性。何有一法而不攝耶。應以塵對餘剎以辯重重。欲令易見。且以一塵望餘塵。謂一塵之內所含。諸剎。彼所含。剎亦攬塵成。此能成塵。亦須稱性。塵既稱性。亦須含剎。第二重內所含諸剎。亦攬塵成。塵復稱性。亦須含剎。第三重塵含第四重剎。第四重塵含第五重剎。重重塵成。重重稱性。無窮無盡。猶如鏡燈。以喻帝網。若言帝網。從喻受名。若就法立。應名重現無盡門。如一珠之內頓現萬像。如一塵內頓現諸法。但是一重。一珠現於諸珠。方成重重之義。珠皆明淨。如塵稱性。一珠現於多珠。猶如一塵現於多剎塵

。所現珠影。復能現影。如塵內剎塵。復能現剎。重重影明。重重互現。故言至無盡。釋曰。重重無盡者。即是一一法。皆含真如心。性無盡之理。所以互遍重重。如無盡意菩薩經云。無盡意言。以一念慧。成阿耨多羅三藐三菩提。我當如是覺了分別。舍利弗。是名菩薩一道無盡。又菩薩瓔珞本業經云。佛子。法門者。所謂十信心是。一切行本。是故十信心中。一信心。有十品信心。為百法明門。復從是有法明心中。一心。有百心故。為千法明門。復從千法明心中。一心有千心。為萬法明門。如是增進至無量明。轉勝進上上法。故為明明法門。百萬阿僧秖功德。一切行。盡入此明門。釋曰。何以入此明門。以自心明故。能通萬法故。名之為門。況帝珠瑩淨。影現重重。比塵剎性明。能含萬法。如觀佛三昧海經云。佛告阿難。善法者。所謂一切無量禪定。諸念佛法。從諸心想生。是名功德藏。雜華嚴經。一乘修行者。祕密義記云。緣起陀羅尼者。一起而一切起。見一而見一切。故一切諸法不可說不可說。一法中有十。重重現顯。此一法中所顯。一切法中亦復如是。十重重顯現。無盡無盡。如摩尼雨寶。經十不可說十無盡故。以此陀羅尼無盡寶。雨一切諸十不可說十無盡寶。此所雨寶中。又雨十無盡寶。乃至無盡無盡。故名因陀羅尼。此中所明陀羅尼。不有餘處。不出大日毘盧遮那法界身。此身即是一切眾生身。總持十不可說十無盡法。故名陀羅尼。此身中有八種五摩尼。若約圓融。不問佛眾生。皆俱圓融顯現。不可具說。凡夫不解故。不得根五用。聖者解故。得根五用。得五根用者。通名二種陀羅尼。即根本因陀羅尼。緣起陀羅尼。八種五摩尼者。一者。上方體著有五摩尼。一眼．二耳．三鼻．四舌．五口．二者。左方有五摩尼。一大指．二頭指．三中指．四無名指．五小指。三者。右方五種摩尼。即右手五指。四者。下方足亦五摩尼。一大指．二頭指．三中指．四無名指．五小指．五者。下右方五摩尼義。即右足五指。六者。就全身又五摩尼。一頭．二左手．三右手．四左足．五右足。七者。就五大五摩尼。一地．二水．三火．四風．五空。八者。就五內又五摩尼。一心．二肺．三腎．四脾．五肝。辯業用者。一眼。此雨能遍照分別十方所有善惡法。十無盡佛國土微塵數。諸佛菩薩。聲聞緣覺。十不可說體相心行。又照見世間種種所有十不可說眾生。十無盡苦樂等事。此光明寶摩尼王。若不善用。一剎那中沈苦輪迴。無有窮已。若善用。一剎那中究竟無上菩提。如一剎那。一切剎那亦爾。二耳。此雨能分別世間種種苦樂等音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。所現珠影。復能現影。如塵內剎塵。復能現剎。重重影明。重重互現。故言至無盡。釋曰。重重無盡者。即是一一法。皆含真如心。性無盡之理。所以互遍重重。如無盡意菩薩經云。無盡意言。以一念慧。成阿耨多羅三藐三菩提。我當如是覺了分別。舍利弗。是名菩薩一道無盡。又菩薩瓔珞本業經云。佛子。法門者。所謂十信心是。一切行本。是故十信心中。一信心。有十品信心。為百法明門。復從是有法明心中。一心。有百心故。為千法明門。復從千法明心中。一心有千心。為萬法明門。如是增進至無量明。轉勝進上上法。故為明明法門。百萬阿僧秖功德。一切行。盡入此明門。釋曰。何以入此明門。以自心明故。能通萬法故。名之為門。況帝珠瑩淨。影現重重。比塵剎性明。能含萬法。如觀佛三昧海經云。佛告阿難。善法者。所謂一切無量禪定。諸念佛法。從諸心想生。是名功德藏。雜華嚴經。一乘修行者。祕密義記云。緣起陀羅尼者。一起而一切起。見一而見一切。故一切諸法不可說不可說。一法中有十。重重現顯。此一法中所顯。一切法中亦復如是。十重重顯現。無盡無盡。如摩尼雨寶。經十不可說十無盡故。以此陀羅尼無盡寶。雨一切諸十不可說十無盡寶。此所雨寶中。又雨十無盡寶。乃至無盡無盡。故名因陀羅尼。此中所明陀羅尼。不有餘處。不出大日毘盧遮那法界身。此身即是一切眾生身。總持十不可說十無盡法。故名陀羅尼。此身中有八種五摩尼。若約圓融。不問佛眾生。皆俱圓融顯現。不可具說。凡夫不解故。不得根五用。聖者解故。得根五用。得五根用者。通名二種陀羅尼。即根本因陀羅尼。緣起陀羅尼。八種五摩尼者。一者。上方體著有五摩尼。一眼．二耳．三鼻．四舌．五口．二者。左方有五摩尼。一大指．二頭指．三中指．四無名指．五小指。三者。右方五種摩尼。即右手五指。四者。下方足亦五摩尼。一大指．二頭指．三中指．四無名指．五小指．五者。下右方五摩尼義。即右足五指。六者。就全身又五摩尼。一頭．二左手．三右手．四左足．五右足。七者。就五大五摩尼。一地．二水．三火．四風．五空。八者。就五內又五摩尼。一心．二肺．三腎．四脾．五肝。辯業用者。一眼。此雨能遍照分別十方所有善惡法。十無盡佛國土微塵數。諸佛菩薩。聲聞緣覺。十不可說體相心行。又照見世間種種所有十不可說眾生。十無盡苦樂等事。此光明寶摩尼王。若不善用。一剎那中沈苦輪迴。無有窮已。若善用。一剎那中究竟無上菩提。如一剎那。一切剎那亦爾。二耳。此雨能分別世間種種苦樂等音聲。

又無漏聖者音聲。此光明寶摩尼王。若善用。即一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三鼻。此雨能分別一切世間種種名香。凡聖正報身分。依報宮殿等香。又人間中種種作善作惡。念善念惡。乃至念無上菩提等香。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善。用一剎那中招十無盡苦。四舌。此雨能分別演說十無盡佛剎塵數。一切諸佛菩薩等十不可說無漏妙法。乃至一切世間善不善身口意業行等。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五口。此雨能分別演說十佛剎塵數。佛菩薩十不可說三業行。十無盡諸眾生所有邪正等法。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。二者。上左方摩尼。一一摩尼。周遍十不可說法界。能雨十不可說天衣天饌華香等。種種莊嚴雲。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三者。上右方五摩尼。如左方亦爾。四者。下方左五摩尼。雨能令飛行十方不可說十無盡法界虛空界佛國土海。歷事諸佛。承給供養。以此無礙神足。一剎那中。遍至十不可說一切眾生界。示教利喜。迴向佛道。無疲無厭。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五者。下方右五摩尼。雨無盡寶。如左亦爾。如上所說。一一身分中法界。法爾十重重。十無盡。不可窮極。如不思議品云。一切法界虛空等世界。悉以毛端周遍度量。一一毛端處。於一一念中。化不可說不可說佛剎微塵等身。乃至一一法中。說不可說不可說佛剎微塵等名句文身。充滿法界。一切眾生。無不聞者。盡一切未來際劫。常轉法輪等。此則處以毛端。該於法界。時以剎那。盡於劫海。謂於此處頓起業用。謂於此時常起業用。此亦不待因緣。諸佛法爾。六者。全身五摩尼者。若善用。名金剛輪。若不善用。名地獄猛火輪。上方摩尼者。名日月星宿摩尼。若善用。不起風雷雲霧。若不善用。現種種不吉祥事。其餘四摩尼。總名拒敵劍輪。七者。五大五摩尼。總名莊嚴佛國土。成就眾生。八者。五內摩尼。此有十義。一名因陀羅網。體備五珠者。重重無盡義。二名錠光頗梨。如頗梨鏡。頓現萬像故。三名圓鏡。普現諸法。無分別義。此二鏡。二名一義。四名滿月。清涼解脫義。息煩惱焰故。五名烈火。令無遺餘義。如劫火故。六名金剛杵。拒敵義。破煩惱軍故。七名閻浮金。無鑛無價義。八名無價摩尼。雨寶無量。亦無類義。九名無畏印。如持世間大王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無漏聖者音聲。此光明寶摩尼王。若善用。即一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三鼻。此雨能分別一切世間種種名香。凡聖正報身分。依報宮殿等香。又人間中種種作善作惡。念善念惡。乃至念無上菩提等香。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善。用一剎那中招十無盡苦。四舌。此雨能分別演說十無盡佛剎塵數。一切諸佛菩薩等十不可說無漏妙法。乃至一切世間善不善身口意業行等。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五口。此雨能分別演說十佛剎塵數。佛菩薩十不可說三業行。十無盡諸眾生所有邪正等法。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。二者。上左方摩尼。一一摩尼。周遍十不可說法界。能雨十不可說天衣天饌華香等。種種莊嚴雲。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三者。上右方五摩尼。如左方亦爾。四者。下方左五摩尼。雨能令飛行十方不可說十無盡法界虛空界佛國土海。歷事諸佛。承給供養。以此無礙神足。一剎那中。遍至十不可說一切眾生界。示教利喜。迴向佛道。無疲無厭。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五者。下方右五摩尼。雨無盡寶。如左亦爾。如上所說。一一身分中法界。法爾十重重。十無盡。不可窮極。如不思議品云。一切法界虛空等世界。悉以毛端周遍度量。一一毛端處。於一一念中。化不可說不可說佛剎微塵等身。乃至一一法中。說不可說不可說佛剎微塵等名句文身。充滿法界。一切眾生。無不聞者。盡一切未來際劫。常轉法輪等。此則處以毛端。該於法界。時以剎那。盡於劫海。謂於此處頓起業用。謂於此時常起業用。此亦不待因緣。諸佛法爾。六者。全身五摩尼者。若善用。名金剛輪。若不善用。名地獄猛火輪。上方摩尼者。名日月星宿摩尼。若善用。不起風雷雲霧。若不善用。現種種不吉祥事。其餘四摩尼。總名拒敵劍輪。七者。五大五摩尼。總名莊嚴佛國土。成就眾生。八者。五內摩尼。此有十義。一名因陀羅網。體備五珠者。重重無盡義。二名錠光頗梨。如頗梨鏡。頓現萬像故。三名圓鏡。普現諸法。無分別義。此二鏡。二名一義。四名滿月。清涼解脫義。息煩惱焰故。五名烈火。令無遺餘義。如劫火故。六名金剛杵。拒敵義。破煩惱軍故。七名閻浮金。無鑛無價義。八名無價摩尼。雨寶無量。亦無類義。九名無畏印。如持世間大王印。

隨所至處得無畏故。十名大日如來。奪千電烈宿。百千億十不可說日月光明義。又因陀羅網者。約喻說。網主。即天主。由宿世十不可說劫。歷事供養諸釋梵王。是故得此果報。以此寶網。莊嚴天宮殿。以化諸天眾。悉令知一切善惡業報。諸天眾見此事已。皆悉不放逸。令勤行精進。乃以此網。令類知十無盡重重法界法門。故顯其體德。備五珠者。如是無盡五珠。五五為部。其數無量。何故得如是依報莊嚴者。由一念中。如是以十無盡戒定慧解脫解脫知見五分法身等。乃至演說十不可說十無盡法門海。熏修自身心故。得如是十無盡依報。所有世界海中十不可說諸天眾。皆悉流入大日毘盧遮那果海中。如一念。一切中亦如是。不可窮盡。此皆去情思之。是名體德備五珠也。五珠者。白珠．赤珠．青珠．黃珠．黑珠。一為本法。攝餘四珠。如舉一為本法。餘四隨舉為本法亦如是。又白珠中餘四現。及本白影。影。又影現。如白珠現。影中。又影現。一切珠亦如是。如是十重重。十無盡。不可具說。又諸眾生所造作業影現。善惡無記現。又無漏聖人所證因果。上中下位分。於中皆具現。如天珠中現。一切宮殿樓閣。柱楹梠桷現如是。是時諸天。見此事已。深起慈悲心。救護心。三業中不作惡心。勤行精進。不敢放逸。又此五色珠中。隨眾生業影現。白中。天清淨業現。赤中。無記業現。青中。餓鬼畜生業現。黃中。人間種種輪轉不相捨離世善業現。黑中。地獄種種苦業現。乃至十方諸佛八相成道。靡不於中重重影現。心等五色珠因陀羅網亦如是。於中有業識細相。轉識中相。現。識麁相。目見可貪色時。眼脈走黃。黃熏隨五摩尼黃色現。是名貪業現五道業作。目見可瞋色時。目脈走青。青熏隨色摩尼青色現。是名瞋業現五道業作。目見可善可惡不識不知色時。目脈走黑。黑熏隨色摩尼黑色現。是名癡業現五道業作。純白色時。此諸天業現。表而可知。約實而言。一一業中皆具一切。如是重重無盡。即德用自在門。是根本因陀羅尼。並是實義。非變化成。此是如理智中如量境界也。皆是法性實德。法爾如是。十重重藏。十無盡藏。此約圓教法以十數顯重重。亦以十數顯無盡。又此天網能現一切影。即是意業。能雨一切寶。即是身業。能出一切音聲。即是口業。然一切諸法。皆從果海中出。然還無不歸於果海中。約實而言。至意。此中在者。正此果海之文處。此中有三。一德用自在。如珠喻。二知根海。三如根五用。如前已辯。此知根海一種。能知者。有三種人。一佛。二菩薩。聲聞。緣覺。三凡夫。云何根海。謂大日毘盧遮那智藏海。此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所至處得無畏故。十名大日如來。奪千電烈宿。百千億十不可說日月光明義。又因陀羅網者。約喻說。網主。即天主。由宿世十不可說劫。歷事供養諸釋梵王。是故得此果報。以此寶網。莊嚴天宮殿。以化諸天眾。悉令知一切善惡業報。諸天眾見此事已。皆悉不放逸。令勤行精進。乃以此網。令類知十無盡重重法界法門。故顯其體德。備五珠者。如是無盡五珠。五五為部。其數無量。何故得如是依報莊嚴者。由一念中。如是以十無盡戒定慧解脫解脫知見五分法身等。乃至演說十不可說十無盡法門海。熏修自身心故。得如是十無盡依報。所有世界海中十不可說諸天眾。皆悉流入大日毘盧遮那果海中。如一念。一切中亦如是。不可窮盡。此皆去情思之。是名體德備五珠也。五珠者。白珠．赤珠．青珠．黃珠．黑珠。一為本法。攝餘四珠。如舉一為本法。餘四隨舉為本法亦如是。又白珠中餘四現。及本白影。影。又影現。如白珠現。影中。又影現。一切珠亦如是。如是十重重。十無盡。不可具說。又諸眾生所造作業影現。善惡無記現。又無漏聖人所證因果。上中下位分。於中皆具現。如天珠中現。一切宮殿樓閣。柱楹梠桷現如是。是時諸天。見此事已。深起慈悲心。救護心。三業中不作惡心。勤行精進。不敢放逸。又此五色珠中。隨眾生業影現。白中。天清淨業現。赤中。無記業現。青中。餓鬼畜生業現。黃中。人間種種輪轉不相捨離世善業現。黑中。地獄種種苦業現。乃至十方諸佛八相成道。靡不於中重重影現。心等五色珠因陀羅網亦如是。於中有業識細相。轉識中相。現。識麁相。目見可貪色時。眼脈走黃。黃熏隨五摩尼黃色現。是名貪業現五道業作。目見可瞋色時。目脈走青。青熏隨色摩尼青色現。是名瞋業現五道業作。目見可善可惡不識不知色時。目脈走黑。黑熏隨色摩尼黑色現。是名癡業現五道業作。純白色時。此諸天業現。表而可知。約實而言。一一業中皆具一切。如是重重無盡。即德用自在門。是根本因陀羅尼。並是實義。非變化成。此是如理智中如量境界也。皆是法性實德。法爾如是。十重重藏。十無盡藏。此約圓教法以十數顯重重。亦以十數顯無盡。又此天網能現一切影。即是意業。能雨一切寶。即是身業。能出一切音聲。即是口業。然一切諸法。皆從果海中出。然還無不歸於果海中。約實而言。至意。此中在者。正此果海之文處。此中有三。一德用自在。如珠喻。二知根海。三如根五用。如前已辯。此知根海一種。能知者。有三種人。一佛。二菩薩。聲聞。緣覺。三凡夫。云何根海。謂大日毘盧遮那智藏海。此

海中有三種波。此上三種人。次第能知。此海本來寂。云何生波浪。由忽爾念無明風。起於波浪。云何波相。此無明風動智藏海。中生波浪。譬如以鐺盛清水。初置火邊。初時細動。有如粒子。漸大動。有如細流。漸大動。有如涌騰。然此自然隨風之色。或得破種種穀。破諸草木。或滋萌五穀。成熟一切果實。若欲起此風時。最初雲霞於外顯現。然後起大風。若此拔草木根栽。及諸五穀。海上起黑雲。若此破五穀一切果實。不拔草木根栽。海上起青雲。若此成熟五穀。滋萌一切華草。海上起白黃雲。若此非善非惡。海上起慶色赤雲。由此三種能。知若此極細。一船師所知。若此中。二船師所知。若此極麁相。於上現。凡夫所知。如是毘盧遮那智藏海中。有三風三波。祕密難知。良以一切眾生自心處內有八辦(普𦔲反即一切眾生心腹內有八辦為革五藏。其八辦相狀。一似牛黃也)和合成蓮華。此蓮華中有正遍知海。是名毘盧遮那智藏。亦名蓮華藏莊嚴世界海。此海有三種波者。一業相。二轉相。三現相。然此蓮華藏海。有二種門。一大藏金剛門。二差別金剛門。然凡夫華未開發。聖者華已開發。此未開發華蕚上有九孔。名差別金剛門。此華莖上有一大孔。是名大藏金剛門。凡眾生業將起。從大藏門風起。飄動心海。乃至涌出差別門中已。後。眼等五根面上。乃至諸根中周流。不知手舞足踏。手擎足擾動。初發微細。是名業相。諸佛境界。次漸麁涌出差別門。未現面貌。是名轉相。諸菩薩聲聞緣覺境界。後於諸根貌面中。顯現善惡相極麁。是名現相。諸凡夫境界。若諸佛現在一剎那中。了知十世九世無礙。如一剎那。一切剎那亦爾。是名知根海。又若網所張處。謂諸宮殿。若配法者。宮殿即是支末因陀羅。無盡。五體德備五珠。即是根本因陀羅。若祕密釋者。此天主因陀羅。乃是一切眾生身中實性。往昔由與毘盧遮那如來。俱同一因。及諸釋師子。俱同一善根故。又此十不可說一切諸天眾。此皆謂諸十不可說同類。十無量異類。清淨緣慮心是也。其餘一切不可說所現雜染業影。一切皆欲界。一切雜染心是也。又云。圓融國土。差別世界海等種種境界。不在心外。此有師子臆中。五華藏互交踄入。十重重十無盡。由逆順成十華藏。猶如因陀羅網互現影故。又云。五華藏者。過多不六。減少不四。一切五部。准此可知。類八五相。亦復如是。五華藏者。即五色蓮。一白蓮．二赤蓮．三青蓮．四黃蓮．五黑蓮．是五蓮華。皆悉由無生法忍所起。從大悲胎藏所生。此華相色。即師子臆中五種色大蓮華。此即經中所說師子勝相國是也。一約世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海中有三種波。此上三種人。次第能知。此海本來寂。云何生波浪。由忽爾念無明風。起於波浪。云何波相。此無明風動智藏海。中生波浪。譬如以鐺盛清水。初置火邊。初時細動。有如粒子。漸大動。有如細流。漸大動。有如涌騰。然此自然隨風之色。或得破種種穀。破諸草木。或滋萌五穀。成熟一切果實。若欲起此風時。最初雲霞於外顯現。然後起大風。若此拔草木根栽。及諸五穀。海上起黑雲。若此破五穀一切果實。不拔草木根栽。海上起青雲。若此成熟五穀。滋萌一切華草。海上起白黃雲。若此非善非惡。海上起慶色赤雲。由此三種能。知若此極細。一船師所知。若此中。二船師所知。若此極麁相。於上現。凡夫所知。如是毘盧遮那智藏海中。有三風三波。祕密難知。良以一切眾生自心處內有八辦(普𦔲反即一切眾生心腹內有八辦為革五藏。其八辦相狀。一似牛黃也)和合成蓮華。此蓮華中有正遍知海。是名毘盧遮那智藏。亦名蓮華藏莊嚴世界海。此海有三種波者。一業相。二轉相。三現相。然此蓮華藏海。有二種門。一大藏金剛門。二差別金剛門。然凡夫華未開發。聖者華已開發。此未開發華蕚上有九孔。名差別金剛門。此華莖上有一大孔。是名大藏金剛門。凡眾生業將起。從大藏門風起。飄動心海。乃至涌出差別門中已。後。眼等五根面上。乃至諸根中周流。不知手舞足踏。手擎足擾動。初發微細。是名業相。諸佛境界。次漸麁涌出差別門。未現面貌。是名轉相。諸菩薩聲聞緣覺境界。後於諸根貌面中。顯現善惡相極麁。是名現相。諸凡夫境界。若諸佛現在一剎那中。了知十世九世無礙。如一剎那。一切剎那亦爾。是名知根海。又若網所張處。謂諸宮殿。若配法者。宮殿即是支末因陀羅。無盡。五體德備五珠。即是根本因陀羅。若祕密釋者。此天主因陀羅。乃是一切眾生身中實性。往昔由與毘盧遮那如來。俱同一因。及諸釋師子。俱同一善根故。又此十不可說一切諸天眾。此皆謂諸十不可說同類。十無量異類。清淨緣慮心是也。其餘一切不可說所現雜染業影。一切皆欲界。一切雜染心是也。又云。圓融國土。差別世界海等種種境界。不在心外。此有師子臆中。五華藏互交踄入。十重重十無盡。由逆順成十華藏。猶如因陀羅網互現影故。又云。五華藏者。過多不六。減少不四。一切五部。准此可知。類八五相。亦復如是。五華藏者。即五色蓮。一白蓮．二赤蓮．三青蓮．四黃蓮．五黑蓮．是五蓮華。皆悉由無生法忍所起。從大悲胎藏所生。此華相色。即師子臆中五種色大蓮華。此即經中所說師子勝相國是也。一約世

間之五行方處釋色相者。一者肺華。三葉。白色。似半月。二者心華。赤色。有三角。三者肝華。八葉。青色具五色。四者脾華。一葉。黃色。有四隅。五者腎華。八葉。黑色。二約五大者。一風。黑色。似半月。二火。赤色。三角。三空。青色具五。四地。黃色。四方。五水。白色圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間之五行方處釋色相者。一者肺華。三葉。白色。似半月。二者心華。赤色。有三角。三者肝華。八葉。青色具五色。四者脾華。一葉。黃色。有四隅。五者腎華。八葉。黑色。二約五大者。一風。黑色。似半月。二火。赤色。三角。三空。青色具五。四地。黃色。四方。五水。白色圓。

問。何故所配初後相違耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。何故所配初後相違耶。

答。肺名金。金者西方白。良由肺內有息風。故名風。腎名水。水者北方黑。良由有腎為水。能形物體。性不相違也。此五華藏。若異體。謂諸華各各差別。若同體。謂住一遍應故。諸華中。各皆由一華遍應多華故。各多華全為其一華。是故能有多箇一華。然彼多一華。由本一華應多華故。雖有多一華。然彼多一華。與本一華。體無差別故。是故名同體。以諸緣起門內有三義故。一不相由義。謂具自德故。二相由義。謂差別故。三無礙義。不可說故。乃至由此緣起是法界家實德故。普賢境界具德自在無障礙故。即是圓滿教主大日毘盧遮那如來。以如是圓滿鎔融廣大身。於如圓滿鎔融廣大蓮華藏莊嚴世界海中。攝其餘樹形等圓滿鎔融廣大世界海。以如是圓滿鎔融廣大十不可說法界海為境界。坐如是圓滿鎔融廣大蓮華藏半月形。摩尼師子座。示如是圓滿鎔融廣大無盡攝生威儀身雲。差別業用無邊無邊。如是重重無盡無盡。而如來無來往。無功用。此皆海印三昧中炳然顯現故。亦法界法爾。故能如是。如摩尼雨寶。天鼓出音。雖無功用。所作得成就。如是所現雖廣大。而論時不過一剎那。論處不出一塵。如是一切。皆一剎那所現。如一剎那。一切剎那中亦如是。如一塵。一切塵中亦如是也。故知是心大海中。有大菩提心。龍無邊無盡。是心所有一切法無邊無盡。故名閻浮提中人之力所不能受持。如海雲比丘所持性起一品。雖須彌山聚筆。四天下塵數四海墨。不能書者。良由是心性無盡故。智者不須遠求矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。肺名金。金者西方白。良由肺內有息風。故名風。腎名水。水者北方黑。良由有腎為水。能形物體。性不相違也。此五華藏。若異體。謂諸華各各差別。若同體。謂住一遍應故。諸華中。各皆由一華遍應多華故。各多華全為其一華。是故能有多箇一華。然彼多一華。由本一華應多華故。雖有多一華。然彼多一華。與本一華。體無差別故。是故名同體。以諸緣起門內有三義故。一不相由義。謂具自德故。二相由義。謂差別故。三無礙義。不可說故。乃至由此緣起是法界家實德故。普賢境界具德自在無障礙故。即是圓滿教主大日毘盧遮那如來。以如是圓滿鎔融廣大身。於如圓滿鎔融廣大蓮華藏莊嚴世界海中。攝其餘樹形等圓滿鎔融廣大世界海。以如是圓滿鎔融廣大十不可說法界海為境界。坐如是圓滿鎔融廣大蓮華藏半月形。摩尼師子座。示如是圓滿鎔融廣大無盡攝生威儀身雲。差別業用無邊無邊。如是重重無盡無盡。而如來無來往。無功用。此皆海印三昧中炳然顯現故。亦法界法爾。故能如是。如摩尼雨寶。天鼓出音。雖無功用。所作得成就。如是所現雖廣大。而論時不過一剎那。論處不出一塵。如是一切。皆一剎那所現。如一剎那。一切剎那中亦如是。如一塵。一切塵中亦如是也。故知是心大海中。有大菩提心。龍無邊無盡。是心所有一切法無邊無盡。故名閻浮提中人之力所不能受持。如海雲比丘所持性起一品。雖須彌山聚筆。四天下塵數四海墨。不能書者。良由是心性無盡故。智者不須遠求矣。

問。何故蓮唯八葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。何故蓮唯八葉。

答謂三乘果德。體周照。而用未周。故云八葉耳。若化。周塵道中。德滿十方。乃名十葉。今約少分。四攝四無量。故名取八也。一葉表一實。五葉表五乘。又心內辦正八。和合為蓮華體。故名八葉。又一切凡夫心處。雖未能自了。其內心亦自然而有八辦。合成蓮華形。今但視照此心。令其開敷。即是三昧實故。若視此心八葉之華。即得與理相應。此八葉者。四方即是表四攝。四隅即表如來四智。此華本來無生。即是菩提心。當知一切法門。皆是從心而所有也。若解是者。心華自然開。能見佛。如云心開意解。即此義也。開心者。即入無生門也。又心內有四種摩尼。一者月藏。即是聲聞人。月者清涼義。由有息煩惱焰暑氣。故名戒月藏。二者日藏。即緣覺。日即慧義。以大利慧。能乾十二因緣大河。故名慧日藏。三者萎華寶。即菩薩。三藏總持。辯才無邊。可得佛果寶故。菩薩如愚如朴。凡夫不知為知。如新淨華。菩薩知為不知。如萎華。故名萎華寶。四者寶淨。即諸佛是也。摩尼寶清淨光明成就。故名寶淨。此中諸寶。凡夫愚癡。不實。實不能知。須試。而後能知實實也。譬如有伽陀羅等。四種炭火。投於其中可試。以月藏投火中。雖不出。出俱變色。以此當知非真寶。又以日藏投火中。火中則變。出則歸本色。以此當知非寶。又以萎華寶投火中。雖不出。出俱不變。假使不變。猶雨寶有失。以此當知非勝寶。又以寶淨摩尼寶投火中。雖不出。出俱不變。又雨寶無盡。初二寶為下寶。中一寶為中寶。後一寶為勝寶。如是心內四種真摩尼。試實不實。何以得知。有無量四魔。以聲聞投小叫喚地獄中已。雖不出。出俱生疲厭心。以此當知下劣性。又以緣覺投大叫喚地獄中已。於其中則生疲厭心。出則得本心。又以菩薩投火燒熱地獄中。雖不出。出俱不變。而恭敬善知識處漸有闕。由是當知。雖不變少有失乎。又以佛投阿鼻大地獄中。雖不出。出俱不變。亦無怖畏心。亦復供養善知識。度諸眾生。示現八相而不休息。常於諸道中。代一切眾生受諸苦惱。無疲厭心。譬如輪王寶馬。一剎那周行四天下。而復於一切時中。一切剎那中。周行塵方不生疲厭。又云。一切諸眾生從本以來。同一實性相。覺時不增。迷時不減。不問凡聖。唯此一大日毘盧遮那之善巧性相。及妄念時不改。凡夫時善惡無記。種種一切煩惱妄想。所見種種一切諸法。國土山河。沙石瓦礫。樹木叢林。群獸雌雄。卵㲉強弱。互相食噉。牝牡婬欲。窟穴相奪。人間男女。偷盜劫掠。貪財貪色。貪名貪利。互相殺奪。乃至已生當生現生。一切惡法性相。乃至一切諸善法。已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答謂三乘果德。體周照。而用未周。故云八葉耳。若化。周塵道中。德滿十方。乃名十葉。今約少分。四攝四無量。故名取八也。一葉表一實。五葉表五乘。又心內辦正八。和合為蓮華體。故名八葉。又一切凡夫心處。雖未能自了。其內心亦自然而有八辦。合成蓮華形。今但視照此心。令其開敷。即是三昧實故。若視此心八葉之華。即得與理相應。此八葉者。四方即是表四攝。四隅即表如來四智。此華本來無生。即是菩提心。當知一切法門。皆是從心而所有也。若解是者。心華自然開。能見佛。如云心開意解。即此義也。開心者。即入無生門也。又心內有四種摩尼。一者月藏。即是聲聞人。月者清涼義。由有息煩惱焰暑氣。故名戒月藏。二者日藏。即緣覺。日即慧義。以大利慧。能乾十二因緣大河。故名慧日藏。三者萎華寶。即菩薩。三藏總持。辯才無邊。可得佛果寶故。菩薩如愚如朴。凡夫不知為知。如新淨華。菩薩知為不知。如萎華。故名萎華寶。四者寶淨。即諸佛是也。摩尼寶清淨光明成就。故名寶淨。此中諸寶。凡夫愚癡。不實。實不能知。須試。而後能知實實也。譬如有伽陀羅等。四種炭火。投於其中可試。以月藏投火中。雖不出。出俱變色。以此當知非真寶。又以日藏投火中。火中則變。出則歸本色。以此當知非寶。又以萎華寶投火中。雖不出。出俱不變。假使不變。猶雨寶有失。以此當知非勝寶。又以寶淨摩尼寶投火中。雖不出。出俱不變。又雨寶無盡。初二寶為下寶。中一寶為中寶。後一寶為勝寶。如是心內四種真摩尼。試實不實。何以得知。有無量四魔。以聲聞投小叫喚地獄中已。雖不出。出俱生疲厭心。以此當知下劣性。又以緣覺投大叫喚地獄中已。於其中則生疲厭心。出則得本心。又以菩薩投火燒熱地獄中。雖不出。出俱不變。而恭敬善知識處漸有闕。由是當知。雖不變少有失乎。又以佛投阿鼻大地獄中。雖不出。出俱不變。亦無怖畏心。亦復供養善知識。度諸眾生。示現八相而不休息。常於諸道中。代一切眾生受諸苦惱。無疲厭心。譬如輪王寶馬。一剎那周行四天下。而復於一切時中。一切剎那中。周行塵方不生疲厭。又云。一切諸眾生從本以來。同一實性相。覺時不增。迷時不減。不問凡聖。唯此一大日毘盧遮那之善巧性相。及妄念時不改。凡夫時善惡無記。種種一切煩惱妄想。所見種種一切諸法。國土山河。沙石瓦礫。樹木叢林。群獸雌雄。卵㲉強弱。互相食噉。牝牡婬欲。窟穴相奪。人間男女。偷盜劫掠。貪財貪色。貪名貪利。互相殺奪。乃至已生當生現生。一切惡法性相。乃至一切諸善法。已

作當作現作。乃至璧玉金銀。赤白銅鐵珠珍珂貝。一切華香幡蓋。宮殿樓閣。凡一切諸所用物像。皆此大日毘盧遮那度生德用。全此法界身雲。何以故。若離此相已外。諸佛以何方便。化度一切眾生類。是故法界一法。皆諸佛法。然一切凡夫違諸差別相。起種種異見。由不知忽爾無明。計種種異見。如經中所說。依正論釋。但是一善巧方便。盤迴屈曲。成所依華藏。於一一華葉中顯十佛。令知。相雖萬差。皆是毘盧遮那十身所作。十身差別。機感多端耳。又緣起陀羅尼有二。一淨緣起。如清渚起波。二染緣起。猶濁河鼓浪。清濁雖異。濕性無差。如淨緣返流聖地之中。染緣隨流凡境之內。凡聖雖別。一心湛然。此猶約迷悟似分。若直了一心。全成性起。無復凡聖之號。曷有清濁之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作當作現作。乃至璧玉金銀。赤白銅鐵珠珍珂貝。一切華香幡蓋。宮殿樓閣。凡一切諸所用物像。皆此大日毘盧遮那度生德用。全此法界身雲。何以故。若離此相已外。諸佛以何方便。化度一切眾生類。是故法界一法。皆諸佛法。然一切凡夫違諸差別相。起種種異見。由不知忽爾無明。計種種異見。如經中所說。依正論釋。但是一善巧方便。盤迴屈曲。成所依華藏。於一一華葉中顯十佛。令知。相雖萬差。皆是毘盧遮那十身所作。十身差別。機感多端耳。又緣起陀羅尼有二。一淨緣起。如清渚起波。二染緣起。猶濁河鼓浪。清濁雖異。濕性無差。如淨緣返流聖地之中。染緣隨流凡境之內。凡聖雖別。一心湛然。此猶約迷悟似分。若直了一心。全成性起。無復凡聖之號。曷有清濁之文。

問。所云五根作用。皆稱光明寶摩尼王。悉能雨寶。凡夫根器。亦如是耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。所云五根作用。皆稱光明寶摩尼王。悉能雨寶。凡夫根器。亦如是耶。

答。經云。六自在王常清淨。所以稱王。王是自在義。是以眼根任運觀色。自在無礙。經云。譬如眼光。照了前境。其光圓滿。得無增愛。又常在現量。本性不遷。豈非如王常得自在。所稱摩尼者。是雨寶義。如云。應眼時。若千日。萬像不能逃影質。豈非雨寶義。又云。眼門放光。照破山河大地。豈非放光義。則玄鑒無遺。幽微洞察。五根隨用。亦復如是。乃至意根一念千里。無有障礙。如云。應意時。絕分別。照燭森羅終不歇。透過山河石壁間。要且照時常寂滅。故知六根不惡。還同正覺。智者無為。愚人自縛。可謂身之寶藏。心之明珠。不說不知。空沈苦海。先聖悲愍。意在於斯矣。又所陳法喻。為未信之人。此是世間摩尼。況我心之雨寶。如將大海。比我心之宏深。且摩尼是質礙之色法。豈同丹臺無盡之法財。大海是有限之波瀾。寧等靈源不窮之性水。乃略況於少分。可謂天地懸殊。尋萬丈而未得毫釐。指百分而纔言一二。切忌自屈。不肯承當耳。八託事顯法生解門者。華嚴經云。百千億那由他不可說。先住兜率宮諸菩薩眾。以從超過三界法所生。離諸煩惱行所生。周遍無礙心所生。甚深方便法所生。無量廣大智所生。堅固清淨信所增長。不思議善根所起。阿僧祇善巧變化所成就。供養佛心之所現。無作法門之所印。釋曰。此上併出因也。又云。出過諸天諸供養具。供養於佛者。即說多果也。次一因成一果。經云。以從波羅蜜。所生一切寶蓋。於一切佛境界清淨。所生一切華帳。無生法忍。所生一切衣。乃至解諸法如夢歡喜心。所生佛所住一切寶宮殿。既以無生。忍唯生於衣等。故云。一因一果。後一因成多果。謂但舉無生為因。總生諸果故。經云。無著善根。無生善根。所生。一切寶蓮華雲。一切堅固香雲。一切無邊色華雲等。隨一事即是無盡況一事皆是稱性故。皆即是無盡法界。但隨一義。以名目之。如顯可重圓明。即名為寶。若云自在。即稱為王。若為潤益。即名雲等。故金色世界。即是本性。彌勒樓閣。即是法門。勝熱婆羅門火聚刀山。即是般若。無分別智等。皆其事也。故一一事。即具無盡之法。故立具足無盡之德。不出於此。九。十世隔法異成門者。以時無別體。依華以立。一念該攝。十世融通。所以如見華開。知是芳春。茂盛結果。知是朱夏。彫落為秋。收藏為冬。皆因於物。知四時也。又一念九世成十世者。九約於義。一約實體。體用相融故。常九常一無有障礙。體用相奪。離九一相。故同果海。令時融通。無礙自在。略有四重。一相泯俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末。唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。經云。六自在王常清淨。所以稱王。王是自在義。是以眼根任運觀色。自在無礙。經云。譬如眼光。照了前境。其光圓滿。得無增愛。又常在現量。本性不遷。豈非如王常得自在。所稱摩尼者。是雨寶義。如云。應眼時。若千日。萬像不能逃影質。豈非雨寶義。又云。眼門放光。照破山河大地。豈非放光義。則玄鑒無遺。幽微洞察。五根隨用。亦復如是。乃至意根一念千里。無有障礙。如云。應意時。絕分別。照燭森羅終不歇。透過山河石壁間。要且照時常寂滅。故知六根不惡。還同正覺。智者無為。愚人自縛。可謂身之寶藏。心之明珠。不說不知。空沈苦海。先聖悲愍。意在於斯矣。又所陳法喻。為未信之人。此是世間摩尼。況我心之雨寶。如將大海。比我心之宏深。且摩尼是質礙之色法。豈同丹臺無盡之法財。大海是有限之波瀾。寧等靈源不窮之性水。乃略況於少分。可謂天地懸殊。尋萬丈而未得毫釐。指百分而纔言一二。切忌自屈。不肯承當耳。八託事顯法生解門者。華嚴經云。百千億那由他不可說。先住兜率宮諸菩薩眾。以從超過三界法所生。離諸煩惱行所生。周遍無礙心所生。甚深方便法所生。無量廣大智所生。堅固清淨信所增長。不思議善根所起。阿僧祇善巧變化所成就。供養佛心之所現。無作法門之所印。釋曰。此上併出因也。又云。出過諸天諸供養具。供養於佛者。即說多果也。次一因成一果。經云。以從波羅蜜。所生一切寶蓋。於一切佛境界清淨。所生一切華帳。無生法忍。所生一切衣。乃至解諸法如夢歡喜心。所生佛所住一切寶宮殿。既以無生。忍唯生於衣等。故云。一因一果。後一因成多果。謂但舉無生為因。總生諸果故。經云。無著善根。無生善根。所生。一切寶蓮華雲。一切堅固香雲。一切無邊色華雲等。隨一事即是無盡況一事皆是稱性故。皆即是無盡法界。但隨一義。以名目之。如顯可重圓明。即名為寶。若云自在。即稱為王。若為潤益。即名雲等。故金色世界。即是本性。彌勒樓閣。即是法門。勝熱婆羅門火聚刀山。即是般若。無分別智等。皆其事也。故一一事。即具無盡之法。故立具足無盡之德。不出於此。九。十世隔法異成門者。以時無別體。依華以立。一念該攝。十世融通。所以如見華開。知是芳春。茂盛結果。知是朱夏。彫落為秋。收藏為冬。皆因於物。知四時也。又一念九世成十世者。九約於義。一約實體。體用相融故。常九常一無有障礙。體用相奪。離九一相。故同果海。令時融通。無礙自在。略有四重。一相泯俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末。唯

事而無理。以末歸本。唯理而無事。二中全事之理。非事。故一相無時。全理之事。非理。故九世不亂。三中由隨事之理故。令一時能容一切時。由隨理之事。故。令一切時隨理入一時中。多一反上。互入可知。四中由即理之事故。令一時即一切時。由即事之理故。令一切時即一時故。唯理。無物可相即入。唯事。相礙不可即入。要以事理相從無礙。方有即入。思之可見。又如善財一生能辦多劫之行者。如毘目仙人執手。既善友力。瞬息之間。或有佛所。見經不可說不可說佛剎微塵數劫修行不倦。何得一生不經多劫。仙人之力。長短自在故。如世王質。遇仙人碁。令斧柯爛。三歲尚謂食頃。既能以長為短。亦能以短為長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故知世法佛法。俱不可思議。世法尚不可量。何況佛法。不應以長短之時。廣狹之處。定其旨也。十主伴圓明具德者。華嚴現相品云。眉間出勝音菩薩。與無量諸眷屬俱出。即人眷屬。佛放眉間。光明。無量百千億光明以為眷屬。即光明眷屬。又法界修多羅。以佛剎微塵數修多羅。而為眷屬。即法眷屬。故隨一一皆有眷屬。若以餘經望。但為眷屬。不為主伴。今言眷屬者。約當經中事。以為眷屬。眷屬即伴。故證主伴。此華事十玄。例於餘事。舉華既爾。一塵等事亦然。華上十門。唯約事說。謂華事上一切事。同時具足事。廣狹無礙事。一多事。乃至主伴事。此事華既帶同時十義。又具餘教義等十門。謂事上有教義。同時具足教義。廣狹教義。一多乃至主伴教義。又教義至感應。各有同時等。為百門。以事所依。例餘所依。謂事法既有百門。二教義為百門。乃至感應具百門。故有千門。如教義等有此千門。以所依例能依門。亦成千門。謂前以所依體事為首。今以能依玄門為首。謂同時門中。具同時教義。同時事理。同時境智。乃至同時感應。故有十門。同時門中。具廣狹等。其廣狹等。有廣狹教義等。故成百門。二廣狹具百。例同時門。三相入門具百。四相即門具百。乃至第十主伴門具百。故成千門。然其後千不異前千。但互舉為首。而成異耳。若重重取之。至於無盡者。結成無盡。言重重取者。謂如初一門中具十。十中取一。此一亦須具十具百。具千。以不相離故。如一既爾。千門各十亦然。則具十千。十千之中隨取其一亦具十千。如一千錢共為緣起。一錢為首。則具一千錢。餘亦如是。則有千千。千千之中隨取其一。亦具千千。故至無盡。又重重者。一事之中亦有多境。一智之中復有多智等。更相涉入。亦無盡也。以是具德無盡法門。唯普眼境界。上智能入。故當勤修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事而無理。以末歸本。唯理而無事。二中全事之理。非事。故一相無時。全理之事。非理。故九世不亂。三中由隨事之理故。令一時能容一切時。由隨理之事。故。令一切時隨理入一時中。多一反上。互入可知。四中由即理之事故。令一時即一切時。由即事之理故。令一切時即一時故。唯理。無物可相即入。唯事。相礙不可即入。要以事理相從無礙。方有即入。思之可見。又如善財一生能辦多劫之行者。如毘目仙人執手。既善友力。瞬息之間。或有佛所。見經不可說不可說佛剎微塵數劫修行不倦。何得一生不經多劫。仙人之力。長短自在故。如世王質。遇仙人碁。令斧柯爛。三歲尚謂食頃。既能以長為短。亦能以短為長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故知世法佛法。俱不可思議。世法尚不可量。何況佛法。不應以長短之時。廣狹之處。定其旨也。十主伴圓明具德者。華嚴現相品云。眉間出勝音菩薩。與無量諸眷屬俱出。即人眷屬。佛放眉間。光明。無量百千億光明以為眷屬。即光明眷屬。又法界修多羅。以佛剎微塵數修多羅。而為眷屬。即法眷屬。故隨一一皆有眷屬。若以餘經望。但為眷屬。不為主伴。今言眷屬者。約當經中事。以為眷屬。眷屬即伴。故證主伴。此華事十玄。例於餘事。舉華既爾。一塵等事亦然。華上十門。唯約事說。謂華事上一切事。同時具足事。廣狹無礙事。一多事。乃至主伴事。此事華既帶同時十義。又具餘教義等十門。謂事上有教義。同時具足教義。廣狹教義。一多乃至主伴教義。又教義至感應。各有同時等。為百門。以事所依。例餘所依。謂事法既有百門。二教義為百門。乃至感應具百門。故有千門。如教義等有此千門。以所依例能依門。亦成千門。謂前以所依體事為首。今以能依玄門為首。謂同時門中。具同時教義。同時事理。同時境智。乃至同時感應。故有十門。同時門中。具廣狹等。其廣狹等。有廣狹教義等。故成百門。二廣狹具百。例同時門。三相入門具百。四相即門具百。乃至第十主伴門具百。故成千門。然其後千不異前千。但互舉為首。而成異耳。若重重取之。至於無盡者。結成無盡。言重重取者。謂如初一門中具十。十中取一。此一亦須具十具百。具千。以不相離故。如一既爾。千門各十亦然。則具十千。十千之中隨取其一亦具十千。如一千錢共為緣起。一錢為首。則具一千錢。餘亦如是。則有千千。千千之中隨取其一。亦具千千。故至無盡。又重重者。一事之中亦有多境。一智之中復有多智等。更相涉入。亦無盡也。以是具德無盡法門。唯普眼境界。上智能入。故當勤修

。必成大益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。必成大益。

問。如何是十玄門安立所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。如何是十玄門安立所以。

答。本是一心真如妙性。無盡之理。因體用卷舒。性相即入。理事包遍。緣性依持。義分多種。略即六相。廣乃十玄。乃是諸佛菩薩德相業用。一行一法。皆具十玄。悉入宗鏡之中。一心無盡之旨。如華嚴演義云。一同時具足相應門。以是總故。貫於九門之初。二廣狹門。別中先辯此者。是別門之由。由上事理無礙中事理相遍。故生下諸門。且約事如理遍故廣。不壞事相故狹。故為事事無礙之始。三由廣狹無礙。所遍有多。以己望多。故有一多相容。相容則二體俱存。但力用交徹耳。四由此容彼。彼便即此。由此遍彼。此便即彼等。故有相即門。五由互相攝。則互有隱顯。謂攝他他所見。故。有相入門。攝他他無體故。有相即門。攝他他雖存而不可見故。有隱顯門。以為門別故。故此三門。皆由相攝而有。相入則如二鏡互照。相即則如波水相收。隱顯則如片月相映。六由此攝他。一切齊攝。彼攝亦然故。有微細相容。七由互攝重重故。有帝網無盡。八由既如帝網。隨一即是一切無盡故。有託事顯法。九由上八皆是所依。所依之法既融。次辯能依。能依之時亦爾。十由法法皆然故。隨舉其一。則便為主。連帶緣起。便有伴生門。又刊定記。分德相業用。各有十玄。德相十玄者。一同時具足相應德。二相即德。三相在德。四隱顯德。五主伴德。六同體成即德。七具足無盡德。八純雜德。九微細德。十因陀羅網德。二業用十玄者。一同時具足相應用。二相即用。三相在用。四相入用。五相作用。六純雜用。七隱顯用。八主伴用。九微細用。十因陀羅網用。故知無有一法。不具無邊性德真如妙用矣。是以此重玄門。名言路絕。隨智所演。以廣見聞。唯證方知。非情所解。若親證時。悉是現量之境。處處入法界。念念見遮那。若但隨文義所解。只是陰識依通。當逆順境時。還成滯礙。遇差別問處。皆墮疑情。如鹽官和尚。勘講華嚴大師云。華嚴經有幾種法界。對云。略而言之。有十種法界。廣而言之。重重無盡。師竪起拂子云。是第幾種法界。當時低頭擬祇對。次師訶云。思而知。慮而解。是鬼家活計。日下孤燈。果然失照。出去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。本是一心真如妙性。無盡之理。因體用卷舒。性相即入。理事包遍。緣性依持。義分多種。略即六相。廣乃十玄。乃是諸佛菩薩德相業用。一行一法。皆具十玄。悉入宗鏡之中。一心無盡之旨。如華嚴演義云。一同時具足相應門。以是總故。貫於九門之初。二廣狹門。別中先辯此者。是別門之由。由上事理無礙中事理相遍。故生下諸門。且約事如理遍故廣。不壞事相故狹。故為事事無礙之始。三由廣狹無礙。所遍有多。以己望多。故有一多相容。相容則二體俱存。但力用交徹耳。四由此容彼。彼便即此。由此遍彼。此便即彼等。故有相即門。五由互相攝。則互有隱顯。謂攝他他所見。故。有相入門。攝他他無體故。有相即門。攝他他雖存而不可見故。有隱顯門。以為門別故。故此三門。皆由相攝而有。相入則如二鏡互照。相即則如波水相收。隱顯則如片月相映。六由此攝他。一切齊攝。彼攝亦然故。有微細相容。七由互攝重重故。有帝網無盡。八由既如帝網。隨一即是一切無盡故。有託事顯法。九由上八皆是所依。所依之法既融。次辯能依。能依之時亦爾。十由法法皆然故。隨舉其一。則便為主。連帶緣起。便有伴生門。又刊定記。分德相業用。各有十玄。德相十玄者。一同時具足相應德。二相即德。三相在德。四隱顯德。五主伴德。六同體成即德。七具足無盡德。八純雜德。九微細德。十因陀羅網德。二業用十玄者。一同時具足相應用。二相即用。三相在用。四相入用。五相作用。六純雜用。七隱顯用。八主伴用。九微細用。十因陀羅網用。故知無有一法。不具無邊性德真如妙用矣。是以此重玄門。名言路絕。隨智所演。以廣見聞。唯證方知。非情所解。若親證時。悉是現量之境。處處入法界。念念見遮那。若但隨文義所解。只是陰識依通。當逆順境時。還成滯礙。遇差別問處。皆墮疑情。如鹽官和尚。勘講華嚴大師云。華嚴經有幾種法界。對云。略而言之。有十種法界。廣而言之。重重無盡。師竪起拂子云。是第幾種法界。當時低頭擬祇對。次師訶云。思而知。慮而解。是鬼家活計。日下孤燈。果然失照。出去。

問。諸總持陀羅尼門。差別句義。數若恒沙。云何但於一心。悉皆開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。諸總持陀羅尼門。差別句義。數若恒沙。云何但於一心。悉皆開演。

答離心無說。離說無心。舒則恒沙法門。卷則一心妙旨。微塵經卷。盡大千而未展全文。普眼法門。竭大海。而不書一偈。如忉利天鼓。演莫測之真詮。雷音寶林。說無生之妙偈。安養國內。水鳥皆談苦空。華藏海中。雲臺盡敷圓旨。所以華嚴經云。譬如諸天有大法鼓。名為覺悟。若諸天子行放逸時。於虛空中。出聲告言。汝等當知。一切欲樂。皆悉無常。虛妄顛倒。須臾變壞。但誑愚夫。令其戀著。汝莫放逸。若放逸者。墮諸惡趣。後悔無及。放逸諸天。聞此音已。生大憂怖。捨自宮中所有欲樂。詣天王所求法行道。佛子。彼天鼓音無主無作。無起無滅。而能利益無量眾生。阿彌陀經云。復次。舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生。聞如是音已。皆悉念佛念法念僧。斯則皆是頓悟。自心。更無餘法。此一心法界。是諸經通體故。如來所說十二分教。親從大悲。心中之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。即是本原。更無所從。無有法。離於法界而有。此一心門。是一字中王。亦名一語。亦名一句。思益經云。如佛所說。汝等集會。當行二事。若聖說法。若聖默然。何謂說法。何謂默然。答言。若說法。不違佛。不違法。不違僧。是名說法。若知法即是佛。離相即是法。無為即是僧。是名聖默然。又善男子。因四念處而有所說。名聖說法。於一切法無所憶念。名聖默然。斯正說時心契法理。即不說耳。明非緘口名不說也。如入佛境界經云。佛言。文殊師利。諸佛如來。無有。人見。無有人聞。無有人現在供養。無有人未來供養。文殊師利。諸佛如來。不說諸法一。不說諸法多。文殊師利。諸佛如來。不證菩提。諸佛如來。不依一法得名。亦非多法得名。文殊師利。諸佛如來。不見諸法。不聞諸法。不念諸法。不知諸法。不覺諸法。文殊師利。諸佛如來。不說一法。不示諸法。瓔珞經云。以一句偈。訓誨八萬四千國邑。大集經偈云。無量智者佛真子。數如十方微塵等。於無量劫諮問佛。不盡如來一字義。又云。能以一字入一切法。為眾生說。是名般若波羅蜜無涯際。總持經云。是般若波羅蜜一語。能答萬億之心。首楞嚴三昧經云。文殊言。若人得聞一句之法。即解其中千萬句義。百千萬劫敷演解說。智慧辯才不可窮盡。是名多聞。大涅槃經云。若見如來常不說法。是名具足多聞。又云。寧願少聞多解義理。不願多聞於義不了。即是入此宗鏡。一解千從。雖廣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答離心無說。離說無心。舒則恒沙法門。卷則一心妙旨。微塵經卷。盡大千而未展全文。普眼法門。竭大海。而不書一偈。如忉利天鼓。演莫測之真詮。雷音寶林。說無生之妙偈。安養國內。水鳥皆談苦空。華藏海中。雲臺盡敷圓旨。所以華嚴經云。譬如諸天有大法鼓。名為覺悟。若諸天子行放逸時。於虛空中。出聲告言。汝等當知。一切欲樂。皆悉無常。虛妄顛倒。須臾變壞。但誑愚夫。令其戀著。汝莫放逸。若放逸者。墮諸惡趣。後悔無及。放逸諸天。聞此音已。生大憂怖。捨自宮中所有欲樂。詣天王所求法行道。佛子。彼天鼓音無主無作。無起無滅。而能利益無量眾生。阿彌陀經云。復次。舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生。聞如是音已。皆悉念佛念法念僧。斯則皆是頓悟。自心。更無餘法。此一心法界。是諸經通體故。如來所說十二分教。親從大悲。心中之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。即是本原。更無所從。無有法。離於法界而有。此一心門。是一字中王。亦名一語。亦名一句。思益經云。如佛所說。汝等集會。當行二事。若聖說法。若聖默然。何謂說法。何謂默然。答言。若說法。不違佛。不違法。不違僧。是名說法。若知法即是佛。離相即是法。無為即是僧。是名聖默然。又善男子。因四念處而有所說。名聖說法。於一切法無所憶念。名聖默然。斯正說時心契法理。即不說耳。明非緘口名不說也。如入佛境界經云。佛言。文殊師利。諸佛如來。無有。人見。無有人聞。無有人現在供養。無有人未來供養。文殊師利。諸佛如來。不說諸法一。不說諸法多。文殊師利。諸佛如來。不證菩提。諸佛如來。不依一法得名。亦非多法得名。文殊師利。諸佛如來。不見諸法。不聞諸法。不念諸法。不知諸法。不覺諸法。文殊師利。諸佛如來。不說一法。不示諸法。瓔珞經云。以一句偈。訓誨八萬四千國邑。大集經偈云。無量智者佛真子。數如十方微塵等。於無量劫諮問佛。不盡如來一字義。又云。能以一字入一切法。為眾生說。是名般若波羅蜜無涯際。總持經云。是般若波羅蜜一語。能答萬億之心。首楞嚴三昧經云。文殊言。若人得聞一句之法。即解其中千萬句義。百千萬劫敷演解說。智慧辯才不可窮盡。是名多聞。大涅槃經云。若見如來常不說法。是名具足多聞。又云。寧願少聞多解義理。不願多聞於義不了。即是入此宗鏡。一解千從。雖廣

引文。只證此義。上根一覽已斷纖疑。中下再披方能具信。對根故爾。非法合然。所以勝天王般若經云。佛復告善思惟菩薩言。賢德天子。已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門。窮劫說法。亦無終盡。善思惟菩薩白佛言。世尊。何等陀羅尼。佛言。善男子。名眾法不入陀羅尼。善男子。此陀羅尼過諸文字。言不能入。心不能量。內外眾法皆不可得。善男子。無有少法能入此者。故名眾法不入陀羅尼。何以故。此法平等。無有高下。亦無出入。無一文字從外來入。亦無一字從此法出。又無一字住此法中。亦無文字共相見者。亦不分別法與非法。是諸文字。說亦不減。不說無增。從本以來。無起造者。無壞滅者。善男子。如文字。心亦如是。如心。一切法亦如是。何以故。法離言語。亦離思量。本無生滅。故無出入。是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者。辯才無盡。何以故。通達不斷無盡法故。善男子。能入虛空者。則能入此陀羅尼門。華嚴出現品云。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來音聲遍至。普遍無量諸音聲故。應知如來音聲。隨其心樂。皆令歡喜。說法明了故。應知如來音聲。隨其信解。皆令歡喜。心得清涼故。應知如來音聲。化不失時。所應聞者無不聞故。應知如來音聲無生滅。如呼響故。應知如來音聲無主。修習一切業所起故。應知如來音聲甚深。難可度量故。應知如來音聲無邪曲。法界所生故。應知如來音聲無斷絕。普入法界故。應知如來音聲無變易。至於究竟故。佛子。菩薩摩訶薩。應知。如來音聲。非量非無量。非主非無主。非示非無示。疏釋云。收上十聲。要不出三。約相則廣無量。約體則無主宰。約用則有顯示。今並雙非。以顯中道。謂莫窮其邊。故非量。隨機隨時。有聞不聞。故非無量。多緣集。故非有主。純一法界生故。非無主。當體無生。故無能示。巧顯義理。故非無示。更以四句。明體用無礙。謂一以用從體。由體無不在故。能令上十類聲。皆遍一切。非唯遍聲。亦遍一切時處眾生如來。法界等。雖復於色等皆遍。恒不雜亂。若不等遍。則音非圓。若由等遍失其音曲。則圓非音。今不壞曲而等遍。不動遍而差韻。方成圓音。二以體從用。其一一音皆具含真性。三用即體故。上十類聲皆不可得。唯第一義永離所執故。法螺恒震。妙音常寂。名寂靜音。如空谷響。有而即虛。若不即虛。非但失於一音。亦不得圓融自在。四體即用故。寂而恒宣。若天鼓無心而應一切。長風隨竅。萬吹不同。若不遍同。非。但失於能圓。亦非真一。故經云。一切眾生種種語言。皆悉不離如來法輪。何以故。言音實相。即法輪故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引文。只證此義。上根一覽已斷纖疑。中下再披方能具信。對根故爾。非法合然。所以勝天王般若經云。佛復告善思惟菩薩言。賢德天子。已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門。窮劫說法。亦無終盡。善思惟菩薩白佛言。世尊。何等陀羅尼。佛言。善男子。名眾法不入陀羅尼。善男子。此陀羅尼過諸文字。言不能入。心不能量。內外眾法皆不可得。善男子。無有少法能入此者。故名眾法不入陀羅尼。何以故。此法平等。無有高下。亦無出入。無一文字從外來入。亦無一字從此法出。又無一字住此法中。亦無文字共相見者。亦不分別法與非法。是諸文字。說亦不減。不說無增。從本以來。無起造者。無壞滅者。善男子。如文字。心亦如是。如心。一切法亦如是。何以故。法離言語。亦離思量。本無生滅。故無出入。是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者。辯才無盡。何以故。通達不斷無盡法故。善男子。能入虛空者。則能入此陀羅尼門。華嚴出現品云。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來音聲遍至。普遍無量諸音聲故。應知如來音聲。隨其心樂。皆令歡喜。說法明了故。應知如來音聲。隨其信解。皆令歡喜。心得清涼故。應知如來音聲。化不失時。所應聞者無不聞故。應知如來音聲無生滅。如呼響故。應知如來音聲無主。修習一切業所起故。應知如來音聲甚深。難可度量故。應知如來音聲無邪曲。法界所生故。應知如來音聲無斷絕。普入法界故。應知如來音聲無變易。至於究竟故。佛子。菩薩摩訶薩。應知。如來音聲。非量非無量。非主非無主。非示非無示。疏釋云。收上十聲。要不出三。約相則廣無量。約體則無主宰。約用則有顯示。今並雙非。以顯中道。謂莫窮其邊。故非量。隨機隨時。有聞不聞。故非無量。多緣集。故非有主。純一法界生故。非無主。當體無生。故無能示。巧顯義理。故非無示。更以四句。明體用無礙。謂一以用從體。由體無不在故。能令上十類聲。皆遍一切。非唯遍聲。亦遍一切時處眾生如來。法界等。雖復於色等皆遍。恒不雜亂。若不等遍。則音非圓。若由等遍失其音曲。則圓非音。今不壞曲而等遍。不動遍而差韻。方成圓音。二以體從用。其一一音皆具含真性。三用即體故。上十類聲皆不可得。唯第一義永離所執故。法螺恒震。妙音常寂。名寂靜音。如空谷響。有而即虛。若不即虛。非但失於一音。亦不得圓融自在。四體即用故。寂而恒宣。若天鼓無心而應一切。長風隨竅。萬吹不同。若不遍同。非。但失於能圓。亦非真一。故經云。一切眾生種種語言。皆悉不離如來法輪。何以故。言音實相。即法輪故

。是以眾生言音。皆不出虛空性。以性無不在。則法輪遍一切處。無有間斷。止觀云。觀心攝一切教者。毘婆沙論云。心能為一切法作名。若無心。則無一切名字。當知世出世名字。悉從心起。若觀心僻越。順無明流。則有一切諸惡教起。所謂僧佉衛世。九十五種邪見教生。亦有諸善教起。五行六甲。陰陽八卦。五經子史。世智無道名教。皆從心起。云何出世名教。皆從心起。寶性論云。有一大經卷。如三千大千世界大。記大千界事。如中。如小。四天下三界等大者。皆記其事。在一微塵中。一塵既然。一切塵亦爾。一人出世。以淨天眼。見此大經卷。而作是念。云何大經在微塵內。而不饒益一切眾生。即以方便。破出此經。以益於他。如來無礙智慧經卷。具在眾生身中。顛倒覆之。不信不見。佛教眾生修八聖道。破一切虛妄。見已智慧與如來等。此約微塵附有為喻。又約空為喻者。發菩提心論云。譬如有人。見佛法滅。以如來十二部經。仰書虛空。宛然具足。一切眾生。無有知者。久久之後。更有一人。遊行於空。見經咄嗟。云何眾生不知不見。即便寫取。示導眾生。云何寫經。謂令眾生修八正道。破虛空等。修有多種。若觀心因緣生滅無常。修八正道者。即寫三藏之經。若觀心因緣即空。修八聖道。即寫通教之經。若觀心分別校計有無量種。凡夫二乘所不能測。法眼菩薩乃能見之。是修無量八正道。即寫別教之經。若觀心即是佛性。圓修八正道。即寫中道之經。明一切法悉出心中。心即大乘。心即佛性。自見已智慧與如來等。又觀心即假即中者。即攝華嚴之經。若觀心因緣生法生滅者。即攝三藏四阿含教如乳之經。若觀心即空者。即攝共般若如酪之經。若其觀心因緣生法。即空即假即中者。即攝方等生酥之經。若但用即空即假即中者。即攝大品熟酥之經。若用即中觀心者。即攝法華開佛知見大事正直醍醐之經。若用四句相即觀心。即有涅槃同見佛性醍醐之經。又若觀因緣。又觀因緣即是佛性。佛性即是如來。是名乳中殺人。若觀析空。又觀析空即是佛性。佛性即是如來。是名酪中殺人。若觀即空。又觀即空即是佛性。是名生酥殺人。若觀假名。又觀假名即是佛性。是為熟酥殺人。若觀即中。又觀即中即是佛性。是名醍醐殺人。今通言殺人者。取二死已斷。三道清淨。名為殺人。是名止觀攝不定教。又心攝諸教有二。一者。一切眾生心中。具足一切法門。如來明審照其心法。按彼心說。無量教法從心而出。二者。如來往昔曾作觀心。偏圓具足。依此心觀為眾生說。教化弟子。令學如來破塵出卷。仰寫空經。故有一切經教。一心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。是以眾生言音。皆不出虛空性。以性無不在。則法輪遍一切處。無有間斷。止觀云。觀心攝一切教者。毘婆沙論云。心能為一切法作名。若無心。則無一切名字。當知世出世名字。悉從心起。若觀心僻越。順無明流。則有一切諸惡教起。所謂僧佉衛世。九十五種邪見教生。亦有諸善教起。五行六甲。陰陽八卦。五經子史。世智無道名教。皆從心起。云何出世名教。皆從心起。寶性論云。有一大經卷。如三千大千世界大。記大千界事。如中。如小。四天下三界等大者。皆記其事。在一微塵中。一塵既然。一切塵亦爾。一人出世。以淨天眼。見此大經卷。而作是念。云何大經在微塵內。而不饒益一切眾生。即以方便。破出此經。以益於他。如來無礙智慧經卷。具在眾生身中。顛倒覆之。不信不見。佛教眾生修八聖道。破一切虛妄。見已智慧與如來等。此約微塵附有為喻。又約空為喻者。發菩提心論云。譬如有人。見佛法滅。以如來十二部經。仰書虛空。宛然具足。一切眾生。無有知者。久久之後。更有一人。遊行於空。見經咄嗟。云何眾生不知不見。即便寫取。示導眾生。云何寫經。謂令眾生修八正道。破虛空等。修有多種。若觀心因緣生滅無常。修八正道者。即寫三藏之經。若觀心因緣即空。修八聖道。即寫通教之經。若觀心分別校計有無量種。凡夫二乘所不能測。法眼菩薩乃能見之。是修無量八正道。即寫別教之經。若觀心即是佛性。圓修八正道。即寫中道之經。明一切法悉出心中。心即大乘。心即佛性。自見已智慧與如來等。又觀心即假即中者。即攝華嚴之經。若觀心因緣生法生滅者。即攝三藏四阿含教如乳之經。若觀心即空者。即攝共般若如酪之經。若其觀心因緣生法。即空即假即中者。即攝方等生酥之經。若但用即空即假即中者。即攝大品熟酥之經。若用即中觀心者。即攝法華開佛知見大事正直醍醐之經。若用四句相即觀心。即有涅槃同見佛性醍醐之經。又若觀因緣。又觀因緣即是佛性。佛性即是如來。是名乳中殺人。若觀析空。又觀析空即是佛性。佛性即是如來。是名酪中殺人。若觀即空。又觀即空即是佛性。是名生酥殺人。若觀假名。又觀假名即是佛性。是為熟酥殺人。若觀即中。又觀即中即是佛性。是名醍醐殺人。今通言殺人者。取二死已斷。三道清淨。名為殺人。是名止觀攝不定教。又心攝諸教有二。一者。一切眾生心中。具足一切法門。如來明審照其心法。按彼心說。無量教法從心而出。二者。如來往昔曾作觀心。偏圓具足。依此心觀為眾生說。教化弟子。令學如來破塵出卷。仰寫空經。故有一切經教。一心

止觀攝盡。華嚴經頌云。若欲三千大千界。教化一切諸群生。如雲廣布無不及。隨其根欲悉令喜。毛端佛眾無有數。眾生心樂亦無極。悉應其心與法門。一切法界皆如是。華嚴演義云。至聖垂誥。鏡一心之玄極。大士弘闡。燭微言之幽致。雖忘懷於詮旨之域。而浩汗於文義之海。蓋欲寄象繫之迹。窮無盡之趣矣。故知非言無以立其文。非文無以廣其義。非義無以窮其玄。夫得其玄者。則宗鏡無盡之旨矣。旨既無盡。不說不知。今為未知者言。不為已知者說。脫或諸宗異執。見解差殊。或空有相非。大小各諍。斯乃不窮理本。強說異同。入宗鏡中。勝負但息。如析金枝段段俱金。猶截瓊枝。寸寸是寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀攝盡。華嚴經頌云。若欲三千大千界。教化一切諸群生。如雲廣布無不及。隨其根欲悉令喜。毛端佛眾無有數。眾生心樂亦無極。悉應其心與法門。一切法界皆如是。華嚴演義云。至聖垂誥。鏡一心之玄極。大士弘闡。燭微言之幽致。雖忘懷於詮旨之域。而浩汗於文義之海。蓋欲寄象繫之迹。窮無盡之趣矣。故知非言無以立其文。非文無以廣其義。非義無以窮其玄。夫得其玄者。則宗鏡無盡之旨矣。旨既無盡。不說不知。今為未知者言。不為已知者說。脫或諸宗異執。見解差殊。或空有相非。大小各諍。斯乃不窮理本。強說異同。入宗鏡中。勝負但息。如析金枝段段俱金。猶截瓊枝。寸寸是寶。

問。信入此法。還有退者不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。信入此法。還有退者不。

答。信有二種。一。若正信堅固。諦了無疑。理觀分明。乘戒兼急。如此則一生可辦。誰論退耶。二若依通之信。觀力麁浮。習重境強遇緣即退。如華嚴論云。如涅槃經。聞常住二字。尚七世不墮地獄。如華嚴經云。設聞如來名。及所說法。不生信解。亦能成種。必得解脫。至成佛故。何故經言第六住心。及從凡夫信位。猶言有退。此意若為和會。解云。十信之中勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不近善友。不敬賢良。為慢怠故。久處人天。惡業便起。能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。即無此失。若權教中第六住心。可有退位。實教中為稽滯者。責令進修。如舍利弗。是示現聲聞。非實聲聞。所作方便。皆度眾生使令進策。如權教中第六住心。可說實退。何以故。為權教中地前三賢。總未見道。所修作業。皆是有為。所有無明。皆是折伏。功不強者。便生退還。若折伏有力。亦不退失。如蛇有毒。為呪力故。毒不能起。但於佛法中種於信心。謙下無慢。敬順賢良。於諸惡人。心常慈忍。於諸勝己者。諮受未聞。所聞勝法。奉行無妄。所有虛妄。依教蠲除。於三菩提道。常勤不息。夫為人生之法。法合如然。但不長惡而生。何須慮退。華嚴疏云。深心信解常清淨者。信煩惱即菩提。方為常淨。由稱本性而發菩提心。本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答。信有二種。一。若正信堅固。諦了無疑。理觀分明。乘戒兼急。如此則一生可辦。誰論退耶。二若依通之信。觀力麁浮。習重境強遇緣即退。如華嚴論云。如涅槃經。聞常住二字。尚七世不墮地獄。如華嚴經云。設聞如來名。及所說法。不生信解。亦能成種。必得解脫。至成佛故。何故經言第六住心。及從凡夫信位。猶言有退。此意若為和會。解云。十信之中勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不近善友。不敬賢良。為慢怠故。久處人天。惡業便起。能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。即無此失。若權教中第六住心。可有退位。實教中為稽滯者。責令進修。如舍利弗。是示現聲聞。非實聲聞。所作方便。皆度眾生使令進策。如權教中第六住心。可說實退。何以故。為權教中地前三賢。總未見道。所修作業。皆是有為。所有無明。皆是折伏。功不強者。便生退還。若折伏有力。亦不退失。如蛇有毒。為呪力故。毒不能起。但於佛法中種於信心。謙下無慢。敬順賢良。於諸惡人。心常慈忍。於諸勝己者。諮受未聞。所聞勝法。奉行無妄。所有虛妄。依教蠲除。於三菩提道。常勤不息。夫為人生之法。法合如然。但不長惡而生。何須慮退。華嚴疏云。深心信解常清淨者。信煩惱即菩提。方為常淨。由稱本性而發菩提心。本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。

宗鏡錄卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗鏡錄卷第二十八